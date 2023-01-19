Диаграма на Гант и времева линия: какво представляват и как се използват

Искате ли да знаете разликите между диаграмата на Гант и времевата линия?

Ако сте проектен мениджър, вероятно сте запознати и с двата инструмента.

В крайна сметка, и диаграмата на Гант, и времевата линия ви помагат да получите подробен преглед на проекта.

Тъй като обаче са доста сходни, те често се бъркат една с друга.

Подобно на това как хората се бъркат между костенурките и костенурките. Едните живеят на сушата, а другите обичат водата. Но ние не сме тук, за да говорим за влечуги...

И така, каква точно е разликата между диаграма на Гант и времева линия?

Основната разлика между времевата линия и диаграмата на Гант е, че времевата линия съдържа събития, визуализирани на една линия, докато диаграмата на Гант е двуизмерна диаграма на последователност от задачи и техните зависимости.

Времевите линии дават на заинтересованите страни обща представа за началото, края и важните етапи на проекта.

Диаграмите на Гант позволяват на проектните мениджъри да контролират напредъка на проекта и да делегират отговорността за отделните задачи.

В тази статия, в която сравняваме диаграмата на Гант и времевата линия, ще разгледаме какво представляват те и защо са ви необходими. Ще обясним и по-подробно как се различават една от друга и как се различават от календара на проекта.

Накрая ще ви покажем как софтуерът за управление на проекти може да подобри процесите по управление на проекти във вашата компания.

Да започнем.

Какво е диаграма на Гант?

Диаграмата на Гант е графично представяне на напредъка на вашия проект във времето.

Диаграмите на Гант не само показват напредъка на вашия проект, но и дават ясен преглед на:

Цялостният график на проекта

Оценки за времето

Назначени членове на проектния екип

Приоритети на задачите

Зависимост на задачите

Ако се замислите, те приличат на хоризонтална лентова диаграма:

Опитайте диаграмите на Гант в ClickUp Диаграми на Гант в ClickUp

Нека сега разгледаме по-отблизо предимствата от използването на такава диаграма:

Защо диаграмата на Гант е важна?

Диаграмата на Гант е мощен аналитичен инструмент, който ви предлага цялостен поглед върху целия проект.

Ето някои от причините, поради които проектните мениджъри обичат диаграмите на Гант:

Тя ви дава ясна представа за напредъка на вашия проект.

Тя ви помага да разберете графика на проекта.

Тя ясно показва зависимостта между всички задачи.

⭐ Представен шаблон Шаблонът за времева линия на ClickUp ви предоставя структурата на диаграмата на Гант с яснотата на времевата линия – идеален за проследяване на зависимости, бързо коригиране на дати и поддържане на видимост на всеки етап от началото до края. Получете безплатен шаблон Визуализирайте времевите линии на проектите с шаблона за времева линия на Гант на ClickUp.

Сега нека разгледаме подробностите:

1. Визуализира напредъка на вашия проект

Помните ли момента, в който Нео успя да „види през Матрицата“?

Диаграмата на Гант ви дава тази възможност за вашите проекти.

Макар че може би не сте в състояние да се измъкнете от куршумите като Нео, можете да получите ясна представа за това, което се случва в рамките на целия проект.

С един поглед можете да видите напредъка на всяка задача, степента на завършеност на проекта, графика, процента на напредъка и много други.

2. Помага за разбирането на графика на проекта ви

Диаграмата на Гант е подобрена версия на времевата линия и календара на проекта. Тя може да прави всичко, което правят те, плюс много други неща.

Например, с времевата линия на диаграмата на Гант можете лесно да намерите свободни места в графика на проекта си за допълнителна работа.

Диаграмите на Гант също така ви предоставят приблизителни времеви оценки за множество задачи.

Това е от решаващо значение за спазването на крайния срок на проекта ви.

Как?

Да предположим, че изоставате от графика на проекта си.

