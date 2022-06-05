7 креативни техники за мозъчна атака, за да намерите най-добрите си идеи

Търсите ли някои полезни техники за мозъчна атака?

Всеки е използвал мозъчна атака, за да реши проблем поне веднъж в живота си.

А ако не сте сигурни дали сте го направили, ето нещо, което ще ви помогне да си припомните:

Имате нов проект, но не сте сигурни как да го реализирате.

Вие и вашият екип седите в кръг и всеки е насърчен да изкаже всяка луда идея, която му хрумне.

Няма идея, която да е прекалено луда.

И всяка необичайна идея се оказва страхотна идея.

Това е силата на мозъчната атака!

Това обаче не е единственият начин за мозъчна атака.

Съществуват различни методи за мозъчна атака и трябва да изберете най-подходящия за вас и вашия виртуален екип.

А ние сме тук, за да ви помогнем.

Тази статия обхваща всичко, което трябва да знаете за мозъчната атака и най-добрите техники за мозъчна атака, които можете да използвате.

Да започнем мозъчната атака!

Топ 7 техники за мозъчна атака

1. Мисловно картографиране

Мисловното картиране е една от най-добрите техники за мозъчна атака, защото ви позволява да обмисляте идеи, без да се притеснявате за структурата и реда.

Мисловата карта се състои от концепции, които са свързани и подредени около централна идея.

Да не говорим, че инструментите за мисловни карти са забавни, защото ви позволяват да превърнете скучната информация в цветни и запомнящи се диаграми.

Така че, тази една страхотна идея е някъде там; просто трябва да я откриете.

А мисловната карта ще ви отведе до обещаната земя (потенциално).

А с Mind Maps на ClickUp няма „потенциално“, има само „определено“.

Какво представлява функцията „Мисловни карти“ на ClickUp?

Mind Maps на ClickUp ви помагат да превърнете свежите си идеи в красиви, добре организирани мисловни карти.

Можете също да ги споделите с екипа си с едно натискане на бутон. По този начин всеки в екипа ви може да визуализира работния процес и да сътрудничи при евентуални промени.

Независимо дали става дума за редовна сесия за решаване на проблеми или се опитвате да стимулирате творческия потенциал на екипа си, можете да използвате функцията Mind Maps на ClickUp за най-доброто визуално представяне.

За да създадете мисловна карта в ClickUp, можете да изберете режим „Задача“ или режим „Празен“.

С режим „Задачи“ можете да визуализирате структурата на съществуващите си задачи в ClickUp. Използвайте режим „Задачи“, за да начертаете работния процес на проекта и да пренаредите задачите в логични пътеки. Можете също да създавате, редактирате и изтривате задачи директно от екрана си.

Ако искате да станете още по-креативни, изберете режима „Blank“ на ClickUp.

В режим „Празен“ можете да създавате мисловни карти от нулата. Възлите не е необходимо да са свързани с никаква структура от задачи. Създайте колкото възли искате и ги превърнете в задачи във всеки списък със задачи в работното си пространство, когато сте готови!

Разгледайте тези чудесни примери за мисловни карти! 😍

С Mind Maps на ClickUp можете да превърнете всяка сесия за генериране на идеи в нещо наистина свое!

2. Личен бележник за идеи

Това е, което хората имат предвид, когато казват „мислете извън рамките“.

Като свържете несвързани концепции, ще можете да се справите с проблема по различен начин.

Но как работи личният квадрант за идеи?

Какво предизвиква тези несвързани концепции?

Това е, което определя успеха или провала на мозъчната атака.

Моят любим метод за това е Personal Idea Pad от Тод Хенри от Accidental Creative.

Хенри разделя предизвикателството на четири различни квадранта и след това ви моли да комбинирате думи и идеи от един квадрант с друг.

Научете повече за квадранта на техническия дълг!

Това е шаблон от уебсайта Accidental Creative:

Ето как работи:

Започнете с предизвикателство: Това е Това е формулирането на проблема

Решение: Какви незабавни решения сте измислили, които биха могли да решат проблема? Това са типичните идеи, които ви хрумват, или дори нещо, което сте опитвали в миналото.

