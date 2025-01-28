14 най-добри алтернативи на Mural (плюсове, минуси и рецензии) 2025

Иновациите винаги са в основата на играта. Дори ако разполагате с набор от изпитани и доказани инструменти, които винаги са се справяли достатъчно добре с работата – това вероятно означава, че има място за проучване на нови функции и инструменти с по-голяма мощност, отколкото сте свикнали.

Тенденциите, методите и инструментите за управление на проекти се развиват постоянно, за да бъдат в крак с най-новите иновации в бранша, до такава степен, че вече не е нужно да сте проектен мениджър, за да се възползвате от предимствата на тези инструменти!

Това, в съчетание с нарастващата популярност на дистанционната работа и асинхронната комуникация, проправи пътя за визуалната комуникация и софтуера за сътрудничество, които наистина се разраснаха през последните няколко години. Един от най-популярните е Mural.

Макар популярността да е достатъчно добра причина, за да проучите даден продукт, ви е нужно нещо повече, преди да се ангажирате с платен план или дори да започнете да го представяте на екипа си. Независимо дали сте дългогодишен потребител, любопитен да разберете за другите бели дъски на пазара, или нов потребител, който търси платформа за сътрудничество, не търсете по-далеч от тази публикация, за да започнете.

Удобно се настанете в офисния си стол и се присъединете към нас, докато разглеждаме 14 алтернативи на Mural и техните силни и слаби страни.

Какво е Mural?

чрез Mural

Mural е платформа за визуално сътрудничество, която позволява на екипите да създават дизайни и да обсъждат решения за всичко – от малки предизвикателства до сложни проблеми. Тази цифрова бяла дъска придоби популярност сред разпръснатите екипи благодарение на способността си да събира множество участници в едно споделено пространство, като дори подобрява качеството на срещите чрез функциите си за сътрудничество.

Ограничения при използването на Mural

Освен че улеснява разговора, Mural подобрява креативността с празно и безкрайно платно, на което да рисувате идеи, да чертаете диаграми и да създавате мисловни карти от нулата. Макар Mural да е мощен инструмент за визуално сътрудничество, той не може да замести вашите любими инструменти за управление на проекти и задачи. Той е отличен за подобряване на вашите виртуални срещи, но е трудно да използвате Mural като начин да реализирате идеите си, защото той не се свързва директно с вашия работен процес.

За диаграми, планиране на процеси и общ надзор, ние обичаме Mural. Но за да реализирате идеите си, ще трябва да разчитате на друг софтуер, който да превърне вашите идеи в реалност.

Друг сериозен недостатък, с който се сблъскват потенциалните потребители на Mural, е просто цената му. Независимо от потребителския интерфейс, лекотата на употреба или функциите, Mural е по-скъп за потребител от други подобни софтуери на пазара, които могат да направят много повече за вашия работен процес. Да, Mural предлага безплатен план, но първият платен вариант започва от 9,99 долара на потребител, фактурирани ежегодно. На месец това прави 12 долара. И в този момент може да обмислите и бизнес плана им, който започва от 17,99 долара.

Все пак безплатният план на Mural не решава този проблем поради ограничените си функции, броя на дъските и гостите.

Тези предизвикателства карат някои потребители да търсят алтернативи на Mural за софтуер за визуално сътрудничество, който отговаря по-добре на техните нужди и им служи по-добре.

Топ 14 алтернативи и конкуренти на Mural

Преди да се ангажирате с новия софтуер за визуално сътрудничество на вашия екип, уверете се, че знаете цялата история. Разгледайте нашия списък с 14-те най-добри алтернативи на Mural, които знаем, че ще ви харесат.

1. ClickUp

Най-доброто за управление на проекти на бяла дъска

Опитайте ClickUp Whiteboards! Брайнсторминг, добавяне на бележки и съвместна работа по идеи и работни процеси с помощта на ClickUp Whiteboards.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно. Независимо дали сте самостоятелен предприемач, студент или част от екип на голяма компания, възможностите за персонализиране на ClickUp са достатъчно гъвкави и мощни, за да управлявате работната си натовареност, да следите актуализациите по проектите и да комуникирате с екипа.

