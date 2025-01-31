10-те най-добри AI инструмента за човешки ресурси през 2025 г.

Според проучване от 2021 г. относно внедряването на изкуствен интелект в HR, ползите от инструментите за изкуствен интелект не се ограничават до спестяване на време и разходи. Те играят и значителна роля в елиминирането на човешките грешки и пристрастия, което може да насърчи ангажираността и производителността на работното място.

С подходящите AI инструменти HR екипите могат да улеснят ежедневните задачи като оптимизиране на набирането на персонал, въвеждане на нови служители и засилване на ангажираността на служителите. Това оставя повече време за фокусиране върху високоценни, стратегически задачи.

В тази статия ще обсъдим 10-те най-добри AI инструмента за HR, налични през 2024 г., като разгледаме подробно техните възможности и предимства. Прочетете нашите мини ревюта, за да откриете идеалния софтуер, който ще подсили вашия HR отдел!

AI инструментите за HR помагат на екипите да използват изкуствен интелект за подпомагане на различни задачи, свързани с хора. Изкуственият интелект първоначално беше създаден за ускоряване на административни задачи, които отнемат много от времето ви, като поддържане на данни за служителите. През последните няколко години AI инструментите бяха усъвършенствани, за да поемат редица задачи и да развиват сложни перспективи.

Тези инструменти използват концептуални рамки, като поведенчески проучвания и езикови реакции, за да преобразуват когнитивните HR процеси, като изготвяне на длъжностни характеристики или обобщаване на оценки за ефективността.

Как HR отделите използват AI решения

Ето шестте най-добри примера за употреба на различни AI системи за HR екипи:

Система за проследяване на кандидати: Технологията може да помогне за привличането на подходящи таланти, като подпомага различните етапи от цикъла на наемане. Възможните приложения включват писане на атрактивни обяви за работа и интелигентно сортиране на автобиографии. Назначаване и напускане на служители: Поддържайте положителни преживявания на служителите при назначаването и напускането им от организацията с ресурси като автоматично генерирани списъци за проверка. Намаляване на пристрастията: Помага за премахване на фактори, които водят до пристрастия, като възраст, пол, раса и религия, от начина, по който общувате с кандидатите и служителите, което от своя страна укрепва привлекателността на вашата марка. Производителност и ангажираност на служителите: Интегрирайте инструменти за прогнозен анализ в усилията си за подобряване на производителността и ангажираността, за да намалите процента на напускане на служителите. Автоматизация на задачите: Автоматизира задачи като сканиране на автобиографии, Автоматизира задачи като сканиране на автобиографии, писане на вътрешни имейли и събиране на данни, за да се намали административната натовареност. Съвместно управление на графици : Помага да се запазят идеалните часове за срещи чрез интелигентна обработка на индивидуалните графици.

Разгледайте нашия списък с най-добрите AI HR инструменти, налични на пазара. От автоматизиране на рутинни задачи до задълбочено анализиране на данни, те предлагат широка гама от възможности за подобряване на управлението на служителите в цялата организация! ?

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е платформа за продуктивност и решение за HR специалисти, които искат да автоматизират досадните задачи, да ангажират служителите и да структурират многобройните си работни процеси. ?️

Използвайте ClickUp AI, вграден AI асистент, за да опростите комуникацията си. AI инструментът ви помага да използвате вградени специфични за ролята подсказки, за да анализирате данни, да генерирате отчети и да препоръчате потенциални решения.

Мениджърите по човешки ресурси харесват факта, че ClickUp AI може автоматично да променя тона на съобщенията и брифингите в зависимост от това с кого комуникират!

Използвайте AI инструментите на ClickUp, за да намерите готови за употреба подсказки, специфични за дадена роля.

Използвайте AI асистента на всеки етап от вашия HR работен процес. Например, той може да ви помогне да генерирате:

Описания на длъжностите

Материали за въвеждане в работата и съдържание за обучение

Наръчници за служители

Ръководства за оценка на ефективността

Обобщения на задачите

С ClickUp Docs можете да съхранявате цялото си HR знание на едно място и да управлявате контрола на достъпа. Свържете документи с работни процеси, визуализирайте задачите на екипа, планирайте вътрешни събития и получавайте полезна информация за управление на производителността на интуитивния табло на платформата.

Не забравяйте да използвате предварително създадените автоматизации на ClickUp, за да оптимизирате повтарящите се задачи в областта на човешките ресурси, като изпращане на уведомления за приемане на работа до мениджърите по наемане или анкети за ангажираността на служителите до колегите.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да създаде крива на обучение за някои потребители.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. JuiceBox

JuiceBox е софтуер за бизнес анализи, който използва изкуствен интелект за създаване на процес на вземане на решения, основан на данни. Създателите на платформата имат за цел да позволят визуализация на данните за потребители, които може да не са толкова запознати с технологиите.

