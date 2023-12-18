Как да формулирате ефективни SMART цели през 2025 г. (с примери!)

„Може би ще гледам още един епизод.“ „Утре ще започна да работя по него.“ „По-добре да се откажа. Никога няма да се подобря.“

Ако някога сте си казали някоя от тези фрази, знаете колко трудно може да бъде да постигнете целите си.

Може да се разсеете от Netflix или да се демотивирате, защото целта ви да получите коремни мускули, като се смеете с часове, се оказа нереалистична. 😢

За щастие, можете да използвате рамка за определяне на цели като SMART цели, за да си поставите ефективни цели и да останете мотивирани.

Но какво означава SMART цел и как можете да я използвате, за да постигнете успех?

Не се притеснявайте!

В тази статия ще разгледаме какво представляват SMART целите, как да ги формулирате, ще ви дадем няколко примера и ще ви представим най-добрия инструмент за определяне на цели, който ще ви помогне да постигнете желаните резултати. Ще обсъдим и основните предимства на SMART целите.

На старт, готов, целите!

Какво е SMART цел?

Ако мислите, че SMART целта е просто супер умна цел, която някой е измислил, не сте напълно неправи.

SMART целите ви помагат да поставите постижими, добре обмислени цели. Акронимът SMART определя набор от критерии, които позволяват на екипите и отделните лица да бъдат реалистични, в буквалния смисъл на думата.

SMART означава цели, които са:

Ако някога сте работили за постигането на неясна цел, без да имате възможност да проследите напредъка си, трябва да си поставите SMART цели. Независимо дали става дума за лични или професионални цели, SMART критериите могат да ви помогнат да създадете реалистична цел, да установите ясен график и да идентифицирате пропуснатите цели.

Бонус: Шаблони за определяне на цели

Как да формулирате SMART цел

Не забравяйте, че SMART целта означава специфична, меряема, постижима, релевантна и времево ограничена цел. За да напишете SMART цели, ще трябва да работите върху всички пет елемента, за да създадете проследими и ясни цели.

Нека сега разгледаме всяка стъпка в рамката на SMART целите:

1. Конкретни

За да избегнете поставянето на обща цел, трябва да създадете конкретен план за действие.

Всичко, което трябва да направите, е да отговорите на обичайните въпроси, започващи с „w“:

Какво: дайте подробно описание на това, което точно искате да постигнете.

Кой: направете списък с хората, които трябва да бъдат част от вашата цел. Това е от решаващо значение, ако работите за постигане на направете списък с хората, които трябва да бъдат част от вашата цел. Това е от решаващо значение, ако работите за постигане на цел за екипна ефективност

Кога: изберете началната и крайната дата за поставената от вас цел.

Къде: ако е приложимо, ще трябва да изберете място за вашата цел

Защо: определете причината, поради която искате да постигнете тази конкретна цел. Трябва да разберете как вашата цел се вписва в това, което искате да постигнете в бъдеще.

Кои: определете всички предизвикателства или изисквания, които ще повлияят на напредъка към целта, за да знаете дали сте поставили постижима цел. Например, ако целта ви е да определете всички предизвикателства или изисквания, които ще повлияят на напредъка към целта, за да знаете дали сте поставили постижима цел. Например, ако целта ви е да стартирате нов уебсайт , но нямате опит в уеб разработката, вероятно ще се сблъскате с някои препятствия.

Конкретен пример за цел: Увеличете органичния трафик към вашия уебсайт с 10%.

2. Измерими

Следващата стъпка е да решите как ще измервате напредъка към целта си.

Когато дефинирате тези показатели, вашата цел става по-осезаема*, тъй като можете ясно да видите колко сте близо до постигането й.

Освен това, ако сте си поставили дългосрочна цел, можете да се мотивирате, като определите междинни цели.

Какво представляват етапите?

Важните етапи са ключовите постижения по време на реализацията на вашата цел. Например, ако целта ви е да стартирате уебсайт за пазаруване, създаването на потребителския интерфейс може да бъде важен етап.

Празнуването на вашите постижения може да ви помогне да останете мотивирани да постигнете още повече цели! 🥳

Пример за измерима цел: Проверявайте аналитичните данни ежемесечно, за да увеличите органичния трафик към вашия уебсайт с 10% до края на първото тримесечие.

3. Постижими

Сега трябва да определите колко постижима е вашата цел.

