На старт, готов, спринт! Вашето основно ръководство за измерване на скоростта на спринта

Ако сте нови в Agile разработката, изчисляването на скоростта на спринта и диаграмите на скоростта може да бъде объркващо изпитание. Е, всичко е въпрос на отчитане на резултатите!

Спринт скоростта е като точките в баскетболен мач с висок залог. Тя помага на членовете на Agile и Scrum екипите да разберат дали печелят или губят от времето.

Чрез разбирането и използването на скоростта на спринта, екипите за разработка могат да подобрят ритъма си на работа и да оптимизират своите Agile процеси на разработка. Общата идея е, че колкото по-висока е скоростта, толкова повече напредък постигате във всеки спринт и толкова по-близо сте до победата в играта при ограничения като време и бюджет.

Считайте това ръководство за Фил Джаксън на изчисляването и оптимизирането на скоростта на спринта на вашия екип. Ще ви предложим и идеи и стратегии за повишаване на производителността на екипа по време на спринтовите цикли, за да ви помогнем да стигнете до победата.

Готови ли сте да доминирате на игрището? Да започваме! 🏀

Какво е скорост на спринта?

Аджайл екипите работят в кратки фази на развитие, известни като спринт цикли. Всеки цикъл, обикновено с продължителност от една до четири седмици, разделя проекта на измерими компоненти от работата, необходими за доставката на софтуера.

Разбира се, вашите колеги планират, кодират, разглеждат забавяния в продукта и преработват функции при всеки спринт, но как да оцените оптимизираното време, необходимо за доставка? Именно затова изчислявате скоростта. ⚡

Скоростта на спринта ефективно проследява напредъка на екипа ви и оценява колко работа може да се свърши в един спринт цикъл. Всеки цикъл ще има определена скорост в зависимост от това, което екипът е завършил. Средната скорост за последните три до десет цикъла ще ви помогне да предвидите стандартното количество работа, което вашият продукт или екип за разработка завършва на спринт.

Каква е целта на оценката на скоростта на спринта?

Спринт скоростта не е мярка за успех, а приблизителна оценка, която ви помага да разберете капацитета на екипа си. Тя може да бъде доста произволна метрика, която се променя в зависимост от фактори като сложността на проекта, състава на екипа или външни влияния.

Но все пак трябва да измервате скоростта на спринта, за да:

Оценете кога екипът ви може да завърши даден проект

Настройте обхвата на бъдещите спринтове и проектирайте натоварването въз основа на текущите темпове на напредък.

Прегледайте и управлявайте очакванията на заинтересованите страни с по-голяма прецизност

Скоростта на спринта също показва непрекъснатото подобрение в екипа по отношение на производителността. В повечето случаи оценките за скоростта показват стабилна тенденция към повишаване, което предполага, че екипът е станал по-ефективен с течение на времето.

Съвет от професионалист: Скоростта на вашия екип зависи изцяло от това колко надеждно постигате целите на спринтовете. Ако искате да подобрите ефективността на работните си процеси, използвайте шаблона за спринтове на ClickUp. Той включва предварително зададени гъвкави показатели и персонализирани полета, които ви помагат да изчислите скоростта на екипа във всякакъв мащаб. А най-хубавото е, че е напълно безплатен!

Използвайте този шаблон, за да подобрите работните си процеси по време на спринтовете с функции за проследяване на времето, етикети, предупреждения за зависимости, интеграции с имейл и други.