Роля или WW( )D? Това е, което би направил (БЛАНК)? Тук става интересно. Задайте си този въпрос: кой според вас би могъл да реши този конкретен проблем за вас? Да кажем, че искате да пуснете на пазара нова платформа за социални медии, но за собственици на кучета. Кой е отговорът на вашия въпрос? Марк Цукерберг. Но също и Сезар Милан. Или може да е обща роля, като например председателят на най-голямата среща на собственици на домашни любимци във вашия район. Разбирате идеята. Това се нарича още „фигуринг брайнсторминг“ или „ролеви брайнсторминг“.

Кой е отговорът на вашия въпрос? Марк Цукерберг. Но също и Сезар Милан. Или може да бъде и по-обща роля, като например председател на най-голямата среща на собственици на домашни любимци във вашия район. Разбирате идеята. Това се нарича още „фигуринг стormaing” или „рол storming”.

Накратко: Това е една дума или фраза, която обобщава предизвикателството по нов начин.

Предположение : Избройте всички причини или предположения, които хората имат по отношение на проблема и предизвикателството. Какви са някои от усложненията или факторите, които допринасят за това предизвикателство?

Комбинирайте!: Започнете, като вземете един елемент от един от квадрантите и го съчетаете с дума от друг квадрант. Какви идеи ви хрумват? Как тези две неща заедно биха могли да решат проблема ви?

Кой е отговорът на вашия въпрос? Марк Цукерберг. Но също и Сезар Милан. Или може да бъде и по-обща роля, като например председател на най-голямата среща на собственици на домашни любимци във вашия район. Разбирате идеята. Това се нарича още „фигуринг стormaing” или „рол storming”.

Ако ви харесва този квадрантен формат, разгледайте тези шаблони за SWOT анализ!

3. Брейнрайтинг

Това е една от най -често използваните техники за мозъчна атака, която обикновено се прилага най-добре в екип. В края на краищата, екипната работа прави мечтите реалност, нали?

Ето как работи brainwriting :

Ръководителят на екипа или фасилитаторът ще изкаже една нестандартна идея. Всеки участник в екипа ще запише една идея. След няколко минути листът се предава на следващия участник, който доразвива идеята или добавя нова.

Направете това в четири или пет кръга с група от хора (6–10) и ще имате много идеи.

След това фасилитаторът ще прегледа идеите по време на почивката, ще избере тези, които най-много му харесват, и ще се върне при групата, за да изработи план въз основа на тези идеи.

Техниката Brainwriting работи, защото:

Никой не знае точно кой какво е написал и кога

Хората са по-свободни да изразяват идеите си

Ръководителят на екипа все още има контрол над случващото се, като избира най-добрите идеи за групова дискусия.

4. Brainwalking

Техниката „brainwalking” е подобна на „brainwriting”, с тази разлика, че хората се движат, а не хартията.

На стената се закачат листчета хартия; хората добавяват своите идеи за решаване на проблема и след това преминават към следващото листче. Това е чудесен начин да споделите идеите си с останалите и да генерирате нов вид енергия, като мислите на крак.

Бонус: Инструменти за дизайн мислене

5. Мрежи

Това е подобно на идея № 2.

Вместо четири квадранта и комбиниране на идеи от тях, вие комбинирате идеи от една мрежа.

Следвайте тези стъпки, за да започнете:

Ако сте ръководител на екипа, попълнете горния ред и първата колона с една и съща идея, а след това продължете по реда и колоната. Помолете всеки участник от екипа си да предложи идея и я добавете в таблицата. След това започнете да комбинирате идеи, по една от всеки ред, чак до края. Ако започнете с 4 идеи, ще получите 16 нови, просто като ги комбинирате. Може да ви се струва странно да комбинирате една и съща идея (например Идея 2 + Идея 2), но това ще доведе до творчество, обещавам.

