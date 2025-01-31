11 най-добри софтуерни решения за ангажираност на служителите за проучвания и други дейности през 2025 г.

Добре дошли в бъдещето на ангажираността на работното място. Отминаха дните на незаинтересовани служители, затворени в кабинките си, които с нетърпение очакват петък. В днешния корпоративен пейзаж организациите разбират значението на ангажираността на служителите като катализатор за успех.

Проучване на Gallup установи, че „ангажираността на служителите в САЩ отбеляза първия си годишен спад за десетилетие – от 36% ангажирани служители през 2020 г. до 34% през 2021 г.“

И така, какво можете да направите, за да поддържате ангажираността на екипа си?

За щастие, технологиите отвориха невероятни възможности за насърчаване на ангажираността на служителите. От анкети, които събират ценна информация, до интерактивни платформи, които подхранват екипния дух, сферата на ангажираността на служителите се превърна в дигитален градина на възможности.

В тази статия ще разгледаме 11-те най-забележителни софтуерни опции за ангажираност на служителите. Да започнем!

Какви функции трябва да търсите в софтуера за ангажираност на служителите?

При избора на подходящ софтуер за ангажираност на служителите има много неща, които трябва да се имат предвид. Но не се страхувайте!

Ние ви предлагаме ясен списък с нещата, които трябва да търсите. Без сложен жаргон, само ясни указания, които да ви помогнат да намерите идеалния софтуер за нуждите на вашата организация.

Трябва да имате предвид следното:

Безпроблемна интеграция : Уверете се, че софтуерът за ангажираност на служителите, който сте избрали, работи добре с вашите съществуващи системи и инструменти. Искате софтуер, който работи безпроблемно с вашия настоящ софтуер за управление на човешките ресурси и каналите : Уверете се, че софтуерът за ангажираност на служителите, който сте избрали, работи добре с вашите съществуващи системи и инструменти. Искате софтуер, който работи безпроблемно с вашия настоящ софтуер за управление на човешките ресурси и каналите за комуникация

Действени данни : Данните за служителите са вашият най-добър приятел за подобряване на ангажираността. Потърсете инструменти за ангажираност на служителите, които предоставят надеждни функции за анализ и отчитане. Данните ще ви помогнат да визуализирате резултатите от проучванията, да откриете тенденции и да вземете решения, основани на данни.

Удобен интерфейс: Кой не обича лесната навигация? Идеалният софтуер за ангажираност на служителите трябва да има отзивчиви и лесни за използване табла. Търсете платформи, които дават приоритет на простотата, без да жертват функционалността.

11-те най-добри софтуера за ангажираност на служителите

Независимо дали сте ръководител на екип или специалист по човешки ресурси с горящо желание да революционизирате работното си място, този списък е за вас! Той ще ви помогне да изберете най-добрия софтуер за ангажираност на служителите, за да превърнете вашата организация в център на продуктивност, сътрудничество и, най-важното, удовлетвореност на служителите.

Посрещнете новите служители със стил с помощта на шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp.

Безспорно наш фаворит, ClickUp е един от най-добрите софтуери за ангажираност на служителите с важни функции за наемане, въвеждане в работата и развитие на служителите. Той предлага много шаблони за човешки ресурси, включително анкети за ангажираност на служителите, стандартни оперативни процедури (SOP), оценки на представянето, планове за действие и др.

Освен че е отличен софтуер за управление на човешките ресурси и ангажираност на служителите, ClickUp е и цялостен инструмент за управление на проекти, с който можете да взаимодействате и да си сътрудничите с останалата част от екипа си по всяко време и навсякъде.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои изгледи не са достъпни на мобилни устройства.

Не всички функции за ангажираност на служителите са включени в безплатния план.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Налични са персонализирани цени – ако се нуждаете от софтуер, който да поддържа ангажираността на вашите служители, свържете се с Налични са персонализирани цени – ако се нуждаете от софтуер, който да поддържа ангажираността на вашите служители, свържете се с отдела за продажби на ClickUp , за да ви помогнат да го настроите, когато сте готови.

