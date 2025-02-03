10-те най-добри софтуерни решения за сътрудничество с клиенти за 2025 г.

Клиентите са загадъчни същества – малко като котките. ?‍⬛

Те имат много мнения и понякога си мислите, че знаете какво искат, но се оказва, че изобщо не е така.

Ако успеете да подобрите сътрудничеството с клиентите си и да получавате обратна връзка от тях по-рано и по-често, ще избегнете загубата на време за активи, които може да не бъдат одобрени. С по-добър софтуер за сътрудничество с клиенти можете да подобрите процесите си, да увеличите печалбата си и да направите всеки проект успешен.

Научете какво да търсите в софтуера за сътрудничество с клиенти и се подгответе да възприемете един от 10-те най-добри инструмента за сътрудничество, които са налични в момента. Тези 10 опции ще направят всички ваши клиентски проекти малко по-топли и приятни.

Какво е софтуер за сътрудничество с клиенти?

Софтуерът за сътрудничество с клиенти е облачна програма, която ви позволява да изпращате на клиентите си документи за регистрация, планове за проекти, въпроси, доказателства, резултати и отчети. Повечето софтуери за сътрудничество са уеб-базирани, но някои предлагат и мобилни приложения.

Идеята зад софтуера за сътрудничество с клиенти е, че вие и вашият клиент можете да комуникирате в интерфейса на софтуера, което ви позволява да следите заявките, обратната връзка и резултатите от проекта на клиента си на едно място. Така всичко е подредено и организирано. ?

Повишете производителността с управление на задачите чрез сътрудничество, като разпределяте задачи, маркирате коментари и споделяте записи на екрана в една платформа.

Но всички сме имали клиенти, които не са искали да се научат да работят с нов софтуер. Ето защо някои софтуерни инструменти за сътрудничество с клиенти се интегрират с инструментите, които вие и вашите клиенти вече използвате, което улеснява импортирането на имейли, съобщения в Slack, споделянето на файлове и др.

Всичко остава подредено и организирано, дори и клиентът ви да е малко хаотичен.

Това са нашите задължителни функции за софтуер за сътрудничество с клиенти. Макар че много от инструментите, които представяме по-долу, предлагат много повече, тези четири основни функции ще направят сътрудничеството ви по-гладко:

Лесно споделяне на файлове: Ще трябва да изпращате на клиентите си договори, доказателства и други файлове за одобрение, така че софтуерът ви трябва да улеснява споделянето на файлове, за да можете лесно да качвате и отваряте най-често използваните файлови типове. Ще трябва да изпращате на клиентите си договори, доказателства и други файлове за одобрение, така че софтуерът ви трябва да улеснява споделянето на файлове, за да можете лесно да качвате и отваряте най-често използваните файлови типове.

Интуитивни инструменти за комуникация: Функции като незабавни съобщения, споменавания и споделени документи предоставят помощ в реално време за вашите усилия за сътрудничество с клиенти в платформа за управление на задачи. Функции като незабавни съобщения, споменавания и споделени документи предоставят помощ в реално време за вашите усилия за сътрудничество с клиенти в платформа за управление на задачи.

Разрешения на базата на роли: Възможността да зададете граници на това, до което клиентът ви има достъп, ще гарантира, че той няма да вижда как се прави колбаса или няма да има възможност да управлява проекти извън конкретната си работа.

Интеграции: Ако вече използвате други комуникационни инструменти, като Slack за съобщения или Zoom за видеоразговори, уверете се, че софтуерът ви за сътрудничество с клиенти се интегрира с тези програми, за да можете лесно да импортирате комуникацията с клиентите си.

Сега, когато знаете минималните изисквания за софтуер за сътрудничество с клиенти, запознайте се с 10 инструмента, които предлагат максимални възможности. Тези 10 инструмента за управление на проекти и задачи разполагат с функциите, от които агенциите и професионалните услуги се нуждаят, за да комуникират с клиентите си.