Как да изчислите скоростта на спринта: формула и стъпки

Изчисляването на скоростта на спринта в разработката на софтуер е лесно, след като разберете основната формула, която е:

Спринт скорост = Общо извършена работа в x брой минали спринтове ➗ Броят минали спринтове, т.е. x

За да използвате тази формула, обаче, първо трябва да изчислите различни неща, като например метриката за изчисляване на свършената работа и вашия спринт беклог. Нека разделим процеса на три стандартни стъпки, последвани от примери:

Стъпка 1: Определете показател за проследяване на напредъка през няколко спринта

Изчисляването на скоростта изисква измерване на работата в различни измерения, като екип, проект и клиент, което може да бъде предизвикателство. Ето защо трябва да определите подходящ показател, за да оцените точно извършената работа. Три често използвани показателя са:

Стори точки: Потребителската история описва кратко необходимите функции от гледна точка на клиента. Завършването на всяка история отнема определено количество време и усилия в зависимост от сложността на работата, което се измерва чрез 스토리 точки. За да определите количеството работа, извършена в спринта, трябва да си зададете въпроса: Колко точки за история са изпълнени в спринта? Да предположим, че екипът ви е завършил потребителски истории на стойност 26 точки в спринт 1, така че извършената работа в този цикъл е 26. Можете да прочетете този кратък наръчник за Потребителската история описва кратко необходимите функции от гледна точка на клиента. Завършването на всяка история отнема определено количество време и усилия в зависимост от сложността на работата, което се измерва чрез 스토리 точки. За да определите количеството работа, извършена в спринта, трябва да си зададете въпроса: Колко точки за история са изпълнени в спринта? Да предположим, че екипът ви е завършил потребителски истории на стойност 26 точки в спринт 1, така че извършената работа в този цикъл е 26. Можете да прочетете този кратък наръчник за изчисляване на точки за история в Agile Часове: Ако предпочитате по-традиционна метрика, можете да изчислите скоростта на спринта в часове, като намерите броя часове, прекарани за завършени потребителски истории във всеки спринт – да речем, 120 часа. Този метод може да предложи по-малко детайлна стойност на свършената работа в сравнение с точките за история, особено ако оценките за времето са непредсказуеми. Идеални дни: Много екипи изчисляват скоростта на спринта в идеални дни, като всеки идеален ден отразява броя работни часове в един нормален работен ден (да речем 8 часа). Например, 120-те часа работа, извършени в спринт 1, могат да се изразят като 120/8 или 15 идеални дни.

Повечето екипи считат, че изчисленията на базата на точки за история са по-подходящи за проследяване на напредъка на екипа, тъй като отчитат различните нива на сложност на различните задачи по разработката, често използвайки последователност на базата на Фибоначи.

Можете да изберете показател по време на планирането на спринта, най-добре преди първия спринт. Избраният от вас показател ще определи и начина, по който екипът ви изразява скоростта – чрез точки за история, часове или идеални дни.

Стъпка 2: Изчислете извършената работа за всеки разглеждан спринт

Използвайте предпочитаната от вас метрика, за да количествено изразите работата, която екипът ви е свършил за серия от спринтове. Работата може да включва изчистване на забавени задачи, отстраняване на проблеми и работа по нови функции, предложени от продуктовия мениджър.

В идеалния случай трябва да вземете предвид работата, извършена в три спринта, за да установите еталонна скорост на екипа. Ако обаче извършената работа варира значително, може да са ви необходими повече спринтове, за да стабилизирате темпа на напредък.

Стъпка 3: Намерете средната скорост на спринта за вашия екип

След като имате цифрите за свършената работа през избраните спринтове, просто изчислете средната стойност. Сумирайте общия брой точки, часове или идеални дни и разделете резултата на броя на завършените спринтове.

Нека разгледаме няколко практични примера за по-голяма яснота.

Пример № 1 Изчисляване на скоростта на спринта с помощта на точки за история

Да приемем, че водим дневник на завършените точки от историята в трите предишни спринта:

Спринт 1: Екипът завърши 10 потребителски истории, всяка от които струва 3 точки, и още една сложна потребителска история, която струва 6 точки. Това прави общо 36 точки за истории (без частично завършените истории).

Спринт 2: Успяхме да се справим с 9 потребителски истории, всяка от които струва 5 точки, което прави общо 45 точки.

