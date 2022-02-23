Съвети и инструменти, които ще ви помогнат да намалите тревожността на работното място

Здравейте! 👋

Бърза проверка на психичното здраве: Как се чувствате днес?

Отделете минута, за да прецените как (наистина) се чувствате:

Надяваме се, че сте добре, но ако имате затруднения, нещата ще се подобрят оттук нататък – ние сме тук, за да ви помогнем. Написахме тази статия, за да ви дадем някои съвети и предложения как да управлявате нивата си на стрес и тревожност на работното място. 💜

Не е тайна, че психичното здраве е важна тема в днешно време – както и трябва да бъде. С настъпването на пандемията, обсъждането на психичното здраве стана по-нормално от всякога и разговорите най-накрая достигнаха и работното място.

Като общество, ние започнахме да разбираме психическото благополучие като неразделна част от цялостното ни здраве. Но дори и с увеличаването на разговорите по тази тема, все още може да бъде предизвикателство да бъдете наясно с вашето психическо благополучие и да го държите на преден план, когато сте в разгара на натоварен ден, седмица или месец.

Излишно е да казваме, че да работите до изчерпване на силите си не е устойчиво – това вреди на психичното ни здраве и ни кара да се чувстваме все по-тревожни ден след ден. Тъй като тревожността е едно от основните предизвикателства за психичното здраве, с които хората се сблъскват всеки ден, както у дома, така и на работа, е време да хвърлим повече светлина върху тази тема и да споделим начини за справяне с нея холистично. ✨

Нека се запознаем с това, което трябва да знаете за психическото благополучие на работното място, как тревожността на работното място влияе на производителността на хората, както и с няколко важни съвета и инструменти за поддържане на доброто ви благополучие!

Психично здраве: Грижа за контролния център на тялото ви 🧠 🌱

Думата „психично здраве“ се използва доста често напоследък, затова нека я дефинираме накратко, за да ви дадем повече контекст.

Според Националния институт за психично здраве, психичното здраве обхваща нашето емоционално, психологическо и социално благополучие; то влияе върху начина, по който мислим, чувстваме, действаме, правим избори и се отнасяме към другите. То е от съществено значение за цялостното ни здраве и качество на живот.

Живеем в свят, в който постоянно сме в движение, и може да бъде трудно да се отдръпнем и да се погрижим за себе си. Реалността е, че психичното ни здраве до голяма степен влияе на отношенията ни със себе си, с другите и на качеството ни на живот.

Ако не започнем да признаваме и нормализираме необходимостта да натискаме спирачките, за да проверим психическото си здраве от време на време, или поне да обръщаме внимание на нуждите си, когато възникнат, рискуваме да изпаднем в хаос.

В края на краищата, мозъкът ни е основният контролен център на тялото ни; когато той е в хаос, всичко останало страда.

Тревожност: много повече от притеснение 🎭

Познавате ли това чувство? Стискането в гърдите, буцата в гърлото и паниката, която се появява, когато усещате, че нещо ще се обърка. А какво ще кажете за чувството, че никога няма да успеете да напреднете или да направите достатъчно? 🥵

Започвате да се съмнявате във всяко свое решение и да се питате дали сте направили правилния избор. Може дори да се окажете в ситуация, в която преигравате вече случил се сценарий, опитвайки се да анализирате как сте казали нещата, как сте се държали и т.н. Накратко, чувствате, че умът ви просто не знае как да спре да мисли или да предвижда негативен бъдещ резултат – това не е нормално притеснение, а тревожност на работното място.

Обществото, в което живеем, насърчава забързания начин на живот, което ни кара постоянно да се насилваме, мислейки, че ще бъдем по-успешни, ако не спираме да се движим и да мислим.

Но ние не сме акули – понякога трябва да спрем да се движим. ✋ 🛑

Осъзнайте кога да натиснете спирачката и да натиснете бутона за пауза ⏸

Законът за намаляващата възвръщаемост е термин, който се използва често в икономиката, но определено може да се приложи и в ежедневието ни и психичното ни здраве. Той предполага, че можете да пожънете плодовете на инвестициите си (времето, парите, енергията си и т.н.) до определен праг, но идва момент, в който започвате да получавате по-ниска възвръщаемост на инвестициите (ROI).

