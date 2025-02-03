10-те най-добри софтуерни инструмента за автоматизирано QA тестване през 2025 г.

На пазара има много софтуерни инструменти за QA тестване, но да ги изпробвате всички отнема много време, а изборът на най-полезния може да се окаже труден.

Така че ние свършихме трудната работа за вас!

Проучихме и намерихме съвременните инструменти, които QA екипите използват, за да ускорят процесите си по пускане на продукти, да увеличат производителността си и да пускат продукти на пазара с по-малко или без бъгове.

Дори ако току-що започвате в QA и търсите подходящите инструменти за тестване на софтуер, или сте ветеран, сме сигурни, че ще можете да намерите поне един аспект от работата си, който ще бъде подобрен, като изберете някои от инструментите в нашия списък.

Или, кой знае, може би ще ги включите всички в своя набор от инструменти, ще промените радикално работния си процес и ще намалите значително техническия си дълг.

1. ClickUp

Най-доброто за софтуер за проследяване на грешки и проекти

Създайте перфектния Agile работен процес и изградете гъвкава Kanban система, за да визуализирате работата си и да подобрите управлението на проектите с изгледа Board в ClickUp.

ClickUp е софтуер за управление на проекти и инструмент за продуктивност, създаден за всеки тип екип. Той предлага стотици персонализирани функции и напълно персонализирана платформа, което означава, че екипите могат да конфигурират ClickUp, за да отговаря на всеки случай на употреба, нужди, предпочитания и работни процеси, включително проследяване на грешки и управление на проблеми.

Какво прави ClickUp полезен инструмент за проследяване на грешки и QA тестване? Ето няколко ключови функции, които го правят чудесен инструмент за екипите по осигуряване на качеството:

1️⃣ Персонализирана платформа: Създайте ClickUp, за да отговаря на вашите QA процеси и нуждите на вашите проекти. Използвайте гъвкави и мощни функции като персонализирани полета, за да добавите толкова подробности, колкото са необходими, персонализирани статуси на задачите за оптимизиран работен процес и персонализирани задачи с над 35 ClickApps, като автоматизация и Sprint Points.

2️⃣ Функции за сътрудничество: Оптимизирайте работата в екип с мощни функции за сътрудничество, които улесняват съвместната работа по всякакъв тип проекти с цифрови бели дъски, документи, коментари, проверка, имейл в ClickIp, чат и др.

3️⃣ Табла с отчети в реално време: Създайте персонализирани табла, за да получите обща представа за цялата си работа с един поглед и лесно да ги споделите с екипа си.

4️⃣ Изберете от над 15 персонализирани изгледа: Преглеждайте работата си по свой начин, включително изглед „Списък“, „Таблица“, „Диаграма на Гант“, „Календар“ и „Табло“, който ви позволява да създавате и ефективно да управлявате перфектния Agile работен процес за вашия екип. Изгледът „Табло“ в ClickUp може да се използва като удобно табло за проследяване на бъгове, за да помогне на екипите да планират отстраняването на бъгове, да управляват Agile проекти, да разпределят и възлагат задачи и да си сътрудничат по-ефективно с инженерните си екипи. Що се отнася до оптимизирането на процеса на приемане на бъгове, вашият екип може да използва изгледа „Формуляр“, за да създаде персонализирани формуляри, които автоматично създават задача, след като бъде получено подаване.

5️⃣ Библиотека с шаблони: Получете достъп до лесни за използване и персонализирани шаблони за всякакви нужди, включително шаблони за инженерни и продуктови екипи.

Например, шаблоните за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp предлагат мощно решение за управление на задачи, отчитане и проследяване, което позволява на проектните екипи да управляват напредъка, да намаляват рисковете и да оптимизират ресурсите. Те осигуряват централизиран център за разрешаване на грешки и проблеми и насърчават сътрудничеството между отделите, за да се гарантира последователна комуникация, навременно разрешаване и по-добра видимост на състоянието на проекта. Използвайте този шаблон, за да опростите създаването на опашки и доклади за грешки, бележки за спринтове и резюмета на продукти.

