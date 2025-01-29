10-те най-добри инструмента за управление на социални медии за агенции през 2025 г.

С над 10 000 дигитални агенции само в САЩ, за марките никога не е било по-важно да имат силно присъствие в социалните медии, за да останат конкурентоспособни.

А за маркетинговите агенции, които управляват една или няколко марки, използването на подходящия набор от инструменти може да ви помогне да постигнете точно това – от създаване на съдържание и отчитане на резултатите. От софтуер за управление на проекти за планиране, управление и проследяване на всяка част от работния процес в социалните медии до сътрудничество по съдържанието, тези инструменти ще ви гарантират, че ще максимизирате усилията на екипа си и ще създадете печеливша стратегия за съдържанието.

Време е да подобрите представянето си в социалните медии. Ето 10 от най-добрите инструменти за управление на социални медии за агенции, които са налични днес!

Инструментите за управление на социални медии помагат на агенциите и бизнеса да управляват по-ефективно своите профили в социалните медии.

Тези инструменти предлагат редица функции, като например:

Планиране и график на публикациите

Мониторинг на социалните медии

Сътрудничество в екип

Анализи и отчети

Управление на проекти и кампании

И още

Като цяло, те са проектирани да намалят времето, прекарано в натоварена работа, така че агенциите да могат да се съсредоточат върху ценната работа.

Какво прави един инструмент за управление на социални медии добър?

Един солиден инструмент за управление на социалните медии трябва да притежава следните характеристики:

Интуитивен потребителски интерфейс

Функция за календар, която предлага обзор на съдържанието на различни платформи

Функции за обратна връзка и сътрудничество

Работни процеси за одобрение с персонализирани или предварително зададени опции

Достъпни и мащабируеми цени

Защо вашата агенция трябва да използва инструмент за управление на социални медии?

Като агенция може да бъде предизвикателство да следите множество клиентски кампании в различни канали в социалните медии. Добър инструмент за управление на социалните медии позволява на агенциите да намерят решения за цялата необходима работа: анализиране на данни, измерване на ефективността, сътрудничество с клиенти и създаване и разпространение на съдържание.

Казано това, нека се запознаем с 10 инструмента за управление на социални медии, които ще помогнат на вашата агенция да премине на следващото ниво. ? ?

1. ClickUp

Най-доброто за цялостно управление на проекти и сътрудничество в екип

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничеството с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

ClickUp е водеща платформа за управление на проекти и производителност. В основата си ClickUp е проектиран като цялостно решение за управление на проекти, което помага на екипите да следят задачите си, да управляват ефективно всяка част от работния си процес и да постигат целите си.

Защо този инструмент е полезен за маркетинговите агенции? Ето няколко причини:

1️⃣ Напълно персонализирана платформа с гъвкави функции: Тя предлага стотици мощни функции, лесен за използване интерфейс и напълно персонализирана платформа. Това означава, че можете да конфигурирате ClickUp по всякакъв начин, който отговаря на нуждите на вашия проект, случая на употреба, предпочитанията и работния процес, което прави този инструмент идеален за всеки екип, включително екипите за маркетинг в социалните медии.

2️⃣ Управление на проекти и сътрудничество в екип : С ClickUp маркетинговите екипи ще имат достъп до разширени функции за управление на проекти и сътрудничество. Изберете над 15 персонализирани изгледа, за да организирате проектите за съдържание по свой начин, набор от инструменти, включително ClickUp Docs за блогове, уикита, SOP и други документи, както и съвместни бели дъски за мозъчна атака, стратегическо планиране и разработване на концепции. Мениджърите и екипите за социални медии също могат да намерят много полезни функции в изгледа „Календар“ на ClickUp, където могат да планират, координират и управляват своите социални медии и календар за съдържание.

Планирайте публикации в социалните медии, блогове и съобщения заедно с другите си задачи и срещи, като използвате изгледа „Календар“ в ClickUp.

3️⃣ Позволява на гости като клиенти и външни екипи: Що се отнася до комуникацията с клиенти и външни екипи, агенциите могат да канят гости да се присъединят към тяхното работно пространство и да използват настройките за споделяне и поверителност, за да контролират достъпа на гостите. Предоставянето на достъп на клиентите до ClickUp означава, че можете да работите с тях в рамките на платформата и да използвате функции като Proofing, която ви позволява да добавяте бележки към изображения, видеоклипове и PDF файлове за по-лесна комуникация и ускоряване на процеса на обратна връзка и одобрение.