Погледнете например тази графика. 👀

чрез Personal Excellence

Това, което виждате тук, е представяне на корелацията между вложените усилия и резултатите. В точката на намаляваща възвръщаемост ще сте изразходвали цялата си енергия и време, което ще направи качеството на работата, действията, идеите ви и т.н. по-малко оптимални и креативни в сравнение с това, когато сте добре отпочинали и батерията ви е напълно заредена. 🔋

По-дългите работни часове не винаги означават по-голяма продуктивност, а перфекционизмът не винаги е полезен за психическото ви здраве. 😬

Без време за грижа за себе си или размисъл, нивото на тревожност, което изпитвате, ще продължи да се засилва, ако продължавате да преминавате границите си... и повярвайте ми, всеки има свои крайни граници. Това ще доведе до изчерпване и може дори да загубите мотивация и да искате да спрете напълно поради опустошителните нива на изтощение.

Време е да си върнем психическото здраве! 👊

Как да започнете да намалявате ненужната тревожност – на работа или у дома

Тревожността, която не трябва да се бърка с хроничната тревожност, е нормална човешка емоция, която всички изпитваме в различна степен през целия си живот. Чувството на тревожност идва и си отива, затова трябва да възприемем здравословни навици, които да ни помогнат да намалим нивата на стрес и тревожност. Това включва отделяне на време за грижа за себе си, промяна в начина на живот, научаване кога да си вземем почивка (и действително да я вземем) и използване на инструменти, които да ни помогнат да организираме и управляваме работната си натовареност.

Ето няколко съвета и техники за справяне с тревожността, свързана с работата:

💜 Отделете време за себе си

Грижата за себе си е различна за всеки и не винаги се изразява в незабавни удоволствия, които търговците на дребно рекламират като „грижа за себе си“.

Трябва да започнем да развенчаваме идеята, че грижата за себе си се състои в маникюр, ядене на сладолед, когато сте тъжни, и поставяне на маска за пори (въпреки че, да, те могат да ви помогнат да се почувствате по-добре за момент). Но мисленето за грижата за себе си по този начин определено е допринесло за погрешното схващане, че грижата за себе си е лекомислена, разточителна концепция, а не житейско умение.

Важно е да откриете това, от което се нуждаете, да се наслаждавате и да запълните емоционалната си чаша, както и да сте готови да направите няколко промени, за да ги интегрирате в рутината си.

Независимо дали става дума за разходка с велосипед сутрин преди работа, масаж, разговор с приятел или терапевт, или посещение на фитнес за тренировка, не забравяйте да отделите време в графика си, за да поставите своите нужди на първо място. 🌱 #ListentoMoiraRose

Schitt’s Creek чрез GIPHY

🏃 Направете проверка на начина си на живот

Спите ли достатъчно? Пиете ли достатъчно вода? Храните ли се здравословно и балансирано? Движите ли се достатъчно всеки ден? Какво е потреблението ви на кофеин? 😅 Знам... това е много, за да го имате предвид всеки ден.

Ето няколко съвета за начина на живот:

Подобрете качеството на съня 💤

Хидратирайте се, хидратирайте се, хидратирайте се! 💧

Вземете си бутилка за многократна употреба или инвестирайте в интелигентна бутилка за вода , която да ви напомня да се хидратирате, особено в най-натоварените си работни дни.

Хранете се здравословно 🥗

Движете тялото си 💃

Включете упражнения в ежедневната си рутина, за да освободите „хормоните на щастието/доброто настроение“, наречени ендорфини, и да стимулирате освобождаването на други химикали в мозъка, които играят важна роля в регулирането на настроението ви.

Отвлечете вниманието си от нежелани и негативни мисли

Това също се връща към грижата за себе си 😉

Между другото, танцуването се счита за упражнение, така че пуснете любимите си мелодии дори за 5-10 минути на ден и изгонете тревожните мисли от главата си 🕺

The Office чрез GIPHY

Внимавайте с приема на кофеин ☕️

Запишете колко кофеин консумирате дневно и водете дневник на настроението си през деня, за да видите как кофеинът ви влияе.

