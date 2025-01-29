12 най-добри софтуера за поставяне на цели за екипи през 2025 г.

Да мечтаете за всички невероятни цели, които искате да постигнете, е лесно, но да продължите напред и действително да ги поставите... не е толкова лесно.

Но не се обезсърчавайте!

Това е напълно нормално, тъй като се разсейваме от няколко неща.

А в други случаи просто не знаем как да си поставим реалистични цели.

Ето къде софтуерът за поставяне на цели може да ви помогне.

В тази статия ще разгледаме какво представлява софтуерът за поставяне на цели и ще ви представим 12 фантастични инструмента, които ще ви помогнат да поставите и постигнете целите си като Ел Уудс.

Да започваме. ??

Какво е софтуер за поставяне на цели?

Независимо дали става въпрос за личен или професионален план, целите съгласуват вашия фокус с това, което искате да постигнете в живота. Те също така повишават ангажираността на служителите, като гарантират, че бизнесът не застива.

Но всички знаем колко може да бъде разочароващо да поставяме цели и да проследяваме напредъка ръчно.

Как да поставяте цели и да следите ежедневния си напредък без да се изморявате?

Чрез използване на приложение за поставяне на цели.

Инструментът за поставяне на цели ви позволява да задавате и проследявате напредъка си към SMART цели, KPI и OKR.

Чакайте... какво са това?

Ето кратко резюме:

SMART цел е ръководство за постигане на цели, в което определяте с пецифични, м еркими, п остижими, р еалистични и в ремево ограничени цели.

Ключовите показатели за ефективност (KPI) помагат на бизнеса да определи дали постига напредък към основните си бизнес цели.

OKR ( Цели и ключови резултати) е метод за поставяне на цели, който помага на екипите и отделните лица да определят цели и да измислят начин за тяхното измерване.

Например, Ел може да зададе OKR като:

Цел : да постъпя в Харвардския университет, факултет по право

Ключов резултат 1: учене по три часа на ден

Ключов резултат 2: правете по един тренировъчен тест на ден

Ключов резултат 3: резултат 179 на LSAT

Софтуерът за управление на цели ви помага да направите това с няколко функции, като:

Автоматизирани системи за проследяване на цели, с които да следите постигането на целите си

Табла и отчети за напредъка, които ви помагат да анализирате точно напредъка си.

Работни потоци за разбиване на целите ви на прости задачи

Текстови и имейл известия, за да сте в крак с крайните срокове

Мобилни приложения, с които да преразгледате целите си на розовия си, блестящ телефон ?

С приложение за проследяване на цели ще можете да се справите с всяка цел, която ви се изправи, дори и да се опитвате да завършите юридическия факултет като „Малибу Барби“ или да си осигурите мечтаната работа.

12 най-добри софтуера за поставяне на цели

Ето 12-те най-добри софтуера за поставяне на цели, които ще ви помогнат да бъдете толкова уверени в целите си, колкото Ел:

Измервайте целите си и проследявайте напредъка с ClickUp Goals.

ClickUp е един от най-високо оценените софтуери за поставяне на цели и управление на проекти, използван от суперпродуктивни екипи в малки и големи компании.

От приоритизиране на целите до планирането им в динамичен календар, ClickUp е най-добрият инструмент за управление на цели.

Ето как ClickUp може да ви помогне да поставите и постигнете всичките си цели

Целите в ClickUp са високо ниво цели, които можете да разделите на по-малки, измерими цели . За да постигнете целта си, всичко, което трябва да направите, е да изпълните тези прости цели.

И докато се стремите да постигнете тези цели, ClickUp автоматично изчислява колко близо сте до постигането на целта си.

Но чакайте... как се поставят цели?

Поставянето на цели в ClickUp е толкова лесно, колкото да се научите да правите „бенд и снап“!

Просто отидете в „цели” в ClickUp и създайте нова цел, като кликнете върху бутона „+нова цел”. Ето какво още можете да зададете:

Наименование на целта

Крайният срок

Кой е отговорен за това и още

И ето!

