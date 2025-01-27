10-те най-добри софтуера и инструмента за сътрудничество в графичния дизайн през 2025 г.

Вие сте дизайнер, сътрудничите си с дизайнери и се опитвате да работите по-ефективно с екипа си?

Инструментите за сътрудничество в областта на дизайна са решението за това. Всъщност, използването на онлайн инструменти за сътрудничество може да доведе до 10% подобрение на производителността, променяйки завинаги начина, по който мултифункционални екипи, като дизайнери, маркетинг, продажби и други отдели, работят заедно, сътрудничат в реално време или асинхронно, споделят обратна връзка и т.н.

Независимо дали сте фрийлансър, малка фирма или голяма организация, този обзор на най-добрите инструменти за сътрудничество в областта на дизайна ще ви помогне да подобрите сътрудничеството в екипа, да опростите работния процес по дизайна, да ускорите текущите си процеси и да реализирате висококачествени дизайнерски проекти. ?‍??

Какво е софтуер за сътрудничество в областта на дизайна?

Софтуерът за сътрудничество в областта на дизайна е мощен инструмент, който позволява на дизайнерските екипи да работят заедно по проекти, да споделят обратна връзка и да управляват ефективно дизайнерските файлове. Той предоставя платформа, на която дизайнерите, клиентите и сътрудниците могат да комуникират и да работят заедно в реално време, независимо от местоположението си.

Софтуерът за сътрудничество в областта на дизайна става все по-популярен в творческата индустрия, защото помага на екипите да управляват по-добре работата си, да комуникират ефективно и да знаят всички подробности по проекта, когато е необходимо, без да се налага да искат допълнителни разяснения чрез дискусии или срещи.

Предимства на софтуера за сътрудничество в областта на дизайна

Най-важните предимства на инструментите за сътрудничество в областта на дизайна са:

Подобряване на комуникацията и сътрудничеството

Споделяйте идеи, обратна връзка и коментари с лекота

Ефективно управление на файлове

Спестяване на време и разходи

Повишаване на производителността

Различни типове потребители се възползват от софтуера за сътрудничество в областта на дизайна:

Дизайнери : Те могат лесно да си сътрудничат с други дизайнери и клиенти и да подобрят комуникацията, за да завършат проектите по-бързо.

Маркетинг специалисти или други лица, участващи в дизайнерски проекти : Инструментът за сътрудничество в областта на дизайна може да предостави на маркетинг специалистите и дизайнерите централизирана платформа за всичките им дизайнерски проекти, което може да доведе до по-добро : Инструментът за сътрудничество в областта на дизайна може да предостави на маркетинг специалистите и дизайнерите централизирана платформа за всичките им дизайнерски проекти, което може да доведе до по-добро управление на маркетинговите кампании и да ги държи в съответствие с насоките на марката по всяко време.

Клиенти : С инструментите за сътрудничество в областта на дизайна клиентите могат да се уверят, че крайният резултат от дизайна отговаря на техните очаквания, и да дават обратна връзка с лекота.

Проектни мениджъри: С помощта на такива инструменти проектните мениджъри могат да възлагат задачи и : С помощта на такива инструменти проектните мениджъри могат да възлагат задачи и да проследяват напредъка им , да добавяте крайни срокове и да давате обратна връзка на една и съща платформа.

Какво прави един софтуер за сътрудничество в областта на дизайна добър?

Характеристиките, които трябва да имате предвид, когато търсите най-подходящия софтуер за сътрудничество за вас или вашия екип, са:

Сътрудничество в реално време

Достъпност

Контрол на версиите

Обратна връзка и коментари

Сигурност и поверителност

Леснота на използване

Интеграция с други полезни инструменти

10-те най-добри софтуера за сътрудничество в областта на дизайна

Ето списък с 10-те най-добри софтуера за сътрудничество в областта на дизайна, базиран на тяхната популярност и рецензии в различни платформи като G2 и Capterra.

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничеството с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

ClickUp е облачно базирано средство за управление на проекти и сътрудничество, което помага на екипи и фирми от всякакъв мащаб да управляват задачи, документи, цели и срокове. То предлага разнообразни функции, включително управление на задачи, проследяване на времето, календари, шаблони за проекти, сътрудничество в екип и отчети.

