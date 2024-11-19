15 най-добри алтернативи и заместители на Google Jamboard (цифрови бели дъски) 2025

Jamboard е революционна платформа за творческо сътрудничество, която помага на творците да реализират идеите си. Въпреки това, тъй като начините на взаимодействие се развиват всеки ден, Jamboard може да не отговори на вашите очаквания и изисквания.

В такъв случай може да започнете да търсите в интернет алтернативи на Jamboard, които предлагат автентично виртуално сътрудничество за вашия екип.

В тази статия са разгледани различни цифрови бели дъски въз основа на функции, обратна връзка от потребители и цени, и са представени най-добрите алтернативи на Jamboard.

Какво представлява интерактивната бяла дъска на Jamboard?

Jamboard е платформа, базирана в облака, която улеснява взаимодействието в реално време между свързаните потребители.

Например, платформата разполага с стаи, а потребителите в една и съща стая могат да споделят файлове и да правят редакции в процес, известен като синхронизирана работа. Този интерактивен инструмент за бяла дъска използва Google Drive, Google Sheets и Google Docs в своя дизайн за съвместна работа.

Тази технология беше спасителна въже за творческите екипи, учителите и учениците, както и за различни бизнеси по време на карантината, наложена заради пандемията от COVID-19. Тя даде възможност на учителите да подготвят интерактивни онлайн сесии с учениците си и поддържаше екипите свързани от разстояние. 👩‍💻🌎 👋🧑‍💻

Защо да търсите приложения като Jamboard?

Според потребителските отзиви, Jamboard има недостатъци в много области, включително:

Липса на автономност на администратора – преподаватели са съобщили за случаи, в които учениците могат да изтриват учебни файлове без уведомление от администратора.

Няма офлайн функция.

Може да побере само 50 активни потребители едновременно.

Потребителите могат да имат максимум 20 слайда на Jamboard.

Потребителите трябва да интегрират екипи или да използват Zoom за вербална комуникация.

Тези ограничения са накарали много потребители да търсят други алтернативи на цифровата бяла дъска, които отговарят на техните нужди и очаквания.

Нека разгледаме 14-те най-добри алтернативи на Jamboard днес. 👀

15 алтернативи на Jamboard за виртуална бяла дъска през 2025 г.

1. ClickUp – Най-добрата интерактивна бяла дъска

Започнете с ClickUp Whiteboards Брейнсторминг, стратегическо планиране или изготвяне на работни процеси с визуално сътрудничество с ClickUp Whiteboards

ClickUp е универсалното приложение за работа, което обединява вашите идеи, задачи, документи, проекти, анализи и комуникации в една мощна платформа за продуктивност, задвижвана от изкуствен интелект.

Дали е изненадващо, че ClickUp Whiteboards е начело в този списък?

Те са идеалното място за мозъчна атака, стратегическо планиране, гъвкави работни процеси и много други – както за лични, така и за виртуални срещи! А най-хубавото? Обектите, добавени към бялата дъска, могат да бъдат превърнати в задачи в ClickUp с едно кликване, което улеснява прехода от мозъчна атака към изпълнение.

Създавайте AI изображения с ClickUp Brain в ClickUp Whiteboards

И ако това не е достатъчно, вграденият AI на ClickUp, ClickUp Brain, ви помага да преобразувате текст във визуални елементи и подпомага изпълнението на проекти, без да се налага да сменяте приложенията. Можете да генерирате AI изображения директно на платното на бялата дъска, за да добавите забавен елемент към вашите дискусии!

Функции:

Съвместимост с Google Drive : Ако имате задачи в Google Drive на Jamboard, можете бързо да ги прехвърлите в ClickUp Whiteboard, който е напълно : Ако имате задачи в Google Drive на Jamboard, можете бързо да ги прехвърлите в ClickUp Whiteboard, който е напълно съвместим с ClickUp Docs

Функции за форматиране : Създавайте рисунки, текстове, : Създавайте рисунки, текстове, лепящи се бележки , емоджита, изображения и фигури.