Оценки на клиенти на ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

2. WorkTango

чрез WorkTango

Преди известна като Kazoo, WorkTango е цялостна платформа за ангажиране, вдъхновяване и задържане на служителите. Платформата е лесна за навигация и може да се персонализира според нуждите на вашия екип.

С WorkTango имате достъп до инструменти за отбелязване на постиженията на служителите, изслушване и разрешаване на техните проблеми и определяне на ясни приоритети за екипа.

Най-добрите функции на WorkTango

Проучвания за обратна връзка от служителите и анализи

Инструмент за признание, стимулиране и награждаване на служителите

Цели и непрекъсната обратна връзка за развитие и успех на служителите

Интеграция с любимите ви HR платформи и инструменти за сътрудничество

Ограничения на WorkTango

Потребителите наистина искаха обобщаващ документ след попълване на анкетите, за да получат по-практични заключения.

Донякъде ограничени за HR екипи, които се нуждаят от по-мощен инструмент за управление на производителността с функции за знание

Цени на WorkTango

Свържете се с WorkTango за цени.

Оценки на клиентите на WorkTango

G2 : 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 120 отзива)

3. Nectar

чрез Nectar

Nectar е платформа за признание на служителите, която използва финансови и социални стимули за подобряване на задържането на служителите. Приложението помага на екипите да признават заслужаващата похвала работа, да насърчават общността, да популяризират основните ценности и да получават награди.

Nectar се фокусира върху повишаване на морала на служителите и изграждане на свързана дистанционна екип, което води до намаляване на текучеството на персонала. Той също така използва геймификация, за да ангажира служителите, като ги насърчава да изразяват признателност към колегите си и улеснява персонализирани предизвикателства като дейности за благосъстояние, анкети за обратна връзка и други.

Най-добрите функции на Nectar

Лесно се интегрира с вашата система за управление на човешките ресурси (HRIS).

Анализите показват колко често се дава или получава признание на служителите

Автоматизирани годишнини от работата за насърчаване на корпоративната култура и преживяванията на служителите

Планирани поздравления за рождени дни за по-добра комуникация със служителите

Налична е безплатна пробна версия.

Ограничения на Nectar

Ограничено или напълно недостъпно в някои страни

Случайно забавяне при генерирането на отчети

Ограничени вградени интеграции

Цени на Nectar

Стандартен : 2,75 $/месец на потребител

Плюс: 4 $/месец на потребител

Оценки на клиентите на Nectar

G2 : 4,7/5 (над 3300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 280 отзива)

4. Awardco

чрез Awardco

Подобно на Nectar, Awardco вярва, че предоставянето на награди на работното място ще създаде по-щастлива среда за служителите и ще ги насърчи да дават най-доброто от себе си. Платформата предлага програма за стимулиране, в която служителите могат да разменят получените точки за награди за подаръци по свой избор от Amazon.

Най-добрите функции на Awardco

Функция за признание и похвала на колеги

Автоматизирано отбелязване на важни събития за служителите, за да се повиши ангажираността им

Сметки за разходи за начин на живот, за да ангажирате служителите с по-ценни подаръци

Интеграция на системата за ангажираност на служителите с ключови инструменти като Slack, Microsoft Teams, Workday и други

Офлайн признание чрез кодове за награди, които могат да бъдат използвани

Ограничения на Awardco

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е сложен.

Няма функция за архивиране, която да събира полезна информация.

HR екипите, които са постоянно в движение, ще изпитват липсата на мобилна версия.

Цени на Awardco

Свържете се с Awardco за цени.

Оценки на клиентите на Awardco

G2 : 4,8/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 3800 отзива)

5. 15five

чрез 15Five

15five се определя като софтуер за непрекъснато управление на производителността. С подходящи функции като 360-градусови прегледи на производителността, проследяване на OKR, индивидуални срещи и оценки на настроенията, платформата създава ефективни мениджъри, ангажирани служители и високопроизводителни бизнеси.

Можете също да изградите положителна корпоративна култура с помощта на приложението, като го използвате за предоставяне на честна обратна връзка за представянето на служителите, провеждане на проучвания за жизнения цикъл, достъп до анализи на ангажираността и др.

