10 шаблона за диаграми „рибна кост“ в Word, Excel и ClickUp

Сесиите за мозъчна атака могат да бъдат забавни. Все пак, когато възникне сериозен проблем, те лесно се превръщат в интензивни и изнервящи маратони на мислене. 🏃

Тук на помощ идват диаграмите „рибна кост“. Въпреки че са прости, те са ценни инструменти за разкриване на сложни проблеми, идентифициране на причините им и намиране на реалистични решения.

Няма нужда да създавате такава сами. Можете да използвате един от многото готови шаблони за диаграми „рибна кост“ и да започнете работа за минути. Ще споделим някои от любимите си, така че останете на линия!

Какво представляват шаблоните за диаграми „рибна кост“?

Диаграмата „рибна кост“ е метод за визуализация, който помага на вас и вашия екип да определите причините за даден проблем или дефект. Тя е подобна на мисловна карта, но се фокусира специално върху анализа на основните причини. Шаблоните за диаграми „рибна кост“ са готови документи, които ви помагат да започнете сесии за мозъчна атака , вместо да се взирате в бялата дъска с часове. 🤔

Това е рамка, която можете да използвате, за да започнете да анализирате причините за конкретен проблем във вашата компания, независимо дали той е свързан с качеството на продуктите, ограниченията на ресурсите, неефективността на процесите или недоволството на клиентите. След като бъде завършена, диаграмата предоставя солидна основа за създаване на карта на процеса на разрешаване на проблема и планиране на нейното изпълнение.

Какво прави един шаблон за диаграма „рибна кост“ добър?

Ефективният инструмент или шаблон за създаване на диаграми „рибна кост“ трябва да бъде:

Чисти и прости : Имат ясна структура и етикети и са лесни за разбиране от всички.

Адаптивни : Осигуряват достатъчно място за проблеми с различна степен на сложност.

Достъпен : Позволява ви да го отваряте и редактирате на различни устройства.

Визуално привлекателни: Добавете цвят и други визуални елементи, за да ги направите по-интересни.

10 шаблона за диаграми „рибна кост“ на Ишикава

Ако търсите ефективен начин да започнете следващата си сесия за мозъчна атака за анализ на причините, разгледайте списъка ни с 10-те най-добри шаблона за диаграми „рибна кост“ в ClickUp, Word и Excel.

Те ви помагат да анализирате причинно-следствените връзки и да разпознавате тяхната сложност. В резултат на това можете да решавате проблеми на момента и да поддържате бизнеса си да работи като добре смазана машина! ⚙️

1. Шаблон за диаграма „рибна кост“ на ClickUp Ishikawa

Изтеглете този шаблон Този класически шаблон за диаграма „рибна кост“ на ClickUp е оптимална първа стъпка към решаването на проблема.

Малко шаблони са толкова ярки и динамични като този шаблон за диаграма с рибна кост на ClickUp. Това е един от най-забавните подходи към анализа на причините, прост, но мощен, с различни цветове и форми, които представят различни категории.

След като стартирате шаблона, вижте легендата в горния ляв ъгъл на рибата, за да разберете какво означава всеки елемент. Можете да се обърнете към документа „Първи стъпки“, ако имате въпроси относно използването на шаблона.

Шаблонът на ClickUp следва стандартната структура на диаграмата „рибна кост“, но можете да го модифицирате, за да се адаптира към всяка ситуация и контекст. Този шаблон е бяла дъска, така че е напълно персонализируем.

Кликнете върху фигурите, за да промените цвета и контурите им, или кликнете два пъти върху текста, за да го редактирате. Можете да плъзгате и пускате обекти и да ги групирате, за да ускорите пренареждането.

Останалата част от дъската също е на ваше разположение – можете да рисувате, да създавате диаграми и мисловни карти, да вмъквате изображения и картички с уебсайтове или да се отправяте накъдето ви отведе въображението! 🤩

2. Шаблон за причина и следствие на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът „Причина и следствие“ на ClickUp ви помага да определите причините за всеки проблем.

Ако предпочитате дърветата пред рибите, може би този шаблон за причина и следствие от ClickUp ще ви подхожда по-добре. Неговата цел е същата като при предишния пример с диаграма „рибна кост“ – да ви помогне да идентифицирате основните фактори, допринасящи за даден проблем.

