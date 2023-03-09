105 вдъхновяващи цитата за работа в екип, които да мотивират вашия екип

Попитайте всеки какво обича в работата си и най-вероятно ще ви отговори, че това са хората.

Хората, които правят късните нощи и вълните от изтощение по-поносими. Хората, които ги карат да се почувстват по-добре веднага след кратък разговор. Хората, които не се страхуват да ги извикат, когато усетят, че нещо не е наред.

Съставихме списък с любимите ни цитати за работа в екип и няколко съвета за ефективна работа в екип.

Заедно с любимата си сутрешна напитка ще получите енергията, от която се нуждаете, за да ръководите и мотивирате екипа си! ☕️⚡️

Цитати за екипната работа

Защо е важно да работим в екип? За начало, сътрудничеството на работното място се е увеличило с поне 50% през последните 20 години и е широко разпространено в днешния свят.

Предполагам, че успехът на вашия екип не зависи от няколко най-добри служители, а от всеки член на екипа, който има своя роля в процеса и помага за постигането на целите! Независимо дали човек предпочита да работи зад кулисите или да взема решения, всеки има уникален набор от умения и опит, които ще бъдат полезни в различни ситуации.

Тези мотивационни цитати обобщават какво означава за един екип да допринася безкористно за постигането на една обща цел. 🧑‍💼✨

1. „Да кажа, че съдбата ми не е свързана с вашата съдба, е като да кажа: „Вашата част от лодката потъва.“

–Хю ДаунсАмерикански радио- и телевизионен водещ

2. „Индивидуалната ангажираност към усилията на групата – това е, което прави екипната работа, компанията, обществото и цивилизацията да функционират.“

–Винс Ломбарди Американски футболен треньор и мениджър в Националната футболна лига (NFL)

3. „Работата в екип е тайната, която кара обикновените хора да постигат необикновени резултати.“

–Ифеани Енох Онуоха Нигерийски автор и педагог

4. „Никой от нас не е толкова умен, колкото всички нас заедно.“

–Кен Бланчардамерикански автор, лектор и бизнес консултант

5. „Талантът печели мачове, но екипната работа и интелигентността печелят шампионати. ”

–Майкъл ДжорданАмерикански председател на баскетболния отбор „Шарлът Хорнетс“ и бивш баскетболист

6. „Една група се превръща в екип, когато всеки член е достатъчно уверен в себе си и в своя принос, за да похвали уменията на останалите.“

–Норман Шидламерикански автор

7. „В екипната работа мълчанието не е злато. То е смъртоносно.“

–Марк Санборн американски автор, оратор и предприемач

8. „Харесва ми предизвикателството да накарам играчите да достигнат определено ниво, но това е лесната част. Най-голямото предизвикателство е да ги накарам да повярват в това, което правим. Те трябва да разберат, че е нормално да има добри и лоши дни.“

Дон СтейлиАмериканска баскетболистка, член на Залата на славата, треньор и олимпийска шампионка

„Всеки път, когато взаимодействаме с друг човек на работа, трябва да направим избор: да се опитаме да извлечем колкото се може повече ползи или да допринесем с нещо ценно, без да се притесняваме какво ще получим в замяна?“

Адам Грант Организационен психолог и автор

👉 На конференцията LevelUp 2021 на ClickUp Адам Грант сподели какво се е случило, след като е предложил експеримент „Remote Friday“ на няколко изпълнителни директори. Спойлер: глобален експеримент, с който никой не е бил съгласен, промени всичко.

10. „За да се запали огън, са необходими две кремъчета.“

–Луиза Мей Олкотамериканска писателка и поетеса

11. „Силата на екипа е всеки отделен член. Силата на всеки член е екипът.“

–Фил Джаксънамерикански баскетболист, треньор и мениджър

12. „Поотделно сме капка. Заедно сме океан.“

–Ryunosuke Satoro Японски писател

13. „Взаимозависимите хора съчетават собствените си усилия с усилията на другите, за да постигнат най-голям успех.“

–Стивън Ковиамерикански автор и педагог

14. „Независимо колко блестящ е умът или стратегията ви, ако играете соло, винаги ще загубите от екип.“

–Рийд Хофман Американски предприемач и автор

15. „Никога не се съмнявайте, че малка група от съпричастни и ангажирани граждани може да промени света; всъщност, това е единственото нещо, което някога го е променяло.“

–Маргарет Мийд Американски културен антрополог

16. „Работата в екип разделя задачите и умножава успеха.“

–Неизвестен

17. „Не забравяйте, че екипната работа започва с изграждането на доверие. А единственият начин да го постигнем е да преодолеем нуждата си от неуязвимост.“

–Патрик Ленциони американски автор

18. „Независимо колко висока позиция заемате в дадена организация, независимо колко добре се справяте, работата ви никога не свършва.“

–Абигейл ДжонсънАмерикански председател и главен изпълнителен директор на Fidelity Investments

19. „Ученето, без възможност да споделим наученото, е малко като готвенето за себе си – правим го, но вероятно не го правим толкова добре.“

–Майк Шмокер Автор, педагог и бивш треньор по американски футбол

Цитати за лидерството и екипната работа

Не толкова тайната на успеха и растежа на компанията? Силно лидерство и продуктивни служители.

