10-те най-добри безплатни онлайн приложения за лепящи се бележки през 2025 г.

Докато традиционните лепящи се бележки ни служеха добре във физическия свят, виртуалното пространство въведе съвсем ново ниво на удобство и достъпност. Добре дошли в ерата на онлайн бели дъски и инструменти за лепящи се бележки.

Онлайн лепящите се бележки могат да бъдат от голяма полза не само за оптимизиране на сътрудничеството или за обмен на идеи, но и за преодоляване на проблеми, възникващи при смяна на контекста.

В тази статия представяме изчерпателен обзор на 10-те най-добри безплатни онлайн инструмента за лепящи се бележки, налични през 2024 г.

Преди да започнем, нека бързо да разгледаме някои от най-важните критерии за избор на онлайн решение за лепящи се бележки.

Какво трябва да търсите в онлайн приложенията за лепящи се бележки?

Има много безплатни онлайн инструменти за лепящи се бележки и софтуер за бяла дъска, които се хвалят с отлични характеристики и обещават невероятни функционалности.

Удобство за ползване Търсете интуитивен интерфейс, който позволява лесно създаване, организиране и персонализиране на бележки. Точно както се нуждаете от чист, Търсете интуитивен интерфейс, който позволява лесно създаване, организиране и персонализиране на бележки. Точно както се нуждаете от чист, добре организиран работен плот , така се нуждаете и от чиста и проста дъска като визуално работно пространство.

Функциите за сътрудничество са повече от добре дошли, особено за проекти, ориентирани към екипна работа, тъй като позволяват споделяне и редактиране в реално време, дори когато не сте в една и съща стая. Функции като тези са изключително полезни за организирането и са повече от добре дошли, особено за проекти, ориентирани към екипна работа, тъй като позволяват споделяне и редактиране в реално време, дори когато не сте в една и съща стая. Функции като тези са изключително полезни за организирането и приоритизирането на проектите

Не трябва да се пренебрегват надеждните мерки за сигурност, които защитават вашите чувствителни данни.

Като дадете приоритет на тези качества, можете да намерите инструмент за лепящи се бележки, който напълно отговаря на вашите нужди и издига вашата дигитална организация на ново ниво.

10-те най-добри онлайн приложения за лепящи се бележки

Опитайте ClickUp Sticky Notes Начертавайте диаграми и добавяйте лепящи се бележки към рутинните си записвания с ClickUp Whiteboards.

Всеки, който търси стабилен, изчерпателен и богат на функции онлайн инструмент за бели дъски и бележки, не трябва да търси по-далеч от ClickUp. Функцията ClickUp Whiteboards предоставя виртуално платно за идеи, работни процеси и стратегии.

Едно от най-добрите неща в ClickUp Whiteboards е, че той се предлага с невероятен набор от готови шаблони за бяла дъска – от организационни диаграми и пътни карти до картиране на потребителски истории и матрица за въздействие, ще намерите шаблони, които рационализират и ускоряват всички най-важни аспекти на вашия работен процес и ви помагат да проследявате напредъка си.

Този страхотен инструмент е отличен помощник при сесиите за мозъчна атака и планиране, както и при стабилни и гъвкави работни процеси, но е чудесен и за по-прости, но също толкова важни задачи, като списъци със задачи. Освен това, той е един от най-добрите инструменти за водене на бележки, базирани на изкуствен интелект.

Организирайте мигновено мислите си с Rich Text Editing в Notepad на ClickUp.

Имайте предвид, че ClickUp е много повече от просто инструмент за виртуални лепящи се бележки. Това е пълноценна платформа за сътрудничество, продуктивност и управление на проекти, така че освен ClickUp Whiteboards можете да се насладите и на широка гама от други функции, които значително ще подобрят вашия работен процес.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте готови шаблони или създайте нови, за да оптимизирате сътрудничеството в екипа си и да проследявате напредъка. Центърът за шаблони на ClickUp предлага богат избор от шаблони, разделени по нива на опит и за над 13 случая на употреба – лесно редактируеми в онлайн бялата дъска.

Функцията „Mind Map“ ви помага да визуализирате сложни концепции и най-добрите идеи по прост, ясен и лесен за разбиране начин.

Напълно редактируеми елементи, задачи и документи, които можете да дублирате, да рисувате върху тях, да свързвате помежду си и т.н.

Богатите опции за персонализиране включват промяна на всичко – от цвета и размера на елементите до типовете съединители, което ви позволява да създадете уникална бяла дъска, която отразява идеите и процесите ви перфектно.

ClickUp предлага и функция „Приложение за напомняне“ , за да сте сигурни, че никога няма да пропуснете среща или краен срок.