С JuiceBox вашият HR екип може да автоматизира процеса на събиране на данни от множество таблици, като записи за служители, оценки на ефективността и резултати от проучвания. Патентованата AI на платформата преобразува сложни набори от данни в контекстуални истории и доклади.

Тези прозрения, подкрепени от обработка на естествен език, могат да разкрият тенденции и модели в производителността, ангажираността и удовлетвореността на персонала, което от своя страна влияе на вашите HR практики.

В зависимост от пакета, създаден за вас, JuiceBox може да включва няколко вградени функции за мониторинг на KPI, карти за оценка на служителите, бенчмаркинг, както и импорт и експорт на данни.

Най-добрите функции на JuiceBox

Съгласувани истории с данни за неорганизирана информация

Прогнозни прозрения, които да насочват процеса на управление на талантите

Автоматизация на рутинни задачи за елиминиране на повтарящи се задачи

Инструменти за генериране на отчети, базирани на изкуствен интелект

Ограничения на JuiceBox

Намирането на подходящи показатели за дадена ситуация може да бъде объркващо.

Ограничени интеграции и разширени функционалности

Цени на JuiceBox

Налични при контакт с екипа по продажбите

Оценки и рецензии за JuiceBox

G2: 4,5/5 (по-малко от 5 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (10+ отзива)

3. Workable

Workable предлага цялостен набор от инструменти в подкрепа на специалистите по подбор на персонал. С интуитивния си интерфейс и функции, базирани на изкуствен интелект, можете да оптимизирате процеса на наемане на кандидати.

Платформата разполага с пълноценен набор от технологии за автоматизация на набирането на персонал. Публикувайте свободни работни места в над 200 сайта за работа, намерете профили на кандидати, които отговарят на вашето описание, и наемайте без предубеждения. Добавете автоматизация на всеки етап от процеса на набиране на персонал, включително:

Организиране на интервюта

Назначаване на тестове

Изпращане на имейли за отказ

Планиране на телефонни разговори

Една от отличителните AI функции на Workable е автоматизираното пресяване на кандидатите. AI може да предскаже ефективността на кандидатите чрез анализ на автобиографиите и квалификациите им, което значително ускорява процеса на оценяване. Опитайте интелигентната функция за планиране, за да съгласувате наличността на кандидатите и интервюиращите. ?‍?

Най-добрите функции на Workable

Автоматизирано подбиране на кандидати

Намерете най-подходящите пасивни кандидати с AI

Оптимизиране на разнообразието и включването

Анализи в реално време

Поддържа модели за прогнозно наемане на персонал

Ограничения на Workable

Платформата може да бъде бавна и да има грешки понякога.

Възможностите за търсене и филтриране на кандидати могат да бъдат подобрени.

Работещи цени

Стартово ниво: 149 $/месец за до 50 служители

Стандартен: започва от 299 $/месец

Premier: започва от 599 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии на Workable

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (430+ отзива)

4. Toptal

Toptal е отлична платформа за набиране на персонал и фрийланс в нашия списък. Инструментът е идеален за талантливи скаути, които търсят фрийлансъри от цял свят, предимно в следните области:

Разработка на софтуер Финанси Дизайн и потребителски интерфейс Управление на продукти Управление на проекти

Той предлага и функции за картографиране на уменията и сравнителен анализ на ефективността, които предоставят по-добра представа за настоящите екипи и помагат на организациите да вземат информирани решения относно персонала.

Повечето фрийлансъри в Toptal предоставят услугите си дистанционно, но можете да поискате да бъдат на разположение на място за определен период.

Най-добрите функции на Toptal

Автоматизирано съпоставяне на работни места

Предсказуема анализа за идентифициране на пропуски в уменията

Проследяване на производителността и ангажираността

Двуседмичен пробен период за всяко ангажиране

Ограничения на Toptal

Потребителският интерфейс може да бъде подобрен

Някои потребители са недоволни от ценообразуването на базата на комисионни

Цени на Toptal

Свържете се с екипа по продажбите

Оценки и рецензии за Toptal

G2: 4,7/5 (над 250 отзива)

Trustpilot: 4,8/5 (над 1600 отзива)

5. Zoho Recruit

Zoho Recruit е иновативен и мащабируем AI инструмент за набиране на персонал, който съчетава функции за ATS и управление на взаимоотношенията с кандидатите (CRM) за вашия HR екип или агенция за подбор на персонал. Подобно на много други платформи в нашия списък, този инструмент използва предсказуема аналитика, за да оптимизира процеса на наемане. ?

