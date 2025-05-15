60+ примера за OKR – Как да напишете ефективни OKR

OKR – една от най-популярните методологии за управление на цели, използвана от компании като Google, Netflix и Twitter – е тайната съставка за създаване на съгласуваност около измерими цели и задачи в дадена организация.

Когато се използват правилно, екипите могат да постигнат днешните цели, докато напредват към утрешните предизвикателства. Въпреки това, внедряването на система за поставяне на цели като OKR може да бъде плашещо.

❗️Откъде да започнем?❗️На кои цели трябва да се фокусираме?❗️Как да измерваме резултатите?❗️Трябва ли да определим OKR за компанията, индивидуални OKR или и двете? 🤔

Независимо дали търсите вдъхновение за целите на компанията за следващото тримесечие или съвети за писане, за да подобрите целите и ключовите резултати, ние сме тук, за да ви помогнем! Да започнем!

Какво представляват OKR?

OKR, съкращение от Objectives and Key Results (цели и ключови резултати), предлагат изключително ефективен начин за поставяне на цели и проследяване на напредъка, независимо дали сте индивидуален потребител, екип или цяла компания.

Мислете за тях като за пътна карта за това, което искате да постигнете, и как ще разберете, че сте на прав път. Те поддържат всички в синхрон, фокусирани и движещи се в една и съща посока.

Двата ключови компонента за OKR

Цел: Какво искате да постигнете? Ключови резултати: Как ще измервате успеха? Целта е вашата голяма цел. Тя трябва да бъде ясна, вдъхновяваща и малко смела. Не става въпрос за отмятане на точки – става въпрос за поставяне на високи цели и обединяване на екипа ви около обща мисия. контролни точки. Те са Ключовите резултати са вашите. Те са конкретни, измерими и с определено време . Ако целта е вашата дестинация, ключовите резултати са знаците по магистралата, които ви показват, че сте на прав път. Обикновено имате 3–5 ключови резултата за всяка цел. Например: „Стартирайте най-доброто мобилно приложение в своя клас.“ „Станете най-обичаната марка в нашата сфера.“ „Създайте неповторимо клиентско преживяване.“ 🧭 Цел: Стартиране на най-доброто мобилно приложение в своя клас📍 Ключови резултати: Постигане на 100 000 изтегляния през първите 3 месеца Постигане на рейтинг от 4,5+ звезди и в двата магазина за приложения Намаляване на процента на сривове до под 1% Ако постигнете всички тези резултати? Вие сте на прав път да постигнете тази цел.

📌 С едно изречение: Постигате целта си, като изпълните ключовите резултати, които я подкрепят.

Най-доброто нещо в OKR? Те обединяват стратегията, изпълнението и устойчивия растеж в една единна рамка. Започнете с вдъхновяващи цели – ясни, качествени изявления, които да мотивират екипа ви – и след това ги подкрепете с измерими цели и числови стойности, за да проследите реалния напредък.

Независимо дали създавате екип за успех на клиентите от нулата или разширявате вече утвърден отдел, структурираният процес на OKR гарантира съгласуваност и отчетност на всяко ниво.

🔍 Защо да използвате OKR?

OKR не са само цели. Те ви помагат да работите по-добре като екип и да поддържате фокус и съгласуваност в голям мащаб. Ето защо екипите ги обичат:

✅ Яснота: Всеки знае какво е най-важно

🔗 Съгласуваност: Усилията на екипа подкрепят едни и същи общи цели.

🔍 Прозрачност: Всеки може да види към какво се стремят другите

📊 Отчетност: Прогресът се проследява и отбелязва

Над 60 примера за OKR за екипи

Разгледайте нашата библиотека с примери за OKR по-долу и не се колебайте да използвате всеки от тях като отправна точка за OKR на вашия екип!

Примери за OKR в съдържателния маркетинг

🏆 Създавайте полезни и информативни статии за блога

Интервю с 20 лидери в бранша Привлечете 1 милион органични посетители в блога до [дата] Спечелете 400 изтегляния на PDF файлове през това тримесечие Стартирайте нова целева страница за най-новото предложение на X

🏆 Оптимизирайте SEO (оптимизация за търсачки) на всеки блог пост

Включете поне седем вътрешни линка във всеки блог пост. Постигнете 80-100 точки в SEO оценката за всеки блог пост Включете описателен алтернативен текст за всяка статична картинка и GIF във всеки блог пост.

