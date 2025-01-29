12 най-добри софтуера за поставяне на цели за екипи през 2025 г.

Да мечтаете за всички невероятни цели, които искате да постигнете, е лесно, но да продължите напред и действително да ги поставите... не е толкова лесно.
Но не се обезсърчавайте!
Това е напълно нормално, тъй като се разсейваме от няколко неща.
А в други случаи просто не знаем как да си поставим реалистични цели.
Ето къде софтуерът за поставяне на цели може да ви помогне.
В тази статия ще разгледаме какво представлява софтуерът за поставяне на цели и ще ви представим 12 фантастични инструмента, които ще ви помогнат да поставите и постигнете целите си като Ел Уудс.
Да започваме. ??
Какво е софтуер за поставяне на цели?
Независимо дали става въпрос за личен или професионален план, целите съгласуват вашия фокус с това, което искате да постигнете в живота. Те също така повишават ангажираността на служителите, като гарантират, че бизнесът не застива.
Но всички знаем колко може да бъде разочароващо да поставяме цели и да проследяваме напредъка ръчно.
Как да поставяте цели и да следите ежедневния си напредък без да се изморявате?
Чрез използване на приложение за поставяне на цели.
Инструментът за поставяне на цели ви позволява да задавате и проследявате напредъка си към SMART цели, KPI и OKR.
Чакайте... какво са това?
Ето кратко резюме:
- SMART цел е ръководство за постигане на цели, в което определяте специфични, меркими, постижими, реалистични и времево ограничени цели.
- Ключовите показатели за ефективност (KPI) помагат на бизнеса да определи дали постига напредък към основните си бизнес цели.
- OKR ( Цели и ключови резултати) е метод за поставяне на цели, който помага на екипите и отделните лица да определят цели и да измислят начин за тяхното измерване.
Например, Ел може да зададе OKR като:
- Цел: да постъпя в Харвардския университет, факултет по право
- Ключов резултат 1: учене по три часа на ден
- Ключов резултат 2: правете по един тренировъчен тест на ден
- Ключов резултат 3: резултат 179 на LSAT
Софтуерът за управление на цели ви помага да направите това с няколко функции, като:
- Автоматизирани системи за проследяване на цели, с които да следите постигането на целите си
- Табла и отчети за напредъка, които ви помагат да анализирате точно напредъка си.
- Работни потоци за разбиване на целите ви на прости задачи
- Текстови и имейл известия, за да сте в крак с крайните срокове
- Мобилни приложения, с които да преразгледате целите си на розовия си, блестящ телефон ?
С приложение за проследяване на цели ще можете да се справите с всяка цел, която ви се изправи, дори и да се опитвате да завършите юридическия факултет като „Малибу Барби“ или да си осигурите мечтаната работа.
12 най-добри софтуера за поставяне на цели
Ето 12-те най-добри софтуера за поставяне на цели, които ще ви помогнат да бъдете толкова уверени в целите си, колкото Ел:
1. ClickUp
ClickUp е един от най-високо оценените софтуери за поставяне на цели и управление на проекти, използван от суперпродуктивни екипи в малки и големи компании.
От приоритизиране на целите до планирането им в динамичен календар, ClickUp е най-добрият инструмент за управление на цели.
Ето как ClickUp може да ви помогне да поставите и постигнете всичките си цели
Целите в ClickUp са високо ниво цели, които можете да разделите на по-малки, измерими цели . За да постигнете целта си, всичко, което трябва да направите, е да изпълните тези прости цели.
И докато се стремите да постигнете тези цели, ClickUp автоматично изчислява колко близо сте до постигането на целта си.
Но чакайте... как се поставят цели?
Поставянето на цели в ClickUp е толкова лесно, колкото да се научите да правите „бенд и снап“!
Просто отидете в „цели” в ClickUp и създайте нова цел, като кликнете върху бутона „+нова цел”. Ето какво още можете да зададете:
- Наименование на целта
- Крайният срок
- Кой е отговорен за това и още
И ето!
Поставихте си цел.
С ClickUp можете да поставяте постижими цели, за да останете фокусирани и мотивирани, дори когато просто искате да лежите в леглото с кутия шоколадови бонбони цял ден. ?
