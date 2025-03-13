10-те най-добри безплатни софтуера за създаване на диаграми на Гант през 2025 г.

Като визуален тип ученик, подготовката на пътни карти за проекти по стария начин никога не ми е била лесна. Химикалката и хартията се разхвърлят и разбъркват. Белите дъски са по-добри, но са по-подходящи за творчески идеи и диаграми, а не за сложно планиране на проекти.

За щастие, в крайна сметка цифровите инструменти дойдоха на помощ и аз открих софтуера за диаграми на Гант.

В най-основния си вид диаграмата на Гант визуализира графиците на вашите проекти, т.е. всички задачи по проекта, нанесени във времето. Като имате всичко на един екран, заетите проектни мениджъри като вас могат да следят всичко по-лесно.

В началото загубих много време, пробвайки различни решения, докато най-накрая намерих това, което ми подхождаше. И съм тук, за да се уверя, че вие няма да се налага да правите същото. Заедно с екипа на ClickUp тествах редица безплатни програми за създаване на диаграми на Гант, за да подбера най-добрите от тях. Пригответе се да разгледаме десет фантастични (и безплатни) инструмента за диаграми на Гант, които ще улеснят живота ви (и планирането на проектите ви)!

Ако сте по-скоро визуален тип, като мен, разгледайте този видеоблог за диаграмите на Гант!

Предимства на използването на безплатни програми за създаване на диаграми на Гант

Освен факта, че става дума за безплатен софтуер за диаграми на Гант – безплатността сама по себе си е голямо предимство – ето няколко причини, поради които създателите на диаграми на Гант заемат толкова високо място в моя списък с незаменими функционални инструменти:

Визуализация на проекта : Софтуерът за създаване на диаграми на Гант визуализира : Софтуерът за създаване на диаграми на Гант визуализира времевата линия на вашия проект и съответния план за действие. Това дава пълна представа за проекта и неговите различни функционални и динамични части. Това включва графици на проекта, задачи, зависимости, приоритети, заинтересовани страни и т.н. Проектните мениджъри намират за изключително полезно да могат да получат цялостен поглед върху всеки проект.

Подобрено сътрудничество : Инструментите за диаграми на Гант не са предназначени само за проектни мениджъри – те са от полза за всички участници! Членовете на екипа могат да виждат възложените или предстоящи задачи и как те се отразяват на : Инструментите за диаграми на Гант не са предназначени само за проектни мениджъри – те са от полза за всички участници! Членовете на екипа могат да виждат възложените или предстоящи задачи и как те се отразяват на резултатите от проекта . Това помага за изграждането на чувство за екипна работа и сътрудничество. По същия начин клиентите могат да следят напредъка на проекта – имам предвид всички заинтересовани страни. Полученото общо разбиране за работата, което показва как индивидуалните приноси са свързани с общите цели, обединява всички.

По-прецизно планиране : Инструментите за диаграми на Гант предлагат обща представа за проекта, задачите, етапите, сроковете и работния процес. Това помага на проектните мениджъри да проследяват зависимостите между задачите и крайните срокове. Те също така подчертават всякакви процедурни или оперативни неефективности или точки на отпадане, които биха могли да забавят проекта. Можете да разработите по-реалистичен и ефективен график, като видите как тези елементи се съчетават помежду си.

Ефективно управление на ресурсите : С инструментите за диаграми на Гант проектните мениджъри могат да разпределят ресурсите стратегически. Те ви показват натоварването на всеки екип или индивид, така че можете да се уверите, че никой служител не е претоварен или недостатъчно зает. Направете същото и за ресурси като софтуерни решения, приложения, устройства, машини и др.! Такова проактивно управление помага да се извлече най-доброто от хората, процесите и технологиите.

Повишена продуктивност : Диаграмите на Гант обединяват всички около : Диаграмите на Гант обединяват всички около целите на проекта . Те помагат и за управлението на ресурсите и стимулират ангажираността на служителите и общата продуктивност. Това е печеливша ситуация за всички, като се има предвид, че постигнатият напредък ще мотивира още повече екипите – аз го наричам цикъл на положителна обратна връзка, който продължава да дава резултати.

Проактивно управление на риска: Подробната видимост на проекта позволява на проектните мениджъри да идентифицират проблемите – някои от тях проактивно. Тази панорамна гледка към потенциалните заплахи ви подготвя да управлявате и намалявате рисковете. Този превантивен подход избягва закъснения или сривове по-късно и поддържа проекта в правилната посока.

Какво трябва да търсите в софтуера за създаване на диаграми на Гант?

Преди да споделя списъка ни с десетте най-добри безплатни софтуера за диаграми на Гант, нека обясня причините за всеки избор. Оценихме наличните опции по много параметри, за да обосновем защо те принадлежат към този списък. Затова, докато ги разглеждате, задайте си следните въпроси:

Възможности : Какви са очакваните възможности на софтуера за диаграми на Гант? Искате ли основни функции като създаване на диаграми с плъзгане и пускане или нещо по-напреднало като идентифициране на критичен път, : Какви са очакваните възможности на софтуера за диаграми на Гант? Искате ли основни функции като създаване на диаграми с плъзгане и пускане или нещо по-напреднало като идентифициране на критичен път, разпределение на ресурси или управление на задачи?