Изберете инструмент за сътрудничество, който ще се хареса на целия ви екип, за да могат да вършат работата си, да следят успеха на проектите и да подобряват задържането на клиентите.

Сътрудничество с клиенти по идеи, обсъждане на резултати, възлагане на задачи и създаване на впечатляващи документи или уикита с функции за коментиране в реално време – всичко това на едно място в ClickUp.

Ако искате да управлявате целия цикъл на живота на вашите клиенти и проекти на едно място, тогава се нуждаете от работното пространство ClickUp.

ClickUp е отчасти инструмент за управление на проекти, отчасти инструмент за онлайн сътрудничество, отчасти CRM инструмент и отчасти инструмент за отчитане – на практика, това е цял набор от инструменти за вашия екип. ?️ ?

Това са едни от най-добрите софтуерни инструменти за сътрудничество между екипи и клиенти, които предлагат функции като споделени документи, бели дъски, незабавни съобщения, коментари в реално време, споделяне на файлове и споменавания. Можете също да споделяте ресурси като видеоклипове, електронни таблици, wireframes и уеб страници, за да могат вашите клиенти и екип винаги да разполагат с необходимата информация.

А с ClickApps за управление на работата, проследяване на времето и отчитане можете да следите натовареността на екипа си. За проектните мениджъри ClickUp улеснява предотвратяването на изчерпването на служителите и наблюдението на състоянието на проектите, за да не се изчерпят бюджетите за проектите на клиентите.

В допълнение към уеб-базираното приложение, ClickUp е достъпно и като мобилно приложение за iOS или Android. То се интегрира и с любимите ви инструменти и ви позволява да импортирате данни от други програми за управление на проекти и задачи, включително Asana, Trello, Jira, Todoist, monday.com, Wrike и Basecamp, с едно кликване.

Най-добри функции

ClickUp CRM ви позволява да виждате вашия продажбен поток и да следите ангажираността на клиентите си. Можете също да го интегрирате с вашите имейли, за да осъществявате контакт с клиенти, да започвате процеса на привличане на клиенти и да изпращате актуализации по проекти от едно място. А с CRM шаблон можете да започнете да използвате тази функция бързо и лесно.

ClickUp Docs и ClickUp Whiteboard са идеални за творчески екипи. Те улесняват сътрудничеството по проекти , дори и за отдалечени екипи. Можете да провеждате мозъчни атаки, да редактирате съвместно, да коментирате и да използвате функции за управление на задачи, за да разпределяте работата в реално време, така че вашият екип и клиентът ви да са на една и съща страница в началото на процеса. Няма нужда от споделяне на екрана, защото изгледът на Doc или Whiteboard на всеки ще се актуализира в реално време.

ClickUp AI ви позволява да автоматизирате работата си, включително да изпращате автоматични актуализации на клиентите, когато даден проект е готов за преглед. Това е първият софтуер с изкуствен интелект, специално създаден за всяка роля във вашата организация, така че целият ви екип да може да работи по-бързо и по-ефективно.

Ограничения

Може да има период на обучение, докато новите потребители се запознаят с дългия списък от функции на ClickUp.

Не всички функции на уеб приложението са налични в момента в мобилното приложение.

Цени

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 долара на член на месец

Бизнес: 12 долара на член на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Clickup AI: Наличен във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Работа в екип

чрез Teamwork

Teamwork прави мечтата реалност! А Teamwork – инструментът за сътрудничество с клиенти – превръща работата с клиенти в мечта. ?

Този софтуер, насочен към агенциите, разполага с инструменти за създаване на табла за проекти, планиране на задачи, наблюдение на натовареността на екипа ви, определяне на обхвата на проекта, поставяне на етапи, привличане на клиенти, проследяване на часовете, генериране на фактури и получаване на одобрение от клиента.

От началото на пътуването на вашите клиенти до момента, в който те подпишат последния резултат, това приложение ще ви помогне да управлявате проекти за различни клиенти и да гарантирате, че те ще бъдат изпълнени навреме и в рамките на бюджета.