Този инструмент е един от най-добрите инструменти за сътрудничество в областта на дизайна за дизайнерски екипи, защото цялата платформа е напълно персонализирана, което означава, че може да бъде конфигурирана по всякакъв начин, за да поддържа текущите и нарастващите бизнес нужди. Освен това тази гъвкавост улеснява управлението на проектите и позволява на екипите да организират работата си според предпочитания от тях работен процес: Agile, Scrum, Kanban или персонализиран процес. Той също така се интегрира с други популярни инструменти като Google Drive, Trello или Slack.

Що се отнася до функциите, ClickUp предлага стотици персонализирани функции, включително функция за цифрови бели дъски, която екипите могат да използват за сътрудничество – различни членове на екипа могат да работят заедно в реално време или асинхронно, да обменят идеи, да разработват стратегии, да планират прости до сложни дизайнерски идеи и работни процеси и др.

Лесно персонализирайте вашите бели дъски, като добавяте документи, задачи и други елементи.

ClickUp предлага и библиотека с шаблони за дизайнерски и творчески екипи, която ви дава възможност да създадете работни процеси, които са перфектно съобразени с вашия идеален дизайн процес.

Шаблонът за графичен дизайн на ClickUp се предлага с три персонализирани изгледа, които ви помагат да оптимизирате процеса на графичен дизайн от начало до край.

Освен това, професионалистите в областта на дизайна и клиентите могат да използват ClickUp Docs с функция за съвместно откриване на елементи като документи с творчески брифинг и да използват Proofing за анотиране на изображения, видео и PDF файлове или вградения в приложението екранен рекордер Clip by ClickUp, за да предават ясни инструкции и да ускорят процеса на обратна връзка по дизайна.

Най-добри функции

Напълно персонализирана платформа : Персонализирайте всяка част от ClickUp, за да отговаря на нуждите на вашия екип и бизнес.

15+ персонализирани изгледа : Изберете от над 15 начина за преглед на работата си, включително изглед „Чат“ : Изберете от над 15 начина за преглед на работата си, включително изглед „Чат“

Чат изглед : изпращайте незабавни съобщения на екипа си и поддържайте разговорите успоредно с работата си.

Имейл в ClickUp: Управлявайте цялата си имейл комуникация на едно място, без да се налага да използвате допълнителни програми и софтуер. Изпращайте новини за компанията, задачи, информация и важни съобщения в ClickUp, без да се налага да сменяте разделите.

Бели дъски : Създавайте визуални помощни средства за виртуални срещи и изготвяйте проекти и идеи, за да комуникирате плановете си с екипите си.

Наблюдатели : Когато някой бъде назначен за наблюдател, той автоматично ще получава известия при актуализации на задачата, което елиминира необходимостта от ръчно проследяване.

Присвоени коментари и споменавания : Създавайте задачи за действие в рамките на дадена задача и ги присвоявайте на други хора или дори на себе си, и използвайте функцията за споменавания, за да привлечете вниманието им към елементи в рамките на задачите или в чат изгледа.

Управление на задачите : ClickUp предоставя мощна система за управление на задачите, която позволява на потребителите да създават и разпределят задачи на членовете на екипа, да проследяват напредъка, да определят крайни срокове и да добавят прикачени файлове и списъци за проверка.

Инструменти за сътрудничество : ClickUp предлага много инструменти за сътрудничество, включително коментиране в реално време, споделяне на файлове и интеграция с други инструменти като Slack и Google Drive.

Функции, специфични за дизайна: ClickUp разполага с функции, специфични за дизайна, като : ClickUp разполага с функции, специфични за дизайна, като онлайн инструмент за проверка и инструмент за визуална обратна връзка, които са полезни за проектирането на визуални проекти.