Леснота на употреба : Кой ще използва програмата за създаване на диаграми на Гант? Колко обучение, въвеждане и поддръжка ще са необходими?

Интеграции : Може ли софтуерът за диаграми на Гант да се интегрира с вашите съществуващи технологии?

Съвместимост : Съвместим ли е софтуерът за създаване на диаграми на Гант с други инструменти, като например софтуер за отчитане на работното време или софтуер за управление на проекти?

Сътрудничество : Ще използвате ли инструмента самостоятелно или екип (или екипи) ще работят заедно по него? Членовете на екипа ще работят на едно място или дистанционно?

Персонализиране : Искате ли да можете да персонализирате диаграмата на Гант по някакъв начин? Например, за да посочите приоритети или спешност?

Бюджет : Какъв е вашият бюджет за софтуер за създаване на диаграми на Гант? Ще направите еднократна инвестиция или ще плащате абонаментна такса?

Отчитане : Какви функции за анализ на данни и отчитане очаквате от диаграмата на Гант? Искате ли табла в реално време или вашият екип периодично генерира статични отчети?

Мобилна достъпност: Имате ли нужда от достъп до инструмента на телефона си, когато сте в движение?

10 безплатни програми за създаване на диаграми на Гант на един поглед

Преди да преминем към конкретните подробности, ето кратко резюме на всичко, което ще обсъдим:

Име Най-подходящи за Цени ClickUp Безплатен универсален инструмент за създаване на диаграми на Гант с възможности за управление на проекти От 0 до 12 долара на месец; персонализирани цени за корпоративни планове GanttProject Персонализиране на отворен код за конкретна употреба Безплатни; приемат доброволни дарения Office Timeline Online Създаване на диаграми на Гант от Microsoft PowerPoint От 0 до 199 долара за едногодишна лицензия за софтуера. Онлайн Gantt Създаване на диаграми на Гант в браузъри без регистрация и изтегляне От 0 до 5 долара, в зависимост от начина на внедряване. GanttPRO Управление на ресурсите От 9,99 $ до 24,99 $ на месец; персонализирани цени за корпоративни планове ProjectManager Генериране на информация в реално време от диаграми на Гант От 13 до 24 долара на месец; персонализирани цени за корпоративни планове Smartsheet Преобразуване на електронни таблици в диаграми на Гант и обратно От 0 до 32 долара на месец; персонализирани цени за корпоративни планове Toggl Plan Проследяване на използването на времето по проекти, екипи или индивидуално От 9 до 15 долара на потребител на месец Instagantt Създаване на диаграми на Гант мигновено и в рамките на екосистемата на Asana От 12 до 24 долара на месец Monday. com Персонализиране на диаграми на Гант и използване на възможностите за управление на проекти От 0 до 24 долара на месец за работно място; персонализирани цени за корпоративни планове.

10-те най-добри безплатни софтуера за създаване на диаграми на Гант

Сега се пригответе, защото ще разгледам подробно всеки от десетте безплатни софтуера за диаграми на Гант, за да можете да вземете информирано решение кои да изберете.

1. ClickUp

Най-добрият безплатен софтуер за създаване на диаграми на Гант за многофункционална употреба

Започнете с Gantt View Визуализирайте напредъка на всичките си задачи, използвайки изгледи като диаграмите на ClickUp Gantt.

Ще започна с уточнението, че ClickUp е пълноценен инструмент за управление на проекти, а впечатляващите диаграми на Гант са само една от многото му функции.

Безплатният план на ClickUp ви дава (между другото) неограничен брой задачи, неограничен брой потребители и 60 употреби на изгледа на диаграмата на Гант. Всички платени планове ви дават неограничен брой диаграми на Гант.

Гант диаграмата на ClickUp ми помогна да визуализирам множество проектни изисквания, което улесни проследяването на задачите, управлението на приоритетите, справянето със зависимостите и като цяло поддържането на нещата в ред.

Много ми харесва, че мога просто да начертая връзки между задачите (вижте изображението). Мога също да определя критични пътища и да отчитам свободното време, за да поддържам плавното протичане на проекта.

Определете критичните пътища в ClickUp в изгледа на диаграмата на Гант

Харесва ми, че мога да маркирам задачите с цветове, за да знам с един поглед кои са в процес на изпълнение, кои са спешни, кои са крайните срокове, кои са отговорните лица и всяка друга малка подробност. Каскадният изглед представя хронологична времева линия на проекта, а лентите за напредък помагат да се измери степента на завършеност.

Освен това, ClickUp предлага богата библиотека с шаблони за диаграми на Гант за различни случаи на употреба и приложения. Ще намерите доста неща, с които да работите.

Можете да използвате шаблона ClickUp Simple Gantt Chart за управление на проекти и разработка на софтуер. Той е готов за употреба, напълно персонализируем и може да ви даде широка перспектива за проекта, да видите зависимостите и да предвидите препятствията, преди те да възникнат.