15 най-добри функции на five

Шаблони за оценка на представянето

Информация за ангажираността на служителите

Проучвания сред служителите

360-градусова обратна връзка от служителите

Интеграции със Slack, Teams и Google

Поздрави за взаимното признание и оценка за непрекъсната обратна връзка

Обучение за управление на ефективността чрез OKR (цели и ключови резултати)

Ограничения на 15five

Някои потребители изразиха загриженост относно обслужването на клиенти в сравнение с други софтуерни инструменти за ангажираност на служителите.

Рецензентите биха искали да има функция за отбелязване на важни събития

Няма история или списък с изпълнени задачи

Цени на 15five

Engage: 4 долара на месец на потребител

Perform: 8 долара на месец на потребител

Фокус: 8 долара на месец на потребител

Обща платформа: 14 USD/месец на потребител

15five оценки на клиенти

G2 : 4,6/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (870+ отзива)

6. Bonusly

чрез Bonusly

Bonusly е приложение за ангажираност на служителите, което осигурява публично или лично признание и награди за служителите.

Платформата намалява конфликтите в екипа и допринася за здравословна култура на работното място, като обединява похвалите на мениджърите и колегите в една проста система за признание на служителите. Bonusly помага и на екипите по човешки ресурси да установят стандарт за управление на висока производителност за другите служители.

Най-добрите функции на Bonusly

Месечни надбавки

Бонус за по-добро преживяване на служителите

Значими награди за служителите – подаръчни карти, пари в брой, дарения за благотворителност и др.

Interface помага за поддържането на ангажираността на служителите

Интеграции със Slack , Okta, BambooHR и други

Ограничения на Bonusly

Ограничени възможности за използване на точки

Няма безплатна опция за софтуер за ангажираност на служителите

Сложната функция, която създава стръмна крива на обучение – потенциално вреди на преживяването на вашите служители.

Цени на Bonusly

Основен план : 2,70 $/месец на потребител

Професионален план : 4,50 $/месец на потребител

Персонализирани: Могат да бъдат създадени според вашите нужди

Оценки на клиентите на Bonusly

G2 : 4,8/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1500 отзива)

7. Fond

чрез Fond

Наскоро придобита от Reward Gateway, Fond е отличен инструмент за признаване на служителите и възнаграждаване на тяхната упорита работа. Решението за ангажираност на служителите позволява на колегите да споделят положителна обратна връзка, да получат достъп до ексклузивни корпоративни отстъпки и да проследяват тенденциите сред служителите.

С Fond можете да използвате и награди за дългогодишна служба, за да отбелязвате годишнини от работата и да увеличавате ангажираността на служителите.

Най-добрите функции

Корпоративни отстъпки

Анализ на производителността

Социално признание

Награди за дългогодишна служба

Наградни точки

Висока степен на персонализация

Споделяне с семейството

Интеграции и разширения

Ограничения на Fond

Възможностите за осребряване на точки са ограничени.

Превръщането на точки в пари не беше интуитивно за някои потребители.

Администраторите споделиха, че процесът на настройка отнема доста време.

Липсата на безплатна версия затруднява тестването преди покупката.

Изгодни цени

Свържете се с Fond за цени.

Положителни оценки от клиенти

G2 : 4,7/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

8. Culture Amp

чрез Culture Amp

Culture Amp е водеща платформа за ангажираност на служителите, която предлага отличителни функции като индивидуални срещи и проследяване на OKR, за да ви помогне да разберете по-добре настроенията на служителите, да проследявате напредъка и да стимулирате оптимални промени в компанията.

С Culture Amp можете да създадете програма за ангажираност на служителите, която набляга на благосъстоянието на екипа и персонализираното обучение.

Най-добрите функции на Culture Amp

Прогнозиране на текучеството на служителите

Готови за употреба шаблони за анкети

Проследяване на цели/OKR

Треньор по умения

Индивидуални разговори между мениджъри и ръководители на екипи

Мощни аналитични инструменти

Обратна връзка от различни източници – обратна връзка от колеги, обратна връзка от мениджъри и самооценка

Интеграции

Ограничения на Culture Amp

Потребителите смятат, че е трудно да се ориентират в ценовата структура.

Culture Amp изисква от потребителите да се регистрират отново всеки път, когато отварят приложението.