🏆 Подобряване на документацията на процесите в блога

Проверявайте текущия процес на блога на всеки две седмици. Намалете обратната връзка от маркетинговите и търговските екипи от пет на два дни. Създайте табло за процеса на блог, за да елиминирате 100% от пречките

Примери за OKR в творческите операции

🏆 Въведете процес за творчески заявки в цялата компания

Използвайте балансирана система за оценяване , за да идентифицирате 10-15 често срещани заявки и да създадете шаблони за задачи. Намалете натрупаните заявки с 60% във всички отдели Увеличете удовлетвореността на екипа с 85% до края на [дата]

🏆 Създайте Wiki за творческо обучение като единствен източник на информация за всички членове на творческия екип

Намалете еднократните имейл запитвания в споделената пощенска кутия с 55% Разработете три видео урока, за да намалите личните срещи за обучение Определете един собственик и трима съавтори, за да оптимизирате уики документа.

🏆 Максимизирайте продуктивността на творческия екип

Намалете средното време за одобрение на заявките на отдела от три дни на един ден. Проверявайте календара на екипа на всеки две седмици за уместността на срещите. Увеличете процента на навременното изпълнение на задачите от 60% на 90%.

Примери за OKR за успех на клиентите

🏆 Подобряване на способностите и обучението на членовете на екипа за успех на клиентите

Изградете планове за личностно развитие с 100% от екипа Увеличете успеваемостта на задачите от 80% на 95% Предложете 5-8 възможности за обучение и коучинг

🏆 Подпомагайте нашите клиенти като вътрешен глас, за да гарантирате, че техните предложения водят до резултати за компанията

Интервюирайте 30 клиента всеки месец, за да получите предложения за по-добро използване на продуктите/услугите. Намалете жалбите, свързани с продуктите, от 45 на 20 Наемете двама мениджъри за успех на клиентите

🏆 Осигурете на екипа необходимата подкрепа, за да успее и да постигне целите на цялата компания

Помощ при провеждането на четири обучителни сесии Поддържайте максимално време за отговор от 24 часа в опашката за поддръжка. Успешно привличане на 12 нови клиента

Примери за OKR за обслужване на клиенти

🏆 Създайте стандарт за обучение, за да насърчите кариерното развитие и растеж

Определена документация на 3 основни отговорности: ръководител, мениджър и специалист Стартирайте плана за растеж на отдела за поддръжка и организационната структура до [дата] Стартиране на „сертифициране“ на ръководители и мениджъри и продължаване на изграждането на умения/обучението до [дата]

🏆 Ефективно наблюдение на последователността на поддръжката с показатели за ефективност

🏆 Максимизирайте ефективността на екипа за поддръжка, за да отговаряте на клиентите с бързина и оптимизъм 24/7/365

Стартирайте план за реорганизация на екипа до [дата] Насърчавайте двама лидери Увеличете процента на разрешените заявки за поддръжка на седмица от 60% на 80%.

Вижте този видеоблог за писането на ефективни OKR:

Примери за OKR в инженерството

🏆 Намалете броя на задачите за отстраняване на бъгове, докладвани от клиенти, след големи пускания

Намерете 30-50 доброволци в организацията, които да тестват функциите преди пускането им. Намалете времето за отстраняване на критични бъгове в производството от 24 часа на 16 часа. Проверка на QA тестовете на всеки три седмици за ефективност

🏆 Въведете гъвкаво управление в инженерния екип

Изпробвайте пилотен проект през първите четири месеца, за да получите индивидуална обратна връзка и резултати. Въведете автоматизирано отчитане на резултатите до [тримесечие и година] Стартирайте табло за комуникация за всички проблеми и рискове до [тримесечие и година] (Вижте тези шаблони за комуникационни планове

🏆 Подобряване на скоростта на реакция при критични бъгове при тестване

Наемете седем инженери до [дата] Подобрете времето за отговор от 20 на 10 минути Проверявайте некритичните срещи в календара на екипа на всеки две седмици, за да прецените дали са необходими.

