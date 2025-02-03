Тествахме 15-те най-добри HR софтуера за екипи от хора през 2025 г.

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво трябва да търсите в софтуера за HR?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "

Какво получавате, когато съчетаете човешките ресурси (HR) с мощността на съвременния софтуер за управление на проекти? Софтуер, създаден да оптимизира процесите по назначаване, социални придобивки, заплащане и наемане на нови служители. 🙌🏼

Софтуерът за HR е задължителен за бизнеса от всякакъв мащаб, особено за този, който се фокусира върху растежа и поставя своите служители на първо място!

Създадохме списък с 15-те най-добри софтуера за HR за вашия бизнес, включващ ключови функции, предимства, недостатъци, цени, обратна връзка от клиенти и оценки на потребители. Освен това, се впуснахме в често задаваните въпроси и категориите за софтуера за HR, за да ви помогнем в търсенето.

Какво да търсите в софтуера за HR?

Софтуерът за HR помага на лидерите и членовете на екипа да се съобразят с целите на компанията, да управляват социалните придобивки на служителите, да оптимизират ежедневните процеси и да разпределят времето си по-ефективно. В много случаи този софтуер се използва и от служителите за управление на работните им карти, подаване на заявки, преглед на важна информация за данъците и заплатите и много други.

Вашият HR софтуер трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да може да се адаптира към нарастващия брой на служителите и структурните промени във вашата компания, без да ви налага да инвестирате в още един инструмент, за да свършите работата. Функциите, на които да обърнете внимание в следващия си HR софтуер, включват:

Характеристиките, които правят софтуера за HR толкова ценен, не се ограничават до този списък. Инструментите за управление на задачи, проследяване на напредъка, планиране на проекти и сътрудничество с екипа ще направят ежедневието на всички малко по-лесно и по-гладко с помощта на вашия идеален софтуер за HR.

Направихме си домашното, за да съставим списък с 15-те най-добри алтернативи на софтуера за HR за всяка категория, включително техните предимства, основни функции, обратна връзка от клиенти, оценки на потребители и цени.

Категория: Най-добро цялостно софтуерно решение за HR

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е единствената всеобхватна платформа за продуктивност, която е достатъчно мощна, за да предостави цялостни решения за екипи от всякакъв размер и от всякакъв бранш. С стотици персонализирани функции и над 1000 интеграции, ClickUp може да централизира работата ви в различни приложения в едно съвместно работно пространство – идеално за HR екипи, които управляват данни, време и цели на служителите.

Независимо дали оптимизирате процеса на набиране на персонал, назначаването на нови служители или проследявате напредъка им към постигането на целите, гъвкавата платформа на ClickUp разполага с всичко необходимо, за да опростите и оптимизирате дългогодишните HR процеси.

HR функции на ClickUp

Множество изгледи

Над 15 начина да визуализирате работните си процеси, задачи и проекти в ClickUp, включително няколко ключови изгледа, които вашият HR екип ще обикне:

Табличен изглед за управление на данни, подобно на електронна таблица

Изглед на списък с множество опции за сортиране, филтриране и групиране

Форма за превръщане на отговорите, заявките и обратната връзка от анкетите на служителите директно в задачи, които могат да бъдат изпълнени

Календар за управление на графици, отпуски, дневни програми и виртуални срещи

Изглед на натоварването за управление на капацитета на вашия екип

Автоматизация на HR процесите

Има над 100 начина да автоматизирате HR процесите си в ClickUp, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важното – вашите хора! Автоматизациите в ClickUp могат да задействат създаването на задачи, да разпределят задачи, да попълват и разпределят коментари, да променят статуса на задачите и др.

Табла за проследяване на HR

Идеални за проследяване на етапите на проекта, целите и KPI на HR, таблата в ClickUp събират цялата ви работа в един миг и ви дават обща представа на високо ниво. Таблата са персонализирани, много визуални и винаги готови за представяне пред заинтересованите страни и други мениджъри. Освен това, в таблата има над 50 варианта на джаджи, които могат да бъдат създадени за всеки HR сценарий – запълнени позиции, време за наемане и ефективност на екипа.

