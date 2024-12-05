Представяме ClickUp Whiteboards 3.0: където творчеството среща изпълнението

Брейнстормингът е мястото, където започва иновацията, но твърде често творческата работа е разпръсната в безброй приложения и раздели. Идеите губят инерция, сътрудничеството се забавя и изпълнението изостава. Време е да прекъснем този цикъл.

Запознайте се с Whiteboards 3.0, преосмисленият инструмент, който обединява вашите идеи, проекти и екип в едно прекрасно хармонично преживяване.

Защо създадохме Whiteboards 3.0

Нашата мисия винаги е била да опростим начина, по който работят екипите. Но нека си признаем – инструментите за работа с бяла дъска, дори и нашите, не са успели да се адаптират. Те са тромави, несъвместими и ограничени.

Но ние винаги използваме собствените си продукти, така че когато не бяхме доволни от постигнатото, направихме някои големи промени. Whiteboards 3.0 е изцяло преработен продукт, съчетаващ елегантен дизайн, скорост от ново поколение и мощни функции, които ви пренасят от мозъчна атака към действие за рекордно кратко време. Искахме да го направим по-ефективен, за да го използваме и ние по-често и по-ефективно.

Какво ново има в Whiteboards 3.0?

Преработен за по-добра производителност

Ускорихме Whiteboards 10 пъти, като запазихме несравнимата им надеждност. Независимо дали сътрудничите в реално време или планирате сложни работни процеси за управление на проекти, Whiteboards 3.0 гарантира, че идеите ви се реализират толкова бързо, колкото ви позволява въображението.

Преработен за красота

Работата трябва да бъде толкова визуално вдъхновяваща, колкото и вашите идеи. Ето защо създадохме нов, впечатляващ интерфейс с елегантен тъмен режим за творчество късно през нощта. Всяка подробност е прецизно изработена, за да ви помогне да се концентрирате и да останете вдъхновени.

Генериране на изображения с помощта на изкуствен интелект

Осъществете концепциите си, без да напускате бялата дъска. Използвайте вградения AI, за да превърнете текста в зашеметяващи визуализации за секунди. Без превключване на приложения. Без загуба на време.

Сензорен интерфейс

Скицирайте, рисувайте и изграждайте визията си само с едно плъзгане. Интуитивният сензорен интерфейс на мобилните и таблетните устройства прави всеки жест естествен, така че идеите ви могат да преминават без усилие от ума ви към екрана.

Мощни, нови шаблони

Изберете от стотици нови, професионално проектирани шаблони за мозъчна атака, планиране на проекти и всичко останало. Независимо от предизвикателството, ние сме готови да ви помогнем.

По-лесни и по-гъвкави опции за споделяне

Сътрудничеството не трябва да е сложно. Споделяйте незабавно вашите бели дъски, вграждайте ги в задачите на ClickUp или ги експортирайте като PDF файлове, за да поддържате всички в синхрон.

От мозъчна буря до пробив

Несвързаните инструменти забавят екипите. ClickUp Whiteboards е създаден, за да преодолее различията между творчеството и изпълнението, като безпроблемно свързва вашите идеи с задачи, документи и чат – всичко на едно място.

Ето как Whiteboards 3.0 го прави възможно:

Свържете със задачи : Свържете идеите от бялата дъска директно с изпълними задачи.

Сътрудничество в реално време : обсъждайте, чатете и усъвършенствайте идеите заедно, без да превключвате между приложенията.

Превърнете идеите в проекти: Скоро – превърнете вашите бели дъски в пълноценни проекти с едно кликване, използвайки ClickUp AI.

Бъдещето на работата започва тук

Независимо дали обмисляте следващата си голяма идея, управлявате проект или координирате екипа си, ClickUp Whiteboards 3.0 променя начина, по който работите.

Спрете да се задоволявате с несвързани приложения и остарели работни процеси. Опитайте унифицираната платформа, която дава възможност на динамични екипи да създават, сътрудничат и изпълняват – всичко на едно място.

Готови ли сте да революционизирате работния си процес? Регистрирайте се, за да започнете.