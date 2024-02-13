10 шаблона за списък за въвеждане на нови служители в Excel и ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Основни елементи на ефективен шаблон за въвеждане", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": „Показателен белег за висококачествен шаблон за въвеждане е неговата гъвкавост. Това гарантира, че вашият шаблон може лесно да се адаптира към вашата организация, от роля към роля, и от всеки нов служител, който го използва.“ } } ] }

Наемането на екипа на вашите мечти е само половината от битката – сега трябва да ги задържите!

…И каква е първата стъпка за намаляване на текучеството на служителите и задържане на най-добрите си кадри? Ефективен процес на въвеждане в работата!

Вашият екип, отдел „Човешки ресурси“ и личният ви опит със сигурност могат да ви покажат, че въвеждането на нови служители не е лесна задача. Ето защо водещите компании и мениджъри разчитат на персонализирани шаблони за списъци за въвеждане, за да гарантират, че всичко ще върви гладко от първия ден на новия ви служител.

С толкова много различни организационни структури и шаблони за списъци за проверка, от които да избирате, интегрирането на подходящия шаблон във вашия процес на въвеждане може да бъде изморително и отнемащо време, ако не знаете какви функции да търсите.

Но ние сме тук, за да ви помогнем! С пълна разбивка на всичко, което трябва да знаете за въвеждането на нови служители и основните характеристики, които да търсите в следващия си шаблон за списък за въвеждане. Освен това имате достъп до 10 от най-добрите списъци и шаблони за въвеждане на нови служители директно от тази статия!

Да се заемаме. 🤿

Какво е шаблон за списък за въвеждане на нови служители?

Процесът на въвеждане може да изглежда малко като жонглиране с различни стъпки, документи и хора едновременно – затова ви предлагаме да започнете с персонализиран шаблон за въвеждане!

Шаблоните за въвеждане са предварително създадени документи за съвместна работа, които стандартизират и ускоряват процеса на въвеждане за бъдещи нови служители.

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

Вашият шаблон може да бъде под формата на списък за проверка, предварително подготвени задачи, материали за обучение, най-добри практики и др., за да стартирате програмата си за въвеждане в действие. Вашият шаблон може дори да включва всички тези компоненти, обединени в един пакет! Целта е да ви помогнем да създадете ефективен процес на въвеждане или да подобрите вече съществуващия. Това гарантира, че всеки новоназначен служител има последователно и рационализирано въвеждане и че никой служител не остава незабелязан през първите няколко седмици.

Дори ако вашата организация вече работи с други шаблони за човешки ресурси, използването на такъв, който е специфичен за въвеждането, ще ви помогне да оптимизирате цялостния процес, да осъзнаете области, които може да сте пропуснали, и да направите преживяването по-ангажиращо за всички.

Основни елементи на ефективен шаблон за въвеждане в работата

Показателен белег за висококачествен шаблон за въвеждане е неговата гъвкавост. Това гарантира, че вашият шаблон може лесно да се адаптира към вашата организация, от роля към роля, и от всеки нов служител, който го използва. Вашият шаблон за въвеждане трябва да ви помогне бързо да постигнете някои (или всички) от следните цели:

Определете ясни очаквания и цели за въвеждането на новите служители, за да разберат процеса, който предстои.

Създайте стандартизиран процес и пътна карта, които служителите да използват като ресурс и да следват според собственото си темпо.

Насърчавайте ясна комуникация между новия служител , неговия мениджър, други заинтересовани страни в организацията и вашите екипи по човешки ресурси или операции с персонала.

Насърчавайте ангажираността на служителите с членове извън техния непосредствен екип. Това помага на новоназначените служители да разберат, че вие се интересувате от тяхното развитие, насърчава здравословната корпоративна култура и стимулира нови менторски отношения.

Може би няма да ви бъдат необходими всички тези елементи във вашия следващ шаблон за въвеждане, но ще ви е необходим утвърден софтуер за управление на човешките ресурси или решение за управление на проекти, за да постигнете някой от тях!

Визуализирайте задачите си с над 15 изгледа в ClickUp, включително списък, табло и календар.

Във вашия предпочитан софтуер за въвеждане има няколко необходими функции, които трябва да търсите, независимо от вашите KPI за човешките ресурси и целите за въвеждане. Те включват:

Персонализирани статуси , за да комуникирате бързо къде се намира всеки нов служител с всяка задача по въвеждането

Задачи и контролни списъци в ClickUp , за да документирате стъпките в процеса на въвеждане и да отбележите дали са изпълнени.

Автоматизации , които помагат на новоназначените служители да преминат през процеса на въвеждане възможно най-бързо – дори и асинхронно.

Множество изгледи , така че новите служители и мениджърите да могат да визуализират списъци със задачи за въвеждане, графици, натоварване, напредък и др.

Потребителски полета за прикачване и достъп до ключова информация като документи, дати на наемане, заплати, нужди от оборудване, етапи на сигурност и др.

