Как да избегнете микромениджмънта на работното място

Управлението е като океана. Движете се внимателно и ще се справите чудесно. Плувайте прекалено дълбоко и то ще ви погълне на място. 🌊

Микромениджмънтът е ясен знак, че плувате срещу вълните. Този стил на лидерство има негативна конотация в последно време, защото може да навреди на здравето на хората и да доведе до дисхармония на работното място.

Шеф, който практикува микромениджмънт, би казал, че има добри намерения зад прекомерния контрол над служителите. Все пак проучването на Harvard Business Review показва, че тази техника на управление е само еднопосочен билет към тревожността като лидер.

Ако се притеснявате, че се превръщате в чудовищен микромениджър или просто искате да научите повече за това като превантивна мярка, това е правилното място. Ще обсъдим:

Концепцията за микроуправление

Въздействието на микромениджмънта върху културата на работното място и управлението на проекти

10 стратегии за изграждане на доверие и избягване на микроуправлението на екипите

Да започнем!

Какво е микромениджмънт и защо се счита за „мръсна дума“?

Микромениджмънтът може да бъде описан като стил на управление, при който преследвате екипа си до такава степен, че те се чувстват прекалено ограничени, за да си вършат работата както трябва. Шефът, който практикува микромениджмънт, се меси във всяка малка подробност от проекта, изисква чести актуализации и отчети за състоянието и в крайна сметка се превръща в причина за незадоволителни резултати.

Ясно е, че това не е здравословен стил на лидерство, тъй като става дума за мениджър, който обича да държи всичко под строг контрол. Изследванията показват, че всякакъв вид контролиращо поведение може да навреди на психичното здраве.

Микроуправлението не е вредно само за здравето на екипа; то се отразява и на цялостната работна среда. Причината е, че много микроуправители оказват натиск върху служителите до такава степен, че всяка задача се превръща в приоритет и нито един резултат не е достатъчно добър. Всички се изчерпват в опитите си да впечатлят мениджъра, което не оставя място за развитие на нови идеи.

Но чакайте! Има и друг вид микромениджър, който често остава незабелязан. Ако давате на екипа си доза от „Това не е правилно! Знаете ли какво? Оставете ме да се погрижа за това* – при всеки проект или задача, вероятно сте попаднали в черната дупка на микроуправлението. Може би не измъчвате служителите си, така да се каже, но ограничавате независимото вземане на решения и показвате липса на доверие в техните способности.

5 ефекта на микроуправлението върху екипите и организациите

Екипът, който е подложен на микромениджмънт, показва ясни признаци, че нещо не е наред, но как да го откриете? Проверете тези пет показателни негативни ефекта. 🤢

1. Демотивирани работници

Най-неприятният ефект от микроуправлението е очевиден – когато работата на служителите се контролира постоянно, това отнема емоцията от работата и намалява удовлетворението от нея. Когато наблюдавате служителите си всяка секунда, това потиска тяхната креативност, изтощава ги и те се чувстват прекалено демотивирани, за да приемат нещо на сериозно.

2. Стресиран ръководител на екип и служители

Сякаш не е достатъчно да се справяте с изморителна работа, последното нещо, с което всеки служител иска да се занимава, е прекалено ангажиран шеф, който диша във врата му, чакайки да го засипе с постоянни оплаквания и дребнавост, маскирани като обратна връзка.

Когато се опитвате насилствено да наложите мнението си за всеки бизнес процес, карате екипа си да се чувства неадекватен в работата си. Посявате семената на съмнението в себе си и изчерпването – както за вас, така и за екипа ви.

Да, микромениджмънтът е вреден и за здравето на лидера. Като мениджър, обсъждането на подробностите на всяка задача е направо изтощително, както психически, така и физически. Преди да се усетите, ще започнете да мразите работата си. 😅

3. Ниска производителност на бизнеса

Не е очевидно от пръв поглед, но микромениджърите отнемат автономността на служителите да оптимизират процесите си и да работят по-бързо, като създават прекалено подробни указания. Служителите трябва да проверяват многократно прекалено строгите процедури и да прекарват часове в непродуктивна работа.