Известен с нарастващия си списък от високофункционални функции, ClickUp предлага инструмент за съвместна работа ClickUp Whiteboards, който превръща идеите в реализуеми проекти в реално време.

Подобно на безкрайното платно на Mural, ClickUp Whiteboards ви дава същата възможност за визуално сътрудничество с опция за добавяне на шаблони, медии и членове на екипа, за да помогне на вашите идеи да придобият форма.

Но за разлика от Mural, ClickUp Whiteboards съществуват във вашето цифрово работно пространство и са директно свързани с вашите проекти, задачи и цели — дори и с тези, които вече са в процес на изпълнение!

Превърнете всяка форма в изпълнима задача или я свържете директно с вашата ClickUp Whiteboard, за да започнете да реализирате идеите си незабавно.

Ключовото заключение тук е, че можете да направите повече с вашата ClickUp Whiteboard. Например да генерирате персонализирани изображения с вграден AI генератор на изображения или да използвате интуитивен сензорен интерфейс за прецизност. 🙌🏾

С стотици функции, изчерпателен безплатен план, шаблони и над 1000 интеграции, ClickUp е най-конкурентният и рентабилен вариант в този списък с алтернативи на Mural.

Ключови функции на ClickUp

✅ Предимства

Елегантен и лесен за използване интерфейс

Стотици мощни функции за управление на проекти дори в безплатния план Free Forever Plan.

Над 1000 интеграции с други популярни работни инструменти

Растящ списък с готови и персонализирани шаблони , включително шаблони, създадени специално за ClickUp Whiteboards.

❌ Недостатъци

Може да е малко трудно да се научите да работите с толкова много функции.

Все още няма изглед „Таблица“ в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Освен безплатния си план с богат набор от функции, ClickUp предлага четири допълнителни ценови опции:

Безплатно завинаги: Множество мощни функции на Whiteboards, неограничен брой задачи и членове, 100 MB пространство за съхранение и още много други

Неограничен ($7 на член, на месец): Неограничено пространство за съхранение, неограничени интеграции, неограничени табла, гъвкави отчети и др.

Бизнес (12 долара на член, на месец): Google SSO, неограничен брой екипи, персонализирано експортиране, разширено публично споделяне, разширени автоматизации и др.

Enterprise ( свържете се с отдела по продажбите за цени ): Бяло етикетиране, API за предприятия, насочено въвеждане, специален мениджър за успех : Бяло етикетиране, API за предприятия, насочено въвеждане, специален мениджър за успех

Оценки на клиенти на ClickUp

„Харесвате списъци? Click-Up прави списъци. Харесвате диаграми на Гант? Готово. Канбан табла? Да. Имате нужда да видите календара или някакъв вид времева линия? Да. Мисловни карти? Имаме ги. Бели дъски? Да. Публични форми? Познахте. Полезното е, че всички те са просто изгледи на едни и същи основни данни, така че всеки може да работи по начина, по който предпочита. Автоматизациите са функционални и включени, което е голям плюс за управлението на проекти. Актуализациите са постоянни, с нови функции и интеграции, които могат да се добавят/гласуват. ” — Проверена рецензия от Capterra

G2: 4,7/5 (4410+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (2810+ отзива)

2. Miro

Най-добрата онлайн платформа за съвместна работа с бяла дъска

чрез Miro

Miro е онлайн платформа за съвместна работа с бяла дъска, която наистина се справя добре, когато става въпрос за функции, създадени за мисловни карти и конструктивни сесии за мозъчна атака. Тя позволява на екипите да работят ефективно заедно по време на срещи, сесии за мозъчна атака и дори при управление на гъвкави работни процеси. Това е ценен инструмент за генериране на идеи, създаване на диаграми, карти и провеждане на презентации, наред с други приложения.