HR шаблони

Този шаблон за HR SOP от ClickUp е идеалният ресурс за запознаване на вашия екип с процесите, използващи ClickUp Whiteboards. Този шаблон прилага цветна, организирана и лесно редактируема таблица към вашата съвместна Whiteboard, за да помогне на HR мениджърите да обучават екипа, да установят задачи за набиране на персонал, да управляват процесите по наемане и др.

Оптимизирайте HR процесите си с помощта на шаблона HR SOP на ClickUp и Whiteboards

Предимства на ClickUp

Всички тези мощни инструменти се намират в една динамична платформа, така че няма да се налага да инвестирате в отделни продукти или софтуерен пакет, за да имате достъп до всички функции на ClickUp.

Над 1000 интеграции и стотици предварително създадени шаблони, за да разширите и оптимизирате опита си с ClickUp

уебинари и 24/7 поддръжка на клиенти, ресурси за обучение като ClickUp University помощни документи , за да направим прехода ви възможно най-плавен.

Недостатъци на ClickUp

Не предоставя конкретни пакети от социални придобивки, но може да управлява данните в сигурна платформа.

Може да е необходимо известно време, за да се приспособите към богатия списък с функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Неограничен : 7 долара на потребител на месец

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Business Plus : 19 долара на потребител на месец

Предприятие: Свържете се с ClickUp за персонализирани цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (5030+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3210+ отзива)

2. Rippling

чрез Rippling

Rippling предлага набор от продукти за опростяване на HR, IT и финансовите процеси, използвайки своя софтуер, базиран в облака. HR софтуерът му е приятен за използване, лесен за научаване и има множество функции, които обхващат всичко от заплащането до анкетите за обратна връзка от служителите и много други.

Функции на Rippling

Отчети и анализи на работната сила за проследяване на наемането, броя на служителите и напредъка

Автоматизация на работния процес при повтарящи се задачи

Разрешения и политики, базирани на роли, с персонализиран достъп и одобрения

Управление на съответствието с местните, държавните и федералните препоръки

Rippling pros

Стотици шаблони за заплащане и други нужди на HR, които можете да персонализирате според нуждите си

Създаден за управление на глобална работна сила с локализирани функции за заплащане, данъци и съответствие

Множество интеграции за разширяване на функционалността във всяка категория на HR

Rippling cons

Необходима интеграция за управление на представянето и оценките на служителите с помощта на Rippling

Функцията за проверка на миналото чрез Rippling е скъпа

Персонализирането и множествените изгледи са достъпни само за администраторите, така че повечето от вашите служители няма да имат достъп до тези функции.

Ценообразуване по метода Rippling

Rippling започва от 8 долара на потребител на месец, но всички ценови планове изискват персонализирана оферта от Rippling и се създават за всеки екип въз основа на функциите, от които се нуждаете.

Разнообразни оценки и отзиви

G2: 4. 8/5 (1470+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 1840 рецензии)

Ръководителите на HR имат трудна работа. Те трябва да намерят най-добрите таланти и да ги управляват по начин, който носи печалба на компанията. Ето защо ръководителите на HR се нуждаят от най-добрия софтуер за HR! Избрах Rippling заради неговия лесен за използване интерфейс и достъпна цена. Той има и функции, които другите софтуерни програми за управление на човешките ресурси нямат. Rippling ми позволява да проследявам представянето на служителите и да създавам персонализирани отчети. Той ми помага и да се свързвам с други HR лидери, за да споделяме най-добрите практики, а системата автоматично проследява отпуските и болничните дни и улеснява прегледа на записите на служителите.

