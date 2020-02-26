Agile екип: какво е това и как да го създадете и управлявате

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Какво е Agile екип?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Agile екипът е специализиран проектен екип, създаден да се справя с по-малките цикли на развитие на Agile проектния мениджмънт. " } },{ "@type": "Question", "name": "Как един Agile екип може да повиши вашата продуктивност?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Agile екипите са малки, самодостатъчни екипи, в които приносът на всеки член се цени. Тъй като структурата на Agile екипа позволява бързи срокове за изпълнение, е по-лесно да се спази бюджетът. " } }] }

Искате да разберете какво е Agile екип и да научите как да станете такъв?

След като много компании възприемат Agile подхода за своите проекти, той бързо се превръща в предпочитан подход за управление за повишаване на производителността.

Но какво е Agile екип? И как вашият екип може да стане такъв?

Ето всичко, което трябва да знаете.

Да започнем.

Какво е Agile екип?

Agile екипът е специализиран проектен екип, създаден, за да отговори на нуждите на Agile управлението на проекти.

Преди да преминем към обяснението на структурата на Agile екипа, е важно да разберем какво е Agile управление на проекти:

Какво е Agile управление на проекти?

Agile управлението на проекти е модерен метод за управление на проекти, който разделя целия проект на по-малки цикли на разработка. Като разделяте проекта си на по-малки цикли, ще можете да включвате непрекъснато обратната връзка от клиентите и да им предоставите краен продукт, с който те да са доволни.

Тези цикли, или „спринтове“, се разпределят между различни, независими Agile екипи във вашата компания, за да се повиши скоростта и ефективността.

Въз основа на Agile Manifesto, този процес на управление дава приоритет на тестово ориентираното разработване в отговор на обратната връзка от клиентите.

Как помагат тези спринтове?

С тези спринтове можете да разделите вашия проект, за да включите обратната връзка от клиентите на всички нива.

Например, ако работите по приложение, можете да разработвате по една функция по време на всеки спринт. След като всяка функция (спринт) бъде завършена, можете да помолите клиентите си да я изпробват и да ви дадат обратна връзка за това, което им харесва и което не им харесва.

След като включите обратната връзка, можете да преминете към следващия набор от функции (спринт)!

Как това помага?

Тъй като не предполагате какво иска клиентът, можете да му предоставите краен продукт, който наистина е създаден с неговото участие!

Структурата на Agile екипа

Agile екипите обикновено са малки, високопроизводителни екипи от 5-11 членове с допълващи се умения. За разлика от другите проектни екипи, Agile проектните екипи трябва да бъдат много адаптивни и самодостатъчни.

Защо?

Защото те трябва да се справят с променящите се изисквания на клиентите на всеки етап от проекта!

За да постигнат тази динамика в екипа, те обикновено са структурирани по следния начин:

А. Собственик на продукта

Собственикът на продукта е връзката между клиента и екипа. Той ще наблюдава цялата операция и ще събира обратна връзка от клиентите. Той предава изискванията на клиентите на проектния екип и се уверява, че екипът остава фокусиран върху тези изисквания.

Б. Проектен мениджър

Проектният мениджър държи членовете на екипа отговорни и им помага, когато е необходимо. Мениджърите получават обратна връзка от клиента от продуктовия собственик и ръководят екипа през спринта.

C. Членове на екипа

Членовете на екипа са тези, които работят по проекта. Макар че те са предимно самостоятелни, проектният мениджър може да ги насочва, за да се фокусират върху задачите и дейностите си.

Д. Заинтересовани страни в проекта

Макар и да не участват непременно в разработването на проекта, заинтересованите страни от проекта имат връзка с него.

Заинтересованите страни включват членове с различни умения, като старши проектни мениджъри, маркетинг специалисти и членове на екипа за поддръжка, чиито мнения насочват проекта в правилната посока.

Не забравяйте, че Agile управлението на проекти е широк стил на управление, който има много варианти.