Спринт 3: Извършена работа на стойност 38 точки

Сега сумирайте точките на историята и приложете формулата: (36+45+38 точки на историята)/3 спринта, а резултатът е 39,67.

В този случай средната ни скорост на спринта е 39,67 точки на спринт. Това е основно колко усилия може да вложи екипът ви във всеки спринт.

Пример № 2 Изчисляване на скоростта на спринта с помощта на часове

Изчисляването на скоростта на спринта, като се използват часовете като мярка, следва подобен подход като в предишния пример, но тук задачите се превръщат в часове.

Спринт 1: 160 часа за изпълнение на 5 задачи

Спринт 2: 240 часа за 8 задачи

Спринт 3: 180 часа за 6 задачи

През последните три спринта екипът е инвестирал общо 580 часа. Това е приблизително 193,33 часа на спринт, което прави средната скорост на спринта 190 часа.

Използването на часови оценки помага да се разбере колко часа екипът може реалистично да посвети на работата по проекта, без да се претоварва. В нашия пример ще забележите значителен спад по време на спринт 2, който може да не е реалистичен и трябва да бъде разгледан.

Пример № 3 Изчисляване на скоростта на спринта, използвайки идеални дни

Използването на дни като мярка често започва с определяне на идеалния ден. Може да се наложи да изчислите общата производителност от няколко спринта преди това. За нашия пример нека приемем, че идеалният ден е с продължителност 8 часа.

Спринт 1: 96 работни часа. 96/8 е 12 идеални дни.

Спринт 2: 120 часа – 15 идеални дни

Спринт 3: 108 часа — 13,5 идеални дни

Добавяйки идеалните дни за всеки спринт, получаваме 40,5, така че средната стойност е 13,5 идеални дни за всеки спринт.

6 стратегии за подобряване и стабилизиране на скоростта на вашия екип

Скоростта на спринта трябва да е стабилна, за да бъде надеждна и полезна за планирането на спринта. Все пак можете да очаквате силно колебания в скоростта поради проблеми като:

Прекалено сложен агилен проект

Ненужни тестове и срещи

Ограничен принос от страна на продуктовия собственик

Необработен списък с продукти

Недостиг на персонал

Макар че някои от тези проблеми са извън вашия контрол, можете да избегнете често срещаните пречки за производителността, като използвате качествено решение за управление на проекти като ClickUp. Софтуерът ви помага да управлявате проектите ефективно и да поддържате по-висока скорост с напредването на работния процес.

Събрахме шест одобрени от експерти стратегии за подобряване и стабилизиране на скоростта на екипа. Ще демонстрираме и някои полезни функции на ClickUp Agile Suite, идеални за проследяване на скоростта на спринтовете и поддържане на продуктивността на екипите. 👇

1. Документирайте и оптимизирайте работния си процес

Аджайл екипите могат да се отклонят от пътя си поради лошо оптимизирани работни процеси, което води до понижаване на скоростта им. Представете си следното: Мириам, опитен програмист, прекарва 4 часа от работния си ден в запитване на членовете на екипа за точни изисквания към продукта. Ами ако това се случи и с други екипи? Скоростта ви ще се понижи.

Единственият начин да оптимизирате различните работни процеси и да минимизирате грешките при всеки спринт е да документирате всичко – от казуси на потребители и изисквания към проекта до задачи в списъка с нерешени задачи.

Вземете например ClickUp Docs – той ви помага да централизирате документацията на вашия продукт в лесно достъпен за търсене формат. Опишете подробно необходимите спецификации, споделяйте и сътрудничете по прототипи и организирайте забавянията за всеки спринт, всичко на едно място.

С помощта на ClickUp Docs можете да покажете изискванията към продукта си, като използвате вградения изглед „Списък“.