За да спазите сроковете си, ще трябва да препланирате задачите си бързо ръчно.

Съвременната диаграма на Гант опростява това, като автоматично препланира задачите ви, когато правите промени в графика на проекта. По този начин никога няма да изгубите от поглед крайния срок на проекта.

3. Ясно очертава зависимостите между задачите

Зависимите задачи са елементи, които можете да започнете едва след като предходната задача е била завършена.

Например, редактирането на публикация в блог е задача, която зависи от писането. Не можете да я редактирате, преди да сте я написали. По същия начин не можете да облечете смокинга си, преди да сте облекли ризата си, нали?

Имам предвид, че можете, но няма да попаднете в нито един списък за „най-добре облечените“!

По същия начин, в управлението на проекти целият ви екип трябва да има ясна представа за зависимостите между задачите по проекта, за да се предотврати w̶a̶r̶d̶r̶o̶b̶e̶ неправилното функциониране на проекта.

Модерната диаграма на Гант очертава всяка отделна задача и нейните зависимости, така че екипът ви да знае точно как тяхната работа се отразява на другите членове на екипа.

Бонус: Научете повече за диаграмите на Перт и диаграмите на Гант или започнете с шаблони за диаграми на Гант

Това ще предпази вашия екип от грешки в проектите в бъдеще!

Какво е времева линия за управление на проекти?

Времевата линия е проста визуална диаграма, която ви позволява да покажете събитията по проекта в хронологичен ред. Чрез използването на времева линия на проекта можете да визуализирате пътната карта на проекта си по-бързо, отколкото можете да кажете „напредък“!

Но как работи това?

Нека разгледаме времевата линия на един проект и да разберем:

Какви са елементите на времевата линия?

Времевата линия на проекта се състои от три компонента, които правят проекта ви успешен. Всички ваши задачи са разпределени в хронологичен ред, въз основа на датата на започване и крайния срок.

Ето списък с основните елементи на времевата линия:

Всички задачи по вашия проект

Дата на започване и дата на завършване на задачата

Продължителност на задачата

Бонус: Създайте времева линия в Microsoft Word!

Сега нека видим защо мениджърите използват времева линия на проекта.

Защо времевата линия на проекта е важна?

Някои хора се страхуват от призраци, други се страхуват от височини, но от какво се страхуват проектните мениджъри?

(Отговорът не е „зомбита“, въпреки че те са на второ място. )

Според проучване 46% от ръководителите на екипи се опасяват, че спазването на сроковете по проектите е най-големият им проблем.

За щастие, времевата линия на проекта е техният рицар в блестящи доспехи.

Времевата линия на проекта не е само проста и лесна за използване, но и помага на проектните мениджъри да следят с лекота важните предстоящи дати и крайни срокове.

Сега нека разгледаме предимствата на времевата линия на проекта:

1. Разкрива какво предстои

Какво общо имат управлението на проекти и трилър филмът?

Всички с нетърпение очакват да видят какво ще се случи по-нататък.

Времевата линия на проекта съдържа списък с всички предстоящи задачи и важни събития. По този начин екипът ви може да се подготви за предстоящите събития.

За щастие, за разлика от трилърите, в управлението на проекти спойлерите не се гледат с лошо око. Всъщност, да знаете как ще завърши проектът е наистина необходимо.

Не бихте искали проектът да се проточи вечно, нали?

2. Картографира етапите на проекта

Времевата линия на проекта ви дава възможност да начертаете важните етапи на проекта.

Това е важно, тъй като важните етапи ви помагат да:

Проследяване на напредъка на проекта

Поддържане на доверието на заинтересованите страни

Да имате ясна карта на резултатите от проекта

Следете всички важни събития, свързани с проекта, за да оцените напредъка си и да стигнете до финалната линия.

3. Дава бърз преглед на проекта

Не само състезателите с коли имат нужда от скорост, но и проектните мениджъри!

Проектните мениджъри не искат да прекарват часове в разглеждане на диаграми, за да получат обща представа за състоянието на проекта.