Как?
Можете да разделите целта си на по-лесно постижими подцели. Просто натиснете бутона „добави подцел” и ще видите подцелите си да се появяват точно под общата ви цел.
Лесно разбийте всяка цел на измерими задачи с функцията за цели на ClickUp.
ClickUp ви позволява да задавате различни цели, като например:
- Число: числови стойности, като например колко точки искате да получите на приемния изпит за юридическия факултет?
- Вярно или невярно: въведете дали нещо е било направено или не. Например, дали сте спечелили дело с голям обществен отзвук или не.
- Валута: следете парите си. Например, колко ще похарчите за пазаруване?
- Задачи: ако една от вашите задачи е да съберете доказателства, че Чътни не си е направила перманент на косата, можете да добавите тази индивидуална задача към вашите цели.
И след като сте подредили всичките си цели, просто ги съхранете в папки с цели. Папките с цели ви позволяват да групирате сходни цели в организирани, подредени папки.
Съхранявайте и категоризирайте подобни цели в папки за цели в ClickUp.
Следващата стъпка е да проследите напредъка си към тях.
Ето как ClickUp оптимизира проследяването на целите:
1. Проследявайте напредъка си по всяка цел: ако целта ви е да вземете отлични оценки на десет изпита в юридическия факултет, можете да видите колко от тях сте взели досега.
2. Вижте как вашите цели са допринесли за общата ви цел: ако досега сте изпълнили 25% от всичките си цели, напредъкът ви към целта ще бъде 25%.
По този начин винаги ще имате непрекъсната обратна връзка за напредъка си.
Следете напредъка си с процента на постигнатите цели в ClickUp goals.
И точно като Ел Уудс, ние също сме пълни с изненади!
Ето един кратък поглед върху това, което ClickUp ви предлага:
Други ключови функции на ClickUp
- Седмични карти за оценка: информирайте всички свои съученички в женското братство за целта, по която всеки ще работи през седмицата.
- Табла : получете обща представа за всичко в вашето женско студентско братство ( Работно пространство ), включително напредъка по целите, времето, прекарано по проекти, и др.
- Чеклисти: създавайте прости списъци със задачи, в които очертавате как ще постъпите в Харвардския университет, и отбелязвайте изпълнените задачи, докато сте в движение.
- Напомняния : твърде зает с пазаруване, докато не паднеш от крака като Ел Уудс? Не се притеснявай. ClickUp ти напомня за задачите ти от пет минути до три дни преди крайния срок.
- Статуси : добавете различни етапи към работата си за точно проследяване на целите
- Вградено проследяване на времето: проследявайте колко време прекарвате в салона на Полет?
- Бележник: записвайте идеи, важни бележки, правни термини и др.
- Повтарящи се задачи: създавайте повтарящи се графици за задачи, които изпълнявате ежедневно, ежеседмично и ежемесечно, като например да заведете Бруизър на разкрасяване (това, разбира се, е ежедневно).
- Изгледи: прегледайте предстоящите си задачи в списък, канбан, диаграма на Гант и всеки друг стил по ваш избор.
- Мисловни карти: визуализирайте как ще спечелите делата си в правната клиника с помощта на красива мисловна карта.
- Персонализирани известия: изберете как и кога ClickUp да ви уведомява за вашите цели.
- Шаблони: използвайте шаблони за поставяне на цели, лично планиране, управление на финансите, планиране на събития и др.
Предимства на ClickUp
- Мощен план Forever Free с неограничен брой потребители
- Удобен за ползване интерфейс с онлайн и офлайн режим
- Сътрудничество по предстоящи цели, бази от знания и други с Docs
- Разпределяйте задачи на няколко изпълнители, за да могат членовете на екипа да работят заедно по постигането на целите.
- Обсъждайте личните си и професионални цели успоредно с работата си с помощта на чат прозореца.
- Поверителност, гости и разрешения ви позволяват да контролирате кой има достъп до вашите цели.
- Синхронизирайте задачите си в ClickUp с календара на Google, календара на Outlook и календара на Apple с помощта на синхронизиране на календара.