Поставихте си цел.

С ClickUp можете да поставяте постижими цели, за да останете фокусирани и мотивирани, дори когато просто искате да лежите в леглото с кутия шоколадови бонбони цял ден. ?

Как?

Можете да разделите целта си на по-лесно постижими подцели. Просто натиснете бутона „добави подцел” и ще видите подцелите си да се появяват точно под общата ви цел.

Лесно разбийте всяка цел на измерими задачи с функцията за цели на ClickUp.

Лесно разбийте всяка цел на измерими задачи с функцията за цели на ClickUp.

ClickUp ви позволява да задавате различни цели, като например:

Число: числови стойности, като например колко точки искате да получите на приемния изпит за юридическия факултет?

Вярно или невярно: въведете дали нещо е било направено или не. Например, дали сте спечелили дело с голям обществен отзвук или не.

Валута: следете парите си. Например, колко ще похарчите за пазаруване?

Задачи: ако една от вашите задачи е да съберете доказателства, че Чътни не си е направила перманент на косата, можете да добавите тази индивидуална задача към вашите цели.

И след като сте подредили всичките си цели, просто ги съхранете в папки с цели. Папките с цели ви позволяват да групирате сходни цели в организирани, подредени папки.

Съхранявайте и категоризирайте подобни цели в папки за цели в ClickUp.

Съхранявайте и категоризирайте подобни цели в папки за цели в ClickUp.

Следващата стъпка е да проследите напредъка си към тях.

Ето как ClickUp оптимизира проследяването на целите:

1. Проследявайте напредъка си по всяка цел: ако целта ви е да вземете отлични оценки на десет изпита в юридическия факултет, можете да видите колко от тях сте взели досега.

2. Вижте как вашите цели са допринесли за общата ви цел: ако досега сте изпълнили 25% от всичките си цели, напредъкът ви към целта ще бъде 25%.

По този начин винаги ще имате непрекъсната обратна връзка за напредъка си.

Следете напредъка си с процента на постигнатите цели в ClickUp goals.

Следете напредъка си с процента на постигнатите цели в ClickUp goals.

И точно като Ел Уудс, ние също сме пълни с изненади!

Ето един кратък поглед върху това, което ClickUp ви предлага:

Други ключови функции на ClickUp

Предимства на ClickUp

Ограничения на ClickUp

(Все още) няма табличен изглед в мобилното приложение.

Разгледайте пътната карта на ClickUp, за да видите как отстраняваме такива незначителни недостатъци.

И не пропускайте всички вълнуващи функции, които този безплатен OKR софтуер ви предлага!

Цени на ClickUp

ClickUp предлага пет ценови плана:

Безплатен план завинаги (най-подходящ за лична употреба)

Неограничен план (най-подходящ за малки екипи (7 USD/член на месец)

Бизнес план (най-подходящ за средни екипи (12 USD/член на месец)

Enterprise (свържете се с отдела по продажбите за информация за цените)

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Databox

чрез Databox

чрез Databox

Databox е инструмент за управление на производителността, който събира всички ваши данни, за да можете лесно да проследявате целите си. Приложението ви позволява също да проследявате напредъка с данни за KPI, така че ако ви предстои оценка на производителността, Databox може да ви бъде полезен.

Въпреки това, този софтуер за планиране на цели има доста скъпи ценови планове, така че ще трябва да съберете всичките си финанси, за да го използвате.

Основни характеристики на Databox

Визуализирайте напредъка по целите в табла

Следете напредъка с помощта на ленти за напредък, таблици, линейни или стълбови диаграми и др.

Получавайте известия, когато е вероятно или малко вероятно да постигнете целта си.

Задавайте цели на екипи и отделни лица

Предимства на Databox

Задайте организационни цели за следващите седмици, месеци и тримесечия.

Месечните цели автоматично се превръщат в подходящи седмични и дневни цели.