От тези варианти подходът Scrum е един от най-популярните Agile методи. За разлика от другите варианти на Agile, Scrum има много специфична екипна структура.

Ето по-подробен поглед върху процеса Scrum и изграждането на екипа:

Процесът Scrum – Подобно на Подобно на Agile процеса , Scrum разбива един голям проект на малки части, които проектните екипи (Scrum екипи) обработват една по една.

Scrum екипът – Идеалният Scrum екип обикновено е малък екип от 5-6 члена. Проектният мениджър става „Scrum Master” и провежда ежедневни – Идеалният Scrum екип обикновено е малък екип от 5-6 члена. Проектният мениджър става „Scrum Master” и провежда ежедневни Scrum срещи , за да поддържа екипа в правилната посока.

Как Agile екипът се различава от другите екипи?

Традиционните дейности на проектните екипи са много строги и структурирани.

Обикновено в тези системи са включени цели отдели, което може да удължи продължителността на проекта до над три до четири месеца!

Ето как Agile подобрява традиционните методи:

А. По-добре подготвени да се справят с променящите се нужди на клиентите

Традиционните проекти обикновено не включват обратна връзка от клиентите, докато продуктът не е вече завършен и пуснат на пазара.

Макар че това позволява на екипите да работят без прекъсване, то може да доведе до получаване от страна на клиентите на продукт, който не отговаря на техните нужди.

Тъй като Agile процесът на разработка дава на вашите клиенти широки възможности за обратна връзка, е лесно да адаптирате крайния продукт към техните нужди. Вие не създавате продукт с това, което мислите, че те искат – вие всъщност ги включвате в процеса!

Традиционните екипи нямат капацитет да правят чести промени в продукта.

Но Agile екипите са – е, „Agile“! Те са структурирани така, че да се адаптират бързо към промени в посоката в съответствие с обратната връзка от клиентите.

Б. По-добра отчетност

Един от основните проблеми при традиционното управление на проекти е липсата на отговорност. При големи проекти, изпълнявани от големи групи хора, е лесно служителите да не знаят точно каква е ролята им или какво се очаква от тях.

С Agile практики обаче всеки знае точно какво трябва да прави.

Защо?

Тъй като екипът е толкова малък, на всички е лесно да знаят какво точно им е възложено. С проектен мениджър (или Scrum майстор) и продуктов мениджър, които наблюдават нещата, те могат да получат незабавна обратна връзка за работата си.

Освен това, тъй като Agile резултатите могат да се променят постоянно в рамките на толкова кратки срокове, всеки ТРЯБВА да е в течение с всичко, за да свърши работата навреме!

Как Agile екипът може да повиши вашата продуктивност?

Agile екипите са малки, самодостатъчни екипи, в които приносът на всеки член се цени. Тъй като структурата на Agile екипа позволява бързи срокове за изпълнение, по-лесно е да се спази бюджетът.

Макар че Agile подходът беше ограничен до разработката на софтуер, това вече не е така.

Agile разработката на софтуер не е единственият начин да се възползвате от този подход.

Agile може да помогне на всеки екип!

Ето как:

1. По-бързи срокове за изпълнение

Когато разделите проектите си на по-малки, управляеми части, те стават по-лесни за изпълнение.

Освен това, тъй като Agile методите са създадени, за да се справят с променящите се изисквания на проектите, обратната връзка не забавя Agile доставката по същия начин, по който се отразява на традиционните проекти.

2. Разходи и ползи от Agile екипите

Тъй като структурата на Agile екипа позволява бързи срокове за изпълнение, е по-лесно да се спази бюджета.

Помислете за това.

Тъй като имате уменията да се справяте с променящите се изисквания, увеличаването на обхвата няма да повлияе на крайния резултат на Agile екипа по същия начин, по който се отразява на традиционния екип.

3. По-добро морално състояние на служителите

Тъй като Agile екипите са малки, самодостатъчни екипи, приносът на всеки член се цени. Всеки, от членовете на Agile екипа до заинтересованите страни, има важна роля, което може да повиши чувството им за постижение.