Като универсален инструмент за планиране на спринтове, ClickUp предлага няколко други функции за оптимизиране на работните процеси на вашия екип, като например:

ClickUp AI : AI асистентът на платформата разполага с обширна библиотека от специфични за индустрията подсказки, предназначени да отговорят на вашите уникални роли. Вашите колеги могат да използват инструмента като партньор за писане и мозъчна атака, като го използват за задачи като: Написване на казуси, тестови планове и технически документи по проекти Обобщаване на бележки от срещи и други данни Мозъчна атака за имена на функции AI асистентът на платформата разполага с обширна библиотека от специфични за индустрията подсказки, предназначени да отговорят на вашите уникални роли. Вашите колеги могат да използват инструмента като партньор за писане и мозъчна атака, като го използват за задачи като: Написване на казуси, тестови планове и технически документи по проекти Обобщаване на бележки от срещи и други данни Мозъчна атака за имена на функции

Написване на казуси, тестови планове и технически документи за проекти

Обобщаване на бележки от срещи и други данни

Брейнсторминг за имена на функции

ClickUp Automations : Използвайте безпроблемна автоматизация, за да ускорите отнемащите време и рутинни задачи. Вашите колеги могат да избират измежду над 100 предварително създадени автоматизации или да създадат свои собствени, което им позволява да ускорят работните процеси и да увеличат капацитета за критични задачи по разработката. Използвайте безпроблемна автоматизация, за да ускорите отнемащите време и рутинни задачи. Вашите колеги могат да избират измежду над 100 предварително създадени автоматизации или да създадат свои собствени, което им позволява да ускорят работните процеси и да увеличат капацитета за критични задачи по разработката.

Откриване на сътрудничество : Тази функция позволява на членовете на екипа да виждат кога друг колега работи по същата задача или документ като тях, като по този начин се предотвратяват случаи на дублиране на усилията. Тази функция позволява на членовете на екипа да виждат кога друг колега работи по същата задача или документ като тях, като по този начин се предотвратяват случаи на дублиране на усилията.

Написване на казуси, тестови планове и технически документи за проекти

Обобщаване на бележки от срещи и други данни

Брейнсторминг на имена на функции

Бързо преглеждайте и управлявайте активните и неактивните автоматизации в пространствата с актуализации и описания на потребителите.

2. Визуализирайте напредъка чрез отчети за скоростта

Не е нужно да чакате да приключат три спринта, за да получите представа за скоростта си. Много екипи вече използват визуални отчети, за да следят оценките си за скоростта на спринта в реално време.

Две популярни методи за проследяване на скоростта са:

Графика на скоростта на спринта: Това е просто графично представяне на свършената работа (представена от ос Y) през спринтовете (представени от ос X). Диаграма на изразходваното време: Диаграмата на изразходваното време е друго графично представяне за проследяване на скоростта, което ви дава обща представа за оставащите задачи в сравнение с времето.

Подобрете бъдещите оценки на спринтовете, като създавате точни и визуално привлекателни отчети за скоростта в ClickUp.

Разгледайте картите за скорост на спринта в ClickUp, за да визуализирате и проследявате напредъка на екипа си в ясен формат. Настройването на тези карти за отчети отнема много малко време, тъй като те автоматично се настройват според конфигурациите в работната среда или папката за спринт по подразбиране.

Освен това, можете да създадете карти Burnup и Burndown в ClickUp, за да получите информация за предстоящата работа. Тези отчети в реално време подобряват оценката ви за скоростта на спринта и водят до по-продуктивни срещи за планиране.

Лесните за използване карти Sprint Burndown могат да ви помогнат да се впуснете по-дълбоко в данните си за по-подробно планиране и анализ на капацитета.

3. Поддържайте стабилна скорост, като контролирате променливите

Постоянството е ключово, когато става въпрос за поддържане на скоростта на спринта на вашия екип. Променянето на твърде много променливи в няколко спринта може да доведе до силно колебаещи се темпове на напредък.

Като цяло, постарайте се да поддържате баланс между основните елементи като продължителност на спринта, текучество на екипа и оценки на точките за историята през спринтовете. Винаги можете да направите корекции, ако предвиждате забавяния поради преумора на екипа. Например, добавянето на нов член обикновено увеличава капацитета на натоварване и спомага за повишаване на скоростта.