Намалете консумацията на кофеин или го избягвайте напълно, ако той ви причинява тревожност.

Преминайте от кафе или енергийни напитки към естествени алтернативи като чай.

🤳 Намалете времето, прекарвано пред екрана, и времето, прекарвано в социалните медии

Намалете времето, прекарвано в социалните медии, особено когато се чувствате тревожни и претоварени. Започнете да поставяте времеви ограничения за ежедневното си ползване на социалните медии, за да се концентрирате върху работата си и да ограничите разсейващите фактори, които могат да повлияят на производителността и мисленето ви. Можете дори да включите режима „Не ме безпокойте“ или „Фокус“ на телефона си, за да ограничите разсейващите фактори и изкушението да проверявате уведомленията си!

✋ Знайте кога да си вземете почивка (и наистина да я вземете)

Знам, че това е предизвикателство! 😬

Не забравяйте, че почивката е важна част от здравословния баланс между работата и личния живот. Когато си вземете почивка, мозъкът ви може да си почине и да се зареди с енергия, което води до по-голяма умствена яснота. А когато се чувствате освежени и по-малко стресирани, мозъкът ви буквално може да работи по-добре!

👩‍💻 Използвайте инструмент за управление на задачите и производителността

Понякога ни се струва, че имаме прекалено много задачи, а колкото повече задачи изпълняваме, толкова повече нови задачи се появяват. Лесно е да се почувствате претоварени в такава ситуация, защото постоянно мислите за всичко, което трябва да направите, без да имате ясна представа как да се справите с него.

С инструменти за управление на задачите и производителността нещата могат да станат по-лесно управляеми. Инструмент за управление на задачите и производителността като ClickUp може да ви помогне да намалите тревожността, като консолидира работата ви на едно място, организира работата ви, управлява натоварването, проследява задачите ви и ви дава начини да излеете идеите си в Docs, Notepad, задачи и др., така че да не се налага да разчитате на паметта си, за да запомните всяка малка подробност!

Бонус: Инструменти за продуктивност при ADHD!

Ключови функции в ClickUp, които ще ви помогнат да възвърнете контрола над работната си натовареност:

Интеграции : Свържете най-често използваните си работни инструменти (над 1000 опции) с ClickUp и съберете цялата си работа на едно място. : Свържете най-често използваните си работни инструменти (над 1000 опции) с ClickUp и съберете цялата си работа на едно място.

Йерархия: Структурирайте работата си по пространства, папки, задачи, подзадачи и др., за да ги поддържате организирани и лесно достъпни. Структурирайте работата си по пространства, папки, задачи, подзадачи и др., за да ги поддържате организирани и лесно достъпни.

Календар: Останете в крак с графика си, като планирате и преглеждате задачите си по дни, седмици и месеци. Останете в крак с графика си, като планирате и преглеждате задачите си по дни, седмици и месеци.

Преглед на натоварването: Планирайте и следете работната си способност, за да избегнете претоварване и изчерпване. Планирайте и следете работната си способност, за да избегнете претоварване и изчерпване.

Режим „Аз“: Намалете другите разсейващи елементи на екрана и виждайте само задачите, които са ви възложени. Намалете другите разсейващи елементи на екрана и виждайте само задачите, които са ви възложени.

Time Tracker: Управлявайте времето си по-добре. Проследявайте времето си и определяйте приблизителни времеви рамки. Управлявайте времето си по-добре. Проследявайте времето си и определяйте приблизителни времеви рамки.

Приоритетни знаци: Организирайте задачите според важността и спешността им. Организирайте задачите според важността и спешността им.

Коментари, които са ви възложени, и изглед „Възложени на мен“ в известията: Възлагайте коментари на екипа си (и на себе си) и преглеждайте коментарите/действията, които са ви възложени, в изгледа „Възложени на мен“ в известията. Възлагайте коментари на екипа си (и на себе си) и преглеждайте коментарите/действията, които са ви възложени, в изгледа „Възложени на мен“ в известията.