Най-добри функции

Качването на доказателства ви позволява да следите обратната връзка от клиента в контекста и да видите как се развиват активите на проекта.

Добавянето на клиентски потребители ви позволява да контролирате достъпа им до проекта, така че те да могат да виждат напредъка на проекта и да добавят коментари към задачите, към които сте им дали достъп.

Функциите за проследяване на времето записват всички ваши фактурирани минути и улесняват генерирането на фактури.

Ограничения

Няма приложение за iOS, което може да е разочароващо за потребителите на Mac, които предпочитат да работят на телефона или таблета си.

Някои потребители споделят, че въвеждането на техния екип е отнело много време и че може да е по-трудно да се научат клиентите да използват софтуера в сравнение с членовете на вътрешния екип.

Цени

Безплатни завинаги

Стартово ниво: 5,99 $ на член на месец

Доставка: 9,99 $ на член на месец

Grow: 19,99 $ на член на месец

Мащаб: Персонализирани цени

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

3. Runrun. it

Кой управлява света? Проектните мениджъри. ?

Runrun.it е инструмент за сътрудничество, който ви помага с прости табла за проекти, автоматизации и изкуствен интелект, който ви предупреждава, ако проектът ви се отклонява от плана. Можете да избирате между изгледи Kanban, диаграма на Гант и списък със задачи, за да виждате проектите си по свой начин.

Той предлага и ясни визуализации, които ви помагат да разберете данните за вашия проект и да следите напредъка и успеваемостта си. Можете да използвате тези визуализации, за да комуникирате успеха си на клиентите си, и да ги поканите да разгледат таблата и задачите.

Преди всичко, Runrun.it е лесен за използване, така че дори и най-технофобските клиенти няма да се страхуват да използват вашите инструменти за сътрудничество с клиенти. Той е достъпен като уеб-базирано приложение, приложение за iOS и приложение за Android, така че можете да го използвате от всяко устройство.

Най-добри функции

Удобните за ползване табла за проекти позволяват на членовете на вашия екип и на клиентите да следят напредъка на проекта и да виждат задачите, които изискват тяхното внимание.

Отчетите за разходите, часовете на проект и усилията за всяка задача ви помагат да вземете по-стратегически решения за бъдещи проекти.

Автоматизацията улеснява планирането на проекти и проследяването на напредъка

Ограничения

Някои потребители съобщават, че интерфейсът за коментиране не се показва ясно, което може да доведе до пропускане на съобщения от членовете на екипа и клиентите.

Функциите за отчитане и анализи са ограничени в сравнение с някои от другите инструменти в този списък.

Цени

Безплатни

Бизнес: 8 долара на член на месец

Предприятие: 25 долара на член на месец

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 135 отзива)

4. ProofHub

чрез ProofHub

Почти всички софтуерни инструменти за управление на проекти, базирани в облака, помагат за оптимизиране на дистанционната работа. Но ProofHub обръща специално внимание на инструментите за разпределени екипи с надеждни комуникационни функции и срокове, които автоматично се настройват според часовите зони на вашите клиенти и членовете на екипа.

Така че, независимо къде работите, можете да работите заедно. ?

Като един от най-добрите инструменти за сътрудничество с клиенти, ProofHub включва пълен набор от инструменти за управление на проекти, отчитане и администриране, които ви помагат да управлявате проектите си от начало до край. А голямата библиотека с интеграции, включваща Slack, Dropbox, Google Drive, One Drive и други, ви позволява да споделяте ресурси с клиентите си на платформата, която те предпочитат.

Освен това, той ще се актуализира, докато работите в работната среда ProofHub на вашия екип.

Най-добри функции

Външните заявки позволяват на клиентите да подават формуляри и да искат поправки на грешки, промени в крайните продукти или изцяло нови крайни продукти.

Персонализираните роли ви позволяват да зададете различни разрешения за клиенти и членове на екипа, така че всеки да има достъп само до това, от което се нуждае.

