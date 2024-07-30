Как да поставите и постигнете ефективни лидерски цели

Като ръководител на екип, вие вече знаете как да управлявате своите служители и да постигате резултати. Важно е да развивате уменията на своя екип, но кога за последен път се съсредоточихте върху своите умения?

Редовното оценяване на силните и слабите си страни ще ви направи по-добър лидер за вашия екип. Но ще ви е необходима солидна рамка, като метода SMART за поставяне на цели, и непоколебима ангажираност към личното и професионалното развитие, за да постигнете реален напредък.

Разгледайте този наръчник, за да видите как да използвате SMART лидерските цели за кариерата си. Ще ви предоставим дори няколко примера за лидерски цели и шаблони, за да ви помогнем да започнете пътуването си към самоусъвършенстване.

Какво представляват лидерските цели?

Целите за лидерство са конкретни задачи, които всеки в ръководна роля си поставя, за да подобри ефективността си като лидер. Независимо дали става дума за комуникационни умения, усилия за изграждане на екип или управление на операциите, този тип цели помагат за развитието на лидерските качества. 🎉

Но не всяка цел е подходяща. Цели като „Искам да бъда по-добър мениджър“ са твърде неясни и трудни за измерване. Използвайте метода SMART за поставяне на цели, за да определите цели за развитие на екипа или лични цели, които да разширят границите ви.

Всички SMART цели са:

Конкретно: Определете точно какво искате да направите. „Бъдете добър лидер“ е твърде неясно. Изберете нещо конкретно, като вашите комуникативни умения, технически умения или конкретна слабост, като разрешаване на конфликти.

Измеримост: Всяка цел се нуждае от някакъв вид измерими данни, които да я подкрепят. Това е задължително, за да разберете кога сте постигнали значим етап. Например, „Бъди по-добър лидер“ не е измеримо, но „Повиши средния рейтинг на екипа от 6/10 на 9/10“ или „Увеличи продажбите на екипа с 15%“ е много по-измеримо.

Постижимост: Няма нищо лошо в това да имате високи цели, но един велик лидер знае кога да бъде реалист. Поставете постижими цели. Например, ако искате да получите професионална сертификация, която отнема пет месеца, не си поставяйте за цел да я завършите за три месеца. Нереалистичните очаквания ви обричат на провал, затова изберете цели, които можете да постигнете.

Съответно: Цел като „Да бъдеш първият, който пристига и напуска офиса всеки ден“ е частично свързана, но не съвпада непременно с вашите задължения като мениджър или с вашия стил на лидерство. Всички SMART цели са свързани с развитието на вашите лидерски умения, ролята и отговорностите ви.

Срок: Лесно е да отлагате нещо, ако нямате краен срок. Всички SMART цели се нуждаят от някакъв вид времева рамка, за да ви държат отговорни.

Използвайте шаблона за SMART цели на ClickUp, за да ги организирате в лесна за управление система, която подкрепя ежедневния ви подход към поставянето и постигането на цели.

SMART целите работят по-добре от общите лидерски цели, защото предлагат структуриран шаблон, който улеснява проследяването на напредъка ви и постигането на резултати. Те са задължителни за създаването на ефективни цели за развитие на лидерски умения.

Краткосрочни срещу дългосрочни цели

При определяне на целите за развитие на лидерски умения, препоръчваме да създадете комбинация от краткосрочни и дългосрочни цели.

Създайте краткосрочни SMART цели за следващите 30 дни, като „Действайте по 80% от обратната връзка на служителите“ или „Отделете 15 минути в началото на деня за събрание на екипа“. Тези цели обикновено са по-лесни за постигане, но ви носят така необходимите победи, които ви мотивират да се заемете с по-големи цели.

Дългосрочните цели също са важни, защото ви дават по-голяма цел, към която да се стремите. Това може да бъде „Да заемам ръководна длъжност в рамките на следващите 18 месеца“ или „Да намаля текучеството на персонала с 30% през следващите три години“. Няма да видите незабавен резултат, но дългосрочните цели водят до някои от най-впечатляващите промени с течение на времето.

Ако дългосрочните ви цели ви се струват прекалено амбициозни, разделите ги на краткосрочни цели, за да не губите фокуса си. Например, можете да подкрепите дългосрочна цел като „Намаляване на текучеството на персонала с 30% през следващите три години“ с краткосрочни цели като:

Съберете конструктивна обратна връзка относно политиките на работното място и морала на членовете на екипа в рамките на две седмици.