Когато лидерите въплъщават корпоративната култура и ценности, те оказват положително влияние върху своите екипи, което се отразява в тяхната работа и води до резултати. Изпълнителният директор на ClickUp, Зеб Евънс, казва: „Крайната цел е да се създаде култура, в която служителите са съгласувани с мисията на компанията, като продуктивността и сътрудничеството заемат централно място. ”

Ето цитати за работата в екип, които ще вдъхновят вашите екипи да се възползват от повече възможности за успех! ☀️🌱

20. „Гордея се с много от нещата, които не сме направили, колкото и с нещата, които сме направили. Иновацията означава да кажеш „не“ на хиляди неща.“

–Стив ДжобсАмерикански съосновател на Apple Inc.

21. „Най-важните думи, които ми помогнаха в живота, когато нещата вървяха добре или когато нещата вървяха зле, са „приеми отговорността”.

–Били Джийн КингБивша американска тенисистка, № 1 в света

22. „Когато имате място на тази маса, вие сте го заслужили, защото разбирате човешкото поведение. Разбирате от какво се нуждаят вашите служители, какви са техните пропуски и ги представлявате. Но това не се случва просто защото вие казвате, че е така.“

–Селия СуонсънБивш американски изпълнителен вицепрезидент на Walmart Inc

23. „Не мога да разбера защо хората се страхуват от новите идеи. Аз се страхувам от старите.“

–Джон Кейджамерикански композитор и музикален теоретик

„Обикновено в стартиращите компании има известна гъвкавост в начина, по който се правят нещата. Хората поемат различни отговорности, изпълняват различни роли, което е една от причините за успеха на стартиращите компании. Не трябва да премахвате цялата тази магия и да въвеждате строги правила навсякъде, за да направите нещата по-ефективни.“

Врушали ПатилРъководител на платформата Front

👉 Не пропускайте най-добрите съвети на Врушали Патил за разширяване на инженерните екипи! Тя се впуска в наемането, планирането и балансирането на техническия дълг.

25. „Осъзнах, че ако съм готов да изляза на преден план и да бъда в центъра на вниманието, ще мога да направя и всички останали около мен много по-силни.“

–Алейна Пърсиваламерикански главен изпълнителен директор на Women Who Code

26. „Каквото и да мислите, че искате да направите, и каквото и да мислите, че стои между вас и това, спрете да търсите извинения. Можете да направите всичко.“

–Катя Бошампамериканска съоснователка и главен изпълнителен директор на Birchbox

27. „Добрите лидери организират и обединяват хората около това, което екипът трябва да направи. Великите лидери мотивират и вдъхновяват хората с причината, поради която го правят. Това е целта. И това е ключът към постигането на нещо наистина трансформиращо.“

–Марилин ХюсънБивш председател, президент и главен изпълнителен директор на Lockheed Martin

28. „В крайна сметка, един велик лидер се познава само по влиянието, което оказва върху другите.“

–Джим Стовал американски писател

29. „Вие управлявате нещата; вие ръководите хората.“

–Грейс Мъри Хопърамерикански компютърен учен и контраадмирал от Военноморските сили на САЩ

30. „Уолт Дисни каза на екипа си да „построи първо замъка“ при изграждането на Дисни Уорлд, знаейки, че тази визия ще продължи да служи като мотивация през целия проект. Често, когато хората не успяват да постигнат това, което искат в живота, това е защото визията им не е достатъчно силна.“

–Гейл БланкеАмерикански президент и главен изпълнителен директор на Lifedesigns

31. „Единственото нещо, което е по-лошо от това да започнеш нещо и да се провалиш... е да не започнеш нищо.“

–Сет Годинамерикански предприемач, автор и лектор

32. „Истинското лидерство се състои от четири съставки: ум, душа, сърце и здрави нерви.“

–Клаус ШвабГермански основател и изпълнителен председател на Световния икономически форум

