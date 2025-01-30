10-те най-добри софтуера за управление на проекти за фрийлансъри 2025

Работата като фрийлансър в повечето случаи е чисто удоволствие. Ако обаче нямате система за управление на всичките си клиенти и фрийланс проекти, се излагате на много разочарования и, вероятно, пропуснати срокове.

Но вие вече знаете това. Ето защо търсите най-добрия софтуер за управление на проекти за фрийлансъри. За ваша радост, днес ще разгледаме 10 софтуера за управление на проекти за фрийлансъри.

Тези инструменти могат да ви помогнат да управлявате множество клиенти, да планирате проекти и да проследявате напредъка. Преди да навлезем в подробности, нека изясним някои неща:

Цената е един от най-важните аспекти, които трябва да се имат предвид, преди да се спрете на инструмент за управление на проекти за фрийлансъри. В края на краищата, най-вероятно работите самостоятелно и искате да поддържате ниски разходи.

Но това не е голям проблем, тъй като имате достъп до много софтуери за управление на проекти безплатно.

(ПОДСКАЗКА: Първият инструмент в този списък е безплатен и предлага всички основни функции за управление на проекти. )

Качество 1: Множество изгледи

Визуализирайте задачите си с над 15 изгледа в ClickUp, включително Списък, Табло и Календар.

Искате софтуер за управление на проекти, който улеснява планирането на обхвата и графика на вашия проект. Избраният от вас инструмент трябва да има няколко изгледа, като например Kanban View на ClickUp, календар, списък и изгледи на задачите, за да споменем само някои от тях.

Качество 2: Проследяване на напредъка

Получете обща представа за напредъка на съгласуваните инициативи с помощта на приставката Portfolio в ClickUp.

Фрийлансърите знаят, че клиентите обичат да виждат напредъка на проекта. Ето защо е най-добре да използвате инструмент, с който лесно можете да споделяте напредъка на проекта си.

Вашият софтуер за управление на проекти за фрийлансъри трябва да има функция за отчитане, за да можете да проследявате напредъка си за всички ваши уникални клиенти. Възможността да ги разделите на конкретни портфейли ви помага да поддържате организация.

Качество 3: Възможност за персонализиране и съвместна работа

Създайте персонализирани табла в ClickUp, за да получите обща представа за цялата си работа.

Нека бъдем реалисти – фрийлансърите са уникални и се занимават с различни видове проекти. Важно е да използвате софтуер за управление на проекти за фрийлансъри, който може да бъде адаптиран и персонализиран според вашите специфични нужди.

По-важното е, че избраният инструмент трябва да поддържа повече от един член, когато се наложи да добавите допълнителен член или клиент към таблото на проекта си. Но преди всичко, най-добрият софтуер за управление на проекти за фрийлансъри трябва да е лесен за настройка и използване.

Сега, когато вече знаете какво да търсите, нека се запознаем с 10 инструмента, които да имате предвид за управление на проекти като фрийлансър.

10-те най-добри софтуера за управление на проекти за фрийлансъри

Превърнете идеите си в задачи с функцията ClickUp Whiteboard

Има основателна причина да посочим ClickUp като най-добрия софтуер за управление на проекти за фрийлансъри. За начало, ClickUp предлага безплатен план с всички основни функции, от които бихте имали нужда като фрийлансър.

ClickUp обещава три неща: планиране, сътрудничество и проследяване на проекти. Този удобен софтуер за управление на проекти ви дава достъп до множество изгледи, включително Gantt, списък, календар, табло и кутия. Можете също да създадете по-персонализиран изглед от всеки от над 10-те изгледа на ClickUp.

Превърнете коментарите в задачи в ClickUp или ги присвойте, за да превърнете мислите си в действия

С ClickUp можете да чатите с клиенти в реално време в рамките на таблото на проекта. Клиентите могат да оставят коментари или да задават промени чрез @ коментари. Можете да споделяте прикачени файлове, независимо дали са изображения, документи или файлове с код, всичко това в рамките на ClickUp.

