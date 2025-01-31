10-те най-добри софтуера за управление на таланти в областта на човешките ресурси през 2025 г.

Търсите ли начин да постигнете успех с управлението на талантите? Готови ли сте да подобрите управлението на производителността на вашите служители?

Вие сте на правилното място! Ние сме съставили ревюта на десетте най-добри софтуера за управление на таланти, за да можете да намерите този, който е най-подходящ за вашия екип.

Софтуерът за управление на таланти може да ви помогне да развиете персонала си чрез оптимизирано въвеждане и обучение, проследяване и оценка на представянето, автоматизирани работни процеси и идентифициране на служители с висок потенциал.

И, както ще разберете, още много други!

Какво трябва да търсите в решенията за управление на таланти?

Когато търсите най-добрия софтуер за управление на таланти, има няколко ключови неща, на които трябва да обърнете внимание.

Подходящ набор от функции: Например, Например, софтуер за проследяване на кандидати назначаване на служители , управление на производителността, обучение и развитие, както и планиране на приемствеността често са функции с най-висок приоритет. Инструментите за наемане и подбор на персонал понякога също са част от този списък.

Леснота на използване: Ако сте малка фирма, не искате да прекарвате часове или дни в опити да разберете как се използва софтуерът. От друга страна, ако сте компания на корпоративно ниво, се нуждаете от по-сложен софтуер и вероятно трябва да планирате период за обучение.

Дълбока интеграция: Ако вече работите с друг софтуер за управление на човешките ресурси и системи за изчисляване на заплати, интеграцията ще бъде приоритет.

Достъпност: Ще искате да намерите софтуер, който е достъпен за вашия бизнес. Включили сме цените в нашите рецензии по-долу, за да можете лесно да сравните разходите.

Индивидуално пригоден: Ако имате малък бизнес, може да не се нуждаете от всички функции на система за управление на таланти за големи предприятия.

Отчитането на тези ключови точки ще ви помогне да намерите най-добрия софтуер за управление на таланти, който работи добре (и ви кара да се усмихвате). ?

10-те най-добри софтуера за управление на таланти в областта на човешките ресурси

Добрият софтуер за управление на таланти се отнася до системи, които могат да ви помогнат да развивате, ангажирате и подкрепяте вашите служители. В идеалния случай той помага с неща като оценка на представянето, управление на представянето, стратегии за управление на таланти, ангажираност на служителите и широк спектър от свързани задачи по управление на таланти.

Някои софтуерни системи за управление на човешките ресурси включват и софтуер за набиране на персонал, който помага в процеса на наемане, както и системи за управление на заплатите.

1. ClickUp – Подходящ за управление на човешките ресурси

Наемете и управлявайте идеалния си екип с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която помага на екипи от всякакъв размер и от различни индустрии да постигат повече. С над 1000 интеграции и стотици персонализации, ClickUp улеснява проследяването на напредъка, сътрудничеството с членовете на екипа и постигането на целите ви.

Функциите на ClickUp HR предоставят инструменти за управление на таланти, които могат да се използват за управление на данните, времето и целите на служителите. Създавайте персонализирани работни процеси за въвеждане в работата, проследявайте производителността и персонализирайте процесите за оценка на производителността, за да отговарят на нуждите на вашия екип.

Шаблонът за оценка на представянето на ClickUp ви позволява да създадете персонализиран процес за оценка на представянето, който отговаря на нуждите на вашия екип. Шаблонът включва персонализирани статуси, персонализирани полета и персонализирани изгледи, които ви помагат да проследявате и оценявате представянето.

Можете да използвате шаблона за оценка на представянето и шаблоните за план за обучение, за да определите цели и ясен път към успеха. Можете също да се възползвате от редица допълнителни инструменти за управление на човешките ресурси, като шаблони за интервюта, функции за сътрудничество и други.

Ако търсите добри софтуерни системи за управление на таланти с вграден софтуер за управление на ангажираността на служителите и софтуер за наблюдение на служителите, разгледайте ClickUp!

Те са гъвкави, подпомагат сътрудничеството и са идеални за управление на таланти!