33. „Независимо дали работите за себе си или за други, ще има моменти, в които ще се чувствате нещастни или заседнали. Не можете да контролирате всичко около себе си, но в такива моменти си припомнете, че сте силни и че дори малките, стратегически ходове могат да доведат до големи промени към по-добро.“

–Трей БоджАмерикански журналист, специалист по лайфстайл, и телевизионен коментатор

34. „Винаги казвам: „Вършете всяка работа, с която се занимавате, като че ли ще я вършите до края на живота си, и покажете, че я приемате като своя.“

–Мери Бараамерикански главен изпълнителен директор на General Motors

35. „Когато хората инвестират финансово, те искат възвръщаемост. Когато хората инвестират емоционално, те искат да допринесат.“

–Саймън СинекБританско-американски автор и вдъхновяващ оратор

36. „Хората бяха моята дневна работа, а бизнесът – нощната. Трябва да бъдем себе си. Трябва да живеем според нашите ценности. Не ме интересува къде сме – в Дубай, Токио и т.н. – това няма никакво значение.“

–Хауърд БехарБивш президент на Starbucks

„Научих се да преминавам границите, когато става въпрос за задаване на въпроси или отправяне на искания. И ако чуете „Това не е възможно“, тогава попитайте „Какво е възможно“, вместо просто да кажете „Благодаря“ и да си тръгнете. Но също така мислете творчески за решаването на проблеми.“

Емили ВайсОснователка на Glossier

Снимка: Glossier чрез Forbes

38. „Създаването на култура на изчерпване е противоположно на създаването на култура на устойчива креативност.“

–Ариана Хъфингтънгръцко-американска основателка на Huffington Post и основателка и главен изпълнителен директор на Thrive Global

39. „Инклузивността не означава просто, че „ни е позволено да сме там“, а че сме ценени. Винаги съм казвал: умните екипи правят невероятни неща, но истински разнообразните екипи правят невъзможни неща.

–Клаудия Бринд-Уудиамерикански изпълнителен директор на IBM

40. „Ако вашите действия създават наследство, което вдъхновява другите да мечтаят повече, да учат повече, да правят повече и да стават повече, тогава вие сте отличен лидер.“

–Доли Партънамериканска певица, актриса, филантроп и бизнесдама

41. „Каквото и да каже или направи някой, приемайте го с положително намерение. Ще бъдете изумени колко различно ще стане цялостният ви подход към даден човек или проблем.“

–Индра Нуииндийско-американски бивш главен изпълнителен директор на PepsiCo

42. „Бизнесът трябва да бъде увлекателен, да бъде забавен и да стимулира творческите ви инстинкти.“

–Ричард Брансън британски основател на Virgin Group

43. „Защо даден продукт не съществува? Защо дадена задача не се изпълнява по-ефективно? Защо правите това, което правите? Независимо дали току-що сте започнали работа или стартирате нов бизнес, това може да бъде претоварващо – пълно с неефективност и хора с безброй различни мнения (никога няма да ви липсват съвети), затова е важно да намерите своя път от самото начало – вашата истинска северна звезда – и да останете свързани с него, докато се развивате и напредвате в кариерата си. “

–Сара Калънамерикански изпълнителен директор и основател на Daily Gem

44. „Стратегията не е индивидуален спорт, дори и да сте главен изпълнителен директор.“

–Макс МакКиунАнглийски писател и консултант

45. „Ако се опитвахме да измислим добра идея, нямаше да успеем. Просто трябва да намериш решението на проблема в собствения си живот.“

–Брайън ЧескиАмерикански съосновател и главен изпълнителен директор на Airbnb

46. „Определете кои поведения и убеждения цените като компания и накарайте всички да живеят в съответствие с тях. Тези поведения и убеждения трябва да бъдат толкова съществени за вашата същност, че дори да не ги възприемате като култура.“

–Британи Форсайтамерикански вицепрезидент по човешките ресурси в Shopify

47. Ако не можете да опишете това, което правите, като процес, значи не знаете какво правите.

–У. Едуардс Демингамерикански инженер, статистик и професор

48. „Способността на една организация да се учи и да превръща това учене в действие бързо е най-голямото конкурентно предимство.“

–Джак УелчАмерикански бивш главен изпълнителен директор на General Electric

Цитати за работата в екип, свързани с упоритостта

Всички имаме такива дни, в които искаме да избягаме на някой гръцки остров и да пеем химна на лятото „Dancing Queen“ с най-добрите си приятели. Но ако това не е реалистичен план за бягство, какво друго можете да направите, за да останете мотивирани?