Благодарение на известията в реално време и централната платформа, където всичко е лесно достъпно и споделяемо, няма да пропуснете нищо.

Функции на ClickUp

Приоритети за организиране на задачите в спешни, високи, нормални или ниски приоритети

Разрешения и права за достъп, за да контролирате кой има достъп до какво

Добавяйте коментари и бележки към изображения, за да работите по-ефективно в екип.

ClickUp Goals , за да определите какво искате да постигнете в определен период от време

ClickUp Mind Maps за обсъждане на идеи за проекти и получаване на обратна връзка от клиента

Предимства на ClickUp

Недостатъци на ClickUp

Широкият набор от функции може да бъде прекалено голям

Функциите за търсене биха могли да бъдат по-бързи (очаквайте скоро актуализации! 😉)

Цени на ClickUp

ClickUp предлага безплатен план с богат набор от функции и достъпни премиум планове, както следва:

Без ограничения : 7 долара на месец за член

Бизнес : 12 долара на член на месец

Enterprise: Цена по запитване

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Monday. com

Board View на Monday позволява персонализиране на подробностите за показване на картите и разделяне на групи.

Ако търсите решение за управление на проекти за фрийлансъри, със сигурност сте чували за Monday. Този софтуер за управление на проекти е стабилен и често се избира от фрийлансъри с много клиенти или сложни проекти.

Monday се фокусира върху предоставянето на данни за проекти, сътрудничество и цялостно проследяване на проекти.

Monday. com предлага

Kanban, календар, списък и диаграми

Автоматизация на работната натовареност в премиум плановете

Частни табла и документи

Високо персонализирани табла за проекти и работни потоци

Уведомления за промяна в статуса на задачите

Moday. com плюсове

Над 200 шаблона за фрийлансъри

Приложения за Android и iOS за планиране и проследяване на задачите по фрийланс проекти в движение

Можете да създадете табло за всеки проект за всяка задача или да комбинирате няколко табла.

Важни етапи за проследяване на напредъка на проекта

Разширени интеграции с други популярни инструменти

Moday. com недостатъци

Много ограничен безплатен план (само 3 Kanban табла и 2 члена на екипа в безплатния план)

Премиум плановете са доста скъпи в сравнение с повечето инструменти, които сме разгледали.

Многостепенните разрешения са достъпни само в плана за предприятия.

В началото може да изглежда сложно

Цени на Moday.com

Monday.com предлага безплатен план и четири други плана, както е показано по-долу:

Базов : 8 долара на месец на потребител

Стандартен : 10 долара на месец на потребител

Pro : 16 долара на месец на потребител

План за предприятия: Наличен при поискване

Moday. com оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 3000 рецензии)

3. Trello

Чрез Trello

Ако споменете канбан таблата на някой фрийлансър, той веднага ще се сети за Trello. Този софтуер за управление на проекти работи основно с канбан табла. Trello е отличен избор за фрийлансъри, които обичат да визуализират проектите си на табла.

Характеристики на Trello

Табла, списъци и карти за разпределяне и организиране на задачите по проекта

Butler automation за опростяване на работните процеси

Шаблони за повечето функции за управление на проекти

Централен табло за визуализиране на проекта, крайни срокове, задачи и етапи

Плъгини за разширяване на функционалността

Предимства на Trello

Най-добри изгледи на Kanban табло

Надеждна функционалност за плъзгане и пускане

Много опции за персонализиране

Неограничен брой потребители в безплатния план

Неограничено пространство за съхранение

Недостатъци на Trello

Само 10 табла в безплатния план

Ограничения за размера на файловете за прикачени файлове

Не е възможно да се възлагат задачи на други сътрудници в безплатния план

Без вградена функция за проследяване на времето

Трудно е да се започне с тях

Цени на Trello

Trello предлага безплатен план завинаги и три платни плана.

Безплатни

Стандартен : 5 долара на месец на потребител

Премиум : 10 долара на месец на потребител

Enterprise: 17,50 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4. 4/5 (над 13 000 рецензии)

Capterra: 4. 5/5 (над 22 000 отзива)

4. Asana

Пример за функцията „Календар на екипа“ в Asana

Asana е мощен софтуер за управление на проекти, въпреки че не е специално насочен към фрийлансъри. Въпреки това, Asana е отличен избор, ако искате инструмент без много екстри за управление на сложни проекти.