Ограничения на ClickUp

Доста стръмна крива на обучение

Малко оплаквания за приложението за Android

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Padlet

чрез Padlet

Padlet е друго чудесно решение за организиране на работата в екип, подобряване на сътрудничеството в екипа и приоритизиране на работата ви. Основната му функция са виртуалните табла, наречени „padlets“, за организиране и споделяне на съдържание с членовете на екипа и случайни сътрудници.

И под „съдържание“ имаме предвид практически всичко. Като един от инструментите за лепящи се бележки, той очевидно служи за създаване на различни онлайн лепящи се бележки, но палетите могат да съдържат и видео и аудио файлове, снимки, рисунки на ръка, връзки към YouTube или Twitter и др.

Най-добрите функции на Padlet

Поддържа 45 езика

Padlet има приложения за уеб, iOS, Android, Mac, PC, Chromebook

119 персонализирани тапети и поддръжка на емоджи

Красиви табла с голямо внимание към графиките и визуалните детайли

Ограничения на Padlet

Безплатният план е доста основен.

Ограничена дължина на видеото и размер на файла

Коментарите не могат да бъдат подредени в низове или форматирани.

Цени на Padlet

Безплатен план за до 3 падлета

Златен план за до 20 падлета: 4,99 € на месец

Платинен план с неограничен брой падлети: 6,99 € на месец

Екипен план : 9,99 €/месец

Училищен план: от 1000 евро/година (поискайте оферта)

Оценки и рецензии за Padlet

G2: 4. 6/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 130 рецензии)

3. IdeaBoardz

чрез IdeaBoardz

Феновете на наистина прости решения без излишни екстри, които поставят по-голям акцент върху простотата и удобството, отколкото върху визуалните ефекти – разгледайте IdeaBoardz. Това е един от безплатните онлайн инструменти за лепящи се бележки за екипна работа, идеален за съвместни сесии за мозъчна атака и ретроспективи.

Това, което прави IdeaBoardz, е наистина изключително просто: създавате онлайн табло за лепящи се бележки с една или повече секции и след това добавяте бележки към него. Можете да споделите таблото с екипа си или други сътрудници чрез URL адрес или да го експортирате като PDF или XI.

IdeaBoardz предлага няколко шаблона, от които да избирате, с особен акцент върху ретроспективите. Може да се използва и за обсъждане на плюсове/минуси, оценка на рискове/възможности и обратна връзка.

Най-добрите функции на IdeaBoardz

Изключително прост и интуитивен потребителски интерфейс

Лесно споделяне за сесия за мозъчна атака

Идеални за почитателите на старомодния дизайн

Ограничения на IdeaBoardz

Няма опции за интеграция

Без отчети или анализи

Не работи в реално време

Цени на IdeaBoardz

Безплатни

Оценки и рецензии за IdeaBoardz

G2 : 4/5 (1 рецензия)

Capterra: Няма отзиви

4. Pinup

чрез Pinup

Pinup е безплатно онлайн решение за лепящи се бележки, което наистина пресъздава усещането за истински лепящи се бележки от хартия върху коркова табло. По принцип това са просто бележки на таблото, но те могат да бъдат персонализирани и кодирани с цветове.

Виртуалната дъска за лепящи се бележки Pinup е лесно достъпна в браузъра ви, не е необходимо да изтегляте или инсталирате нищо и е изключително лесна за използване – можете да добавяте лепящи се бележки само с няколко кликвания. За разлика от някои други решения, които поставят простотата на преден план, Pinup предлага някои опции за персонализиране за писане на бързи бележки.

Всяко платно получава уникален код, така че когато имате нужда от таблото си, просто влезте в уникалния му URL адрес.

Най-добрите функции на Pinup

Поддържа видео вход

Бележките могат да се свързват, дублират и преместват

Импортиране на файлове от компютър или Dropbox

Функция за групов чат

Ограничения на Pinup

Няма опции за интеграция

Няма поддръжка на клиенти

Функциите са ограничени само до бележки

Без известия

Цени на Pinup

Безплатни

Оценки и рецензии на Pinup

G2 : Няма отзиви

Capterra: Няма отзиви

5. CardBoard

чрез CardBoard

CardBoard е онлайн решение за съвместна работа, базирано на функциите на виртуалните лепящи се бележки, но с функции, които го правят по-сложно и удобно за екипна работа и дистанционни срещи, отколкото обикновените приложения за постове на коркборд.

Напълно персонализируеми и споделяеми, те позволяват на екипите да комуникират в реално време чрез своите цифрови бели дъски и да използват шаблони (също персонализируеми) за картографиране на работни потоци, истории на потребители, дневен ред, диаграми и много други.