Достъп до данните за вашите цели чрез лаптопа или мобилното ви устройство

Ограничения на Databox

Безплатният план на софтуера за поставяне на цели има само три табла за цели.

Не можете да персонализирате отчетите (ограничени сте само до седмични или месечни отчети)

Първоначалната настройка може да бъде трудна.

Цени на Databox

Този инструмент за поставяне на цели има четири ценови плана:

Безплатно 3 източника на данни 3 потребители 3 табла за управление И още

3 източника на данни

3 потребители

3 табла

И още

3 източника на данни

3 потребители

3 табла

И още

Basic ( 59 $/месец) 10 източника на данни 10 потребители 10 табла за управление И още

10 източника на данни

10 потребители

10 табла

И още

10 източника на данни

10 потребители

10 табла

И още

Plus ( 119 $/месец): Анотации Създаване на заявки Интеграция със Slack И още

Анотации

Създател на заявки

Интеграция със Slack

И още

Анотации

Създател на заявки

Интеграция със Slack

И още

Бизнес ( 299 $/месец): 50 източника на данни, 20 потребители, 50 табла и още

50 източника на данни

20 потребители

50 табла

И още

50 източника на данни

20 потребители

50 табла

И още

Оценки на клиентите на Databox

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

3. Goalscape

чрез Goalscape

чрез Goalscape

Goalscape е визуален инструмент за поставяне на цели, който ви помага да разделите големите предизвикателства на по-лесно управляеми подцели.

Но ако се чудите дали този безплатен софтуер за поставяне на цели разполага с канбан табла, диаграми на Гант или дори календар...

За съжаление, сте ограничени до кръгово или списъчно представяне.

Основни характеристики на Goalscape

Поставете цели и създайте визуална йерархия, за да ги управлявате.

Разпределете отговорността за целите на отделни лица или групи

Проследяване на напредъка в реално време

Задайте приоритетите на целите, като ги маркирате с различни цветове.

Предимства на Goalscape

Поканете външни потребители да сътрудничат безплатно за постигането на вашите цели.

Никога не пропускайте краен срок, като добавяте крайни дати и срокове към вашите бизнес цели.

Персонализирайте целите си с бележки , прикачени файлове и хипервръзки.

Ограничения на Goalscape

Няма функции за проследяване на дългосрочни цели

Безплатният план е ограничен до един онлайн проект.

Няма вградена функция за проследяване на времето

Цени на Goalscape

Този софтуер за планиране на цели предлага три ценови плана:

Goalscape онлайн безплатно Визуално поставяне на цели Един онлайн проект Мобилно приложение за съпътстване И още

Визуално поставяне на цели

Един онлайн проект

Мобилно приложение

И още

Визуално поставяне на цели

Един онлайн проект

Мобилно приложение

И още

Goalscape online unlimited (6 $/месец): Неограничен брой онлайн проекти Споделяне онлайн с всеки Пълна поддръжка Безплатни актуализации и още

Неограничен брой онлайн проекти

Споделяйте онлайн с всеки

Пълна поддръжка

Безплатни актуализации и още

Неограничен брой онлайн проекти

Споделяйте онлайн с всеки

Пълна поддръжка

Безплатни актуализации и още

Goalscape desktop (еднократно плащане от 60 долара): Създавайте офлайн проекти Доживотна поддръжка и актуализации И още

Създавайте офлайн проекти

Доживотна поддръжка и актуализации

И още

Създавайте офлайн проекти

Доживотна поддръжка и актуализации

И още

Оценки на клиентите на Goalscape

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: 5/5 (4+ отзива)

Бонус: SMART цели за студенти

4. Goals.com

чрез Goals.com

чрез Goals.com

Goals. com е приложение за поставяне на лични цели с дневник за промяна и проследяване на навици, което ви помага да създадете добри навици, като например да ходите на фитнес всеки ден.

За съжаление, повечето от основните функции за проследяване на цели, като карти на целите и проследяване на навици, са достъпни само в платените планове. (Къде са тези ендорфини, когато имате нужда от тях! ?)

