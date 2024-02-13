28 най-добри шаблона на ClickUp, които ще помогнат на вашия екип да работи по-умно

Имате нужда от помощ за стартиране на проект или ви липсва време и се нуждаете от бързо решение? Или може би искате да създадете последователни процеси между екипите и отделите?

Ето тук шаблоните на ClickUp се оказват полезни!

Разбираме, че търсенето в необятната мрежа на интернет или започването от нулата може да бъде обезкуражаващо, особено когато имате безкраен списък със задачи. Ето защо ClickUp е разработил разнообразна гама от шаблони за всеки екип и отдел във вашата организация, за да ви предостави необходимата подкрепа, за да останете организирани и ефективни.

ClickUp има за цел да предостави модерно решение за подкрепа на всички видове екипи в различни индустрии. Ето защо ние непрекъснато даваме приоритет на създаването на допълнителни ресурси, като шаблони, за да ви помогнем да реализирате най-добрите си идеи, да доставяте по-бързо и да повишите общата ефективност в цялата си организация.

След като това е казано, е време да включите екипите си в работата с шаблоните на ClickUp! ClickUp предлага над 1000 персонализируеми шаблона за всеки екип и обхваща широк спектър от случаи на употреба. И тъй като за нас е важно да бъдем ефективни и да спестяваме време, ние стеснихме избора до 28 от най-добрите шаблони на ClickUp, за да ви помогнем да започнете и да се насочите към постигането на целите си. 🚀

Екипът готов ли е? Да започваме.

28 шаблона на ClickUp за екипи

Шаблони за екип за управление на проекти в ClickUp

Шаблоните за управление на проекти могат да ви помогнат да стандартизирате процесите, да увеличите ефективността, да подобрите комуникацията, да управлявате рисковете и да внедрите най-добрите практики.

Ето четири от любимите ни шаблони за PMO екипи!

1. Шаблон за екип за управление на проекти

Шаблони за екип за управление на проекти от ClickUp

Екипите за управление на проекти (PMO) играят ключова роля в гарантирането, че проектите се изпълняват навреме, в рамките на бюджета и съгласно изискваните стандарти за качество, като същевременно управляват рисковете и очакванията на заинтересованите страни.

Поддържайте съгласуваност между проектите и екипите си и лесно контролирайте всички аспекти на даден проект – от планирането и стартирането до изпълнението, мониторинга и контрола, и приключването на проекта с шаблона за екип за управление на проекти от ClickUp!

Този шаблон включва:

Пет предварително създадени изгледа (PMO пътна карта, Wiki, формуляр за заявка и др.)

Персонализирани статуси и персонализирани полета

Етикети

ClickApps

Автоматизация

Използвайте този шаблон, за да премахнете изолираността и бариерите и да създадете структурата и организираната система, от които се нуждаете, за да управлявате лесно големи, сложни, мултифункционални проекти и програми от началото до края.

2. Шаблон за обхват на работата

Шаблон за обхват на работата от ClickUp

Документът за обхвата на работата е важен инструмент за управление на проекти, който помага за ефективното дефиниране, планиране и изпълнение на проекти. Той гарантира, че всички, участващи в проекта, са запознати с обхвата, целите и изискванията на проекта, което може да помогне за намаляване на недоразуменията и забавянията.

Постигнете съгласуваност между всички заинтересовани страни и успешно стартирайте всеки клиентски проект с шаблона „Обхват на работата“ от ClickUp! Този шаблон включва страница ClickUp Docs със следните ключови раздели, които определят обхвата на проекта:

Общ преглед

Контекст и цели

Резултати

Времева линия и етапи

Администрация

Одобрения

Този шаблон ефективно комуникира очакванията по проекта и документира границите, сроковете, ресурсите, целите, изискванията и друга ключова информация за обхвата на проекта, всичко това в кратък формат от една страница.

3. Шаблон за проследяване на срещи

Шаблони за проследяване на срещи от ClickUp

Срещите и планирането са от решаващо значение в управлението на проекти, тъй като гарантират, че всички са съгласувани, проблемите се решават и решенията се вземат съвместно. Проследяването им може да се окаже трудно без надеждна система за управление на комуникацията и срещите, особено при мултифункционални екипи и външна комуникация с клиенти.