Насърчавайте междуфункционалното сътрудничество и доставяйте по-добри продукти по-бързо чрез използването на автоматизирани и персонализирани работни процеси, персонализирани формуляри за постъпване, гъвкави изгледи и други с шаблоните за проследяване на бъгове и проблеми от ClickUp.

Ето и няколко други функции в ClickUp, с които да започнете вашата Agile тестова настройка!

Най-добри функции

Персонализирани изгледи за проследяване на грешки : Използвайте всеки стил на проект, като Agile, Scrum или диаграми на Гант.

Зависимости между задачите : Използвайте зависимостите, за да помогнете на екипите да отстранят грешките в правилния ред и да предотвратят извършването на ненужна работа.

Персонализиран статус на задачите, етикети и приоритети : Дайте повече подробности за бъговете в задачите с персонализирани етикети и статуси като открити проблеми и решени, или задайте приоритети, за да покажете спешността на дадена задача.

Автоматизация на задачите : Използвайте над 50 автоматизации, за да оптимизирате работните процеси и да намалите повтарящата се работа.

ClickUp Docs : Създавайте пътни карти и очертавайте процеси за нови колеги, използвайки ClickUp Docs.

Разширение за Chrome : Организирайте работния си процес по QA

Мобилно приложение : Достъп до ClickUp по всяко време и отвсякъде с мобилното приложение

Шаблони за всеки екип: Спестете време, работете по-умно и поддържайте последователност в процесите си с предварително създадени и персонализирани шаблони. Спестете време, работете по-умно и поддържайте последователност в процесите си с предварително създадени и персонализирани шаблони.

Възможности за интеграция: Друга причина, поради която ClickUp е толкова добър инструмент за осигуряване на качеството, са неговите възможности за непрекъсната интеграция с до 1000 инструмента, като Slack, Google Calendar и Github.

Ограничения

Опциите за персонализиране могат да бъдат малко объркващи за начинаещите потребители.

Цени

Безплатно завинаги : Безплатен план с богат набор от функции

Без ограничения : 7 долара на месец/потребител

Бизнес : 12 долара на месец/потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (6592 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (3632 рецензии)

„Започнахме да го използваме за управление на проекти, задачи, проследяване на грешки и спринтове. Сега го използваме за проследяване на договори, управление на запаси, управление на продукти, проследяване на конкуренти, разработване на нови функции, управление на билети за поддръжка, проследяване на внедряването на системата при нови клиенти и проследяване на стратегическото планиране. Той е като швейцарски армейски нож за нашия бизнес.“ —G2 Crowd

2. Jam

Използвайте Jam, безплатно разширение за Chrome, за да създадете бързо връзка с информация за разработчиците, за да създадете по-добри доклади за грешки в който и да е инструмент, който използвате.

Jam е инструмент за запис на екрана, който автоматично записва конзолните логове и мрежовите заявки, за да улесни отчитането на грешки за QA и да оптимизира сътрудничеството с инженерите, като предоставя всички необходими данни за отстраняване на грешки в един линк.

Този инструмент може да се използва при QA тестване, за да събере всички релевантни доклади за грешки с едно кликване, което улеснява сътрудничеството с инженерите и намалява необходимостта от многобройни точки за комуникация.

Освен това Jam улеснява споделянето на доклади за QA бъгове чрез интегриране с най-широко използваните инструменти като ClickUp, Slack и Github, добавяйки ценни данни директно към съществуващите им процеси.

Най-добри функции

Получете достъп до Instant Replays

Лесно записвайте и добавяйте бележки към екрана си

Автоматично записване на съответните конзолни логове и мрежови заявки

Запазете спецификациите на браузъра и устройството

Споделете линкове към вашите доклади за грешки или ги изпратете директно до вашата любима платформа за проследяване на грешки.

