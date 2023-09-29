8 безплатни шаблона за анкети за ефективно събиране на данни

Въпросниците са незаменими инструменти за мениджърите, които се нуждаят от ефективно събиране на данни, за да разберат по-добре своята аудитория или клиенти и, от своя страна, да подобрят своите продукти и услуги. Създаването на въпросник може да изглежда достатъчно просто.

Това е така, докато не осъзнаете, че това включва различни сложни задачи като формулиране на въпроси, избор на формати, осигуряване на последователност на данните и определяне на визуалния дизайн.

Това е точно мястото, където шаблоните за анкети блестят! ☀️

Тези предварително проектирани инструменти предлагат ефективна рамка, която можете да персонализирате, за да отговаря на вашите конкретни цели, като осигуряват лесен за използване, персонализиран и последователен подход за по-добро събиране на данни, разбиране на пътя на клиента или за да разберете защо вашите лоялни клиенти остават с вас.

След като се потопихме дълбоко в света на тези удобни инструменти, създадохме списък с осемте най-добри шаблона за анкети, които ще ви помогнат да съберете важни прозрения, обратна връзка и други форми на данни от клиенти и служители.

Какво е шаблон за анкета?

Анкетата е ценен инструмент, който съдържа въпроси, насочени към събиране на информация от клиенти или служители за техните преживявания, мисли и действия. Докато проучването се отнася до цялостния метод за събиране на данни, анкетата е конкретен инструмент или техника, използвана в рамките на процеса.

Шаблонът за анкета е предварително проектиран, но персонализируем макет, който улеснява процеса на създаване на анкета за цели като научни изследвания, проучвания или оценки.

Тези рамки обикновено включват стандартни места за въпроси, варианти за отговор и инструкции, което улеснява структурирането и дизайна на персонализиран въпросник.

Плъзнете и пуснете персонализирани полета в изгледа „Форма“, за да създадете изчерпателни анкети или да събирате данни и обратна връзка в ClickUp 3. 0

Можете да добавяте, премахвате и променяте въпроси в зависимост от конкретни цели или задачи на проучването, като същевременно запазвате дизайна и структурата на шаблона. Това прави количествените ви данни по-надеждни, когато провеждате проучвания.

Можете да използвате шаблони за анкети, за да събирате както числови, така и описателни данни. Те обикновено съдържат както отворени въпроси, позволяващи подробни отговори, така и затворени въпроси, по-подходящи за предварително зададени отговори от типа да или не. ❓

Предимства на използването на шаблон за анкета

Ето основните предимства, които получавате, когато използвате шаблони за анкети за проучване на обратната връзка от клиентите:

Структуриран дизайн : Те предлагат ясна рамка с предварително определени секции за въпроси и отговори.

Ефективност : Тъй като структурата вече е готова, можете да се съсредоточите върху съдържанието и целите на проучването, вместо да губите време за форматиране и оформление.

Възможност за персонализиране : Можете да модифицирате шаблоните, за да отговарят на конкретни цели, като запазите единен стил и формат.

Яснота : Шаблоните включват стандартизирани формулировки и форматиране, което гарантира, че въпросите са ясни и кратки за средностатистическия респондент.

Последователност: Те гарантират, че всички респонденти получават един и същ набор от въпроси и/или опции за отговор.

8 първокласни шаблона за анкети за различни цели

За много хора първото име, което им идва на ум, когато мислят за шаблони за анкети, е SurveyMonkey, широко използван инструмент за онлайн проучвания. Но ако потърсите по-подробно, ще откриете и няколко други качествени доставчици. Ще ви представим една перфектна алтернатива, която предлага множество опции и няма да ви струва нито стотинка. 🆓

Избрахме осемте най-добри безплатни шаблона за анкети от ClickUp, всеки от които е отлична отправна точка за вашите усилия за събиране на данни. Пригответе се и нека разгледаме техните уникални функции, за да създадете своя собствена анкета!

1. Шаблон за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp

Уверете се, че услугите на вашата компания отговарят на очакванията на клиентите и открийте истинските им чувства с нашия шаблон за проучване на удовлетвореността на клиентите.

Повишете качеството на обслужването на клиентите си с шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp! Той е вашият ключ към ценна информация за това как клиентите ви възприемат вашите продукти, услуги и поддръжка. Използвайте събраните данни, за да разберете по-добре нуждите на клиентите, да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и в крайна сметка да увеличите лоялността на клиентите. ❤️‍🩹

Шаблонът Анкета за удовлетвореността на клиентите Формуляр е снабден с полета като полезност, яснота и качество на разрешението, което позволява на респондентите да дадат ценна обратна връзка за вашите продукти или услуги. Този въпросник ефективно преобразува всички събрани данни и обратна връзка в организирани изгледи в ClickUp.