3. Работен ден

Категория: Най-доброто за големи предприятия

чрез Workday

Workday обединява финансовите процеси с HR, планирането и анализите, за да предостави всестранно преживяване за различни случаи на употреба. С функции, пригодени за професионални услуги, използващи отчитано работно време, управление на образованието и продажби, този софтуерен пакет за HR помага на средни и големи предприятия да адаптират процесите си, за да поддържат растежа си.

Функции на Workday

Анализи и отчети за проследяване на напредъка на HR задачите, заплатите и социалните придобивки

Проследяване и управление на работното време на служителите

Автоматизация на работния процес за професионални услуги

Предимства на Workday

Множество продукти за обслужване на компании от различни индустрии

Създаден за управление на HR процесите в големи корпоративни екипи с много данни, чести промени и хиляди служители

Опции за самообслужване чрез лични портали за служители

Workday cons

Неинтуитивен, труден за навигация и остарял интерфейс

Може да бъде дълъг процес на внедряване, особено за по-големи компании

Скъп и недостъпен вариант за малките предприятия

Цени на Workday

Свържете се с Workday за всички запитвания относно цените.

Оценки и отзиви за Workday

G2: 4/5 (1290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (980+ отзива)

Като консултант работя с редица софтуерни пакети за HR. Като ръководител на HR, двата ми любими HRIS ресурса са Bamboo и Workday. Workday е невероятен ресурс за по-големи работодатели, който има мощността да се справя с лекота с годишните процеси по оценяване на заслугите. Избрах Workday заради лекотата на употреба и възможността за интегриране с друг HR софтуер, като ADP и администрация на социални придобивки.

4. Gusto

Категория: Най-доброто за малките предприятия

чрез Gusto

Gusto е HR инструмент за малки и средни екипи за управление на заплатите, социалните придобивки, оценките на представянето и назначаването на нови служители. Подобно на Workday и Rippling, Gusto предлага информация и функции за отчитане на работното време и присъствието за самообслужване на служителите, но предоставя повече възможности за наемане и привличане на таланти, включително обяви за работа, заявки за обратна връзка и шаблони за писма с оферти.

Функции на Gusto

Пълно обслужване на заплатите, включително спазване на нормативните изисквания, автоматизирано подаване на данъчни декларации и плащания на подизпълнители

Управление на служителите за наблюдение на кандидатите от момента на кандидатстването им до назначаването им

Медицински, стоматологични, 401K, офталмологични планове и др.

Предимства на Gusto

Множество шаблони за различни случаи на употреба, като писма с оферти, наемане и обяви за работа

Може да организира и управлява всичко, свързано с изплащането на заплати и социалните придобивки

Идеален за нови и малки предприятия, които търсят своя първи софтуер за управление на човешките ресурси

Gusto cons

Има голяма разлика в цените между платените планове и липсата на безплатен план.

Може да отнеме малко време, за да се научите да работите с платформата и да се приспособите към нейния потребителски интерфейс.

Не всички функции от уеб приложението са достъпни в мобилното приложение.

Цени на Gusto

Simple : 40 долара на месец, плюс допълнителни 6 долара на човек на месец

Плюс : 80 долара на месец, плюс допълнителни 12 долара на човек на месец

Премиум: Свържете се с Gusto за оферта

Оценки и рецензии за Gusto

G2: 4. 2/5 (650+ отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

Установихме, че Gusto е най-добрият софтуер за HR за нашите нужди и е от съществено значение за гладкото протичане на работния ни процес. Gusto поставя удовлетворението на служителите на първо място, което е от съществено значение за нас. Той разполага с лесни за използване функции като управление на възнагражденията, назначаване на служители и портал за самообслужване. Той включва и управление на отпуските и социалните придобивки, което е важно в малките предприятия, за да се гарантира, че в рамките на нашия малък персонал тези задачи все пак се изпълняват професионално.

5. BambooHR

Категория: Най-добрата опция за самообслужване за служители

чрез BambooHR

BambooHR е софтуер за HR, който обхваща заплащането, социалните придобивки и данните за служителите и се фокусира върху личния опит на служителите при достъпа до свързаните с тях задачи. Създаден за малки и средни предприятия, BambooHR помага на екипите да се фокусират върху задържането на служителите чрез инструмент, който позволява на членовете лесно да използват социалните си придобивки, да събират обратна връзка, да поставят цели за производителност и др.