Централизирайте обратната връзка и ускорете процесите на одобрение с Proofing, като присвоявате коментари директно върху прикачените файлове към задачите.

4️⃣ Библиотека с персонализирани шаблони: ClickUp предлага библиотека с шаблони за всеки случай на употреба, включително шаблон за социални медии за начинаещи и шаблон за модерен календар за социални медии, които осигуряват солидна рамка за вашия работен процес в ClickUp. Има и шаблон за напреднали, който ви помага да разработите стратегията си за социални медии и да управлявате цялата си работа, екипи и клиенти на едно място – шаблонът за публикации в социални медии от ClickUp!

Шаблонът за социални публикации на ClickUp включва гъвкави предварително създадени изгледи, персонализирани статуси, персонализирани полета и други. Вашият личен шаблон за социални медии ви предоставя перфектната основа за включване, стратегизиране и оптимизиране на вашето съдържание.

Независимо дали става дума за агенции, малки екипи, големи предприятия или нещо по средата, ClickUp може да ви помогне да останете организирани и продуктивни. Обединете вашите маркетингови проекти в социалните медии и ги поддържайте безпроблемно с този всеобхватен инструмент за управление на проекти – той може да е точно това, от което се нуждае вашата агенция за социални медии.

Най-добри функции

Над 15 персонализирани изгледа : над 15 персонализирани изгледа, за да визуализирате работата си по свой начин, включително изглед „Календар“.

ClickUp Brain: Създавайте Създавайте съдържание, генерирано от изкуствен интелект , с помощта на AI инструмента на ClickUp.

Календар : Управлявайте социалния си календар, разработвайте съдържанието си в социалните медии и още много други неща в един изглед.

Напълно персонализирана платформа : Персонализирайте ClickUp според всякакви нужди. Използвайте го за : Персонализирайте ClickUp според всякакви нужди. Използвайте го за управление на уебсайтове , управление на съдържание и др.

Проверка : Ускорете процеса на обратна връзка и одобрение, като добавяте бележки директно върху изображения, видеоклипове и PDF файлове и маркирате членове на екипа или клиенти.

Етикети : Добавете персонализирани етикети, за да организирате задачите си по категории.

Приоритетни флагове : Маркирайте задачите си като спешни, с висок, нормален и нисък приоритет, за да сте сигурни, че екипът ви знае : Маркирайте задачите си като спешни, с висок, нормален и нисък приоритет, за да сте сигурни, че екипът ви знае какво да приоритизира.

Персонализирани шаблони : Изберете от над 1000 персонализирани шаблона за всеки случай на употреба, включително : Изберете от над 1000 персонализирани шаблона за всеки случай на употреба, включително шаблони за календар на съдържанието.

Мобилно приложение : ClickUp е достъпно на мобилни устройства. Достъпвайте работата си по всяко време и отвсякъде.

Възможности за интеграция: Свържете ClickUp с над 1000 други работни инструмента, за да съберете цялата си работа на едно място и да оптимизирате работния си процес.

Цени

Безплатен план : Завинаги

Неограничен : 7 долара на член/месец

Бизнес : 12 долара на член/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,7 от 5 (6547 отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (3602 рецензии)

2. Planable

Най-доброто за сътрудничество по отношение на съдържанието

чрез Planable

Planable е инструмент за планиране на съдържание и сътрудничество, който помага на маркетинговите екипи да планират, преглеждат, одобряват и сътрудничат по отношение на съдържанието си в социалните медии.

С Planable можете лесно да споделяте идеи за публикации с колегите и клиентите си и да получавате обратна връзка в реално време на едно и също място. С най-новата им актуализация, Universal Content, екипите могат да създават и да си сътрудничат по всякакъв вид съдържание: публикации в социалните медии, бюлетини, блогове, описания на продукти и всичко друго между тях.

Planable оптимизира одобряването на съдържание по няколко начина. За начало, потребителите на Planable могат да изберат един от 4 работни потока за одобрение – Няма, По избор, Задължително и Няколко нива на одобрение. Последният позволява на потребителите да персонализират одобрението си в зависимост от ситуацията и добавя допълнително ниво на сигурност, като публикациите преминават през верига от одобрения преди публикуването. Например, можете да настроите така, че публикацията да трябва първо да мине през правния отдел на клиента преди публикуването.