Получете безплатен шаблон Получете пълен преглед на задачите си с простия шаблон за диаграма на Гант на ClickUp.

ClickUp предлага и разнообразие от други опции за шаблони, като например шаблони за графици на проекти.

Но ето и любимата ми част: преобразуване на данните ми в диаграми на Гант само с няколко кликвания! В ClickUp диаграмите на Гант са вид изглед. Така че, независимо дали подробностите за вашия проект са под формата на списък, таблица или дори календар, можете да ги преобразувате в изглед на диаграма на Гант с няколко кликвания. За нула време ще имате изчерпателна диаграма на Гант – незабавен план за изпълнение на проекта!

О, и ако сте приложили ръчно сортиране към изгледа на списъка, не се притеснявайте – то ще се синхронизира и с диаграмата на Гант!

Съвет от професионалист: Ако сте начинаещ в управлението на проекти и не можете да се решите между изгледа на диаграмата на Гант и изгледа на времевата линия за вашите проекти, гледането на нашето видео, в което сравняваме диаграмите на Гант с изгледа на времевата линия, ще ви помогне!

Това е само частта с диаграмите на Гант. Както казах, ClickUp е много повече от това. С ClickUp можете да мащабирате и да работите с други функции за управление на проекти, като документи, чат, цели, управление на задачи, AI помощ и други.

Включването им във вашия работен процес ще промени изцяло нещата, тъй като можете да правите всичко – и имам предвид всичко – от платформата ClickUp. Така че кажете сбогом на жонглирането с множество инструменти и ги заместете с един-единствен!

Най-добрите функции на ClickUp

различни изгледи – диаграми на Гант, времеви линии, списъци, календари, Визуализирайте проекта си в– диаграми на Гант, времеви линии, списъци, календари, табла ClickUp Kanban и др.

Дефинирайте и свържете зависимостите между задачите и автоматично планирайте задачите по цялата верига с едно кликване.

Актуализирайте статуса на задачите с проста функция за плъзгане и пускане; също така дефинирайте персонализирани статуси на задачите според нуждите на вашия проект.

Управлявайте проекта си динамично с планиране на задачи, проследяване на проекти , идентифициране на пречки, управление на срокове и много други с ClickUp Project Time-Tracking

Централизирайте цялата информация в практична йерархия между пространства, проекти, списъци, задачи и подзадачи и добавете персонализирани полета за подробни детайли.

Сътрудничество с вашия екип чрез коментари, чат, @споменавания и др.

Използвайте етикети и приоритети, за да разграничите задачите с висока стойност, голямо влияние или спешни задачи и да ги сортирате с едно кликване с ClickUp Task Priorities

интегрирания AI асистент , за да автоматизирате задачи, да търсите всичко в екосистемата на ClickUp за секунди и много други. Спестете време и усилия, като използвате ClickUp Brain , за да автоматизирате задачи, да търсите всичко в екосистемата на ClickUp за секунди и много други.

Проследявайте и споделяйте напредъка с вътрешни и външни заинтересовани страни с персонализирани с вътрешни и външни заинтересовани страни с персонализирани табла ClickUp , които се актуализират в реално време.

Ограничения на ClickUp

Кривата на обучение може да бъде стръмна, тъй като ClickUp е софтуер за управление на проекти с пълен набор от функции.

Мобилното приложение все още е в процес на разработка и все още не е достигнало същата финес като уеб версията.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (над 9400 рецензии)

Capterra: 4,7/5,0 (над 4000 рецензии)

Какво казват потребителите за ClickUp

Най-добрата част на ClickUp е гъвкавостта на персонализирането, предлагаща почти неограничени възможности за персонализирани полета, които позволяват разделяне и визуализация на информацията по практичен и приложим начин в различни ситуации. Освен това има различни видове изгледи, които се адаптират към всеки тип реалност, вариращи от прости изгледи, като проверка на планираните дейности за седмицата, което лично намирам за идеално за оперативния екип, до изгледи на диаграми на Гант за макро управление на проекти. Не на последно място, свързаността с други инструменти за автоматизация като Make допълнително подобрява динамиката на управлението.

Най-добрата част на ClickUp е гъвкавостта на персонализирането, предлагаща почти неограничени възможности за персонализирани полета, които позволяват разделяне и визуализиране на информацията по практичен и приложим начин в различни ситуации. Освен това, има различни видове изгледи, които се адаптират към всеки тип реалност, вариращи от прости изгледи, като проверка на планираните ви дейности за седмицата, което лично намирам за идеално за оперативния екип, до изгледи на диаграми на Гант за макро управление на проекти. Не на последно място, свързаността с други инструменти за автоматизация като Make допълнително подобрява динамиката на управлението.

2. GanttProject

Най-добрият безплатен софтуер за диаграми на Гант, който е с отворен код

чрез GanttProject

Обичам да препоръчвам решения с отворен код, затова ми харесва да работя с GanttProject. Този безплатен софтуер за диаграми на Гант съществува от над две десетилетия и поддържа абсолютна прозрачност чрез актуализирана документация. Той се разпространява под лиценз GPL3 и можете да изтегляте, променяте и разпространявате изходния код. Тази възможност за персонализиране прави GanttProject изгодна инвестиция за малките и средните предприятия.