Примери за OKR за събития

🏆 Организирайте успешна конференция на живо в [година]

Постигнете 40 000 регистрирани участници Постигнете 9,5 оценка от участниците Сканирайте 1200 баджа по време на събитието

🏆 Създайте екип за организиране на събития с висока производителност

Наемете четирима нови координатори на събития до края на тримесечието. Участвайте в 3-5 обучителни курса на всеки два месеца. Задайте и проследявайте 8-10 индивидуални задачи за принос до [дата]

🏆 Постигнете рекордна възвръщаемост на инвестициите от маркетингово събитие

Увеличете процента на ангажираност след шоуто от 12% на 40%. Организирайте обучителни сесии за всички доброволци на място един месец преди събитието. Генерирайте 500 000 в продажбите от събитието до [дата]

Примери за OKR за екипите за операции на изпълнителната служба

🏆 Развивайте и хармонизирайте цялата организация чрез месечни фирмени срещи

Създайте 5-7 месечни теми за висока степен на прозрачност Съберете 10-15 анкети след срещата за оценка. Увеличете процента на участие от 70% на 90%

🏆 Подобряване на процедурите за управление на информацията до края на [тримесечието и годината]

Източник и тестване на софтуер, базиран в облака, за стартиране на [дата] Процесът на промяна на политиката се променя от 24 часа на 8 часа. Повишете оценката за удовлетвореност на служителите в офиса от 7,8 на 9,8.

🏆 Стартирайте успешна и вълнуваща програма за фирмени подаръци за служителите в офиса и тези, които работят дистанционно

Предлагайте по един нов продукт на тримесечие Изпращайте пакети в рамките на 11 работни дни Създайте система за наградни точки за безплатни фирмени подаръци

Като разрастващ се стартъп, разполагаме с безброй различни платформи за всеки отдел. Актуализирахме ръчно нашите таблици и нямахме структуриран начин за проследяване на проектите и OKR . Всяка минута е важна за компания, фокусирана върху растежа, а ръчните процеси са пречка в ежедневната работа.

Като разрастващ се стартъп, разполагаме с безброй различни платформи за всеки отдел. Актуализирахме ръчно нашите таблици и нямахме структуриран начин за проследяване на проектите и OKR . Всяка минута е важна за компания, фокусирана върху растежа, а ръчните процеси са пречка в ежедневната работа.

Примери за OKR за съоръжения

🏆 Поддържайте офис от световна класа

Въведете тримесечно обучение за персонала на съоръженията Увеличете рейтинга на удовлетвореността в офиса от 88% на 98% Намалете разходите за офис консумативи от 20% на 10%.

🏆 Въведете успешна система за онлайн резервации на конферентни зали до [тримесечие и година]

Източник и тествайте 3-5 софтуера за резервации с мобилни възможности Оценете текущото използване на помещенията, за да предложите 5-8 решения за дизайн на работното място и разходи Намалете конфликтите при резервациите от 20% на 12% до края на тримесечието.

🏆 Оптимизирайте всички оперативни заявки на отделите в система за издаване на билети за управление и проследяване

Намалете времето, прекарано в превключване между пощенските кутии и гласовите съобщения от 14% на 5%. Намалете времето за разрешаване на проблеми от 24 часа на 10 часа. Създайте база от знания за 10-20-те най-чести запитвания, които могат да бъдат разрешени без да се създава билет.

Примери за OKR във финансите

🏆 Ускоряване на индивидуалното кариерно развитие

Предложете една персонализирана програма за обучение за подходящи членове на екипа. Всеки месец предлагайте на двама служители да наблюдават членовете на ръководния екип Организирайте безплатни образователни семинари за всички членове на екипа на всеки шест седмици.

🏆 Въведете процес за управление на покупките

Интегрирайте всички заявки за покупки в софтуер, базиран в облака , до [дата] Представете 3-6 оферти за покупки над 10 000 долара. Коригиране на нивата на разходите във всички отдели с 30% без загуба на качество

🏆 Поддържайте точна отчетност по всяко време

Намалете времето за качване на договори и плащания от два часа на 30 минути Постигнете резултат 89 или по-висок при външни одити Намалете времето, прекарано в проследяване на разписки и регистри, от две седмици на три дни.

Примери за OKR в областта на човешките ресурси

🏆 Интервюирайте качествени кандидати

🏆 Укрепете комуникацията за актуализации на политиките за служителите

Намалете заявките за помощ от 20% на 8%. Създайте 2-4-минутно видео за актуализиране на политиката и повишаване на осведомеността Източник и стартиране на един канал за комуникация в рамките на първите 20 дни в [дата]

🏆 Предлагайте програми за развитие, за да помогнете на всички членове на екипа да постигнат своите кариерни цели

Пускайте пет кариерни плана всеки месец Поддържайте процента на задържане на служителите над 80% Създайте безплатни и достъпни 24/7/365 онлайн професионални програми за 10-те най-популярни роли

OKR за успех на клиентите

🏆 Намалете жалбите на клиентите и подобрете удовлетвореността им

Стартирайте централизирана система за регистриране и категоризиране на жалби от клиенти до [дата].