Всичко това само ще попречи на дългосрочните цели на лидерството, тъй като работните процеси на основно ниво не са рационализирани, което затруднява оптимизирането на бизнес процесите в дългосрочен план.

4. Висока текучество на персонала

Ето как стоят нещата – има граници на това, с което един служител може да се справи. По-често отколкото не, служителите, които мразят да бъдат микроуправлявани, започват да търсят друга работа.

Не ни вярвате? Повярвайте на цифрите. Проучване на Trinity Solutions. Inc. разкри, че в група от служители (които не са мениджъри) почти 70% от анкетираните са заявили, че търсят друга работа.

Причината? Познахте, микромениджмънтът.

Всъщност същото проучване показа, че 85% от анкетираните са били силно засегнати морално само от микроуправлението. Тъжно, нали? 😣

Обсесивното наблюдение на вашите служители ще доведе само до едно нещо – и то със сигурност не е печалба или производителност – а до увеличаване на текучеството на персонала.

5. Роботизирано работно място: внимавайте за този убиец на креативността

Влизали ли сте някога в една от тези фабрики за напитки, където всичко е автоматизирано? От обработката на суровините до окончателното опаковане, почти никога не се виждат хора да правят нещо.

Сега си представете, че вашият офис прави същото. Служителите изпълняват все по-скучни задачи всеки ден, без капка ентусиазъм. Те се регистрират, сядат в кабинките си, чакат да мине работното време и се отписват. 🫡

Звучи доста депресиращо, нали? Защото наистина е така. Монотонното работно място без ентусиазирани служители не е творческа среда, в която се раждат революционни идеи.

3 причини да избягвате микроуправлението като стил на управление

Сега, когато вече имате добра представа за това как микроуправлението може да се отрази на работното място, ето три причини, поради които трябва да го избягвате на всяка цена.

1. Не е добре за бизнеса

Всяко решение, взето в дадена компания, трябва да й носи полза в дългосрочен план. Ръководителите на най-високо ниво се опитват да намерят най-добрите решения за бизнеса. Това може да бъде под формата на инвестиции, наемане на най-добрите таланти и следване на най-добрите работни практики за максимизиране на производителността.

Последната част е това, което микроуправлението унищожава. Щом започнете да критикувате служителите си, създавате условия за токсична работна среда. Хората ще се разочароват и ще напуснат. Освен това, повишената текучество на персонала създава лоша репутация на вашата компания, принуждавайки мениджърите да преминат към скъпи фрийлансъри или подизпълнители, което нарушава общия паричен поток.

Като мениджър, не можете да правите неща, които намаляват печалбите или производителността на компанията. Естествено, микромениджмънтът трябва да бъде премахнат, защото пречи на растежа! ↘️

2. Зависимост на служителите

Последното нещо, от което се нуждае всяко съвременно работно място, са служители, които са зависими от своите мениджъри. Ако постоянно микроуправлявате и дори поднасяте всичко наготово, е съвсем естествено служителите да станат зависими от вас.

Такъв стил на управление не позволява на служителите да развиват своите професионални умения, а талантът, с който разполагат, може да остане незабелязан. Резултатът? Вие ставате все по-уморени с всеки изминал ден, а служителите не научават достатъчно, за да произвеждат качествена работа.

Редовните срещи за подобряване на бизнес процесите обаче могат да помогнат на висшестоящите да разпознаят моделите на микромениджмънт и да обмислят възможни решения.

3. Недостатъчна иновация в процесите

В допълнение към горното, микроуправлението има тенденция да елиминира необходимостта от творческо мислене. Знаейки, че шефът е наблизо, за да следи всеки проект да върви по план, сред работниците се установява небрежно отношение. Без иновации на хоризонта, вашият бизнес може да изгуби възможности за разрастване.

