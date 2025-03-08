8 стъпки за привличане на клиенти, които намаляват отлива (с шаблони)

Успех!

Подписали сте договор с нов клиент за вашата агенция. И сега сте готови да покажете защо те са взели най-доброто решение, инвестирайки във вашия екип.

Въпреки че сте ги накарали да подпишат договора, все още не сте спечелили тези нови клиенти. След попълването на документите трябва да се уверите, че процесът на въвеждане на новите клиенти продължава с още една стъпка, за да им вдъхнете доверие в агенцията ви, като им покажете всичко (и всяка стъпка), което могат да очакват.

Проучване на Wyzowl установи, че 88% от анкетираните казват, че ще бъдат по-лоялни към бизнес, който дава приоритет на въвеждането и образователното съдържание.

Всъщност, макар агенциите да инвестират безброй часове в инициативи преди привличането на клиенти, също толкова важно е да се поддържат отношенията с клиентите и след това, като се осигури пълноценно преживяване при привличането им.

Какво е привличане на клиенти?

Привличането на клиенти е процесът на интегриране на нови клиенти в бизнеса и установяване на силни и продуктивни работни отношения. Това е важна стъпка в отношенията между клиента и бизнеса, тъй като задава тонът на бъдещите взаимодействия и помага за изграждането на доверие и взаимно разбиране.

Този процес помага на клиентите да се запознаят с всички функции и предимства на продукта, за да получат максимална полза от него, което намалява вероятността от отпадане.

За да си осигурите дългосрочен успех с клиентите, инвестирайте в привличането на клиенти толкова, колкото и в генерирането на потенциални клиенти.

Първото впечатление е важно. Добрият процес на въвеждане ще определи очакванията, ще предотврати разширяването на обхвата и ще създаде положително преживяване за клиента, което ще укрепи вашата марка и ще увеличи печалбата.

Примери за привличане на клиенти

В зависимост от нуждите на клиента и естеството на услугите, които предоставяте, можете да изберете един от трите вида процеси за привличане на клиенти:

Виртуално въвеждане: При този вид работния процес за въвеждане на клиенти всичко се управлява дистанционно чрез онлайн документи, видеоконференции и софтуер за цифрово въвеждане на клиенти.

Лично въвеждане: Ако продуктът или услугата са сложни по своята същност или се предлагат с физически хардуер, клиентът може да предпочете процес на въвеждане лице в лице. В този случай вие запознавате клиента и неговия екип с всичко, което трябва да знаят, лично в офиса или на предварително определено място.

Хибридно въвеждане: Този вид процес на въвеждане е комбинация от виртуално и лично взаимодействие. Комбинацията може да варира в зависимост от изискванията на клиента.

Получете безплатен шаблон Приветствайте новите клиенти лесно с помощта на шаблона за привличане на клиенти на ClickUp.

Независимо дали привличате нови клиенти, прехвърляте съществуващи или просто обновявате цялата си система за привличане на клиенти, шаблонът за привличане на клиенти на ClickUp има всичко, от което се нуждаете! Той ви помага да разберете нуждите на клиентите и да им предоставите персонализирано преживяване при привличането им.

Защо е важно привличането на клиенти?

Привличането на клиенти е важна стъпка в отношенията между клиента и бизнеса, която помага за установяване на взаимно разбирателство, подобряване на удовлетвореността на клиентите, повишаване на ефективността и укрепване на отношенията за успешно и дълготрайно партньорство.

Ето някои основни причини, поради които привличането на клиенти е важно:

По-добро разбиране: Привличането на клиенти помага на бизнеса да разбере по-добре техните нужди, очаквания и цели. Тази информация е от решаващо значение за осигуряване на продуктивни и успешни взаимоотношения. Повишена удовлетвореност на клиентите: Когато клиентите се чувстват добре дошли и ценени, те са по-склонни да бъдат удовлетворени от услугите, които получават, и да останат лоялни към бизнеса. Привличането на нови клиенти помага да се създаде положително първо впечатление и да се насърчи чувството за принадлежност. Повишена ефективност: Добре структурираният процес на въвеждане може Добре структурираният процес на въвеждане може да оптимизира интегрирането на нови клиенти в бизнеса, като намали объркването и сведе до минимум риска от грешки. По-силни взаимоотношения: Привличането на клиенти помага да се изгради доверие и да се поддържат силни, дълготрайни взаимоотношения между клиентите и бизнеса. Това от своя страна може да доведе до по-голяма лоялност на клиентите и повторни покупки. Повече продажби: Често фирмите решават с кого да работят въз основа на подкрепата, която могат да очакват при привличането на клиенти. С добър план за привличане на клиенти, вашият екип по продажбите ще сключи повече сделки.