Отговаряйте на 100% от регистрираните жалби в рамките на 24 часа

Намалете месечния брой на жалбите с 25% чрез проактивно разрешаване на проблеми

🏆 Изграждане и разширяване на екипа за успех на клиентите

Наемете и въведете в работата двама мениджъри за успех на клиентите до [дата]

Внедрете инструмент за успех на клиентите (например Gainsight, Totango или HubSpot).

Създайте стандартна оперативна процедура (SOP) за привличане и ангажиране на клиенти, която да се използва от всички членове на екипа.

🏆 Увеличете ангажираността и лоялността на клиентите

Планирайте и осъществете разговори за въвеждане на 90% от новите клиенти в рамките на 10 работни дни.

Провеждайте месечни проверки с всички високоценни акаунти

Постигнете Net Promoter Score (NPS) от 60 или повече до края на тримесечието.

Примери за OKR в областта на правото

🏆 Съгласувайте вътрешната комуникация между отделите

Публикувайте 5-8 визуални помощни средства за работния процес Предложете 3-5 решения за комуникационен инструмент, предназначен предимно за мобилни устройства. Постигнете резултат от 90 точки в анкетите за вътрешни комуникации

🏆 Реализирайте стратегически инициативи и дейности

Увеличете процента на постигане на целите от 74% на 89%. Срещнете се с 10-15 членове на екипа, за да обсъдите специфичните нужди и проблеми, свързани с ролите им. Създайте един план за използване на данни и го публикувайте в първите 30 дни на [тримесечието].

🏆 Въведете процес за преглед на постъпилата информация

Увеличете срока за одобрение от три дни на един ден Създайте четири нива за категоризиране на видовете заявки Разработване на нови формуляри за споразумения, които да бъдат пуснати в употреба до [дата]

Примери за OKR в маркетинга

🏆 Стартиране на ребрандиране на [дата]

Увеличете Net Promoter Score (NPS) от 30 на 45 или повече Източник 3-5 маркетингови агенции за активи и съобщения Пуснете четири публични превюта преди датата на пускане

🏆 Успешно стартиране на подкаст кампания през [година и тримесечие]

Напишете 15 публикации в блога, за да помогнете за популяризирането на подкаста. Привлечете 5000 абонати на подкаста през първия месец от стартирането му. Намерете 40 потенциални гости до [дата]

🏆 Подобряване на задържането на клиенти и стойността на клиента за целия му жизнен цикъл (CLV)

Споделете 20 казуса на клиенти до [дата] Увеличете процента на отваряне на имейл бюлетини от 40% на 60% Увеличете положителните отзиви от клиенти от 50 на 80

Примери за OKR при назначаване на нови служители

🏆 Програма за въвеждане в дизайна

Оптимизирайте всички задачи и документи на HR в един списък със задачи за всяка роля до [дата]. Разработване на инструменти за обучение за продукти до [дата] Определете един координатор за въвеждане, който да наблюдава дейностите по въвеждането в отделните отдели.

🏆 Разширете екипа за въвеждане на нови служители

Наемете двама координатори до [дата] Предлагайте 5-7 онлайн курса за продължителен растеж Провеждайте специфично за ролята обучение на всеки осем седмици

🏆 Предложете положително преживяване при назначаването на дистанционни служители

Изпратете целия хардуер и достъпа до приложенията в рамките на три дни от датата на започване. Заменете текстовите наръчници и ръководства с визуални помощни средства до [дата] Внедрете табло за въвеждане, за да намалите припокриването на работата от 12% на 5%.

Примери за OKR за продукти

🏆 Извършвайте подробни тестове на продуктите за всяко важно пускане на пазара

Повишете регистрациите за пробни версии от 20% на 35%. Провеждайте тестови интервюта с 10 ключови клиента Увеличете скоростта на отстраняване на бъгове в продуктите с 75%

🏆 Създайте и ръководите продуктов екип от световна класа

Наемете 2 UX дизайнери и 3 продуктови мениджъри до [дата] Проведете шест индивидуални обучения за продукти за новоназначените служители в рамките на 60 дни от датата на започване на работа. Оценете 3-5 индивидуални сътрудници, които надхвърлят своите роли, за да подобрят процесите и продукта.