Множество интеграции , за да внесете повече контекст от други работни инструменти във вашия шаблон за въвеждане в работата.

10 шаблона за въвеждане в работата

Разгледахме основните принципи на въвеждането и важните елементи на всеки успешен шаблон за списък за въвеждане, сега е време да приложим тези знания на практика!

Обмислете нуждите, ролите и изискванията на вашата организация, докато разглеждате 10 от най-добрите шаблони за списък за въвеждане на нови служители за всеки екип.

1. Шаблон за списък за въвеждане от ClickUp

Шаблон за списък за въвеждане от ClickUp

За да започнете лесно и просто, шаблонът за списък за въвеждане на нови служители от ClickUp прилага подробен, предварително създаден списък със задачи към вашето работно пространство. Шаблоните за задачи са отлични ресурси за създаване на повтарящи се ежедневни процеси, а с деветте си персонализирани полета този шаблон ще поддържа информацията за всеки кандидат добре организирана и лесно достъпна.

Това е чудесен шаблон, който екипът по въвеждане и мениджърите могат да използват за всеки новоназначен служител, като всяка задача може да бъде преименувана, за да се проследява напредъкът на служителя през целия процес на въвеждане.

Когато отворите този шаблон за задача, веднага ще видите Ръководството за начало в описанието на задачата, заедно с разбивка на всяко персонализирано поле, което ще намерите под него, и всички съответни документи за помощ.

Оттам задачата се разбива на девет подзадачи, които обхващат всичко – от представянето на екипа до списъци с оборудване – дори напомняне да изпратите на служителя анкета след въвеждането!

Бонус: Запознайте се с шаблоните за екипа

2. Шаблон за въвеждане на нови служители от ClickUp

Шаблон за въвеждане на нови служители от ClickUp

Докато предишният шаблон за списък за въвеждане е ясен и подходящ за начинаещи, шаблонът за въвеждане на служители от ClickUp е мястото, където нещата започват да стават по-задълбочени. В тази подробна папка ще намерите:

Три персонализирани статуса

25 персонализирани полета

Седем изгледа на работния процес

И още много други неща, за да запознаете новите си служители с най-добрите практики, политики, култура, ценности и процеси във вашата компания. С по-разширени функции, включително автоматизация за създаване на нови подзадачи при промяна на потребителските полета, мениджърите могат да оптимизират комуникацията между екипите по време на процеса на въвеждане.

В папката за въвеждане ще намерите отделни списъци за екипите по човешки ресурси, правни въпроси, ИТ и сигурност, както и съответните задачи за всеки нов служител, организирани на Kanban табло с помощта на Board view в ClickUp. Отделните списъци ще помогнат на членовете и мениджърите да следят елементите, за които отговарят другите отдели по време на въвеждането, като доставка на оборудване, разпределение на работни места, заплати, социални придобивки и много други.

А с предварително създадените персонализирани полета за отдела, длъжността, датата на започване, имейла и етапа на въвеждане на новия служител, мениджърите, наблюдателите и назначените лица могат лесно да получат достъп до основна, но важна информация с един поглед, без да се налага да кликват върху задача или да напускат таблото Kanban.

3. Шаблон за документи за въвеждане на нови служители от ClickUp

Шаблон за документи за въвеждане на нови служители от ClickUp

Отивайки още по-далеч, шаблонът за документи за въвеждане на нови служители на ClickUp ви води през процеса на изграждане на седмичен процес на въвеждане, практически от нулата. Основната разлика между този шаблон и тези, които видяхме по-рано? Този шаблон е по-малко ресурс за мениджърите и повече за новите служители, които да следват сами.

Този шаблон прилага цяло пространство към вашата платформа с отделни списъци за всеки новоназначен служител. В индивидуалния си списък те ще намерят задачи, разпределени по седмици, които ги водят през всеки етап – от настройване на имейл подпис до разработване на тримесечни цели.

Създаден, за да планира първите 90 дни на новите ви служители, този шаблон предлага много функции. С осем персонализирани статуса, персонализирани полета, пет ClickApps и три изгледа на работния процес, за да се гарантира, че служителите имат всичко необходимо, за да се справят с натоварването при въвеждането в работата.

Не сте сигурни откъде да започнете с такъв богат шаблон? Започнете с изчерпателния документ „Първи стъпки с ClickUp“, за да направите процеса на настройка възможно най-ефективен.

4. Общ шаблон за въвеждане на нови служители от ClickUp

Общ шаблон за въвеждане на нови служители от ClickUp

Общият шаблон за въвеждане на нови служители от ClickUp е разширена версия на шаблона за задачи от списъка за въвеждане, който видяхме по-рано. С допълнителни персонализирани статуси, изгледи на работния процес, помощни документи и персонализирани полета, този шаблон предоставя подробна пътна карта на целия процес на въвеждане, за да гарантира добро първо впечатление.