8-стъпков процес за привличане на клиенти

За да ви помогнем да подобрите или разширите процеса на привличане на клиенти, съставихме стъпки, заедно с някои полезни шаблони, които със сигурност ще впечатлят новите ви клиенти още от самото начало.

Да започнем!

1. Определете ясни очаквания относно вашата агенция и това, което ще бъде предоставено

Успяхте! Време е да отпразнувате седмиците или месеците, които сте прекарали в изграждането на отношения с потенциален клиент, който най-накрая се превърна в клиент. Те го усетиха, вие го усетихте и това е нова, блестяща възможност да спечелите тяхната симпатия.

Правилното въвеждане трябва да постигне две неща:

Уверете клиентите си, че са направили правилния избор, като са се обърнали към вашата агенция.

Премахнете всякаква несигурност, като ясно очертаете какво може да очаква клиентът от взаимоотношенията.

Първата част е забавна и традиционно се извършва чрез изпращане на писмо или имейл за добре дошли на новия клиент, както и знак на вашата признателност. В зависимост от тона, който вашата агенция иска да зададе, това може да бъде пакет с брандирани подаръци или някои лакомства.

Тези жестове на добра воля повишават престижа на вашата агенция и я превръщат в партньор, а не просто в поредния доставчик за новите клиенти. Малките жестове също правят чудеса за подобряване на вашия Net Promoter Score (NPS).

Прочетете също: Нашият списък с най-добрите софтуери за управление на доставчици!

Втората част – определяне на очакванията – се извършва най-добре в имейл за представяне, в който ясно се очертава какво може да очаква клиентът от вас. Той трябва да дефинира процеса на привличане на клиенти, да представи вашите контактни лица, да включва ясен график на следващите стъпки и да предоставя списък за проверка при привличане на клиенти.

Тази прозрачност уверява новите ви клиенти, че са направили добра инвестиция, и преодолява разликата между конверсията и процеса на привличане, така че те да не се чувстват оставени в неизвестност.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Automations, за да проследявате напредъка на клиентите в процеса на привличане, да отбелязвате важни събития и да ги мотивирате да продължават напред. Например, екипът ви за работа с клиенти трябва да бъде автоматично маркиран, когато промените статуса на потенциален клиент от „потенциален клиент“ на „нов клиент“, като напомняне да изпратите подарък за добре дошъл.

Автоматизирайте задачите с ClickUp и се фокусирайте върху това, което наистина има значение – без да се налага да пишете код!

2. Създайте и изпратете въпросник за привличане на клиенти

Вероятно сте направили предварителна оценка на клиента по време на процеса на продажба, за да се уверите, че сте подходящ партньор. Сега, след като клиентът е подписал договора, е време да се задълбочите в това, което той търси. Време е за въпросник за привличане на клиенти.

Въпросникът за привличане на клиенти е важна стъпка в един добър процес на привличане на клиенти. Той ви помага да разберете очакванията на клиента и какви налични активи могат да ви помогнат да ги постигнете.

Например, въпросниците за привличане на клиенти варират в зависимост от продукта или услугата, която предлагате, но няколко въпроса, които можете да включите, са: Как се надявате, че нашият продукт/услуга ще ви помогне да превърнете вашите ICP в клиенти?

Какви общи цели искате да постигнете с нашия продукт/услуга?

Какви KPI целите да постигнете през следващите шест месеца или през следващата година?

Как бихте искали да разпределите бюджета си?

Имате ли вече съществуващи ресурси или активи, които можем да използваме, за да ви помогнем да постигнете целите си?

Какви са някои примери за [вмъкнете услуга], които ви харесват?

Кой от вашия екип ще бъде наш основен контакт и кои са вашите ключови заинтересовани страни?

Какъв е вашият идеален клиентски профил (ICP)?

Тези въпроси ще ви помогнат да определите как можете бързо да покажете стойността въз основа на конкретните нужди и цели на клиента за най-добрия процес на привличане на клиенти.

💡 Съвет от професионалист: С ClickUp Forms можете да превърнете отговорите от анкетите директно в задачи или просто да съберете необходимата ви информация от клиентски въпросник.

