Наръчник за начинаещи за ClickUp Whiteboards с примери за употреба

В случай, че не сте чували, цифровите бели дъски са новата „звезда“ в управлението на проекти. 💅🏼

Не се подвеждайте от ярките цветове, вашата бяла дъска е много повече от обикновено приложение за рисуване – тя е мястото, където вашите екипи се събират, за да се включат в значимо сътрудничество и да създадат нещо ново.

А ако имате достъп до ClickUp, тогава имате достъп до софтуер за цифрова бяла дъска в цялата му слава, без да са необходими интеграции, защото ClickUp е една от малкото платформи за управление на проекти, които поддържат Whiteboards вградено. Това е огромно предимство за разпределените екипи в цялата ви организация, които искат да:

Обсъдете идеи там, където вече сте свършили работата си

Поддържайте интереса на клиентите и ги информирайте

Подобрете комуникацията

Реализирайте техните идеи възможно най-бързо, и още много други!

Наистина, те могат да правят всичко това! Може би затова ClickUp Whiteboards бяха избрани от G2 за най-добър инструмент за съвместна работа с бяла дъска за пролетта на 2023 г.!

Но с голямата сила идва и голямата отговорност, и преди да се заемете с платното си като Пикасо, нека първо ви разведем. 🎨

Ако се нуждаете от повече функционалности, отколкото предлага настоящият ви инструмент за бяла дъска, или сте напълно нови в тази област, това ръководство съдържа множество съвети, шаблони за бяла дъска и примери за употреба, за да оптимизирате работните си процеси с помощта на този високо визуален инструмент. Затова отложете съобщенията си, отворете си газирана вода и се запознайте с най-съвременната функция за съвместна работа на ClickUp – Whiteboards. 💜

Добре дошли в най-съвместната функция на ClickUp

Белите дъски са толкова ефективни, колкото и визуални, но са нещо повече от просто място, където да покажете уменията си в Microsoft Paint от 1991 г. 👀

ClickUp Whiteboards създават по-включващо работно преживяване за всички участници, особено за клиенти и заинтересовани страни, които искат да разберат цялостната картина възможно най-бързо. Освен това Whiteboards предлагат пълната прозрачност, за която е създаден ClickUp.

Начертайте връзки и свържете обекти, за да създадете пътни карти или работни процеси от вашите идеи заедно с екипа си в ClickUp Whiteboards.

С възможността да виждате кой разглежда и допринася за вашата дъска в реално време, можете да работите заедно с екипа без припокриване или объркване. А когато сте готови за одобрение от клиенти или външни заинтересовани страни, всичко, което трябва да направите, е да изпратите публичен линк, за да предоставите достъп за разглеждане. Ето защо винаги трябва да имате бяла дъска под ръка за всяка среща по проект – просто споделете URL адреса на бялата дъска и започнете да сътрудничите, както бихте направили в реалния живот.

На светлинни години от интерактивната дъска в пети клас, Whiteboards в ClickUp са проектирани да улавят идеите ви в момента, в който се появят, и да се свързват с работните ви процеси по-бързо от всякога. Това се постига чрез функциите, които се намират в менютата на вашата бяла дъска, клавишните комбинации и стотиците шаблони, проектирани да направят вашите сесии за мозъчна атака по-ефективни.

Извлечете максимума от вашите Whiteboards

Въпреки че имате възможност да започнете с буквално празно платно, Центърът за шаблони на ClickUp винаги ще бъде нашият предпочитан първи стъпка за всякакви случаи на използване на бяла дъска.

Шаблоните придават структура на иначе плашещото празно пространство и действат като катализатор в процеса на разработване на вашия продукт. Тези предварително създадени диаграми, графики и рамки са точно съобразени с вашия конкретен случай на употреба, но могат да бъдат допълнително персонализирани, за да отговорят на специфичните нужди на вашата организация.

Те не са предназначени само за „начинаещи“. Безспорно, започването с шаблон ще ви спести значително време в ранните етапи на планирането и изпълнението. А по-късно ще послужи като официална документация за всеки избор по проекта от начало до край.

Независимо дали представяте матрица с приоритети, пишете указания за марката или създавате концептуални карти, ClickUp е разработил стотици персонализирани шаблони за всяка възможност и ниво на удобство при използването на Whiteboards.

Сътрудничество с клиенти или вътрешни екипи по-ефективно с виртуални Whiteboards, за да стимулирате иновациите.