Повишете удовлетвореността на служителите с 15%

Създайте програма за признание на служителите в рамките на следващите 60 дни.

Как лидерските цели могат да бъдат от полза за екипите?

Целите за развитие на лидерски умения са задължителни за подкрепата на вашето развитие като личност и мениджър, но има и много други практични ползи от поставянето на лидерски цели.

Фокусирайте се върху цялостната картина

Честно казано, нямате време да се занимавате с микроуправление на екипа, ако се фокусирате върху растежа и резултатите. Ако се борите с микроуправлението, лидерските цели ще ви поставят на правия път. Като инвестирате в собствения си растеж, ще знаете кога да се включите активно и кога е време да предадете кормилото на екипа си.

Повишете мотивацията и ангажираността на служителите

Когато като лидер поставяте цели, те не засягат само вас. Ако се борите за позиция в ръководството през следващите 18 месеца, вероятно ще трябва да мобилизирате екипа си по някакъв начин, за да постигнете това. Това може да означава внедряване на иновативни системи, които повишават производителността, или работа с екипа ви, за да спечелите престижна награда. 🏆

Ако искате да видите шаблона за обратна връзка от служителите по различен начин, използвайте този изглед на таблото за прости функции за плъзгане и пускане.

Важното е, че вашите цели влияят върху целите на вашите служители. Ключово лидерско умение е да разберете, че с правилната структура можете да мотивирате екипа си и да го ангажирате с работата му.

Създайте по-добра работна среда

Работната ви среда може да повлияе положително или отрицателно на морала на екипа. Поставянето на цели подпомага личностното ви развитие, но също така ви дава знания за изграждането на по-добра среда за всички. Членовете на екипа се нуждаят от конструктивна критика, но е задача на лидерите на екипа да знаят как да я изразят.

Може би искате да започнете да делегирате задачи, за да прекарвате по-малко време в проекти с ниска стойност. Това не само намалява натоварването ви, но и показва на служителите, че им имате доверие да се грижат за бизнеса.

Цел като „Да се предприемат действия по 80% от обратната връзка на служителите“ показва на екипа, че приемате конструктивната им обратна връзка сериозно. Може дори да откриете проблеми, които не сте забелязали преди, което ви поставя в по-добра позиция да служите на екипа си и да създадете по-добра култура.

С течение на времето ще забележите по-голяма увереност, чувство за принадлежност и повече мотивация в екипа си.

Изграждайте взаимоотношения

Вашите служители очакват ли с нетърпение екипните срещи или вътрешно се възмущават всеки път, когато получат покана за Zoom? Вашите служители не трябва да стават най-добри приятели, но силните работни взаимоотношения са задължителни за здравословна работа в екип и продуктивна среда. 🤝

Поставете си лидерски цели, за да подобрите своите меки умения. Когато сте по-добри в общуването, разрешаването на конфликти и практикуването на активно слушане, ще създадете основа за по-добри взаимоотношения в екипа.

Дайте положителен пример

Промените в културата започват от върха. Ако искате вашият екип да бъде по-независим и задълбочен, първо трябва да дадете пример за такова поведение.

Хората са социални същества, така че, преди да се усетите, вашият екип ще започне да копира вашия стил на работа. Това е умен начин да приложите принципа „маймуната вижда, маймуната прави“ в работата на вашия екип.

10 примера за лидерски цели

Всеки мениджър е на различно пътуване, но знаем, че е по-лесно да си поставите цели, ако имате няколко примера за SMART цели, от които да черпите. Независимо дали поставяте цели за управление на проекти или цели за производителност, разгледайте тези 10 примера за лидерски цели, за да имате преднина.

1. Планирайте ефективни индивидуални срещи

Седмичните срещи са вашата възможност да помогнете на служителите. За съжаление, твърде много мениджъри са претоварени и тези индивидуални срещи могат да се объркат доста бързо.

Преминавайте между гъвкавия изглед на таблицата и изгледа на календара в ClickUp 3.0, за да визуализирате по най-добър начин цялата си работа.

Оправете нещата и планирайте по-ефективни индивидуални срещи с екипа си. Използвайте календарния изглед на ClickUp, за да планирате всичките си срещи и да видите задачите си на едно място.

Също така е добра идея да си водите бележки при всяко отчитане, така че въведете всичко в ClickUp Docs. Създайте папка за всеки член на екипа и лесно проследявайте напредъка им във времето.