Интуитивният интерфейс на Planable улеснява сътрудничеството между различни екипи. Разговорите на вашия екип се съдържат в една платформа и можете лесно да маркирате други членове, за да започнете дискусии или да прегледате съдържание. Това е така, защото разговорите се показват точно до съответния пост под формата на коментари и отговори.

Има и външно сътрудничество. Съдържанието и коментарите могат да бъдат настроени на „вътрешни“, докато не сте 100% сигурни, че са готови за одобрение от клиента. Що се отнася до клиентите, има опция за генериране на линк, който води директно към публикацията, което улеснява клиента да прескочи и да сподели мнението си в коментарите.

Независимо дали сте бутикова маркетингова агенция или работите с много различни клиенти, Planable предоставя инструменти за оптимизиране на процесите на сътрудничество, за да постигнете по-добри резултати от вашите кампании. Можете да започнете с планиране на пускането на продукт и да използвате Planable, за да синхронизирате съдържанието от всички канали (социални медии, блог, имейли, банери и др.).

Най-добри функции

Многостепенни и персонализирани работни процеси за одобрение

Синхронизирайте и/или настройвайте публикациите за платформите за социални медии (все още не е налично за универсално съдържание)

Интуитивен и елегантен календар

Персонализирани филтри за вашето съдържание, които могат да бъдат запазени като персонализирани изгледи

Пет начина за преглед на съдържанието (решетка, списък, фийд, календар

Сътрудничество в реално време

Инструмент за редактиране на изображения в приложението

Интеграция с основните платформи за социални медии

Цени

Безплатен план

Основен : 13 долара на потребител/месец

Pro : 26 долара на потребител/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,6 от 5 (548 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (305 отзива)

3. Hootsuite

Най-доброто за агенции за създаване на съдържание и отчитане

чрез Hootsuite

Hootsuite е един от най-старите и най-известни инструменти за управление на социални медии. Hootsuite се е утвърдил като едно от предпочитаните решения за агенции, които искат да инвестират в своите маркетингови усилия в социалните медии.

Hootsuite предлага много функции, които се очакват от инструмент за социални медии от неговия калибър, включително планиране на публикации в социалните медии, мониторинг, управление на задачи и отчитане на резултатите. Благодарение на балансираното съчетание от функции за отчитане и управление на проекти, Hootsuite е добро решение за агенции, които се занимават едновременно с проекти, изискващи висока производителност и творчество.

Най-добри функции

Мениджърите могат да възлагат конкретни публикации в социалните медии на конкретни членове на екипа.

Календарът на Hootsuite предлага три начина за преглед на календара (списък, седмица, месец) и два подпрегледа (по статус на публикацията или социална мрежа).

Подробни аналитични и отчетни функции

Ограничения

Няма централизирана медийна библиотека за споделяне на ресурси

Сравнително ограничени функции за сътрудничество в сравнение с други инструменти

Високи цени

Няма контрол на версиите за публикациите

Няма начин да споделяте публикации с гости

Цени

Професионална версия: 99 долара на месец

Екип: 249 долара на месец

Бизнес: 739 долара на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4. 1 от 5 (3840 отзива)

Capterra: 4,4 от 5 (3412 рецензии)

4. Agorapulse

Най-доброто за управление на социални медии и управление на проекти

чрез Agorapulse

Agorapulse е платформа за управление на социални медии, която предлага функции за планиране и управление на задачи. Това, което отличава Agorapulse от другите инструменти за социални медии за агенции, е гамата от ниши, свързани с маркетинга, от анализи, мониторинг на ключови думи и социално слушане до управление на проекти.

Най-добри функции

Календар за визуално съдържание

Допълнение за споделен календар за външно сътрудничество

Обхваща широк спектър от задачи, свързани с маркетинга в социалните медии.

Солидни функционалности за управление на проекти в социалните медии

Ограничения

Без многостепенно одобрение

Стръмна крива на обучение

Потребителският интерфейс може да бъде подобрен.

Цени

Безплатен план

Стандартен: 49 $ на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 79 долара на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Разширено: 119 $ на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,5 от 5 (871 отзива)

Capterra: 4,6 от 5 (698 отзива)

5. Sprout Social

Най-доброто за мониторинг на социалните медии

чрез Sprout

Sprout Social е инструмент за управление на социални медии, предназначен за агенции. Sprout Social ви позволява лесно да управлявате няколко акаунта в една платформа и да си сътрудничите с различни екипи. Можете също да измервате успеха на вашите кампании с помощта на подробните аналитични и отчетни функции.