Бъдете организирани – следете всичките си срещи и важните детайли, свързани с всяка от тях, за да сте в крак с графиците си за срещи и задачите за изпълнение с шаблона Meeting Tracker Template от ClickUp!

Този шаблон включва:

Четири предварително създадени изгледа (Табло, Срещи, Календар и др.)

Той включва и предварително зададени статуси, които ви насочват през работния процес, и персонализирани полета, които гарантират, че важните детайли са лесно видими с един поглед. Използвайте този шаблон, за да проследявате всичките си срещи и работа на едно място!

4. Шаблон на матрицата на Айзенхауер

Шаблон „Матрица на Айзенхауер“ от ClickUp

Матрицата на Айзенхауер е полезен инструмент за екипите за управление на проекти, който им помага да приоритизират задачите, да управляват ефективно времето си и да вземат по-информирани решения.

Подредете приоритетите си на цифрова бяла дъска с шаблона Eisenhower Matrix Template от ClickUp!

Този шаблон включва:

ClickUp Whiteboard

Изглед на таблото с Swimlane

Дневен ред в изглед „Списък“

Ръководство за шаблоните

И още

Цифровите бели дъски на ClickUp са полезни за визуалните ученици, като предоставят ясна презентация на приоритетите. Използвайте този шаблон, за да приоритизирате задачите, да помогнете на екипа си да остане на път и да управлявате ефективно спешните и важни задачи.

Шаблони за гъвкави екипи на ClickUp

Агилните екипи използват итеративен и инкрементален подход към разработката на софтуер, който набляга на сътрудничеството, гъвкавостта и удовлетвореността на клиентите.

За да работят бързо и да поддържат темпото и характера на процеса, те трябва да се възползват от гъвкави инструменти за управление на проекти с шаблони. Шаблоните за гъвкави екипи осигуряват последователност, ефективност, качество, комуникация и обучение, като същевременно позволяват непрекъснато усъвършенстване.

Затегнете коланите и поддържайте екипа си на бързата писта към финалната линия с нашите четири най-добри шаблона на ClickUp за Agile екипи!

5. Шаблон за софтуерни екипи

Шаблони за софтуерни Agile екипи от ClickUp

Agile шаблоните могат да помогнат на софтуерните екипи да работят по-ефективно и ефикасно, като стандартизират процесите си, спестяват време, подобряват качеството и улесняват комуникацията. Съгласувайте екипа си по отношение на графици, цели и други с шаблона за софтуерни екипи на ClickUp!

Този усъвършенстван шаблон включва:

Шест предварително създадени изгледа (табло, списък и др.)

ClickApps

Потребителски полета

Персонализирани статуси

Етикети

Ръководство за шаблоните

И още

Този шаблон оптимизира работния процес за софтуерните екипи, включително продуктовия, дизайнерския, инженерния и QA екипа, като позволява сътрудничество в едно пространство и поддържа гъвкави Scrum или Kanban методологии, от продуктовата пътна карта до доставката на функции и отстраняването на бъгове.

Опитайте този изчерпателен шаблон, за да оптимизирате процесите си по разработване на софтуер, да управлявате ефективно проектите си за разработване на софтуер и да осигурите ясен и структуриран подход към събирането на изисквания, проектирането, разработването, тестването и внедряването!

6. Шаблон за проследяване на грешки и проблеми

Шаблони за проследяване на грешки и проблеми от ClickUp

Проследяването на бъгове и проблеми е съществена част от гъвкавия процес на разработка, като помага на екипите да доставят висококачествени продукти и непрекъснато да подобряват процесите.

Насърчавайте междуфункционалното сътрудничество, подобрете видимостта на проектите и създайте протоколи за приоритизиране, проследяване и управление на бъгове и проблеми с шаблона за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp!

Този усъвършенстван шаблон включва:

Пет предварително създадени изгледа (Формуляр за подаване на бъгове, Списък с докладвани бъгове, Табло с бъгове и др.)