Ограничения

Крива на обучение: Тъй като ClickUp предлага широка гама от функции и опции за персонализиране, научаването как да използвате платформата за ефективно сътрудничество може да отнеме известно време. Това важи особено за новите потребители, но след като започнат да работят на платформата заедно с екипа си и прочетат инструкциите : Тъй като ClickUp предлага широка гама от функции и опции за персонализиране, научаването как да използвате платформата за ефективно сътрудничество може да отнеме известно време. Това важи особено за новите потребители, но след като започнат да работят на платформата заедно с екипа си и прочетат инструкциите в Центъра за помощ , те лесно могат да преодолеят това.

Цени

Безплатно завинаги : Безплатен план с богат набор от функции

Без ограничения : 7 долара на месец/потребител

Бизнес : 12 долара на месец/потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,7 от 5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (3519+ отзива)

2. Flipsnack

чрез Flipsnack

Flipsnack е интерактивен софтуер за дизайн, който позволява на потребителите да създават и публикуват интерактивно съдържание, включително списания, брошури и каталози под формата на флипбук. Flipsnack е част от този списък с най-добрите инструменти за сътрудничество в областта на дизайна, защото с лесния за използване редактор и разнообразието от шаблони и опции за персонализиране, Flipsnack улеснява създаването на интерактивни дизайни за всеки.

Най-добри функции

Онлайн проверка и коментиране: Сътрудниците могат да преглеждат и коментират дизайните онлайн, което улеснява всеки дизайнерски екип да събира обратна връзка и да прави ревизии в реално време.

Работно пространство за сътрудничество с история на версиите: Няколко екипа могат да работят по един и същ проект едновременно, като имат записи на всички промени и версии.

Персонализирани шаблони: Flipsnack предлага разнообразие от Flipsnack предлага разнообразие от графични дизайнерски шаблони за различни нужди, което улеснява бързото създаване на професионално изглеждащи дизайни.

Вграждаеми публикации и флипбукове: Проектираните проекти и Проектираните проекти и интерактивни портфолиа могат да бъдат вградени в уебсайтове или споделяни чрез социалните медии.

Интеграция с популярни услуги за съхранение в облак: Интегрира се с популярни услуги за съхранение в облак като Google Drive и Dropbox, което улеснява импортирането и експортирането на дизайнерски файлове.

Ограничения

Ограничен брой страници и място за съхранение при по-малките планове: Като безплатен потребител получавате само 30 страници/флипбук и общо 100 MB/флипбук. Особено ако сте издател или работите за компания, ще ви трябват други планове.

Цени

Безплатно (14-дневен безплатен пробен период)

Стартово ниво: 14 долара на месец

Професионална версия : 35 долара на месец

Бизнес : 79 долара на месец

Business Plus : 207,50 долара на месец

Enterprise : 355 долара на месец

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,5 от 5 (104 рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (241 рецензии)

3. Marvel

Най-доброто за прототипиране и тестване

Чрез Marvel

Marvel е уеб-базирана платформа за дизайн, която позволява на потребителите да създават интерактивни прототипи и wireframes за уебсайтове и мобилни приложения. С лесен за използване интерфейс и интуитивни инструменти за плъзгане и пускане, Marvel улеснява създаването и споделянето на прототипи с колеги, екипа за дизайн и сътрудници.

Най-добри функции

Интерактивно прототипиране на дизайн с анимации и преходи: Креативните екипи могат да предоставят на клиентите и колегите по-точно представяне на крайния продукт.

Инструменти за сътрудничество за обратна връзка и коментари: Екипът може да дава обратна връзка и коментари директно върху прототипите на дизайна, което улеснява събирането и организирането на обратната връзка.

Лесна организация на дизайна с удобни за разработчиците функции: Marvel предлага удобни за разработчиците функции като експортиране на код, което улеснява изпращането на дизайни до разработчиците.

Интеграция с други популярни инструменти за дизайн като Sketch и Figma: Marvel се интегрира с популярни инструменти за дизайн, което улеснява импортирането и експортирането на файлове. Marvel се интегрира с популярни инструменти за дизайн, което улеснява импортирането и експортирането на файлове.

Тестване и анализ на потребителите: Marvel предлага функции за тестване и анализ на потребителите, което улеснява оптимизирането на дизайните въз основа на обратната връзка и поведението на потребителите.