Вместо формат, наподобяващ риба, той следва по-опростена, дървовидна структура. 🌳

Основният проблем е коренът, а първичните причини са клоните от първия слой. Те след това се разклоняват на подклони, които представляват втория слой, т.е. по-дълбоките причини или допринасящи фактори.

Дървото може да се разклонява колкото искате. Както всички бели дъски на ClickUp, можете да персонализирате всеки елемент от шаблона до съвършенство. Чрез добавяне на свързващи елементи между елементите можете да гарантирате, че те ще останат свързани, дори когато ги премествате.

Макар диаграмите „рибна кост“ и „причина и следствие“ да имат много общи черти, вторите са малко по-гъвкави. Те са по-подходящи за тези, които не могат или не желаят да класифицират причините в отделни категории, като „Метод“ или „Материали“.

3. Шаблон за анализ на основните причини на ClickUp

Изтеглете този шаблон С диаграмите на рибна кост и шаблоните за анализ на ClickUp можете да се впуснете в дълбочина в основните фактори или основната причина за даден проблем.

Шаблонът за анализ на основните причини на ClickUp не е диаграма, а всеобхватно многофункционално средство за разбиране на проблемите, идентифициране на причините им и намиране на решения.

Докато предишните шаблони бяха бели дъски, този е списък, съдържащ няколко изгледа, а именно:

Документ за начало : Обяснява как да използвате шаблона.

Списък с проблеми : Показва всички проблеми, групирани по статус.

Списък с приоритети : Помага ви да планирате, като групирате проблемите според тяхната спешност. : Помага ви да планирате, като групирате проблемите според тяхната спешност.

Табло за необходими действия: Представя проблемите като карти за по-добра визуализация.

В изгледа „Списък“ можете да разгледате и управлявате цялата информация, свързана с даден проблем. По подразбиране той съдържа следните колони: приоритет, причини 1–5, основни причини, сериозност на промяната и печелившо решение. Можете да го персонализирате, като промените етикетите и категориите или създадете потребителски полета.

Ако кликнете върху даден проблем, ще видите допълнителна информация, като история, списъци за проверка и прикачени файлове. Можете да обсъдите подробностите с колегите си в коментарите. ClickUp ви позволява също да добавяте персонализирани автоматизации, за да оптимизирате работния си процес.

4. Шаблон за диаграма „рибна кост“ за Microsoft Word от TemplateLab

Използвайте този креативен шаблон за диаграма с рибна кост в Word от TemplateLab, за да разкриете причините за проблемите и да се забавлявате, докато го правите.

Диаграмите „рибна кост“ на TemplateLab за Word са документи, в които можете да проследите основните причини за даден проблем. Макар да не са най-богатите на функции диаграми „рибна кост“ в този списък, те са най-забележителните от гледна точка на дизайна. Илюстрацията на загрижена риба ще ви накара да се усмихнете всеки път, когато седнете да обсъждате сложни въпроси, като ги направи по-малко плашещи!

Използването на ефективна диаграма не може да бъде по-лесно. Трябва само да я изтеглите и да я стартирате в Microsoft Word, след което да запишете основната причина в специалните текстови полета. Не можете да променяте броя на основните категории, т.е. причините, но можете да променяте подпричините.

Премахнете клон, като изберете линията и текста, докато държите натиснат клавиша Control, и след това натиснете Delete. За да добавите още клони, можете да дублирате съществуващите клони, като използвате гореспоменатата мултиселекция с Ctrl, след което Copy (Ctrl+C) и Paste (Ctrl+V).

5. Шаблон за диаграма „рибна кост“ за причина и следствие от Creately

Насладете се на простотата на този шаблон за причина и следствие от Creately.

Друг полезен инструмент за диагностика на проблеми е този шаблон за диаграма на причините и следствията от Creately. Той е минималистичен и фокусиран преди всичко върху практичността. Спазва стандартния формат на рибна кост с централна ос, която символизира проблема, и разклонения, които изобразяват причините.

Най-лесният начин да редактирате този шаблон е директно в Creately. Можете да го направите безплатно с демо акаунт, макар и с ограничени функции.

Подобно на ClickUp, Creately ви позволява да персонализирате почти всеки аспект на шаблона. Можете да променяте цветовете, да вмъквате нови елементи и да добавяте свързващи елементи, за да създавате взаимоотношения.

Разгледайте богатата библиотека с фигури, рамки и стикери, след което ги добавете към шаблона чрез плъзгане и пускане. Приложението ви позволява също да си сътрудничите с екипа си в реално време.