С Asana можете да визуализирате проектите в табло, времева линия и списък. Това приложение за управление на проекти може да ви помогне и да автоматизирате управлението на задачите, например чрез автоматично задаване на крайни срокове.

Характеристики на Asana

Формуляри за подаване и отправяне на заявки за проекти

Цели, които описват какво трябва да направите и кога

Задачи и подзадачи за планиране на цялата ви работа по проекта

Важни етапи за визуализиране и споделяне на напредъка с клиентите

Раздели за организиране на проектите

Табла и персонализирани диаграми за обща представа за всички проекти

Контрол на разрешенията и поверителността, за да определите кой има достъп до какво

Предимства на Asana

Много функции в безплатния план

Над 200 интеграции с мощни инструменти като Slack, Google Calendar, Harvest, DropBox, Google Drive и др.

Професионални, но интуитивни и лесни за използване

Недостатъци на Asana

Платените планове са малко скъпи

Използването им може да бъде прекалено сложно

Цени на Asana

Asana предлага безплатен план и два плана с абонамент, както е показано по-долу.

Премиум : 10,99 $ на месец на потребител

Бизнес: 24,99 $ на месец на потребител

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4. 3/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 5 (над 11 000 рецензии)

5. Notion

Via Notion

Макар Notion да може да се разглежда предимно като инструмент за водене на бележки, той може да се използва и като приложение за управление на задачи за фрийлансъри. Notion работи най-добре за фрийлансъри в творческата сфера, например за фрийланс писатели, благодарение на функциите си за водене на бележки и документиране.

Това е един от малкото надеждни безплатни софтуера за управление на проекти в този списък.

Характеристики на Notion

Възможности за водене на бележки и документиране

Табла, списъци и календари за визуализиране на проекти

Богато съдържание се вгражда при планиране на задачи в инструмента за управление на проекти

Филтри за бърз достъп до задачи и проекти

Сътрудничество в реално време

Уведомления за промени в статуса, завършване на задачи и коментари

Предимства на Notion

Много шаблони за общности, които ще ви помогнат да започнете

Опростен потребителски интерфейс

Сигурни благодарение на съответствие с SOC2 и еднократно влизане SAML

Детайлни нива на роли и разрешения

Експортиране на работното пространство, включително проекти, задачи и други подробности

Недостатъци на Notion

Ограничени функции за управление на проекти и задачи

Скъпи премиум планове

Цени на Notion

Notion предлага безплатен план и три плана за премиум услуги, както следва:

Плюс : 8 долара на месец на потребител

Бизнес : 15 долара на месец на потребител

Enterprise: цени по запитване

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4. 6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

6. Hive

Via Hive

Hive е приложението за управление на проекти, което ви трябва, ако търсите инструмент за управление на задачи и срещи, комбиниран в едно. Този инструмент за управление на проекти е чудесен и за използване на персонализирани шаблони и за подробни функции за проследяване на времето.

Характеристики на Hive

Множество изгледи (Гант, таблица, календар, канбан, портфолио) за планиране и визуализиране на вашия проект

Шаблони за управление на проекти

Проследяване на времето

Съвместни бележки

Формуляри за споделяне за събиране и подаване на заявки за проекти

Календар в приложението

Hive pros

Мощни интеграции с водещи в индустрията инструменти

Вградени чатове в реално време

Неограничен брой проекти

Неограничени бележки от съвместни срещи

Персонализирани емоджита в приложението за управление на проекти

Недостатъци на Hive

Някои съобщават, че мобилното приложение за управление на проекти е бавно.

Потребителите може да го сметнат за малко скъп за техните нужди.

Цени на Hive

Hive се предлага в три плана: един безплатен и два платени.