Ограничения

Ограничен контрол на версиите: Поради това може да бъде трудно да управлявате промените и ревизиите на дизайните.

Цени

Безплатно : 0 $

Pro : 12 долара на месец

Екип : 42 долара на месец

Компания : 84 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,4 от 5 (224 отзива)

Capterra: 4,6 от 5 (86 рецензии)

Научете повече за най-добрите CRM системи за графични дизайнери!

4. Figma

Най-доброто за създаване на дизайни

чрез Figma

Figma е облачен инструмент за дизайн, който позволява на потребителите да създават и да си сътрудничат по цифрови дизайни, включително потребителски интерфейси, wireframes и графики. С широка гама от функции и мощна система за сътрудничество, Figma е популярен избор за творчески екипи, работещи по сложни проекти.

Най-добри функции

Работно пространство за съвместно проектиране в реално време: Екипите могат да си сътрудничат в реално време по един и същ проект, което улеснява съвместната работа и бързото въвеждане на промени.

Дизайнерски системи за последователен и ефективен дизайн: Това позволява на екипите да създават последователни дизайни по-ефективно.

Автоматично оформление за адаптивен дизайн: Това улеснява проектирането на адаптивни оформления за различни размери на екрана.

Инструменти за прототипиране и анимация: Те позволяват на екипите да създават интерактивни прототипи.

Плъгини и интеграции с популярни инструменти за дизайн: Figma предлага широка гама от плъгини и интеграции с популярни инструменти за дизайн, което улеснява разширяването на функционалността на платформата.

Ограничения

Ограничен офлайн достъп: Тъй като Figma е инструмент, базиран в облака, той може да не е най-подходящ за потребители, които трябва да работят офлайн или в райони с ограничен достъп до интернет.

Цени

Стартово ниво : 0 $

Figma Professional : 12 долара на месец

Figma Organization : 45 долара на месец

Figma Enterprise: 75 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,7 от 5 (809 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (617 рецензии)

5. Библиотеки на Adobe Creative Cloud

Най-подходящи за проектиране на системи и библиотеки

чрез Adobe Creative Cloud Libraries

Adobe Creative Cloud Libraries е платформа за управление на цифрови активи, интегрирана с Adobe Creative Cloud. Тази платформа позволява на потребителите да съхраняват, организират и споделят творчески активи като графики, цветове, стилове на символи и лога в различни приложения и проекти на Adobe. С Creative Cloud Libraries дизайнерите могат да имат достъп и да използват своите активи безпроблемно в множество проекти, спестявайки време и оптимизирайки работните си процеси.

Най-добри функции

Централизирани дизайнерски ресурси за лесно сътрудничество : Екипите могат да съхраняват и споделят дизайнерски ресурси като цветове, типография и графики в централизирана библиотека.

Споделени библиотеки : Библиотеките могат да се споделят между екипите, което улеснява достъпа и използването на дизайнерски ресурси в различни проекти.

Интеграция с други популярни инструменти за дизайн като Photoshop и Illustrator: Библиотеките могат да се интегрират с популярните инструменти за дизайн на Adobe, което улеснява импортирането и експортирането на файлове.

Персонализиран достъп и разрешения за различни потребители: Библиотеките могат да бъдат персонализирани, за да предоставят на различните потребители различни нива на достъп и разрешения.

Автоматична синхронизация между устройства и платформи: Това улеснява работата по дизайни отвсякъде.

Ограничения

Ограничен контрол на версиите: Системата за контрол на версиите е донякъде ограничена, което може да затрудни управлението на промените и ревизиите в дизайните.

Цени

Безплатна пробна версия : 7-дневна пробна версия

Индивидуални потребители : 52,99 $ на месец

Студенти и преподаватели : 19,99 $ на месец

Бизнес: 33,99 $ на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,6 от 5 (34 906 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (7090 отзива)

Бонус: Опитайте софтуера AI Art Generator!

6. Miro

Най-подходящ за мозъчна атака и визуализиране на дизайнерски идеи

Чрез Miro

Miro е онлайн платформа за бяла дъска, която позволява на екипите да работят дистанционно по различни задачи, включително мозъчна атака, генериране на идеи и управление на проекти.