3. Създайте споразумение за ниво на обслужване (SLA)

Ако договорът ви не посочва отговорните страни и крайните срокове за работа, обмислете създаването на споразумение за ниво на обслужване (SLA). SLA взема всичко, което сте научили от въпросник за въвеждане, и го прилага към договорните условия на вашето сътрудничество с клиента.

Ако договорът е „Какво“, обясняващ бъдещите ви взаимоотношения, то SLA е „Кой“, „Кога“ и „Как“.

Например, договорът ви съдържа споразумение за предоставяне на маркетингова стратегия на определена цена. SLA ще определи как ще бъде създадена и реализирана тази стратегия, включително отговорните лица, сроковете и конкретните отговорности на членовете на екипа.

Това гарантира, че и вие, и вашите клиенти сте съгласувани по отношение на очакванията и носите отговорност, ако някоя част от споразумението не се изпълни според плана в процеса на привличане на клиенти.

Получете безплатен шаблон Започнете и поддържайте яснота и последователност във всичките си SLA с шаблона за споразумение за услуги на ClickUp.

Шаблонът за споразумение за услуги на ClickUp ви предоставя всичко необходимо, за да създадете бързо SLA, включително:

Изчерпателно описание на предоставяните услуги

Изискванията за плащане за тези услуги

Ясни очаквания за завършване на проекта

4. Настройте клиентски акаунти

На този етап трябва да започнете да настройвате акаунтите на клиента на различните платформи или софтуер, които ще използвате. Това включва настройка на акаунти и правила за администриране, настройка на плащания и споделяне на данни за вход и обучителни материали.

Ако имате клиентски портал, трябва да ги настроите в него и да им предоставите необходимите инструкции.

💡 Съвет от професионалист: Създайте споделен списък с неща, които трябва да направите на този етап, като използвате ClickUp Docs или дори обикновен списък със задачи.

5. Организирайте среща за стартиране на проекта

Първата среща укрепва вашите работни отношения. Разбира се, вероятно сте прекарали известно време в опознаване един на друг преди това, но процесът на въвеждане на клиенти е вашата възможност да определите как ще работите заедно. По време на тази среща за въвеждане на клиенти трябва да:

Представете екипа си

Определете как всеки предпочита да комуникира и да получава продукта или услугата, например чрез Slack или имейл.

Определете обхвата и целите на проекта

Очертайте как ще си сътрудничите, включително честотата на доставките и как ще получавате обратна връзка.

Представете вашето SLA

Предоставете ресурси като контактната информация на вашия екип, достъп до инструменти за управление на проекти и други неща, които вашият нов клиент трябва да знае.

Първата среща трябва да затвърди очакванията, поставени по време на сключването на договора и процеса на привличане на клиенти, за да започнете с десния крак. Това създава възможност да потвърдите, че и двата екипа са съгласни със стратегията и целите на услугата, преди да започнете да се занимавате с проектите.

Получете безплатен шаблон Бъдете в крак с дневния ред на вашите срещи с шаблона за дневен ред на ClickUp.

Планирайте ефективно срещите си с клиенти с помощта на шаблона за дневен ред на срещи на ClickUp. Този шаблон за срещи помага на всички да са на една и съща страница и да носят отговорност за работата си, така че всяка среща да е успешна и продуктивна.

💡 Съвет от професионалист: С AI Notetaker на ClickUp можете да спрете да се притеснявате за бележките от срещите и да се концентрирате върху обсъжданите теми. Опитайте го още днес.

6. Насрочете вътрешна среща след стартирането на проекта

Вътрешната среща след стартирането помага да се изведат на преден план всички изводи от стартиращата среща, да се преодолеят предвидимите препятствия и да се отговорят въпросите. По същия начин, по който стартиращата среща по проекта съгласува вашия екип с този на клиента, вътрешната среща след стартирането съгласува различните ви вътрешни екипи по проекта.

Използвайте тази среща, за да информирате вътрешния си екип за SLA и обхвата на проекта и да разпределите задачите. Определете вътрешни очаквания и роли, за да можете да предоставяте последователно и ефективно услуги на клиента си.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте функцията „Табличен изглед“ на ClickUp, за да регистрирате изискванията на клиентите и да свържете задачите в ClickUp с тях.