- Интегрира се с няколко софтуера на трети страни, като Google Assistant, Calendly, Evernote и други.
- Добавяйте задачи и създавайте напомняния с помощта на нашите мощни мобилни приложения за iOS и Android.
- Поддържа платформи Apple, Windows и Linux.
Ограничения на ClickUp
- (Все още) няма табличен изглед в мобилното приложение.
Разгледайте пътната карта на ClickUp, за да видите как отстраняваме такива незначителни недостатъци.
И не пропускайте всички вълнуващи функции, които този безплатен OKR софтуер ви предлага!
Цени на ClickUp
ClickUp предлага пет ценови плана:
- Безплатен план завинаги (най-подходящ за лична употреба)
- Неограничен план (най-подходящ за малки екипи (7 USD/член на месец)
- Бизнес план (най-подходящ за средни екипи (12 USD/член на месец)
- Enterprise (свържете се с отдела по продажбите за информация за цените)
Оценки на клиенти на ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
2. Databox
чрез Databox
Databox е инструмент за управление на производителността, който събира всички ваши данни, за да можете лесно да проследявате целите си. Приложението ви позволява също да проследявате напредъка с данни за KPI, така че ако ви предстои оценка на производителността, Databox може да ви бъде полезен.
Въпреки това, този софтуер за планиране на цели има доста скъпи ценови планове, така че ще трябва да съберете всичките си финанси, за да го използвате.
Основни характеристики на Databox
- Визуализирайте напредъка по целите в табла
- Следете напредъка с помощта на ленти за напредък, таблици, линейни или стълбови диаграми и др.
- Получавайте известия, когато е вероятно или малко вероятно да постигнете целта си.
- Задавайте цели на екипи и отделни лица
Предимства на Databox
- Задайте организационни цели за следващите седмици, месеци и тримесечия.
- Месечните цели автоматично се превръщат в подходящи седмични и дневни цели.
- Достъп до данните за вашите цели чрез лаптопа или мобилното ви устройство
Ограничения на Databox
- Безплатният план на софтуера за поставяне на цели има само три табла за цели.
- Не можете да персонализирате отчетите (ограничени сте само до седмични или месечни отчети)
- Първоначалната настройка може да бъде трудна.
Цени на Databox
Този инструмент за поставяне на цели има четири ценови плана:
- Безплатно 3 източника на данни 3 потребители 3 табла за управление И още
- 3 източника на данни
- Basic (59 $/месец) 10 източника на данни 10 потребители 10 табла за управление И още
- 10 източника на данни
- Plus (119 $/месец): Анотации Създаване на заявки Интеграция със Slack И още
- Анотации
- Бизнес (299 $/месец): 50 източника на данни, 20 потребители, 50 табла и още
- 50 източника на данни
Оценки на клиентите на Databox
- G2: 4,5/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)
3. Goalscape
чрез Goalscape
Goalscape е визуален инструмент за поставяне на цели, който ви помага да разделите големите предизвикателства на по-лесно управляеми подцели.
Но ако се чудите дали този безплатен софтуер за поставяне на цели разполага с канбан табла, диаграми на Гант или дори календар...
За съжаление, сте ограничени до кръгово или списъчно представяне.
Основни характеристики на Goalscape
- Поставете цели и създайте визуална йерархия, за да ги управлявате.
- Разпределете отговорността за целите на отделни лица или групи
- Проследяване на напредъка в реално време
- Задайте приоритетите на целите, като ги маркирате с различни цветове.
Предимства на Goalscape
- Поканете външни потребители да сътрудничат безплатно за постигането на вашите цели.
- Никога не пропускайте краен срок, като добавяте крайни дати и срокове към вашите бизнес цели.
- Персонализирайте целите си с бележки, прикачени файлове и хипервръзки.
Ограничения на Goalscape
- Няма функции за проследяване на дългосрочни цели
- Безплатният план е ограничен до един онлайн проект.
