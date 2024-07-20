10 най-добри безплатни шаблона за работни процеси в Excel и ClickUp

Когато става въпрос за по-умна, а не по-усилена работа, започнете с шаблон.

Все пак не бихте изрязали на ръка всеки кръг от тестото за бисквитките си, нали? Не!

Вие използвате формичка за бисквити. 👩🏼‍🍳

Шаблоните следват сходна концепция, а най-добрите шаблони имат две основни качества:

Те са напълно персонализируеми.

И 100% безплатни

Това е като да имаш бисквитка и да я изядеш, нали? 🍪

Шаблоните са създадени, за да ви улеснят живота и да ви спестят ценно време, като поемат част от тежестта през целия процес на проекта, а не само докато планирате стъпките.

Освен това, няма недостиг на шаблони! Най-трудното е просто да намерите най-ценния шаблон за работния процес въз основа на вашия случай на употреба, предпочитания стил на работа, размер на екипа и сложност на проекта.

Но ние сме тук, за да ви помогнем с 10 от любимите ни шаблони за управление на проекти за различни работни процеси, стилове на работа и нива на опит. Независимо дали сте най-новият член на екипа или любимият мениджър на всички, тези 10 безплатни шаблона за работни процеси са за вас.

10 шаблона за работни процеси за управление на проекти в Excel и ClickUp

Управлението на работните процеси с персонализиран шаблон е задължителна стъпка за екипите и бизнеса във всички отрасли – за да се картографират пътуванията на клиентите, организационната структура, назначаването на служители, процеса на продажби и др.

Подходящият шаблон за работния процес ви подкрепя с функции, насочени към вашия случай на употреба, включително персонализирани статуси на задачите, множество изгледи на проекти, предварително изградена структура, персонализирани полета, автоматизации и др.

Звучи като много функции? Е, това е защото планирането на работния процес може да бъде сложно, но шаблоните могат значително да улеснят тази трудна задача. ✨

Ето 10 прости и ефективни шаблона за работни процеси, подходящи за практически всеки екип и процес – и те са напълно безплатни. 😎💸

1. Прост шаблон за работния процес с мисловна карта от ClickUp

Изтеглете този шаблон Визуализирайте работния си процес в гъвкава диаграма с шаблона Simple Mind Map от ClickUp.

Ако сте начинаещ в работните процеси или диаграмите за управление на проекти като цяло, започнете с мисловни карти!

Кратко припомняне за мисловните карти: Често използвани и при мозъчни атаки, мисловните карти са изключително визуален и креативен начин за проучване на идеи, свързани с централна тема или крайна цел. Подобно на клоните на родословно дърво или нишките на паяжина, мисловните карти показват естествения ход на един процес чрез задачи или възли, които се появяват в определена последователност. ♻️

Подходящият за начинаещи шаблон за работни процеси Simple Mind Map на ClickUp е идеалната отправна точка за потребители с всякакъв опит – дори ако сте определеният експерт по мисловни карти в екипа.

С два персонализирани статуса и три изгледа, които се прилагат автоматично към вашето работно пространство, този шаблон ви води през началните етапи на създаването на мисловна карта в ClickUp по два начина:

Режим „Задачи“ : Визуално представяне на задачите във вашия работен процес, за да конкретизирате подзадачите, : Визуално представяне на задачите във вашия работен процес, за да конкретизирате подзадачите, да укрепите взаимоотношенията между задачите и да покажете статуса на задачите.

Празен режим: По-креативен подход към мисловното картографиране с възли, които свързват една идея с друга и по-късно могат да бъдат превърнати в задачи.

Най-голямото предимство на този шаблон е, че ускорява процесите. 💨

С вече създадените начални точки и в двата варианта, можете лесно да адаптирате този шаблон за мисловна карта, за да създадете всякакъв вид диаграма на работния процес.

2. Шаблон за работния процес с диаграма на Swimlane от ClickUp

Изтеглете този шаблон Извлечете максимума от работните си процеси, като използвате бели дъски с шаблона Swimlane Flowchart на ClickUp.

