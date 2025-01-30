По-умни HR решения: 10-те най-добри алтернативи на Deel за 2025 г.

Наемането на таланти от цял свят е като навигиране в сложен лабиринт за бизнеса. Трябва да се съобразявате с различни трудови закони в различни страни, да спазвате данъчните изисквания за различни нива на доходи и да гарантирате, че служителите получават заплатите си в местната валута. Това е вихрушка от променящи се елементи, които изискват внимание. 🌪️

Тук Deel се включва като глобален работодател на запис (EOR), помагайки на компаниите да опростят създаването на международни екипи. Deel обаче има и някои недостатъци, като забавяния в изплащането на заплатите и системни грешки, което кара потребителите да търсят алтернативи.

В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Deel, като ще подчертаем най-добрите им характеристики, ограничения и разходи, за да ви помогнем да намерите идеалния заместител. Да започнем! 🔨

Какво е Deel?

Deel предлага инструменти за бизнеса за наемане и заплащане на служители от цял свят. Помага на компаниите да управляват дистанционни работници, подизпълнители и свободни професионалисти, особено когато наемат от страни, в които нямат юридическо присъствие. 👩‍⚖️

чрез Deel

Като официален работодател (EOR), Deel осигурява гладко наемане на персонал и помага за поддържането на добри отношения между работодатели и служители. Можете лесно да наемате персонал в над 150 държави.

Deel се грижи за глобалното съответствие, заплащането и задачите, свързани с човешките ресурси, което ви позволява да се съсредоточите върху разширяването на вашия бизнес. Освен това всичко е достъпно чрез лесен за използване контролен панел.

За бизнеса, независимите изпълнители или служителите Deel помага с:

Спазвайте международните закони за наемане на персонал, включително данъчни формуляри и локализирани договори.

Управление на графици за плащания и работни времеви карти

Обработка на различни методи на плащане в над 100 валути

Осигуряване на съответстващо оборудване за служителите

Автоматично създаване на фактури

Разпределяйте средства чрез местни банкови преводи, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise и др.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Deel?

Ако търсите на пазара платформа като Deel или обмисляте да сменете настоящия си софтуер за управление на човешките ресурси, ето няколко ключови фактора, които трябва да имате предвид:

Потребителски интерфейс: Изберете платформа с прост и лесен за използване дизайн. Тя трябва да дава възможност на вашите служители да я използват ефективно, Изберете платформа с прост и лесен за използване дизайн. Тя трябва да дава възможност на вашите служители да я използват ефективно, като по този начин повишава тяхната продуктивност

Характеристики и функции: Намерете алтернатива, която отговаря на Намерете алтернатива, която отговаря на нуждите на вашата организация , като обработка на заплати, управление на подизпълнители , административни задачи и имиграционни услуги.

Обслужване на клиенти: Отзивчивото обслужване на клиенти е от решаващо значение, особено за EOR или платформа за управление на подизпълнители. Екипът за поддръжка трябва да бъде проактивен и бърз в разрешаването на проблеми, свързани с HR функциите.

Разходи и цени: Уверете се, че разходите отговарят на бюджета ви. Важно е да разберете структурата на плащанията – повечето платформи работят на абонаментен модел, като цените варират от 29 до над 500 долара.

Мащабируемост и глобален обхват: Преценете дали мащабируемостта на платформата съответства на вашите планове за растеж. Ако целите глобална експанзия, уверете се, че алтернативата поддържа операции в няколко държави и различни валути и езици.

10-те най-добри алтернативи на Deel за оптимизиране на глобалния HR

Смятате ли, че интерфейсът на Deel е сложен или цените му не отговарят на вашия бюджет? Ние сме събрали най-добрите алтернативи на Deel, които не само предлагат сходни функции, но и имат уникални предимства.

Готови ли сте да разгледате? Нека да проверим техните силни и слаби страни, както и подробностите за цените! 🧐

1. Дистанционно

Remote е платформа за наемане, която оптимизира международното наемане, управлението на подизпълнители и изплащането на заплати. Тя е идеална за средни и големи предприятия, които работят с дистанционни служители по целия свят. 🌎

Какво отличава Remote? Ами, неговата мултинационална система за изплащане на заплати се конкурира с възможностите на Deel, но с по-широк обхват, покриващ около 180 държави!

Платформата се отличава още повече, като предлага консултации с вътрешни експерти по човешки ресурси и правни въпроси – нещо, което променя правилата на играта за компании, които се нуждаят от насоки за справяне със сложностите на дистанционната работа в различни страни.