Идея 1 Идея 2 Идея 3 Идея 4 Идея 1 Идеи 1 +1 1 +2 1 + 3 1 + 4 Идея 2 Идеи 2 + 1 2 + 2 2 + 3 2 + 4 Идея 3 Идеи 3 + 1 3 + 2 3 + 3 3 + 4 Идея 4 Идеи 4 + 1 4 + 3 4 + 3 4 + 4

6. Мехурчета

Когато идеите наистина кипят, най-добрият начин е да използвате карти за мозъчна атака!

Балонните карти са лесен начин да записвате и организирате идеите си във визуална рамка по време на сесия за мозъчна атака.

Използвайте следните стъпки за техниката за мозъчна атака с балончета:

Нарисувайте 9 кръга на една страница, по три в всеки ред. Това са вашите балони. В средата избройте проблема, който се опитвате да решите. След това избройте осем други творчески идеи, свързани с основната идея. След като сте генерирали идеи, започнете процеса отначало. Вземете идея номер пет, поставете я в средата и изградете още идеи около нея.

Тази техника за мозъчна атака е отлична комбинация от смесване на екипи с индивидуални приноси. Това е чудесен метод за мозъчна атака за творческо решаване на проблеми.

Членовете на екипа ви могат да предложат осем идеи, след което можете да разпределите по една идея на всеки от тях и те да работят самостоятелно. Всички могат да се съберат отново, за да видят резултатите от вашия мозъчен штурм.

Бонус: Разгледайте нашите 10 най-добри шаблона за балонни карти за визуализация и мозъчна атака

7. Брейнсторминг на бяла дъска

Използвайте цифрова бяла дъска, за да съберете всичките си идеи на едно място.

Whiteboard на ClickUp е чудесна алтернатива на Mural или Miro, която предлага визуален подход към мозъчната атака, при който идеите са на първо място.

Празното начало на софтуера за бяла дъска също спомага за насърчаване на креативността в процеса на мозъчна атака, като се откъсва от текстовите информационни модели или практиките, които изискват много документи.

Разгледайте тези инструменти за мозъчна атака!

Как да влезете в творческото мислене за мозъчна атака?

Едно е да седнете и да правите мозъчна атака, друго е да го правите ефективно.

Преди да започнете мозъчна атака, трябва да имате отворено съзнание, в буквален смисъл.

Най-добрите сесии за мозъчна атака започват преди някой да влезе в стаята.

Например, трудно е да преминете от среща за бюджети към директно обмисляне на най-грандиозните възможности. Умът ви ще бъде ограничен и няма да мислите свободно; вероятно ще бъдете предпазливи и внимателни.

Ето как можете да се освободите от някои от тези задръжки, за да дадете възможност на най-добрите идеи да изплуват на повърхността:

1. Излезте на разходка

Направете кратка почивка, за да се освободите от стреса и да позволите на себе си и подсъзнанието си да поемат свеж въздух, за да изясните нещата и да се подготвите за сесията по мозъчна атака.

Освен това, малко упражнение за брайсторминг никога не е навредило на никого! 🕺

2. Потребявайте различна информация

Заседнали сте с The Economist? Вземете Better Homes & Gardens.

Винаги гледате CNN? Превключете на Travel Channel.

Опитайте нещо друго.

Ако винаги четете и консумирате една и съща информация, ще искате да създадете нови асоциации. Може да ви помогне да разгледате списание, уебсайт с изображения или нещо, което няма никаква връзка с темата на мозъчната атака, за да си възвърнете свежестта на ума.

3. Разчупете рутината си

Не знам точно какво означава това за вас, но намерете начин да го направите, преди да започнете мозъчната атака.

Това може да бъде излизане на обяд, бързо свършване на някоя работа или използване на масата за пинг-понг в офиса за първи път. Прекъсването на рутината ще ви освободи от типичната монотонност и ще ви постави в подходящо състояние на ума за ефективно творческо решаване на проблеми. Ако активно използвате технологични устройства, откъснете се от тях. Тези джаджи могат да доведат до проблеми като липса на концентрация и дори лош сън.

Какви са двата вида брейнсторминг?

Има два вида мозъчна атака:

Индивидуален мозъчен штурм и групов мозъчен штурм.

Първата техника работи по-добре при прости проблеми, които изискват прости решения, а втората може да се използва за решаване на сложни проблеми.

