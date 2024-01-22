Пречки в управлението на проекти: 10 стратегии за предотвратяване

Представете си следното: изготвяте перфектен план за проекта, в който сте набелязали всички резултати, крайни срокове и отговорни лица. Работният процес? Прецизен. Графикът? Безупречен. Екипът? Непогрешим. 🤩

И все пак, в средата на проекта, вашият екип установява, че планът е напълно провален. И няма достатъчно кофеин в трите щата, за да ви даде енергия да завършите навреме. ☕

Този сценарий е добре познат на проектните мениджъри, които често се налага да преразпределят задачи, да удължават срокове и да се извиняват на клиентите при забавяне на проекта. Виновникът? Пречките, или точките на претоварване, които забавят производството.

За да ви помогнем да разберете по-добре пречките и да ги избегнете в бъдещи проекти, ще разгледаме какво представляват те, как да ги идентифицирате и как да ги предотвратите във вашата компания.

Какво е препятствие?

Просто казано, препятствие е всичко, което нарушава, проваля или забавя плана на вашия проект.

Представете си буквално едно затруднение: тясното място или гърло на бутилка, създадено да забави потока на течността. По същия начин затрудненията в управлението на проекти действат като ограничение – място, където има прекалено много работа за вършене и не достатъчно хора, процеси и системи, които да се справят с нея. 🧐

Въпреки че те варират в зависимост от отрасъла, обикновено има два вида пречки:

Краткосрочни пречки : Краткосрочните пречки често се дължат на недостиг на работна ръка и са временни проблеми. Например, един универсален магазин може да изпита затруднения през декември с увеличаването на броя на купувачите по празниците.

Дългосрочни пречки: Дългосрочните пречки продължават дълго време, като основната причина за тях са неефективните системи или процеси. Например, рекламна агенция, която не инвестира в ефективен Дългосрочните пречки продължават дълго време, като основната причина за тях са неефективните системи или процеси. Например, рекламна агенция, която не инвестира в ефективен софтуер за управление на проекти , ще се сблъска с дългосрочна пречка.

Получете цялостен поглед върху състоянието на проектите и оставащите задачи в екипа или отдела ви с таблата в ClickUp 3. 0

Пречките, макар и често срещани, могат да имат катастрофални последици за проектните мениджъри и компанията като цяло. Тъй като пречките са свързани с забавяне на графиците и увеличаване на разходите, те предизвикват ефект на доминото, което води до недоволни клиенти, скъпи бюджети, отменени маркетингови планове и разочаровани членове на екипа.

Последици от пречките във вашите операции

Едно затруднение може да нанесе сериозни щети на вашия проект (а с времето и на цялата ви компания). Макар затрудненията да варират в зависимост от размера, обхвата и графика на първоначалния ви проектен план, има някои универсални последствия, които трябва да имате предвид.

Пропуснати срокове

Ако има прекалено много работа, а няма достатъчно хора и/или процеси, които да я свършат, спазването на крайния срок на проекта става почти невъзможно. Например, когато възникнат пречки в производствения процес, те могат да забавят цялата производствена линия. Това от своя страна забавя пускането на крайния продукт на пазара.

Лесно и бързо задавайте начални и крайни дати в рамките на дадена задача или използвайте условни настройки, за да повторите дати или да създадете нова задача след завършване.

В управлението на проекти пропуснатите срокове или преразпределените задачи могат да доведат до дълги периоди на изчакване между членовете на екипа. Ако даден служител закъснее с предаването на доклад, неговият ръководител трябва да отложи прегледа му, което пречи на екипа за графичен дизайн да започне работа навреме. Резултатът? Или се стига до луда надпревара до финала, или докладът се предава с закъснение на крайния клиент.

Превишаване на бюджета

Преживяването на пречки е един от най-лесните начини да се надхвърли бюджета. Например, ако имате пречка в веригата за доставки, ще трябва да се обърнете към различни доставчици или да направите спешна поръчка. Това бързо увеличава цената на суровините, което води до надхвърляне на бюджета за общата продукция.