Много ми харесва и простият и ретро потребителски интерфейс, който улеснява създаването на диаграми на Гант, разпределянето на ресурсите и изчисляването на разходите по проекта. Разбирам обаче, че за някои това може да е отблъскващо, особено ако искате нещо по-модерно и интуитивно.

Най-добрите функции на GanttProject

Достъп до софтуерния продукт, изходния код и библиотеките безплатно

Разположете ги в облака с GanttProject Cloud на базата на разходите за използване.

Добавете задачи и етапи в диаграмата на Гант и дефинирайте зависимости

Сравнявайте напредъка и правете директни сравнения с базовите нива, за да отразите отклоненията.

Четете и пишете във файлове на Microsoft Project и експортирайте в различни формати

Ограничения на GanttProject

Работи най-добре за основна употреба; не можете да извършвате сложни анализи.

Дизайнът на потребителския интерфейс е тромав и остарял (не можем да го виним, той е на повече от 20 години!).

Цени на GanttProject

Безплатни

Доброволни дарения, започващи от 5 долара нагоре

GanttProject Cloud има модел на плащане според употребата, като един кредитен пункт струва 1 евро.

Оценки и рецензии за GanttProject

G2 : 4,3/5,0 (над 50 рецензии)

Capterra: 4,2/5,0 (над 150 рецензии)

Какво казват потребителите за GanttProject

Харесва ми простотата на дизайна, която позволява на начинаещите в управлението на проекти и диаграмите на Гант да ги тестват. Менютата в горната част са подобни на тези, които можете да намерите в други софтуери, които се продават. Освен това, фактът, че това е безплатен софтуер с отворен код в сравнение с другите, го прави изключително изгоден.

Харесва ми простотата на дизайна, която позволява на начинаещите в управлението на проекти и диаграмите на Гант да ги тестват. Менютата в горната част са подобни на тези, които можете да намерите в други софтуери, които се продават. Освен това, фактът, че това е безплатен софтуер с отворен код в сравнение с другите, го прави изключително изгоден.

3. Office Timeline Online

Най-добрият безплатен софтуер за диаграми на Гант за екосистемата на Microsoft PowerPoint

чрез Office Timeline

Като човек, който практически е израснал с продуктите на Microsoft, харесвам познатата ми среда, която предлага Office Timeline Online. Използвал съм този допълнение за PowerPoint, за да подготвям бързи времеви линии и диаграми на Гант за презентации. Това ми спести време и същевременно ми позволи да създам добри визуализации за моите проекти. Открих също, че можете да го използвате с Microsoft Excel, Wrike и Smartsheet, за да импортирате и експортирате набори от данни.

Потребителският интерфейс е доста прост и не отнема много време да се научите да го използвате. Освен това, можете да получите достъп до библиотека с основни шаблони за проекти с диаграми на Гант, за да започнете. Въпреки че работи добре за моята еднократна употреба, екипът ми е имал проблеми при работа по сложни проекти. Затова бих го препоръчал основно за основна употреба.

Най-добрите функции на Office Timeline Online

Преобразувайте набори от данни и информация от PowerPoint, Excel и др. във визуално приятни и естетични диаграми на Гант и времеви линии.

Активирайте като добавка за Microsoft PowerPoint за гладка интеграция и роден достъп.

Персонализирани елементи на дизайна като стрелки, линии, символи и др. за по-персонализирано преживяване.

Ограничения на Office Timeline Online

Той функционира само като инструмент за създаване на диаграми на Гант, което ограничава приложимостта му поради високата цена.

Добавката за PowerPoint няма функции за сътрудничество.

Управлението на диаграмите на Гант става трудно, когато проектът не се побира на една страница в PowerPoint.

Цени на Office Timeline Online

Безплатни

Pro: 149 долара за едногодишна лицензия

Pro+: 199 долара за едногодишна лицензия

Оценки и рецензии за Office Timeline Online

G2 : 4,3/5,0 (10+ рецензии)

Capterra: 4,6/5,0 (над 30 рецензии)

Какво казват потребителите за Office Timeline Online

Той е лесен за използване, изглежда точно така, както мениджмънтът би искал да вижда визуализация на всяка времева линия, и е много интуитивен.

Той е лесен за използване, изглежда точно така, както мениджмънтът би искал да вижда визуално всяка времева линия, и е много интуитивен.

4. Online Gantt

Най-добър онлайн софтуер за диаграми на Гант за достъп отвсякъде чрез интернет

чрез Online Gantt

Ако искате да създавате диаграми на Гант в браузъра си без да се регистрирате или да изтегляте нищо, тогава Online Gantt е отличен избор. Използвал съм го в случаи, когато нямам достъп до други инструменти и трябва да работя отвсякъде и по всяко време. Щом съм доволен от диаграмата на Гант, я изтеглям в .gantt файл, за да я импортирам в друго устройство или браузър, или дори в други съвместими инструменти за диаграми на Гант. Това е доста гладко преживяване.