Най-добри функции

Бяла дъска за сътрудничество в реално време за мозъчна атака и генериране на идеи: Този Този инструмент за дизайн мислене разполага с онлайн бяла дъска, която улеснява екипите да обменят идеи и да сътрудничат в реално време.

Персонализирани шаблони: Miro предлага разнообразие от шаблони за различни дизайнерски задачи, което улеснява бързото започване на проект.

Интеграция с популярни инструменти за дизайн като Figma и Sketch : Miro се интегрира с популярни инструменти за дизайн, което улеснява импортирането и експортирането на файлове.

Лесно споделяне и коментиране за обратна връзка и сътрудничество: Всеки член на екипа може лесно да събира обратна връзка и да прави ревизии.

Видео и аудио: Предлага възможност за добавяне на интерактивни медии.

Ограничения

Ограничени възможности за персонализиране на обекти и елементи: Това може да ограничи творчеството на дизайнерите и сътрудниците.

Цени

Безплатна версия : Налична

Екип : 10 долара на член/месец

Бизнес : 20 долара на член/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,8 от 5 (4448 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (1194 отзива)

7. InVision

чрез InVision

InVision е платформа за дигитален дизайн и сътрудничество, която позволява на екипите да създават и споделят прототипи, анимации и дизайни за уеб и мобилни приложения. С функции като коментиране и сътрудничество в реално време, InVision улеснява съвместната работа по проекти от всяко място.

Най-добри функции

Сътрудничество в областта на дизайна в реално време с коментари и обратна връзка: Това позволява на екипите да добавят коментари и обратна връзка по проектите.

Инструменти за прототипиране и анимация на дизайн: Това позволява на екипите да създават интерактивни прототипи.

Управление на дизайн системата: Това помага за създаването на последователен дизайн.

Интеграция с популярни инструменти за дизайн: Може да се интегрира с Sketch и Photoshop.

Тестване от потребители и анализи за оптимизиране на дизайна: Това улеснява оптимизирането на дизайните въз основа на обратната връзка и поведението на потребителите.

Ограничения

Ограничени възможности за контрол на версиите и управление на файлове, което може да затрудни дизайнерите да следят промените и актуализациите.

Цени

Безплатна версия : Налична

Стартово ниво : 15 долара на месец

Професионална версия : 25 долара на месец

Екип : 99 $ на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,4 от 5 (671 рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (722 отзива)

8. Frame. io

Най-доброто за обратна връзка и отзиви от членове на екипа и клиенти

чрез Frame. io

Frame.io е платформа за сътрудничество при работа с видео, която позволява на екипите да сътрудничат по видео проекти в реално време. С функции като контрол на версиите, анотации и сигурно споделяне, това е чудесен инструмент за прегледи и обратна връзка.

Най-добри функции

Коментари и обратна връзка в реално време: позволява на членовете на екипа да оставят коментари и обратна връзка за конкретни части от видео или изображение.

Контрол на версиите: Това помага на екипа лесно да сравнява различни версии на видео или изображение, като може да преглежда промените и да се връща към по-ранни версии, ако е необходимо.

Работни процеси за сътрудничество: този софтуер улеснява разпределянето на задачите, проследяването на напредъка и спомага за по-гладкото протичане на процеса на одобрение.

Сигурно споделяне: Улеснява споделянето на видео и изображения с клиенти и други членове на екипа, като същевременно гарантира, че те остават частни и сигурни.

Интеграция с други инструменти: Frame. io може да се интегрира с широка гама от други инструменти и платформи, включително Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro и Slack.

Ограничения

Зависимост от високоскоростна интернет връзка: Това може да затрудни ефективното сътрудничество на отдалечени сътрудници с по-бавна интернет връзка.

Цени

Безплатна версия : Налична

Pro : 15 долара на месец

Екип : 25 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,5 от 5 (60 рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (73 рецензии)

9. Milanote

Най-подходящи за изследване на проекти и създаване на мудбордове

чрез Milanote

Milanote е платформа, която позволява на екипите да си сътрудничат по редица задачи, включително мозъчна атака, водене на бележки и управление на проекти, а също и създаване на настроени табла и проучвания за техните проекти.