Освен това, тъй като проектните мениджъри трябва само да насочват екипа в правилната посока, екипът сам трябва да свърши работата. Това ще повиши самочувствието им и ще подобри общото им морално състояние.

4. Изпълнявайте висококачествени проекти, които задоволяват нуждите на клиентите

Крайният тест за продуктивност е крайният продукт, който клиентите обичат!

Тъй като вашите високопроизводителни екипи постоянно получават обратна връзка от клиентите за всички свои спринт версии, вие ще можете да предоставите на клиентите си краен продукт, който отговаря на техните нужди.

Измерете производителността на вашия Agile екип с тези 12 Agile показателя! 💜

Как да станете Agile екип

Неотдавнашно проучване на ClickUp установи, че 51% от американските работници смятат, че губят поне един час на ден поради неефективност на работното място.

Ако следвате тези най-добри практики на Agile, можете да създадете високопроизводителни екипи, които са създадени за бърза и ефективна работа.

Ето кратко ръководство за това как да станете Agile екип:

1. Представете методологията и правилата

Преди вашият екип да се превърне в Agile екип, той трябва да разбере какво представляват Agile практиките, нали?

Обяснете методологията и ролите в екипа и обсъдете защо преминавате към този метод на управление. Очертайте предимствата му и как се различава от това, което вече правеха.

Изясняването на това в началото ще улесни приемането на Agile мисленето от вашия екип.

2. Планирайте първия си месец

След като им обясните Agile процеса, можете да започнете да изграждате Agile среда.

Първата стъпка е да изберете проект, да създадете списък с продукти и да го разделите на спринтове (списъкът с продукти е всичко, върху което ще работите в рамките на проекта). Освен това, прегледайте колко спринт екипа ще имате и върху какво ще работи всеки от тях.

Много е важно да включите екипа си в процеса на планиране на спринта и да получите неговото мнение.

Защо?

Като ги включите тук, вие ги запознавате с поемането на повече отговорност, за да свършат нещата сами.

3. Определете ролите в екипа

След това определете ролите на членовете на вашия спринт екип.

От първостепенно значение е първо да изберете продуктов мениджър, а след това и проектни мениджъри за всеки спринт. Обикновено продуктовият мениджър трябва да бъде човек, запознат с Agile методологията и с опит в работата с клиенти и предаването на обратна връзка.

Вашите проектни мениджъри могат да бъдат опитни служители, които бихте искали да превърнете в мениджъри или Scrum майстори в бъдеще.

Това обаче не означава, че вашият Agile проектен екип трябва да е неопитен.

Не забравяйте, че членовете на вашия спринт екип трябва да бъдат самостоятелни и да притежават допълващи се умения.

Ето защо е добра идея да имате тестов проект, който да помогне на всички да възприемат Agile мисленето в безрискова Agile среда. Това ще изгради тяхното доверие – ще им помогне да разберат по-добре ролите си в екипа, докато се справят с нуждите на Agile управлението на проектния екип.

4. Провеждайте редовни срещи

Съществена част от изграждането на Agile среда е провеждането на редовни срещи.

Това държи всички информирани за процеса на разработка и ги прави отговорни.

Agile мениджмънтът обикновено включва два различни типа редовни екипни срещи:

Ежедневни събрания: Това са ежедневни срещи, на които се обсъжда какво сте направили вчера, какво се опитвате да направите днес и с какво се нуждаете от помощ. Това е добро място да оцените как вървят нещата и да изградите динамиката на екипа си.

Ретроспективи на спринтовете: Това са срещи за преглед, които се провеждат след приключване на спринта. Тук се обсъжда как е преминал спринтът, какво е пошло не както трябва, какво ви е харесало и др. Това е отличен начин да получите данните, от които се нуждаете, за да се справите с нови потребителски истории (спринтове) в бъдеще.