Понякога те просто искат бърза актуализация или уведомление.

С помощта на реална времева линия те получават цялостен поглед върху целия проект, без да се впускат в подробности.

Диаграма на Гант, времева линия и календар

Нека разрешим този спор веднъж завинаги.

Каква е разликата между диаграма на Гант и времева линия?

Диаграмата на Гант е двуизмерна диаграма, която представя последователност от задачи и зависимостите между тях, докато времевата линия е по-опростена визуализация на събитията на една линия.

Диаграмата на Гант ви предлага микроскопичен поглед върху всеки детайл от вашия проект, като текущ напредък на задачите, приоритети на задачите, етапи, приблизителни срокове и т.н. Използвайте я за подробен анализ на напредъка на вашия проект и за да прецените дали е необходимо да промените графика.

Времевата линия ви дава бърз визуален преглед на параметри като имена на задачи, лица, на които са възложени задачите, продължителност на задачите и зависимости между задачите. Обикновено времевата линия се използва за визуализиране на пътната карта на проекта, завършените задачи и бъдещите събития.

С какво се различават от календара?

Календарът ви предлага минималистичен преглед на задачите по проекта, планирани за различни дати. Той не предоставя никакви подробности за зависимостите между задачите, пътната карта на продукта, приоритетите на задачите и т.н.

Ако искате само да видите набързо важните дати по проекта, тогава календарът е най-подходящият вариант за вас.

Какъв е най-добрият начин да ги използвате за вашия проект?

Въпреки че диаграмата на Гант може да има много функции, с нея не можете да управлявате проектите напълно. Времевата линия и календарът на проекта също допринасят за нещо.

Ето защо ще трябва да използвате всяка от тях от време на време.

Чакайте, трябва да използвате и трите?

Звучи като много работа!

Не, не с ClickUp.

ClickUp е най-високо оцененият софтуер за управление на проекти в света. Нужно е само едно кликване и бързо ще превключите между изгледа „Календар“, „Времева линия“ или „Гант“.

Много удобно, нали?

1. Кога и как трябва да използвате времевата линия на проекта?

Времевата линия на проекта е чудесна опция, когато искате да създадете подробна пътна карта за вашите проекти за разработка на софтуер.

Как да създадете времева линия на проекта?

Има няколко начина за създаване на времева линия на проект – например да я нарисувате на лист хартия, да я създадете от нулата или да използвате шаблон в Microsoft Excel или PowerPoint. Никой от тези начини обаче не е ефективен от гледна точка на времето.

Защо да се занимавате с изработването и актуализирането на времева линия, когато има инструмент за управление на проекти, който може да го направи автоматично за вас?

Използването на времева линия в инструмент за управление на проекти като ClickUp не само е изключително удобно, но и предлага много възможности:

Оуч.

Ето как лесно да визуализирате пътната карта на проекта си с помощта на времевата линия на ClickUp:

Визуализирайте броя задачи (работна натовареност) на всеки член на проектния екип, като групирате всяка индивидуална задача по възложители.

Идентифицирайте припокриващите се задачи, които трябва да бъдат преместени, като групирате имената на задачите според приоритетите им.

Увеличете отделни дни или намалете до седмици и дори месеци на времевата линия за управление на проекти.

Това е доста модерна времева диаграма, нали?

2. Кога и как трябва да използвате диаграмата на Гант?

Трябва да управлявате сложен проект? Диаграмите на Гант са точно за вас.

Графиката на Гант е най-добрият инструмент, когато искате да създадете план за проект.

И списъкът с приложенията им не спира дотук. Можете да ги използвате и за проследяване на напредъка на проекта и управление на всяка зависима задача.

Това е идеално за сложни строителни проекти, при които задачите трябва да бъдат разделени на няколко фази.

Разгледайте тези термини за управление на строителни проекти и шаблони за управление на строителни проекти!

Как се създава диаграма на Гант?