Освен това Online Gantt предлага и облачна версия на софтуера за диаграми на Гант, която можете да използвате, за да свържете отдалечени екипи на символична цена.

Най-добрите функции на онлайн Gantt

Визуализирайте задачите си в изгледа на проекта и изгледа на ресурсите

Експортирайте вашите диаграми на Гант, за да ги вмъкнете в презентации, доклади или други инструменти за управление на проекти.

Насладете се на безпроблемно преживяване с неговия опростен потребителски интерфейс.

Ограничения на онлайн диаграмите на Гант

Предлага ограничена скорост на изтегляне

Възможностите за персонализиране са силно ограничени.

Не можете да актуализирате зависимостите без да използвате бутона за редактиране

Не можете да присвоите различни цветове за различни задачи

Цени за онлайн Gantt

Безплатни (браузърни приложения)

Online Gantt с Cloud: 5 $/месец на потребител

Онлайн оценки и рецензии за Gantt

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Online Gantt

С лесния си достъп, гладкото функциониране и безпроблемните възможности за онлайн достъп, този инструмент за диаграми на Гант е най-добрият софтуер за създаване на диаграми на Гант без никаква инсталация.

С лесния си достъп, гладкото функциониране и безпроблемните възможности за онлайн достъп, този инструмент за диаграми на Гант е най-добрият софтуер за създаване на диаграми на Гант без никаква инсталация.

5. GanttPRO

Най-добрият безплатен софтуер за диаграми на Гант за оптимизиране на ресурсите

чрез GanttPRO

Подобно на ClickUp, GanttPRO е софтуер за управление на проекти с инструменти за диаграми на Гант. ClickUp обаче предлага безплатен план, докато GanttPRO е платен инструмент. Това може да бъде доста неприятно, ако искате да използвате инструмент за създаване на диаграми на Гант за лична употреба (например за изследвания) или за вашия малък бизнес или стартираща компания.

Освен това, GanttPRO се отличава с това, че позволява на проектните мениджъри да работят с множество ресурси. Той предлага обща представа за проекта, така че можете да визуализирате натоварването на екипа, графиците, капацитета и т.н. и да оптимизирате ресурсите. Намерих го за полезен за предотвратяване на изчерпването на екипите и поддържане на високото им морално състояние. Въпреки това, моят екип имаше проблеми с персонализацията, плавността на дизайна и оформлението. Така че, ако търсите нещо, което можете да приспособите към вашите нужди, GanttPRO може да не е подходящ за вас.

Най-добрите функции на GanttPRO

Създавайте визуално привлекателни диаграми на Гант, за да проследявате задачите, крайните срокове, зависимостите, отговорните лица и т.н.

Покажете проекта си в изгледи „Мрежа“, „Табло“, „Списък“ и „Портфолио“.

Свържете задачите въз основа на зависимостта, за да фиксирате времето за изпълнение и закъснението на зависимите задачи.

Сътрудничество с отдалечени екипи с синхронизация на данни в реално време, споделяне на файлове, коментари и споменавания, както и известия.

Управлявайте ресурсите динамично чрез регистри на действията, подробности за екипа, обзор на натоварването и др.

Ограничения на GanttPRO

Началната крива на обучение може да бъде стръмна за тези, които не са запознати с усъвършенстваните инструменти за управление на проекти.

Липсата на опции за персонализиране ограничава възможностите за управление на проекти.

Цени на GanttPRO

Основен: 9,99 $/месец

Pro: 15,99 $/месец

Бизнес: 24,99 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за GanttPRO

G2 : 4,8/5,0 (490+ отзива)

Capterra: 4,8/5,0 (480+ отзива)

Какво казват потребителите за GanttPRO

GanttPRO допринася за появата на управление на ресурсите и подробни съобщения, които насърчават гладкото общуване и интелигентните решения. То прави управлението на проекти по-човешко, улеснявайки точното и бързо постигане на целите.

GanttPRO допринася за появата на управление на ресурсите и подробни съобщения, които насърчават гладката обмяна и интелигентните решения. То прави управлението на проекти човешко, улеснявайки точното и бързо постигане на целите.

6. ProjectManager

Най-добрият безплатен софтуер за диаграми на Гант за извличане на информация в реално време

чрез ProjectManager

Ако сте начинаещи в използването на диаграми на Гант, препоръчвам да започнете с ProjectManager. Това е един от онези инструменти за управление на проекти, които използват диаграмите на Гант по правилния начин. Той разполага с удобен за ползване и интуитивен контролен панел, който улеснява създаването на диаграми на Гант. Можете да дефинирате зависимости в диаграмите на Гант, да получите обща представа за състоянието на проекта, да измерите състоянието на проекта и да коригирате курса, да генерирате отчети и много други.

Въпреки това, ProjectManager не предлага безплатен абонамент или фриймиум план. Затова капиталовата инвестиция е доста обезкуражаваща за тези, които работят с ограничен бюджет.

Най-добрите функции на ProjectManager

Планирайте проекта си онлайн с интерактивни и естетични диаграми на Гант.

