10-те най-добри софтуерни решения за въвеждане на нови служители за HR екипи през 2025 г.

Като човек, който е ръководил много екипи през кариерата си, мога да кажа без никакво съмнение, че фазата на въвеждане в работата често може да се усеща като ходене по въже. Балансирането между лавина от документи, поредица от имейли, повтарящи се задачи, като същевременно се гарантира минимална човешка грешка, може да бъде направо претоварващо – не само за новите служители, но и за нас, мениджърите и HR специалистите.

Именно затова появата на софтуера за въвеждане на нови служители се усеща като глътка свеж въздух. ?

Оборудван да предизвика безпроблемно преминаване за всеки новоназначен служител, този софтуер успешно елиминира старите, хартиени работни процеси, спестявайки безброй часове в процеса.

Тук ще се впуснем в дълбочина в топ 10 софтуерни решения за въвеждане на нови служители, които гарантирано ще превърнат преживяването на вашите служители (и задачите на HR отдела) от посредствено в невероятно! ?

10-те най-добри софтуерни решения за въвеждане на нови служители

Процесът на въвеждане в работата не трябва да бъде ужасен. Вместо това можете да повишите ангажираността на служителите с едно солидно въвеждане в работата – всичко това с помощта на някои персонализирани и мощни софтуерни решения за управление на човешките ресурси.

Ето нашият подбрани списък с 10-те най-добри софтуерни инструмента за въвеждане на нови служители на пазара – всеки от тях е бил внимателно прегледан по отношение на ключовите функции, ограниченията и, най-важното, обратната връзка от потребителите, за да ви помогне при вземането на решение.

1. ClickUp – Най-доброто за интеграция на служителите

ClickUp предлага всички шаблони, от които се нуждаете за ефективно въвеждане на нови служители.

Чували ли сте поговорката „яжте собствената си храна“?

В ClickUp ние приемаме това присърце. Нашият екип по човешки ресурси използва ClickUp, за да въвежда нови членове в екипа всеки месец. Това подчертава нашата увереност в стабилните HR възможности на ClickUp и доказва, че е възможно да се управляват безпроблемно много нови служители наведнъж! ?

Сега, като говорим за мощни функции, нека се впуснем в мястото, от където всичко започва: ClickUp Forms.

Създайте формуляра на вашите мечти и подобрете процеса на набиране на нови служители с помощта на персонализираната функция „Формуляр“ на ClickUp.

Тази функция е абсолютно революционна, когато става въпрос за събиране и организиране на цялата необходима информация за новите ви служители. Освен това, тя е чудесен начин да съберете обратна връзка, след като въвеждането на новите служители е приключило, което ви позволява да усъвършенствате процеса за следващата вълна от наети служители.

Преминавайки от събиране на обратна връзка към споделяне на информация, ClickUp също не разочарова. Запознайте се с ClickUp Docs, инструмента, който прави управлението на документи лесно.

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

С тях можете да създавате и споделяте ресурси като материали за обучение на служители, наръчници за служители и стандартни оперативни процедури (SOP). Като съхранявате всичко на едно място, новите служители могат бързо да намерят това, от което се нуждаят, още от първия си ден. ?

ClickUp предлага и цялостна система за управление на задачите, която ще оптимизира процеса на въвеждане на нови служители и ще помогне на екипа ви да бъде организиран и да следва плана. Използвайте персонализирани полета, за да записвате конкретни подробности за задачите, като изпълнител, краен срок, приоритет и напредък.

А с различните опции за преглед всеки може да настрои и визуализира работното си пространство според своите предпочитания.

Най-добрите функции на ClickUp:

Изтеглете този шаблон Шаблон за наръчник за служители на ClickUp

Ограничения на ClickUp:

Разширените функции на ClickUp изискват малко време за усвояване.

Безплатният план е ограничен до 100 MB пространство за съхранение.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител при годишно плащане; 10 USD/месец на потребител при месечно плащане

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp за въвеждане на нови служители?

2. BambooHR – Най-доброто решение за централизиране на информацията за служителите

чрез BambooHR

BambooHR е цялостен софтуер за управление на човешките ресурси и инструмент за ангажиране на служителите, който централизира информацията за служителите и оптимизира различни задачи, свързани с човешките ресурси и въвеждането на нови служители. Това включва всичко – от проследяване на кандидатите, предварително въвеждане и въвеждане, проследяване на работното време, обработка на заплатите и оценка на представянето.

А най-хубавото е, че можете да използвате всички тези функции чрез уеб приложението за софтуер за въвеждане на нови служители или чрез мобилното приложение, когато сте в движение. ?

Най-добрите функции на BambooHR:

Интерактивно потребителско изживяване и лесна навигация за администраторите и новоназначените служители.