Персонализирани полета и персонализирани статуси

Автоматизация

Ръководство за шаблоните

И още

Този шаблон в ClickUp предлага мощно решение за управление на задачи, отчитане и проследяване, което позволява на проектните екипи да управляват напредъка, да намаляват рисковете и да оптимизират ресурсите. Той също така предоставя централизиран център за разрешаване на бъгове и проблеми и насърчава сътрудничеството между отделите, за да се гарантира последователна комуникация, навременно разрешаване на проблеми и по-добра видимост на състоянието на проекта.

7. Шаблон „Канбан за разработка на софтуер“

Шаблони Kanban за разработка на софтуер от ClickUp

Kanban е популярна гъвкава методология и метод за визуално управление на работния процес, при който работата се представя чрез карти, които преминават през различни етапи от процеса на разработване на софтуер, от забавяне до завършване.

Ако искате да подобрите процеса на разработване на софтуер, внедряването на шаблона Kanban за разработване на софтуер от ClickUp може да бъде чудесна първа стъпка! Той включва предварително създадени функции за оптимизиране на приемането на заявки, организиране на задачи, бъгове и проблеми, лесно визуализиране на работния процес и наблюдение на състоянието на всяка задача.

Този шаблон включва:

Kanban табло

Kanban Backlog

Ръководство за шаблоните

Предварително зададени персонализирани статуси и персонализирани полета

Автоматизация

И още

Създайте солидна основа и се подгответе да се справите уверено с всеки етап от процеса на разработване на софтуер с този шаблон и се възползвайте от предимствата на структурирания подход към разработването на софтуер!

8. Шаблон за проследяване на грешки

Шаблони за проследяване на грешки от ClickUp

Процесът на разработване на софтуер е податлив на грешки и бъгове. Когато не се разрешават навреме, тези проблеми могат да причинят забавяния в процеса на разработване, да забавят удовлетворението на клиентите и да предизвикат тяхното недоволство. Необходима ви е система за мониторинг и регистриране, за да управлявате ефективно тези проблеми.

Използвайте шаблона за проследяване на грешки на ClickUp, за да създадете солидна основа за регистриране, наблюдение и проследяване на грешки и проблеми, проследяване на напредъка и идентифициране на потенциални препятствия.

Този шаблон включва:

Шест предварително създадени изгледа (Докладвани бъгове, Табло със състоянието, Формуляр за подаване на бъгове и др.)

Персонализирани полета и персонализирани статуси

Ръководство за шаблоните

Оптимизирайте процеса на проследяване на грешки и осигурете на екипа си за разработка последователна и надеждна система за регистриране и наблюдение на грешките, когато възникнат, като същевременно помагате за приоритизиране на проблемите въз основа на тяхната тежест и спешност.

Шаблони на продуктовия екип на ClickUp

Продуктовите екипи играят жизненоважна роля в разработването, пускането на пазара и поддържането на продукти и услуги, които отговарят на нуждите и очакванията на клиентите им. А за да напредват ефективно с проектите и да следват цикъла на разработване на продуктите, екипите могат да използват ClickUp за управление на продукти и да обединят мултифункционални екипи в една централизирана платформа, като ги поддържат съгласувани по отношение на общите цели, графици и др.

Готови ли сте да доставяте по-бързо? Създадохме списък с шаблони за продуктови екипи и избрахме четири от най-добрите ни продуктови шаблони, за да ви помогнем да реализирате вашата продуктова визия!

9. Шаблон за пътна карта на продукта

Шаблони за продуктова пътна карта от ClickUp

Шаблонът „Пътна карта на продукта“ на ClickUp предоставя макроикономическа представа за визията, посоката и ангажиментите на функциите и инициативите за даден продукт и помага на екипите да приоритизират усилията си за развитие, да останат отговорни и да следят напредъка към целите на продукта.

Този шаблон включва:

Седем предварително зададени изгледа (Формуляр за заявка за продукт, Тримесечна пътна карта, Бележки към версията и др.)

Персонализирани полета и персонализирани статуси

Етикети

Ръководство за шаблоните

С този шаблон продуктовите мениджъри могат лесно да проследяват и споделят продуктовата пътна карта, да информират ръководството за седмичния напредък в изпълнението и да публикуват бележки за версиите както вътрешно, така и външно. Опитайте този шаблон и открийте как може да помогне на вашия продуктов мениджмънт екип да работи по-ефективно и в по-добра сътрудничество!