Платформата предлага оптимизация на обявите за работа и автоматизирано пресяване на автобиографии, за да се намали ръчната работа по време на процеса на наемане. Тя може автоматично да анализира автобиографиите и да извлича ключова информация като умения, опит и образование. Използвайте функцията Radius Search, за да намерите кандидати в определена географска област или пощенски код.

AI асистентът и чатботът на платформата, Zia, действа като посредник между вас и желаните от вас кандидати, подобрявайки цялостното преживяване при набирането на персонал. Неговите усъвършенствани алгоритми за машинно обучение идентифицират скрити модели в събраните данни, за да прогнозират точно най-подходящите кандидати в реално време.

Най-добрите функции на Zoho Recruit

Автоматизирани обяви за работа в над 100 борси за работа

Намалено време за наемане

Чатботът Zia държи кандидатите в течение

Вградени инструменти за автоматизация за напомняния, срещи и др.

Конфигурируемият анализ на талантите предоставя информация в реално време за моделите на набиране на персонал.

Инструменти за машинно обучение за прогнозиране

Ограничения на Zoho Recruit

Ограничена техническа поддръжка

Потребителското преживяване има място за подобрение

Цени на Zoho Recruit

Завинаги безплатно

Стандартен: 25 $/месец

Професионална версия: 50 $/месец

Предприятие: 75 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и отзиви за Zoho Recruit

G2: 4. 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (850+ отзива)

6. Fetcher

Fetcher е всеобхватно средство за набиране на таланти, чиято мащабируема AI-базирана търсачка автоматизира процеса на набиране и достигане до потенциални кандидати. При всяко изпълнение можете да разглеждате различни набори от данни, което ви помага да се възползвате от разнообразен резерв от таланти.

Можете да получите достъп до проверени имейл адреси на потенциални кандидати. Измервайте степента на отзивчивост с показатели като „Отворени“, „Отговорили“ и „Заинтересовани“.

Автоматизираните проверки на производителността на Fetcher освобождават ръководителите на HR от отнемащото време ръчно наблюдение и планиране на задачите. Тези проверки са идеални за предоставяне на обратна връзка на служителите и за подпомагане на усъвършенстването на стратегиите им за производителност.

Най-добрите функции на Fetcher

Автоматизирано набиране на таланти

Оптимизация на талантите на базата на изкуствен интелект за сравняване на профилите на служителите с тези на колегите им

Автоматизирани проверки на производителността на персонала на персонализирани интервали

Централизирано проследяване на KPI, цели и др.

Цикли на обратна връзка в екипа

Ограничения на Fetcher

Качествените бази данни за търсене на кандидати обикновено изискват интензивно въвеждане на данни.

Софтуерът и интеграциите понякога могат да дават грешки

Цени на Fetcher

Свържете се с екипа по продажбите

Оценки и рецензии на Fetcher

G2: 4,7/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

7. TribalBase

Екипите, които използват Slack за комуникация, знаят колко хаотично може да стане с множество споделени канали, теми, директни съобщения и съобщения от ботове, които заливат нормалния работен ден. Ситуацията може да бъде почти тревожна за мениджърите по човешки ресурси, които се борят да се справят с метафоричния поток на съзнанието на Slack. ?

Ето къде TribalBase може да ви помогне. Неговият AI-усъвършенстван Slack асистент събира разговорите на вашия екип и ги превръща в хранилище на знания. Базата данни е индексирана и може да се търси – на практика, това е Google за Slack!

Например, може би си спомняте, че Дина от отдел „Набиране на персонал“ е говорила за изпращането на ръководства за въвеждане на нови служители. Просто попитайте бота TribalBase: Изпратихме ли ръководства за въвеждане на нови служители? Ще получите отговор веднага!

Инструментът е изцяло насочен към поверителността. Вие избирате кои разговори искате да индексирате, а той по подразбиране изключва директните съобщения и частните канали от сместа.

Най-добрите функции на TribalBase

Превръща съобщенията в Slack в информационен ресурс

Индексирани и търсени данни за оптимизиране на процесите

Поддържа проучване на историята чрез въпроси

Обобщава разговорите

Ограничения на TribalBase

Засега поддържа само Slack.

Има ограничение на броя потребители

Цени на TribalBase

Безплатна пробна версия

Стартиращ бизнес: 29 $/месец

Предприятие: 299 $/месец

Оценки и рецензии на TribalBase

Все още няма налични оценки

8. Effy

Написването на подробни оценки на производителността или 360-градусови формуляри за обратна връзка за служителите през целия ден се отразява зле на психическата ви издръжливост. С Effy AI можете да се справите с всякаква работа по оценяване за минути! ⏱️

Платформата предлага анализи, базирани на изкуствен интелект, за генериране на ценна информация и оценки на ефективността. Effy ви предоставя 20 научно разработени въпросника за четири вида оценки:

Преглед на мениджъра Рецензиране от колеги Самооценка Оценка нагоре

Платформата се интегрира със Slack и MS Teams, така че служителите да имат лесен достъп до обратната връзка. Effy помага и при задачите, свързани с ангажираността на служителите, като например организиране на индивидуални срещи с възможност за автоматично изпращане на покани до новите членове на екипа.