10 стратегии, за да се сбогувате с микроуправлението и да посрещнете балансирана работна среда

След като разбрахме защо е най-добре да спрем микромениджмънта, нека разгледаме 10 одобрени от експерти начини да избегнем това зло на работното място и да подобрим продуктивността на екипа! ❤️

Съвет: Нуждаете се от качествен инструмент за управление на проекти, за да намалите постоянната нужда от микромениджмънт. Включили сме някои функционалности в ClickUp, надежден инструмент за мениджъри, за да приложите тези стратегии ефективно.

1. Осигурете прозрачност на задачите

Няма да говорим за това колко често дадена задача се проваля, защото инструкциите не са били ясни. Не става дума за трудни за следване наръчници, а за подходяща мрежа от задачи, в която процесите и отговорностите са ясни. Микроуправлението е почти ненужно, ако вашите служители:

Знайте какво се очаква от тях

Имайте задълбочени познания за целите на проекта и изискванията за изпълнението му.

Бъдете наясно с крайните срокове

За щастие, с ClickUp можете лесно да изградите прозрачна мрежа от задачи за вашия екип. С цялостния си пакет за управление на проекти, ClickUp помага за създаването на сложни работни процеси с всички контекстуални детайли, така че членовете на вашия екип да се наслаждават на правилния баланс между подкрепа при изпълнението на задачите и независимо вземане на решения!

Добавяйте няколко изпълнители, делегирайте коментари и създавайте изчисления, използвайки персонализирани полета, всичко това от вашите задачи в ClickUp.

Улеснете управлението на задачите с ClickUp Tasks. Създайте персонализирани работни процеси за вашия екип, установите отговорност и наблюдавайте как задачите се изпълняват, без да е необходимо микроуправление. С лесния за използване интерфейс на платформата, възлагайте задачи на един или няколко изпълнители с едно кликване!

Задайте крайни срокове за задачите и персонализирайте известията, за да се уверите, че членовете на екипа планират графиците си съответно. За по-голяма прозрачност платформата ви позволява да създавате списъци със задачи, в които да изброявате подзадачи в рамките на по-големи задачи и да отбелязвате изпълнените елементи. Можете да започнете веднага с един от шаблоните за списъци със задачи на ClickUp, за да спестите време.

Създайте подробен списък с всички предстоящи задължения на екипа с шаблона „Работа за вършене“ на ClickUp.

2. Научете повече за индивидуалните стилове на работа на членовете на вашия екип

Да знаете как работят вашите служители е една от най-добрите техники за управление на проекти, за да намалите необходимостта от микромениджмънт и прецизно контролиране. Трябва да се научите да общувате с служители, които имат различни стилове на работа. Например, някои може да работят по-добре сами, докато други се справят отлично, когато имат няколко сътрудници до себе си.

ClickUp предлага няколко инструмента за управление на всички видове работни стилове. Например, можете да използвате вградения инструмент за проследяване на времето по проекти, за да прецените кога различните служители се чувстват продуктивни или колко време им отнема да свършат дадена задача. По този начин можете стратегически да им възлагате задачи в зависимост от удобството им.

Прегледайте отследеното време за различните задачи и местоположения, за да получите опростен поглед върху цялостния напредък на екипа.

По същия начин можете да използвате инструменти за сътрудничество като ClickUp Whiteboards и Mind Maps, ако вашите служители предпочитат оживени разговори и възможности за генериране на идеи.

Искате да изградите доверие в екипа? Може да се откажете от изпращането на имейли за всяка малка актуализация и да използвате чата, за да водите неформални разговори, свързани с работата (или несвързани с нея). Можете също да използвате функцията „Присвояване на коментари“, за да предложите общи корекции на задачите, без да се притеснявате за дребните неща.

3. Приоритизирането е ключово

Когато екипът осъзнае важността на дадена задача, той ще я постави като приоритет и ще се погрижи да бъде изпълнена по най-добрия възможен начин. Но да им помогнете да стигнат до това осъзнаване зависи от вас.