Функции на BambooHR

Отчети за управлението на компанията, растежа, задържането на служителите и тяхното удовлетворение

Множество лични и публични календари за изчисляване на отпуските и преглед на кои служители отсъстват през деня

Вградени пакети за назначаване на нови служители, включително електронно подписване

Предимства на BambooHR

Тази компания практикува това, което проповядва, като поставя служителите на първо място и дава приоритет на баланса между работата и личния живот.

Създава пространство за сътрудничество между HR екипи, специалисти по подбор на персонал и мениджъри по отношение на новите кандидати

Множество функции за служителите, с които да проследяват представянето си чрез оценки, обратна връзка, цели и обучение

Недостатъци на BambooHR

Остарял UX и UI

Ограничени показатели в функцията за отчитане

Няма вградена функция за планиране

Цени на BambooHR

Всички цени на BambooHR са персонализирани за всеки екип и са налични при поискване.

Оценки и отзиви за BambooHR

G2: 4. 4/5 (1210+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (1920+ отзива)

Софтуерът BambooHR е лесен за използване и е един от най-добрите варианти за HRIS за малки и средни предприятия. BambooHR е лесен за използване както за HRIS специалисти, така и за служители. Работните процеси са персонализирани, а функцията за отчитане е лесна за използване. BambooHR прави назначаването на нови служители забавно и помага да се ангажират с компанията от първия ден. Една от любимите ми функции е възможността да се създават работни процеси между отделните отдели. За нас това опрости процеса на назначаване на нови служители, като улесни комуникацията между HR и IT отдела.

6. Namely

Категория: Най-добър софтуер за HR за средни екипи

чрез Namely

Namely е софтуер за управление на човешките ресурси за средни предприятия, който им помага да контролират процесите по изплащане на заплатите, да управляват социалните придобивки и да проследяват работното време.

Функции на Namely

Функции за награди и признание, които мотивират служителите

Функционалност за електронен подпис и електронна проверка за оптимизиране на процесите по назначаване на нови служители

Множество интеграции с възможност да създадете свои собствени чрез API

Namely pros

Много лесно за служителите да виждат работното си време и фишовете си за заплата чрез личните си портали

Опростен интерфейс, който имитира много от фийдовете на социалните медии

Създаден за средни компании с 25-1000 служители

Namely cons

Липса на мощни и интуитивни функции за отчитане и оценка на работата на служителите

Платформата се затруднява да управлява данни за по-големи компании и е създадена почти изцяло за средни екипи.

Отчитането на работното време може да бъде трудно за управление при служители, заплащани на час

Цени на Namely

Цялата информация за цените на Namely е достъпна само при поискване.

А именно оценки и рецензии

G2: 3,9/5 (270+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (410+ отзива)

Използваме Namely за управление на персонала от четири години и това промени изцяло нещата. Никога не съм осъзнавал колко голяма разлика прави това, че цялата информация за служителите е на едно централно място. Не само че е удобно, но и улеснява проследяването на напредъка и представянето на всеки. А тъй като Namely се интегрира с други софтуерни платформи, мога да го свържа с нашите системи за заплати и социални придобивки. Като цяло Namely ми помага много да поддържам бизнеса си организиран и да работи безпроблемно.

7. Oracle

Категория: Най-добър за специфични за индустрията функции

чрез Oracle

Oracle предлага набор от облачни приложения за корпоративни компании за управление на всичко – от планиране на ресурсите до съдържание, клиентско преживяване, процеси по веригата на доставки и др. Сред няколкото си продукта Oracle Fusion Cloud HCM – AKA, софтуерът за управление на човешкия капитал.