Но не се притеснявайте – не е нужно да прекарвате часове в форматиране на тези документи. Просто отворете шаблона за индивидуална среща на ClickUp и сте готови за старт. 📚

2. Упражнявайте по-добро управление на времето

Проследяването на времето ви в ClickUp може да ви помогне да поставите по-реалистични цели като лидер и да проверите собствената си натовареност с задачи.

Списъкът ви със задачи нараства с всяка изминала минута? Управлението на времето няма да реши всички проблеми, но тази цел за лидерство със сигурност ще ви направи по-ефективни.

Постигнете напредък в тази цел, като:

3. Бъдете по-организирани

Чувствате се претоварени от проекти, задачи, срещи и имейли? Поставете си лидерска цел да станете по-организирани.

Първата стъпка е да въведете всичките си задачи в безплатния софтуер за управление на проекти ClickUp. Оттам визуализирайте всичките си задачи в таблото ClickUp Kanban, за да получите цялостен поглед върху всичко наведнъж.

Достъп до лентата с инструменти за действие в изгледа на списъка в ClickUp 3. 0, за да преминавате бързо между изгледи, документи и други

ClickUp събира всичките ви задачи, файлове, чатове и документи на едно място, така че вече не е нужно да търсите съобщения или файлове – всичко е организирано на едно място за вас.

4. Измислете иновативни решения

Лидерите са отговорни за иновациите, но нестандартното мислене не винаги е лесно. Поставянето на тази лидерска цел генерира повече качествени идеи за вашия бизнес, но как да станете по-иновативни?

Обсъждайте идеи с членовете на екипа си, използвайки ClickUp Mind Map. Мислете за него като за платформа за съвместно решаване на проблеми, която записва всички ваши страхотни идеи в реално време.

Обсъдете нови инициативи на екипа, като създадете своя собствена мисловна карта в ClickUp с възли, които можете да премествате с плъзгане и пускане.

Най-доброто от всичко е, че Mind Maps се интегрира с вашите цели и пътни карти за управление на проекти, така че да действате по тези големи идеи е толкова лесно, колкото едно кликване.

5. Подобряване на емоционалната интелигентност

Твърдите умения са важни, но меките умения имат голямо значение на работното място. Поставете си лидерски цели за подобряване на уменията си за активно слушане, отвореност, адаптивност и как приемате конструктивна критика.

Използвайте ClickUp Form view, за да създадете формуляри за обратна връзка от служителите. Покажете тези данни в таблото си в ClickUp, за да видите как вашият екип оценява вашата емоционална интелигентност. Това ще ви даде полезни, количествено измерими данни, с които да подобрите вашите меки умения.

Ще бъде лесно да събирате обратна връзка от екипа с изгледа „Формуляр“, където можете да персонализирате свои собствени формуляри за обратна връзка, които могат да се интегрират със задачите в ClickUp за последващо проследяване.

6. Повишете отговорността на екипа

Получете бърз поглед върху седмичния напредък на вашия екип, като персонализирате таблото си в ClickUp, за да показвате състоянието на проектите, оставащите задачи, усилията на екипа и други.

Тази цел на лидерството е задължителна за ангажиране и мотивиране на вашия екип. Настройте таблото ClickUp, за да проследявате целите на екипа. Ще видите показателите за производителността и натовареността на всеки на едно място, макар че можете да използвате и приложение за проследяване на цели, за да видите производителността на служителите в реално време.

7. Придобийте нови умения

Какви твърди умения ви трябват, за да бъдете по-добри в работата си? Направете списък с сертификати, процеси или софтуер, които ви интересуват. Оттам си задайте повтаряща се задача в ClickUp в изгледа „Времева линия“, за да се държите отговорни.

Настройте повтаряща се задача в ClickUp, за да постигате непрекъснат напредък към целите си.

Това ще ви помогне да определите по-добри срокове за вашите проекти и да знаете колко време отнемат задачите. Разбирането на сроковете на проектите е от решаващо значение, когато искате да подобрите своите лидерски умения.

8. Насърчавайте професионалното развитие на вашия екип

Тази цел за лидерство се фокусира върху развитието на вашия екип. По време на индивидуалните си срещи, помолете служителите си да измислят няколко SMART цели.

Работете с екипа си, за да въведете тези цели в приложение за проследяване на управлението на проекти като ClickUp и да покажете напредъка на всеки в реално време.