Търсите малко повече свобода с вашия шаблон за работния процес? Планирайте го на виртуална бяла дъска! Бялата дъска на ClickUp е изключително визуален и сътруднически инструмент за мозъчна атака, който може да преведе вашия проект от фазата на идеята до изпълнението.

Особено когато сравнявате възможни резултати или представяте диаграми на работния процес, шаблонът Swimlane Flowchart на ClickUp ви позволява да рисувате, премествате, маркирате и свързвате идеи на безкраен платно.

P. S. , първите ви три бели дъски в ClickUp са безплатни!

Искате да научите повече за ClickUp Whiteboards? Потопете се в цялата сила на сътрудничеството, творчеството и напълно персонализираната нова любима функция на ClickUp.

3. Шаблон за работния процес на концептуално картографиране от ClickUp

Изтеглете този шаблон Разделете сложните концепции на управляеми работни процеси с шаблона „Концептуални карти“ на ClickUp.

Ако ви е харесал шаблона Swimlane Flowchart, тогава ще обикнете шаблона Concept Map от ClickUp!

С функции като легенда с цветни кодове, описания във всяка връзка и подробен ClickUp Doc, който ви помага да навигирате във всичките си нови инструменти на Whiteboard, този шаблон е идеалният ресурс за картографиране на потребителските потоци и определяне на връзките между две идеи.

Лесно добавяйте фигури и ги премествайте по бялата дъска, за да персонализирате вида и усещането на работния си процес в зависимост от сложността на предстоящите задачи. Можете дори да редактирате цвета, текста и медиите, свързани с дъската, за да предоставите на членовете колкото се може повече контекст за работния си процес!

Лесно премествайте, редактирайте и добавяйте връзки или фигури към вашата бяла дъска, за да персонализирате шаблона си за секунди.

Представете концептуалната си карта на бялата дъска по време на среща или я споделете чрез прост линк, за да направите работата си с този шаблон толкова сътрудническа, колкото и персонализирана.

4. Шаблон за работния процес на графичния дизайн от ClickUp

Изтеглете този шаблон Бъдете една крачка напред при всяка заявка за дизайн с множество предварително създадени списъци в този шаблон за графичен дизайн от ClickUp.

Когато става въпрос за управление на многоетапни процеси на графичен дизайн, ключово значение има последователната структура. Този шаблон за графичен дизайн от ClickUp е пълен с функции за определяне на ясни срокове, организиране на файлове и приоритизиране на крайните срокове във флайър с гъвкава структура.

И когато казваме „пълни с функции“, имаме предвид точно това.

Целта на този графичен дизайн шаблон е да оптимизира операциите и да ви държи в течение с напредъка ви. Независимо дали сте фрийлансър или дизайнер на пълен работен ден, този шаблон ви позволява да персонализирате работния си процес с 25 персонализирани статуса, пет персонализирани полета, пет изгледа на работния процес и една автоматизация, за да сте в крак с всяко дизайнерско искане. 🤩

А с йерархичната инфраструктура на ClickUp тези инструменти са лесни за навигация! Започнете, като попълните предварително създадените списъци за Нови заявки, Активни заявки и Клиенти, а след това оставете шаблона да се погрижи за останалото.

5. Шаблон за управление на съдържание от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управление на съдържанието на ClickUp ви позволява лесно да управлявате съдържанието в различни екипи, проекти и задачи.

Шаблонът за управление на съдържанието на ClickUp е задължителен за работния процес на вашия екип за съдържание. Той ви помага да проследявате целите си за съдържание, да откривате пропуски в съдържанието, да идентифицирате пречки и да си сътрудничите с други членове на екипа.

С шаблона за управление на съдържанието на ClickUp можете лесно да създадете унифицирана система за управление на цялото съдържание на вашата организация. Той ще ви помогне да оптимизирате процеса на създаване, одобряване, публикуване и поддържане на съдържание в различни канали. Освен това, той позволява сътрудничество с други екипи, като гарантира, че всеки има достъп до съдържанието, когато е необходимо.