Позволява ви да създавате и персонализирате обяви за работа, да проследявате кандидатури и да управлявате интервюта с служители и взаимодействия с кандидати

Разполага с функция за самообслужване, която позволява на служителите да преглеждат и актуализират своите данни, да имат достъп до документи на компанията и да подават заявки за отпуск.

Функция за отчитане на работното време за регистриране на отработените часове и задачите, по които сте работили

Отчетите и анализите включват фунии за кандидати, удовлетвореност на служителите и прегледи на представянето.

Ограничения на BambooHR:

Няма безплатен план или безплатен пробен период

Цените не са публично достъпни.

Платформата може да забавя работата си понякога.

Цени на BambooHR:

Свържете се с екипа на BambooHR за персонализирана оферта.

Оценки и рецензии за BambooHR:

G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

3. Deel – Най-доброто за въвеждане на международни служители

Чрез Deel

Deel е глобална платформа за изплащане на заплати и спазване на нормативните изисквания, която улеснява международния процес на наемане на персонал – от създаването на договори, финализирането на наемането и всичко останало – като същевременно гарантира пълно спазване на нормативните изисквания.

Независимо дали наемате служители на пълен работен ден, фрийлансъри или подизпълнители в чужбина, Deel се занимава с всички сложности, за да можете да се съсредоточите върху това, което правите най-добре – изграждането на високопроизводителни дистанционни екипи за разрастване на вашия бизнес. ?

Най-добрите функции на Deel:

Бързо въвеждане на нови служители в над 150 държави за хармонизирано въвеждане в работата

Лесно управлявайте спазването на международните трудови закони при наемане на служители в световен мащаб

Интегрирайте с над 20 външни инструмента като Quickbooks, Xero и Netsuite.

Плащайте на екипа си в над 120 различни валути

Позволете на вашия екип да тегли доходите си чрез поддържани методи като PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase и други.

Ограничения на Deel:

На новите потребители може да им отнеме известно време, докато свикнат с процеса и платформата за въвеждане на нови служители.

Някои потребители са се оплакали от лошо обслужване на клиенти.

Има няколко вградени интеграции

Цени на Deel:

Deel HR (управление на административни задачи за работници): Започва от безплатно

EOR (наемане на международни служители в над 100 държави): Започва от 599 $/месец

Подизпълнители (управление на международни договори): Цена от 49 $/месец

Глобална заплата (изплащане на заплати в над 100 държави): Свържете се с нас за цени

Имиграция (управление на спонсорски визи в над 25 държави): Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Deel:

G2: 4,6/5 (703 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (79 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Deel!

4. GroveHR – Най-доброто за обработка на заплати

чрез GroveHR

Подобно на BambooHR, GroveHR е цялостно HR решение, което съхранява данните за вашите служители и компанията на едно място. То също така опростява различни задачи като наемане, въвеждане, проследяване на производителността, проследяване на работното време и обработка на заплатите.

Най-добрите функции на GroveHR:

Функциите са безплатни за до 50 служители.

Позволява ви да създавате и споделяте задачи и списъци за въвеждане с новите служители, за да им предоставите ясни инструкции за техните задачи и отговорности.

Автоматизираните работни процеси и напомняния гарантират, че екипът по въвеждане в работата спазва сроковете.

Функцията Geofencing ви позволява да проследявате присъствието на служителите, като наблюдавате кога влизат или напускат определени места.

Функцията за самообслужване позволява на служителите удобно да актуализират личните си данни, да подават заявки за отпуск и да управляват други задачи, свързани с човешките ресурси.

Ограничения на GroveHR:

Мобилното приложение понякога работи бавно.

Ограничени възможности за отчитане и анализи

Липсва вградена функция за изпращане на съобщения

Цени на GroveHR:

Безплатен план

Essentials: 3,75 $/служител/месец

Perform: 5 долара/служител/месец

Engage: 7,5 $/служител/месец

Оценки и рецензии за GroveHR:

G2: 4,5/5 (69 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (67 отзива)

Чрез Gusto

5. Gusto – Най-доброто за управление на социални придобивки

Gusto е инструмент за управление на човешките ресурси, който предлага набор от функции за наемане и въвеждане на нови служители, както и пълно обслужване по отношение на заплатите, управление на социалните придобивки, анализи и отчети, и оценки на представянето.

С Gusto можете да автоматизирате изчисляването на данъците върху заплатите, плащанията и подаването на документи във всички 50 щата на САЩ. Удобните за ползване функции на Gusto го правят популярен избор сред малките и средни предприятия в САЩ.

Най-добрите функции на Gusto:

Интегрира се с платформи като Slack, Xero и Quickbooks.

Позволява ви да управлявате социалните придобивки на служителите, като здравна застраховка, планове 401(k), HSA и FSA, както и спестявания за колеж.

Предлага опция за плащане на международни подизпълнители за трансгранични плащания в над 90 държави.