В изгледа „Списък с респонденти“ получавате изчерпателна информация за анкетираните клиенти, като техните проблеми са категоризирани като решени (Да) или изискващи внимание (Не). От друга страна, изгледът „Табло за оценка на знанията“ оценява качеството на обратната връзка, като варира от пълна оценка (най-добра) до никаква (лоша).

Имате възможност да подреждате събраните данни според вашите предпочитания. Просто кликнете върху бутона „Групирай по“ в изгледите „Списък“ и „Табло“, за да изберете без усилие предпочитаните от вас критерии за групиране.

2. Шаблон „Гласът на клиента“ на ClickUp

Съберете и класифицирайте очакванията и реакциите на клиентите към вашия продукт/услуга, за да разберете какво можете да направите, за да го подобрите.

Станете човекът, който чете мислите на клиентите си, без те да са подозирали, че имат нужда от такъв, с шаблона „Гласът на клиента“ на ClickUp. Това е най-добрият набор от инструменти за събиране, анализиране и организиране на обратна връзка от клиенти, който ви позволява да подобрите продукта си и да надминете конкуренцията. 🌟

Този шаблон за анкета от списъка ефективно събира обратна връзка от клиенти от различни източници, включително проучвания, социални медии, онлайн рецензии, препоръки за продукти и взаимодействия с обслужването на клиенти. Той също така ви насочва към идентифициране и прилагане на решения за удовлетворяване на клиентите или отговаряне на техните притеснения.

Шаблонът се състои от следните три основни компонента:

Гласът на клиента (VoC) : Обобщете отзива или обратната връзка на клиента в кратко изявление. Например: „Обслужването на клиенти е твърде бавно“

Нужди на клиентите : Интерпретирайте какво търсят клиентите. Например: „Клиентите се нуждаят от по-бърз отговор на своите запитвания“.

Решение: Опишете как възнамерявате да отговорите на идентифицираните нужди на клиента. Например: „Отговаряне на въпросите на клиента в рамките на 10 минути”.

Този формат за решаване на проблеми позволява на клиентите да видят, че тяхната обратна връзка не само се чува, но и се взема под внимание. В резултат на това ще повишите удовлетвореността на клиентите, ще насърчите тяхната лоялност и ще увеличите шансовете вашият бизнес да бъде препоръчан на други хора.

Освен това, изгледът на шаблона „Табло“ предлага цялостно обобщение на обратната връзка от клиентите , категоризирана по източник на VoC. Това визуално представяне помага за идентифициране както на приликите, така и на разликите в обратната връзка, произхождаща от различни източници на вашата целева аудитория.

3. Шаблон за анкета за обратна връзка за продуктите на ClickUp

Подобрете продуктите си в съответствие с нуждите на клиентите си, като попитате директно за мнението им с шаблона за проучване на обратна връзка за продукти на ClickUp.

Шаблонът за проучване на обратна връзка за продуктите на ClickUp е вашето тайно оръжие за събиране на безценна информация за клиентите и съответното подобряване на продуктите ви!

Разпратете формуляра Проучване за обратна връзка за продукта до целевата си аудитория, като им дадете възможност да изберат продукта, за който искат да дадат обратна връзка. Съберете допълнителна информация, като продължителност на употреба, честота на употреба и оценки на продукта.

За персонализиране на формуляра, отворете екрана за редактиране, за да добавите или премахнете персонализирани полета според нуждите си. В този шаблон за анкетен въпросник има три екрана:

Изглед на списъка с подадени отговори: Изчерпателен списък с подадените отговори на клиенти, категоризирани по статус (За преглед, В процес на преглед и Прегледани) Списък с оценки на продукти: Обобщение на оценките на клиентите с различни персонализирани полета като качество, цена, първо впечатление при употреба, използваемост, обслужване на клиенти, опит при покупка и опит при употреба. Обща удовлетвореност – изглед на таблото: Канбан табло, което показва обратната връзка за вашия продукт, сортирана по обща удовлетвореност от продукта. Канбан табло, което показва обратната връзка за вашия продукт, сортирана по обща удовлетвореност от продукта.

Можете да използвате автоматизациите в ClickUp, за да разпространите бързо анкетния формуляр чрез имейл, социални медии или други платформи.

4. Шаблон за план на проект за проучване на ClickUp

Създайте и управлявайте план за проучване от начало до край, като използвате шаблона за план за проучване на ClickUp.