Проектните мениджъри често установяват, че разходите им скачат след възникване на пречка. Ако проектът претърпи неочаквано прекъсване, което води до забавяне, компанията може да се наложи да плати на служителите си извънреден труд, за да завършат проекта в срок. Или може да се наложи да наемат сезонни работници или подизпълнители, за да помогнат за облекчаване на натоварването.

Висока текучество на персонала

Никой не иска да работи в постоянен стрес, недоразумения и променящи се срокове. Ако пречките в проекта карат членовете на екипа да работят на максимална мощност, това може бързо да доведе до разочарование и изчерпване.

Според доклада на Gallup „Състоянието на работната сила през 2023 г.“ почти половината (44%) от работниците се чувстват стресирани всеки ден. Това води до висока текучество на персонала, което може да е причината 51% от служителите активно да търсят друга работа. Извод: ако искате да задържите най-добрите таланти, предотвратете пречките, преди да се появят, като по този начин намалите късните нощи, преразпределените задачи или обърканите проекти за служителите.

Напрегнати отношения с доставчиците

Честите затруднения по време на производствения процес могат да влошат отношенията ви с доставчиците или търговците. Например, макар че няколко допълнителни поръчки са добре дошли, постоянните поръчки в последния момент могат бързо да станат изтощителни. Освен това, ако затрудненията ви карат да пропуснете плащания, може да се окажете в черния списък на доверен доставчик.

Влошени отношения с клиентите

Пречките застрашават цялостното производство, което може да напрегне или да прекрати отношенията с клиентите. Ако вашият екип пропуска срокове, пренасрочва срещи или предава работа с ниско качество, клиентите могат да ви уволнят като доставчик. Това вреди на вашите печалби и уврежда репутацията ви, което може да ви попречи да сключите бъдещи договори.

Практически стъпки за идентифициране и управление на пречките

Смятате ли, че пречките заплашват вашия бизнес? Следвайте стъпките по-долу, за да проведете анализ на пречките в работните процеси на вашия проект. 🔍

1. Разберете вашите пречки

Първата стъпка към преодоляване на препятствието? Разбиране на проблема, с който се сблъсквате.

Когато става въпрос за управление на проекти, има две причини за възникването на пречки:

Системни затруднения : Системните или процесните затруднения обикновено означават, че не разполагате с подходящите процеси, софтуер или инфраструктура, за да се справите с Системните или процесните затруднения обикновено означават, че не разполагате с подходящите процеси, софтуер или инфраструктура, за да се справите с текущата си натовареност. Може би не разполагате с подходящия софтуер за управление на проекти, конфигурация на поточната линия или автоматизация на работния процес, за да отговорите на изискванията на клиентите .

Пречки, свързани с хората: Пречките, свързани с хората, обикновено означават, че нямате достатъчно хора – или може би подходящите хора – за да отговорите на изискванията на проекта. Това може да означава, че трябва да наемете сезонни работници, да наемете старши работник или да намерите колега с уникални умения.

Сравнете визуално натоварването на екипа и проследявайте напредъка с изгледа на времевата линия в ClickUp.

Разбирането на проблема във вашия работен процес може да ви помогне да го решите, независимо дали това означава наемане на нови членове на екипа, подобряване на бизнес процесите или актуализиране на софтуера ви.

2. Начертайте процесите си

Картографирането на процесите ви дава обща представа за работния поток. Можете да видите всяка стъпка в плана на проекта си, да разберете кои задачи са изпълнени навреме и кои са причинили забавяне в работата.

В Mind Maps на ClickUp можете лесно да пренареждате възлите въз основа на тяхната йерархична структура.

Чрез изготвяне на цялостен план на проекта – обикновено чрез диаграма или друг инструмент – можете да идентифицирате спорните моменти във вашия график. Оттам можете да анализирате показателите, за да идентифицирате къде се появяват пречките.