5. Използвайте софтуер за управление на проекти, базиран на Agile

Ако искате да приложите всички тези стъпки, ще ви е необходим подходящ софтуер за управление на проекти. Той ще ви помогне да централизирате всичките си Agile процеси, за да имате лесен контрол върху всичко.

Един добър инструмент за управление на Agile проекти ще ви помогне да:

Разработвайте и поддържайте списъка с продуктите си

Планирайте и проследявайте спринтовете си

Комуникирайте с екипа си

По този начин няма да имате проблеми с прилагането на Agile метода във всичките си проекти!

Как да управлявате Agile екип с ClickUp: Платформата №1 за Agile управление на проекти

Не можете да управлявате Agile екип без подходящия Agile инструмент, нали?

Ето защо ClickUp е създаден за Agile управление на проекти!

ClickUp е най-високо оцененият безплатен инструмент за управление на проекти в света. Използва се както от физически лица, така и от големи компании и малки предприятия и разполага с множество функции, които ще ви помогнат да реализирате вашите Agile проекти!

Използването на ClickUp е изключително лесно и ще ви помогне да се превърнете в Agile екип за нула време.

Ето как ClickUp помага на вашия Agile екип:

1. Адаптирайте се към различни предпочитания за управление с множество гледни точки

Идеалната Agile среда е силно адаптивна към промени.

Ето защо вашият Agile инструмент за управление трябва да отразява и това!

За щастие, точно това получавате с ClickUp.

Вместо да използвате твърд инструмент за управление, който ви принуждава да се адаптирате към неговия интерфейс, ClickUp ви предлага множество изгледи, които можете да адаптирате към вашия екип!

Ето как изглеждат тези гледни точки:

1) Необходими изгледи на задачите

ClickUp има два задължителни изгледа на задачите, които се адаптират към различни подходи за управление на проекти:

A. Изглед на таблото

Изгледът на таблото в ClickUp е чудесен за феновете на Agile подхода Kanban. Той ви помага да премествате задачите бързо, за да следвате принципите на Agile разработката. Достатъчно е един бърз поглед, за да определите в какъв етап са вашите проекти и да ги преместите незабавно!

Б. Изглед на списъка

Това е чудесна възможност за проектните мениджъри, които работят с GTD-стил списъци със задачи. Тук задачите на членовете на екипа ви са изброени в прост списък за проверка. С напредъка си можете да отбелязвате изпълнените задачи и да преминавате към следващия спринт.

ClickUp

2) Box View

Изгледът „Кутия“ е идеалният изглед за всеки Agile екип. Той представлява обща картина на всички задачи, по които вашият екип работи в момента.

Как да използвате този изглед за Agile екипи

Проектните мениджъри могат да я използват, за да получат обща представа за всичко, което се случва. Тъй като задачите на спринта са сортирани по възложител, проектните мениджъри могат веднага да разберат върху какво работи всеки член на екипа и да направят необходимите промени.

Календарният изглед на ClickUp помага на проектните мениджъри да планират и управляват работния си график бързо. Можете да проверите всички предстоящи задачи и бързо да се подготвите за тях.

Използване на този подход с Agile екипи:

Можете да използвате този изглед за планиране на спринтове и за да сте в крак с предстоящите си задачи. Можете дори да го използвате, за да определите кога ще можете да добавите елементи от вашия беклог.

Тъй като Agile разработката се основава на промени и адаптиране, проектният мениджър може дори да превключва между календарни изгледи.

Проектните мениджъри могат да виждат календара си като:

Дни: За да видите задачите по проекта, планирани за дадена дата

4 дни: За да видите планираните задачи за период от четири дни

Седмица: Да разгледате седмичния си спринт график

Месечно: Да разгледате пътната карта на проекта си за следващия месец

Режимът „Аз“ на ClickUp ще подчертава само коментарите, подзадачите и списъците със задачи, които са ви възложени. Това ще намали разсейването и ще ви помогне да се концентрирате по-добре върху вашите задачи.