Най-добрите функции на ClickUp

Осигурява изключителна степен на персонализация, за да отговори на уникалните бизнес изисквания

Безпроблемно обединява разнообразни функции, за да гарантира плавни преходи в работния процес

Предоставя на екипите високо ефективни инструменти за сътрудничество

Предлагат стабилна изкуствена интелигентност за по-бързо създаване на съдържание и подобрена комуникация.

Универсалността му го прави подходящ за различни индустрии и екипи с различен размер.

Ограничения на ClickUp

Въпреки че е богат на функции, интерфейсът на ClickUp може да бъде прекалено сложен за начинаещите потребители, което може да доведе до стръмна крива на обучение.

Многото опции за персонализиране могат неволно да доведат до ненужна сложност.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Допълнителни 5 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (8314+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3761+ отзива)

2. IBM Talent Management – подходящ за облачни HR решения

Чрез IBM Talent Management

IBM Talent Management е пакет от облачни системи за управление на човешките ресурси и таланти, които помагат на организациите да привличат, развиват и задържат най-добрите таланти.

Софтуерът за управление на таланти предлага цялостен набор от инструменти и услуги, които могат да помогнат на бизнеса от всякакъв мащаб да подобри процесите си по управление на таланти.

Най-добрите функции на IBM Talent Management

Използва изкуствен интелект за генериране на задълбочени анализи, които могат да насочват стратегическото вземане на решения.

Удобният за ползване интерфейс спомага за бързото усвояване на инструмента.

Неговият обширен набор от инструменти обхваща множество аспекти на управлението на човешките ресурси и талантите.

Предлага цялостни решения, което го прави подходящ за различни по размер предприятия.

Приоритизира развитието и ангажираността на служителите

Ограничения на IBM Talent Management

Високото ниво на функционалност може да направи интерфейса претрупан, което се отразява на потребителското преживяване.

Интеграцията с софтуер, който не е на IBM, може да не винаги да е безпроблемна или интуитивна за вашата стратегия за управление на таланти.

Цени на IBM Talent Management

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за IBM Talent Management

G2: 3. 5/5 (84+ отзива)

Capterra: Н/Д

3. Trakstar Perform – подходящ за управление на наемането на персонал

чрез Trakstar Perform

Trakstar е всеобхватна система за управление на таланти, която предлага четири различни софтуерни опции: Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn и Reviewsnap.

Trakstar Perform е софтуер за управление на таланти, който може да помогне и в процеса на наемане на персонал. Той помага на организациите да съгласуват индивидуалните цели с тези на компанията, да мотивират и задържат най-добрите служители и да предоставят данни за откриване на силни страни и области за развитие.

Това е софтуер, който може да се персонализира, базиран в облака и се интегрира с други системи за управление на човешките ресурси и таланти за проследяване на кандидати и др.

Най-добрите функции на Trakstar Perform

Предлага отлична поддръжка на клиенти за бързо разрешаване на проблеми

Високата степен на персонализация на платформата я прави подходяща за специфични бизнес нужди (например ангажираност на служителите, управление на възнагражденията, проследяване на кандидатите).

Интеграцията с други HR системи работи безпроблемно за съгласувани операции.

Осигурява баланс между структура и гъвкавост

Фокусира се върху съгласуването на индивидуалните и фирмените цели

Ограничения на Trakstar Perform

Някои потребители може да сметнат навигацията за малко трудна, особено когато работят с големи количества данни.

Персонализирането на отчетите може да не е толкова лесно, колкото биха искали потребителите.

Цени на Trakstar Perform

Свържете се с нас за персонализирани цени

Оценки и рецензии за Trakstar Perform

G2 : 4. 2/5 (416+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (285+ отзива)

4. Insperity PerformSmart – Подходящ за управление на отговорностите

чрез Insperity PerformSmart

Създаден за собственици на фирми, мениджъри и специалисти по човешки ресурси, Insperity PerformSmart предлага възможности за набиране на персонал, възнаграждения, обучение по управление на отговорности, обучение и развитие, както и развитие на фирмената култура.