- Няма вградена функция за проследяване на времето
Цени на Goalscape
Този софтуер за планиране на цели предлага три ценови плана:
- Goalscape онлайн безплатно Визуално поставяне на цели Един онлайн проект Мобилно приложение за съпътстване И още
- Визуално поставяне на цели
- Goalscape online unlimited (6 $/месец): Неограничен брой онлайн проекти Споделяне онлайн с всеки Пълна поддръжка Безплатни актуализации и още
- Неограничен брой онлайн проекти
- Goalscape desktop (еднократно плащане от 60 долара): Създавайте офлайн проекти Доживотна поддръжка и актуализации И още
- Създавайте офлайн проекти
Оценки на клиентите на Goalscape
- G2: 5/5 (1 рецензия)
- Capterra: 5/5 (4+ отзива)
Бонус: SMART цели за студенти
4. Goals.com
чрез Goals.com
Goals. com е приложение за поставяне на лични цели с дневник за промяна и проследяване на навици, което ви помага да създадете добри навици, като например да ходите на фитнес всеки ден.
За съжаление, повечето от основните функции за проследяване на цели, като карти на целите и проследяване на навици, са достъпни само в платените планове. (Къде са тези ендорфини, когато имате нужда от тях! ?)
Ключови характеристики на Goals.com
- Вграден инструмент за проследяване на навици
- Платформа за съобщения, която ви позволява да изпращате индивидуални и групови съобщения.
- Получавайте редовни отчети за напредъка и обобщения за успеха чрез SMS и имейл.
- Създайте мощна визия, за да поддържате мотивацията си
Предимства на Goals.com
- Свържете се с общност от хора, които си поставят цели, които ще ви вдъхновяват.
- Задайте напомняния, които ще ви изпращат известия, докато сте у дома или в движение.
- Използвайте персонализиран шаблон за цели или създайте свой собствен
Ограничения на Goals.com
- Функцията за личен дневник е достъпна само в платените планове.
- Не можете да възлагате задачи на членовете на екипа
- Няма вграден инструмент за проследяване на времето
Цени на Goals.com
Този инструмент за поставяне на цели има три ценови плана:
- Basic (безплатно): Напомняния Днешният фокус Общност И още
- Напомняния
- Лични (свържете се с Goals.com за персонализирана оферта): Карти на целите Мобилно коучинг Табло за визия Проследяване на навици И още
- Карти на целите
- Екипи (6,99 $/месец на потребител): Карти на целите за екипи Мобилно коучинг за екипи Споделяне на файлове И още
- Карти на целите за екипи
Оценки на клиентите на Goals.com
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
5. Goals On Track
чрез Goals On Track
Goals On Track е инструмент за поставяне и управление на цели, който разбива всяко препятствие на SMART цели и фокусиран план за действие.
Неговият персонализируем табло, подобно на канбан, ви предоставя ежедневен разбивка на основните предстоящи цели и задачи, докато функциите за етапи и подцели ви помагат да предприемате последователни и управляеми стъпки към постигането на тези цели.
Тази платформа предлага и функция за проследяване на навици, в допълнение към дневник за цели и виртуална табло за визия, за да ви помогне да изградите здравословни и разумни навици на ежедневна база.
Ключови характеристики на Goals On Track
- Създайте цели от един от готовите шаблони на Goals On Track или създайте свой собствен шаблон, който да използвате по-късно.
- Функции за проследяване на времето и навиците
- Прегледайте личните си цели и OKR в интерактивна диаграма и отчет за целите.
- Задавайте повтарящи се цели, които да се повтарят ежедневно, ежеседмично или ежемесечно.
Предимства на Goals On Track
- Поддържа се на устройства с iOS и Android, за да проследявате целите си, когато сте далеч от дома.
- Интегрира се с други календарни приложения като iCalendar, Google Calendar, Outlook и други.
- Възможност да споделяте с другите колко напредък сте постигнали в Team версията
Ограничения на Goals On Track
- Невъзможност да задавате цели на другите или да коментирате задачите
- По-подходящ за проследяване на индивидуални цели и навици, отколкото за екипни цели.