С ClickUp Task Priorities определете създадените задачи с няколко нива на приоритет, обозначени с различни цветове, като Спешно, Високо, Нормално и Ниско. Можете да информирате изпълнителя за важността на дадена задача, без да кажете и дума! 🤫

Бързо задайте приоритет на задачата в рамките на дадена задача, за да съобщите какво се нуждае от внимание най-напред.

Вече не е нужно да напомняте ежедневно колко важна е дадена задача и да я микроуправлявате през целия процес.

Съвет от професионалист: Опитайте да използвате добре известната матрица на Айзенхауер, ако искате да подобрите визуалното представяне на приоритетите си.

4. Вземете си почивка и делегирайте задачи

Дженифър Чатман, професор в Haas School of Business на UC Berkeley, дава мъдър съвет: Истинският тест за лидерството е колко добре се справя екипът, когато вие не сте наоколо.

Нямате капацитета да правите всичко. Затова, отстъпете крачка назад, независимо дали става дума за проследяване, генериране на идеи или финализиране на крайни срокове – оставете нещата да се случват и делегирайте. Позволете на екипа си да поеме контрола за веднъж и вижте как ще се развият нещата. Опитайте се да не молите колегите си за чести актуализации и насърчавайте всички да изграждат увереност в своите умения.

Ако използвате ClickUp, преминайте към изгледа „Екип“, за да делегирате задачи въз основа на капацитета на служителите.

ClickUp 3.0 предоставя опростен изглед, за да видите натоварването на целия ви екип или на отделни лица, за да поддържате работата в движение.

Обмислете използването на софтуер и инструменти за автоматизация на работния процес, за да намалите още повече ръчната намеса в ежедневните работни процеси. ClickUp Automations, например, може да автоматизира редовните административни задачи за вас, да поддържа задачите в движение без излишни коментари и да предотврати изчерпването на мениджърите.

5. Наблюдавайте работата на служителите, но от разстояние

Не можете да спрете да управлявате! Ако се отпуснете напълно, рискувате да създадете анархия на работното място, където никой не слуша другите и просто се обвиняват взаимно по време на срещите.

Не е необходимо да стоите над главите на екипа си и да ги питате как вървят нещата на всеки две секунди. Просто погледнете какво правят, попитайте за новини от време на време и продължете напред. Но за да го направите с увереност, се нуждаете от инструменти за проследяване на проекти.

Улеснете този процес с Clickup Watchers. Тази функция помага на мениджърите да добавят член на екипа като наблюдател към всяка задача – той може да извършва проследяването вместо вас, така че да не се налага да се занимавате с микромениджмънт. Наблюдателите се актуализират автоматично, когато задачата има дейности, свързани с:

Разпределяне

Редактиране на името или описанието на задачата

Коментиране

Промяна в крайния срок

Промяна в статуса/нивото на приоритет

Автоматизации за възлагащи и наблюдатели в ClickUp

За да наблюдавате наистина от разстояние, използвайте таблата на ClickUp и следете всеки проект с помощта на диаграми и отчети за състоянието, показвани като карти. Защо да пингате някого за актуализации и да рискувате да ви нарекат микромениджър, когато можете да видите завършената работа от таблото си?

Ще харесате и изгледите на ClickUp, които ви помагат да видите състоянието на цялата работа наведнъж. Например, изгледът „Табло“ ви помага да следите напредъка на задачите. Изгледът „Списък“ предлага по-подробен изглед, подобен на електронна таблица, докато изгледът „Календар“ помага да визуализирате графиците и крайните срокове с точност.

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

6. Създайте среда на доверие и почтеност

Ако в миналото сте упражнявали микромениджмънт по невнимание, членовете на екипа ви може да искат да се обръщат към вас за одобрение за всяка задача. Тук е моментът да извадите картата на доверието и да им позволите да вземат някои решения.