🏆 Повишете познанията за продукта в цялата организация

Организирайте пет сесии „Обяд и обучение“, за да представите новите функции преди пускането им на пазара. Увеличете времето за обучение във всеки отдел от 5% на 15%. Проведете пет междуфункционални сесии за споделяне на знания

Примери за OKR в областта на публичните отношения и комуникациите

🏆 Създайте стратегия за подготовка на промоция за награди

Публикувайте три оригинални истории за марката всяка седмица Промотирайте чрез 5 прессъобщения с новини от бранша Увеличете присъствието в Reddit от 15% на 28%.

🏆 Подобрете представянето на партньорствата

Създайте шаблон за комплект от творчески материали до [дата] Проверявайте активите на всеки четири седмици за необходими актуализации. Увеличете дейностите за популяризиране от 20% на 40%.

🏆 Подобряване на ъпгрейдите на партньорската програма

Превърнете влиятелните лица в партньори от 8% на 20% Интервюирайте десет настоящи партньори за обратна връзка Генерирайте над 90 000 долара приходи до [дата]

Примери за OKR за осигуряване на качеството

🏆 Определете ясни правила за изпълнение на задачите

Публикувайте официален наръчник с критерии до [дата] Увеличете резултата от автоматизираните тестове от 75% на 89%. Валидирането на данните се извършва в рамките на един час след тестването.

🏆 Подобряване на междуфункционалните срещи и процеси

Определете по един ръководител във всеки отдел, който да събира обратна връзка за комуникацията на всеки две седмици. Споделете напредъка по незавършената и завършената работа два часа преди края на работния ден. Намалете срещите на екипа от два пъти на ден до веднъж на ден, без да жертвате качеството.

🏆 Създайте процес за разпределяне на бъгове

Поддържайте време за отговор на преглед по-малко от осем часа за всяка задача. Създайте списък с основни функции и ръководители на екипи до [дата] Идентифицирайте 5-7 категории сериозност на бъговете до [дата]

Примери за OKR в продажбите

🏆 Разширяване на обхвата на изходящите продажби

Стартирайте нова поредица от студени контакти за [целева индустрия] до [дата]

Добавете 500 нови квалифицирани потенциални клиенти към CRM през това тримесечие и увеличете продажбите.

Осигурете 50 разговора за откриване от изходящи кампании

🏆 Подобряване на ефективността на екипа по продажбите

Внедрете нова програма за обучение по продажби до [дата]

Провеждайте двуседмични сесии за ролеви игри за всички представители

Увеличете средния размер на сделките с 15% спрямо последното тримесечие и подобрете привличането на клиенти.

🏆 Съкратете цикъла на продажбите

Проверете и документирайте пълния процес на продажбите до [дата]

Идентифицирайте и елиминирайте три основни пречки в процеса

Намалете средното време за сключване на сделка от 45 на 30 дни

Подкрепяйте проактивно процеса на задържане на клиенти чрез месечни проверки

🏆 Увеличете ангажираността на клиентите

Увеличете оценката за удовлетвореност на клиентите от 50% на 89%. Публикувайте 15 често задавани въпроси от клиенти до [дата] Приложете 5-7 стратегии за лични презентационни планове за корпоративни клиенти

Примери за OKR в социалните медии

🏆 Подобрете съдържанието и ангажираността в LinkedIn

Увеличете месечните публикации на ръководството от 20 на 50. Увеличете впечатленията на аудиторията от 16 000 на 20 000 Поддържайте публикациите на видео съдържание на 4 на седмица

🏆 Повишете познаваемостта на марката и ангажираността

Увеличете процента на отговорите на коментари в социалните медии от 45% на 65%. Увеличете броя на споменаванията и отговорите в Twitter от 2000 на 4000 до [дата]. Източник 3-5 потенциални инструмента за управление на социални медии до [дата]

🏆 Подобрете стратегията си за съдържание в социалните медии

Увеличете оценката за удовлетвореност на клиентите от 78 на 89 Наемете двама специалисти по социално съдържание до [дата] Предложете 2-4 стратегии до [дата] за популяризиране и разпространение на съдържание.