Надеждните инструменти за сътрудничество с клиенти и екипи включват коментиране с споменавания, интеграция с имейл и опции за индивидуален и групов чат, където можете да комуникирате бързо чрез незабавни съобщения и да поддържате графиците на проектите.

Ограничения

Много потребители съобщават, че опциите за настройка на предпочитанията за известия са ограничени, което може да затрудни организирането и приоритизирането на известията.

Този софтуер не включва инструменти за бюджетиране, а ако искате да превърнете отчета за отчитане на времето във фактура, ще трябва да добавите интеграция с Freshbooks или QuickBooks.

Цени

Essential: 45 долара на месец

Пълна контрол: 89 долара на месец

Оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 80 рецензии)

5. Kantata

чрез Kantata

Kantata е специално създаден за агенции. Той разбира целия жизнен цикъл на един проект на агенция – от представянето до сключването на договора и борбата с опасния „scope creep”. ?‍♂️

Тази платформа за управление на проекти не само улеснява по-добрата комуникация между вашия клиент и вашия екип, но и разполага с усъвършенствани аналитични инструменти, които проследяват рисковете, предположенията, проблемите и зависимостите, както и вашите приходи и разходи.

Така че, ако трябва да коригирате стратегията си, да разрешите проблем или да издадете заповед за промяна, можете да го видите с един поглед – без да се налага да претърсвате с лупа претрупани таблици. ?️‍♀️

Kantata е наличен с API, създаден за Salesforce, или с отворен API, така че можете да използвате тази програма с инструментите, които вече използвате.

Най-добри функции

Поканете клиентите да видят етапите на проекта и да дават одобрения по време на работа, а не в края на проекта.

Автоматизирайте работните си процеси и създайте шаблони за многократна употреба, които ви позволяват да планирате проектите си бързо.

Преглеждайте графика, обхвата и бюджета на проекта си едновременно, за да поддържате всичко в ред.

Ограничения

Някои потребители заявяват, че тази програма може да бъде трудна за навигация и биха искали тя да предлага по-интуитивни функции, като плъзгане и пускане и опция за отмяна.

Други потребители съобщават за бавно зареждане и ограничени възможности за интеграция.

Цени

Персонализирани цени

Оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (1325+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (595+ отзива)

6. Работна зона

чрез Workzone

Workzone е програма за управление на проекти с разширени функции за проследяване и отчитане, както и сигурни клиентски портали. Както всички софтуери за управление на проекти, можете да създавате табла за проекти и да възлагате задачи, но функции като проследяване на натоварването и разходите правят тази програма особено подходяща за агенции.

Можете да видите проектите на вашите клиенти в техните собствени работни пространства (или зони) или да видите обща информация за всички проекти на вашите клиенти и техния статус, което ще ви улесни при вземането на решение кои проекти се нуждаят от вашето внимание най-напред.

Така, когато ви се струва, че всички ваши клиенти искат вниманието ви едновременно, ще можете да прецените кой се нуждае от вас най-много.

Най-добри функции

Сигурните клиентски портали ви позволяват да създадете брандирано преживяване за вашите клиенти и да зададете различни разрешения за различните потребители.

Таблото за проекти ви показва всички проекти на вашите клиенти наведнъж, за да знаете кои от тях са в график и кои се нуждаят от допълнително внимание.

Практическият процес на въвеждане ви гарантира, че ще се научите бързо да използвате този софтуер и че работното ви пространство ще бъде настроено с всички функции, от които вашият екип се нуждае, и без тези, които не са му необходими.

Ограничения

Тази програма е изцяло уеб-базирана, без мобилно приложение.

Няма безплатна версия и цената може да е твърде висока за потребители, които се нуждаят само от основни функции.

Цени

Екип: 24 долара на член на месец

Професионална версия: 34 долара на месец за член

Предприятие: 43 долара на член на месец

Оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 190 отзива)

7. Monday. com

Ако някога сте имали случай на „понеделник“, може би е време да си вземете Monday.com.