10. Шаблон за документ с изисквания към продукта

Шаблон за документи с изисквания към продукта от ClickUp

Документът с изисквания към продукта (PRD) е изчерпателно ръководство, което очертава ключовите детайли на даден продукт или функция, включително кой, какво, защо, кога и как се разработва. С напредването на разработката и разкриването на нова информация, PRD трябва да се актуализира непрекъснато, за да се гарантира съгласуваност между всички екипи.

Внедряването на шаблона за документи с изисквания към продукта от ClickUp може да ви помогне да оптимизирате този процес и да улесните екипа си в създаването на изчерпателни и организирани документи с изисквания към продукта. Той е проектиран да помогне на екипите ви по продукти, дизайн и инженеринг да работят ефективно заедно, улеснява дългосрочното сътрудничество и ясно комуникира приоритетите на отговорните за изпълнението на задачите. С този шаблон можете да сте сигурни, че всички са на една и съща страница през целия цикъл на разработване, от идеята до пускането на пазара.

11. Шаблон за бележки към версията

Шаблон за бележки към версията от ClickUp

Бележките към версията са важен инструмент за вътрешна и външна комуникация, който предоставя информация за най-новите актуализации, функции и корекции на грешки за дадена версия на продукта. Те държат вашите вътрешни екипи в течение и предоставят на вашите клиенти ясна информация за промените, новостите и ползите за тях.

Стандартизирайте и оптимизирайте процеса на създаване на бележки за версиите, като внедрите шаблона за бележки за версиите на ClickUp!

Този шаблон включва:

15 ClickUp Docs с вложени страници, за да поддържате организирани бележките си за пускане на продукта

Разгледайте отвътре какво използват нашите собствени продуктови екипи в ClickUp, за да споделят вътрешни и външни бележки за пускането на продукти, и използвайте тази примерна структура като отправна точка за създаване на подробни, но лесни за възприемане бележки за пускането на продукти.

12. Шаблон за документ с кратко описание на продукта

Шаблон за продуктово описание от ClickUp

Един добър продуктов бриф дефинира продукта, поставя ясни цели, съгласува заинтересованите страни, насочва вземането на решения и предоставя отправна точка през целия процес на разработване на продукта.

С шаблона за продуктово резюме на ClickUp вашият продуктов екип ще има достъп до пълен шаблон за попълване, който ще подпомогне успешното пускане на продукта, като буквално ще останете на една и съща страница – страницата ClickUp Doc.

Този шаблон включва:

Осем страници ClickUp Docs с шаблони за планове за пускане на продукти, продуктови резюмета и др.

Този предварително създаден ClickUp Doc ще ви помогне незабавно да организирате най-важните елементи от разработката на вашия продукт в един кохерентен документ. И тъй като ClickUp Docs предлага възможности за коментиране и съвместно редактиране, екипите могат да оставят коментари във вашия шаблон Doc за незабавно сътрудничество или да присвоят коментари на конкретни колеги, когато е необходимо тяхното мнение – вече няма да губите следа от редакциите или обратната връзка.

Шаблони за маркетингов екип на ClickUp

За да поддържат всички движещи се части, срокове и ресурси под контрол, специализираните маркетингови екипи се нуждаят от инструмент за управление на проекти, който може ефективно да преведе проектите им от начало до край и да отговори на уникалните нужди и работния процес на всеки екип. От екипите за съдържание до дизайна, събитията, маркетинговите операции и др., гъвкавата платформа и персонализираните шаблони на ClickUp могат да помогнат на всеки маркетингов екип да сътрудничи безпроблемно и да установи рационализиран работен процес, който им позволява да работят най-добре.

Обединете всичките си маркетингови екипи по отношение на целите, ресурсите, графиците, съобщенията и др. с шаблоните на ClickUp. Разполагаме с пълна библиотека от маркетингови шаблони, от които можете да избирате, а за да ви улесним, сме подбрали най-добрите шаблони на ClickUp, създадени специално за маркетингови екипи!