Проучването на клиентите и заинтересованите страни е правилният път към разбирането на вашия продукт, пазар и нужди на потребителите. С шаблона за план на проучване на ClickUp ще можете безпроблемно да управлявате вашите проучвания от начало до край, като гарантирате точни резултати и решения, основани на данни.

Започнете, като добавите името на задачата и подробностите за дейността в списъка с шаблони на плана на проекта. Например, можете да създадете задача с име „Разработване на въпроси за анкета“ и да предоставите конкретна информация, като използвате потребителски полета, включително нейния статус (зададен като Незапочнат), ниво на въздействие (маркирано като Високо) и съответния отдел (зададен като Изследвания). 🕵️

В изгледа Planning Progress Board задачите се показват като карти, представляващи конкретни действия, като разработване на въпроси за анкетата, проектиране на оформлението на анкетата и стартиране на анкетата. Можете лесно да актуализирате статуса на задачата, като плъзнете и пуснете съответната карта на подходящо място на таблото, за да отразите точно нейния напредък.

Примери за онлайн анкети като тази позволяват на участниците да попълват важна информация, докато вие я сортирате и филтрирате в задачи.

5. Шаблон за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp

Оценете удовлетвореността на служителите на работното място и определете областите, които се нуждаят от подобрение, като използвате шаблона за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp.

Получете ценна информация за ангажираността, отдадеността и ентусиазма на членовете на вашия екип с шаблона за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp. Шаблоните за проучвания като този са мощен инструмент, който ви помага да разберете по-добре мотивацията на служителите и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение. 🧰

Използвайте Формуляра за анкета за ангажираност на служителите като въпросник, за да зададете на членовете на екипа си въпроси относно аспекти като удовлетвореност от работното място, мотивация и подкрепата, която получават от своите началници. Формулярът е напълно персонализируем, което ви позволява да добавяте въпроси и твърдения за по-задълбочена оценка.

Включете падащо меню с рейтингова скала (от „Напълно съгласен“ до „Напълно несъгласен“) за отговори на директни твърдения като „Мога да поддържам здравословен баланс между работата и личния живот.“ Освен това имате възможност да използвате отворени въпроси като „Как можем да подобрим вашето преживяване?“, за да съберете изчерпателна обратна връзка за преживяванията на служителите.

След като бъдат изпратени, всички формуляри за обратна връзка ще се появят в изгледа „Количествен списък с обратна връзка“. Този изглед включва персонализирани полета като „Име на служителя“ и „Екип“. Той показва отговорите на затворени въпроси като удовлетвореност от работата, подкрепа и сътрудничество.

Разгледайте изгледа „Списък с дословни отговори“, за да получите обща представа за обратната връзка. Тук можете да прочетете отговорите на служителите на отворени въпроси и да видите техните роли и принадлежност към екипи. Изгледът предлага ефективен начин за установяване на проблеми и техните причини, което води до по-висока удовлетвореност на клиентите.

6. Шаблон за план за действие за анкета за ангажираност на ClickUp

Използвайте шаблона за план за действие на ClickUp Engagement Survey, за да създадете безпроблемно план за действие след анализиране на обратната връзка от служителите.

Събирането на обратна връзка от вашите служители е само началната точка за подобряване на тяхното удовлетворение. Шаблонът за план за действие на ClickUp Engagement Survey прави вашите усилия значими, като ви помага да изработите стратегия за въвеждане на значими промени за удовлетворението на клиентите.

Да си представим, че първият проблем, който искате да разрешите, е липсата на мотивация на работното място. Този шаблон на Doc включва предварително проектирана таблица, в която можете да включите следните елементи:

Описание на проблема: Може да се каже, че проведеното по-рано проучване разкри, че служителите нямат мотивация и ентусиазъм в работата си. Област за подобрение: Добавете Добавете ангажираността и морала на служителите като области за подобрение. Основна причина: Избройте основните причини за проблема, като голяма натовареност, липса на признание и ограничени възможности за растеж. Класификация 4M1E: Използвайте рамката „Човек, Машина, Метод, Материал и Околна среда“, за да класифицирате основната причина за проблема. Например, остарялата технология (Машина) може да доведе до липса на мотивация, както и ограниченият достъп до необходимите ресурси (Материал). Решение: Предложете решение като въвеждане на програма за признание, по-равномерно разпределение на задачите и насърчаване на възможностите за растеж. Показатели: Определете показателите за успех на плана за действие, като например повишаване на удовлетвореността на служителите, намаляване на текучеството и Определете показателите за успех на плана за действие, като напримерповишаване на удовлетвореността на служителите, намаляване на текучеството и повишаване на производителността Отговорност: Възложете отговорността за внедряването на промените на отдел „Човешки ресурси“, мениджърите и ръководителите на екипи. Дата на завършване: Изберете дата за завършване на плана за действие. В този пример шест месеца би било разумно.