Интегрира се плътно с любимите ви инструменти за проследяване на грешки (включително ClickUp)

Ограничения

За някои крайни случаи на бъгове, записът на екрана може да не е достатъчен, за да може инженерът да идентифицира проблема.

Цени

Безплатен план

Екип : 10 долара на месец/потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

Product Hunt: 4,6 от 5 (98 рецензии)

„Разширението Jam улеснява значително докладването на бъгове на нашия инженерен екип и им помага да разберат какъв е проблемът. То спести на екипа ни много комуникация в двете посоки.“ — Тим Ритенхаус, Chrome Web Store Reviews

3. BrowserStack

BrowserStack е платформа за тестване на мобилни приложения и браузъри, която позволява на QA специалистите да тестват своите продукти на над 3000 реални устройства и браузъри. Тя позволява стартиране на всякакви уеб или мобилни приложения и тестване на съвместимостта с платформите на крайните потребители, за да се създаде безпроблемно крайно преживяване, което е еднакво на всички устройства.

Най-добри функции

Достъп до над 3000 настолни браузъра и реални устройства

Лесно се интегрира с инструменти за продуктивност като Github и Slack.

Предлага информация за производителността на страницата за тестване на регресии

Геолокация, достъпна от над 100 държави за локализирано сърфиране

Достъп до localhost, staging и частни уебсайтове за бързо внедряване

Мобилни инструменти за разработка, с които лесно можете да отстранявате грешки в Chrome и Safari дори на мобилни устройства

Ограничения

BrowserStack не предлага функции за тестване на сигурността.

Цени

Настолен компютър : 29 долара на месец

Настолни и мобилни устройства : 39 долара на месец

Team : 150 долара на месец (за пет потребители)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (462 рецензии)

Capterra: 4,4 от 5 (161 рецензии)

„Един от най-добрите инструменти за тестване на нашите уебсайтове и мобилни приложения на практически всички платформи и за гарантиране на съвместимостта на устройствата е BrowserStack. Автоматизацията на тестването е една от най-добрите функции. Той е лесен за настройка, лесен за използване и изключително сигурен. Тези реални телефони ни позволяват да изпробваме нашия уебсайт и приложенията в реалистична среда. Те са наистина полезни и подкрепящи във всички ситуации.“ —Abhishek P., G2 Reviews

4. Фалшив пълнител

FakeF il ler е разширение за браузър и инструмент за тестване на софтуер за автоматично попълване на полета с данни и тестване на функционалността на формуляри.

Като QA, можете да използвате FakeFiller, за да попълните бързо полетата за въвеждане с фалшиви данни, за да намалите времеемките и повтарящи се задачи по тестване на формуляри за вход и регистрация. Това разширение за браузъра ви спестява ценно време и ви прави много по-продуктивни, като автоматизира повтарящата се задача по попълване на формуляри и предлага разнообразна гама от полета за шаблони за всяка ситуация.

Най-добри функции

Създаване на шаблони за повтарящи се тестове на формуляри

Изберете от съществуващите стандартни случаи на употреба или създайте свои собствени.

Синхронизирайте настройките си в различни браузъри и устройства

Попълнете формуляр с произволна дължина с натискането на клавиш

Ограничения

Клавишните комбинации попълват предварително всичко на страницата, като понякога изтриват съществуващите полета.

Цени

Безплатно за 25 полета

Pro Месечен : 3,99 $ на месец

Pro Annual: 40 долара на година

Оценки и отзиви на клиенти

Ultimate Tools : 4. 1 от 5 (156 рецензии)

Chrome Web Store: 4. 2 от 5 (704 рецензии)

„Fake Filler е най-добрият. Изпробвал съм много други, но Fake Filler ги превъзхожда всички. Страхотни функции. Персонализиране на полета, настройки за експортиране/импортиране, синхронизиране, много опции. Настройките по подразбиране работят добре за повечето неща. Браво! Наличен е и за Firefox!“ — Джереми Х., Chrome Web Store Reviews

5. Mailinator

чрез Mailinator

Екипите за QA тестване могат да използват Mailinator за автоматизирано тестване на работни потоци на имейли, като 2FA удостоверяване, формуляри за регистрация или последователности за нулиране на пароли, и лесно да намерят тестови случаи за потенциални бъгове и регресионни тестове, които могат да прекъснат произволно потоците на регистрация.