Solo : 0 долара

Teams : 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Цени само при запитване

Hive оценки и рецензии

G2 : 4. 6/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

7. Todoist

Via Todoist

Todoist е популярна апликация за списъци със задачи за лични и служебни задачи. Като мениджър на задачи, Todoist се отличава с простота, организация и гарантира, че сте в крак с цялата си работа на свободна практика за пълно управление на проекти.

В допълнение, Todoist опростява въвеждането на задачи чрез анализ на естествен език и функционалност за повтарящи се задачи. Например, ако напишете „завърши задача XYZ утре“, Todoist разпознава датата на утрешния ден и задава напомняне за уведомление.

Освен това, всички ваши задачи се сортират автоматично в съответните категории (днес, предстоящи или персонализиран филтър), за да облекчат умственото ви натоварване. По този начин приложението показва само това, върху което трябва да се съсредоточите в момента.

Можете също да поканите клиенти и други сътрудници да обсъдят даден проект в коментарите и да споделят таблото на проекта или конкретни задачи.

Функции на Todoist

Приоритетна оценка за всички ваши задачи в множество проекти

Подзадачи за опростяване на планирането и проверката на напредъка

Шаблони за проекти

Разширения и джаджи за разширяване на функционалността на Todoist

Напомняния за задачи, които са чувствителни към времето

Известия, които ви уведомяват, когато сътрудниците коментират, завършат задача или оставят коментар

Табла в стил Kanban и календарни изгледи

Препратете имейлите си към Todoist като задачи

История на дейностите за проследяване на напредъка

Todoist pros

Интегрира се с над 70 инструмента

Препоръки за продуктивност въз основа на силни страни и характеристики

Фаворити за бърз достъп до важни задачи и проекти

Етикети и филтри за бързо търсене

Теми с над 10 цвята, които да съответстват на вашата личност и стил

Todoist минуси

Ограничена безплатна версия (можете да добавите максимум 5 потребители на проект)

Уведомленията могат да бъдат повтарящи се и досадни

Трябва да платите, за да получите достъп до потребителските роли.

Цени на Todoist

Todoist предлага три плана:

Безплатни

Pro : 4 долара на месец на потребител

Бизнес: 6 долара на месец на потребител

Todoist оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 1900 рецензии)

8. Basecamp

Via Basecamp

Basecamp е онлайн инструмент за сътрудничество и управление на проекти. Това е единственият инструмент в този списък, който не предлага безплатен план. Платените планове обаче разполагат с основни функции за управление на проекти, които са необходими на фрийлансърите.

За повечето фрийлансъри Basecamp е централизиран, лесен за използване и поддържа много интеграции.

Характеристики на Basecamp

Едностраничен табло за всички ваши проекти, графици и задачи

Съобщения и чатове в реално време за улесняване на комуникацията с клиенти и други сътрудници

Задачи, придружени от крайни срокове и напомняния за уведомления

Kanban изгледи за бърз визуален преглед на множество проекти

Поддръжка на файлове в облака за Notion, DropBox и други

Basecamp pros

Богат на функции

Без ограничения за съхранение

Ежедневни обобщаващи имейли за напредъка на проекта

Недостатъци на Basecamp

Няма безплатна версия

Ограничени интеграции

Преминаването от един продукт към друг е доста напрегнато, за да се изпълнят задачите.

Цени на Basecamp

Basecamp се предлага на цена от 11 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за Basecamp

G2 : 4. 1/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 14 000 рецензии)

9. nTask

чрез nTask

Едно от нещата, които могат да ви привлекат към nTask като фрийлансър, са достъпните планове за абонамент, които започват от само 3 долара. И дори ако изберете безплатния план, nTask предоставя много важни функции за управление на задачи. За съжаление, в сравнение с другите приложения за управление на проекти в този списък, nTask не разполага с Kanban табла в безплатния план.

nTask е лесен за използване за фрийланс проекти, а платените планове не ограничават броя на членовете на екипа, които можете да добавите.