Объркани ли сте?

Нека да разгледаме:

Индивидуален мозъчен штурм

Индивидуалният мозъчен штурм е като среща с вашите мисли.

Говорите си за случайни идеи и изведнъж тези неконвенционални идеи се превръщат в конкретни решения.

Съжаляваме, ако това не беше толкова романтично, колкото „The Bachelor“. 🌹

Въпреки това, по време на индивидуален мозъчен штурм, ако вие не нарушите правилата по време на сесията, никой друг няма да го направи. Вие също ще попаднете в капана да слушате идеите на другите и да избягвате да генерирате свои собствени.

Проблемът с индивидуалния мозъчен штурм е, че може да не развиете идеите си докрай, както бихте направили в групова сесия за мозъчен штурм.

Групов мозъчен штурм

При груповия мозъчен штурм членовете на екипа могат да си помагат взаимно, когато се затруднят с дадена идея; друг член на екипа с повече познания по темата може да даде предложения.

В края на краищата, две глави са по-добре от една, нали?

Други предимства са, че това подобрява изграждането на екипа и напомня на членовете му, че всеки има уникални идеи, които да предложи на екипа.

Какви са 4-те правила на мозъчната атака?

Правилата за мозъчна атака са от съществено значение, защото помагат да се насочи дискусията и гарантират, че всеки има справедлив шанс да бъде изслушан по време на сесията за мозъчна атака.

Ето четирите правила:

Фокусирайте се върху количеството, а не върху качеството

Не критикувайте лошите идеи, докато не дойде време да определите приоритетите.

Насърчавайте големите идеи

Развивайте идеите на другите

Тези правила гарантират, че вашият екип ще има успешна сесия за мозъчна атака.

Добре, добре, ще спрем да ги наричаме правила, защото никой не харесва правилата, особено когато се очаква да бъдеш „креативен” и да дадеш свобода на креативните идеи, нали?

Добре, няма правила. Просто ги приемайте като „насоки“.

Как да усъвършенствате и приоритизирате идеите си

Целият ви екип се забавляваше много по време на мозъчната атака.

И всеки е измислил поне една креативна идея.

Ура!

Генерирането на диви, луди идеи е лесната част.

Сега нещата стават малко по-трудни. Трябва да разберете кои идеи си заслужават да бъдат реализирани и кои трябва да бъдат изхвърлени.

Не буквално.

Ако искате да отделите страхотните идеи от добрите идеи, трябва да усъвършенствате идеите си.

Но как вашият екип може да направи това?

Опитайте тези методи и творчески подходи:

Вариант 1: Точки

Напишете отново всичките си най-добри идеи на дъска или лист хартия и дайте на всеки член на екипа стикер (или използвайте отметки). Членовете на екипа трябва да поставят стикера си до идеята, която им харесва най-много.

Вариант 2: Предимства и недостатъци

За всяка идея избройте плюсовете и минусите. Тъй като (надяваме се) имате много идеи, които да разгледате, ограничете се до само няколко плюса и няколко минуса.

Направете списък с причините, поради които идеята ще проработи или няма да проработи.

Този метод ще ви помогне да решите какво е осъществимо и какво може да бъде изпълнено. Както всички знаем, най-добрата идея понякога е най-трудна за реализация. Тук е мястото, където вашият екип може да започне да прави тези ценностни преценки.

Вариант 3: Сблъсък

Не, не е време да гледате кичозен филм с Ник Кейдж от средата на 90-те години.

Вместо това, вие искате вашите идеи да „се изправят“ една срещу друга, за да спечелят първото място. Всички те се борят за първото място.

Ето как би работило това.

Да кажем, че имате 10 идеи. Напишете ги от 1 до 10.

След това започнете да ги подреждате отдолу нагоре по двойки. Сравнете 9 и 10. 10 ли е по-добра идея от 9? Преместете я нагоре. А 7 и 8? 5 и 6?

Всяка идея се състезава за по-високо място. Следващия път опитайте с две двойки, които не сте използвали преди (например 8 и 9 да се състезават, вместо 9 и 10 и т.н.). Продължавайте да използвате този метод, докато най-добрата ви идея не излезе начело.