Особено ако управлявате едновременно няколко нови служители в различни отдели, този изчерпателен списък ще помогне на мениджърите по въвеждането да изготвят реалистични графици за всякакви дейности, а освен това ще ви предостави и предварително създадена Kanban табло за наблюдение на напредъка по всички задачи.

5. Шаблон за въвеждане на нови служители от ClickUp

Шаблон за въвеждане на нови служители от ClickUp

Шаблонът за въвеждане на нови служители на ClickUp е списъкът за въвеждане, който бихте искали да имате в първия си ден. Създаден за служителите, този шаблон помага на новите членове да поемат отговорност с персонализирани задачи през първия си месец. Той им показва какво трябва да се направи, колко време имат да го изпълнят и какво ще се случи след това.

Освен това, Custom Fields показва ключова информация за новоназначените служители от по-високо ниво, включително кои отдели отговарят за кои задачи, крайни срокове, приоритети, проценти на напредък и др.

6. Шаблон за дистанционно въвеждане от ClickUp

Шаблон за дистанционно въвеждане от ClickUp

Преходът от работа на място към работа от разстояние може да бъде дълъг и понякога труден – той също изисква собствен процес на въвеждане! Дори ако идвате от малка организация, в която сте работили заедно дълго време, всеки член трябва да следва подходящите стъпки, за да се увери, че работи от дома си ефективно и ефикасно от самото начало.

Шаблонът за дистанционно въвеждане на ClickUp е чудесен начин да улесните новите и съществуващите членове на екипа да използват динамичен инструмент за продуктивност като ClickUp, да овладеят неговите функции и да създадат нови цифрови процеси възможно най-бързо.

Този шаблон е опростен и съдържа папка с предварително създадени задачи, които ще ви помогнат да се запознаете с основните функции на ClickUp, както и три персонализирани статуса, персонализирани полета и изгледи, които ще насочват членовете през ключовите действия в процеса на въвеждане.

7. Шаблон за план за 30-60-90 дни от ClickUp

Шаблон за план за 30-60-90 дни от ClickUp

Въвеждането на нов служител изисква повече време, усилия и действия, отколкото може би си мислите – и определено е нещо повече от една точка в списъка ви. Необходими са често внимание, планиране и проследяване, за да се уверите, че новите ви служители са изпълнили необходимите стъпки и се адаптират добре.

Подходящият за начинаещи шаблон за 30-60-90-дневен план на ClickUp е създаден, за да реши точно този проблем. С седем уникални изгледа, включително изглед на табло, подобно на Kanban, изглед на чат и изглед на календар, членовете и мениджърите могат да използват този шаблон с списък, за да наблюдават напредъка през целия процес на въвеждане и да планират проверки през първите три месеца, за да се уверят, че новите служители се адаптират правилно.

Разгледайте тези шаблони за 30-60-90 дни!

8. Шаблон за план за внедряване на обучение от ClickUp

Шаблон за план за внедряване на обучение от ClickUp

Документацията за заплатите, правните въпроси и социалните придобивки е ключова част от процеса на въвеждане, но същото важи и за общото обучение! Независимо дали е специфично за предстоящата роля на новия служител или за организацията като цяло, обучението може да отнеме много време и, безспорно, най-голямо внимание към детайлите, за да се гарантира, че е извършено правилно.

Шаблонът за план за внедряване на обучението на ClickUp предлага подробен и поетапен подход за усвояване на всичко – от основното до напредналото обучение. Започвайки с предварително подготвени ориентационни задачи и преминавайки към професионални сертификати и обучение на висше ниво, този шаблон с списък може да съпътства новите служители през целия им стаж в компанията.

В този шаблон ще намерите и полета за персонализиране, в които да посочите типа, метода, ресурсите и крайните срокове за всяка задача от обучението, персонализирани статуси за отразяване на напредъка и различни изгледи за управление на графиците за обучение.

9. Шаблон за план за действие на служителите от ClickUp

Шаблон за план за действие на служителите от ClickUp

Важна част от правилното въвеждане в работата е искреният интерес към бъдещето на новия служител в компанията. Шаблонът за план за действие на служителя от ClickUp е прост и ефективен начин да постигнете това с помощта на персонализиран документ от ClickUp, с който да идентифицирате областите за подобрение и да поставите професионални цели за работата.

10. Шаблон за въвеждане в работата за Excel

Шаблон за въвеждане от Дюкския университет

Ако сте запален потребител на Excel, този шаблон за въвеждане може да бъде вашата отправна точка! Този списък за проверка в стил електронна таблица се изтегля незабавно в браузъра ви и разбива основните елементи на въвеждането на шест секции:

Приемане на предварителна оферта

Подготовка преди наемане

Представяне на новоназначените служители (през първата седмица)

Ориентация на новоназначените служители (през първия месец)

Ориентация в отдела (през първите 90 дни)

Непрекъснато въвеждане (по време на заетостта)

Във всяка секция има по-подробни действия с определени колони, в които да отбележите отговорника за всяка задача и датата на завършване.

Включете екипа с персонализирани шаблони за въвеждане в работата