Планът за подизпълнители на Remote е друга забележителна функция, достъпна в над 150 държави. Той оптимизира процеса на наемане, опростява одобряването на плащания и обработва повтарящи се фактури, като намалява повтарящите се задачи. Освен това системата генерира локализирани договори, които са проверени от юридическа гледна точка, за да се гарантира съответствие с местните данъчни и трудови закони, което облекчава тежестта на спазването на нормативните изисквания за бизнеса.

Най-добрите функции за дистанционна работа

Управление на заплатите

Специфични за страната предимства

Глобално съответствие

Персонализирани отчети за служителите

Дистанционна IP защита

Ограничения при дистанционната работа

Попълването на работните часове може да бъде по-удобно за потребителите.

Фиксираният краен срок за плащане на фактури може да е твърде кратък за някои потребители.

Цени за дистанционна работа

HRIS: Безплатно

Управление на подизпълнители: 29 $/месец на подизпълнител

Официален работодател: от 599 $/месец

Глобална заплата: 50 $/месец на служител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Дистанционни оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 40 отзива)

2. Blue Marble Payroll

Blue Marble Payroll е глобално решение за изчисляване на заплати , което оперира в над 145 държави и предлага широка гама от услуги, включително счетоводство, човешки ресурси, данъци и финанси. 💰

WebGlobe, нейната платформа, базирана на облак, дава на бизнеса контрол над международните си заплати. Тя предлага достъп в реално време до данни за заплатите по целия свят, персонализирани месечни отчети и инструменти, които гарантират спазването на местните данъчни и трудови закони. Софтуерът минимизира риска от глоби или санкции, като гарантира спазването на изискванията за заплатите, използвайки специални ресурси и най-модерни технологии.

Blue Marble предоставя консолидирани отчети за разходите за заплати в много страни. Получете достъп до мрежа от надеждни глобални консултанти, които помагат с задачи като регистрация на фирми, набиране на таланти, оценка на представянето на служителите и процеси, свързани с глобалната информационна система за човешки ресурси (HRIS).

Най-добрите функции на Blue Marble Payroll

Гарантирано спазване на глобалните изисквания за изплащане на заплати

Услуги за управление на касови наличности и обмяна на валута

Агрегиране на глобални отчети за заплатите

Календар за мултинационални заплати

Платформа, базирана в облака

Ограничения на Blue Marble Payroll

Навигацията между чуждестранните ведомости за заплати не е съвсем рационализирана.

Настройката може да отнеме повече време за някои страни.

Цени на Blue Marble Payroll

Налично при контакт

Оценки и отзиви за Blue Marble Payroll

G2: 4. 3/5 (15+ отзива)

3. Rippling

Rippling е платформа „всичко в едно“, която обхваща HR, IT и финанси, с глобални услуги за заплащане и наемане на служители в множество страни. Тя се отличава с отличното си справяне с изискванията за съответствие, данъците и договорите за своите клиенти. 📝

Макар Rippling да управлява заплатите в малко над 50 държави (в сравнение с над 100 държави при Deel), предимството му е в администрирането на социални придобивки. Той се отличава в централизирането на всички социални придобивки – здравна застраховка, планове 401(k) и други – в рамките на единна система.

Потребителите получават достъп до над 4000 плана от водещи оператори, което улеснява сравняването, получаването на оферти и регистрацията. За допълнителна помощ потребителите могат да интегрират предпочитания от тях брокер.

Най-добрите функции на Rippling

Автоматизирани, базирани на роли и гъвкави разрешения

Балансирани EOR услуги

Проследяване на препоръки

Разходи за служители

Контрол на запасите

Ограничения на Rippling

Функцията за търсене на софтуера не е толкова усъвършенствана.

Обслужването на клиенти може да бъде подобрено в сравнение с другите алтернативи на Deel в този списък.

Rippling ценообразуване

Налично при контакт

Оценки и рецензии на Rippling

G2: 4,8/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 2000 отзива)

4. BambooHR

BambooHR опростява всички ваши HR задачи в една единствена, лесна за използване платформа. Тя обхваща заплащането, управлението на работното време, социалните придобивки, процесите по наемане, въвеждането в работата, оценките на представянето и отчитането.

Имате нужда да намерите, наемете и безпроблемно интегрирате най-добрите таланти? BambooHR ви подкрепя с надеждна система за проследяване на кандидати и проактивни инструменти за интегриране. Това гарантира забележително преживяване за кандидатите и по-добър старт за новоназначените служители.