Сравнете Miro с Jamboard!

✅ Предимства

Вградена функция за видео и чат с @mentions

Стотици готови и персонализирани шаблони правят белите дъски на Miro универсални за екипи от различни индустрии.

Режимът „Представяне“ позволява на презентатора да увеличава ключови области на бялата дъска и да поддържа интереса на останалите.

Интегрира се с ClickUp!

❌ Недостатъци

Няма вграден тракер за отчитане на времето

Множеството функции могат да направят преживяването прекалено натоварващо.

Ограничени функции в безплатната версия и скъпи планове за абонамент

Цени на Miro

Безплатно: неограничен брой членове на екипа, три редактируеми табла, основни интеграции, готови шаблони, основно управление на вниманието

Екип (8 долара на член, на месец): неограничен брой табла, неограничен брой посетители, персонализирани шаблони, проекти и частни табла

Бизнес (16 долара на член, на месец): неограничен брой гости, интелигентно създаване на диаграми, SSO

Enterprise (свържете се с нас за цени): сигурност и съответствие на корпоративно ниво, управление на данни, централизирано сигурност и съответствие на корпоративно ниво, управление на данни, централизирано планиране на акаунти , управление и анализи, както и премиум поддръжка.

Оценки на клиентите на Miro

G2: 4,8/5 (3610+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (670+ отзива)

Вижте нашето сравнение между Miro и Mural!

3. Lucidspark

Най-подходяща за разработване на работни процеси на цифрова бяла дъска

чрез Lucidspark

С подобни функции на много от любимите ви платформи за управление на проекти, Lucidspark е виртуална бяла дъска, която позволява на екипите да си сътрудничат виртуално в реално време и да реализират най-добрите си идеи.

Това ви помага да пренесете идеите си на дъската чрез шаблони, рисуване на ръка и лепящи се бележки, наред с други функции. Организирайте новите си идеи с подпомагано групиране, етикети или дъски за разбивка, след което разработете работни потоци или документи за процеси, за да започнете да реализирате идеите си.

✅ Предимства

Поканете други хора да се присъединят към вашата дъска, за да съберете всички на едно място по едно и също време, или създайте отделни дъски, за да сътрудничите в по-малка група.

Функция за споделяне на екрана

Някои популярни функции за управление на проекти, като проследяване на етапи и чат в платформата.

Възможност за добавяне на реакции и отчитане на гласове върху лепящи се бележки

❌ Недостатъци

Има много разширени функции за мозъчна атака, но ще трябва да интегрирате Lucidspark с друга платформа, за да извлечете максимална полза от управлението на идеите си след началните етапи.

Не се интегрира с ClickUp

Цени на Lucidspark

Безплатно: три редактируеми табла, основни функции за сътрудничество, основни интеграции, емоджи реакции, рисуване на ръка

Индивидуален (от 7,95 долара на месец): неограничен брой табла, етикети и групиране за организиране на идеи

Team (от 9 долара на потребител на месец): разширени функции за сътрудничество, режим на гласуване и таймер, основни административни контроли

Enterprise (свържете се с нас за цени): разширени интеграции, разширени административни контроли, SSO

Оценки на клиентите на Lucidspark

G2: 4,5/5 (1810+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (320+ отзива)

4. Stormboard

Най-доброто за онлайн лепящи се бележки и табла за обяви

чрез Stormboard

Stormboard е онлайн виртуална бяла дъска, на която членовете на екипа могат да се събират, да провеждат срещи, да планират проекти и да споделят идеи от практически всяко място.

В типичния стил на бялата дъска, тя е чудесна за мозъчна атака, но като забавен обрат, всяка дъска се нарича „атака“. Доста забавно. 🙂

Използвайте Stormboard като цифрово табло за обяви, за да добавяте лепящи се бележки, изображения, връзки, коментари или текст, свързани с вашата среща, проект или план. След като идеята бъде публикувана, екипът може да я види, коментира и гласува! Истински съвместен подход към вземането на решения. След това се върнете към таблото си за актуализации и нови разработки, така че целият екип да е на една и съща страница.