- Ограничено само до табло от типа канбан и календарни изгледи
Цени на Goals On Track
Този инструмент за проследяване на цели и навици предлага два плана за абонамент:
- Членство (68 USD/година за индивидуална употреба) Неограничено ползване в уеб и мобилно приложение Неограничено ползване на функциите Достъп до всички шаблони за цели и бъдещи добавки Безплатна техническа поддръжка
- Неограничено използване в уеб и мобилно приложение
- Отборна сметка (свържете се с нас за цени) Включва всички предимства от индивидуалното членство Функции за много потребители Безплатна техническа поддръжка Бонус електронни книги и ресурси
- Включва всички предимства от индивидуалното членство
Оценки на клиентите за Goals On Track
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
6. Engagedly
чрез Engagedly
Engagedly е система за управление на производителността, която помага на служителите да останат продуктивни. Процесът й се основава на създаването на култура на честа обратна връзка, за да се спазват целите, OKR и да се управлява развитието на талантите.
Основни характеристики на Engagedly
- Функции за проследяване на стратегически цели и OKR
- Обратна връзка в реално време
- Множество начини да разгледате целите на екипа и напредъка на индивидуалните цели
Предимства на Engagedly
- Разполага с няколко продукта и функции за проследяване на цели, анализи, система за награди и менторство.
- За някои продукти са налични табла, кутии и изгледи, подобни на мисловни карти.
Ограничения на Engagedly
- Повече за екипите по човешки ресурси и мениджмънт, отколкото за индивидуална употреба
- Няма инструменти за проследяване на навици в приложението
Цени на Engagedly
- Свържете се с отдела за продажби на Engagedly за подробности относно цените.
Оценки на клиентите на Engagedly
- G2: 4,2/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (74 отзива)
7. Lattice
чрез Lattice
Lattice е система за управление на производителността на служителите с отделни продукти за проследяване на цели, които помагат на мениджърите да развиват професионалните умения на членовете на екипа си и да постигат цели, насочени към подобряване на работното място.
Основни характеристики на Lattice
- Пет отделни продукта, включително Performance, Goals и Grow, всеки от които се фокусира върху повишаване на производителността, OKR и непрекъснато усъвършенстване.
- Таблото в продукта Goals ви помага да видите кой е на прав път и да идентифицирате възможности за растеж.
Предимства на Lattice
- Интегрира се с други административни инструменти като Zenefits, Rippling и ADP и може да се използва както от екипи на място, така и от екипи, работещи дистанционно.
- Множество продукти помагат на работодателите да изберат софтуер, който е съобразен с целите на техния екип.
Ограничения на Lattice
- Не е създаден за собствени цели
- Приложението не предлага функции за проследяване на навици или време.
Цени на Lattice
Този инструмент за управление на персонала предлага четири плана с абонамент
- Развитие (3 $/човек на месец, фактурира се ежегодно) Планове за развитие Области на развитие 1:1 и интеграция на прегледи Кариерни пътеки
- Планове за растеж
- Производителност (9 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно) Отчети и анализи за производителността OKR и управление на цели Седмични актуализации Интеграции със Slack, Google apps и Outlook SSO Lattice University Мобилно приложение
- Отчети за ефективността и анализи
- Производителност и ангажираност (12 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно) Всички функции в плана „Производителност“ Отчети и анализи за ангажираността на служителите Исторически референтни показатели Шаблони за проучвания Обучения за производителност Редовни консултации
- Всички функции в плана „Производителност“
- Enterprise (свържете се с Lattice за цени) Обучение на място Персонализирани планове Персонализирани продуктови пакети Обучение за ефективност и ангажираност, базирано на ролите
- Обучение на място
Оценки на клиентите на Lattice
- G2: 4,6/5 (над 2600 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (75+ отзива)
8. Weekdone
чрез Weekdone
Weekdone е софтуер за проследяване на цели, който се основава на OKR, за да гарантира, че постоянно правите целенасочени стъпки и се фокусирате върху цели, които са в съответствие с целите на компанията.
Ключови характеристики на Weekdone
- Функция за седмичен план и отчитане, за да изградите продуктивни навици
- Отчитане и визуализация на данни с визуални табла
- Седмични имейли за напредъка
Предимства на Weekdone
- Чат на живо и OKR коучинг, за да оптимизирате вашето преживяване с Weekdone.
- Интегрира се със Slack, Teams, Zapier и други, за да подобри ангажираността на служителите и проследяването на целите за комуникация в екипа.