Най-добрите функции на Effy

Инструменти за подкрепа при оценка на ефективността

Обобщение на отзивите, генерирано от изкуствен интелект въз основа на отговорите

Множествени въпросник за оценка

Персонализирана структура на менюто за навигация въз основа на ролята

Готини стикери с мемоджи и аватари с животни

Ограничения на Effy

Ограничени вградени аналитични функции

Няма интеграция с Google Calendar

Цени на Effy

Безплатно за до пет рецензии

Про: 540 $/година за до 30 рецензии

Предприятие: Свържете се с поддръжката

Оценки и рецензии на Effy

G2: 4,9/5 (над 20 отзива)

Capterra: 5/5 (над 20 отзива)

9. Recrooit

Recrooit е AI HR инструмент, който помага на екипите да премахнат всякакви пречки от процесите на набиране на персонал. Платформата ви позволява да създадете своя собствена табло с изисквания за работа без предварителни познания по програмиране.

Използвайте AI генератора за описания на работни места на Recrooit, за да създадете точни описания с подходящо заглавие на длъжността, информация за компанията и ключови думи. Всичко, което трябва да направите, е да попълните предоставения шаблон с важни подробности, и AI ще създаде професионално изглеждаща, ясна и изчерпателна обява за свободно работно място за нула време!

Публикувайте обяви за работа на таблото си с няколко кликвания. Можете да споделите идентификационния номер на обявата в социалните си медии, за да привлечете таланти от вашата мрежа.

С Recrooit можете да бъдете и независим рекрутър. Препоръчайте приятели и колеги за работа и събирайте така наречената „премия” чрез PayPal или директен трансфер!

Най-добрите функции на Recrooit

Генератор на длъжностни характеристики с изкуствен интелект

Позволява споделяне в социалните медии за работни места

Поддържа независими специалисти по подбор на персонал

Ограничения на Recrooit

Отзивчивостта на телефони и таблети може да бъде по-добра

Ограничени методи за изплащане

Цени на Recrooit

Базов пакет: 99 $/месец

Плюс: 249 $/месец

Бизнес: 589 $/месец

Оценки и рецензии на Recrooit

G2: 5/5 (по-малко от 5 рецензии)

10. Textio

Textio е платформа за разширено писане, която помага на HR специалистите да оптимизират и подобрят обявите за работа. Нейната усъвършенствана технология за анализ предоставя обратна връзка в реално време, като идентифицира тонални различия в описанието на работата и предлага неутрален по отношение на пола език, за да разширите аудиторията си.

Textio се занимава с улесняването на инклюзивен процес на наемане. Рекрутерите обичат да следят Textio Score, за да разберат колко разнообразен е техният канал за набиране на кадри. Вграденият инструмент Bias Interruption открива дали вашата обява е непривлекателна за определена група, като например търсещи работа над 40 години или кандидати с увреждания.

Старателните AI защити на Textio могат да ви помогнат да избегнете несъзнателното използване на провокиращи думи, като ги маркират в оранжево. ?

Например, ако в обявата за работа използвате думата „племе“, инструментът може да ви посочи, че това може да бъде унизително за коренните общности, и да ви предложи да изберете контекстуално по-гъвкава алтернатива.

Най-добрите функции на Textio

Разширена поддръжка при писане на обяви за работа

Разкрива пристрастни или неподходящи думи

AI анализи за наблюдение на инклузивността при наемането на персонал

Богато меню с разширения и интеграции

Ограничения на Textio

Ограничена поддръжка на клиенти

Сравнително скъп за набора си от функции в сравнение с други инструменти, базирани на изкуствен интелект.

Цени на Textio

Налични при заявка за демо версия

Оценки и рецензии за Textio

G2: 4. 2/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 300 отзива)

Станете свидетели на великото сътрудничество между HR и изкуствения интелект

Както видяхме, изкуственият интелект оставя незаличима следа върху редица HR процеси. А инструментите за изкуствен интелект в областта на човешките ресурси имат за цел да подпомагат ежедневните задачи, които отнемат от времето и умствената енергия, необходими за работата, която променя нещата.

Опитайте едно или повече от нашите решения, базирани на изкуствен интелект, и облекчете натоварването на вашите мениджъри по човешки ресурси! А ако се нуждаете от цялостна платформа, която интегрира силата на изкуствения интелект в широк спектър от задачи по човешките ресурси, започнете безплатно работно пространство в ClickUp още днес!