Може да ви се струва очевидно да се изолирате от света и да останете сами, но това няма да заглуши критичния глас в главата ви. Вместо това, поговорете с член на екипа или излезте на обществено място, за да се заредите с щастие. Тогава, когато управлявате енергията си и се фокусирате върху положителни мисли, ще откриете, че имате неумолимо желание да преследвате целите си!

Ето какво казват някои истински отдадени победители за упоритостта:

49. „Практиката не е нещо, което правиш, след като вече си добър. Тя е нещо, което правиш, за да станеш добър.“

–Малкълм Гладуелканадски журналист, автор и оратор

50. „Нищо не е невъзможно, самата дума казва „Аз съм възможен“!

–Одри Хепбърнбританска хуманитарна деятелка и актриса

51. „Винаги съм правил неща, за които не съм бил напълно готов. Мисля, че така човек расте. Когато дойде моментът, в който си казваш „Уау, не съм сигурен, че мога да го направя“, и преодолееш тези моменти, тогава постигаш пробив.“

–Мариса Майърбивш главен изпълнителен директор на Yahoo

52. „Можете и трябва да си поставите свои собствени граници и да ги изразите ясно. Това изисква кураж, но също така е освобождаващо и дава сила, а често ви носи и ново уважение.“

–Розалинд БрюърАмерикански главен изпълнителен директор на Walgreens Boots Alliance

„Късметът означава, че не съм направил нищо. Късметът означава, че нещо ми е било дадено. Късметът означава, че ми е било дадено нещо, което не съм заслужил, за което не съм работил усилено. Скъпи читатели, нека никога да не сте късметлии. Аз не съм късметлия. Знаете ли какво съм? Аз съм умен, талантлив, възползвам се от възможностите, които ми се предоставят, и работя наистина много, много усилено. Не ме наричайте късметлия. Наричайте ме гадняр.“

Шонда Раймс Автор на Годината на „да“: Как да танцуваш, да стоиш на слънце и да бъдеш себе си

Снимка: Джеймс Уайт чрез Shondaland

54. „Човек не може да открие нови океани, ако няма смелостта да изгуби брега от поглед.“

–Андре Жидфренски автор и носител на Нобелова награда за литература

55. „Трудните неща се изправят на пътя ни не за да ни спрат, а за да извадят на показ нашата смелост и сила.“

–Неизвестен

56. „Може би, ако оставите настрана скептицизма си, запретнете ръкави, поемете някои рискове и се впуснете с пълна сила, един ден ще се събудите и ще осъзнаете, че живеете живота, за който някога сте завиждали.“

–Джен СинероАмериканска авторка и треньор по успех

57. „Този, който не преодолява всеки ден някакъв страх, не е научил тайната на живота.“

–Ралф Уолдо Емерсън Американски философ и поет

58. „Ако това, което правите, не ви приближава към личните ви цели, тогава то ви отдалечава от тях.“

–Брайън Трейси Канадски мотивационен оратор

59. „Не се движете около периферията на човека, който искате да бъдете. Потопете се дълбоко и напълно в него.“

–Габриел БернщайнАмерикански автор и мотивационен оратор

60. „Оценявайте успеха си според това, от което сте се отказали, за да го постигнете. ”

–Далай ЛамаНай-висшият духовен лидер на Тибет

61. „Не се плашете от това, което не знаете. Това може да бъде най-голямата ви сила и да ви гарантира, че правите нещата по различен начин от всички останали.“

–Сара Блейклиамериканска основателка и главен изпълнителен директор на Spanx

„Рядко възможностите се представят пред вас по перфектен начин. В хубава малка кутийка с жълта панделка отгоре. „Ето, отворете я, тя е перфектна. Ще ви хареса.“ Възможностите – добрите – са хаотични, объркващи и трудни за разпознаване. Те са рискови. Те ви предизвикват.“

Сюзън ВойцицкиИзпълнителен директор на Youtube

63. „Просто не се отказвайте да правите това, което наистина искате. Когато има любов и вдъхновение, не мисля, че можете да сгрешите.“

–Ела Фицджералдамериканска джаз певица

64. „Успехът често се постига от онези, които не знаят, че провалът е неизбежен. ”

–Коко ШанелФренска модна дизайнерка и бизнесдама

65. „Ако наистина искате да направите нещо, ще намерите начин. Ако не искате, ще намерите извинение.“

–Джим Рон американски предприемач и автор

66. „Истинската промяна, трайната промяна, се случва стъпка по стъпка. ”

–Рут Бадер ГинзбургБивш съдия във Върховния съд на Съединените американски щати

„Бях абсолютно ужасен през всеки момент от живота си – и никога не съм позволявал това да ме спре да направя нещо, което исках да направя. ”