Най-добри функции

Инструменти за визуално сътрудничество: Улесняват сътрудничеството между дизайнерските екипи по идеи и концепции, като предлагат възможност за добавяне на бележки, изображения, връзки и др. към споделена табло. Улесняват сътрудничеството между дизайнерските екипи по идеи и концепции, като предлагат възможност за добавяне на бележки, изображения, връзки и др. към споделена табло.

Сътрудничество в реално време: позволява на целия екип да работи заедно в реално време на една и съща дъска, с възможност да вижда промените и актуализациите.

Лесно споделяне на файлове: Улеснява споделянето на файлове и Улеснява споделянето на файлове и сътрудничеството по проекти , с възможност за качване и споделяне на файлове директно на таблото.

Интеграции: Този софтуер може да се интегрира с редица инструменти и платформи, включително Adobe Creative Cloud, Figma и Sketch.

Шаблони: Предлага широка гама от персонализирани шаблони за всеки дизайнерски проект, включително wireframes, mood boards и design briefs, което прави сътрудничеството по-ефективно.

Ограничения

Ограничените опции за експортиране на дизайни могат да ограничат възможността за споделяне или представяне на работата, извършена на платформата извън инструмента.

Цени

Безплатна версия : Налична

Цена на човек : 12,50 долара на месец

Подобрете екипа си: 49 долара на месец за до 10 души

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,5 от 5 (40 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (52 отзива)

10. Notion

Най-доброто за събиране на референции

Notion е софтуер, който позволява на екипите да си сътрудничат по различни задачи. Той е и инструмент за управление на проекти и може да се използва за водене на бележки и споделяне на знания.

Най-добри функции

Мощна функционалност на базата данни : Функционалността на базата данни на Notion позволява на екипите да проследяват и управляват дизайнерски ресурси, обратна връзка и напредък на едно място.

Сътрудничество в реално време: Позволява на целия екип да работи заедно в реално време върху един и същ документ, което улеснява получаването на обратна връзка и бързото въвеждане на промени.

Персонализирано работно пространство: Добавяйте задачи, страници, бележки и др.

Вградени мултимедийни файлове: Notion позволява на потребителите да вграждат мултимедийни файлове, като изображения, видеоклипове и аудио файлове, директно в своите проекти.

Интеграция с други инструменти: Интегрирайте Notion с Figma, Sketch и Adobe Creative Cloud.

Ограничения

Ограничените възможности за задачи, специфични за дизайна, могат да затруднят използването на платформата за по-сложни дизайнерски проекти.

Цени

Безплатна версия : Налична

Плюс : 10 долара на месец

Бизнес : 18 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,7 от 5 (2097 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (1542 отзива)

Сравнете Notion и Confluence!

Реализирайте успешни проекти с софтуер за сътрудничество в областта на дизайна

Съвременните инструменти за сътрудничество в областта на дизайна с функции за екипно сътрудничество позволяват на няколко екипа да работят безпроблемно заедно по сложни дизайнерски проекти. Те подобряват комуникацията в екипа, увеличават производителността, стимулират творчеството, правят информацията по-достъпна и, най-важното, поддържат всички ваши екипи на една и съща страница.

Инструменти като ClickUp, Flipsnack, Marvel, Figma и други софтуери за сътрудничество в областта на дизайна могат да се използват, за да предоставят на вашия дизайнерски екип необходимите инструменти за реализиране на успешни проекти в срок. А с инструменти като ClickUp можете да управлявате целия работен процес по дизайна на продуктите, за да опростите процеса на дизайн и да използвате усъвършенстваните функции за сътрудничество, за да поддържате екипите си свързани, съгласувани и информирани по всяко време.

Гост автор:

Изабела Бонсила е маркетинг специалист в Flipsnack, софтуер, който преобразува PDF файлове в интерактивни флипбукове. Тя е запалена по маркетинг, писане и технологии.