Някои потребители не харесаха потребителския интерфейс на секцията за отзиви и модулите за обучение.

Функцията „Shoutouts“ в Slack беше малко сложна за някои

Някои рецензенти откриха, че приложението забавя работата на уебсайта.

Цени на Culture Amp

Свържете се с екипа на Culture Amp за цени.

Оценки на клиентите на Culture Amp

G2 : 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

9. Изграждане на екип Outback

чрез Outback Team Building

Outback Team Building е компания за корпоративно изграждане на екип и обучение за виртуални и лични работни групи. Организацията не е действително приложение за ангажираност на служителите, но предлага над 60 решения за обучение на екипи и е препоръчана от повече от 14 000 групи в Северна Америка.

Ако не сте сигурни откъде да започнете с ангажираността на служителите, Outback Team Building предлага безплатна консултация, за да ви помогне да вземете решение.

Най-добрите функции на Outback Team Building

Виртуални и лични дейности за изграждане на екип

Групови програми за обучение и развитие

Безплатни ръководства за ангажираност на служителите

Мобилно приложение за iOS и Android

Класация в реално време за игри/предизвикателства за изграждане на екип

Ограничения на Outback Team Building

Липсата на прозрачност в ценообразуването затруднява оценката на съотношението между разходите и ползите.

Цени на Outback Team Building

Свържете се с Outback Team Building за цени.

Оценки на клиентите на Outback Team Building

G2 : Недостъпен

Capterra: Недостъпен

10. SalesScreen

чрез SalesScreen

SalesScreen е едно от водещите решения за ангажираност на служителите и е предназначено специално за екипите по продажбите. Софтуерът използва геймификация и непрекъсната обратна връзка, за да признае упоритата работа, да внуши отговорност и да повиши производителността.

Най-добрите функции на SalesScreen

Ограничения на SalesScreen

Няма безплатна версия

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е сложен.

Създадени специално за екипи по продажбите, така че може да не са подходящи за всеки.

Малка библиотека с шаблони и изображения за конкурси

Без частен чат за екипа

Цени на SalesScreen

Свържете се с SalesScreen за цени.

Оценки на SalesScreen

G2 : 4,8/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

11. Karma bot

чрез Karma bot

Karma е популярен и лесен за използване инструмент за ангажираност на служителите, който функционира в рамките на Slack. Фокусирайки се върху признанието и наградите от колеги, Karma помага за насърчаване на положително поведение и установяване на екипна култура на работното място.

Най-добрите функции на Karma

С Karma признаването на упоритата работа на колегите е лесно, директно и интерактивно. Потребителите могат да награждават своите колеги с „карма точки“ за добри дела в Slack, които могат да се използват за получаване на малки награди.

Мениджърите имат достъп до анализи и отчети, за да проследяват представянето на екипа.

Karma помага за създаването на прозрачна работна култура с отворена комуникация за обратна връзка и предложения.

Той позволява персонализиране на системата за възнаграждения и отчетите за производителността.

Интегрира се с други инструменти като Trello, Jira и Github за безпроблемна работа.

Ограничения на кармата

Потребителските отзиви сочат, че инструментът е силно зависим от Slack, което може да ограничи използването на Karma само до потребителите на Slack.

Не поддържа ангажираност в реално време или проучвания за удовлетвореността на служителите.

Ценообразуване на базата на карма

Karma предлага безплатен план, а платените планове започват от 30 долара на месец за работно място.

Оценки за карма

G2 : 4,9/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,6/5 (3 отзива)

ClickUp – най-добрият инструмент за ангажиране на служителите

ClickUp е цялостно решение за ангажираност на служителите. С ключовите си функции и лесен за използване интерфейс, приложението обхваща целия цикъл на работа на служителите, променяйки начина, по който екипите си сътрудничат, комуникират и постигат целите си.

Той също така безпроблемно комбинира управление на проекти, проследяване на задачи, комуникация със служителите, управление на таланти, сътрудничество и споделяне на документи – елиминирайки необходимостта от използване на множество инструменти.

Готови ли сте да промените стратегията си за ангажираност и да разкриете пълния потенциал на екипа си? Въведете ClickUp като система за ангажираност на служителите още днес!