С ClickUp Sprints е лесно да следите променливите на проекта. Той предлага набор от функции, с които скрам майсторите могат ефективно да управляват всеки аспект на проекта. Задавайте дати за спринтове, разпределяйте точки, управлявайте забавяния, определяйте задачи за UX дизайн и коригирайте приоритетите, за да сте сигурни, че всички са съгласувани по отношение на задачите и графиците.

Създайте перфектния Agile работен процес и изградете гъвкава Kanban система, за да визуализирате работата си и да подобрите управлението на проектите с изгледа Board в ClickUp.

С ClickUp можете да проследявате точките от спринта по задачи и изпълнители и да получите подробен преглед на напредъка. Въвеждайте промени по всяко време въз основа на изискванията на потребителите и текущите бизнес цели и прегледайте как всичко това се отразява на скоростта ви.

Имате останали задачи? Можете автоматично да прехвърлите незавършената работа към следващия спринт и дори да я интегрирате с инструменти на трети страни като GitHub, GitLab или Bitbucket, за да синхронизирате напредъка.

Направете по-добри прогнози, като персонализирате диапазона на скоростта в ClickUp.

4. Преглеждайте редовно списъка със задачи за спринта

Добре усъвършенстваният беклог е съкровищница от подробности в работните процеси на Scrum, която предоставя на членовете на екипа изчерпателна информация при започването на нов спринт. Усъвършенстването на беклога гарантира, че екипите дават приоритет на изпълнението на необходими и/или високоценни задачи, за да поддържат по-висока скорост.

Може да използвате шаблона за забавени проекти на ClickUp, за да организирате и контролирате важните задачи и крайни срокове за всеки спринт. Той е създаден, за да улесни записването на задачите, като ви помага чрез проследяване на напредъка в реално време, вградена синхронизация на екипа, приоритизиране и инструменти за скрам.

Създавайте, организирайте и проследявайте напредъка на вашите проектни забавяния, като същевременно следите дългосрочните цели на проекта с шаблона за проектни забавяния на ClickUp.

5. Внимавайте за външни зависимости и технически проблеми

Макар скоростта често да се измерва на ниво екип, както вътрешни, така и външни фактори могат да повлияят на показателя. Промени в изискванията, липса на критичен софтуер, бавна обратна връзка от клиенти или отсъствие на ключов член на екипа могат да понижат общата скорост.

Най-добрият подход тук е да създадете цялостна карта на зависимостите по време на планирането на спринта. Вземете предвид всички потенциални пречки, като прекъснати процеси на одобрение и технически пречки, например остарели тестови сървъри, за да прегледате взаимосвързаните задачи, които са засегнати.

Имате нужда от бърз старт? ClickUp Dependencies може да ви помогне! Тази функция ви позволява да създавате и проследявате връзки между задачи, документи и резултати. Можете да използвате диаграмите на Гант на платформата, за да получите консолидирана представа за всичко, като например връзката между клиенти и поръчки, клиенти и сделки или потребители и доклади за грешки.

Задайте задачи, които да се блокират или изчакват една друга, за да създадете зависимост в ClickUp.

6. Отделете време за ретроспектива на спринта с цел оптимизиране на скоростта

Когато идентифицирате допълнителни възможности за оптимизиране на скоростта, е добре да проведете ретроспективна сесия за спринта. Обсъдете предишните спринтове с екипа си и запишете индивидуалните мнения за това, което изглежда като изпълнима работна натовареност за следващия спринт.

Имайте предвид, че опитът да оптимизирате агресивно скоростта на спринта може да бъде контрапродуктивен в някои случаи. Например, ако настоявате за повече функции в следващия спринт, е вероятно качеството да бъде компрометирано и продуктът да се окаже с много бъгове.