Защо трябва да обмислите нови творчески техники за мозъчна атака

Вероятно сте опитали някои, ако не всички техники, които обсъдихме, когато сте били принудени да участвате в групова или екипна сесия.

Но пробвали ли сте ги някога без да ви подскажат?

Редовният брейнсторминг и генерирането на идеи ще ви помогнат да измислите нови идеи, да мислите за нови начини за решаване на проблеми и да помогнете на екипа си да сътрудничи по-добре в реално време.

Ако все още не сте убедени, прочетете тази публикация за това защо трябва да преоцените стратегията си за мозъчна атака.

Но не приемайте всичко прекалено на сериозно...

Не забравяйте, че правите мозъчна атака.

Вие измисляте идеи. Само защото ги записвате, не означава, че са постоянни. Затова не се колебайте да експериментирате с всяка техника и следващия път, когато някой иска от вас да мислите нестандартно, ще бъдете подготвени.

Забележка: Това не са всички най-добри методи за мозъчна атака, които съществуват. Ето няколко заслужаващи внимание:

Брейнсторминг по метода „Round Robin“ : „Round Robin“ е традиционен метод за брейнсторминг, при който членовете на екипа седят в кръг и се обсъжда дадена тема, след което всеки поред споделя своя оригинална идея.

Бързо генериране на идеи: тази техника за мозъчна атака включва насърчаване на членовете на екипа да генерират идеи в рамките на определено време. Бързото генериране на идеи работи, защото времевите ограничения могат да доведат до по-бързо генериране на идеи (нямате време да мислите прекалено много!).

Асоциативен мозъчен штурм: тази техника за мозъчен штурм включва асоцииране на прилагателни с проблемната дума. Целта е да помогнете на екипа си да придобие различна перспектива по проблема.

Бяла дъска : при този метод за мозъчна атака идеите се закрепват на цифрова бяла дъска или флипчарт и се разработват с карти и щипки. Въпросите, целите и задачите се комбинират и всеки от екипа използва лепкави бележки, като тези от Post-It, за да закрепи идеята си към тях.

Starbursting : това е метод за мозъчна атака, който се фокусира върху въпросите, а не върху отговорите.

Шест шапки за мислене: членовете на екипа носят шест различни шапки, като всяка от тях представлява една гледна точка. Това помага на екипа да измисли редица идеи от различни ъгли.

Техника „Стълба“: това е подход, който принуждава всеки член на екипа да представи своите идеи стъпка по стъпка.

Обратен мозъчен штурм: за разлика от обичайния мозъчен штурм, този метод се фокусира първо върху всички проблеми.

Brain Netting: това е онлайн техника за мозъчна атака, която се използва често за виртуални групови сесии за мозъчна атака.

Забележка: Тъй като повечето от тези техники включват добавяне на идеи от членовете на екипа към бележка или документ, опитайте ClickUp Docs за тази цел. Това е лесно за използване решение за съвместна работа с документи, което позволява на екипа ви да сътрудничи в реално време!

Заключение

Макар че винаги можете да проведете среща за мозъчна атака без да използвате никакви методи за мозъчна атака, това не дава на екипа ви усещане за посока или организирано пространство за творческо мислене.

С творческите техники за мозъчна атака обаче това не е проблем.

От техники, които ви помагат да генерирате идеи, до техники, които ви позволяват да сравнявате различни идеи, техниките за мозъчна атака помагат на екипите да намерят решения за най-сложните проблеми.

И макар да има сайтове, които предлагат добри инструменти за мозъчна атака и управление на идеи, функцията Mind Maps на ClickUp е най-добрият инструмент, който можете да използвате за мозъчна атака и генериране на идеи.

С мощни функции за мисловно картографиране, екипно сътрудничество и дори управление на задачи, ClickUp е единственият инструмент, от който всеки екип се нуждае за ефективен мозъчен штурм.

Изтеглете ClickUp безплатно още днес и вижте как най-иновативните ви идеи се превръщат в реалност!