✅ Предимства

Над 200 шаблона, от които да избирате

Увеличавайте и намалявайте работата си с помощта на панела за навигация.

Функции за организация като папки и приоритети на задачите

Може да се използва на мобилни устройства и настолни компютри.

Възможност за създаване на различни изгледи като Kanban на вашата дъска

❌ Недостатъци

Необходимо е да преминете към платен план, за да имате достъп до по-мощните функции на платформата.

Може да се наложи да се научите да ги използвате, освен за основни функции.

Цени на Stormboard

Лично : пет отворени Storms, пет потребители на Storm, основни отчети и експортиране, готови шаблони, интеграции

Startup (5 долара на потребител на месец) : неограничен брой отворени Storms, пет зрители, основни отчети и експортиране, готови и персонализирани шаблони,

Бизнес (10 долара на потребител на месец): неограничен брой отворени бури, 10 зрители на бури, разширени отчети, папки, импортиране на данни

Enterprise (16,67 долара на потребител на месец): SSO, приоритетна поддръжка, фактуриране, персонализирани условия и услуги, гъвкави интеграции, неограничен брой зрители

Оценки на клиентите на Stormboard

G2: 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

5. Капризен

Най-доброто за мисловни карти

чрез Whimsical

Whimsical разделя своето цифрово платно на пет основни формата, които могат да послужат за почти всеки случай на употреба: диаграми, мисловни карти, диаграми с рибна кост, документи, wireframes и проекти. Представете си тези формати като шаблони, които можете да поставите върху бялата дъска и да надграждате оттам.

Whimsical има за цел да ви спести време при оформянето с интуитивен и атрактивен потребителски интерфейс и цветова схема, за да можете да подготвите идеите си за презентация за нула време. Що се отнася до проектите, Whimsical може да ви помогне да създадете прости или дори сложни Kanban табла на цялото си платно.

✅ Предимства

Потребителският интерфейс е проектиран да ви помогне да се движите бързо

Фокусира се върху пет ключови приложения на белите дъски, за да направи тези функции по-целенасочени и мощни.

Функции за създаване на wireframe, подобни на Canva

❌ Недостатъци

Петте формата могат да бъдат ограничаващи за хора, които искат да използват своите бели дъски за по-малко структурирани проекти.

Честно казано, този софтуер за бяла дъска не е за начинаещи, а за опитни мениджъри на проекти с бяла дъска или продуктови екипи.

Капризни цени

Starter (безплатен): неограничен брой членове, до десет гости на файл или папка, неограничен брой членове, до десет гости на файл или папка, сътрудничество в реално време , двуфакторна автентификация

Pro (10 долара на редактор на месец): над десет гости на файл или папка, приоритетна поддръжка, неограничен брой безплатни зрители

Организация (20 долара на потребител на месец): SSO, екипи, персонализирани договори и др.

Капризни оценки на клиенти

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

6. Conceptboard

Най-доброто за създаване на гъвкави работни процеси

чрез Conceptboard

Цифровите бели дъски Conceptboard имат за цел да структурират вашите идеи с шаблони, които можете да наслагвате един върху друг, и множество функции за сътрудничество. Коментирайте, добавяйте фигури, използвайте @споменавания, създавайте лепящи се бележки и дори рисувайте свободно по дъската, за да създадете почти всичко – от прости макети до гъвкави работни процеси.

Освен това, популярният режим на представяне и инструментите за споделяне на екрана допринасят за сътрудничеството и сплотеността в процеса на мозъчна атака в реално време.

✅ Предимства

Папки за управление на няколко бели дъски

Качвайте медийни файлове и добавяйте бележки към PDF файлове директно на вашата дъска.