Тази платформа за управление на задачи и сътрудничество може да ви помогне да започнете понеделниците си – и всички останали работни дни – с десния крак, като улеснява визуализирането на това, което вие и вашият екип трябва да направите.

Разбира се, това онлайн работно пространство не е толкова забавно като филма „Office Space“, но кое онлайн работно пространство е? ?

Можете да използвате monday.com, за да насърчите по-добро сътрудничество между клиенти и екип, като каните членове на екипа и клиенти да участват в проектни форуми, възлагате задачи и споделяте файлове. Този софтуер за управление на проекти ще улесни работата на екипа ви и комуникацията с клиента.

Най-добри функции

Таблата за проекти и картите за задачи ви позволяват да планирате проекта си и да възлагате задачи на членове на екипа, свободни професионалисти или клиенти, или да споделяте файлове, за да поддържате плавен процес на сътрудничество.

Персонализираните табла за управление проследяват напредъка на проекта, бюджета и графика с ясни визуализации като диаграми и графики.

Автоматизацията ви позволява да зададете правила от типа „ако това, то онова“, за да задействате задачи или известия, когато завършите определени стъпки, така че да можете, например, автоматично да уведомите клиентите, когато резултатите от работата са готови за преглед.

Ограничения

Някои потребители твърдят, че функциите за автоматизация могат да не работят правилно, което води до необходимостта да изтривате ръчно и да създавате отново повредените задачи.

Други потребители съобщават, че може да бъде трудно да се настроят и редактират предпочитанията за известия.

Цени

Безплатни

Базов пакет: 8 долара на месец за член

Стандартен: 10 долара на член на месец

Про: 16 долара на член на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 8400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4070 отзива)

8. Trello

чрез Trello

Trello е популярно име в областта на управлението на проекти. ?

Всеки, който е използвал инструменти за управление на проекти през последните 10 години, вероятно ще разпознае оформлението на Trello. То се базира на гъвкави процеси и използва Kanban табло, за да помогне на екипите да поддържат продуктивно сътрудничество.

Можете да създадете различни табла за всеки от проектите на вашите клиенти и след това да видите цялото табло на проекта или предстоящите задачи в списък със задачи или календар. Тази програма е чудесна за привличане на клиенти, планиране на проекти и проследяване на напредъка по проектите.

Той е изключително адаптивен. Можете да настроите таблото си според работния си процес и да поканите клиенти в тяхното собствено табло, за да могат да виждат документите по проектите си и да преглеждат задачите.

Най-добри функции

Таблата Trello ви позволяват да организирате проекта си, да планирате задачи и да възлагате задачи на членовете на екипа си или на клиентите си.

Шаблоните ви помагат да създадете бързо и лесно табла за проектите на клиентите си – всичко, което трябва да направите, е да попълните празните полета.

Стотици интеграции ви позволяват да свържете любимите си приложения, като Jira, Slack, Microsoft Teams, Dropbox и Google Docs.

Ограничения

Тази програма не разполага с вградени функции за отчитане или анализи, което може да затрудни проследяването на успеха на вашия проект без добавяне на интеграция.

Trello има ограничени функции за автоматизация и е по-подходящ за планиране на прости проекти, отколкото за сложни проекти с множество зависимости.

Цени

Безплатни

Стандартен: 5 долара на член на месец

Премиум: 10 долара на член на месец

Предприятие: 17,50 долара на член на месец

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 13 340 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 22 680 отзива)

9. AllClients

чрез AllClients

Ако вашият екип работи с ограничени ресурси, AllClients е CRM системата, която ще поддържа вашите взаимоотношения гладко. ?‍♂️

Този инструмент за управление на клиенти е проектиран с оглед на малките предприятия. AllClients твърди, че предлага „всичко, от което се нуждаете, и нищо, от което не се нуждаете“. Превод: Този инструмент е лесен за използване, но не е толкова богат на функции, колкото някои от другите опции в този списък.