Накрая, друга чудесна функция на Sprout Social е обширната му библиотека с ресурси. Тъй като агенциите по дефиниция разчитат на ресурси, библиотеката с ресурси на Sprout предоставя огромна стойност, като предлага цяла подплатформа, където агенциите могат да споделят, управляват и разпространяват ресурси с екипи и клиенти.

Най-добри функции

Интелигентна пощенска кутия за бързо сортиране на заявки и работа

Библиотека с ресурси с два начина на преглед, която позволява бързо и лесно управление на ресурсите.

Богати аналитични данни, социално слушане и функции за мониторинг

Външното сътрудничество е лесно и просто

Ограничения

Високи цени за малки агенции

Не е възможно да групирате публикации в календара

Няма опция за плъзгане и пускане в календара

Цени

Стандартен: 249 долара на месец

Професионална версия: 399 долара на месец

Разширено: 499 долара на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4. 4 от 5 (2367 рецензии)

Capterra: 4,4 от 5 (550 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Sprout Social!

6. Buffer

Най-добри за интеграции, отчети, управление

чрез Buffer

Макар Buffer да е станал известен благодарение на многобройните си интеграции, той е и мощен инструмент за агенции от всякакъв мащаб.

Buffer ви позволява лесно да създавате и планирате публикации в множество акаунти в социалните медии. Отличните му аналитични функции ви позволяват да проследявате ефективността на публикациите, да отчитате напредъка си и да се сравнявате с конкурентите. Освен това, функцията за масивно планиране го прави идеалния инструмент за агенции с голям списък от клиенти.

Най-добри функции

Много интеграции, включително Canva

Проследяване и управление на кампании; можете да създавате съдържание в прозореца на кампанията и да проследявате планирани, публикувани, чернови публикации и одобрения.

Има ценова политика, специално предназначена за агенции.

Ограничения

Няма етикети и тагове за публикациите, които са изключително важни при мащабни инициативи в социалните медии.

Не позволява сътрудничество с външни екипи

Инфраструктурата за одобрение на Hootsuite е малко ограничена в смисъл, че освен работния процес за одобрение 1 към 1, потребителите не могат да структурират одобренията по слоеве.

Цени

Безплатен план

Essentials: 6 долара на канал/месец

Екип: 12 долара на канал/месец

Агенция: 120 долара за 10 канала/месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,3 от 5 (971 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (1390 рецензии)

7. Sendible

Най-подходящи за малки и средни агенции

чрез Sendible

Следващият в списъка е Sendible, мощен инструмент, създаден да помага на агенциите да управляват своите профили в социалните медии. Sendible предлага доста разнообразен набор от функции, включително календари за съдържание, автоматизирани съобщения и възможности за отчитане. Освен това Sendible позволява на потребителите да си сътрудничат с клиенти и членове на екипа по проекти в реално време.

Sendible има няколко функции, които го отличават от подобни инструменти, като например мониторинг на директни съобщения и табло за клиенти. Последното се справя отлично с оптимизирането на управлението на екипа и клиентите. Заслужава да се споменат и вграденият редактор на изображения и предложенията за теми.

Най-добри функции

Потребителите могат да синхронизират и редактират публикации в различни социални медийни платформи, вместо да редактират всяка публикация поотделно.

Интуитивен календар за социални медии, който е много лесен за използване

Мониторинг на директни съобщения

Client Connect позволява на клиентите да свържат своите социални профили с Client Dashboard, без да разкриват своите данни за вход.

Персонализирани работни процеси за одобрение за клиенти и екипи за социални медии

Ограничения

Мобилното преживяване може да бъде подобрено

Цени

Създател: 29 долара на месец

Traction: 89 долара на месец

Мащаб: 199 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,5 от 5 (832 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (116 рецензии)

8. По-късно

Най-доброто за агенции за социални медии и маркетинг на съдържание

чрез Later

Later е отличен избор за всяка агенция, която иска да пренесе управлението на социалните си медии на по-високо ниво. Интуитивната му система за планиране позволява на потребителите да планират и публикуват съдържание в множество канали на едно място, спестявайки време и усилия. Той предлага и мощни функции за анализ и инструменти за SEO.