Споделяне на табла чрез експортиране или с вътрешни и външни сътрудници чрез защитен с парола линк

❌ Недостатъци

Ограничени възможности за редактиране на текст за форматиране на лепящи се бележки

Липса на функции за управление на проекта след началните етапи

Цени на Conceptboard

Безплатно: неограничен брой табла, един член на екипа, 100 обекта, библиотека с шаблони, основни интеграции, 500 MB пространство за съхранение на файлове

Премиум (6 долара на потребител на месец): По-малко от 10 членове на екипа, неограничен брой обекти, проекти, над 50 участници на табло, споделяне на аудио и видео, 20 GB пространство за съхранение на файлове

Бизнес (9,50 долара на потребител на месец): 10+ членове на екипа, 75 участници в таблото, 1 TB пространство за съхранение на файлове

Enterprise (свържете се с нас за цени, минимум 250 лиценза): всички функции и съхранение на файлове с персонализирани ограничения

Оценки на клиентите на Conceptboard

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

7. InVision Freehand

Най-доброто за мозъчна атака

чрез InVision Freehand

InVision Freehand е цифровото бяло табло от продуктовата гама на компанията, което ви позволява да планирате, да обменяте идеи и да работите заедно, като изразявате своите идеи с текст, диаграми, рисунки, графики и др.

InVision Freehand е много визуален и може да се използва за мисловни карти, изготвяне на организационни диаграми, мисловни карти и рисуване на макети.

✅ Предимства

Опростен потребителски интерфейс

Лесно създаване и итерация на wireframes

Шаблоните и интеграциите правят белите дъски на InVision по-ценни за екипите в различни индустрии.

Възможност за достъп до всички основни функции с всеки ценови план, дори и с безплатната версия.

❌ Недостатъци

Ограничени интеграции и не се интегрира с ClickUp

Трудности при управлението на сложни проекти, тъй като към бялата дъска се добавят все повече идеи и сътрудници

Цени на InVision Freehand

Безплатно: до 100 потребители, три свободни ръце, неограничени публични и частни пространства, всички ключови функции и интеграции на платформи

Pro (4 долара на потребител на месец): до 200 потребители, неограничен брой свободни ръце

Enterprise (свържете се за цени): цена на място без ограничения за броя потребители, разширено управление на екипа и сигурност

Оценки на клиентите на InVision Freehand

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

8. Microsoft Whiteboard

Най-доброто за потребителите на Microsoft

чрез Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard е друга популярна алтернатива на Mural, която е част от Microsoft 365, така че ако вашата компания вече използва Teams или OneNote, вероятно имате достъп до това приложение. Като част от по-голям набор от продукти, Microsoft Whiteboards лесно се синхронизира с работата, съхранена в други инструменти на Microsoft, и може да се използва за подобряване на много от стандартните функции на цифровата бяла дъска, които сме свикнали да виждаме при други водещи марки.

✅ Предимства на Microsoft Whiteboard

Достъпвайте бялата дъска отвсякъде, като влезете в приложението от уеб браузъра си или приложението за Windows.

Използвайте бялата дъска заедно с други продукти на Microsoft, за да свържете идеите си с работните си процеси.

❌ Недостатъци на Microsoft Whiteboard

Нуждаете се от други продукти, за да извлечете максимума от бялата дъска за ефективно управление на проекти

Ограничените визуални функции затрудняват пълното персонализиране на бялата дъска.

Оценки на Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard е част от MS 365, който предлага персонализирани цени при контакт или шест ценови плана.