функции на nTask

Драг-енд-дроп канбан табла

Готови шаблони за канбан табла за лесно планиране и визуализация на проекти

Приоритетност и статус на задачите

Множество изпълнители и сътрудници по задачите

Коментирайте задачите

Подзадачи и зависимости между задачите

Екипен чат за комуникация в реално време с клиенти

Автоматичен таймер за проследяване на продължителността на задачите

Дневен ред на срещата и дискусия за бързо записване на инструкциите на клиента

Предимства на nTask

Цялостни инструменти за управление на задачи и проекти за управление на проекти

Формат на списък за управление на задачите ви

Лесни за настройка и употреба

Надеждни отчети за напредъка

nTask минуси

Безплатният план не включва канбан табло.

Понякога се зарежда бавно, дори при стабилна интернет връзка

Цени на nTask

nTask предлага безплатен план и три други премиум плана.

Премиум : 3 долара на месец на потребител

Бизнес : 8 долара на месец на потребител

Enterprise: Наличен при поискване

Оценки и рецензии за nTask

G2 :4. 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (90+ отзива)

10. TickTick

Via TickTick

TickTick е приложение за списъци с задачи, мениджър на задачи и списък с неща за вършене. Този инструмент за управление на задачи може да е прост, но работи перфектно за фрийлансъри с няколко редовни клиента.

Простият интерфейс на приложението ви позволява да започнете работа по проектите си бързо, без колебания и забавяния. Календарът на TickTick е едно от най-силните предимства на приложението. По-конкретно, можете да разглеждате календара в пет различни режима, например дневен, седмичен и месечен, в зависимост от това, което ви е удобно.

Можете също така да споделяте отбелязани елементи и списъци със задачи с клиенти и други сътрудници с едно просто кликване. По отношение на инструментите за управление на проекти, TickTick работи по-добре като приложение за списъци със задачи.

Функции на TickTick

Етикети за категоризиране на задачите по проекта по клиент или тема

Персонализирани напомняния за всички ваши задачи и проекти

Синхронизира се с над 10 платформи, включително

Гласови команди (за вашите задачи)

Превърнете имейлите на клиентите в задачи с няколко кликвания

Организирайте задачите в папки, списъци, отметни и задачи

Pomodoro таймер, за да останете фокусирани върху проекта

Предимства на TickTick

Платената версия е сравнително достъпна в сравнение с повечето инструменти в този списък.

Имулзивен и лесен за използване интерфейс

Възможността да планирате повтарящи се задачи може да ви спести много работа.

Персонализирани филтри и персонализиране на нивата на приоритет

Функция за бял шум, която ви помага да се концентрирате дори когато работите от дома

Списък и история на дейностите, обобщение и статистика за определяне на напредъка

Анализира дати в естествен език

Недостатъци на TickTick

Досадни изскачащи прозорци в безплатната версия

Ограничени възможности за персонализиране на софтуера за управление на проекти

Простотата на Tick Tick жертва стабилността, необходима за софтуера за управление на проекти, особено когато се работи с много проекти или клиенти.

Цени на TickTick

TickTick предлага безплатен и премиум план, започващ от 27,99 долара на година.

Оценки и рецензии за TickTick

G2 : 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (80+ отзива)

ClickUp: Единственият инструмент за управление на проекти за фрийлансъри, от който някога ще имате нужда

Като фрийлансър, вие искате нещо просто, но стабилно, с което да се справяте със задачите и натоварването, които съпътстват работата на фрийлансър. Искате също да повишите производителността си и да поддържате здравословен баланс между работата и личния живот.

ClickUp може да се превърне в надежден партньор за цялата ви работа като фрийлансър.

Лесно споделяйте актуализации, връзки и реакции, докато консолидирате важни разговори с изгледа „Чат“ в ClickUp.

Например, писателите на свободна практика ще оценят ClickUp Docs и вградените интеграции на ClickUp с Google Drive, Gmail и Slack. От друга страна, разработчиците на свободна практика ще харесат колко лесно ClickUp се интегрира с Jira и други инструменти за разработчици.

С ClickUp имате достъп до всички функции, необходими за управление на клиенти, проекти и безброй други задачи, свързани с фрийланс работата.

Опитайте ClickUp безплатно още днес.