Джорджия О'Кийф Пионер в американското модернистично движение

68. „Хората говорят за увереност, без да споменават упоритата работа. Това е грешка.“

–Минди Калингамерикански сценарист, продуцент и автор

69. „Хората, които преодоляват препятствията, са всъщност много важна част от човечеството и не мисля, че ги ценим толкова, колкото би трябвало.“

–Тайка Уайтитиновозеландски режисьор и актьор

70. „Може да претърпите много поражения, но не трябва да се оставяте да бъдете победени. Всъщност, може би е необходимо да претърпите поражения, за да разберете кои сте, от какво можете да се издигнете и как можете да се измъкнете от тях.“

–Мая Ангелуамериканска поетеса, мемоаристка и активистка за граждански права

71. „Успехът е сбор от малки усилия, повтаряни ден след ден.“

–Робърт Колиър Американски автор на книги за самопомощ

72. „Никога не се отказвайте. Изпълнявайте задачите си с най-добрите си способности и дори повече.“

–Деби Рейнолдсамериканска актриса, певица и бизнесдама

73. „Упоритостта е да се провалиш 19 пъти и да успееш на 20-ия път.“

Дама Джули Андрюс DBEАнглийска актриса, певица и авторка

74. „Определете успеха по свои собствени критерии, постигнете го по свои собствени правила и изградете живот, с който се гордеете.“

–Ан Суинибивш съпредседател на Disney Media Networks

„Не позволявайте на никого да ви лиши от въображението, креативността или любопитството ви. Това е вашето място в света, това е вашият живот. Продължавайте и направете всичко, което можете, за да го превърнете в живота, който искате да живеете.“

Мей Джемисънамерикански инженер, лекар и бивш астронавт на НАСА

76. „За да успеете в живота, се нуждаете от три неща: желание, кураж и чувство за хумор.“

–Реба Макинтайърамериканска певица, актриса и бизнесдама

77. „Може би сте единственият човек, който вярва в себе си, но това е достатъчно. Нужна е само една звезда, за да прониже вселената на мрака. Никога не се отказвайте.“

–Ришел Е. Гудрич Американска авторка

Цитати за работата в екип за ново начало

Личното развитие не е само за отделни хора, а и за екипи!

В ситуации, които водят до разочароващи или неудобни резултати, трябва да положим съзнателни усилия, за да променим настроението и да решим какво да правим по-нататък. И обратно, когато мениджърите се фокусират върху решения с положителен тон, екипът може да започне да прави промени за по-добри резултати в бъдеще.

Какво можем да кажем, за да си помогнем взаимно да се възстановим от неуспеха и да започнем отново?

78. „По-добре е да се провалиш в оригиналността, отколкото да успееш в имитацията. ”

–Хърман Мелвил американски романист

79. „Ако живеете в миналото, това е депресия, а ако живеете в бъдещето, това е тревожност. Затова нямате друг избор, освен да живеете в настоящето.“

–Сара Силвърманамериканска комедиантка, актриса и писателка

„Искам да съм на арената. Искам да бъда смел в живота си. И когато вземем решението да се осмелим, ние се съгласяваме да ни размажат. Можем да изберем смелост или можем да изберем комфорт, но не можем да имаме и двете. Не едновременно.“

Брене БраунИзследовател и автор

81. „Човек, който не може да се справи с неуспехите, никога няма да се справи и с победите.“

–Орин Уудърд американски автор

82. „Всяка грешка ви научава нещо ново за себе си. Няма провал, помнете, освен ако не продължавате да опитвате.

–Крис Брадфорд британски автор и боец по бойни изкуства

83. „Винаги съм подхождал към нещата с жажда за успех и точно толкова страх, колкото е необходимо. Много самочувствие, но и точно толкова страх, колкото е необходимо, за да работя още по-усилено. Парализиращият страх не води до нищо, но страхът, който те прави достатъчно нервен, за да бъдеш наистина бдителен и фокусиран? Харесвам този вид страх.“

–Куин Латифаамериканска рапърка, актриса и певица

„Какво обичате да правите толкова много, че думите „провал“ и „успех“ стават напълно без значение?“

Елизабет ГилбъртАвтор на „Голямата магия: творчески живот без страх

Снимка: Timothy Greenfield-Sanders чрез Cosmopolitan

85. „Нашите прилики ни обединяват, а разликите ни позволяват да се възхищаваме един на друг.“

–Том Робинс американски романист

86. „В реалния свят най-умните хора са тези, които правят грешки и се учат от тях. В училище най-умните хора не правят грешки.“

–Робърт Кийосаки Американски бизнесмен и автор

87. „Неуспехът е важна част от успеха. Всеки път, когато се провалите и се изправите отново, вие упражнявате упоритост, която е ключът към живота. Силата ви идва от способността ви да се възстановявате.“