За лична употреба:

Microsoft 365 Personal (6,99 $/месец за един човек): 1 TB облачно хранилище, имейл без реклами, Microsoft Editor

Microsoft 365 Family (9,99 $/месец за до 6 души): творчески инструменти, базирани на изкуствен интелект, разширена сигурност на OneDrive

За бизнес употреба:

Microsoft 365 Business Basic (5 USD/потребител на месец): уеб и мобилни версии на приложенията на Office, защита на електронната поща, Microsoft Forms за обратна връзка

Microsoft 365 Business Standard (12,50 $/потребител на месец): над 1000 контрола за поверителност, 50 GB пощенска кутия, премиум приложения на Office

Microsoft 365 Business Premium (20 USD/потребител на месец): Microsoft Bookings, 1 TB OneDrive пространство за съхранение

Microsoft 365 Apps (8,25 $/потребител на месец): включва само премиум приложения от Office Suite, съвместно създаване на документи в реално време, синхронизиране на файлове на PC или Mac

Оценки на клиентите за Microsoft Whiteboard

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 60 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Microsoft Whiteboard!

9. Sketchboard

Най-доброто за рисуване и диаграми

чрез Sketchoard

Този хибрид между цифрова бяла дъска и скицник е проектиран с мисъл за продуктовите екипи. Въпреки че липсва връзка между платното и проследимите задачи или цели, създаването на диаграми е основната функция на това приложение.

✅ Предимства

Sketchboard се фокусира върху идеите, а не върху външния вид, за да насърчи рисуването на ръка.

Има над 400 скицоподобни фигури, които можете да използвате като шаблони за вашите рисунки.

Създаден за отдалечени екипи, които работят в динамична среда и се нуждаят от постоянна обратна връзка.

❌ Недостатъци

Освен диаграми, скици и дизайн, Sketchboard не предлага същите функции за връзка с вашия екип извън дъската.

Няма център за шаблони

Няма безплатен план

Цени на Sketchboard

Solo (8 долара на месец): един частен екип, неограничен брой табла, експортиране в PDF и SVG, 1 GB пространство за съхранение

Team (7 долара на потребител на месец): споделяне на парола за таблото, коментари на екипа, интеграция със Slack

Бизнес (9 долара на потребител на месец): неограничен брой частни екипи, SSO, управление на екипи, права за достъп на екипи

Enterprise (персонализирана цена): за екипи с над 25 души с персонализирани нужди

Оценки на клиентите на Sketchboard

G2: 4. 2/5 (5+ рецензии)

Capterra: 4/5 (1 рецензия)

10. LiveBoard

Най-подходящи за образователни екипи

чрез LiveBoard

LiveBoard е цифрова бяла дъска, фокусирана върху приложения, свързани с онлайн обучението. Въпреки това, функциите й за споделяне и сътрудничество могат да бъдат полезни за управление на общи срещи, създаване на диаграми, презентации и планиране.

✅ Предимства

Създавайте и изпращайте тестове на участниците във вашата дъска

Мобилно съобразени, за да ги добавите към таблото на различни устройства

Записвайте презентации с вашата дъска, за да ги споделите по-късно

❌ Недостатъци

Ще трябва да проявите малко креативност, за да го адаптирате към професионални екипи извън сферата на образованието и частните уроци.

Няма функции за управление на проекти

Ще ви е необходим персонализиран план, ако планирате да сътрудничите с повече от десет души.

Цени на LiveBoard

Ограничено (безплатно): до пет дъски, до пет записи, един ученик на сесия, споделяне на публични линкове

Индивидуален (7,49 долара на месец): неограничен брой табла, споделяне и запис, аудио и видео разговори, управление на групи

Малка група (14,99 $ на месец): до четирима ученици, интерактивни тестове, контрол на взаимодействието между учениците

Голяма група (22,49 долара на месец): до десет ученици, проследяване на присъствието на учениците

Оценки на клиентите на LiveBoard

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: Н/Д

11. Bluescape

Най-подходящ за презентации и видео чат

чрез Bluescape

Bluescape е комбинация от софтуер за бяла дъска, видео чат и презентации, която сте опознали много добре в тази публикация. Подобно на много от алтернативите на Mural, той ви позволява да споделяте съдържание, медии и рисунки на безкраен платно, което след това можете да презентирате, анотирате и допълвате по време на срещи – лично или от дома.

✅ Предимства

Над 200 персонализирани шаблона, които ще ви помогнат да наберете скорост на вашата бяла дъска.