Но вашият шаблон не е единственият актив, създаден, за да доведе проекта ви до финалната линия – това, което отличава ClickUp Whiteboards, е възможността да превърнете практически всичко на вашата дъска в задача с няколко кликвания.

Още веднъж за хората отзад: свържете Whiteboards незабавно с вашите съществуващи процеси.

Когато казваме „действайте според идеите си“, ние го мислим сериозно. И всеки, който е експериментирал с друг софтуер за цифрови бели дъски, може да потвърди, че това е нещо революционно. 🏆

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да възлагате задачи, да маркирате изпълнители и всичко необходимо, за да стартирате следващото си сътрудничество.

Превръщането на фигури, обекти и текст в задачи е ключът към използването на бялата дъска отвъд фазата на идеите и към това как ще реализирате стратегията си от първия до последния етап на разработката. Представете си, че напускате продуктивна среща и не се налага да преписвате следващите си стъпки като проследими задачи? Звучи почти прекалено хубаво, за да е истина. 😎

Лентата с инструменти за редактиране е друга функция, предназначена да записва вашите идеи възможно най-бързо. С едно кликване на мишката или натискане на клавиша можете да добавяте цветни фигури, да рисувате на ръка, да форматирате текст, да създавате лепящи се бележки, да свързвате със съществуващи задачи и много други!

Чрез менюто в долната част на екрана можете да се възползвате напълно от възможностите за вграждане на ClickUp с опцията да добавяте уеб, Doc и задачи към вашата бяла дъска. Тези карти са активни на вашата дъска, което означава, че можете да редактирате текст на минимизирания ClickUp Doc, да актуализирате статуса на задачите и да взаимодействате с работни инструменти на трети страни – всичко това от вашата бяла дъска!

Вградете ClickUp Docs на живо директно в Whiteboards, за да имате достъп до важни документи, проучвания и контекст, без да напускате таблото си.

Но все пак не сме забравили основните функции на бялата дъска, които познавате и обичате! Достъп до форматиране на богат текст, коментиране на вашия екип и добавяне на връзки между обекти, докато работният ви процес придобива форма.

Как изглежда това на практика? Нека да разгледаме. 🙂

Как да използвате Whiteboards (случай)

Whiteboards определено звучат страхотно, но ние сме тук, за да отговорим на най-важния ви въпрос: какво ще спечеля от това?

Екипи от различни индустрии използват бели дъски по различни начини. Ето как някои от тези групи могат да ги въведат в своите текущи процеси и да максимизират ползите от тях.

Софтуерът за бели дъски прави огромна разлика за екипите, работещи в областта на инженерството, продуктите или дизайна (EPD).

Тези екипи ценят скоростта, надеждността и безпроблемното сътрудничество, за да определят обхвата, проектират, разработват и в крайна сметка доставят по-бързо. Или с други думи, всичко, за което са създадени Whiteboards.

ClickUp Whiteboards позволява на екипите да се споменават взаимно навсякъде на таблото, за да откриват бързо нови задачи и да ускоряват времето за изпълнение. И тъй като никога няма да ви липсва място, екипите могат да съхраняват множество мисловни карти и wireframes в едно и също пространство, докато усъвършенстват потребителските си потоци. 🙌🏼

Този шаблон за картографиране на потребители ви позволява да създавате визуални представяния на сложни идеи като потребителски потоци, wireframes и инженерни диаграми.

Освен това, готовите шаблони като шаблона за бяла дъска за потребителски поток на ClickUp се занимават с тежките задачи, свързани с изработването на тези сложни диаграми, така че вие да можете да се съсредоточите върху най-важното – вашия продукт и удовлетвореността на клиентите.

Сам по себе си, този шаблон ви подканва да начертаете как потребителите ще взаимодействат с вашия продукт, като добавите изображения, медии, обекти и свързващи елементи, за да създадете визуално представяне на вашия потребителски интерфейс. Имате също така възможност да разширите този шаблон, като добавите други документи, данни и задачи на таблото за повече контекст, без да се налага да отваряте друг раздел, за да го направите.