3. Говорете с екипа си

Разбира се, цифрите никога не лъжат, но те не разкриват цялата картина. Съберете всички заинтересовани страни, от висшето ръководство до сътрудниците, и ги попитайте кои задачи отнемат най-много време или често се губят в суматохата.

Чрез откровен и честен разговор с екипа си можете да разберете кой е най-натоварен, защо се случват прекъсвания в комуникацията и кой може да помогне.

4. Създайте план за непрекъснато усъвършенстване

След като идентифицирате пречките в плановете си за проекта, е време да направите корекции. Идентифицирайте къде можете да премахнете неефективността и излишъците или да балансирате натоварването на целия екип. Прилагането на план за непрекъснато подобрение може да повиши морала на екипа, да поддържа проектите в рамките на графика и бюджета и да укрепи отношенията с клиенти и доставчици.

Методи за предотвратяване на затруднения: 10 начина да останете на правилния път

Искате да намалите пречките в управлението на проекти? По-долу ще намерите 10 стратегии, които ще ви помогнат да спазите плана си за проекта, както и инструменти за управление на натоварването, необходими за постигането на тази цел. 👏

1. Създайте визуално представяне на вашите работни процеси

Брейнсторминг, стратегическо планиране или изготвяне на работни процеси с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards

Най-добрият начин да елиминирате пречките е да създадете визуализация на всеки етап от плана на проекта. Използвайте функцията ClickUp Whiteboard, за да начертаете всеки работен процес на проекта. Оттам членовете на екипа могат да правят бележки, да идентифицират точките на затруднение или дори да начертаят алтернативен работен процес.

2. Автоматизирайте повтарящите се задачи

Ако вашият екип постоянно работи с ограничен капацитет, помогнете за облекчаване на натоварването чрез автоматизиране на повтарящите се задачи.

Бързо преглеждайте и управлявайте активни и неактивни автоматизации в пространствата с актуализации и описания на потребителите.

С ClickUp Automations можете да избирате измежду над 100 автоматизации, за да оптимизирате работните процеси, рутинните задачи и предаването на проекти. Освен това можете автоматично да възлагате задачи, да добавяте коментари или да актуализирате статуси, за да предотвратите възникването на пречки. Това може да помогне на екипа ви да се съсредоточи върху най-важните приоритети и да поддържа гладкото протичане на проекта.

3. Въведете планиране на капацитета

Планирането на капацитета включва оценка на необходимите ресурси за завършване на даден проект (т.е. хората, времето и инструментите, необходими за изпълнението на задачите). Като ключов елемент от правилното управление на операциите, планирането на капацитета е уравнение между предлагането и търсенето, при което се изчислява колко ресурси са необходими и колко ресурси трябва да се предоставят.

Вижте натоварването на екипа с един поглед, за да делегирате или преразпределите задачите по-добре и бързо да разберете кой е под или над капацитета си.

За щастие, изгледът „Работна натовареност“ на ClickUp улеснява планирането на капацитета, като ви дава визуална представа за количеството работа, делегирана на всеки член на екипа. Оттам можете да получите визуална представа за капацитета на всеки член на екипа във връзка с текущата му работна натовареност.

4. Създайте диаграма на Гант

Групирайте, филтрирайте или скрийте задачи в ClickUp 3. 0 Диаграми на Гант за проследяване и свързване на работните процеси във всичките ви задачи

Диаграмите на Гант са невероятни инструменти, които ви дават визуална представа за всички срокове на проекта, за да максимизирате производителността. С диаграмите на Гант на ClickUp можете да проследявате напредъка на проекта, да управлявате крайните срокове и да откривате потенциални пречки. Освен това можете да създавате каскадни изгледи, за да приоритизирате лесно важните задачи.

5. Разберете зависимите задачи

Една от основните причини за възникването на пречки са зависимите задачи (т.е. задачи, които могат да блокират или да попречат на започването на друга задача). С ClickUp Dependencies можете да създавате взаимоотношения между задачи или документи. Просто създайте зависимости от типа „блокира“ или „изчаква“, за да може екипът ви винаги да разбира най-добрия ред на действията.