Като цялостен инструмент за управление на данни, той предлага незабавни отчети, автоматизирани работни процеси и подробни анализи. Това е вашият източник за ефективно управление на информацията и поддържане на работата.

BambooHR ви предоставя и инструменти за събиране на обратна връзка, повишаване на удовлетвореността на служителите и насърчаване на професионалното развитие в екипа ви. 🌱

Най-добрите функции на BambooHR

Отчитане на данни през целия цикъл на работа на служителите

Лесно въвеждане в работата за управление на служителите

Над 125 интеграции като Slack и Checkr

Проследяване на кандидатите за по-лесно управление на човешките ресурси

Мобилно приложение

Ограничения на BambooHR

Обявленията биха могли да използват повече опции за персонализиране.

Някои потребители считат, че мобилното приложение е трудно за навигация.

Цени на BambooHR

Налично при поискване

Оценки и отзиви за BambooHR

G2: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

5. Gusto

Макар Gusto да не функционира като EOR като Deel, той се отличава като високо оценен и лесен за използване софтуер за управление на човешките ресурси. Използвайте го, за да се справите с всички аспекти на вашия екип – наемане, плащания и управление – в една унифицирана платформа. Той разполага с няколко автоматизирани инструмента, които оптимизират изплащането на заплатите, което в крайна сметка спестява на организациите време, усилия и потенциални рискове. ⚠️

Gusto безпроблемно синхронизира и изчислява работното време, отпуските и празниците на вашия екип директно във вашата ведомост за заплати. Освен това, той помага за поддържането на съответствие, като предоставя предупреждения и интегрира различни софтуерни решения.

Освен изчисляване на заплатите, софтуерът предлага HR функции подходящи за компании от всякакъв размер. Те включват вградено проследяване на работното време, управление на социални придобивки и управление на таланти и производителност. Той предлага и допълнителни предимства, като например идентифициране на скрити данъчни облекчения, за да даде на бизнеса финансово предимство.

Най-добрите функции на Gusto

Опции за самообслужване на служителите

Система за предупреждение за спазване на изискванията

Администриране на здравно осигуряване

Проследяване на работното време за вътрешни или отдалечени екипи

Създаване на процеси за изчисляване на заплати, отчети за отпуски и управление на съответствието за служители на непълно или пълно работно време.

Софтуер за изчисляване на данъци върху заплатите и счетоводство за нуждите на финансовото управление

Ограничения на Gusto

Някои потребители срещат затруднения при влизането в приложението.

Въвеждането на исторически процеси и информация за заплатите може да бъде сложно.

Цени на Gusto

Просто: 40 $/месец плюс 6 $/месец на потребител

Плюс: 80 $/месец плюс 12 $/месец на потребител

Премиум: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Gusto

G2: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

6. Workday Human Capital Management

Workday Human Capital Management (HCM) автоматизира възнагражденията, заплатите, графиците, отчитането на работното време и допълнителните придобивки и събира интелигентни данни за уменията. Софтуерът интегрира Workday Skills Cloud, като използва машинно обучение, за да съпостави талантите с подходящи възможности. Това позволява на организациите да насърчават гъвкавостта на работната си сила в по-широк мащаб. 🏇

Софтуерът не се занимава само с управление на данни – той създава щастлива работна сила. Той улеснява изслушването на обратната връзка от служителите и създаването на преживявания, които резонират с тях. Разширените анализи в платформата подчертават прозренията от обширни набори от данни, представяйки тенденциите и силите, които стоят зад тях.

Инструментите за възнаграждения и социални придобивки са гъвкави, което ви позволява да създавате планове, отговарящи на нуждите на различни видове работници.

Най-добрите функции на Workday HCM

Оптимизирани автоматизации

Стратегическо планиране на работната сила за вътрешни и отдалечени екипи

Обработка на заплати

Анализ на тенденциите

Ограничения на Workday HCM

Отчетите биха спечелили от опциите за персонализиране на функциите за управление на човешките ресурси.

Зареждането на големи масиви от данни може да отнеме повече време в сравнение с други алтернативи на Deel.

Цени на Workday HCM

Налично при контакт

Оценки и отзиви за Workday HCM

G2: 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

7. Wise

Wise, по-рано известна като TransferWise, е онлайн платформа, създадена за управление на пари в чужбина. Тя действа като сметка, към която можете да изпращате пари в чужбина и да получавате плащания в различни валути. 💲

Когато превеждате пари в чужбина, започвате транзакцията, като плащате местната си валута в местната сметка на Wise. След това съответната сметка на Wise в страната на получателя изпраща парите в местната валута.