7. Шаблон за обратна връзка от служители на ClickUp

Научете как вашите служители се чувстват в компанията ви, за да подобрите тяхното преживяване, като използвате шаблона за обратна връзка от служители на ClickUp.

Шаблонът за обратна връзка от служителите на ClickUp е вашият коз за улавяне на настроенията на служителите по всички въпроси – от управлението и корпоративната култура до заплатите, бонусите и атмосферата на работното място.

Започнете, като споделите Анкетата за обратна връзка от служителите с членовете на екипа си, за да оцените техните мнения по различни аспекти на вашия бизнес, което ще ви позволи да направите целенасочени подобрения. Създайте отговори и предоставете скала за оценка от „Напълно съгласен“ до „Напълно несъгласен“ за бърза оценка на удовлетвореността на клиентите.

Формулярът на анкетата е напълно персонализируем, което ви позволява да добавяте, променяте или подобрявате въпроси и твърдения, да въвеждате оценки на базата на емоджи за ангажираност и да определяте задължителни полета, за да гарантирате конструктивни отговори. 🎨

В Таблото с отговори всички отговори са сортирани по полето „Отдел“. Картите със задачи показват името на всеки респондент и цялата информация, предоставена в този онлайн въпросник.

За да персонализирате изгледа, можете да групирате отговорите според други потребителски полета, за да се фокусирате върху оценките на служителите относно прозрачността на управлението, комуникацията с мениджъра и отвореността към промени.

8. Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Използвайте шаблона за обратна връзка на ClickUp, за да събирате и анализирате обратната връзка от клиентите относно вашите услуги и екип.

Шаблонът за обратна връзка на ClickUp е вашият дигитален дух в бутилка, който ви помага да се поучите от минали грешки, като събирате обратна връзка от клиентите за всичко – от характеристиките на продуктите до цените и обслужването на клиенти. 🧞‍♂️

След като сте предоставили услуга или сте направили продажба, просто споделете линка Формуляр за обратна връзка на шаблона с вашите клиенти, за да съберете тяхното мнение. От шаблоните за проучвания в този списък, този онлайн въпросник включва готови полета за оценка на тяхното преживяване и нужди. Можете също да добавите още полета, за да модифицирате лесно формуляра според вашите предпочитания, за да разберете по-добре събраните данни.

В изгледа Списък с оценки на услугите се показва обратната връзка от клиентите, групирана по услугите, които са оценили, като боядисване на фасади, ремонт на кухни и преустройство на бани. Ето как изглеждат основните компоненти на този списък, ако вземем за пример ремонта на кухни:

Обща оценка: Броят звезди, дадени на продукта (например, четири от пет)

Причина за оценката : Потребителят може да даде отговор от типа: „Доволен съм от резултата, но има място за подобрения“.

Предложения за подобрение: Могат да предложат предложение като: „Бихме могли да приключим навреме, ако доставчикът на услугите беше поръчал материалите по-рано“.

Можете да оцените представянето на екипа си по същия начин, като отворите изгледа „Списък с оценки на доставчиците“, където ще видите списък с членовете на екипа си, заедно с техните оценки, предложения за подобрения и причини за оценките, наред с други потребителски полета.

Накрая отворете изгледа „Общи препоръки“, за да видите вашите служители, групирани по рейтинги от най-висок към най-нисък. Кликнете върху картичките, показващи индивидуална обратна връзка, за да намерите повече подробности, като името на доставчика на услугата, нивото на клиента и типа услуга.

Този онлайн въпросник ви позволява да реагирате ефективно и да отпразнувате постиженията с екипа си или да предоставите наставничество на служителите с по-ниски оценки.

Събирайте обратна връзка лесно и подобрете бизнеса си с безплатни шаблони за анкети

Анализирането на обратната връзка, за да определите приоритетите за подобрения, е лесно с тези осем безплатни шаблона за анкети. Те ви помагат да съберете подробна информация за всичко – от ангажираността на служителите до обратната връзка за продуктите и удовлетвореността на клиентите.

А ако някога имате нужда от помощ с задачи, които надхвърлят събирането на данни, разгледайте библиотеката с шаблони на ClickUp – истинска златна мина с над 1000 опции за улесняване на почти всякакъв вид работа.

Разгърнете пълния им потенциал и станете свидетели на това как вашият бизнес достига нови висоти! ✈️