Функциите на PerformSmart включват управление на оценката на представянето, поставяне/проследяване на цели, проследяване на цикъла на оценяване, портали за самообслужване и др.

На рецензентите им харесва колко лесна за използване е платформата от страна на служителите. Но ако търсите нещо, което може да се персонализира и предлага много опции, този софтуер може да не е подходящ за вас.

Най-добрите функции на Insperity

Платформата е лесна за употреба, което я прави подходяща дори за потребители, които не са запознати с технологиите.

Предлагат широки възможности за покриване на различни HR функции, като проследяване на кандидати, ангажираност на служителите и други инструменти за управление на таланти.

Предоставя всеобхватни функции за обучение и развитие

Включва инструменти за подобряване на развитието на корпоративната култура

Фокусира се върху управлението на производителността и поставянето на цели

Ограничения на Insperity PerformSmart

Въпреки че е предназначен за компании от всякакъв размер, малките предприятия може да не използват напълно неговите разширени функции.

Интеграцията с други системи за управление на човешките ресурси и таланти може да бъде подобрена.

Цени на Insperity PerformSmart

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Insperity PerformSmart

G2: Н/Д

Capterra: 3. 3/5 (7+ отзива)

5. ClearCompany – подходящ за анализи на служителите

чрез ClearCompany

Платформата за управление на таланти ClearCompany е платформа за HR решения с пълен набор от услуги. Ако искате да управлявате социални придобивки, заплати, съответствие и управление на едно място, може да обмислите ClearCompany.

Клиентите най-вече се възхищават от системата за проследяване на кандидатите, а рецензентите харесват полезните представители на поддръжката и лесния за използване интерфейс. И макар да харесват високопроизводителните му функции, много от тях споменават, че в началото е необходимо да се научат да го използват, но с времето това става по-лесно.

Най-добрите функции на ClearCompany

Предоставя лесен за използване интерфейс, който подобрява потребителското преживяване

Могат да се персонализират, за да отговорят на уникалните нужди на компанията

Високо отзивчивите представители на поддръжката предлагат ценна помощ

Интегрира обезщетения, шаблони за заплати , управление на възнагражденията, съответствие и управление на таланти в една платформа.

Получили признание за своите високопроизводителни функции, които осигуряват ефективни решения

Ограничения на ClearCompany

За някои процесът на настройка и управление на работните потоци може да отнема много време.

UX и дизайнът на системата за управление на таланти може да изглеждат остарели в сравнение с по-модерните интерфейси.

Цени на ClearCompany

Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии на ClearCompany

G2: 4. 6/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (312+ отзива)

6. Cegid TalentSoft – подходящ за съвместно набиране на персонал

чрез Cegid TalentSoft

Предишно TalentSoft, Cegid TalentSoft е европейски софтуер за управление на таланти, базиран в облака.

След промяната на собственика, оценките на Cegid Talentsoft отразяват драстична промяна в удовлетвореността на клиентите. Двете публикувани от G2 рецензии показват изключително недоволни клиенти. Последните рецензии на Capterra са само малко по-окуражителни, с общо три средни оценки от 3,6 звезди.

Най-добрите функции на Cegid TalentSoft

Той предлага функции, подходящи за управление на разнородна работна сила.

Цялостни облачни решения, пригодени за европейските пазари

Позволява стратегическо управление и планиране на талантите

Насърчава непрекъснатото учене и развитие

Ограничения на Cegid TalentSoft

Оценките на потребителите са спаднали малко след придобиването му от Cegid в сравнение с други системи за управление на таланти.

Някои потребители могат да изпитат затруднения с навигацията поради богатите функции на платформата.

Цени на Cegid TalentSoft

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Cegid TalentSoft

G2: 4. 3/5 (26+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (67+ отзива)

7. Remofirst – подходящ за управление на дистанционно работещи служители

чрез Remofirst

Remofirst е глобален работодател по договор (EOR), който помага на бизнеса да наема и управлява дистанционни служители от всяка точка на света. Той може да ви помогне в процеса на наемане и управление на заплатите и разполага с няколко функции за ангажиране на служителите.