Mailinator предлага неограничен брой частни пощенски кутии и частни домейни за разнообразни тестови случаи, както и уебхукове и API достъп, за да се гарантира сигурността на точките за достъп.

Най-добри функции

Неограничен брой частни пощенски кутии за тестване на безкраен брой имейл адреси

Ample Постоянно съхранение на тестови имейли

До 1000 получени имейла в секунда и над 3 милиона на месец

Правила за маршрутизиране за филтриране на тестове по IP и съдържание на имейли

До 5+ частни домейна, които могат да бъдат прегледани в един екран

Ограничения

Липсват опции за архивиране и опции за включване в бял/черен списък.

Цени

Verified Pro : Безплатно

Бизнес : 79 долара на месец

Business Plus : 159 долара на месец

Enterprise: 495 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,2 от 5 (8 рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (73 рецензии)

„Malinator е незаменим инструмент за натоварените QA екипи. Той наистина опростява управлението на имейли и SMS съобщения, така че имаме повече време да се съсредоточим върху QA дейностите.“ —Tony H., Capterra Reviews

6. TestRail

TestRail е платформа за управление на тестове, използвана за документиране и проследяване на плановете за тестване на QA екипа ви. QA специалистите могат да използват TestRail като инструмент за автоматизация на тестовете, за да оптимизират процесите си, да увеличат обхвата на тестовете и да получават информация в реално време.

TestRail помага за проследяване на напредъка в реално време и увеличава проследимостта на екипите за по-висока производителност при тестването и по-бързото доставяне на функции.

Най-добри функции

Тествайте различни изпълнения, планове и пакети на продукта

Персонализирани шаблони за по-бързо управление на тестовете

Версии на тестови случаи

Контрол на достъпа въз основа на роли за целия екип

Интегрира се с инструменти за проследяване на грешки и инструменти за производителност

Ограничения

Тестването за сигурност е с недостатъчни функции

Цени

Professional Cloud : Започва от 34 долара на месец/потребител

Enterprise Cloud : Започва от 69 долара на месец/потребител

Professional Server : 1905 долара годишно за пет потребители

Enterprise Server: 3600 долара годишно за пет потребители

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,3 от 5 (488 рецензии)

Capterra: 4,3 от 5 (165 рецензии)

„TestRail е част от ежедневната ми работа като QA. Има много функции, които ми харесват, и те продължават да се подобряват. Обичам организацията на тестовите случаи, тестовия набор и управлението на тестовите изпълнения. Функцията за важни събития също е много полезна при управлението на тестовите резултати между версиите. В началото функцията за тестовите случаи може да изглежда малко плашеща, но след като свикнете с нея, ще я обикнете.“ —Jessie S., G2 Reviews

7. Selenium

Selenium е платформа за автоматизирано тестване, която може да се използва за валидиране на уеб приложения в различни браузъри (Chrome, Safari, Edge и др.) и платформи. QA специалистите могат да използват Selenium за писане на тестови скриптове на множество езици, като Python, C# или Java.

Фреймворкът Selenium съдържа три инструмента, които QA екипите и организациите могат да използват за автоматизирани регресивни тестове (Selenium WebDriver), скриптове за възпроизвеждане на бъгове и тестване с помощта на автоматизация (Selenium IDE), както и за разпространение и изпълнение на тестове на meerdere машини и среди (Selenium Grid). В зависимост от нуждите на компанията и типа софтуерно тестване, което трябва да се изпълни, всеки от горните инструменти има своите предимства и недостатъци, които трябва да бъдат преценени.