13. Шаблон за маркетингови екипи

Шаблон за маркетингови екипи от ClickUp

С разрастването на бизнеса и разпръскването на екипите може да бъде предизвикателство да останете в центъра на всичко и да избегнете пропуски или прекъсвания в процесите. За маркетолозите е важно също да имат бърз и лесен достъп до ключови информации.

Съберете всичките си маркетингови екипи под един покрив, създайте оптимизиран работен процес за екипите в цялата организация и поддържайте всички в синхрон с шаблона за маркетингови екипи на ClickUp!

Този шаблон включва:

Шест предварително създадени изгледа (организационна диаграма, формуляр за маркетингови заявки, маркетингова уики и др.)

ClickApps (проследяване на времето, етикети, приоритети и др.)

Персонализирани полета и персонализирани статуси

Този усъвършенстван шаблон осигурява солидна и мащабируема основа за маркетинговите екипи, с пълна видимост на подробностите по проекта и персонализирани изгледи. Дайте възможност на вашите екипи да се справят с предизвикателствата и възможностите в постоянно променящата се маркетингова среда. Използвайте този шаблон, за да създадете стабилна система за вашите маркетингови проекти.

14. Шаблон за дейностите на маркетинговия екип

Шаблон за операции на маркетингови екипи от ClickUp

Дейностите на маркетинговия екип включват широк спектър от задачи, от планиране и изпълнение на маркетингови кампании до управление на бюджети, анализ на данни и оптимизиране на маркетинговите процеси. С шаблона за дейности на маркетинговия екип от ClickUp ще имате точно това, от което се нуждаете, за да започнете да настройвате дейностите си в ClickUp.

Този шаблон включва:

Използвайте този усъвършенстван шаблон, за да създадете OKR за екипа, да подкрепите кариерното развитие, да въведете нови членове в екипа и да получите достъп до примери за дефиниране на вашите маркетингови процеси в ClickUp.

15. Шаблон за управление на съдържанието

Шаблон за управление на съдържанието от ClickUp

Маркетингът на съдържание е мощна стратегия, която може да помогне на бизнеса да се свърже, да ангажира и да изгради доверие с аудиторията си. А с добре изработена стратегия за маркетинг на съдържание и посветен екип от експерти, организациите могат да се възползват от силата на маркетинг на съдържание, за да привлекат трафик, да генерират потенциални клиенти и в крайна сметка да разрастват бизнеса си по устойчив и значим начин.

Предоставете на вашите екипи за съдържателен маркетинг организирана система за управление на различни видове инициативи и проекти с шаблона за управление на съдържание от ClickUp!

Този шаблон включва:

Осем предварително създадени изгледа (Team Docs, Timeline, Gantt, Board и др.)

Ръководство за шаблоните

Този шаблон опростява съдържателния маркетинг, като предоставя всичко необходимо за планиране и създаване на съдържание в различни канали. Той поддържа цялостен работен процес, от приемане на заявки до доставка на съдържание, включително поддържане на редакционен календар. Запознайте се с новия си универсален шаблон за нуждите ви в областта на съдържателния маркетинг.

Бонус шаблони

Използвайте шаблоните за календар на съдържанието, за да подобрите редакционния си календар и да се уверите, че предоставяте качествено съдържание по график.

16. Шаблон за стратегически маркетингов план

Шаблон за стратегически маркетингов план от ClickUp

Стратегическият маркетингов план предоставя ясна и изчерпателна пътна карта, която очертава маркетинговата стратегия, целите и тактиките на компанията, заедно с план за действие за постигане на тези цели.

Очертайте маркетинговата стратегия на вашата компания, както и целите за постигане на вашите задачи и цели с шаблона за стратегически маркетингов план на ClickUp!

Този шаблон включва:

Два предварително създадени изгледа (Табло и Списък с OKR)

Персонализирани полета и персонализирани статуси

Ръководство за шаблоните

Използвайте този ClickUp, за да управлявате всичките си маркетингови проекти, и този шаблон, за да създадете стратегически маркетингов план и да получите примери за определяне на целите и ключовите резултати (OKR), подробен план за изпълнение на тези OKR и начин за проследяване на напредъка към тези цели и бюджети.