Организирайте всички подробности, свързани с вашите проекти, на едно централизирано място.

Преглеждайте зависимостите между задачите, етапите, състоянието на проекта, критичния път и др. в една единствена платформа.

Планирайте задачите с помощта на функцията „плъзгане и пускане” и ги маркирайте с цветови кодове.

Сътрудничество с екипа ви чрез споделяне на файлове, коментари и автоматични известия

Ограничения на ProjectManager

Интеграцията с приложения и услуги на трети страни е сложна и ограничена.

Функцията за отчитане предлага ограничени възможности за персонализиране.

Цени на ProjectManager

Екип: 13 $/месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 24 $/месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на ProjectManager

G2 : 4,4/5,0 (93 рецензии)

Capterra: 4. 1/5. 0 (338 отзива)

Какво казват потребителите за ProjectManager

Обожавам многобройните опции за преглед (списък, табло, Gantt, лист, табло за управление и др.), обожавам колко е лесен за използване и знам, че всичко се актуализира в реално време между мен и екипа ми.

Обожавам многобройните опции за преглед (списък, табло, Gantt, лист, табло и др.), обожавам колко е лесен за използване и знам, че всичко се актуализира в реално време между мен и екипа ми.

7. Smartsheet

Най-добрият безплатен софтуер за диаграми на Гант с функционалност на електронна таблица

чрез Smartsheet

Обикновено използвам Smartsheet, за да преодолея разликата между софтуера за управление на проекти и електронните таблици. С Smartsheet можете лесно да превключвате между електронни таблици и диаграми на Гант. Можете да импортирате съществуващи данни от вашите електронни таблици и да ги преобразувате във визуални диаграми на Гант с информация, обозначена с цветове, зависимости между задачите, продължителност и т.н.

Обратно, можете да експортирате данните от диаграмата на Гант обратно в електронни таблици за бърз анализ или манипулиране на данни. Това ви позволява да се възползвате от предимствата и на двете – диаграмите на Гант и електронните таблици – за планиране и изпълнение на проекти, базирани на данни.

Единственото ми недоволство от Smartsheet е, че функцията за изкуствен интелект все още е в процес на разработка. Като се има предвид, че AI асистентите са по-скоро необходимост, отколкото екстра, Smartsheet е започнал малко късно.

Най-добрите функции на Smartsheet

Автоматично попълване на формули или текст в клетките на електронната таблица с помощта на Smartsheet AI

Координирайте дейностите на екипа с споделяне на файлове, предупреждения и известия, разговори и проверка на документи.

Работете по няколко проекта едновременно, като използвате функциите за управление на портфолио за контрол на бюджети, рискове и ресурси.

Създавайте и проследявайте критични пътища, за да управлявате зависимостите между задачите, разпределението на ресурсите и натоварването.

Ограничения на Smartsheet

Можете да използвате само една електронна таблица на файл.

Капацитетът за съхранение на данни в редовете и колоните е ограничен.

Цени на Smartsheet

Безплатни

Pro: 9 $/месец на потребител

Бизнес: 32 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирана цена

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2 : 4,4/5,0 (над 15 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5,0 (над 3200 рецензии)

Какво казват потребителите за Smartsheet

Smartsheet предлага гъвкавост при създаването на персонализирани таблици, диаграми на Гант, табла и формуляри, за да отговори на конкретни нужди. Можем да персонализираме платформата, за да отговаря на нашия уникален работен процес.

Smartsheet предлага гъвкавост при създаването на персонализирани таблици, диаграми на Гант, табла и формуляри, за да отговори на конкретни нужди. Можем да персонализираме платформата, за да се адаптира към нашия уникален работен процес.

8. Toggl Plan

Най-добрият безплатен софтуер за диаграми на Гант с функции за проследяване на времето

чрез Toggl Plan

Toggl Plan създава визуална картина на вашия проект, като обединява вътрешните и външните заинтересовани страни. Използвах комбинацията от Toggl Plan и Toggl Track, за да създам прости диаграми на Гант с функции за проследяване на времето. Това помага да се визуализират сроковете на проекта, да се проследява времето, прекарано за всяка задача, да се оптимизира разпределението на ресурсите и много други.

Такива данни от минали проекти помагат и за оценяване на времето, което ще отнемат подобни проекти, задачи или дейности в бъдеще. Тази предвидимост подобри способността ми да оценявам срокове, бюджети и капацитет.

Бих искал само да предлагаше онова „нещо в повече“, което предлагат другите инструменти за диаграми на Гант в този списък. Не е точно оплакване, защото си върши работата, но тъй като имаме богат избор, можем да си позволим да бъдем взискателни, нали?

Най-добрите функции на Toggl Plan

Проследявайте използването на времето на вашия екип, възложените задачи, статуса на задачите, сроковете и други важни подробности.

Съберете различни екипи и заинтересовани страни на едно централизирано място и бъдете в течение с напредъка на проекта.

Планирайте задачи и ресурси, за да сведете до минимум конфликтите и конкуренцията.