–Мишел Обамаамерикански адвокат, автор и бивша първа дама на Съединените щати

88. „Нашите животи са истории, в които ние пишем, режисираме и играем главната роля. Някои глави са щастливи, докато други ни носят уроци, но ние винаги имаме силата да бъдем героите на собствените си приключения.“

–Джоел Сперанцаамерикански автор

Цитати за екипната работа, свързани с увереността

„Сигурен ли си, че знаеш за какво говориш?“ Това е критичният вътрешен глас в главите ни, който се опитва да разклати увереността ни в най-неподходящите моменти – по време на важен разговор за проект или индивидуална среща с нашия мениджър. Ако позволим на критичния вътрешен глас да ни внуши, че не сме достатъчно умни или способни, няма да се доверим на преценката си и няма да вземем добри решения.

Ежедневното повишаване на увереността може да дойде от слушане на подкаст (като подкаста When it Clicked ), посещаване на няколко курса за обучение или разговор с позитивен член на екипа. Междувременно, ето вдъхновяващи цитати за увереността в екипа, които да усвоите:

89. „Останете уплашени, но все пак го направете. Важното е действието. Не е нужно да чакате, за да сте уверени. Просто го направете и в крайна сметка увереността ще дойде.“

–Кери Фишърамериканска актриса и писателка

„Възможността да се уча от другите е привилегия, за която съм искрено благодарен. Обичам да попивам всичко, което ми казват треньорите/менторите ми. Ако имам един съвет за вас днес, той е да бъдете отворени за обучение.“

Бетани ХамилтънПрофесионална сърфистка и авторка

91. „Сърцето на човешкото съвършенство често започва да бие, когато откриете занимание, което ви поглъща, освобождава, предизвиква или ви дава чувство за смисъл, радост или страст.“

–Тери Орлик, доктор по философия Американски автор и мотивационен оратор

92. „Не чакайте, докато всичко е наред. Никога няма да бъде перфектно. Винаги ще има предизвикателства, препятствия и неидеални условия. И какво от това? Започнете веднага. С всяка стъпка, която правите, ще ставате все по-силни, все по-умели, все по-уверени в себе си и все по-успешни.“

–Марк Виктор ХансенАмерикански мотивационен оратор, треньор и автор

93. „Това, което правите, има значение, и вие трябва да решите какво значение искате да има.“

–Дама Джейн Гудол DBEАнглийски приматолог и антрополог

94. „Формалното образование ще ви осигури прехраната, а самообразованието ще ви донесе богатство.“

–Джим Рон Американски предприемач, автор и мотивационен оратор

„Победата е чудесно нещо, разбира се, но ако наистина искате да постигнете нещо в живота, тайната е да се научите как да губите. Никой не остава непобеден завинаги. Ако можете да се възстановите след съкрушителна загуба и да продължите да печелите, някой ден ще станете шампион.“

Уилма РудолфСветовна рекордьорка и олимпийска шампионка по лека атлетика

96. „С твърде малко самочувствие не можете да действате. С твърде много самочувствие не можете да чувате.“

–Джон Маедаамерикански мениджър, дизайнер и технолог

Цитати за работата в екип за моменти, които заслужават да бъдат отпразнувани

Познавате ли чувството на триумф, след като екипът ви е изпълнил последната задача по проекта? Всички са се събрали в заседателната зала, за да празнуват, а вие сте с широко отворени очи от таланта, хумора и екипната работа, които са били необходими, за да стигнете до финалната линия? Гордо си мислите: „Пак го направихме.“ 🤩

Реалността за повечето екипи е, че нямат достатъчно време да спрат, да се съберат и да празнуват като група. Винаги има друг проект, който да започне. Но ако не отделим време да признаем усилията на екипа си и да излезем от рутинната ежедневие, пропускаме възможности да повдигнем морала и да позволим на екипа да се презареди. Ето мотивационни цитати от блестящи мислители за моменти, които заслужават да бъдат отпразнувани:

97. „Открих, че малките победи, малките проекти и малките разлики често водят до огромни промени.“

Розабет Мос Кантер, доктор по философия Професор по бизнес в Харвардския бизнес университет

98. „Празнувайте успехите си. Намерете хумор в неуспехите си.“

–Сам Уолтънамерикански основател на Walmart и Sam’s Club

99. „Не се опитвайте да ускорите напредъка. Не забравяйте, че всяка крачка напред, колкото и малка да е, е крачка в правилната посока. Продължавайте да вярвате.“