6. Използвайте шаблон за подобряване на процесите

Подобряването на процесите помага да се определи ефективността на системите и процесите във вашата организация. С помощта на шаблон за подобряване на процесите можете да създадете синхронизиран план за промени в проекта си.

Персонализирайте етапите по свой вкус или използвайте готовите категории от шаблона за структура на разпределение на работата, за да сте в крак с задачите за подобряване на процесите.

За щастие, ClickUp предлага множество шаблони, в които можете да добавяте персонализирани полета, да персонализирате изгледа си или да си сътрудничите с колеги, за да реализирате лесно плана си.

7. Разделете проектите на етапи

Проектите, които продължават няколко седмици, ако не месеци или години, могат да бъдат плашещи. За да предотвратите разпадането на голям проект, не забравяйте да го разделите на по-малки части.

Лесно откривайте критичните точки на проекта си с ClickUp Milestones и използвайте ярки, диамантени икони, за да поддържате вниманието на всички фокусирано върху ключовите цели.

Въвеждането на етапи в проекта разделя плана ви на различни фази (например фаза на проектиране или фаза на разработване), като по този начин поддържа екипа ви в правилната посока. Използвайте диаграма с етапи, за да получите обща представа за всяка фаза от проекта ви. След това използвайте функцията за персонализирани статуси на ClickUp, за да държите екипа си в течение, докато работите по всеки етап.

8. Говорете директно с членовете на екипа

Както споменахме по-горе, понякога данните не дават ясна представа за ситуацията, затова е необходимо да общувате директно с членовете на екипа, когато подобрявате плановете за проектите.

Ако искате да предотвратите пречките, попитайте членовете на екипа за обратна връзка относно това, което е проработило (и което не е проработило) в минали проекти. В ClickUp можете да организирате сесия за мозъчна атака или да изпратите въпросник до всички заинтересовани страни. Оттам можете да разберете дали пречката се дължи на липса на ресурси, липса на персонал или на това, че не разполагате с подходящите инструменти за управление на проекти.

9. Въведете проследяване на времето

Прегледайте отчетеното време за задачите и местоположенията, за да получите опростен поглед върху цялостния напредък на екипа.

Една от причините за провала на проектите е, че екипите подценяват колко време отнема изпълнението на дадена задача. За да се уверите, че всички графици на проектите са точни, използвайте ClickUp Time Tracking. Членовете на екипа могат лесно да записват времето от всяко устройство, да редактират записите и да добавят бележки към времевите регистри, за да създадат по-добри прогнози за времето в бъдеще.

Проектите не винаги се провалят, защото екипът ви не комуникира. Вместо това, те могат да се провалят, защото комуникират на грешните места.

Обединете комуникацията в екипа в едно място с ClickUp Chat и споделяйте актуализации, свързвайте ресурси и сътрудничете без усилие.

Ако екипът ви е принуден да пресява имейли, текстови съобщения и Slack канали, за да намери най-новата информация за даден проект, това не ви помага. За щастие, с ClickUp Chat view можете да консолидирате всички разговори в софтуера си за управление на проекти, като по този начин предотвратявате пречките, преди те да се появят.

Предотвратете пречките, преди да се появят, с ClickUp

Пречка в управлението на проекти възниква, когато имате прекалено много работа и прекалено малко ресурси, за да се справите с нея. Затруднението води до натрупване на работа, което от своя страна води до надхвърляне на бюджета или срока, отреден за проекта.

За щастие, ClickUp разполага с инструменти за управление на проекти, които позволяват да се идентифицират пречките и да се спазват плановете. С ClickUp можете да възлагате задачи, да правите коментари, да задавате етапи на проекта и да персонализирате изгледите, за да предотвратите пречките, преди те да възникнат. Освен това можете да автоматизирате повтарящи се задачи, да интегрирате ClickUp с стотици други системи и да използвате хиляди шаблони, за да помогнете на екипа си да спазва графика.