С ClickUp Dashboards имате достъп до множество гъвкави отчети за ретроспективите на спринтовете си. Участвайте в дискусии, подкрепени с данни, за пречките пред напредъка. Например, можете да използвате карти Sprint, за да измерите производителността за текущия спринт, или карти Time Tracking, за да сравните очакваната работа, извършена от служителите, с индивидуалните часове.

Получете цялостен поглед върху състоянието на проектите и оставащите задачи в екипа или отдела ви с Dashboards в ClickUp 3. 0

Съвет: Използвайте шаблоните за ретроспектива и планиране на спринтове на ClickUp, за да документирате сесиите си по организиран начин.

Възможни предизвикателства при използването на скоростта на спринта

Спринт скоростта, когато се използва погрешно, може да бъде неприятна за всеки екип за разработка. Ето някои неприятни ситуации, за които трябва да внимавате:

Неправилно използване на скоростта на спринта на вашия екип в контекста

Както гласи законът на Гудхарт: „Когато една мярка се превърне в цел, тя губи своята ефективност. ”

Спринт скоростта не е идеалният инструмент за промяна в екипа. Основната й цел е само да подпомага планирането на бъдещи спринтове и отчитането на прогнози.

Сравняването на скоростите между различни екипи или използването им за микроуправление на служителите може да доведе до изчерпване и компрометиране на качеството на работата. Скоростта трябва да бъде строго поддържащ инструмент за съгласуване на екипа, за да се предостави стойност и удовлетворение на клиентите и да се отговори на очакванията на заинтересованите страни.

Пренебрегване на съображенията за технически дълг

Опитът да увеличите скоростта на спринта може да доведе до потенциален компромис между скоростта и качеството, създавайки технически дълг. Натискът да се свърши работата бързо може да накара екипите да пропуснат важни практики като тестване на единици и преглед на кода.

Имайте предвид, че по-високата скорост не е равнозначна на бизнес стойност. Дайте приоритет на стабилната скорост, която работи за вашия екип.

Няма време за безделие за бъдещи спринтове

Макар скоростта на спринта да е основен показател в гъвкавото управление на проекти, новите екипи често правят грешката да препълват предстоящия спринт с задачи, без да оставят място за свободно време. Това може да се отрази на производителността и резултатите на екипа, особено при справянето с прекъсвания в услугата.

Предимства на последователното измерване на скоростта на спринта

Представените по-горе предизвикателства могат да бъдат избегнати, ако използвате скоростта на спринта с правилното мислене. Екипите, които редовно използват този показател, се радват на три различни предимства:

Подобрено планиране на спринтовете : Спринт скоростта предлага надежден метод за оценка на натоварването на екипа и избягване на непредвидени пречки в процеса на разработка. Спринт скоростта предлага надежден метод за оценка на натоварването на екипа и избягване на непредвидени пречки в процеса на разработка. Подобрена комуникация със заинтересованите страни: Опростява комуникацията със Опростява комуникацията със заинтересованите страни по проекта . Можете да предложите точни срокове за задачите, като се основавате на доклади, базирани на данни. По-голяма прозрачност на работните модели: Редовните проверки на скоростта на спринта предоставят по-задълбочени данни за ефективността на екипа ви и Редовните проверки на скоростта на спринта предоставят по-задълбочени данни за ефективността на екипа ви и работните модели, като помагат за ранното откриване на колебания в производителността.

Ускорете проектите си с ClickUp

Повишете ефективността и производителността на екипа си с ClickUp – най-добрият инструмент за проследяване на скоростта на спринта и навигация през целия цикъл на разработване на софтуер.

С AI-базирани инструменти и гъвкави шаблони, ClickUp ви дава тласъка, от който се нуждаете, за да бъдете лидер и да постигнете епични победи във всеки проект. Регистрирайте се безплатно и дайте на екипа си онзи малък тласък, от който се нуждае, за да вкара топката във всяка кошница! 🌺