–Кара Гушър Американска бегачка на дълги разстояния

100. „Голямата победа, която днес изглежда толкова проста, е резултат от поредица малки победи, които са останали незабелязани.“

–Пауло Коельо бразилски текстописец и романист

101. „Трябва да празнувам живота, защото съм в добро положение, работя усилено и съм щастлив от това, което съм и от това, с което се занимавам, а понякога просто се концентрирам и се претоварвам толкова много с борбите и с това да ставам по-добър, че просто трябва да забавя темпото и да се наслаждавам на живота и на тренировките.“

–Дъстин ПойриерАмерикански професионален боец по смесени бойни изкуства и филантроп

„Малките неща, които изглеждат незначителни, но с течение на времето дават много големи резултати. Можете да ги наречете „малки добродетели“ или „навици за успех“. Аз ги наричам прости ежедневни дисциплини. Прости продуктивни действия, повтаряни последователно във времето. Това, накратко, е лекото предимство.“

Джеф ОлсънАвтор на The Slight Edge

Цитати за екипната работа и продуктивността

103. „Сами можем да направим толкова малко, а заедно можем да направим толкова много.“

–Хелън КелърАвтор и активист

104. „Работата в екип прави мечтите реалност.“

–Bang GaeМузикант

105. „Никога няма да бъдете човекът, който можете да бъдете, ако напрежението, стресът и дисциплината бъдат изключени от живота ви.“

–Джеймс Г. Билки Автор

Ако търсите следващата книга за вашия книжен клуб на работното място, тичайте веднага до Barnes & Noble и си купете „The Slight Edge“ на Джеф Олсън! Тази книга е близка и скъпа на сърцето на нашия главен изпълнителен директор и е любима тема за дискусия през първите няколко месеца на новите служители в ClickUp.

Обикновено се чувствам неудобно, когато влизам в Zoom заседателните зали твърде рано. Толкова много, че си поставям за цел да влизам една минута преди насроченото време за срещата. Тази сутрин беше различно, защото бях на седмата седмица от кариерата си в ClickUp и не исках всички погледи да са насочени към моето малко квадратче на срама. Четирима от осемте души в моята група за въвеждане в работата се чувстваха по същия начин, така че преди чата си поговорихме за The Slight Edge. Това, което ме впечатли най-много от този разговор , беше колко радостно всички говореха за основните ценности, цели и хора на ClickUp. Споделихме колко значимо е да правим малки, последователни стъпки всеки ден за нашето развитие и това на ClickUp.

Нашите възгледи за културата на работното място не се различават много от това, което другите търсещи работа и настоящи служители търсят в една организация. Ако търсите съвети, които надхвърлят мотивационните цитати за изграждане на екип, това е за вас! 🤝

Бонус: Филми за екипната работа

Топ 5 съвета за изграждане на ефективна работа в екип

Предложете система за взаимно признание между колеги

Когато гласовете се съчетават, за да решават проблемите по творчески начин, това е урок за всички участници. Вие се възползвате от силните и слабите страни на другите, за да си помагате взаимно да растете и да се учите по-бързо. От помощта при продажбе по телефона до сътрудничеството при нова инициатива – всяка ситуация, в която някой прави нещо повече от необходимото, е пример за екипна работа и трябва да бъде оценена!

🌱 Как да започнете

Ако търсите отлична система за взаимно признание, ние използваме софтуер, наречен Karma, който се интегрира с нашите Slack акаунти. Когато член на екипа демонстрира една от нашите основни ценности, ние му изпращаме Karma точки, които се превръщат в награди за подаръци или абонаменти, които помагат за нашата продуктивност на работното място и в личния живот!

Харесвам Karma, защото няма 10-степенен процес на преглед, за да дам бърза и значима оценка на член на екипа. Вместо това, мога да изпратя Karma точки веднага след като някой ми е помогнал с дадена задача или ме е научил на нещо ново, като например кеш. (Това е като мястото, където уеб браузърът съхранява изтеглените елементи на твърдия диск, което забавя работата при посещаване на сайтове и увеличава количеството горещ чай от лайка, от което се нуждая, за да остана спокоен. )

Бонус – също така ми дава тласък на положителни емоции, когато чета за други членове на екипа на ClickUp, които са наградени с Karma за упоритата си работа. ⭐️

Споделяйте колективното знание

Имали ли сте колебания да споделите знанията си с членовете на екипа си? Нежеланието да споделите факти и мнения, които сте натрупали през кариерата си, може да ви накара да се чувствате като че ли се подлагате на измама или заместване. Но знаете ли, че укриването на информация от работата всъщност вреди на производителността на екипа и струва пари на бизнеса? Членовете на екипа ни трябва да минават през нас, за да използват нашата експертиза, което е неефективно и отнема време. Да не говорим, че когато някой отиде на почивка или напусне компанията, това знание си отива заедно с него. 📭

🌱 Как да започнете

Служителите не са достъпни 24/7, но ClickUp Docs са! Чрез формализиране на информацията на едно място, вашият екип е по-малко вероятно да загуби полезна експертиза и знания.