Платформата предлага различни опции за бизнес акаунти , подходящи за еднолични търговци, малки и средни предприятия и корпорации. Освен това, бизнес акаунтите на Wise се интегрират безпроблемно с онлайн счетоводния софтуер Xero за тези, които искат да оптимизират административните си задачи.

Най-добрите функции на Wise

Решение, фокусирано върху заплащането

Поддържа множество валути

Опростени международни преводи

Без скрити такси

Бърз превод на пари

Разумни ограничения

Интерфейсът може да е труден за навигация.

Преводът на средства не винаги е навременен

Разумна ценова политика

Безплатно

Разумни оценки и рецензии

G2: 4/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

8. Omnipresent

Цифровата платформа на Omnipresent оптимизира спазването на нормативните изисквания, изплащането на заплати и задължителните социални придобивки за отдалечени екипи в над 160 държави! 🌐

Платформата улеснява наемането на дистанционни служители по целия свят, като им предлага достъп до местни придобивки като здравно осигуряване и социални осигуровки, докато работят в глобален екип. Услугите й обхващат назначаване на нови служители, напускане, HR поддръжка и управление на заплатите за глобални екипи.

В основата на техните предложения е OmniPlatform, HR решение, предназначено за набиране и управление на международни таланти. Това е глобален софтуер за управление на служители, който събира необходимата информация, съхранява важни документи, одобрява разходи и управлява отпуските.

Най-добрите функции, които са навсякъде

Поддръжка на човешките ресурси

Съответствие с нормативните изисквания

Управление на заплатите

Лесно назначаване и освобождаване от длъжност

Глобален навигатор за наемане

Всеобхватни ограничения

Няма опция за преглед на планираните плащания (като бонуси) извън стандартната заплата.

В някои страни комуникацията може да бъде по-бавна.

Всеобхватни цени

Премиум: От 499 $/месец на служител

Мащаб: Започва от 399 $/месец на служител

Индивидуално решение: Свържете се с нас за ценова оферта

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Всеприсъстващи оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 150 отзива)

Trustpilot: 4,7/5 (10+ отзива)

9. Justworks

Justworks облекчава натоварването на мениджърите и екипа по човешки ресурси. Платформата предлага услуги по изплащане на заплати и функции за автоматизация, обхващащи социални придобивки, заплати, отпуски и свързани аспекти. Justworks гарантира бързи и точни плащания за всички видове служители, включително на пълно работно време, на непълно работно време, клиенти, търговци и доставчици. 🚚

Можете да създадете политики за служителите в съответствие с правилата и стандартите за съответствие на вашата компания за отпуски, почивни дни, ваканции и празници. Освен това вашите служители получават персонализирани табла, където могат да имат достъп до своя профил и показатели за производителност, както и да виждат подробности за заплащането си, да подават заявки за почивни дни и да се записват в програми на компанията.

Най-добрите функции на Justworks

Бързо въвеждане в работата

Автоматизация

Табла за всеки служител

Безпроблемно отчитане

Поддръжка на човешките ресурси

Ограничения на Justworks

Специалната функция за отчитане на заплатите може да бъде подобрена.

Добавянето на повече интеграции и партньори би било от полза.

Цени на Justworks

Базов план: 59 $/месец на служител

Плюс: 99 $/месец на служител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Justworks

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

10. Papaya Global

Papaya Global предлага изчерпателни аналитични инструменти, които предоставят на компаниите данни, основани на информация, за вземане на информирани решения в областта на заплащането и операциите, свързани с човешките ресурси.

Платформата интегрира AI-базирани инструменти за автоматизация, за да гарантира прецизност и да намали рисковете при изчисляването на заплатите и процедурите за спазване на нормативните изисквания. В рамките на едно единствено, лесно за използване решение, организациите могат безпроблемно да изпълняват задачи, свързани с изчисляването на заплатите, да обработват плащания, да генерират отчети и да контролират процедурите по назначаване и наемане на служители. 💼

Papaya Global поставя акцент върху услугите за съответствие, съобразени с държавата на всеки работник. Неговият екип от експерти, разположени по целия свят, предлага насоки в реално време и правна помощ.

Най-добрите функции на Papaya Global

Сигнали за съответствие

Персонализирани потребителски разрешения, работни процеси и вериги за одобрение

Автоматизирани плащания в местна валута

Улеснява плащането на данъци на трети страни

Поддръжка на заплащането в над 160 държави

Ограничения на Papaya Global

Навигацията и оптимизацията на уебсайта могат да бъдат подобрени.