Персонализиран дизайн : Потребителите могат да манипулират персонализирани слоеве, за да създават фирмени уикита, лога и бази от знания.

Режим на фокусиране : Ограничава разсейването на екрана, като се фокусира върху конкретни части от бялата дъска.

Тъмен режим : Превключете на тъмен режим, за да намалите напрежението в очите си и да обработвате информацията по-добре.

Вградени джаджи : Джаджите позволяват на потребителите да редактират задачи, без да напускат документите.

Бързи, персонализирани шаблони за бяла дъска: Ускорете процесите на работа с бяла дъска между различните отдели Ускорете процесите на работа с бяла дъска между различните отдели

Предимства:

ClickUp предлага сътрудничество в реално време

Плавно редактиране

Вградени задачи

Удобен за ползване потребителски интерфейс

Бързи действия за споделяне

Недостатъци:

Някои функции са твърде сложни за нови потребители.

Офлайн режимът не е наличен

Цени:

Оценка:

2. Miro – Най-доброто решение за неограничен брой потребители и вербална комуникация

чрез Miro

Miro позволява на екипите да си сътрудничат и да постигат по-бързи резултати виртуално. Онлайн бялата дъска е съвместима с iOs, Android и настолни устройства и се отличава с интерактивен, лесен за ползване дизайн. Потребителите могат да започнат да работят от желания шаблон или от нова празна бяла дъска.

За разлика от Jamboard, Miro може да побере неограничен брой потребители едновременно и използва мащабиране като средство за вербална комуникация. Освен това Miro разполага с едни от най-добрите интерактивни инструменти на пазара.

Функции:

Предварително проектирани шаблони за бяла дъска , като UX дизайн , картографиране на клиенти и ретроспектива.

Неограничена функционалност за потребителите

Miro marketplace: съдържа множество съвместими приложения

Предимства:

По-добри настройки за администратора

Широка гама от интерактивни функции

Има функции за споделяне на екрана

Недостатъци:

В режима за споделяне на екрана има бъгове.

Бялата дъска Miro заема много памет на компютъра.

Цени:

Miro предлага три опции за плащане:

Безплатен режим

Екипен план : 8 $/месец

Бизнес : 16 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки:

G2: 4,8 звезди от 3450 рецензии

Captera: 4,7 звезди от 634 рецензии

3. Mural – Най-доброто решение за сложни проекти

чрез Mural

Търсите алтернативи на Jamboard за екипа си за редактиране на снимки? Mural canvas предлага няколко бели дъски, подобни на артбордовете в Photoshop. Белите дъски в Mural обаче могат да се пренареждат и променят по размер според нуждите ви.

Функции:

Готови шаблони

Предварително създадени мрежи

Контекстни кутии

Няколко стаи за различни екипи

Вградени инструменти за редактиране

Чат инструменти

Режим на фокусиране и таймери

Предимства:

Функции за гладка съвместна работа

Широка гама от шаблони, платна и палитри

Опции за експортиране и импортиране

Поддръжка по индустриални стандарти

Недостатъци:

Ограничени възможности за интеграция с други цифрови бели дъски

Мобилното приложение може да има проблеми и забавяния от време на време.

Липсва интеграция с Zoom

Цени:

Стартови план : 12 $/месец

План Plus: 20 $/месец

Отзиви:

Оценка в G2: 4,6 звезди от 949 рецензии

Оценка на Capterra: 4,5 звезди от 81 оценки

4. Stormboard – Най-доброто за мозъчна атака

чрез Stormboard

Интерактивната бяла дъска Stormboard има оформление в стил лепящи се бележки, като всяка лепяща се бележка съдържа своя бяла дъска. Можете да присвоите на екипа лепяща се бележка и бяла дъска. Интерфейсът улеснява управлението на екипа и ви позволява безпроблемно да проследявате задачите на различни платформи.