Плъзгайте и пускайте изображения, фигури и PDF файлове, както и други медийни файлове.

Вашата бяла дъска служи и като вашата заседателна зала

❌ Недостатъци

Не свързва директно бялата дъска с работния ви процес

Освен мозъчна атака и управление на срещи, няма функции за управление на задачи или създаване, с които да реализирате идеите си.

Цени на Bluescape

Безплатно: три работни пространства, неограничени гласови и видео разговори, 100 MB пространство за съхранение, качване на медийни файлове, готови шаблони

Team (10 долара на потребител на месец): неограничени работни пространства, видеоконференции с до 100 участници, 100 GB пространство за съхранение, хостинг за много потребители

Бизнес (20 долара на потребител на месец): до 150 души във видеоконференции, 200 GB пространство за съхранение, персонализирани шаблони

Enterprise (свържете се за оферта): до 250 души във видеоконференции, SSO, частен облак, разширена поддръжка, допълнителни интеграции

Оценки на клиентите на Bluescape

G2: 4. 2/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 60 рецензии)

12. Weje

Най-подходящи за потребители на канбан табла

чрез Weje

Честно казано, вероятно всички сме мислили, че така се пише „ouija“. 😅

Weje е достъпна онлайн бяла дъска, предназначена за преподаватели и студенти, но предлага и редица други приложения за дизайнери, маркетинг специалисти и управление на срещи.

Използването на бяла дъска, създаването на настроение, лепене на бележки и създаването на Kanban дъски са сред най-честите приложения, макар че можете да използвате дъската и просто за да споделяте идеи с другите в реално време. Трябва само да създадете нова дъска, да поканите хора да се присъединят и да започнете. Ако сте начинаещ в работата с цифрови бели дъски и сте нетърпеливи да започнете, друго голямо предимство на Weje е, че можете да започнете безплатно, а платените планове са сравнително евтини.

✅ Предимства

Лесен за настройка

Предлага достъпно решение за цифрова бяла дъска, особено за учители.

❌ Недостатъци

Липса на много функции за презентации и управление на проекти

Ограничена безплатна версия – ще трябва да преминете към бизнес плановете, за да ползвате функции за сътрудничество като гласов чат.

Ограничен брой предварително създадени шаблони

Цени на Weje

Безплатно: неограничен брой табла, два съредактора, ограничение от 10 MB за всеки качен файл

Личен (4 долара на потребител на месец): четири съредактора, ограничение от 100 MB за всеки качен файл

Бизнес (7 долара на потребител на месец): неограничен брой табла, съредактори, качване на файлове, членове на екипа и гласов чат.

Оценки на клиенти на Weje

G2: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (30+ отзива)

13. WebBoard

Най-добрата проста бяла дъска

чрез WebBoard

Ако искате да съчетаете удоволствието от Microsoft Paint с функциите за сътрудничество и презентации на съвременния свят, WebBoard е вашият инструмент. С цена, която се равнява на две чаши кафе на месец, тази цифрова бяла дъска е подходяща за излагане на вашите идеи, обсъждане с разпръснат екип и представяне на вашата дъска.

Въпреки че потребителският му интерфейс не е толкова цветен и елегантен като други подобни инструменти на пазара, WebBoard може да се достъпва и редактира на всяко устройство с сензорен екран или мишка и предлага функции като режим за учители, споделяне на екран и видео чат, за да ви помогне да се свържете с вашите колеги.

✅ Предимства

Лесен за използване на базово ниво

Функции за сътрудничество и презентации

Възможност за увеличаване и намаляване на определени области на дъската

❌ Недостатъци

Трудно управление на проекти

Ограничен безплатен план и трябва да имате най-скъпия план, за да можете да използвате функцията за вграждане.

Все още не се предлагат планове за екипи

Нямате възможност да реализирате идеите си от бялата дъска

Много от функциите за рисуване и творчество са доста прости.