Генерирайте публично споделяеми линкове само за четене за външни заинтересовани страни

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да елиминирате ръчната и излишната работа

Ограничения на плана Toggl

Мобилното приложение не е толкова гъвкаво като уеб приложението (липсват му редица инструменти).

Ограничена интеграция с приложения на трети страни

Добавянето на нови хора и възлагането на задачи на няколко потребители е досадно

Цени на Toggl Plan

Екип: 9 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Toggl Plan

G2 : 4,3/5,0 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,6/5,0 (над 110 рецензии)

Какво казват потребителите за Toggl Plan

Toggl Plan има много приятен и изчистен интерфейс, което улеснява добавянето и управлението на проекти. Диаграмите на Гант са чудесен начин за управление на графиците на проектите.

Toggl Plan има много приятен и изчистен интерфейс, което улеснява добавянето и управлението на проекти. Диаграмите на Гант са чудесен начин за управление на графиците на проектите.

9. Instagantt

Най-добрият софтуер за диаграми на Гант за визуализация на проекти

чрез Instagantt

Instagantt остава верен на името си – този инструмент за диаграми на Гант ги подготвя с бясна скорост. Това е моето предпочитано решение за бързо и лесно създаване на диаграми на Гант. Той разполага с интуитивен и удобен за ползване интерфейс с проста функционалност за плъзгане и пускане, което намалява когнитивната натовареност, свързана с използването на приложението. Това, в комбинация с неговата отзивчивост, ви позволява да създадете ясно визуално представяне на проектните планове само за няколко минути.

Поради ограничените си възможности (в сравнение с пълноценния софтуер за управление на проекти), аз го използвам предимно по време на етапите на планиране и мозъчна атака. След като подготвя простите диаграми на Гант, ги импортирам в други инструменти за по-нататъшно усъвършенстване и сътрудничество. Разбира се, ако не желаете да минавате през всички тези етапи, можете да изберете нещо по-комплексно.

Най-добрите функции на Instagantt

Преглеждайте проектите освен в изглед на диаграма на Гант – в табличен изглед, изглед на табло Kanban, изглед на натоварването и изглед на проекта.

Организирайте проекта си и неговите активи по логичен начин с помощта на Workbooks.

Бъдете в крак с работата си благодарение на функциите за управление на задачите, като създаване, възлагане, филтриране, сортиране, приоритизиране и др.

Комуникирайте с екипа си чрез пощенска кутия, коментари и др.

Настройте вашите диаграми на Гант с CSV импорт и интеграция с Asana.

Ограничения на Instagantt

Претрупаният потребителски интерфейс намалява донякъде използваемостта на инструмента за диаграми на Гант.

Поддържа само достъп на потребители по работна книга

Цени на Instagantt

Instagantt Standalone:

Индивидуален план: 12 $/месец

Team Plan: 24 $/месец

Instagantt Asana:

Индивидуален план: 12 $/месец

Team Plan: 24 $/месец

Оценки и рецензии за Instagantt

G2 : 4,4/5,0 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,3/5,0 (430+ отзива)

Какво казват потребителите за Instagantt

Инструментът на Instagantt прави визуализациите на Gantt по-ясни и по-лесни за ползване от проектите на Asana – поне от първите няколко версии на диаграмите на Gantt на Asana. Когато тествах функцията на Gantt на Asana, всъщност исках тя да бъде по-скоро като Instagantt.

Инструментът на Instagantt прави визуализациите на Gantt по-ясни и по-лесни за ползване от проектите на Asana – поне от първите няколко версии на Gantt диаграмите на Asana. Когато тествах функцията Gantt на Asana, всъщност исках тя да бъде по-скоро като Instagantt.

10. Monday

Най-добър софтуер за диаграми на Гант за персонализиране според конкретни приложения

чрез Monday

Monday е безплатен софтуер за управление на проекти за лична употреба. Той не само предлага впечатляващи възможности за управление на проекти, но и впечатлява с възможността си да адаптира диаграмите на Гант към моите специфични нужди.

Той ми позволява да персонализирам колоните, които се показват, за да мога да се съсредоточа върху по-важните аспекти на детайлите по проекта. Освен това мога да разширя изгледа от диаграмата на Гант до изгледа на натоварването и ресурсите. Това понякога противодейства на умората от планирането или подчертава неефективностите, които може да са се промъкнали в проекта.

Телескопичните такси са единственият значителен проблем, с който се сблъсках, докато работех в понеделник. Платформата се адаптираше много добре към разрастващия се екип, но разходите достигнаха неустойчиви нива за нула време!

Най-добрите функции на Monday

Създайте автоматизация с помощта на Monday AI, асистент, задвижван от изкуствен интелект.

Персонализирайте вашите диаграми на Гант с над 30 джаджи, които адаптират потребителското преживяване.

Вградете възможности за управление на проекти във вашите диаграми на Гант

Преглеждайте проекта си в различни режими освен диаграмите на Гант, като списъци, табла Канбан и др.

Съгласувайте целите и стратегиите с управлението на задачите и ресурсите за успеха на проекта.