Документацията за фактуриране може да бъде по-подробна.

Цени на Papaya Global

Пълно обслужване на заплатите: Започва от 12 $/месец на служител

Лиценз за платформа за изплащане на заплати: Започва от 3 USD/месец на служител

Лиценз за платформа за данни и анализи: Започва от 150 USD/месец на локация

Плащания като услуга: Започва от 3 долара на месец на служител

Официален работодател: Започва от 650 $/месец на служител

Управление на подизпълнители: Започва от 2 $/месец на служител

Глобални експертни услуги: Започва от 190 $/месец на служител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и отзиви за Papaya Global

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 отзива)

Макар че Deel и неговите алтернативи обикновено помагат при изплащането на заплати и спазването на нормативните изисквания в няколко държави, те може да не поддържат всички HR функции.

Имате нужда от платформи за управление на проекти като ClickUp за цялостна поддръжка в области като планиране на човешките ресурси, управление на документи, назначаване на служители и проследяване на представянето. Нека разкрием как тази платформа оптимизира вашите операции, свързани с човешките ресурси, за да улесни работния ви живот! ✌

Повишете производителността чрез рационализиране на задачите и използване на адаптивни ClickUp Views за организиране и наблюдение на всички видове работа.

Оптимизирайте без усилие вашите HR KPI и операции с ClickUp HR Teams, революционизирайки начина, по който се справяте с наемането, въвеждането в работата и насърчаването на растежа на служителите. Потопете се в безпроблемно преживяване, докато проследявате и подобрявате производителността и ангажираността на служителите чрез персонализирани и адаптивни изгледи. 📖

Персонализирайте изгледите си с потребителски полета, които ви позволяват да проследявате подробности и документи за служителите. Създавайте работни потоци с потребителски статуси, за да получите ясен преглед на всеки етап – наемане, въвеждане в работата и развитие. Осигурете структурирана последователност на всички етапи, като зададете зависимости между задачите.

Използвайте автоматизиране на задачите , за да намалите ръчната работа и да спестите време с предварително проектирани шаблони за оптимизиране на HR процесите, като назначаване на служители и развитие на таланти.

Повишете точността и оптимизирайте процесите по изплащане на заплати с шаблона за отчет за заплати на ClickUp. Този инструмент улеснява събирането и съхранението на важни данни за служителите, като име, идентификационен номер, длъжност, контактна информация, кредити за отпуск и удържани данъци. ✅

Използвайте шаблона за отчет за заплатите на ClickUp, за да създавате без усилие записи за заплатите с по-голяма точност.

Персонализирайте този безплатен шаблон за човешки ресурси, за да го съобразите с предпочитания от вас период на изплащане на заплатите – седмично, двуседмично, месечно или годишно. Използвайте вградената функция за отчитане на работното време, за да записвате продължителността на задачите по време на работното време. Тези данни се интегрират безпроблемно в отчета за заплатите, ускорявайки процеса на изплащане.

За централизирано хранилище на данни за заплатите, използвайте шаблона за обобщен отчет за заплатите на ClickUp. Този шаблон за документ ви позволява лесно да проследявате плащанията от началото на годината, да наблюдавате наличните кредити за отпуск и да включвате бележки за конкретни ситуации или предишни проблеми с плащанията. 💸

Използвайте шаблона за обобщен отчет за заплатите на ClickUp, за да документирате цялата информация за заплатите на служителите в централизиран център.

ClickUp ви позволява също да планирате интервюта, срещи и индивидуални разговори чрез гъвкав календар, синхронизиран с Google, Outlook и Zoom. Освен това можете да подобрите комуникацията между ръководството, мениджмънта и екипите, като използвате коментари към задачи, споменавания и изгледа „Чат“.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение не разполага с всички функции, които са налични в десктоп версията.

Богатият набор от функции може да ви се стори прекалено голям в началото.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Намерете идеалната алтернатива на Deel и ускорете работата на HR екипите с помощта на ClickUp

Да се намери алтернатива на Deel може да изглежда трудно, но нашият списък с 10-те най-добри алтернативи на Deel е на висотата на задачата. След като сте определили предпочитания от вас вариант, защо не опитате ClickUp? Като цялостно решение, то оптимизира HR операциите и управлението на задачите и прави наемането, въвеждането в работата и ангажираността на служителите по-лесни от всякога! 💖