Ако станете платен клиент, можете да експортирате и използвате шаблона във външни програми като Excel. В момента той поддържа следните формати:

PNG

SVG

JPEG

CSV

PDF

6. Шаблон за графичен организатор „рибна кост“ за Microsoft Word от Template.net

Използвайте този шаблон за графичен организатор „рибена кост“ от Template.net, за да обмислите потенциалните източници на даден проблем.

Ако лилавото е вашият цвят, тази диаграма ще ви допадне! Дори и да не е, можете да я промените за секунди, след като отворите шаблона в Word.

Шаблонът за графичен организатор „Рибна кост“ от Template.net ви позволява да разгледате проблемите и техните причини със стил. Той е прост и елегантен, без излишни украшения.

За да го използвате, изтеглете файла и го стартирайте в Word. Кликнете върху текстовите полета, за да редактирате съдържанието им, и премествайте обектите, като кликнете и ги плъзнете. Освен в Word, този шаблон може да се използва и в PowerPoint, Google Docs, Google Slides и Adobe Illustrator.

Имайте предвид, че трябва да сте платен абонат на Template.net, за да изтеглите файла. Можете да го редактирате директно на уебсайта, но опцията за експортиране е заключена зад платена стена.

7. Шаблон за диаграма „рибна кост“ за бяла дъска от Template.net

С шаблона за диаграма „Рибна кост“ на Template.net можете да разделите всеки проблем на управляеми части.

Вместо да обмисляте проблема, запишете мислите си в този шаблон за диаграма „рибна кост“ на Template.net, за да ги изясните. Макар че той не може да реши проблема вместо вас, може да ви помогне да организирате идеите си и да измислите най-добрата възможна стратегия за разрешаване.

Шаблонът включва стандартните шест категории причини и място, където можете да опишете проблема си. Неговият нестандартен дизайн добавя нотка креативност към вашите аналитични дискусии, правейки ги по-малко скучни.

Както и при предишния шаблон, можете да го редактирате безплатно на платформата Template.net. За да използвате този инструмент за създаване на диаграми „рибна кост“ в Word, трябва да изберете плана Business или Pro.

8. Шаблон за диаграма на Ишикава в Excel от QIMacros

Този Excel Ishikawa Fishbone Diagram Template от QIMacros е богат на функции и високо адаптиран.

Шаблонът за диаграма „рибна кост“ на QIMacros в Excel е един от най-гъвкавите шаблони от този тип. Той е снабден с множество функции и се предлага в четири варианта и пет стила, което го прави приложим за проблеми от всякакъв мащаб и в различни контексти.

За да използвате шаблона, трябва да инсталирате добавката QIMacros. В новото меню в Excel изберете „Диаграма на рибна кост“. Ако имате нужда от помощ, разгледайте раздела „Инструкции“.

Диаграмата се предлага в четири варианта:

Малък: Опростена версия на диаграмата с четири рибни кости Средно: Стандартна диаграма с шест кости Голям: Сложен диаграма с шест кости и допълнителни главни клони и подклони. Love Bug: Подобна на стандартната диаграма, но с гръбнака и костите от двете страни на главата.

Всеки вариант има раздел „Очертание“, в който можете да въведете информацията, т.е. проблема и причините. Можете да изберете стила на диаграмата, за да я приспособите към вашата област на експертиза:

Здравеопазване

Производство

Маркетинг

Процес

Услуга

След като попълните контурите, изберете опцията „Създаване на диаграма с рибна кост“ в дясната част на „Описание на проблема“ и диаграмата ще се появи. За да подчертаете основните причини, създайте елипса или друга форма около тях. Ревизирането на диаграмата е лесно – просто редактирайте данните в контурите и след това изберете отново „Създаване на диаграма с рибна кост“.

9. Прост шаблон за диаграма „рибна кост“ в Excel от Someka

Използвайте шаблона за проста диаграма „рибна кост“ в Excel от Someka, за да проучите причините за всеки проблем, независимо от неговия мащаб.

Този прост шаблон за диаграма „рибна кост“ в Excel от Someka има всичко необходимо за бърз и ефективен анализ на проблемите. Той се състои от две диаграми. Първата е основна, а втората е разширена версия, която може да поддържа големи количества данни и по-задълбочено проучване.

За да изтеглите файла, трябва да предоставите своя имейл адрес. Кликнете върху линка в имейла от Someka, за да изтеглите шаблона. Имайте предвид, че ако сте безплатен потребител, имате достъп само до ограничената версия на шаблона. Пълната версия и версията за много потребители са достъпни само срещу заплащане.