Ключови характеристики на Goals.com

Вграден инструмент за проследяване на навици

Платформа за съобщения, която ви позволява да изпращате индивидуални и групови съобщения.

Получавайте редовни отчети за напредъка и обобщения за успеха чрез SMS и имейл.

Създайте мощна визия, за да поддържате мотивацията си

Предимства на Goals.com

Свържете се с общност от хора, които си поставят цели, които ще ви вдъхновяват.

Задайте напомняния, които ще ви изпращат известия, докато сте у дома или в движение.

Използвайте персонализиран шаблон за цели или създайте свой собствен

Ограничения на Goals.com

Функцията за личен дневник е достъпна само в платените планове.

Не можете да възлагате задачи на членовете на екипа

Няма вграден инструмент за проследяване на времето

Цени на Goals.com

Този инструмент за поставяне на цели има три ценови плана:

Basic (безплатно): Напомняния Днешният фокус Общност И още

Напомняния

Днешният фокус

Общност

И още

Напомняния

Днешният фокус

Общност

И още

Лични (свържете се с Goals.com за персонализирана оферта): Карти на целите Мобилно коучинг Табло за визия Проследяване на навици И още

Карти на целите

Мобилно коучинг

Табло за визия

Проследяване на навици

И още

Карти на целите

Мобилно коучинг

Табло за визия

Проследяване на навици

И още

Екипи (6,99 $/месец на потребител): Карти на целите за екипи Мобилно коучинг за екипи Споделяне на файлове И още

Карти на целите за екипи

Мобилно коучинг за екипи

Споделяне на файлове

И още

Карти на целите за екипи

Мобилно коучинг за екипи

Споделяне на файлове

И още

Оценки на клиентите на Goals.com

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Goals On Track

чрез Goals On Track

чрез Goals On Track

Goals On Track е инструмент за поставяне и управление на цели, който разбива всяко препятствие на SMART цели и фокусиран план за действие.

Неговият персонализируем табло, подобно на канбан, ви предоставя ежедневен разбивка на основните предстоящи цели и задачи, докато функциите за етапи и подцели ви помагат да предприемате последователни и управляеми стъпки към постигането на тези цели.

Тази платформа предлага и функция за проследяване на навици, в допълнение към дневник за цели и виртуална табло за визия, за да ви помогне да изградите здравословни и разумни навици на ежедневна база.

Ключови характеристики на Goals On Track

Създайте цели от един от готовите шаблони на Goals On Track или създайте свой собствен шаблон, който да използвате по-късно.

Функции за проследяване на времето и навиците

Прегледайте личните си цели и OKR в интерактивна диаграма и отчет за целите.

Задавайте повтарящи се цели, които да се повтарят ежедневно, ежеседмично или ежемесечно.

Предимства на Goals On Track

Поддържа се на устройства с iOS и Android, за да проследявате целите си, когато сте далеч от дома.

Интегрира се с други календарни приложения като iCalendar, Google Calendar, Outlook и други.

Възможност да споделяте с другите колко напредък сте постигнали в Team версията

Ограничения на Goals On Track

Невъзможност да задавате цели на другите или да коментирате задачите

По-подходящ за проследяване на индивидуални цели и навици, отколкото за екипни цели.

Ограничено само до табло от типа канбан и календарни изгледи

Цени на Goals On Track

Този инструмент за проследяване на цели и навици предлага два плана за абонамент:

Членство (68 USD/година за индивидуална употреба) Неограничено ползване в уеб и мобилно приложение Неограничено ползване на функциите Достъп до всички шаблони за цели и бъдещи добавки Безплатна техническа поддръжка

Неограничено използване в уеб и мобилно приложение

Неограничено използване на функциите

Достъп до всички шаблони за цели и бъдещи добавки

Безплатна техническа поддръжка

Неограничено използване в уеб и мобилно приложение

Неограничено използване на функциите

Достъп до всички шаблони за цели и бъдещи добавки

Безплатна техническа поддръжка

Отборна сметка (свържете се с нас за цени) Включва всички предимства от индивидуалното членство Функции за много потребители Безплатна техническа поддръжка Бонус електронни книги и ресурси