Компанията е известна с глобалните си функции за изчисляване на заплати и спазване на нормативните изисквания, но предлага и редица функции за подкрепа на човешките ресурси, включително управление на таланти, назначаване и напускане на служители.

Най-добрите функции на Remofirst

Известен с високо оцененото си обслужване на клиенти, което предоставя навременни решения

Предоставя лесен за ползване уебсайт, който подобрява цялостното преживяване на потребителя.

Подходящ за глобални работници, което го прави идеален за компании с международни екипи

Специализирана в глобални функции за управление на заплатите, съответствие и компенсации

Предоставя изчерпателни функции за подкрепа на човешките ресурси

Ограничения на Remofirst

Използва множество платформи и входове

Ограничените възможности за персонализиране представляват предизвикателство

Акцентът е върху заплащането и спазването на изискванията, а не върху системите за управление на таланти.

Като сравнително нова платформа, тя може да няма някои функции, които се срещат в по-утвърдените решения.

Цени на Remofirst

Работодател по документи : 199 $/месец+

Изпълнители: 19 $/месец на човек

Рейтинги и отзиви за Remofirst

G2: 4. 4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 5/5 (2+ рецензии)

8. ADP Workforce Now – Подходящ за награждаване на служители с високи постижения

чрез ADP Workforce Now

ADP Workforce Now е софтуерен пакет „всичко в едно“ за управление на човешкия капитал (HCM), базиран в облака. Широкият избор от функции и инструменти помага на бизнеса да управлява служителите „от наемането до пенсионирането“.

Платформата предлага широка гама от функции, включително управление на таланти. Ако търсите платформа „всичко в едно“, която обхваща управление на таланти, заплащане, администрация и набиране на персонал, може да обмислите ADP Workforce.

Най-добрите функции на ADP Workforce

Лесно управлява големи обеми данни, идеален за по-големи компании

Поддържа брандирането на компанията в рамките на платформата за съгласувано потребителско преживяване

Постоянно актуализирани с цел подобрения и добавяне на нови функции

Предоставя всеобхватна платформа, предлагаща управление на таланти, проследяване на кандидати, изчисляване на заплати, управление на възнаграждения, администрация и набиране на персонал.

Предлага дълбока интеграция с други HR системи

Ограничения на ADP Workforce

Изисква официално обучение, което може да не е най-подходящо за ангажираността на служителите

Многобройните софтуерни актуализации могат да доведат до чести забавяния в системата.

Потребителите може да намерят системата за малко трудна за навигация, особено при търсене на конкретни функционалности.

Софтуерните актуализации могат понякога да нарушат установените работни процеси и процедури.

Цени на ADP Workforce

Изберете: Свържете се с нас за цени

Плюс: Свържете се с нас за цени

Премиум: Свържете се с нас за цени

ADP Workforce Now – оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (3311+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (6,305+ отзива)

9. Deel – Подходящ за управление на съответствието

чрез Deel

Глобалната платформа за изплащане на заплати Deel предоставя система за управление на човешките ресурси и таланти с функции за управление, които ви помагат да управлявате заплатите, съответствието и договорите в над 150 държави.

Търсите безплатен софтуер за управление на таланти? Deel предлага безплатна версия на програмата си, която може да си заслужава да разгледате.

Въпреки това, Deel не обръща много внимание на функциите за управление на таланти , като например управление или мониторинг на производителността на служителите. Поради тази причина, той може да не е добър избор за бизнеса и директорите по човешки ресурси, които искат да управляват, развиват и ангажират най-добрите таланти.

Най-добрите функции на Deel

Предоставя автоматизирани работни процеси за оптимизиране на HR процесите

Мощна система за изчисляване на заплати и спазване на нормативните изисквания за управление на глобални екипи

Покрива нуждите на HR в над 150 държави, което го прави идеален за международни компании.

Предлага безплатна версия на програмата си

Помага при управлението на договори за международни изпълнители

Ограничения на Deel

Ограничени инструменти за кариерно развитие и ангажираност на служителите

Често срещано недоволство на служителите от системата за заплащане

Обслужването на клиенти и обучението може да се нуждаят от подобрение

Макар че улеснява международното наемане на персонал, потребителите могат да срещнат затруднения при справянето с изискванията на определени страни.