Всеки, който заема ръководна позиция, трябва да участва активно в споделянето на знания и да насърчава останалата част от организацията да сътрудничи. Независимо къде работи човек (в офиса или дистанционно), той се нуждае от достъп до информация без ограничения по отношение на местоположението или разрешенията. Не искаме да питаме Джейми, докато той се спуска с въже в Коста Рика с прекрасен инструктор, къде да намерим PDF файла с фирмените политики.

ClickUp улеснява съхранението и достъпа до цялата информация на компанията. Гледайте това видео, за да разберете как.

👉 Започнете работа с вашите документи с шаблона „Наръчник за служители“ и го персонализирайте!

Повдигнете настроението с домашни любимци в Zoom, плейлисти с музика от 90-те години и добри новини.

Често се случва да се чувстваме откъснати от работното място, особено членовете на отдалечени или хибридни екипи. Имаме нужда от социална подкрепа в Zoom pets, препоръчани мелодии, които да зададат тона на работната ни среда, и положителни новини, които да подобрят психическото ни здраве. Ефективните екипи не само работят заедно, но и се интересуват от живота на останалите извън офиса. Повярвайте ми, винаги искаме да споделим драмата, която се е случила в парка за кучета.

🌱 Как да започнете

Отворете канали за забавна комуникация с инструмент като Slack и създайте канали, базирани на интереси, в които всеки може да се включи. Ето няколко идеи, с които да започнете:

#whats-on-netflix

#furry-friends

#parents-lounge

#wfh-life

#комедиен клуб

👉 Прочетете този наръчник за най-добрите интеграции на Slack!

Инвестирайте в мощен софтуер за управление на проекти и обучение

Независимо от местоположението, размера или отрасъла, всички компании изпълняват проекти. Не може да се преувеличи колко е важно наличието на мощен софтуер за управление на проекти, който позволява на екипите да се фокусират повече върху резултатите и по-малко върху административната работа. Ефективната работа в екип зависи до голяма степен от комуникацията и сътрудничеството в подходящото време и място.

📮ClickUp Insight: Само 8% от работниците използват инструменти за управление на проекти, за да проследяват задачите за изпълнение. Според проучване на ClickUp, около 92% от работниците са изложени на риск да пропуснат важни решения поради разпръснати информационни джобове в множество несвързани платформи. За да избегнете ненужното преминаване от една платформа на друга и смяна на контекста, опитайте ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата*.

🌱 Как да започнете

Друго нещо, което трябва да имате предвид при избора на софтуер за управление на проекти, е обучението и въвеждането на новата система. Ако искате успешно внедряване на инструмента за управление на проекти, ето какво ще ви е необходимо:

Създайте списък за „Приемане на софтуер“ с искрените мнения и обратна връзка на екипа относно основните проблеми, които новият софтуер трябва да реши.

Намерете посланици на екипа , които да се включат в ранната фаза на набирането на кадри, за да тестват, обучават и мотивират останалата част от екипа след внедряването на софтуера.

Свържете се с доставчика на софтуера, за да обсъдите всички ресурси за приложение, които биха могли да помогнат за гладкото и лесно преминаване.

На всички официални и неофициални координатори и мениджъри по назначаването на нови служители, които правят всичко възможно за новите попълнения, вие заслужавате Оскар за „Най-добър хумор и подкрепа, одобрени от HR“. 🏆

Забавлявайте се, намирайте радост, бъдете себе си.

„Забавлявайте се, намирайте радост, бъдете себе си“ е една от основните ценности на ClickUp, която перфектно обобщава основата на екипната работа.

Когато мозъкът ни е претоварен с задачи и срокове, лесно е да пренебрегнем забавлението на работното място. Но забавлението и радостта от това, което правим и с кого работим, допринасят много за ефективната работа в екип! Това е съзнателно усилие за изграждане на култура на доверие и ентусиазъм. 🤗

Е, приятелю, за мен беше привилегия да споделя с теб най-добрите цитати за екипната работа и съвети за ефективна екипна работа! За повече съвети и тенденции за работата и управлението на проекти, абонирай се за бюлетина WriteClick на ClickUp! Наздраве за най-добрия сезон на твоя екип досега. 🥂