След като отворите шаблона, ще ви посрещне екранът за въвеждане на данни. Той съдържа шест категории и много място за основни и допълнителни причини, но можете и да ги персонализирате. Запишете всичките си мисли в таблицата, след което изберете версията и я маркирайте. И ето, диаграмата ще се появи заедно с въведените от вас данни. ✨

10. Шаблон за диаграма „рибна кост“ от Canva

Шаблонът за диаграма „рибна кост“ на Canva е не само визуално привлекателен, но и изключително полезен за отстраняване на проблеми.

Визуално този шаблон е най-приятният от всички. Шаблонът за диаграма „рибна кост“ на Canva, който използва модела на диаграмата на Ишикава, предлага безпроблемна интеграция на творчеството и работния процес, което ви позволява да оптимизирате процеса на решаване на проблеми.

Диаграмата съдържа само четири категории причини, но лесно може да бъде персонализирана. Можете да добавите не само повече фигури, но и стикери, графики и решетки. Можете дори да включите музика, за да разведрите атмосферата и да направите сесията за мозъчна атака по-забавна и продуктивна. Добавете забавни анимации, за да създадете интересна визуализация, която със сигурност ще привлече вниманието на зрителите.

Canva предлага множество функционалности. Можете да представите шаблона на цял екран, да го споделите с колегите си или да го експортирате като изображение или PDF файл.

Топ 10 шаблони за диаграми „рибна кост“ – общ преглед

Вижте кратък преглед на всички шаблони и техните предимства в таблицата по-долу:

Шаблон Предимства Шаблон за диаграма „рибна кост“ на ClickUp Позволява ви да анализирате причините за даден проблем и да обсъдите съпътстващи идеи. Шаблон за причина и следствие на ClickUp Предлага по-малко фиксирана структура – идеална за тези, които намират оригиналната диаграма „рибна кост“ за твърде ограничаваща. Шаблон за анализ на основните причини на ClickUp Съдържа множество изгледи, както и практични инструменти, които ви помагат да идентифицирате основните причини за всеки дефект. Шаблон за диаграма „рибна кост“ в Word от TemplateLab Решаването на проблеми става по-леко с комичната илюстрация на риба и ярките цветове. Шаблон „Причина и следствие“ от Creately Предлага чист и прост начин да проследите мислите си, когато разследвате основните фактори. Шаблон за графичен организатор „Рибна кост“ за Word от Template.net Позволява ви лесно да организирате разговора около важни въпроси, независимо от тяхната сложност. Шаблон за диаграма „рибна кост“ в Excel от Template.net Оптимизира процеса на анализ на данни с простия и интуитивен си дизайн. Шаблон за диаграма на рибна кост в Excel от QIMacros Предлага много функции и варианти на диаграми, подходящи за конкретни ситуации. Excel Шаблон за проста диаграма „рибна кост“ от Someka Позволява ви да избирате между два размера на диаграмата и се занимава с организирането вместо вас. Шаблон за диаграма „рибна кост“ от Canva Позволява създаването на красива диаграма и украсяването й със стикери и анимации.

Предимства на използването на шаблон за диаграма „рибна кост“

Използването на шаблон за диаграма „рибна кост“ има много предимства. Най-забележителните са:

Ефективност: Шаблонът предоставя рамка за бързо решаване на проблеми, : Шаблонът предоставя рамка за бързо решаване на проблеми, оптимизира работния ви процес и ви помага да спазвате графика на проекта Визуализация: Можете да записвате мислите си и да ги организирате по логичен и разбираем начин. Сътрудничество: С обобщената и групирана информация е по-лесно да обсъдите следващите стъпки и да вземете съвместни решения. Подобрение: Оптимизираният процес за отстраняване на проблеми позволява на вашата компания бързо да разрешава проблеми и да продължава да се развива.

Опитайте тези шаблони за диаграми „рибна кост“ и се убедете сами

Няма проблем, който да е твърде труден за разбиране. Някои са трудни за решаване, но повечето от тях могат да бъдат решени, ако бъдат разбити на малки части. Щом разберете потенциалните причини, решението ще бъде по-лесно да се намери. 🎣

Създателят на диаграми с рибна кост може да ви подготви за успех, като ви помогне да се ориентирате в дълбините на анализа на проблема и да излезете с ясна визия – готови за действие!