Ограничения на Monday

Става скъпо, когато се разраствате

Безплатната версия на инструмента за управление на проекти има ограничена функционалност.

Цени за понеделник

За 3 до 49 работни места:

Безплатни: 0 долара за 2 места

Основен: 12 $/месец на работно място

Стандартен: 14 $/месец на работно място

Pro: 24 $/месец на работно място

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Monday

G2 : 4,7/5,0 (над 10 680 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (над 4740 рецензии)

Какво казват потребителите за Monday

Monday ми помага да следя всичките си клиенти, техните бележки, имейл кореспонденция и прикачени файлове по чист, подреден и лесен за намиране начин. Забавните анимации, които се променят според сезоните и празниците, са много забавни и правят влизането в системата приятно. Има много начини да персонализирате акаунта и информацията в него, а като човек, който се ориентира по визуалния аспект, тази персонализация ми позволява да виждам ясно по цветовете на какъв етап от процеса се намира даден потенциален клиент, кой е приел услугата и т.н.

Monday ми помага да следя всичките си клиенти, техните бележки, имейл кореспонденция и прикачени файлове по чист, подреден и лесен за намиране начин. Забавните анимации, които се променят според сезоните и празниците, са много забавни и правят влизането в системата приятно. Има много начини да персонализирате акаунта и информацията в него, а като човек, който се ориентира по визуалния аспект, тази персонализация ми позволява да виждам ясно по цветовете на какъв етап от процеса се намира даден потенциален клиент, кой е се съгласил да ползва услугата и т.н.

Често срещани случаи на употреба на диаграми на Гант

Преди да приключим, бих искал да споделя няколко практични приложения и случаи на употреба на диаграмите на Гант, за да ви дам по-голяма яснота. Ето няколко примера за употреба на диаграмите на Гант по конкретни случаи:

Планиране на проекти : Изградете реалистичен и практичен график за вашия проект. Диаграмите на Гант придават визуална яснота на графика, задачите и зависимостите на проекта, така че да можете да постигнете резултати в рамките на определените срокове. : Изградете реалистичен и практичен график за вашия проект. Диаграмите на Гант придават визуална яснота на графика, задачите и зависимостите на проекта, така че да можете да постигнете резултати в рамките на определените срокове.

Разпределение на ресурсите : Използвайте диаграми на Гант, за да визуализирате натоварването на екипа и на отделните лица. Това ще предотврати преумората и ще помогне на проектните мениджъри да разпределят подходящите задачи или ресурси на подходящите хора в подходящото време. Не забравяйте, че един щастлив екип постига резултати, които правят другите щастливи.

Управление на крайните срокове : Диаграмите на Гант са полезни за проследяване на напредъка спрямо графиците. Следенето на крайните срокове или важните етапи помага да се предотвратят закъсненията и да се запази гъвкавост, за да се върнат проектите в правилната посока. Можете да съчетаете това приложение с разпределяне на ресурсите и ще сте на върха. : Диаграмите на Гант са полезни за проследяване на напредъка спрямо графиците. Следенето на крайните срокове или важните етапи помага да се предотвратят закъсненията и да се запази гъвкавост, за да се върнат проектите в правилната посока. Можете да съчетаете това приложение с разпределяне на ресурсите и ще сте на върха.

Сътрудничество в екипа : Като споделена пътна карта, диаграмата на Гант обединява целия екип. Единното виждане насърчава прозрачността, целенасочената комуникация и отговорността за задачите. Това поддържа всички в синхрон и отговорни.

Определяне на критичния път: Създайте диаграми на Гант, които очертават критичния път. Наличието на тази поредица от дейности, които пряко и значително влияят върху проектите, позволява на екипите да работят с фокус върху резултатите.

Намерете най-добрия безплатен софтуер за диаграми на Гант за вашия екип

Софтуерът за диаграми на Гант ще претърпи допълнително усъвършенстване в следващите години. С технологии като AI и ML, които играят трансформираща роля, инструментите за диаграми на Гант ще станат по-интуитивни, точни и ценни.

Представете си софтуер, който автоматично планира задачите, разпределя ресурсите, възлага задачите въз основа на натовареността, наличността и наборът от умения и предвижда рисковете, преди те да се появят. Става дума за интелигентността на управлението на проекти, съчетана с абсолютната простота на диаграмите на Гант, и аз съм развълнуван да видя какво ни очаква.

Ако търсите алтернативи на диаграмите на Гант, които също ви помагат да свършите повече работа, инструментите за управление на проекти са точно това, от което се нуждаете. Ако работите в средно голяма или голяма компания, можете да разгледате ClickUp, Asana и няколко други. Всъщност, наскоро съставихме списък с най-добрите инструменти за управление на проекти, които може да ви бъдат полезни.

Ако трябваше да избера само един, определено бих избрал ClickUp, тъй като той ми предоставя всички характеристики, функции и възможности на софтуер за създаване на диаграми на Гант, както и усъвършенстваността на инструмент за управление на проекти „всичко в едно“. Освен това, той е безплатен, което в общи линии отговаря на основната цел на тази статия.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да ги разгледате!