Включва всички предимства от индивидуалното членство

Функции за много потребители

Безплатна техническа поддръжка

Бонус електронни книги и ресурси

Включва всички предимства от индивидуалното членство

Функции за много потребители

Безплатна техническа поддръжка

Бонус електронни книги и ресурси

Оценки на клиентите за Goals On Track

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Engagedly

чрез Engagedly

чрез Engagedly

Engagedly е система за управление на производителността, която помага на служителите да останат продуктивни. Процесът й се основава на създаването на култура на честа обратна връзка, за да се спазват целите, OKR и да се управлява развитието на талантите.

Основни характеристики на Engagedly

Функции за проследяване на стратегически цели и OKR

Обратна връзка в реално време

Множество начини да разгледате целите на екипа и напредъка на индивидуалните цели

Предимства на Engagedly

Разполага с няколко продукта и функции за проследяване на цели, анализи, система за награди и менторство.

За някои продукти са налични табла, кутии и изгледи, подобни на мисловни карти.

Ограничения на Engagedly

Повече за екипите по човешки ресурси и мениджмънт , отколкото за индивидуална употреба

Няма инструменти за проследяване на навици в приложението

Цени на Engagedly

Свържете се с отдела за продажби на Engagedly за подробности относно цените.

Оценки на клиентите на Engagedly

G2 : 4,2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (74 отзива)

7. Lattice

чрез Lattice

чрез Lattice

Lattice е система за управление на производителността на служителите с отделни продукти за проследяване на цели, които помагат на мениджърите да развиват професионалните умения на членовете на екипа си и да постигат цели, насочени към подобряване на работното място.

Основни характеристики на Lattice

Пет отделни продукта, включително Performance, Goals и Grow, всеки от които се фокусира върху повишаване на производителността, OKR и непрекъснато усъвършенстване

Таблото в продукта Goals ви помага да видите кой е на прав път и да идентифицирате възможности за растеж.

Предимства на Lattice

Интегрира се с други административни инструменти като Zenefits , Rippling и ADP и може да се използва както от екипи на място, така и от екипи, работещи дистанционно.

Множество продукти помагат на работодателите да изберат софтуер, който е съобразен с целите на техния екип.

Ограничения на Lattice

Не е създаден за собствени цели

Приложението не предлага функции за проследяване на навици или време.

Цени на Lattice

Този инструмент за управление на персонала предлага четири плана с абонамент

Развитие (3 $/човек на месец, фактурира се ежегодно) Планове за развитие Области на развитие (3 $/човек на месец, фактурира се ежегодно) Планове за развитие Области на развитие 1:1 и интеграция на прегледи Кариерни пътеки

Планове за растеж

Области на растеж

1:1 и интеграция на рецензии

Кариерни пътеки

Планове за растеж

Области на растеж

1:1 и интеграция на рецензии

Кариерни пътеки

Производителност (9 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно) Отчети и анализи за производителността OKR и управление на цели Седмични актуализации Интеграции със Slack, Google apps и Outlook SSO Lattice University Мобилно приложение

Отчети за ефективността и анализи

OKR и управление на цели

Седмични актуализации

Интеграции със Slack, Google Apps и Outlook

SSO

Lattice University

Мобилно приложение

Отчети за ефективността и анализи

OKR и управление на цели

Седмични актуализации

Интеграции със Slack, Google Apps и Outlook

SSO

Lattice University

Мобилно приложение

Производителност и ангажираност (12 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно) Всички функции в плана „Производителност" Отчети и анализи за ангажираността на служителите Исторически референтни показатели Шаблони за проучвания Обучения за производителност Редовни консултации