Макар че поставянето на изключително предизвикателна цел (като амбициозна цел ) може да ви помогне да постигнете още по-добри резултати, то може да ви демотивира, ако не успеете да я постигнете.

Вместо това, трябва да помислите за нови умения, промяна в нагласите, софтуер за поставяне на цели, оборудване, курсове и т.н., от които ще се нуждаете, за да постигнете целта си.

Ако установите, че ви липсва някаква умение или сертификат, ще трябва да определите как да ги придобиете.

Но не забравяйте да обмислите финансовите си ограничения и ограниченията си във времето!

Пример за постижима цел: За да разширите своя онлайн бизнес, вероятно ще трябва да наемете уеб разработчици. Но също така ще трябва да решите дали можете да си позволите да плащате на тези разработчици. 💰

4. Уместни

Поставянето на релевантни цели ви помага да определите добра цел, която наистина има смисъл за вашето бъдеще.

Ако си поставите SMART цели, които не съответстват на кариерното ви развитие или дългосрочните ви лични цели, вероятно ще се почувствате доста разочаровани, когато ги постигнете.

Например, ако си представяте, че в следващите няколко месеца ще управлявате собствен онлайн магазин, трябва да си поставите за цел да посещавате курсове по продажби и маркетинг.

Но вместо това, ако си поставите за цел да посещавате курсове по стендъп комедия през следващите три месеца...

След като завършите всички тези курсове, няма да се почувствате по-близо до крайната си цел.

Пример за подходяща цел: Въз основа на данните, че органичният трафик на вашия сайт е нараснал с 8% през последното тримесечие, е логично да си поставите за цел да увеличите органичния трафик с 10% през настоящото тримесечие.

5. Ограничени във времето

Целите трябва да имат краен срок.

Без такава вашите цели ще се простират до безкрайност и отвъд, заедно с вашата прокрастинация!

Например, за да създадете реалистичен график за онлайн бизнес, трябва да вземете предвид неща като:

Трябва ли да наема членове на екипа?

Трябва ли да наема помещение?

Какви административни документи трябва да представя?

Колко време ще отнеме да си осигурите доставчици?

Пример за цел с краен срок: Увеличете органичния трафик към вашия уебсайт с 10% до края на първото тримесечие.

След като отговорите на тези въпроси, ще знаете колко време ви е необходимо, за да постигнете целта си.

Бонус: SMART цели за човешките ресурси

Предимства на формулирането на SMART цели

Ето две фантастични предимства на използването на SMART цели:

1. SMART целите могат да подобрят саморазвитието

Рамката за определяне на цели като SMART ни помага психологически.

Преди да си поставим SMART цел, трябва да разберем основните си ценности и да се уверим, че целта, която си поставяме, е в съответствие с тях. По този начин е по-вероятно да се възползваме от целите си в дългосрочен план.

Освен това, когато определяме план за действие за SMART цел, трябва да приемем своите способности и да си поставим реалистични очаквания.

Например, ако искате да станете старши маркетинг мениджър, трябва да се уверите, че разполагате с необходимите сертификати, за да не се окажете в ситуация като тази:

Но след като постигнем успех, се чувстваме по-уверени и мотивирани да си поставяме и постигаме още повече цели!

2. SMART целите са лесни за работа

Критериите за SMART цели са изключително лесни за разбиране и не се нуждаете от много обучение или скъпи инструменти за определяне на цели, за да ги приложите на практика.

Ето защо това е отличен процес за определяне на цели за индивидуални лица и екипи от всякакъв размер.

Например, можете да съгласувате личните си цели с целите и ключовите показатели за ефективност (KPI) на управлението на проекти, за да следите напредъка, без да харчите цяло състояние.

Нека бъдем умни!

Рамката SMART се отнася до създаването на стратегически план, който ще ви помогне да се фокусирате върху постижими цели.

Въпреки че системата за SMART цели може да ви помогне да определите практични лични и професионални цели, наличието на инструмент за определяне на цели като ClickUp може да улесни значително процеса.

С функции като „Приоритети“, „Папки с цели“ и множество интеграции, няма да се налага да губите време за ръчно документиране и проследяване на целите.

Бъдете умни и се регистрирайте безплатно в ClickUp още днес, за да постигнете SMART цели, които са толкова добри, колкото и тренировките ви! 🥊