Примери за OKR за таланти и развитие

🏆 Създайте програми за развитие на мениджъри

Предложете финансов план за реализация на разходите и технологични ресурси до [дата] Интервюирайте 20 мениджъри, за да определите пропуските в кариерното развитие Използвайте софтуер за управление на таланти , за да определите петте най-важни роли за пилотно изпълнение до [дата].

🏆 Повишете ангажираността на служителите

Стартирайте програмата за коучинг на производителността до [дата] Интервюирайте 200 членове на екипа, за да съберете обратна връзка за възможностите за обучение Отделете 20 часа на месец на всеки член на екипа за обучение и обучение за спазване на изискванията.

🏆 Изградете силна марка на работодател

Постигнете седмичен рейтинг на удовлетвореност на служителите >8 Проучете десет кандидати и 100 нови служители за подобрения Сътрудничество с маркетинговите и творческите екипи за преработване на най-гледаните рекламни материали на марката

Примери за OKR в производството на видео

🏆 Поддържайте студио от световна класа

Проектиране на студио за миксиране на звук до [дата] Създайте десет устойчиви набора за постоянна употреба Разработване на материали за обучение за работа с оборудване до [дата]

🏆 Мащабиране видео продукция екип

Сътрудничество с екипа по подбор на персонал за запълване на четири позиции за видеооператори на повикване Наемете двама редактори и четирима видео координатори Предлагайте едно обучително семинар за всички членове на екипа на всеки шест седмици.

🏆 Изпълнете нов процес на идеи и написване за всички видео материали

Изяснете ролята и задачите до [дата] Интервюирайте десет членове на екипа, за да получите обратна връзка за текущия процес. Проучете най-добре представящите се и по-малко ангажиращи видеосъдържания, за да предложите 3-6 стратегии за писане.

Примери за стратегически OKR за цялата компания

🏆 Задълбочете стойността за съществуващите клиенти

Стартирайте инициатива за успех на клиентите, фокусирана върху упсел и кръстосани продажби

Провеждайте проучвания за удовлетвореността на поне 80% от съществуващите клиенти.

Повишете процента на подновяване с 15% чрез проактивно ангажиране

🏆 Изпълнявайте стратегията и стратегическите цели на компанията

Съгласувайте OKR на отделите с цялостната стратегия на компанията по време на тримесечното планиране.

Завършете два междуфункционални проекта, свързани със стратегически цели.

Провеждайте месечни прегледи, за да проследявате напредъка по дългосрочните цели на компанията.

🏆 Дайте приоритет на инициативите, които стимулират растежа на бизнеса

Идентифицирайте и действайте по три стратегически приоритета за финансовата година

Стартирайте ново продуктово предложение, насочено към ускоряване на растежа на бизнеса

Увеличете приходите с 20% чрез целенасочени продажби и маркетингови усилия

Измерване на напредъка и проследяване на OKR

Сега, когато вече знаете целите си, е време да започнете да ги изпълнявате. Инструментът за управление на проекти е ценен актив, който обединява съгласуваност, отчетност и ангажираност на едно място. Ето как да го направите стъпка по стъпка:

1. Изяснете визията и стратегическите приоритети

Преди да зададете OKR, уверете се, че всички разбират високата цел на организацията.

Какво да направите: Съгласувайте лидерството или екипите около обща визия и стратегически цели.

Защо е важно: Ясната визия гарантира, че OKR са фокусирани и целенасочени.