Всички функции в плана „Производителност“

Отчети и анализи за ангажираността на служителите

Исторически референтни показатели

Шаблони за анкети

Обучения за повишаване на производителността

Редовни консултации

Всички функции в плана „Производителност“

Отчети и анализи за ангажираността на служителите

Исторически референтни показатели

Шаблони за анкети

Обучения за повишаване на производителността

Редовни консултации

Enterprise (свържете се с Lattice за цени) Обучение на място Персонализирани планове Персонализирани продуктови пакети Обучение за ефективност и ангажираност, базирано на ролите

Обучение на място

Персонализирани планове

Персонализирани продуктови пакети

Обучение за ефективност и ангажираност, базирано на ролите

Обучение на място

Персонализирани планове

Персонализирани продуктови пакети

Обучение за ефективност и ангажираност, базирано на ролите

Оценки на клиентите на Lattice

G2 : 4,6/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (75+ отзива)

8. Weekdone

чрез Weekdone

чрез Weekdone

Weekdone е софтуер за проследяване на цели, който се основава на OKR, за да гарантира, че постоянно правите целенасочени стъпки и се фокусирате върху цели, които са в съответствие с целите на компанията.

Ключови характеристики на Weekdone

Функция за седмичен план и отчитане, за да изградите продуктивни навици

Отчитане и визуализация на данни с визуални табла

Седмични имейли за напредъка

Предимства на Weekdone

Ограничения на Weekdone

Тази платформа е създадена за мениджъри, които искат да следят представянето на екипа и да проследяват професионалните цели , а не индивидуалните цели или навици.

Няма функции за проследяване на навици или време

Не предлага множество изгледи

Цени на Weekdone

Този софтуер за проследяване и управление на цели предлага безплатен и премиум план.

Безплатна пробна версия (4 или повече потребители за 14 дни) Всички функции са включени

Всички функции са включени

Всички функции са включени

Безплатен план (до 3 потребители) Всички функции са включени

Всички функции са включени

Всички функции са включени

Премиум (за екипи от 4-10 души, 90 $/месец, фактурира се ежегодно, цената варира в зависимост от големината на екипа) Включва всички функции

Всички функции са включени

Всички функции са включени

Оценки на клиентите на Weekdone

G2 : 4/5 (20 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)

9. Profit. co OKRs

чрез Profit. co

чрез Profit. co

Profit.co е инструмент за управление и ангажираност на служителите с набор от продукти, които помагат на вашия бизнес да повиши ефективността на екипа си по различни начини.

Продуктът OKRs Management помага на компаниите да приоритизират целите на своите екипи, да спестят време, да ангажират служителите си и да насърчават култура на екипно сътрудничество и постоянно усъвършенстване.

Profit. co Основни характеристики на OKR

Табла за съгласуване, които помагат на екипа да създаде цели, които са от полза за цялостната картина

Седем вида ключови резултати за проследяване на всички видове цели

Свържете задачите с ключовите резултати в Profit. co

Profit. co Предимства на OKR

Над 400 предварително създадени и персонализирани KPI

Шаблони за създаване на стратегически цели

Множество табла и функции в таблата за филтриране, проследяване и награждаване на напредъка

Profit. co Ограничения на OKR

Не е подходящо за поставяне на лични цели

Не е пригоден за проследяване на навици

Profit. co Цени на OKR

Profit.co предлага безплатна пробна версия и три вида планове за своя набор от продукти.

Безплатно До пет потребители Над 300 вградени KPI Предварително създадени OKR шаблони Задаване на срокове за създаване/редактиране на OKR Автоматични напомняния и известия Седмични проверки Безплатно мобилно приложение

До пет потребители

Над 300 вградени KPI

Готови OKR шаблони

Задайте срокове за създаване/редактиране на OKR

Автоматични напомняния и известия

Седмични проверки

Безплатно мобилно приложение

До пет потребители

Над 300 вградени KPI

Готови OKR шаблони

Задайте срокове за създаване/редактиране на OKR

Автоматични напомняния и известия

Седмични проверки

Безплатно мобилно приложение

Growth (7 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно) Всички функции от безплатния план Персонализирайте страницата си с OKR списък С ключови резултати и цели Възможност за добавяне на повечето други допълнителни функции 24/7 поддръжка по телефона и чат Допълнителни интеграции