Вградена функция за отчитане за събиране и експортиране на различни данни, като заплати, разходи за персонал и проучвания сред служителите.

Приложението Gusto Wallet позволява на служителите да следят личните си финанси

Ограничения на Gusto:

Няма безплатен план, но има 1-месечен безплатен пробен период.

Мобилното приложение има ограничени функции за въвеждането на нови служители.

Не можете да се справите с големи екипи, разпръснати на различни места

Цени на Gusto:

Simple: 40 $/месец (+ 6 $/месец/човек)

Плюс: 80 $/месец (+12 $/месец/човек)

Премиум: Свържете се с нас за подробности

Оценки и рецензии за Gusto:

G2: 4. 3/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3700 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Gusto!

6. Eddy – Най-добър за проследяване на кандидати

чрез Eddy

Eddy е лесен за използване HR инструмент, който комбинира множество функции, за да опрости HR операциите. Той предлага функции като публикуване на обяви за работа, система за проследяване на кандидатите, съхранение на документи и автоматизирано изпращане на съобщения до кандидатите.

Потребителите обожават решението за въвеждане на Eddy, което им позволява да канят нови служители, да изпращат съобщения за добре дошли и да обработват цифрови документи с електронни подписи. ✍️

Най-добрите функции на Eddy:

Чист и подреден потребителски интерфейс и опит за въвеждане в работата

Отзивчив и полезен екип за обслужване на клиенти

Служителите имат лесен достъп до информацията в личния си профил, което им позволява да актуализират данните си.

Възможност за създаване на списък със задачи за новоназначените служители и проследяване на напредъка им по време на процеса на въвеждане в работата.

Лесно управление и одобряване на заявки за отпуск от служителите

Ограничения на Eddy:

Няма безплатен план

Не поддържа планиране

Ограничени функции за отчитане

Ценообразуване на Eddy:

Цената започва от 6 долара на човек на месец. Свържете се с екипа на Eddy за персонализирана оферта.

Оценки и рецензии на Eddy:

G2: 4,8/5 (19 отзива)

Capterra: 4,6/5 (40 отзива)

7. Workday – Най-доброто за големи компании

чрез Workday

Workday е HR решение, предназначено за големи и бързоразвиващи се компании. То предлага набор от функции за управление на HR задачи като привличане на таланти, софтуер за въвеждане на нови служители, управление на данни за служителите, администриране на социални придобивки, управление на производителността, обучение и развитие.

В допълнение към основните HR функции, Workday предлага усъвършенствани инструменти за анализ и отчитане, които предоставят ценна информация за тенденциите в работната сила, показателите за производителност и ангажираността на служителите.

Най-добрите функции на Workday:

Създадени да се справят със сложни HR работни процеси

Задавайте цели на екипа, проследявайте напредъка и наблюдавайте представянето на екипа

Управлявайте глобални заплати в САЩ, Канада, Великобритания и Франция

Функцията за проследяване на времето включва географско ограждане, което позволява проследяване въз основа на физическите граници на местоположението.

Използвайте мощните аналитични инструменти на Workday за стратегически подобрения в привличането на таланти и опита на служителите.

Модулът за обучение подкрепя непрекъснатото професионално развитие на служителите

Ограничения на работния ден:

Няма безплатен план

Сложна настройка

Непрозрачно ценообразуване

Мобилното приложение може да се срине понякога

Цени на Workday:

Свържете се с екипа на Workday за персонализирана оферта.

Оценки и рецензии за Workday:

G2: 4,0/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 1200 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Workday!

8. Rippling – Най-подходящ за средни предприятия

чрез Rippling

Rippling предоставя облачна платформа за управление на човешките ресурси с функции, включващи въвеждане на нови служители, проследяване на отпуските, глобално управление на заплатите, удържане на данъци и администриране на социални придобивки. Това е идеалният избор за средни предприятия, които търсят комбинация от надеждни функции и лесен за използване интерфейс. ?

Най-добрите функции на Rippling:

Лесен процес на настройка

Позволява ви да автоматизирате процесите по назначаване , преход и напускане на служители

Осигурява спазване на местните, държавните и федералните разпоредби, така че да не се налага да се занимавате с правни въпроси.

Интегрира се с популярни инструменти като Google Workspace, GitHub, Greenhouse, Jira и Zendesk.

Ограничения на Rippling:

Няма безплатен план или пробен период

Скрити ценови планове

Някои ключови функции трябва да бъдат закупени като добавки.

Динамично ценообразуване:

Цената започва от 8 долара на потребител на месец. Свържете се с екипа на Rippling за персонализирана оферта.

Вълнуващи оценки и рецензии:

G2: 4,8/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 2000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Rippling!