Цени на Deel

Deel HR: Безплатен

EOR: 599+ долара на месец

Изпълнители: 49+ долара на месец

Оценки и рецензии на Deel

G2: 4. 6/5 (708+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (79+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Deel!

10. Cornerstone OnDemand – Подходящ за развитие на служителите

чрез Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand HR Platform помага за управлението на развитието и ангажираността на служителите. И още много други неща. Тя може да се интегрира и с други програми, за да ви помогне да изградите най-подходящата за вашата компания система за управление на таланти в областта на човешките ресурси.

Cornerstone OnDemand работи с малки и средни предприятия, средни и големи компании. Клиентите харесват интерактивното обучение и форумите, но софтуерът изисква известно обучение, тъй като не е толкова лесен за използване, колкото някои други.

Най-добрите функции на Cornerstone OnDemand

Предлага високоинтерактивно обучение, за да гарантира ефективното използване на платформата.

Предоставя 24/7 клиентска поддръжка за бързо разрешаване на проблеми

Позволява персонализиране на шаблони, за да отговори на уникалните нужди на компанията

Помага за управлението на развитието и ангажираността на служителите

Осигурява дълбоки възможности за интеграция с други HR системи

Ограничения на Cornerstone OnDemand

Широкият набор от функции може да направи потребителския интерфейс да изглежда претрупан, което потенциално да забави изпълнението на задачите.

Някои потребители може да сметнат процеса на персонализиране за малко сложен и отнемащ време.

Цени на Cornerstone OnDemand

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Cornerstone OnDemand

G2: 4. 3/5 (8+ рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (22+ отзива)

Как да изберем най-добрия софтуер за управление на талантите на служителите

В тази статия разгледахме 10-те най-добри софтуера за управление на таланти на пазара. Тези софтуерни решения предлагат разнообразни функции и предимства, включително:

Оптимизирано въвеждане в работата: Оптимизирайте процеса на въвеждане в работата на новите служители, така че да разполагат с цялата необходима информация, за да започнат бързо и ефективно.

Проследяване на производителността: Проследявайте производителността на служителите по различни начини, включително проследяване на цели, задачи и ключови показатели за производителност (KPI). Тази информация може да се използва за идентифициране на области, в които служителите се нуждаят от допълнително обучение или развитие, а също и за предоставяне на обратна връзка на служителите.

Обратна връзка: Предоставяйте обратна връзка на служителите навременно и по конструктивен начин, за да им помогнете да подобрят представянето си. И за да поддържате мотивацията и ангажираността на служителите.

Идентифициране на служители с висок потенциал: Идентифицирайте служителите с висок потенциал, които са готови за повишение или други възможности. Можете да използвате тези данни, за да разработите план за приемственост за вашата организация и да предоставите целенасочено обучение и развитие на служителите с висок потенциал.

Най-добрите софтуерни системи за управление на таланти за вашата организация зависят от уникалните нужди на вашата компания и индустрия. Но горните ревюта на софтуера ще улеснят значително избора ви!

Оптимизирайте системата си за развитие и управление на таланти

След като разгледахме 10-те най-добри софтуера за управление на таланти на пазара, смятаме, че ClickUp е най-добрият избор за бизнеса от всякакъв мащаб. Той може да ви помогне да постигнете целите си в областта на човешките ресурси и да подобрите ефективността на процесите по начин, който е съобразен с вашите специфични нужди.

С мощните си функции, гъвкави опции за персонализиране и достъпни цени, ClickUp може да ви помогне да оптимизирате процеса на наемане на нови служители, да проследявате тяхното представяне, да предоставяте обратна връзка и да идентифицирате служителите с висок потенциал.

Освен това ClickUp включва мощен софтуер за управление на бизнеса, който помага да управлявате всички динамични части на вашия бизнес.

Присъединете се към ClickUp и започнете да развивате своя екип още днес!