И, честно казано, от един блогър към друг – ще харесате този шаблон.

6. Шаблон за работния процес „Getting Things Done“ от ClickUp

Изтеглете този шаблон Поддържайте напредъка на екипа, като използвате надеждния метод GTD с шаблона Getting Things Done на ClickUp.

Базиран на методологията GTD на Дейвид Алън за лична продуктивност, шаблонът Getting Things Done на ClickUp е най-добрият папка за разбиване на големи задачи на управляеми действия.

Този мощен шаблон предлага много функции, включително удобен справочник, който ще ви помогне да овладеете всички необходими функции, и седем предварително създадени списъка – по един за всяка стъпка от метода GTD. 🙂

С гъвкавостта си да оптимизира всичко – от процеса на планиране до организирането на сложни проекти, GTD шаблоните го правят възможно с персонализирани изгледи като изгледите „Списък“, „Табло“, „Документи“ или „Календар“ на ClickUp.

Ефективността е най-важното, когато става въпрос за шаблона GTD. Ще имате четири автоматизации, които да поддържат работния ви процес с промени в датите на започване на задачите, крайните срокове и персонализираните полета.

Но най-голямата причина, поради която обичаме този шаблон? Не става въпрос само да свършим работата, а да я свършим добре.

7. Шаблон за работна таблица с карта на процесите в Excel

чрез Microsoft 365

Процесните карти са чудесен начин да планирате или актуализирате съществуващи работни процеси. Това, което ни харесва в този шаблон за процесна карта за Microsoft Excel, е, че той автоматично изобразява данните от процеса ви като диаграма, за да визуализира стъпките в процеса.

Особено при документиране на нови работни процеси, този шаблон за диаграма на работния процес ще ви даде представа за това как ще изглежда процесът, когато дойде време да го приведете в действие. Защото нека си признаем – понякога големите ни идеи не винаги се реализират както сме планирали, но като видите вашата Excel таблица пресъздадена в диаграма, можете да предвидите потенциални проблеми, преди те да възникнат.

Ако сте начинаещ в областта на процесите, този шаблон ще ви помогне да научите основните елементи на диаграмите на работния процес, какво означава всяка форма и как те се отнасят една към друга в стъпка по стъпка ръководство, за да четете бързо или да създавате по-сложни диаграми в бъдеще.

8. Шаблон за работния процес с диаграма в Excel

чрез Microsoft 365

Този шаблон за основна блок-схема има сходни характеристики с другия шаблон на Microsoft, посочен по-горе.

Подобно на предишния шаблон за диаграма за управление на работния процес в Excel, този изчерпателен шаблон за работния процес автоматично създава диаграмата за вас въз основа на данните, добавени към вашата електронна таблица. Ще намерите и същите стъпка по стъпка разбивки на често задаваните въпроси и съвети за диаграмите, както и в горния шаблон. Но за разлика от шаблона за карта на процесите, този ресурс ви дава възможност за допълнителни оформления на диаграми за мултифункционални екипи, организационни диаграми и основни бизнес процеси.

Бонус: Софтуер за управление на проекти за архитекти

чрез Microsoft 365

9. Шаблон за работни процеси SmartArt Flow Chart в Excel

чрез Microsoft 365

Шаблонът SmartArt Flow Chart на Microsoft Excel е по-скоро инструкция с редактируеми графики, които можете да добавите в Excel, отколкото шаблон.

Достъпни в раздела Вмъкване, SmartArt оформлението ви помага да планирате последователности на работни процеси с персонализирани графики с цветни кодове, така че да можете да добавяте текст, фигури и форматиране, докато създавате диаграмата си в Microsoft Excel.

10. Шаблон за работния процес на стратегията за социални медии от ClickUp

Чрез ClickUp

Имате ли нужда да координирате кампаниите и публикациите си в социалните медии? С шаблона за работния процес на стратегията за социални медии на ClickUp можете лесно да проследявате задачите, да отговаряте на запитвания от клиенти и да наблюдавате напредъка на всяка кампания. Шаблонът включва вградени списъци за проверка, напомняния, крайни срокове и известия, за да не пропуснете нищо важно.