Функции:

Регулируеми лепящи се бележки за бяла дъска

Съвместими с други приложения за продуктивност

Инструменти за гладко управление на екипа за лидерите на екипи

Вградени инструменти за чат и гласови команди

Персонализирани шаблони

Предимства:

Удобен за ползване интерфейс

По-добри канали за комуникация

Персонализираният шаблон опростява работата

Недостатъци:

Ограничената цветова палитра за картички

Малки бъгове

Ограничени инструменти за администратори

Цени:

Лично : Безплатно

Бизнес : 10 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценка:

Оценка на G2: 4,3 звезди от 25 рецензии

Оценка на Capterra: 4,5 звезди от 34 рецензии

5. Limnu – Най-доброто за картографиране на процесите

Чрез Linmu

Цифровата бяла дъска Limnu е достъпна в версии за Android, iOS и настолни компютри, като предлага консервативно цифрово сътрудничество. Платформата е подходяща за екипи, които не желаят да преминат изцяло към цифровото сътрудничество, затова предлага ограничен набор от инструменти и някои задачи трябва да се изпълняват с физически допир.

Функции:

Реалистични рисунки с маркер

Инструменти за сътрудничество

Отлични контролни функции за администратора

Интерфейс, подходящ за начинаещи

Предимства:

Лесен за използване

Голям дисплей на бяла дъска на интерфейса

Канали за чат и видео комуникация

Недостатъци:

Разчита на Zoom за видео и гласова комуникация.

Функцията за изтриване може да бъде нестабилна.

Цени:

Професионален план : 5 $/месец

Екип : 8 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки:

Оценки в G2: 4,9 звезди от 13 рецензии

Оценки на Capterra: 4,8 звезди от 12 рецензии

6. Conceptboard – Най-доброто за презентации на екипа

Чрез Concetboard

Conceptboard е идеален за презентации и мозъчна атака в екип, което го прави най-добрата алтернатива на Jamboard за бизнес екипи, които искат да споделят своите идеи и решения с клиентите си. Платформата ви позволява да картографирате пътя на вашите клиенти и да създадете персонаж на дъската, докато обсъждате очакванията и стратегиите с клиентите си.

Функции:

Персонализирани шаблони

Споделяне на екрана в приложението

Приложение за чат борда

Система за задачи

Опции за конферентни разговори

Предимства:

Безплатната онлайн бяла дъска предлага до 500 MB пространство и неограничен брой дъски.

Надеждни канали за комуникация, включително конферентни разговори

Лесни опции за експортиране и споделяне

Недостатъци:

Качването на изображения отнема много време

Потребителският интерфейс е по-малко привлекателен

Цени:

Безплатни

Премиум : 6 $/месец на потребител

Бизнес : 9 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирана цена за 250 потребители

7. InVision Freehand – Най-доброто за фоторедактори

Чрез InVision Freehand

InVision Freehand е идеален вариант за редактори на снимки, но неговата гъвкавост означава, че всеки екип може да работи с него. Платформата синхронизира вашите скици и фотошоп файлове и ги използва за създаване на обратна връзка в реално време.

Характеристики:

Персонализирани шаблони

Споделяне на екран

Инструменти за сътрудничество

Предимства:

Удобен за ползване интерфейс, особено за дизайнери

Безплатната версия предлага достъп до много функции.

Лесно качване на файлове и добавяне на текстови коментари

Недостатъци:

Няма инструменти за чат, с изключение на секцията за коментари.

Цени:

Безплатни

Pro : 4 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки:

Оценка в G2: 4,4 звезди от 743 рецензии

Оценка на Capterra: 4,6 звезди от 666 рецензии

8. Microsoft whiteboard – Най-доброто за потребителите на Microsoft Workspace

Чрез Microsoft

Софтуерът Microsoft whiteboard cloud позволява на екипите да си сътрудничат при рисуването на фигури, създаването на таблици и проектирането на продукти. Функции като секцията за коментари улесняват каналите за обратна връзка чрез взаимодействие в реално време. Освен това, потребителите разполагат с различни опции за писалки, които могат да използват за редактиране на изображения, рисуване на фигури върху платното и споделяне на лепящи се бележки.