Шаблони за екипа по продажбите на ClickUp

Чрез внедряването на ClickUp като инструмент за управление на проекти за екипите по продажбите, можете да се уверите, че вашият екип разполага с функции, които да му помогнат да привлича, поддържа и сключва сделки с потенциални клиенти, като същевременно поддържа връзка с екипите в цялата организация.

Започнете и настройте правилно ClickUp. Ето четири от най-добрите шаблони на ClickUp за екипи по продажбите!

17. Шаблон за CRM

CRM шаблон от ClickUp

Надеждното и организирано управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) може да ви помогне да следите потенциалните си клиенти на различни етапи от пътуването им като клиенти и да помогне на вашия екип по продажбите да бъде в крак с контактите, последващите действия и всичко останало, от което се нуждаят, за да сключат сделката и да спечелят лоялността на клиентите.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти, който предлага напълно персонализирана платформа, така че можете да я конфигурирате по всякакъв начин, по който желаете. Това означава, че можете да създадете CRM за управление на вашите продажби и достъп до цялата си работа, да сътрудничите с вътрешни екипи и външни страни и да следите целите и напредъка си на едно място. За да започнете, използвайте CRM шаблона на ClickUp!

Този шаблон включва:

Четири предварително създадени изгледа (списък, табло, шаблони за бяла дъска и документи)

Потребителски полета и статуси

Автоматизация

Ръководство за шаблоните

И още

Този лек и мощен CRM има всичко необходимо за функционална и мащабируема система и управлява вашия продажбен процес, включително проследяване на потенциални клиенти, сделки, акаунти и контакти.

Бонус

Създайте CRM за всякакви случаи на употреба и използвайте тези CRM шаблони от ClickUp, за да започнете по правилния път!

18. Шаблон за план за продажби и маркетинг

Шаблон за продажби и маркетинг от ClickUp

Екипите по продажби и маркетинг трябва да работят в тясно сътрудничество, за да гарантират, че комуникацията е съгласувана и ресурсите са максимално оползотворени, за да се постигнат най-добри резултати и възвръщаемост на инвестициите за вашия бизнес.

Изградете машина за генериране на приходи и създайте солидна система, която интегрира вашите маркетингови и продажбени цели, като внедрите шаблона за продажби и маркетинг на ClickUp!

Този шаблон включва:

Пет предварително създадени изгледа (маркетингова тръба, цели, маркетингова времева линия и др.)

Персонализирани полета и персонализирани статуси

Ръководство за шаблоните

Създаването на реалистични, организирани и изчерпателни планове за продажби и маркетинг е една от най-важните им отговорности. Използвайте този шаблон, за да очертаете общите си цели и да създадете планове за действие, които могат да се проследяват.

19. Шаблон за KPI за продажбите

Шаблон за KPI за продажби от ClickUp

Ключовите показатели за ефективност (KPI) в продажбите осигуряват последователен и ефективен подход за проследяване и подобряване на продажбите, идентифициране на възможности и увеличаване на приходите. Лесно задавайте, управлявайте и проследявайте всичките си KPI в продажбите и вземайте по-информирани решения, основани на данни, с помощта на шаблона за KPI в продажбите на ClickUp!

Този шаблон включва:

Четири предварително създадени изгледа (седмичен отчет, месечен отчет, табло с приходите за месеца и др.)

Персонализирани полета и персонализирани статуси

Ръководство за шаблоните с видео урок

Използвайте този шаблон, за да проследявате показателите за продажбите и да поддържате екипите си на път към постигането на целите им.

20. Шаблон за ежедневен отчет за продажбите

Дневен отчет за продажбите от ClickUp

Екипите по продажбите, ръководството и заинтересованите страни се нуждаят от отчети за продажбите, за да получат представа за резултатите, растежа и възможностите в продажбите, да помогнат за прогнозирането на бъдещите продажби и да поддържат темпото за постигане на целите. Документирайте ясно и следете ежедневния си обобщен отчет за продажбите с Daily Sales Report от ClickUp!

Този шаблон включва:

Страница ClickUp Doc с раздели за отразяване на ежедневния преглед на продажбите и представянето на продуктите

Поддържайте организация и идентифицирайте области за подобрение, за да можете да коригирате стратегиите си съответно с този шаблон на ClickUp Doc за екипи по продажбите.