Функции на Oracle

Цифров асистент, който помага при управлението на социалните придобивки, прогнозите за работната сила и стратегическото планиране на компанията

Функции за кариерно развитие и управление на производителността , включително контролни списъци и модули

Готови и персонализирани HR KPI и табла

Предимства на Oracle

Локализация на заплатите за глобална работна сила, простираща се от Мексико до Китай

Специфични за индустрията функции за персонализирано изживяване със софтуера за HR

Този софтуер е създаден, за да помогне на компаниите да разширяват и внедряват Agile практики в HR процесите.

Oracle cons

Повечето недостатъци произтичат от факта, че Oracle е толкова голям софтуер. Настройката и обучението могат да отнемат много време.

Многото различни приложения във всеки продукт бързо стават скъпи

Интерфейсът изглежда остарял и не е интуитивен

Цени на Oracle

Свържете се с отдела за продажби на Oracle за подробна информация за цените.

Оценки и рецензии за Oracle

G2: 3,7/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (50+ отзива)

8. HR360

Категория: Най-доброто за ресурси за съответствие

Чрез HR360

HR360 е цифров ресурс за управление на персонала. Той помага на фирмите да следят информацията за служителите, данните за тяхното представяне и спазването на HR регулациите.

HR360 функции

Автоматизиран създател на длъжностни характеристики и въпроси за интервю

Калкулатор на разходите за служители и инструмент за сравнение на заплатите

Библиотека с интерактивни ръководства за съобразяване с изискванията на HR и най-добрите практики за служителите

Предимства на HR360

Допълнителни приложения за разширяване на функционалността му

Цяла онлайн библиотека с всички федерални и щатски закони

Над 500 шаблона за изтегляне

HR360 минуси

Този софтуер разчита на отделни приложения за достъп до своите функции.

Този инструмент е полезен за HR екипите, но е по-малко ценен за служителите в другите отдели.

Не е най-добрият вариант за средни и големи екипи

Цени на HR360

Свържете се с HR360 за цялата информация за цените.

HR360 оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: 5/5 (2 рецензии)

Избрах HR360, защото предлага цялостен набор от HR функции, включително портал за самообслужване на служителите, модул за назначаване на нови служители и система за управление на производителността. HR360 е и силно конфигурируем, така че може да бъде персонализиран, за да отговаря на специфичните нужди на моя бизнес. Освен това цената му е конкурентна в сравнение с други HR софтуерни програми. Като цяло, HR360 е най-доброто HR софтуерно решение за моя бизнес.

9. Clockify

Категория: Най-добър за управление на заявките за отпуск на служителите

чрез Clockify

Clockify е софтуер за отчитане на работното време, който HR екипите могат да използват за категоризиране и проследяване на напредъка на служителите по време на работните дни. Clockify дава на HR отдела информация за производителността на служителите, текущите проекти и общата активност. Той също така предоставя на служителите личен работен календар, в който могат да подават заявки за платен отпуск за бъдещи дати или заявки за същия ден. От административна гледна точка, вашият HR отдел и мениджърите имат достъп до годишен график с одобрените и чакащи заявки на всички служители.

Функции на Clockify

Множество функции за отчитане на работното време за въвеждане на часове, маркиране на фактурируемо време, настройка на хронометър и контрол на вашия работен график

Фактури, създадени въз основа на отследявано време, разходи и почасови ставки

Множество изгледи за наблюдение на отпуските, графиците на проектите, екипа и напредъка

Предимства на Clockify

Полезен за проследяване и управление на натоварването на екипа

Помага на служителите да поемат пълна отговорност за работното си време и свободното си време

Някои функции за управление на проекти, включително етапи и възложени задачи

Недостатъци на Clockify

Липсват много ключови HR функции за управление на социални придобивки, портали за служители и наемане на персонал

Ограничени функции за автоматизация на отчитането на работното време

Clockify би бил полезен за някои отдели, но не за всички, което не е идеално за софтуер за HR.