От екипи до сватбени агенти, CardBoard е чудесен визуален инструмент за оптимизиране на работата и подобряване на сътрудничеството чрез използване на виртуални лепящи се бележки.

Най-добрите функции на CardBoard

Богат избор от шаблони (UX/UI, agile…) и възможност да създавате свои собствени и да ги запазвате.

Директна комуникация в приложението (дискусии, гласуване, коментари, бележки...)

Интеграции с всички основни гъвкави платформи (Jira, Trello, Azure…)

Потребителите могат да създават общности и да присвояват разрешения

Ограничения на CardBoard

Картичките са твърде малки за бележки с много текст, картичките не се припокриват

Жалби относно интеграцията на задачите в Jira

Трудно се управляват с по-големи карти

Цени на CardBoard

Essential: 9 $/месец на потребител

Професионална версия: 15 $/месец на потребител

Enterprise: 19 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за CardBoard

G2 : 4. 1/5 (15 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (170 отзива)

6. Stickies

чрез Stickies

Stickies е модерна и динамична цифрова дъска за лепящи се бележки за сесии за мозъчна атака, ретроспективи и картиране на афинитети, разработена от Carbon Five. Тя използва интелигентни „лепящи се бележки“ или цифрови лепящи се бележки, които променят цветовия код в зависимост от контекста, което гарантира последователно форматиране. С особен акцент върху гъвкавия процес, Stickies е създаден с мисъл за софтуерните екипи, но може да бъде голямо предимство и за всеки друг екип, който се нуждае от онлайн инструмент за лепящи се бележки, за да споделя идеи.

Лепящите се бележки позволяват на екипите да създават множество листа на една и съща дъска, за да поддържат сесиите добре организирани и подредени. Можете дори да залепите бележките една върху друга, за да организирате сходни бележки или такива, които са свързани помежду си. Този онлайн инструмент за бяла дъска разполага и с функционалност за безкрайно платно.

Най-добрите функции на Stickies

Режим „Инкогнито“ за споделяне на мисли насаме

Подреждане на лепящи се бележки с едно кликване

Функция за гласуване с бутон +1

Разширяеми табла с безкраен канвас

Ограничения на лепящите се бележки

Без мобилно приложение

Без интеграции

Цени на лепящите се бележки

Безплатни

Оценки и рецензии за лепящите се бележки

G2 : Няма отзиви

Capterra: Няма отзиви

7. Microsoft Sticky Notes

чрез Microsoft Sticky Notes

Макар да не е уеб-базиран онлайн инструмент за лепящи се бележки, Microsoft Sticky Notes е популярно, изпитано и лесно онлайн решение за бяла дъска за организиране на работата и ежедневието ви с помощта на виртуални лепящи се бележки.

Приложението е максимално опростено – можете да зададете различни цветове за цифровите лепящи се бележки, да направите някои основни форматирания на текста и да добавите изображение. Има и удобен изглед на списък с бележки, в който се показват всички ваши активни лепящи се бележки.

Най-добрите функции на Microsoft Sticky Notes

Не се изисква изтегляне или инсталиране; включен е в Windows 7 и по-нови версии.

Изключително лесни за използване

Изгледът на списък помага за организиране на цифровите лепящи се бележки на вашия работен плот.

Ограничения на Microsoft Sticky Notes

Без функции за сътрудничество или интеграция

Понякога приложението не се стартира автоматично и бележките изчезват.

Няма опция за свързване или картографиране на бележки

Цени на Microsoft Sticky Notes

Безплатни с Windows

Оценки и рецензии за Microsoft Sticky Notes

G2 : Няма отзиви

Capterra: Няма отзиви

8. GroupMap

чрез GroupMap

Ако имате нужда от виртуални лепящи се бележки, предназначени за мозъчна атака, разгледайте GroupMap. Това решение за онлайн сътрудничество в реално време е идеално за събития, срещи, конференции и семинари. Потребителят създава карта и след това кани другите участници да споделят своите мисли, използвайки лепящи се бележки, след което всички могат да анализират резултатите, също в реално време.

GroupMap се предлага с готови шаблони за мисловни карти, оценка на риска, SWOT, Agile Retrospectives и много други.

GroupMap се базира на блокове, които можете да комбинирате, за да създадете своя карта: мозъчна атака, група, анкета, гласуване, оценка, позиция, действие, резултати и др.