Шаблони за екип за дизайн на ClickUp

Ясно е, че в дизайнерските проекти са замесени много движещи се части и хора – имате нужда от гъвкаво и надеждно решение. ClickUp е едно от най-добрите решения за управление на проекти за дизайнерски екипи, защото предлага множество функции за поддържане на реда в многобройните задачи, управление на заявките и ускоряване на процеса на одобрение.

А какво да кажем за работата с други екипи? ClickUp може да приспособи всеки екип и да ги събере на едно място, което прави междуфункционалната комуникация и сътрудничество по-лесни от всякога.

Готови ли сте да създадете добре смазана система в ClickUp? Изброили сме четири от най-добрите шаблони на ClickUp за дизайнерски екипи, с които да оптимизирате работния си процес и да спестите време за по-творческата част от работата си!

21. Шаблон за творчество и дизайн

Шаблон за творчество и дизайн от ClickUp

Дизайнерските и творческите екипи често получават заявки от различни отдели за проектиране и разработване на творчески продукти.

Шаблонът за творчество и дизайн на ClickUp подобрява творческия процес, като осигурява структуриран работен процес от приемането до доставката.

Този шаблон включва:

Шест предварително създадени изгледа (Формуляр за творчески запитвания, Творчески процес, Документи на екипа и др.)

Персонализирани полета и персонализирани статуси

Ръководство за шаблоните

Използвайте този шаблон, за да установите цялостен работен процес, който обхваща всичко от приемането на заявката до планирането с творчески кратки документи и изпълнението на проекта с помощта на подзадачи, и получите пример, който ще ви помогне да създадете библиотека с ресурси в ClickUp.

22. Шаблон за указания за бранда

Шаблон за указания за бранда от ClickUp

Насоките за бранда служат като изчерпателен справочник, който очертава правилата и стандартите на компанията, за да се поддържа последователност на бранда в различни канали. Очертайте и документирайте ясно насоките на вашата компания с шаблона за насоки за бранда на ClickUp!

Този шаблон включва:

Страница ClickUp Docs с раздели за най-добри практики, активи и др.

Използвайте този шаблон, за да създадете ресурс за екипите от различни отдели и да им дадете достъп до подходящи материали, когато промотират, споменават или се позовават на марката на компанията.

23. Шаблон за творчески брифинг

Шаблон за творчески брифинг от ClickUp

Креативните брифинги служат като пътна карта и очертават целите, изискванията и спецификациите на креативния проект.

Предоставете ясни и лесни за следване указания с помощта на шаблона Creative Brief Template от ClickUp!

Този шаблон включва:

Страница ClickUp Docs с раздели за обзор на проекта, цели, целева аудитория и др.

Използвайте този шаблон, за да постигнете съгласуваност между екипа за творческо производство и другите заинтересовани страни и да реализирате успешно всеки творчески проект.

24. Шаблон за кратко описание на дизайна на бяла дъска

Шаблон за дизайн на бяла дъска от ClickUp

Дизайнерските брифинги помагат на екипите да установят ясни цели, изисквания към проекта и други елементи от дизайнерския процес.

Създайте ясен визуален образ на вашия дизайн бриф, в който можете да предоставите подробни указания с шаблона Design Brief Whiteboard Template от ClickUp!

Този шаблон включва:

Персонализирана бяла дъска ClickUp с предварително зададени секции за записване на важни детайли от дизайна.

Оптимизирайте процеса на проектиране, поддържайте синхронизация между вътрешните и външните екипи по отношение на целите и се уверете, че всички разбират обхвата на проекта с този шаблон за бяла дъска.

Шаблони за екип за събития на ClickUp

Планирате събитие или обмисляте такова? Независимо дали планирате събитие по лични или професионални причини, можете да използвате ClickUp като инструмент за управление на проекти за събития!

Виждали сме как нашите клиенти използват ClickUp за планиране на най-различни събития, от глобални конференции и сватби до концерти. Но те не са единствените, които използват ClickUp за управление на събития. Гордеем се да кажем, че нашият собствен екип за събития използва ClickUp за управление и реализация на грандиозни събития, включително нашата конференция за максимална продуктивност LevelUp!