Освен това, визуалната медийна библиотека на Later улеснява съхранението и организирането на визуално съдържание, като позволява на потребителите бързо да намерят перфектната снимка или видео за следващата си публикация. С такива мощни функции не е чудно, че Later се е превърнал в един от най-популярните инструменти за управление на социални медии за агенции.

Най-добри функции

Интеграция с WordPress

Лесен за използване и изчистен интерфейс

Мощна медийна библиотека, която улеснява управлението на ресурсите за екипи и управлението на клиенти

Поддържа Link in Bio

Ограничения

Без интеграция с Google Profile (по-рано Google My Business)

Донякъде негъвкави цени. Например, плановете „Starter“ и „Growth“ поставят ограничения съответно до 30 и 150 публикации на социална мрежа.

Стартовите планове ограничават аналитичните данни до три месеца.

Цени

Стартово ниво: 18 долара на месец

Растеж: 40 долара на месец

Разширено: 80 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,6 от 5 (289 отзива)

Capterra: 4,4 от 5 (358 рецензии)

9. Planoly

Най-подходящи за средни и големи агенции

чрез Planoly

Planoly е друг отличен избор за агенции, които искат да оптимизират работния си процес в социалните медии. Тази популярна платформа за планиране работи с Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook и други големи платформи.

Planoly предлага опростен визуален интерфейс, който ви помага да си сътрудничите, да планирате кампании, да проследявате показателите за ефективност и да анализирате резултатите. Planoly улеснява и създаването на впечатляващи визуални елементи, като предлага над седем милиона стокови снимки, графики и фирмени шрифтове.

Най-добри функции

Поддържа Link in Bio

Надежден видео планиращ инструмент в приложението TikTok

Поддържа кръстосано публикуване между платформи (например, TikTok видеоклипове в YouTube shorts)

Ограничения

Безплатният пробен период трае само седем дни.

Малките агенции може да сметнат Planoly за недостъпен, тъй като стартовият план поставя ограничение на броя на месечните качвания.

Цени

Стартово ниво: 13 долара на месец

Растеж: 23 долара на месец

Професионална версия: 43 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,3 от 5 (64 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (46 рецензии)

10. Loomly

Най-добри за анализи и сътрудничество

чрез Loomly

Последният в нашия списък с най-добрите инструменти за социални медии за агенции е Loomly.

Loomly предлага интуитивен потребителски интерфейс, който улеснява планирането и публикуването на постове и позволява на потребителите да преглеждат постовете във всичките си различни канали и да настройват автоматизирани процеси за одобрение с персонализирани роли и разрешения.

Последната функция дава на екипите на агенциите по-голям контрол над съдържанието на клиентите им, като същевременно гарантира последователност на марката. С помощта на Loomly агенциите могат също да анализират ефективността на съдържанието си с подробни отчети за ангажираността, обхвата и други показатели. Всичко това прави Loomly идеалният избор за агенции, които искат да подобрят ефективността си в управлението на социалните медии.

Най-добри функции

Поддържа интеграция със Snapchat

Персонализирани работни процеси за екипа за одобряване и публикуване на съдържание в социалните медии

Предложения за идеи за публикации и RSS емисии, които да вдъхновят вашия екип

Ограничения

Без работни пространства или папки

Ръчно публикуване на постове в Instagram и Facebook

Проблеми с потребителския интерфейс при филтрите

Цени

Базова цена: 35 долара на месец

Стандартен: 7 долара на месец

Разширено: 172 долара на месец

Премиум: 359 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,6 от 5 (1307 отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (476 отзива)

Най-добрите инструменти за управление на социални медии за агенции зависят от техните специфични нужди и размер. По-големите агенции може да се нуждаят от по-усъвършенствани решения с по-задълбочени възможности за автоматизация и анализи.

За разлика от тях, по-малките агенции могат да се задоволят с по-прости решения, които предлагат достатъчно функции за изпълнение на основните задачи. Независимо от вашите нужди, има платформа за планиране на социалните медии, която може да ги задоволи – просто трябва да изберете тази, която ви предлага функциите и гъвкавостта, необходими за подкрепа на вашите нарастващи нужди и разрастващ се бизнес!

Гост автор:

Марко Джулиани е маркетинг специалист в Planable и амбициозен YouTuber. Той е експерт в писането на съдържание, копирайтинг за социални медии и нео-нуар графични романи.