✅ Добри примери за OKR срещу ❌ Лоши примери за OKR

„Бъдете по-активни в социалните медии.“ Неясни, без ясна цел или предназначение. „Увеличете броя на последователите в социалните медии с 25% и повишете ангажираността в LinkedIn с 30% чрез седмично съдържание за социална продажба до третото тримесечие.“ Комбинира растежа на последователите и ангажираността, свързани с ясни практики за социална продажба и график. „Направете компанията по-добро място за работа. ” Твърде субективни, липсва фокус и показатели. „Повишете ангажираността на служителите с 15%, намалете доброволното напускане с 20% и проведете проучване за корпоративната култура до второто тримесечие.“ Ясни показатели с измеримо влияние върху морала и задържането на екипа. „Обучавайте хората по въпросите на разнообразието и помагайте на мениджърите по наемането да наемат по-добри кадри.“ Широки, неясни и без отговорност. „Увеличете органичния трафик от търсене с 40% и подобрете конверсионния процент на уебсайта от 2,5% на 4% до края на третото тримесечие.“ Ориентирани към действие, включващи и измерими в рамките на HR функциите. „Повишете производителността на уебсайта.“ Няма определен резултат, липсва стратегическа насока. „Увеличете органичния трафик от търсене с 40% и подобрете конверсионния процент на уебсайта от 2,5% на 4% до края на третото тримесечие.“ Те са пряко свързани с растежа на бизнеса и са подкрепени с реални показатели. „Убедете всички да са на една и съща страница по отношение на нашите цели.“ Твърде неясни, без стратегическа структура. „Уверете се, че 100% от OKR на екипа са съгласувани със стратегическите цели на компанията и преразгледайте съгласуваността по време на месечните срещи на ръководството.“ Насърчава яснота отгоре-надолу и проследява ефективно изпълнението на стратегията. „Провеждайте разговори за представянето с екипа на определен етап.“ Липса на график, слаба ангажираност. „Завършете годишните прегледи за всички членове на екипа до декември и определете индивидуални планове за развитие през първото тримесечие.“ Ясен процес, свързан с развитието и отговорността на служителите.

Ангажирани срещу амбициозни OKR

В методологията OKR има два вида цели, които трябва да знаете: ангажиращи и амбициозни.

🤝 Ангажирани OKR

Поетите OKR са договорени цели, които са приоритетни за постигането на успех на компанията. Хората, ресурсите и графиците се пренареждат, за да се гарантира, че те ще бъдат изпълнени. Компаниите искат да постигнат 100% от поетите OKR.

🌔 Амбициозни OKR

Амбициозните OKR (moonshots) са по-трудни за постигане, но ни карат да мислим извън рамките и да иноватираме. За разлика от ангажираните OKR, те нямат ясен път за изпълнение или реална представа за това как да се постигнат. Така че, ако сте изпълнили поне 70% от амбициозните си OKR, считайте го за успех!

Какви са някои примери за OKR цели и ключови резултати?

Целите и ключовите резултати (OKR) помагат на организациите да съгласуват своите цели и да проследяват измерими резултати. Ето някои примери за OKR в различни отдели:

1. Пример за OKR за IT/Ops екип

Цел: Подобряване на ефективността и сигурността на инфраструктурата.

Ключов резултат 1: Намаляване на прекъсванията в работата на системата до по-малко от 1% на месец.

Ключов резултат 2: Завършете 100% от одити за сигурност за критични системи до четвъртото тримесечие.

Ключов резултат 3: Повишаване на производителността на системата с 20% чрез оптимизационни усилия.

2. Пример за OKR на маркетингов екип

Цел: Повишаване на познаваемостта на марката и ангажираността.

Ключов резултат 1: Постигане на 30% увеличение на трафика на уебсайта до края на второто тримесечие.

Ключов резултат 2: Увеличаване на броя на последователите в социалните медии с 15% във всички платформи.

Ключов резултат 3: Генериране на 200 нови квалифицирани маркетингови лийда на месец.

3. Пример за OKR на екип за разработка на софтуер

Цел: Да се доставят висококачествени продуктови функции по-бързо.

Ключов резултат 1: Намаляване на натрупаните бъгове с 50% до третото тримесечие.

Ключов резултат 2: Увеличаване на покритието на кода на автоматизираните тестове до 80%.

Ключов резултат 3: Намаляване на средната продължителност на цикъла на разработване на функции от 4 седмици на 2 седмици.

4. Пример за OKR на агенция

Цел: Повишаване на удовлетвореността и задържането на клиентите.

Ключов резултат 1: Увеличаване на NPS (Net Promoter Score) на клиентите от 70 на 85 до края на годината.

Ключов резултат 2: Намаляване на процента на отпадане на клиенти с 20%.

Ключов резултат 3: Привличане на 10 нови високоценни клиенти в рамките на 6 месеца.

5. Пример за OKR за производителност в цялата компания

Цел: Повишаване на общата производителност и сътрудничество в компанията.

Ключов резултат 1: Постигане на 15% увеличение на скоростта на изпълнение на междуотделните проекти.

Ключов резултат 2: Провеждане на 5 семинара за подобряване на производителността във всички отдели и повишаване на ангажираността на служителите.

Ключов резултат 3: Въвеждане на нов инструмент за сътрудничество с 90% степен на приемане в рамките на 6 месеца.

Всеки пример за OKR свързва широка цел с конкретни, измерими резултати, което помага на екипите да останат съгласувани и отговорни.