За да помогнем на вашия екип за събития успешно да планира и стартира всякакъв вид събитие, ние сме подбрали списък с шаблони за планиране на събития и сме избрали четирите най-добри шаблона за екип за събития в ClickUp!

25. Шаблон за маркетинг на събития

Шаблон за маркетинг на събития от ClickUp

Планирането и провеждането на успешно събитие включва управление на множество екипи, бюджети, графици и ресурси. Ето защо екипите, организиращи събития, се нуждаят от инструмент за управление на проекти, за да установят рационализиран работен процес и да управляват всички аспекти на планирането на събитията.

Време е да се заемете с планирането на събития и да използвате шаблона за маркетинг на събития на ClickUp!

Този шаблон включва:

Пет предварително създадени изгледа (списък за проследяване на събития и изглед на табло, календар на събития и др.)

Персонализирани полета и персонализирани статуси

Ръководство за шаблоните

С ClickUp екипите, занимаващи се с организиране на събития, могат да създадат система, която отговаря на техните уникални нужди, и да персонализират цялата платформа, за да отговаря на изискванията на проекта, предпочитанията за работния процес и другите екипи в организацията. Използвайте този шаблон, за да следите всички свои маркетингови събития на едно място.

26. Шаблон за планиране на големи събития

Шаблон за планиране на големи събития от ClickUp

Организирате или планирате голямо маркетингово събитие?

Планирането на мащабни събития може да бъде трудно. Ето защо създадохме шаблона за планиране на големи събития от ClickUp, за да ви помогнем да работите по-ефективно, като опростяваме и автоматизираме ръчните процедури и съхраняваме цялата информация за задачите на едно място, както преди, така и след събитието.

Този шаблон включва:

Четири предварително създадени изгледа (кратко описание на събитието, протокол от среща и др.)

Персонализирани статуси

Ръководство за шаблоните

Използвайте този шаблон, за да автоматизирате планирането на задачи и проследяването на ресурси, и го превърнете в едно гише за следващия си голям проект за планиране на събития.

27. Шаблон за прессъобщение

Шаблон за прессъобщение от ClickUp

Прессъобщение е официален писмен документ, предоставен на медиите за събитие, пускане на продукт, услуга или други съобщения. Очертайте и запечатайте всички ключови елементи на следващите си прессъобщения с шаблона за прессъобщения на ClickUp!

Този шаблон включва:

ClickUp Docs със структуриран пример за прессъобщение

Създайте система за изготвяне и споделяне на важни съобщения на компанията с този шаблон на ClickUp Doc за прессъобщения.

28. Шаблон за кратко описание на събитие

Шаблон за кратко описание на събитие от ClickUp

Всяко успешно събитие започва с подробно планиране. Използвайте шаблона за събития на ClickUp, за да очертаете обобщение на вашите цели, показатели за успех, етапи и други ключови елементи на вашите събития!

Този шаблон включва:

ClickUp Doc с вложени страници за обобщение и график на събитията

Поддържайте организация, създайте съгласуваност между всички заинтересовани страни и започнете планирането на събитието си с този шаблон.

Шаблони на ClickUp: Вашият нов помощник за продуктивност

Ето го – 28 от любимите ни шаблони на ClickUp за управление на проекти, гъвкави екипи, маркетинг, продажби, дизайн и екипи за събития!

Знаем, че започването на нещо ново или измислянето на добра система може да бъде предизвикателство. Ето защо ClickUp има за мисия да създаде и сподели хиляди шаблони за всеки екип в различни индустрии. Тези шаблони са създадени с оглед на вашите цели и проблеми и предоставят основата, от която се нуждаете, за да стартирате всеки проект.

И точно като платформата ClickUp, тези шаблони са напълно персонализируеми. Започнете да използвате ClickUp безплатно и използвайте нашите шаблони, за да получите солидна отправна точка, след което ги персонализирайте, за да отговарят на вашите уникални нужди, предпочитания и изисквания.

Не започвайте от нулата. Започнете с увереност и поддържайте последователност във всичките си процеси. Време е да работите по-умно и да се възползвате от модерните решения в ClickUp – вашият нов помощник за продуктивност. 😉