Всички функции от безплатния план

Персонализирайте страницата си със списък OKR

Withs за ключови резултати и цели

Възможност за добавяне на повечето други допълнителни функции

24/7 поддръжка по телефона и чат

Допълнителни интеграции

Всички функции от безплатния план

Персонализирайте страницата си със списък OKR

Withs за ключови резултати и цели

Възможност за добавяне на повечето други допълнителни функции

24/7 поддръжка по телефона и чат

Допълнителни интеграции

Enterprise (свържете се с нас за цени) Всички функции от плана Growth Всички допълнителни функции 24/7 приоритетна поддръжка Специализиран мениджър (свържете се с нас за цени) Всички функции от плана Growth Всички допълнителни функции 24/7 приоритетна поддръжка Специализиран мениджър за успех на клиентите Разгръщане на място

Всички функции от плана „Растеж“

Всички допълнителни функции са включени

24/7 приоритетна поддръжка

Специализиран мениджър за успех на клиентите

Разгръщане на място

Всички функции от плана „Растеж“

Всички допълнителни функции са включени

24/7 приоритетна поддръжка

Специализиран мениджър за успех на клиентите

Разгръщане на място

Profit. co OKRs оценки на клиентите

G2 : 4,8/5 (над 175 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 115 отзива)

10. 15five

чрез 15five

чрез 15five

15five е професионален инструмент за оценка на ефективността с отделни продукти, свързани с целите, които помагат на мениджърите и отделите по човешки ресурси да следят напредъка на своите екипи.

Той предлага няколко продуктови плана, включително Performance и Focus, за да помогне на екипа да постигне целите си и да ги раздели на SMART цели, които могат да се измерват във времето в приложението.

15 основни характеристики

Проследявайте OKR и целите на екипа, за да сте в крак с основните задачи.

Възможност за предоставяне на обратна връзка в реално време или извършване на преглед на личните цели

Вижте напредъка в таблото в реално време

15five предимства

Полезно за мениджъри, които ръководят няколко члена на екипа

Функции, фокусирани върху SMART цели и OKR

Ограничения на 15five

Няма функция за проследяване на навици или време

Не е подходящ за собствени цели

Ограничени възможности за персонализиране и изгледи

Цени на 15five

Този софтуер за проследяване на цели разбива плановете си въз основа на размера на компанията или екипа, който го използва.

Engage (4 долара на месец на потребител) Персонализирани оценки по теми Исторически референтни показатели Табло с планове за действие Информационни брифинги и (4 долара на месец на потребител) Персонализирани оценки по теми Исторически референтни показатели Табло с планове за действие Информационни брифинги и стратегическо планиране Налични наставници за мениджъри и служители

Персонализирани оценки по теми

Исторически референтни показатели

Табло за план за действие

Информационни брифинги и стратегическо планиране

Налични мениджъри и коучинг за служители

Персонализирани оценки по теми

Исторически референтни показатели

Табло за план за действие

Информационни брифинги и стратегическо планиране

Налични мениджъри и коучинг за служители

Perform (8 USD/месец на потребител) Всичко в Engage Данни и анализи Приложения за iOS и Android Калибриране HRIS интеграции SSO

Всичко в Engage

Анализ на данни

Приложения за iOS и Android

Калибриране

HRIS интеграции

SSO

Всичко в Engage

Анализ на данни

Приложения за iOS и Android

Калибриране

HRIS интеграции

SSO

Focus (8 USD/месец на потребител) Проследяване на цели с OKR Изглед на OKR диаграма Интеграция с Jira и Salesforce Анализ на данни Интеграции с HRIS SSO