С този шаблон за работни процеси можете лесно да оптимизирате работния си процес в социалните медии и да бъдете в крак с задачите си. Той позволява също така сътрудничество между членовете на екипа, за да се гарантира, че всички са на една и съща страница, когато става въпрос за дейности в социалните медии. Опитайте този шаблон за работни процеси още днес, за да оптимизирате стратегията си в социалните медии.

Свързани ресурси

Как да създадете работен процес

Разбирате идеята – шаблоните за работни процеси са огромно предимство! Но вашият шаблон е толкова ефективен, колкото и платформата за управление на проекти, към която се прилага. Ето защо търсенето на перфектния софтуер е също толкова важно, колкото и намирането на подходящия шаблон.

И това търсене приключва с ClickUp. 🏆

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е универсален инструмент за продуктивност, който обединява работата ви в един централизиран център с мощни инструменти за планиране, визуализиране и сътрудничество по вашите работни процеси. Освен богатия набор от функции, ClickUp предлага над 1000 интеграции и стотици персонализирани шаблони за организиране, приоритизиране и оптимизиране на всеки процес.

Сред най-добрите инструменти за планиране на проекти? ClickUp Whiteboards и Mind Maps!

С интерфейса на ClickUp за плъзгане и пускане можете лесно да настройвате и пренареждате възлите на вашата Mind Map, за да покажете зависимости между задачите, взаимоотношения и многоетапни последователности.

Планирайте и организирайте проекти, идеи или съществуващи задачи в ClickUp за най-доброто визуално представяне.

Част от това, което прави ClickUp Mind Maps толкова полезен в процеса на планиране на работния поток, е опцията за режим на задачи или празен режим за генериране на нови идеи. Подобно на скицирането на мислите ви върху чист лист хартия, празният режим предоставя чиста повърхност, на която можете бързо да добавите стъпки, идеи и текст към диаграмата си, които по-късно могат да бъдат свързани или превърнати в задачи.

Персонализирайте вашата мисловна карта от нулата в ClickUp с Blank Mode

Но мисловните карти не са единственият начин да създадете диаграма на работния процес в ClickUp – можете също да планирате всеки процес, като използвате бели дъски в ClickUp!

Докато други безплатни инструменти за управление на проекти предлагат интеграции за функционалност на бяла дъска, ClickUp е един от малкото, който е създал своя собствена платформа за бяла дъска. Това означава, че не са необходими интеграции, добавки или ъпгрейди. 🙌🏼

Достъп до всички творчески и сътруднически функции, от които се нуждаете, за да създадете перфектния работен процес в ClickUp Whiteboards.

Белите дъски в ClickUp са най-бързият, най-лесният и най-съвместен начин да реализирате идеите си в момента, в който се появят. Освен това, те са достатъчно гъвкави, за да се справят с почти всичко – от връзки към изображения, вградени медии, задачи, документи и др. А най-хубавото е, че можете да превърнете всяка форма на дъската си в изпълнима задача.

Превърнете фигурите в задачи на вашата ClickUp Whiteboard, за да започнете незабавно да прилагате вашата диаграма в действие.

Бонус: Инструменти за диаграми

Използвайте шаблон за работни процеси, за да оптимизирате бизнес процесите си

Независимо дали създавате Agile работен процес от нулата или актуализирате работните си процеси за одобрение, шаблоните за управление на проекти са вашият основен ресурс за спестяване на време и обхващане на всеки детайл.

Тези 10 шаблона не само ще задействат работния ви процес, но и ще ви помогнат да доставяте продуктите си по най-добрия възможен начин. А ако все още търсите допълнително предимство, за да пренесете работните си процеси на следващото ниво? Не търсете по-далеч от ClickUp.

Регистрирайте се в ClickUp и получите неограничен достъп до задачи, ClickUp Docs, Whiteboards и много други, напълно безплатно.