Характеристики:

API

Инструменти за сътрудничество

Инструменти за коментиране

Диаграми

Живо платно

Анализи и отчети

Персонализируем шаблон

Предимства:

Свързани с Office 365 среда

Универсален инструмент, който може да се използва във всяка индустрия.

Недостатъци:

Функциите могат да се провалят при смяна на платна

Липса на ключови функции в сравнение с висококачествените цифрови бели дъски като ClickUp и Miro

Цени:

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/месец на потребител

Microsoft 365 Family : 9,99 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Оценка:

Оценка на G2: 4,2 от 30 рецензии

Оценка на Capterra: 4,3 звезди от 59 рецензии

9. Witeboard – Най-добрата платформа, базирана на облак

Чрез Witeboards

Платформата за сътрудничество Witeboard, базирана на облак, позволява на потребителите да създават, редактират и споделят идеи на бялата дъска. Членовете на екипа трябва да създадат потребителски профили, които се добавят към платформата от ръководителя на екипа.

Платформата поддържа само уеб версията и е подходяща за всички нива на бизнес.

Функции:

Инструменти за сътрудничество

Брейнсторминг

Инструменти за скициране

Бяла дъска

Цифрово платно

Функция за фокусиране

Предимства:

Лесно присъединяване към екипи и добавяне на членове

Лесен за използване

Персонализирани шаблони

Функцията за фокусиране повишава производителността

Недостатъци:

Достъпни само в уеб браузъри

Ограничени канали за комуникация

Цени:

Безплатни

Оценка:

Оценка на G2: 4,2 звезди от 30 рецензии

10. Draw Chat – Най-доброто приложение за съвместно рисуване

Чрез Draw Chat

Интерактивните бели дъски за чат Draw ви позволяват да организирате срещи и да управлявате различни екипи – те разполагат с интерактивни бели дъски в реално време, където членовете на екипа могат да споделят редактируеми линкове към своите рисунки. Екипите комуникират чрез чат, аудио съобщения или видеоконференции.

Характеристики:

Рисувателна дъска

Текстови съобщения

Видеоконференции

Анотиране на PDF

Поддръжка 24/7

Ръководство за потребители

Предимства:

Различни канали за комуникация

Отзивчив и лесен за използване интерфейс

Различни инструменти за екипна работа

Недостатъци:

Достъпни само в уеб браузъри

Липсват функции и инструменти, налични в други цифрови бели дъски

Цени:

Безплатни

Оценка:

Оценка в G2: 4,5 от 9 рецензии

Оценка на Capterra: 4,2 звезди от 5 рецензии

11. Whiteboard Fox

Чрез Whiteboard Fox

Whiteboard Fox е интерактивно онлайн работно пространство, което работи ръка за ръка с Zoom и Google Meet, за да улесни онлайн срещите. Платформата разполага с множество инструменти, включително цветове за рисуване и писалка, с които потребителите могат да проектират и редактират изображения и форми на платното.

Характеристики:

Инструменти за рисуване

Инструменти за сътрудничество

Zoom и Meet са съвместими

Платно за рисуване

Предимства:

Неограничен брой членове на екипа

Комуникацията е безпроблемна чрез Zoom.

Множество инструменти за редактиране и рисуване

Недостатъци:

Палитрата с цветове на текста е ограничена.

Таблото се деактивира след определен период на използване.

Цени:

Лично : Безплатно

Pro : 7 $/месец

Enterprise: 15 $/месец на потребител

Оценка:

Оценка на G2: 4,2 звезди от 12 рецензии

Оценка на Capterra: 4,3 звезди от 20 рецензии

12. Ziteboard

Чрез Ziteboard

Ziteboard е лека бяла дъска, която е достъпна само в уеб браузъри, но е съвместима както с мобилни телефони, така и с компютърни браузъри. Платформата е специално проектирана за експерти в областта на образованието и работи добре по време на онлайн уроци.