Най-добрите функции на GroupMap

Функция за таймер, за да спазвате графика си и да ограничавате продължителността

Няколко нива на поверителност за виртуални лепящи се бележки (включително частична и пълна анонимност)

Чат в реално време – идеален за вашия отдалечен екип

Проучвания и анкети

Ограничения на GroupMap

Без поддръжка на глас или видео

Без интеграции

Лош потребителски опит на мобилни устройства

Цени на GroupMap

Основен: 20 $/месец

Професионална версия: 60 $/месец

По поръчка: Попитайте за оферта

Оценки и рецензии на GroupMap

G2 : 4/5 (10 отзива)

Capterra: 4,7/5 (15 отзива)

9. Linoit

чрез Linoit

Lino е английската версия на популярното японско приложение Linoit, безплатна виртуална дъска за лепящи се бележки за споделяне на пост-ит бележки и снимки. В допълнение към уеб-базирания инструмент, Lino е достъпен и като приложение за iOS и Android, така че е отличен за водене на бележки в движение.

От прости бележки за задачи и напомняния до закачане на снимки на платно, Lino служи и като функционален форум за дискусии за приятели, семейства и училища.

Платформите могат да бъдат частни или публични, а опциите за персонализиране на лепящите се бележки включват цветове и няколко размера и типа шрифтове.

Най-добрите функции на Linoit

Linoit успешно пресъздава усещането за истинска общностна табло за обяви.

Възможност за задаване на напомняния и крайни срокове за бележките

С този удобен инструмент можете да увеличавате и намалявате снимки и видеоклипове.

Ограничения на Linoit

Мобилните версии са малко объркващи

Потребителският интерфейс е основен и донякъде остарял.

Не са особено подходящи за екипи, които търсят решение за управление на проекти.

Без интеграции

Цени на Linoit

Безплатни

Премиум: 3 $/месец за абонаменти чрез PayPal/Stripe, 2,99 $ за покупки в приложението за iOS/Android

Оценки и рецензии за Linoit

G2: Няма отзиви

Capterra: Няма отзиви

10. Google Jamboard

чрез Google Jamboard

Феновете на пакета Google Workspace вероятно вече знаят за Google Jamboard; останалите определено трябва да го пробват. Тази цифрова интерактивна бяла дъска с ръчно написани лепящи се бележки е предназначена за използване с устройството Jamboard, което е 55-инчова физическа дъска, съвместима с Workspace, но се предлага и като уеб приложение и мобилно приложение.

Уеб и мобилните приложения позволяват на потребителите да пишат или рисуват на табла за съвети, които могат да бъдат групирани в сесии и разпределени като раздели. Те могат също да търсят в Google, да вмъкват изображения или дори уеб страници и да работят на табло за съвети, използвайки Google Meet.

Проектите се представят като слайдшоу с 20 кадри на минута. Слайдшоутата се запазват автоматично в Google Drive. Самите кадри представляват празна бяла дъска, върху която потребителите могат да рисуват, пишат или качват съдържание.

Имайте предвид, че рамките не са обикновени лепящи се бележки, а има функция за бележки, с която можете да въвеждате текст директно. В противен случай, писането на лепящи се бележки и рисуването на ръка се извършва с помощта на специален писалка (за тези, които използват устройството Jamboard), сензорен екран, мишка или тъчпад.

Най-добрите функции на Google Jamboard

Идеални за професионалисти и екипи, които работят интензивно с пакета Google Workplace.

Таблата са много лесни за споделяне и сътрудничество при сесии за мозъчна атака.

Чудесни за създаване на слайдшоута, с които да покажете най-добрите си идеи

Ограничения на Google Jamboard

Ограничени възможности за персонализиране, липса на гъвкавост

Ограничени опции за експортиране за табла с лепящи се бележки

Jamboard работи най-добре, когато има поне едно устройство на екип, а устройството е доста скъпо.

Цени на Google Jamboard

Безплатни приложения за настолни компютри и мобилни устройства

Устройство: 4999 долара плюс 600 долара годишна такса за управление и поддръжка

Оценки и рецензии за Google Jamboard

G2: 4. 2/5 (20 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (97 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Jamboard!

Управлявайте задачите с онлайн лепящи се бележки

Огромният свят на онлайн инструментите за лепящи се бележки предлага широка гама от решения, от най-простите приложения за водене на бележки до сложни платформи за управление на проекти. Най-добрият избор ще съответства на вашите уникални нужди и работния ви процес.

Но какво ще стане, ако имате инструмент, който се адаптира гъвкаво към практически всякакви изисквания, които може да имате? От прости задачи до сложни проекти и от индивидуални потребители до по-големи екипи, ClickUp е едно цялостно решение за подобряване на вашия творчески процес.

Не се доверявайте само на думите ни – опитайте сами как ClickUp може да революционизира подхода ви към дигиталната организация. Открийте повече за виртуалния инструмент Whiteboard на ClickUp и разкрийте потенциала си за продуктивност.

Защо да чакате? Следващото ниво на ефективност е само на един клик разстояние!