Процесът на привличане на клиенти трябва да се възприема като съвместно усилие. Съгласуваните членове на екипа с ясни резултати и очаквания осигуряват най-добрите възможни резултати и пренасят тази енергия в положителни клиентски преживявания.

Най-лесният начин да съгласувате екипите е чрез централизирана платформа за продуктивност като ClickUp. Екипите могат лесно да си сътрудничат по всеки аспект на проекта, без да се налага да преминават от един инструмент към друг и от една платформа към друга.

Използвайте Workload View на ClickUp, за да видите кой е напред или изостава, и лесно премествайте задачите с плъзгане и пускане, за да преразпределите ресурсите.

💡 Съвет от професионалист: Изгледът „Работна натовареност“ в ClickUp ви помага да проследявате работната натовареност на всеки член на екипа и да преразпределяте дейностите, когато е необходимо.

7. Планирайте рутинни последващи действия

Редовната комуникация с клиентите е част от здравословните и продуктивни взаимоотношения, особено в процеса на привличане на клиенти. Тази комуникация обаче трябва да има ясна цел: да улесни живота на клиента или да повиши стойността на проекта ви.

Планирането на редовни месечни срещи с клиенти като част от процеса на въвеждане ще помогне на екипа ви да отговори на всички въпроси предварително, докато работите заедно.

По време на тези срещи информирайте клиентите за развитието на стратегията и докладвайте за резултатите от услугите, за да затвърдите своята стойност. Това ви помага да останете в съзнанието на клиентите си, да увеличите броя на препоръките, да предоставите повече възможности за допълнителни продажби и в крайна сметка да генерирате повече печалби.

Шаблонът за актуализация на проекти за професионални услуги на ClickUp ви помага бързо и лесно да създавате изчерпателни актуализации на проекти, които държат вашите клиенти в течение.

Изпратете последващо имейл, в което обобщавате обсъденото и задачите за всеки екип, така че клиентът да има конкретна полза от срещата ви в процеса на въвеждане.

Създавайте бързо имейли и съобщения с ClickUp Brain

💡 Професионален съвет: ClickUp Brain може да ви помогне да обобщите бележките от срещите и да напишете имейли в предпочитания от вас тон.

В допълнение към месечните срещи, предоставяйте седмични писмени актуализации чрез Slack, имейл или предпочитания от клиента канал. Тези актуализации трябва да включват планираните резултати от проекта и всички нерешени задачи от предходната седмица.

Например, компания за съдържателен маркетинг може да включи следните елементи в седмичната си актуализация след първоначалния процес на въвеждане: Собствени данни или експерти по темата, до които се нуждаете от достъп за предстоящи проекти

Списък с публикации в социалните медии и блогове, които сте публикували за клиента през предходната седмица.

Какви публикации може да очаква клиентът през текущата седмица

Необходими одобрения на съдържание от клиента

Тези актуализации ви дават възможност да се запознаете с въпросите на клиентите и да предвидите евентуални препятствия за следващата седмица, както и да затвърдите своята стойност.

Оптимизирайте комуникацията в екипа и превърнете чатовете в действия с ClickUp Chat.

💡 Съвет от професионалист: Каналите в ClickUp Chat помагат на вас и вашия екип да поддържате връзка с всеки клиент в ClickUp; вече не е нужно да превключвате между инструменти за управление на задачи, имейл, софтуер за чат и всички други ваши инструменти!

8. Оптимизирайте опита си при привличането на клиенти

С разрастването на компаниите е нормално да се появят някои пропуски в процеса на привличане на клиенти. Важно е да идентифицирате проактивно тези пропуски и да ги оптимизирате съответно. Оптимизирането на процеса на привличане на клиенти включва две стъпки: събиране на обратна връзка и вътрешно сътрудничество за обработване на обратната връзка.

Започнете с формално и неформално събиране на обратна връзка от новите клиенти. При успешния процес на въвеждане на клиенти на всяка следваща среща се питат клиентите дали имат въпроси или притеснения и се отбелязват видовете въпроси, които се повтарят редовно.

Съберете тези бележки в пространство за съвместна работа, където екипът ви може да ги сортира и анализира по-късно.

Получете безплатен шаблон Организирайте подробностите за срещите, проследявайте ключовите изводи и възлагайте задачи без усилие с шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp включва прости, предварително създадени страници за организиране на екипи, индивидуални бележки от срещи и инструкции за извличане на максимална полза от сесиите за обратна връзка. Този шаблон за съвместна работа е ClickUp Doc, създаден да предостави перфектния план за успешно обобщение на срещите.