Цени на Clockify

Базов : 3,99 $ на потребител на месец

Стандартен : 5,49 $ на потребител на месец

Pro : 7,99 $ на потребител на месец

Enterprise: 11,99 $ на потребител на месец

Оценки и отзиви за Clockify

G2: 4,5/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,7/5 (4290+ отзива)

Освен управлението на производителността, отделът по човешки ресурси може ефективно да разпределя задачите, да проследява напредъка и да отговаря навременно на нуждите на всички с Clockify. Те могат също да използват отчетите на Clockify, за да определят кои служители са преуморени и да помогнат на ръководителите на екипи да разпределят задачите и проектите. Данните за проследяване на времето на Clockify помагат на HR да научи повече за работните навици на своите служители, особено ако компанията разчита на система за дистанционна/хибридна работа.

10. Compt

Категория: Най-добър за управление на заплатите на служителите

чрез Compt

Compt е платформа за стипендии за служители, която дава на хората свободата да избират допълнителните придобивки, подкрепяни от тяхната компания. Полезен за HR екипите, които управляват допълнителните придобивки на служителите, софтуерът за стипендии и награди на Compt е персонализируем, отговаря на изискванията на IRS и може да поддържа глобални екипи.

Функции на Compt

Множество категории ползи, с които да възнаградите своите служители с офис консумативи, курсове за здраве и уелнес, храна и ползи за развитие

Подробна бонус функция за възнаграждаване на служителите при постигане на важни кариерни успехи

Compt pros

Модерно виждане за социалните придобивки на служителите, които всеки член на екипа може и иска да използва

Чудесен начин да покажете признателност към дистанционните и глобалните служители

Compt cons

Липса на други ключови HR функции за наемане, задържане, анализи и проследяване на представянето

Фокусиран само върху стипендии и бонуси, а не върху пълни планове за социални придобивки

Цени на Compt

Свържете се с Compt за цялата информация за цените.

Оценки и рецензии на Compt

G2: 4,9/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Н/Д

Тъй като бъдещето на работата се насочва към хибридни и изцяло дистанционни работни среди, HR екипите преминават през категорична промяна в начина, по който предоставят корпоративни придобивки. Тези екстри традиционно включваха основни неща като здравни и пенсионни придобивки, а сега включват и придобивки като безплатни обяди за екипа и групови фитнес класове. Compt позволява на екипите да създават категории за стипендии като „здраве и благосъстояние“ или „семейство“. Служителите след това избират услуги от тези категории и получават възстановяване на разходите, като качват разписки чрез приложението или интеграциите на Compt.

11. Scribe

Категория: Най-доброто за споделяне на материали за обучение

чрез Scribe

Scribe е удобен HR инструмент за документиране на вашите процеси. Инструментът автоматично генерира визуални стъпка по стъпка ръководства с текст и анотирани екранни снимки. Екипите могат да създават SOP в секунди, след което да споделят или вграждат Scribes във всяка база от знания , за да оптимизират процесите по назначаване, обучение и внедряване на инструменти.

Функции на Scribe

Автоматизирана документация, която записва процесите чрез браузъра ви

Персонализирайте вашите стъпка по стъпка ръководства с бележки, текст, редакции и брандиране

Лесни опции за споделяне чрез PDF, вграждане, URL или допълнителни опции за експортиране

Предимства на Scribe

Това е полезен инструмент, с който бързо можете да покажете и научите новите членове на екипа как да следват стандартизираните процеси в компанията.

Това би било чудесно допълнение към настоящия ви набор от технологии, използвани в различните отдели.

Scribe изпълнява основната си функция невероятно добре, включително скрийншотове и инструкции в автоматизираните си стъпка по стъпка ръководства.

Scribe cons

Scribe пренася транскрипцията на ново ниво, но няма да бъде самостоятелен софтуер за HR с пълен набор от услуги.

Ще разчитате на интеграциите, за да използвате Scribe в пълна степен

Няма инструменти за отчитане на работното време, управление на социалните придобивки или производителността на служителите, които да съгласуват Scribe с вашите HR процеси.