Преглед на натоварването в изгледа „Натоварване“ на ClickUp

⏳ Управление на времето и поставяне на граници

При натовареното темпо на съвременното работно място не е чудно, че много хора се чувстват тревожни. С толкова много задачи и толкова малко време през деня, чувството на тревожност лесно може да вземе превес. Ето защо е изключително важно да намерим начини да управляваме времето си по-ефективно!

Техниките за управление на времето, като блокиране на времето, приоритизиране на задачите въз основа на спешност, важност и чувствителност към времето, могат да внесат структура в работните ви дни и да ви помогнат да контролирате работната си натовареност.

Можете да започнете да следите колко време прекарвате за всеки тип задача, за да прецените колко са трудни, да идентифицирате пречките и да ги категоризирате по приоритет.

⭐️ Съвет от професионалист: Ако се нуждаете от инструмент за управление на задачите с възможност за проследяване на времето, обърнете се към ClickUp за помощ! Лесно проследявайте времето, прекарано за всяка задача, задавайте очаквано време за завършване, за да определите очакванията, и добавяйте знаци за приоритет, за да маркирате задачите си според спешността или важността им.

Определянето на тези времеви граници за себе си ще бъде ключово за управлението на нивата на стрес и за да не се чувствате постоянно претоварени.

Глобално проследяване на времето в ClickUp на настолен компютър и в мобилното приложение

✅ Поставете си SMART цели

Поставянето на SMART цели може да ви помогне да създадете структуриран план и да останете фокусирани. Когато поставяте цели, уверете се, че те са: Sпецифични, Mизмерими, Aпостижими, Rлевантни и Tови.

Бихме искали да добавим и реалистичност към този списък! Защо? Ами, всички ние понякога имаме склонност да се стремим към невъзможни цели (понякога дори без да го осъзнаваме!), но поставянето на реалистични SMART цели е начин да бъдем честни и прозрачни към себе си. Колкото по-реалистични са нашите цели, толкова по-голям контрол ще имаме върху постигането на нашите общи цели!

⭐️Съвет от професионалист:Следете всичките си цели с функцията „Цели“ на ClickUp. ClickUp Goals е тук, за да ви помогне да зададете и следите целите си по начин, който ви подхожда. Можете да въведете всичките си цели, да ги категоризирате според предпочитанията си и да добавите бележки към всяка цел. Щом приключите с задаването на целите, поемете контрола и започнете да ги следите!

Можете да го направите 👊 😉

Поставяне на ясни и измерими цели в ClickUp Goals

🙋 Никога не се чувствайте зле, че се нуждаете от помощ!

Важно е да се научите как да потърсите помощ, когато се чувствате претоварени или тревожни на работното място. Може да ви се струва, че сте единственият, който се бори с тези трудни емоции, но това не може да бъде по-далеч от истината.

Много хора изпитват тези чувства всеки ден и им е нужно много кураж, за да признаят, че се нуждаят от помощ. Ако се чувствате тревожни, защото поемате прекалено много задачи и ви се струва, че никога няма да успеете да се справите, моля, потърсете помощ или делегирайте задачите си по подходящ начин.

И отново, не сте сами – всички ние се нуждаем от помощ по един или друг начин. Независимо дали споделяте с шефа си или колегите си, че се чувствате претоварени от работата си, объркани относно дадена задача или несигурни относно първата стъпка, която да предприемете по даден проект, общуването и прозрачността с тях може да им помогне да разберат ситуацията ви и от своя страна да ви помогнат да намерите решение.

Нека заедно премахнем стигмата около моленето за помощ. 🤝 💜

Бонус: Вижте как неврологичното разнообразие може да бъде конкурентно предимство 😊

Върнете спокойствието в работния си ден 🧘‍♀️

Ние вярваме в важността на поддържането на здравословен баланс между работата и личния живот и в отделянето на време за отдих и за нещата, които ви изпълват с енергия.

Ето защо създадохме ClickUp , платформа „всичко в едно“, която може да внесе баланс в живота ви, да ви спести един ден в седмицата и да ви помогне да създадете работен процес, който намалява стреса ви, а не го увеличава.

И когато спестите един ден в седмицата, използвайте спестеното време, за да заредите батериите си – каквото и да означава това за вас! 😊