След това попитайте за пряка обратна връзка, като изпратите въпросник за преживяването на новите клиенти след като всеки клиент е завършил процеса на привличане (обикновено 120 дни след подписването).

Тези две форми на обратна връзка ще ви помогнат да разкриете какво се нуждаят новите ви клиенти и къде не отговаряте на очакванията в съществуващия си работен процес за успех на клиентите.

Не забравяйте да си сътрудничите вътрешно

Обратната връзка от клиентите ще ви покаже къде са проблемите, но сега е ред на вашия екип да намери решение. Най-лесният начин да направите това е да проведете мозъчна атака с екипа си на ClickUp Whiteboard.

Работете съвместно с вътрешния си екип за привличане на клиенти, за да групирате отговорите и да идентифицирате теми. След като темите бъдат идентифицирани, помислете къде в пътуването на клиента можете да предоставите решения за тези пропуски.

Пример за бялата дъска на Луис Норвуд за Pharmacy Mentor

Луис Норвуд, ръководител на отдела за връзки с клиенти в Pharmacy Mentor, обясни как неговият екип е използвал ClickUp Whiteboards, за да идентифицира и разреши успешно проблемите при привличането на клиенти.

Ние буквално обсъдихме всеки етап от него. В края на краищата постигнахме съгласие и съгласуваност по отношение на пътя на клиента и дори идентифицирахме голяма празнина, която никога не бяхме забелязали.

Най-добри практики за гладък процес на въвеждане на нови клиенти

Ефективното привличане на клиенти е от решаващо значение за създаването на основа за силни и дългосрочни взаимоотношения. Ето най-добрите практики за гладък и успешен процес на привличане на клиенти:

Определете ясни очаквания от самото начало: Определете обхвата, резултатите и процеса на комуникация. Изяснете ролите и отговорностите и на двете страни и определете ключовите етапи.

Персонализирайте процеса на привличане: Адаптирайте привличането според конкретните нужди и отрасъла на клиента. Назначете специален акаунт мениджър и предложете персонализирани ресурси и обучения.

Автоматизирайте и оптимизирайте процеса: Осигурете леснодостъпен клиентски портал за документация и актуализации. Автоматизирайте повтарящи се задачи като имейли за добре дошли и използвайте Осигурете леснодостъпен клиентски портал за документация и актуализации. Автоматизирайте повтарящи се задачи като имейли за добре дошли и използвайте софтуер за привличане на клиенти или CRM системи, за да проследявате напредъка.

Осигурете плавен трансфер на знания: Съберете цялата необходима информация от клиента чрез структурирани формуляри за регистрация. Споделете съответните политики на компанията, продуктови ръководства или материали за обучение.

Фокусирайте се върху комуникацията и ангажираността: Установете предпочитани канали за комуникация и честота за актуализации и проверки. Насърчавайте обратната връзка и отговаряйте своевременно на въпросите.

Осигурете бързи резултати, за да изградите доверие: Осигурете незабавна полза, като демонстрирате ключова функция или услуга. Идентифицирайте и покажете ранни показатели за успех или малки постижения.

Измервайте успеха и непрекъснато се усъвършенствайте: Задайте измерими KPI за привличане на клиенти, като например време до първата полза (TTFV). Събирайте обратна връзка, повтаряйте и усъвършенствайте процеса на привличане на клиенти.

ClickUp: Вашето единно решение за управление на привличането на клиенти

Представете си свят, в който вече не е нужно да превключвате между различни платформи за CRM, управление на проекти, съответни документи и комуникация в екипа. ClickUp прави това възможно.

Управлявайте без усилие вашите клиенти, резултати и екипи на едно място. ClickUp централизира целия ви работен процес в една платформа за управление на проекти и CRM, базирана на изкуствен интелект, от привличането на клиенти до завършването на проекти.

Ние вярваме, че най-ефективният софтуер за привличане на клиенти и процесът на продажби е този, който работи в различни екипи и обхваща цялото пътуване на клиента. ClickUp е изграден върху основната концепция за подобряване на производителността на екипите, поради което го направихме напълно персонализируем.

Защото платформа, която не отговаря на вашите уникални нужди, само пречи на производителността. Изпитайте свободата от превключване на контекста още днес.

Регистрирайте се безплатно още днес.