Най-добри функции

Автоматизация на тестването на различни платформи и браузъри

Комуникира директно с браузъра (Selenium WebDriver)

Лесен достъп до DOM елементи по време на тестване

Поддържа тестването на уеб приложения с AJAX-базирани сценарии (Selenium WebDriver)

Ограничения

Тъй като това е инструмент с отворен код, инсталирането на инструментите в рамката може да бъде трудно без помощта на експерт.

Цени

Отворен код, разходите зависят от внедряването във всяка компания

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,2 от 5 (121 рецензии)

Gartner: 4,5 от 5 (444 рецензии)

„Selenium е мощен и популярен инструмент, който се използва широко за автоматизиране на всички видове уеб браузъри в индустрията, а способността му да симулира взаимодействията на потребителя с уеб страницата го прави подходящ за автоматизиране на задачи като тестване на уеб приложения, извличане на данни, анализ на данни и много други. Освен това, той поддържа много програмни езици, което помага за лесното му интегриране със съществуващите софтуерни системи. Наскоро Selenium ни помогна при изпълнението на безглави браузъри, което допринася за гъвкавостта и надеждността на скриптовете.“ —Arjun B., G2 Reviews

8. TestComplete

TestComplete е QA инструмент, използван за изпълнение на автоматизирани UI тестове, предлагащ възможност за тестване на настолни, уеб и мобилни приложения на над 2050 конфигурации на браузъри и платформи.

TestComplete е подходящ за Agile тестова среда, като предоставя автоматизиран записващ механизъм, функции за разработване на тестове, фокусирани върху ключови думи, и интеграции с инструменти за автоматизирано тестване като Jenkins и TeamCity, както и отчитане на тестове с Zephyr.

Най-добри функции

Създавайте сложни автоматизирани тестове с възможности за запис и възпроизвеждане

Пишете скриптове на различни програмни езици като Python, VBScript или Javascript

Готови за употреба интеграции с отворени тестови рамки като Selenium или SoapUI и с CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) инструменти като Jenkins и TestCity.

Двигател за разпознаване на обекти за откриване и автоматизирано тестване на GUI елементи

Извършвайте паралелни тестове в над 2050 отдалечени тестови среди

Ограничения

Двигателят за разпознаване на обекти може да не разпознае точно GUI елементите при тестване на различни размери на екрана.

Цени

Фиксирани (един потребител, физическа машина) TestComplete Base : от 1626 долара TestComplete Pro : от 2520 долара

Плаващ (много потребители, виртуални и физически машини) TestComplete Base : от 3253 долара TestComplete Pro : от 5045 долара

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,2 от 5 (97 рецензии)

Capterra: 4,0 от 5 (6 рецензии)

„TestComplete поставя по-голям акцент върху отдела за разработка на софтуер. Програмистите трябва да имат предвид как промените в етикетирането на обектите се отразяват на автоматизираното тестване. TestComplete може да се използва за различни видове тестване в различните отдели на нашите компании.“ —Roshan K., G2 Reviews

9. Jira

Jira е инструмент за проследяване на проблеми и управление на проекти за QA и гъвкави екипи, който предоставя готови за употреба табла Scrum и Kanban. Благодарение на възможностите на таблата, Jira може да бъде добавен към набора от инструменти на екипа за тестване на софтуер, за да осигури прозрачност в процесите на докладване на грешки и отчитане на производителността.

Jira може да помогне на вашия QA екип с мониторинга и напредъка на вашите пътни карти и като двигател на работния процес за автоматично задаване и приоритизиране на доклади за грешки.

Най-добри функции

Изберете от Kanban или Scrum табла

Могат да се използват на Mac, Windows, Linux и мобилни устройства.