Но възможностите наистина са безкрайни! Тези функции могат да бъдат от полза за всеки етап от вашите процеси на разработка, затова софтуерните екипи се обръщат към Whiteboards като основна база за други нужди на проектите, включително:

Проектните мениджъри разчитат на Whiteboards, за да подобрят своите сесии за мозъчна атака, да създадат диаграми, подходящи за презентации, и да наблюдават напредъка на всеки проект. Те осигуряват структурирана, но мащабируема основа за оптимизиране на операциите от самото начало, което води до по-бързо изпълнение на проектите и по-доволни заинтересовани страни.

Освен скоростта, Whiteboards помагат на екипите да се откъснат от типичните процеси, базирани на документи, и да мислят извън рамките с по-визуално привлекателни техники за генериране на идеи, като дизайн мислене, мисловни карти, балонни карти и мозъчна писане. 🧠

Бонус: Разгледайте 10 шаблона за балонни карти за мозъчна атака

С готовия диаграма на работния процес е време да приведете плановете си в действие, а шаблонът за план за действие е създаден, за да помогне на проектните мениджъри да направят точно това.

Реализирайте плановете си, като превърнете лепящите се бележки директно в задачи, използвайки шаблона за план за действие за ClickUp Whiteboards.

Този шаблон е лесен за прилагане и още по-лесен за използване с настроени честоти на преглед, за да определите кои задачи остават за изпълнение, кои са в процес на изпълнение и кои са изпълнени.

В този случай всяка лепкава бележка или фигура може да представлява определено действие. Но за да направите този шаблон още по-ценен, ви предлагаме да вградите задачите и етапите си в ClickUp директно в таблото, за да имате лесен достъп до тях.

И както подсказва този шаблон с тримесечните, месечните, седмичните и ежедневните цикли на преглед, вашата бяла дъска остава с вас през целия жизнен цикъл на проекта и отвъд него. 🪐

Визуалният характер на Whiteboards помага на творческите екипи да определят подходящо обхвата на работата си и да реализират кампании, които оказват положително влияние върху приходите, популяризират марката и привличат висококачествени потенциални клиенти.

Тези екипи могат да започнат с бяла дъска в подготовка за семинар с нов клиент, където да съхраняват изображения, медийни файлове, бележки и макети. По време на срещата подвижният платно ви позволява лесно да навигирате по дъската, за да се съсредоточите върху конкретни области, докато представяте потенциални идеи или минали проекти. Оттам можете веднага да започнете да редактирате бялата дъска въз основа на обратната връзка от клиента в реално време.

След това е време да приложите шаблона за обхват на проекта на ClickUp. 🙂

Лесно персонализирайте шаблона за бяла дъска за обхвата на проекта, като добавите документи, задачи и др.

Използвайте предварително форматираната структура на шаблона заедно с всички вградени медии, проучвания и документи, за да визуализирате OKR-ите, резултатите и, разбира се, обхвата на проекта си!

С напредването на проекта ви, таблото ви служи като място за среща между екипа ви и клиентите. То съхранява историята на целия ви творчески процес, включително минали разговори, итерации и дизайнерски решения. Това ниво на организация и последователност спомага за изграждането на значими взаимоотношения с всеки ключов участник.

И макар че не става въпрос само за екстрите на вашата бяла дъска, те със сигурност не вредат! Цветовете, формите, размерите, стилът и опциите за форматиране на ClickUp Whiteboards са идеални за визуално предаване на вашите мисли и бързо превръщане на новите ви творения в представителни произведения на изкуството.

Направете сътрудничеството отново забавно с ClickUp Whiteboards

Whiteboards в ClickUp са толкова мощни, колкото и икономични, с инструменти, шаблони и функционалност, които позволяват да оптимизирате всеки процес и да създавате нови функции, без да харчите нито стотинка.

Но има още много други неща!

Планът за развитие на Whiteboards е изпълнен с нови допълнения и актуализации, тъй като пускаме ClickUp 3. 0 – така че, ако все още не виждате любимата си функция на Whiteboard, повярвайте ни, тя ще се появи. И ние не можем да чакаме!

Независимо дали общувате асинхронно или сте събрани около конферентната маса, Whiteboards е решението за съвместна работа, което сте търсили. А ако все още разчитате на други приложения за работа, за да свършите задачата си – няма проблем, ClickUp се интегрира с над 1000 инструмента, за да направи вашия опит възможно най-гладък.

Получете безплатен достъп до първите си три Whiteboards във всеки ценови план и се включете, докато добавяме допълнителни продуктивни, мощни и забавни функции към този революционен инструмент.