Макар че можете да използвате шаблони за диаграми на Гант, за да създадете такава, те са истинско удоволствие за окото.

Почти всеки шаблон за диаграма на Гант в Excel изглежда като артефакт от извънземен космически кораб. Освен това, те са еднакво трудни за използване.

За щастие, интерактивният изглед на диаграмата на Гант в ClickUp превъзхожда всички шаблони и инструменти за диаграми на Гант.

Диаграмите на Гант в ClickUp са динамични, визуално приятни и изключително забавни за работа.

Не се доверявайте само на думите ни – ето пример за диаграма на Гант от ClickUp:

Най-хубавото е, че и двете са красиви и мощни, точно като Супермен!

(Изглежда, че Лоис Лейн е написала част от тази статия. )

Ето какво може да направи диаграмата на Гант:

Автоматично изчисляване на процента на завършеност на проекта

Пренаредете автоматично отделните задачи, след като промените графика на проекта.

Изчислете критичния път, когато трябва да спазите краен срок на проект.

Но чакайте, софтуерът за управление на проекти като ClickUp не се ограничава само до изгледа на диаграмата на Гант.

Ами ако ви трябват и показатели за напредъка на проекта?

ClickUp ви предлага всичко необходимо с своите Agile Dashboards.

Таблото на ClickUp ви предоставя висококачествени аналитични прегледи на целия ви проект в едно подредено пространство.

С помощта на персонализирани спринт джаджи можете да добавите няколко диаграми на таблото си, като например:

3. Кога и как трябва да използвате календара на проекта?

Използвайте календар на проекта, когато имате нужда от много прост преглед на планираните задачи и крайни срокове по проекта (и нищо друго).

Как да създадете календар?

Добре... но какъв е най-добрият начин да се използва календар?

Хартиените календари са динозаври; те са почти изчезнали и събират прах.

Сега на тяхно място са се наредили мощни софтуерни приложения за управление на проекти като ClickUp.

Всичко, което трябва да направите, е да кликнете върху изгледа „Календар“ и всички важни дати и крайни срокове за задачите ви автоматично се отразяват.

За по-добра функционалност можете да настроите времевата рамка на календара си според вашите предпочитания.

Ето вашите възможности за избор:

Ден : вижте планираните задачи за всеки конкретен ден

4 дни : показва всички индивидуални задачи за период от четири дни

Седмица : визуализирайте цялата седмица и лесно премествайте конкретни задачи от ден на ден, когато е необходимо.

Месец: вижте целия месец

Споменахме ли, че можете просто да пуснете задача от проекта върху датата в календара, за да я планирате?

Да. Точно това направихме.

Все още не сме приключили.

Както споменахме, ClickUp не е само софтуер за времева линия или онлайн диаграма на Гант; това е цялостен инструмент за управление на проекти.

Бонус: Софтуер за диаграми на Гант за Mac

Ето някои инструменти, които ще ви помогнат да управлявате проекти като професионалист:

Заключение

Да започнем:

Когато става въпрос за диаграма на Гант и времева линия, коя от двете е по-добра?

И двете са печеливши по свой собствен специален начин.

(И не го казваме в смисъла на „всеки е победител и заслужава медал за участие“!)

Трябва да ги използвате според ситуацията и нуждите на вашия проект.

Искате да получите бърз преглед на графика си? Използвайте календар.

Искате да видите какво предстои? Използвайте изглед „Времева линия“.

Искате да имате цялостен поглед върху напредъка на проекта си? Използвайте диаграма на Гант.

А с ClickUp всички тези инструменти са на една ръка разстояние. ClickUp интегрира всички тези инструменти, за да ви даде гъвкавостта да използвате всичко, когато имате нужда.

От бизнес планирането до проследяването на производителността на вашия екип, управлението на проекти с ClickUp е лесно.

Затова изтеглете ClickUp безплатно още днес и започнете да управлявате проектите си като професионалист.