Ограничения на Weekdone
- Тази платформа е създадена за мениджъри, които искат да следят представянето на екипа и да проследяват професионалните цели, а не индивидуалните цели или навици.
- Няма функции за проследяване на навици или време
- Не предлага множество изгледи
Цени на Weekdone
Този софтуер за проследяване и управление на цели предлага безплатен и премиум план.
- Безплатна пробна версия (4 или повече потребители за 14 дни) Всички функции са включени
- Всички функции са включени
- Всички функции са включени
- Безплатен план (до 3 потребители) Всички функции са включени
- Всички функции са включени
- Всички функции са включени
- Премиум (за екипи от 4-10 души, 90 $/месец, фактурира се ежегодно, цената варира в зависимост от големината на екипа) Включва всички функции
- Всички функции са включени
- Всички функции са включени
Оценки на клиентите на Weekdone
- G2: 4/5 (20 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)
9. Profit. co OKRs
чрез Profit. co
Profit.co е инструмент за управление и ангажираност на служителите с набор от продукти, които помагат на вашия бизнес да повиши ефективността на екипа си по различни начини.
Продуктът OKRs Management помага на компаниите да приоритизират целите на своите екипи, да спестят време, да ангажират служителите си и да насърчават култура на екипно сътрудничество и постоянно усъвършенстване.
Profit. co Основни характеристики на OKR
- Табла за съгласуване, които помагат на екипа да създаде цели, които са от полза за цялостната картина
- Седем вида ключови резултати за проследяване на всички видове цели
- Свържете задачите с ключовите резултати в Profit. co
Profit. co Предимства на OKR
- Над 400 предварително създадени и персонализирани KPI
- Шаблони за създаване на стратегически цели
- Множество табла и функции в таблата за филтриране, проследяване и награждаване на напредъка
Profit. co Ограничения на OKR
- Не е подходящо за поставяне на лични цели
- Не е пригоден за проследяване на навици
Profit. co Цени на OKR
Profit.co предлага безплатна пробна версия и три вида планове за своя набор от продукти.
- Безплатно До пет потребители Над 300 вградени KPI Предварително създадени OKR шаблони Задаване на срокове за създаване/редактиране на OKR Автоматични напомняния и известия Седмични проверки Безплатно мобилно приложение
- Седмични проверки
- Growth (7 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно) Всички функции от безплатния план Персонализирайте страницата си с OKR списък С ключови резултати и цели Възможност за добавяне на повечето други допълнителни функции 24/7 поддръжка по телефона и чат Допълнителни интеграции
- Всички функции от безплатния план
- Enterprise (свържете се с нас за цени) Всички функции от плана Growth Всички допълнителни функции 24/7 приоритетна поддръжка Специализиран мениджър за успех на клиентите Разгръщане на място
- Всички функции от плана „Растеж“
Profit. co OKRs оценки на клиентите
- G2: 4,8/5 (над 175 отзива)
- Capterra: 4,9/5 (над 115 отзива)
10. 15five
чрез 15five
15five е професионален инструмент за оценка на ефективността с отделни продукти, свързани с целите, които помагат на мениджърите и отделите по човешки ресурси да следят напредъка на своите екипи.
Той предлага няколко продуктови плана, включително Performance и Focus, за да помогне на екипа да постигне целите си и да ги раздели на SMART цели, които могат да се измерват във времето в приложението.
15 основни характеристики
- Проследявайте OKR и целите на екипа, за да сте в крак с основните задачи.
- Възможност за предоставяне на обратна връзка в реално време или извършване на преглед на личните цели
- Вижте напредъка в таблото в реално време
15five предимства
- Полезно за мениджъри, които ръководят няколко члена на екипа
- Функции, фокусирани върху SMART цели и OKR
Ограничения на 15five
- Няма функция за проследяване на навици или време
- Не е подходящ за собствени цели
- Ограничени възможности за персонализиране и изгледи
Цени на 15five
Този софтуер за проследяване на цели разбива плановете си въз основа на размера на компанията или екипа, който го използва.