Все пак за много собственици на малки фирми това ще бъде всичко, от което се нуждаете. Можете да съхранявате контактната информация на клиентите си в база данни и да изпращате имейли и SMS съобщения, за да поддържате връзка с тях.

Можете също така да автоматизирате много от вашите маркетингови задачи. Така че дори и да имате малък екип, нищо няма да ви убягне.

Най-добри функции

Вградените инструменти за имейл маркетинг и комуникация ви помагат да поддържате връзка с клиентите си, без да плащате за отделна програма за имейл маркетинг.

Автоматизацията ви позволява да изпращате последващи съобщения и имейли, така че да поддържате връзка с клиентите си, без да отделяте допълнително време.

Удобният за ползване дизайн улеснява незабавното започване на работа с тази програма.

Ограничения

Въпреки че има 14-дневен безплатен пробен период, няма безплатен план за потребители, които се нуждаят само от основни функции.

Това приложение предлага ограничени възможности за интеграция и персонализация.

Цени

Изберете: 24 долара на месец

Премиум: 48 долара на месец

Elite: 96 долара на месец

Оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (25+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (5+ отзива)

10. Bit. ai

Ако търсите по-добро решение за споделяне на файлове, за да изпращате резултатите от работата си на клиентите, Bit. ai разполага с необходимите документи, за да го направите. ?

Този инструмент за сътрудничество работи еднакво добре както за вашите вътрешни сесии за мозъчна атака, така и за процеса на управление на клиентите.

Функциите за сътрудничество позволяват на членовете на вашия екип да работят заедно в реално време, независимо дали се намират в една и съща стая или в различни страни. Когато дойде време да споделите работата, можете да я изпратите чрез работно пространство, което сте създали специално за вашия клиент. Всичко, което трябва да направите, е да преместите файла.

Така вашите клиенти ще виждат само това, което искате да видят, а вие можете да запазите вътрешните си процеси за себе си – вашата тайна съставка. ?

Най-добри функции

Интерактивните интелигентни документи позволяват сътрудничество в реално време от всяка точка на света с възможност за създаване на таблици, графики, видеоклипове и изображения.

Уикита служат като база от знания , където можете да съхранявате информация за компанията, да документирате процесите и политиките си или да добавяте информация за проектите за всеки клиент.

Работните пространства за клиенти поддържат вашите проекти организирани. Можете да каните заинтересовани страни и да премествате документи между вътрешното си работно пространство и това на клиента, когато са готови за споделяне.

Ограничения

Някои потребители съобщават, че може да е трудно да се създават и споделят документи, а зрителите трябва да предприемат допълнителни стъпки, за да имат достъп до споделените с тях документи.

Тази платформа е изцяло уеб-базирана, така че няма десктоп или мобилни приложения.

Цени

Безплатен план

Професионален план: 8 долара на месец за член

Бизнес план: 15 долара на член на месец

Оценки и рецензии

G2: 4/5 (19+ отзива)

Capterra: 5/5 (8+ отзива)

Сътрудничеството от ново поколение започва с ClickUp

Има много програми, които могат да ви помогнат да управлявате проектите на вашите клиенти, но ако искате да пренесете сътрудничеството с клиентите си на по-високо ниво, тогава се нуждаете от бели дъски, споделени документи, незабавни съобщения, коментари и всичко, което улеснява съвместната работа в реално време.

ClickUp е създаден за мозъчна атака. Създаден е за споделяне. Създаден е за сътрудничество. Създаден е за всичко, от което се нуждаят агенциите и компаниите за професионални услуги. ?

В допълнение към функциите за сътрудничество, ще получите и разширени възможности за управление на проекти, отчитане, управление на ресурси и интеграция с хиляди други приложения, всичко на едно място. Управлението на клиентски проекти вече няма да ви се струва като пасене на котки. ?‍⬛

Започнете безплатно, за да видите дали ClickUp отговаря на вашите нужди за софтуер за сътрудничество с клиенти.