9. Zenefits – Най-доброто за малките предприятия

чрез Zenefits

Zenefits е HR инструмент за малки предприятия, които искат да управляват своите HR функции, включително назначаване и освобождаване на служители, администриране на социални придобивки, управление на процеса по изплащане на заплати, проследяване на работното време и присъствието, както и управление на съответствието. Той автоматизира ключови HR задачи (например повишения, премествания на екипи, уволнения), което ви позволява да поддържате организация и да спестите ценно време.

Най-добрите функции на Zenefits:

Лесна настройка и навигация в платформата

Отзивчива и полезна поддръжка на клиенти

Работи с мобилни устройства с Android и iOS

Автоматично генерира и съхранява писма с оферти, данъчни и заплатни документи и др.

Функция за самообслужване, с която служителите могат да управляват личната си информация

Може да управлява социални придобивки на служителите, като здравна застраховка, 401(k)s, HSAs и FSAs.

Ограничения на Zenefits:

Няма безплатен план

Платените планове се фактурират за минимум 5 служители.

Ключови функции като изчисляване на заплати, администриране на социални придобивки и набиране на персонал трябва да се закупят като добавки.

Някои потребители са съобщили за трудности при интегрирането с външни приложения като Quickbooks и Xero.

Цени на Zenefits:

Essentials: 10 долара на месец за служител

Растеж: 20 долара на служител на месец

Zen: 27 долара на месец за служител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Zenefits:

G2: 4,0/5 (453 отзива)

Capterra: 4,2/5 (813 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Zenefits!

10. Freshteam – Най-доброто за напускане на служители

чрез Freshworks

Freshteam е софтуерно решение за управление на човешките ресурси, предназначено предимно за малки и средни предприятия. Разработено от Freshworks, то помага на екипите по управление на човешките ресурси да управляват набирането, въвеждането и напускането на служители, отпуските и информацията за служителите на едно място. Freshteam е лесен за използване, интуитивен и може лесно да се интегрира с други инструменти, за да направи задачите по управление на човешките ресурси по-ефективни и рационални.

Най-добрите функции на Freshteam:

Достъп до платформата от мобилни устройства

Управлявайте процесите по набиране на персонал, като публикуване на обяви за работа, подбор, проследяване и интервюта.

Настройте персонализирани работни процеси за въвеждане на нови служители

Използвайте аналитични данни, за да получите информация за работната сила във връзка с обявите за работа, производителността на служителите и отсъствията от работа.

Лесно интегрирайте Freshteam с други продукти на Freshworks като Freshservice, Freshdesk и Freshchat.

Ограничения на Freshteam:

Безплатният план е силно ограничен.

Непоследователна поддръжка на клиенти

Отчетите са сложни и трудни за персонализиране

Цени на Freshteam:

Безплатен план

Растеж: 71 $/месец (+1,20 $/служител на месец)

Pro: 119 $/месец (+2,40 $/служител на месец)

Enterprise: 203 $/месец (+4,80 $/служител на месец)

Оценки и рецензии за Freshteam:

G2: 4. 4/5 (284 отзива)

Capterra: 4,4/5 (207 отзива)

Как софтуерът за въвеждане на нови служители може да подобри процеса на въвеждане на нови служители?

Изборът на подходящия софтуер за въвеждане в работата не само оптимизира административните задачи, но и формира първото впечатление на новите служители за вашия бизнес. Ето един полезен списък, който ще ви помогне да намерите подходящата платформа за въвеждане в работата:

Опростен и интуитивен интерфейс за лесна настройка и навигация

Достъпност през уеб, настолни и мобилни устройства

Гъвкавост за адаптиране към вашите специфични процеси и работни потоци

Безпроблемна интеграция с друг софтуер, използван във вашия бизнес

Автоматизация на рутинни и повтарящи се задачи

Подробна информация за процеса на въвеждане в работата

Проследяване на задачи, известия и напомняния за навременно изпълнение на задачите

Създайте списъци с задачи, които новите служители трябва да изпълнят, и автоматизирайте процеса, за да избегнете ръчната работа за всеки нов служител.

Намерете подходящите софтуерни решения за въвеждане на нови служители за вашия екип

Това е всичко! ?

Това са 10 от най-добрите решения за въвеждане на нови служители, всяко от които с уникални функции и предимства, за да отговори на конкретните нужди на бизнеса. Но ако търсите един инструмент, който може да направи всичко, трябва да разгледате ClickUp. ?

ClickUp е едно от малкото (ако не и единственото) инструменти за въвеждане на нови служители, което перфектно балансира между прост и модерен интерфейс и набор от мощни функции за оптимизиране на HR процесите – от въвеждане и напускане на служители до управление на задачи, работа с документи и мониторинг на производителността. ?

И още по-добре, ClickUp е богат на функции и лек за джоба.

Регистрирайте се още днес за безплатния план на CickUp – вашите мениджъри по наемане на персонал, бъдещите служители и вашият бизнес ще ви бъдат благодарни за това.