Цени на Scribe

Основен : Безплатен

Pro : 29 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с Scribe за персонализирана цена

Оценки и рецензии на Scribe

G2: 5/5 (50+ отзива)

Capterra: 5/5 (5 отзива)

Всеки потребител може да създава и споделя неограничен брой Scribes (стъпка по стъпка ръководства). Те са лесни за създаване, дублиране и персонализиране за всеки служител. Scribes се намират в лесно организирано работно пространство, но могат да бъдат вградени и във всяка база от знания, уики или CMS.

12. Evergreen

Категория: Най-доброто за възнаграждаване на вашия екип

чрез Evergreen

Evergreen е HR инструмент, който се основава на позитивното мислене. Основните му функции мотивират служителите и поддържат здравословен морал на работното място чрез взаимно признание. Освен това, колкото повече признавате екипа си, толкова повече дървета Evergreen ще засади от ваше име – толкова полезно! 🌎

Вечно актуални функции

Проследявайте постиженията си и тези на екипа си по броя на постигнатите резултати и броя на засадените дървета.

Множество интеграции, включително Microsoft Teams и Slack

Вечни професионалисти

Всеки път, когато давате нещо на своите служители, вие давате нещо и на планетата

Този софтуер е полезен и изцяло се основава на положително подкрепление.

Evergreen cons

Това е забавен инструмент, който можете да предложите на екипа си, но ако се опитвате да пестите пари, той не е необходим.

Липса на важни функции на софтуера за HR, включително управление на социални придобивки, заплати, производителност и таланти

Вечно актуални цени

2,99 долара на потребител на месец – това е всичко! Лесно и приятно.

Вечни оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (50+ отзива)

Capterra: Н/Д

Evergreen е единственото приложение за взаимно признание, което позволява на екипите да признаят добре свършената работа, докато засаждат дървета за планетата. За най-положителна и приятна екипна култура. Моите любими функции са публичното взаимно признание в Slack или MS Teams, страхотните анализи и фактът, че ценностите на компанията са видими в ежедневните операции.

13. DeskTime

Категория: Най-добър за проследяване на работното време на служителите

чрез DeskTime

DeskTime автоматично проследява времето, което прекарвате на компютъра, като регистрира пристигането, напускането и времето, прекарано по проекти или задачи. Мениджърите могат да видят къде отива времето на екипа им и дават на служителите доказателство за времето, прекарано на работа. Докато много от HR инструментите в този списък предлагат редица функции за отчитане на времето и присъствието, основната функция на DeskTime е да прави подробни отчети за времето, което служителите ви прекарват на работа, и за това, което е постигнато през това време.

Функции на DeskTime

Изчисляване на разходите за определяне на почасови ставки за изчисляване на заплатите

График на смени, за да разпределите времето на екипа си равномерно и да дадете на служителите възможност да заявят конкретни смени

Инструменти за резервации, които позволяват на членовете на екипа да резервират бюра, заседателни зали, паркоместа или офис оборудване

Календар за отсъствия за проследяване на отпуските

Предимства на DeskTime

DeskTime разполага с няколко функции за проследяване на времето, които насърчават здравословния баланс между работата и личния живот.

Поддържа стратегии за блокиране на времето, като техниката Помодоро

Идеален за малки предприятия и свободни професионалисти

DeskTime минуси

Толкова голяма прозрачност по отношение на времето на членовете на екипа ви може да доведе до микроуправление и недоверие в отношенията между служителите и мениджърите.

Това е основно инструмент за отчитане на работното време, който има някои сходства с обичайните функции на софтуера за HR.

Потребителският интерфейс изглежда много остарял

Цени на DeskTime

Pro : 7 долара на потребител на месец

Премиум : 10 долара на потребител на месец

Enterprise: 20 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за DeskTime

G2: 4,5/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,5/5 (340+ отзива)

DeskTime е автоматична система за проследяване на времето и управление на работната сила, която помага за планиране на ресурсите на екипа, контрол на натоварването, предотвратяване на изчерпване и много други. Тя е удобна както за работодатели, така и за служители, като предлага решения за управление на екипа и функции, които гарантират здравословен баланс между работата и личния живот.