Напомняйте си да проверявате тези SMART цели при всяка проверка. Ако имате затруднения, това е знак, че трябва да предложите ресурси, обучение или помощ.

9. Върнете нещо в замяна

Имате дългогодишен опит, но вероятно някой ви е помогнал да стигнете дотук в кариерата си. Защо да не върнете услугата?

Поставете си цел като лидер да дадете нещо в замяна, било то като предложите наставничество на някой, който се интересува от областта, или като предложите безплатно обучение.

10. Повишете морала на екипа

Вашият екип се нуждае ли от подкрепа? Моралът на екипа е деликатен въпрос, но постигането на тази лидерска цел ще донесе дивиденти по отношение на производителността и задържането на персонала.

Най-добрият начин да повдигнете морала е да седнете с екипа си и да разберете от какво се нуждаят. Оттам нататък вероятно ще трябва да създадете отделни краткосрочни цели за изграждане на култура, подобряване на процесите или промени в софтуера.

5 шаблона за постигане на лидерски цели

Поставянето на цели е едно, а постигането им е съвсем друго. Независимо дали се нуждаете от помощ при поставянето на цели или при тяхното проследяване, тези пет шаблона предлагат готова структура за изпълнение и отчетност.

1. Шаблон за стандартна работа на ClickUp Leader

Проследявайте целите, производителността и резултатите в този стандартен шаблон за работа на лидери от ClickUp, за да сте в крак с операциите и работните процеси.

Шаблонът за стандартна работа на ClickUp Leader улеснява регистрирането на всички цели на вашия екип, оценяването на представянето и откриването на потенциални проблеми. Използвайте го за вашите лични лидерски цели или за целите на вашия екип.

Във всеки случай, това е интелигентен метод за организиране на вашите цели.

2. Шаблон за OKR и цели на компанията ClickUp

Изградете йерархия от цели на екипа, отдела и компанията с шаблона за OKR и цели на компанията.

Целите и ключовите резултати (OKR) са вид хиперструктурирани цели. Проследяването на OKR в цялата компания звучи обезкуражаващо, но шаблонът за OKR и цели на ClickUp Company го прави лесно.

Използвайте този шаблон, за да съгласувате целите на екипа си, да приоритизирате целите според тяхното въздействие и да проследявате всичко автоматично във времето. Можете също да свържете този шаблон с вашите цели в ClickUp за автоматично проследяване на напредъка.

3. Шаблон за мониторинг и контрол на проекти в ClickUp

Планът за мониторинг и контрол на проектите на ClickUp гарантира, че вашите проекти се изпълняват навреме, в рамките на бюджета и в съответствие с вашите очаквания.

Шаблонът за план за мониторинг и контрол на проекти ви предоставя незабавна структура за управление на графика, бюджета и резултатите от проекта. Ако вашата цел като лидер е да оптимизирате работния процес на екипа си или да впечатлите клиентите си с качествен проект, този шаблон ще ви помогне да постигнете целта си.

Лесно очертайте заинтересованите страни, сътрудниците и връзките към задачи или пространства в ClickUp Doc.

4. Шаблон за сигнали за цели и мерки на ClickUp

Проследявайте данните, които ще ви покажат дали все още сте на прав път с шаблона „Сигнали за цели и мерки“.

Рамката „Цели-Сигнали-Мерки“ (GSM) проследява ключовите показатели за ефективност (KPI) на вашия екип на едно удобно място, така че да можете да видите всички данни за ефективността в един и същ табло.

Шаблонът „ClickUp Goals Signals Measures“ ясно дефинира успеха за вас и вашия екип и автоматично проследява напредъка по отношение на вашите цели в реално време. Използвайте този документ за конструктивна обратна връзка и започнете да изграждате по-позитивна работна среда за всички.

5. Шаблон за мониторинг на здравето на екипа за лидерство на ClickUp

Независимо дали подкрепяте сложен мениджърски екип или малък изпълнителен екип, шаблонът за мониторинг на състоянието на лидерския екип на ClickUp ще ви помогне да максимизирате потенциала на вашата лидерска група.

Имате нужда да проверите състоянието на вашите лидерски усилия? Шаблонът за мониторинг на състоянието на лидерския екип на ClickUp въвежда статистическите данни за представянето на всеки мениджър в инструмент за проследяване, за да можете да видите показателите за растеж в реално време.

Шаблонът идентифицира областите, които се нуждаят от подобрение, което го прави идеалния инструмент за определяне на лидерски цели.