Не прекалявайте обаче. Намерете баланса между делегирането на вземането на решения и гарантирането, че работата се извършва правилно. За начинаещите, опитайте да помолите да не ви включват в копие на всеки имейл или да ви уведомяват за всеки чат разговор.

Опитайте да провеждате редовни срещи с служителите, за да възстановите доверието и човешката връзка. Шаблонът за индивидуални срещи между служители и мениджъри на ClickUp предлага отлично оформление, за да извлечете максимална полза от сесиите между супервайзори и служители.

7. Помислете за личните си навици за продуктивност

Микромениджмънтът е лош стил на управление, който намалява производителността не само на другите, но и на вас самите. Занимаването с административни задачи е истинска загуба на време.

Не губете всяка минута от времето си, гледайки статуса на задачите или коментарите по работния процес. Отделете само определено време всеки ден или седмица, за да проверите проекта. Чудесен начин да го направите е с ClickUp Reminders. Настройте таймери, за да проследявате необходимите задачи, и оставете другите служители да поемат отговорността за останалото.

8. Допускайте грешки и се справяйте с тях с такт

Микромениджърите са склонни да бъдат луди перфекционисти, но никой не е съвършен. Не очаквайте нещата винаги да вървят по план. Позволете на другите да грешат и проучете как да го избегнете следващия път с обмислени насоки или допълнително обучение.

Можете да създадете видео уроци с Clip, безплатния екранен рекордер на ClickUp, за да помогнете на служителите да овладеят добре изпълнението на процесите. Това елиминира неудобството да ви пипат по Slack по няколко пъти на ден!

В рамките на задача в ClickUp лесно споделяйте екрана си и го записвайте, за да комуникирате по-бързо с другите потребители, без да преминавате към други инструменти за запис на екрана.

Можете също да използвате шаблони за подобряване на процесите, за да обмислите начини за подобряване на текущите процеси. Или, ако даден служител е склонен да прави определени грешки, шаблонът за коригиращи действия на ClickUp може да го насочи обективно.

9. Осигурете лесен достъп до информацията

Мениджърите често губят безкрайно много време, просто за да се запознаят с проекта. Забравете микромениджмънта; това е просто слаб стил на управление като цяло. Уверете се, че всички документи по проекта са лесно достъпни за справка, когато имате нужда да проверите нещо.

Лесно форматирайте и сътрудничете с екипа си в Docs, без да се припокривате в ClickUp.

Можете да започнете да правите това още днес, като използвате ClickUp Docs, което ви позволява да създадете изчерпателна база от знания за проектни данни, процеси и наръчници. С помощта на съвместното редактиране в реално време можете да видите кой какво редактира и да правите промени заедно с други мениджъри. Можете също така да създавате проектни документи от нулата с помощта на изкуствен интелект.

10. Организирайте сесии за изграждане на екип

Усещането за задушаване е често срещано явление в екипите, които са обект на микромениджмънт. Ако целта ви е да създадете по-спокойна работна среда, проучете възможностите за изграждане на екип, където вашите служители могат да се събират и да общуват без напрежението на ежедневната рутина.

Сесиите за изграждане на екип помагат за изграждането на доверие в екипите и правят сътрудничеството по-естествено, мотивирайки всички да работят с ентусиазъм, а не като роботи. ❤️‍🔥

Спрете микроуправлението и възприемете балансиран стил на лидерство с ClickUp

Микромениджмънтът вреди на служителите, бизнеса и мениджърите – това е игра, в която всички губят. Той е вреден за производителността и създава повече проблеми, отколкото решава. Опитайте да приложите една или повече от стратегиите, които обсъдихме, за да промените малките неща, които правите, докато управлявате проекти. ClickUp може да бъде надежден източник на подкрепа в това пътуване, като ви помогне да намерите своя ритъм на управление.

За да създадете продуктивна работна среда, в която не е необходимо да следите всичко 24/7, регистрирайте се в ClickUp и се възползвайте от съвременните инструменти, за да избегнете микроуправлението завинаги! 🥳