14. 15five

Категория: Най-добър за управление на производителността

чрез 15five

15five е софтуерно решение за HR, което се фокусира върху управлението на производителността и подпомагането на служителите. То поддържа четири продукта, наречени според проблемите, които целят да решат: Engage, Perform, Focus и Transform.

15five функции

Управлявайте и планирайте регистрации, индивидуални срещи, оценки и прегледи от софтуера

Проследяване на цели и OKR на табло в реално време

15five pros

Силна общност от водещи HR професионалисти, на които да разчитате за съвети и стратегии

Мениджърите по HR могат да наблюдават напредъка на служителите, използвайки SMART цели , базирани на OKR.

15five минуси

Ограничени възможности за персонализиране на платформата

Няма функции за управление на социалните придобивки или заплатите

Цени на 15five

Engage : 4 долара на потребител на месец

Perform : 8 долара на потребител на месец

Focus : 8 долара на потребител на месец

Total Platform: 14 долара на потребител на месец

15five оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (1720+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (850+ отзива)

15. Trakstar

Категория: Най-добър за даване на обратна връзка

чрез Trakstar

Trakstar е софтуер за управление на ефективността на HR, с който мениджърите могат да оценяват напредъка и целите на служителите чрез постоянна и пряка обратна връзка.

Функции на Trakstar

360-градусова обратна връзка чрез непрекъсната обратна връзка за отчетност на служителите

Функция за поставяне на SMART цели, задачи, постижения и проследяване на напредъка

Отчети и табла с информация

Предимства на Trakstar

Множество начини за проследяване на напредъка на HR чрез кандидати, обяви за работа, цели и анализи

Проследява целия цикъл на живот на служителите, включително управлението на обучението и представянето

Trakstar минуси

Липса на функции за социални придобивки и заплащане

Ще разчитате на множество продукти, за да решавате различни ежедневни HR процеси

Цени на Trakstar

Свържете се с Trakstar за персонализирана ценова оферта.

Оценки и рецензии за Trakstar

G2: 4. 3/5 (220+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (280+ отзива)

Предимства на софтуера за HR

Сега, след като научихте за най-добрите HR инструменти на пазара, отделете малко време, за да разберете предимствата от използването на HR софтуер за вашия екип.

Предимствата на софтуера за HR включват:

Повишена сигурност на данните на служителите

Оптимизирани HR процеси

Повече организация

Подобрено назначаване на нови служители

Минимизирайте грешките при проследяването на служителите

Видове софтуер за HR

За да се създаде по-тясно съобразено с конкретните случаи на употреба преживяване, повечето HR инструменти могат да бъдат разделени на няколко типа софтуер.

Системите за управление на човешките ресурси (HRMS), Информационните системи за човешките ресурси (HRIS) и Управлението на човешкия капитал (HCM) се отнасят до категория HR софтуер, която обикновено включва набор от продукти, които работят заедно, за да обхванат индивидуални HR функции като заплащане, социални придобивки и назначаване на нови служители.

Основният софтуер за HR и администрацията на HR също попадат в обхвата на HRMS, HCM и HRIS, така че ако виждате тези термини, използвани за описание на потенциалния ви HR инструмент, не се притеснявайте – вие сте на прав път. 🚗💨

Ако структурата на вашата компания съчетава HR процесите с привличането на таланти, можете да се възползвате и от системите за управление на таланти, за да оптимизирате работните си процеси. Тези инструменти включват функции, които помагат на екипите да се фокусират върху набирането на нови кандидати, управлението на представянето на служителите, предоставянето на възможности за обучение и развитие и контрола на възнагражденията.

Изберете най-добрия софтуер за HR за вашия екип