- Engage (4 долара на месец на потребител) Персонализирани оценки по теми Исторически референтни показатели Табло с планове за действие Информационни брифинги и стратегическо планиране Налични наставници за мениджъри и служители
- Персонализирани оценки по теми
- Perform (8 USD/месец на потребител) Всичко в Engage Данни и анализи Приложения за iOS и Android Калибриране HRIS интеграции SSO
- Всичко в Engage
- Focus (8 USD/месец на потребител) Проследяване на цели с OKR Изглед на OKR диаграма Интеграция с Jira и Salesforce Анализ на данни Интеграции с HRIS SSO
- Проследяване на цели с OKR
- Total Platform (14 USD/месец на потребител) Всичко от планове от по-ниско ниво DPA и въпросници за сигурност
- Всичко от плановете от по-ниско ниво
15five оценки на клиенти
- G2: 4,6/5 (над 1600 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 800 отзива)
11. Trakstar
чрез Trakstar
Trakstar е софтуер за проследяване на цели, съобразен с бизнес целите, резултатите и напредъка чрез обратна връзка.
Този инструмент е по-подходящ за мениджъри и специалисти по човешки ресурси и макар да не предлага функция за проследяване на навици в приложението, със сигурност има предимства да използвате този софтуер, ако управлявате екип и им помагате да поставят индивидуални цели.
Основни характеристики на Trakstar
- Функция SMART за определяне на цели, проследяване на постиженията и наблюдение на напредъка на служителите
- Следете напредъка с прегледи на резултатите, персонализирано проследяване на целите, неограничени цикли на преглед и непрекъсната обратна връзка.
- Революционна 360-градусова обратна връзка – насърчавайте ангажираността, отговорността и развитието на служителите с непрекъсната обратна връзка в реално време.
- Автоматични напомняния по имейл
Предимства на Trakstar
- Предлага множество продукти, които отговарят на различни цели или професионални нужди.
- Табла с данни в реално време
- Създадени за екипи, за да подобрят индивидуалния и общия напредък чрез техники за поставяне на SMART цели.
Ограничения на Trakstar
- Няма функция за проследяване на навици или време
- Не е създаден за лични цели
- По-скоро алтернатива на HR платформа, отколкото инструмент за проследяване на навици или цели.
Цени на Trakstar
- Свържете се с Trakstar за оферта
Оценки на клиентите на Trakstar
- G2: 4,3/5 (над 180 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (280+ отзива)
12. Целите на Джо
чрез Joe’s Goals
Joe’s Goals е уеб-базирано приложение за поставяне на цели, което ви позволява да поставяте неограничен брой цели.
И макар този онлайн инструмент за поставяне на цели да е напълно безплатен, безплатната версия съдържа много реклами.
Не е това, което искате да видите, когато се опитвате да си поставите амбициозни цели, нали?
Основни характеристики на Joe’s Goals
- Добавете персонализирани списъци за вашите цели
- Използвайте дневника, за да записвате вашите дейности и цели.
- Добавете няколко отметки към една и съща цел, когато се чувствате особено продуктивни.
Предимства на Joe’s Goals
- Използвайте дневния резултат, за да следите постигането на целите си.
- Създайте отрицателни цели, за да се отървете от тях
- Добавете колкото индивидуални цели искате и ги актуализирайте от един интерфейс.
Ограничения на Joe’s Goals
- Няма офлайн поддръжка
- Липсват разширени функции за производителност на служителите, като напомняния.
- Няма налични мобилни приложения
Цени на Joe’s Goals
Joe’s Goals е безплатен за използване.
Оценки на клиентите на Joe’s Goals
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
Винаги вярвайте в себе си ?
Инструментите за поставяне на цели ви помагат да си поставите амбициозни цели и да проследявате напредъка си към тях с функции като проследяване на навици, напомняния, общности за поставяне на цели и други.
А с подходящия инструмент за управление на цели ще можете да постигнете всичките си цели. ?
С други думи, започнете да проследявате с ClickUp!
С функции като начални дати и крайни срокове, които ви помагат да управлявате времето си ефективно, и персонализирани полета за проследяване на напредъка по целите по начина, по който искате, ClickUp има всичко необходимо, за да постигнете успех.
Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес, за да постигнете всичките си цели!