Цени на WebBoard

Цените на WebBoard са в евро, така че тези цифри са базирани на текущия обменен курс към датата на публикуване.

Безплатно: основни инструменти, само публични табла, една страница на таблото, аудио и видео чат, три табла

Basic Monthly (5,36 долара на месец): разширени инструменти, неограничен брой страници на дъската, частни и публични дъски, допълнително място за съхранение

Премиум месечен план (10,72 долара на месец): 25 потребители в една зала за заседания, достъп до календар, вграждане на табла

Оценки на клиентите на WebBoard

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

14. Приложение Webex

Най-подходящи за разпръснати екипи

чрез Webex

Webex е колекция от множество продукти, които се основават на сътрудничеството и са създадени за различни случаи на употреба. По-малко платформа за управление на проекти и повече инструмент за видео или телефонни конференции, Webex позволява на разпръснатите екипи да се чувстват свързани по време на срещи с инструменти за обаждания, срещи и съобщения. За хибридни екипни решения Webex предлага и разнообразие от офис инструменти, включително физическа бяла дъска със съответното уеб приложение на корпоративно ниво.

✅ Предимства

Разширени функции за управление на срещи

Предлага комбинация от решения за хибридни екипи

Някои автоматизации за водене на бележки

Ценни интеграции с други приложения

❌ Недостатъци

Това е по-скоро инструмент за комуникация , отколкото инструмент за управление на проекти.

За екипи, които работят изцяло от дома или са разпръснати, ще трябва да разчитате на други инструменти за ползотворно сътрудничество.

Уеб приложението за бяла дъска не разполага с разширени функции.

Платените му планове са доста скъпи.

Цени на приложението Webex

Suite-Basic (безплатно): HD срещи с до 100 души, споделяне на екран и лична стая

Suite-Business (25 долара на лиценз, на месец): видеоконферентни и срещи, функции на телефонната система

Meet Plan (13,50 долара на лиценз, на месец): до 200 участници в срещите, записи, стаи за почивка, виртуални фонове, затворени надписи

Call Plan (17 долара на лиценз, на месец): премиум функции за обаждания само с телефонен номер в облака за всеки лиценз и разширения

План за предприятия (персонализиран план и ценообразуване): Достъп до всички функции

Оценки на клиентите на приложението Webex

G2: 4. 2/5 (14 010+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (6270+ отзива)

Свързано 👉 Разгледайте тези алтернативи на Jamboard!

Започнете да използвате бяла дъска с алтернативи на Mural

Без да се задълбочавате в уникалната стойност на всеки продукт, лесно е да предположите, че всички софтуери за сътрудничество са еднакви. И ако сте извлекли нещо от тази публикация, надявам се, че сте осъзнали, че това не е така.

Нюансите между всеки софтуер са това, което прави разликата за компаниите, обслужващи уникални случаи на употреба.

Множествените интеграции, чат в приложението, коментиране, редактиране в реално време и възможности за споделяне са изключително важни за разпределени екипи, които искат да извлекат максимална полза от своите срещи. И макар че цифровите бели дъски като Mural са чудесен инструмент за поддържане на тези функции и улесняване на сътрудничеството, те все пак са ограничаващо решение за екипи, които се нуждаят от нещо повече от платно, за да изразят своите планове.

За да обедините екипа си, да насърчите творчеството и да извлечете максимума от всяка дискусия, изберете инструмента, който ви позволява да реализирате идеите си в момента, в който се появят – ClickUp!

Пренесете всичко, от което се нуждае вашият проект, на вашата ClickUp Whiteboard, дори задачите – наистина, всичко

Започнете безплатно и започнете да проучвате богатия на функции план Free Forever, включващ съвместни бели дъски ClickUp, неограничен брой задачи и членове, 100 MB пространство за съхранение и др. Убедете се сами как едно приложение „всичко в едно“ може не само да спести време на вашия екип, но и да повиши производителността ви във всички необходими области.