Това е проста алтернатива на прекалено сложните цифрови бели дъски като Jamboard. Въпреки това, тя все пак разполага с някои от най-добрите функции.

Характеристики:

Инструмент за сътрудничество

Инструменти за рисуване

Анотации на PDF и изображения

Предимства:

Лесен за използване

Изисква прости спецификации на устройството

Недостатъци:

Липсват му много функции и инструменти поради леката му структура.

Цени:

Weekly Pro : 5 $/индивидуален

Месечен Pro : 9 $/индивидуален

Годишен Pro : 85 долара

Предприятие: Многофункционален

Оценка:

Оценка в G2: 4,2 звезди от 4 рецензии

Оценка на Capterra: 5,0 звезди от 3 рецензии

13. Canva

Чрез Canva

Платформата Canva, която може да се споделя, ви позволява да създавате, редактирате и споделяте бели дъски с членовете на вашия екип. Платформата е любима сред дизайнерите в областта на дигиталния, модния и графичния дизайн.

Функции:

Персонализирани шаблони

Инструменти за сътрудничество

Безплатни инструменти за редактиране

Безплатни инструменти за анимация

Инструменти за редактиране на видео

Предимства:

Лесен за използване

Съвместими с различни устройства

Страхотни инструменти за редактиране

Идеални за ефективен брейнсторминг в екип

Недостатъци:

Не можете да създавате уникални елементи

Елементите и снимките са общи.

Трудно се използва на малки екрани

Цени:

Canva Pro: 119,99 $ на година

Оценка:

Оценка в G2: 4,7 звезди от 3337 рецензии

Оценка на Capterra: 4,7 звезди от 9561 рецензии

14. Crayon

Чрез Crayon

Crayon (Cr4yon. com) е безплатна онлайн опция за бяла дъска с ограничени функции. Тази безплатна платформа няма канали за комуникация и разполага с ограничени инструменти за сътрудничество. Сайтът все още е в начален етап на създаване и има дълъг път да измине.

Характеристики:

Опростени инструменти за рисуване

Инструменти за сътрудничество

Предимства:

Не се изисква създаване на акаунт.

Безплатно е.

Това е съвсем просто.

Недостатъци:

Липса на инструменти за създаване на сложни творчески задачи

Няма канали за комуникация

Достъпни само в уеб браузъри

Цени:

Безплатно

15. Zoom Whiteboard

чрез Zoom

Zoom Whiteboard е инструмент за дигитално сътрудничество, който е лесно достъпен за потребители, които вече използват Zoom за своите видеоконференции. Той предоставя интерактивна дъска, на която членовете на екипа могат да обменят идеи, планират и споделят идеи в реално време по време на Zoom срещи.

Функции:

Инструменти за сътрудничество за добавяне на фигури, текст и рисунки на ръка към бели дъски

Функции за видеоконферентна връзка

Предимства:

Добавете към Zoom срещите

Лесно запазете бялата дъска като PNG файл

Отмяна и повторение на действия

Недостатъци:

Ограничени функции в сравнение с други инструменти за бяла дъска

Необходим е Zoom

Потребителите съобщават за проблеми с производителността при сътрудничеството

Цени:

Whiteboard: 2,49 $/месец на потребител

Whiteboard Plus: 7,00 $/месец на потребител

Подобрете визуалното си сътрудничество с цифрови бели дъски

Софтуерът за визуално сътрудничество революционизира комуникацията в различни сектори. Например, вече можете да организирате виртуални сесии за мозъчна атака с членове на екипа от другата страна на земното кълбо. 👋 🌎

Jamboard е една от водещите платформи за интерактивни бели дъски, но има и други забележителни алтернативи, като ClickUp Interactive Whiteboard, които могат да предоставят на вашия екип неограничени възможности за сътрудничество.