Проследяване на цели с OKR

Изглед на диаграмата OKR

Интеграция на Jira и Salesforce

Анализ на данни

HRIS интеграции

SSO

Проследяване на цели с OKR

Изглед на диаграмата OKR

Интеграция на Jira и Salesforce

Анализ на данни

HRIS интеграции

SSO

Total Platform (14 USD/месец на потребител) Всичко от планове от по-ниско ниво DPA и въпросници за сигурност

Всичко от плановете от по-ниско ниво

Данни за защита на личните данни и въпросници за сигурност

Всичко от плановете от по-ниско ниво

Данни за защита на личните данни и въпросници за сигурност

15five оценки на клиенти

G2 : 4,6/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 800 отзива)

11. Trakstar

чрез Trakstar

чрез Trakstar

Trakstar е софтуер за проследяване на цели, съобразен с бизнес целите, резултатите и напредъка чрез обратна връзка.

Този инструмент е по-подходящ за мениджъри и специалисти по човешки ресурси и макар да не предлага функция за проследяване на навици в приложението, със сигурност има предимства да използвате този софтуер, ако управлявате екип и им помагате да поставят индивидуални цели.

Основни характеристики на Trakstar

Функция SMART за определяне на цели, проследяване на постиженията и наблюдение на напредъка на служителите

Следете напредъка с прегледи на резултатите, персонализирано проследяване на целите, неограничени цикли на преглед и непрекъсната обратна връзка.

Революционна 360-градусова обратна връзка – насърчавайте ангажираността, отговорността и развитието на служителите с непрекъсната обратна връзка в реално време.

Автоматични напомняния по имейл

Предимства на Trakstar

Предлага множество продукти, които отговарят на различни цели или професионални нужди.

Табла с данни в реално време

Създадени за екипи, за да подобрят индивидуалния и общия напредък чрез техники за поставяне на SMART цели.

Ограничения на Trakstar

Няма функция за проследяване на навици или време

Не е създаден за лични цели

По-скоро алтернатива на HR платформа , отколкото инструмент за проследяване на навици или цели.

Цени на Trakstar

Свържете се с Trakstar за оферта

Оценки на клиентите на Trakstar

G2 : 4,3/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (280+ отзива)

12. Целите на Джо

чрез Joe’s Goals

чрез Joe’s Goals

Joe’s Goals е уеб-базирано приложение за поставяне на цели, което ви позволява да поставяте неограничен брой цели.

И макар този онлайн инструмент за поставяне на цели да е напълно безплатен, безплатната версия съдържа много реклами.

Не е това, което искате да видите, когато се опитвате да си поставите амбициозни цели, нали?

Основни характеристики на Joe’s Goals

Добавете персонализирани списъци за вашите цели

Използвайте дневника, за да записвате вашите дейности и цели.

Добавете няколко отметки към една и съща цел, когато се чувствате особено продуктивни.

Предимства на Joe’s Goals

Използвайте дневния резултат, за да следите постигането на целите си.

Създайте отрицателни цели, за да се отървете от тях

Добавете колкото индивидуални цели искате и ги актуализирайте от един интерфейс.

Ограничения на Joe’s Goals

Няма офлайн поддръжка

Липсват разширени функции за производителност на служителите, като напомняния.

Няма налични мобилни приложения

Цени на Joe’s Goals

Joe’s Goals е безплатен за използване.

Оценки на клиентите на Joe’s Goals

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Винаги вярвайте в себе си ?

Инструментите за поставяне на цели ви помагат да си поставите амбициозни цели и да проследявате напредъка си към тях с функции като проследяване на навици, напомняния, общности за поставяне на цели и други.

А с подходящия инструмент за управление на цели ще можете да постигнете всичките си цели. ?

С други думи, започнете да проследявате с ClickUp!

С функции като начални дати и крайни срокове, които ви помагат да управлявате времето си ефективно, и персонализирани полета за проследяване на напредъка по целите по начина, по който искате, ClickUp има всичко необходимо, за да постигнете успех.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес, за да постигнете всичките си цели!