Пътни карти, които могат да бъдат адаптирани за Agile спринтове

Готови шаблони за отчети и табла

Шаблони за автоматизация на повтарящи се процеси, като автоматично задаване на задачи и клониране на проблеми

Ограничения

Малко функции за сътрудничество за комуникация в екипа и е фокусиран повече върху дейността на инженерните екипи.

Цени

Безплатни

Стандартен: 7,75 $/месец на потребител

Премиум: 15,25 $/месец на потребител

Предприятия: свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,3 от 5 (5199 рецензии)

Capterra: 4,4 от 5 (13 149 рецензии)

„Jira е много практичен за управление на проблеми, като ни позволява да идентифицираме и документираме констатациите и да ги разрешим чрез логове, които ни помагат да прегледаме внимателно и да обмислим цялата релевантна информация. По този начин можем да предотвратим забавяне на проектния екип и да постигнем целите, етапите и резултатите на проекта навреме.“ — Pascual G., G2 Reviews

10. SoapUI

SoapUI е инструмент за тестване на API, който улеснява създаването, управлението и изпълнението на цялостни тестове на уеб услуги като GraphQL, REST или SOAP.

Това е един от най-добрите софтуерни инструменти за QA екипи, с които да започнат тестване на API, благодарение на лиценза за отворен код, и е особено мощен, когато се използва за функционално тестване и тестове за сигурност, като гарантира, че API работи както винаги и е достъпен както е предвидено.

Най-добри функции

Поддържат редица протоколи и технологии като HTTP, HTTPS и JDBC.

Лесно за изпълнение тестване, базирано на данни

Може да изпълнява тестове за уязвимост на сигурността

Бързо отстраняване на проблеми с Explorer за крайни точки

Лек интерфейс и лесен за разбиране от нови потребители

Ограничения

Липсва широка гама от интеграции с други инструменти

Цени

Отворен код

API Test Module: от 895 $/лиценз

Модул за виртуализация на API: от 1374 $/лиценз

API Performance Module: от 7308 $/лиценз

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (128 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (162 рецензии)

„Използвал съм SoapUI за цялостно тестване на API на REST, SOAP крайни точки и тестване на натоварването. В нашата организация обикновено тестваме натоварването на нашите приложения чрез SoapUI, за да проверим тяхната производителност. Той автоматично създава проект за тестване и проектът може да бъде запазен за бъдеща употреба. Общото ми впечатление е много задоволително, тъй като съм много доволен от функциите, които инструментът предлага при тестването на всякакви приложения.“ —J S., G2 Reviews

Има много добри инструменти за QA тестване, които могат да ви помогнат да отстранявате грешки по-бързо и по-ефективно. От инструменти за гъвкаво управление на проекти и проследяване на грешки като ClickUp, до инструменти за запис на екрана като Jam или инструменти за управление на тестови случаи като TestRail, можем да кажем, че има голямо разнообразие от подобрения, които те могат да внесат в работните си процеси.

Разбира се, не можем да очакваме, че всеки от горните инструменти ще бъде подходящ за всички. Работата на някои QA тестери може да е по-ръчна, а други може да използват повече инструменти за автоматизация.

Ако търсите гъвкава платформа с Agile шаблони, автоматизация на работния процес и широки възможности за интеграция, която да ви помогне да свържете вашите инструменти и ежедневни процеси, тогава обмислете да проучите ClickUp.

Независимо дали сте единственият QA в екипа си или сами ръководите екип, ClickUp ще ви помогне да ускорите процеса на докладване на грешки и ще ви помогне да управлявате, приоритизирате и проследявате всичките си тестове, грешки, междуотделна комуникация и много други – всичко това ви очаква да го откриете и приложите в своя набор от инструменти за тестване!

Гост автор:

Майкъл Строу е маркетинг мениджър в Jam, компания, която помага на хиляди екипи да доставят висококачествен софтуер по-бързо. В свободното си време той обича да яде вкусни бургери и да печели приятелски игри на UNO.