2. Проследявайте Agile спринтовете си с Sprint Lists

Ако искате да управлявате спринтовете ефективно, ще трябва да създадете списъци със спринтове, нали?

Ето как да го направите в ClickUp:

С ClickUp можете да следите всичките си проекти, задачи и подзадачи с помощта на списъци за проверка. По този начин можете да създавате списъци със спринтове, които разбиват резултатите за определен период. Просто отбелязвайте елементите от тези списъци, докато преминавате към следващия спринт.

Можете лесно да планирате спринтовете си и дори да добавите точки Scrum към всеки от тези списъци, за да се справите лесно с натрупаните задачи по продукта.

Мениджърите на Agile екипи могат да използват тези чеклисти като референции в срещите си със своите екипи за разработка.

Ето как да създадете Agile работния процес!

3. Следете визуално проектите си с Agile Dashboards

Когато следвате Agile практики, е важно да следите визуално всичките си данни. Това улеснява бързото преценяване на резултатите и предприемането на действия въз основа на тях.

Ето как да го направите в ClickUp:

Таблото на ClickUp е идеално за обща представа за дейностите на вашия Agile екип. Можете да добавите списъците си със спринтове и задачи към това табло, за да видите как вървят нещата.

Ето по-подробен поглед върху различните неща, които можете да проследявате:

С диаграмата за скорост на ClickUp можете бързо да определите степента на завършеност на вашите задачи. Тя разбива задачите ви на седмични или двуседмични интервали и тук се показва средната им скорост.

ClickUp също така автоматично групира данните от списъка ви със спринтове, за да ви улесни добавянето им към диаграмите!

Б. Диаграми за изразходване

С диаграмите на ClickUp можете да видите колко добре се представя вашият екип спрямо целевата линия. По този начин лесно можете да видите колко работа остава да бъде свършена.

Ето какво показва диаграмата за изразходване:

Целеви напредък : Идеалното темпо на изпълнение на задачите, необходимо за спазване на крайните срокове.

Прогнозиран напредък : Вашата текуща тенденция въз основа на вече изпълнените задачи

Активни: Действителният брой задачи, които са изпълнени към момента.

Графиките за изразходване ви показват какво е било завършено спрямо оставащия обхват.

По този начин ще направите равносметка на постигнатото до момента и ще можете да мотивирате екипа си да стигне до финалната линия.

С помощта на кумулативната диаграма на ClickUp можете да визуализирате и проследявате напредъка на проекта във времето. Тъй като задачите ви са обозначени с цветове според статуса им, можете бързо да определите къде се намират нещата и незабавно да идентифицирате пречките!

Agile доставката се състои в бързина и ефективност, нали?

Но какво да направите, ако екипът ви отнема прекалено много време, за да предприеме действия по вашите коментари?

Как ще поддържате проектите си в правилната посока?

Ето как можете да използвате ClickUp, за да предотвратите това да се случи:

Софтуерът за управление на проекти ви позволява да превърнете коментар в задача и да я възложите на член на екипа. Той ще бъде уведомен за това и задачата ще се появи в неговата лента със задачи, за да може да започне веднага.

След като приключат с него, могат да маркират коментара като решен, за да елиминират ненужни последващи действия.

Активното сътрудничество в екипа е един от най-важните елементи на всеки софтуер за управление на Agile проекти. Вашият екип трябва да го използва бързо, за да комуникира актуализации по проекта и да сътрудничи по време на процеса на разработка.

Ето как да го приложите с помощта на ClickUp:

Всяка задача има собствена секция за коментари, която помага на екипа ви да обменя файлове и идеи. Те могат дори да маркират хора и да споделят актуализации по проекта, за да го поддържат в движение.

Софтуерът за управление на проекти може да се интегрира и с множество комуникационни инструменти, като Slack и Skype, за да гарантира, че ефективната комуникация по проекта е винаги на един клик разстояние!

6. Управлявайте различните етапи на Agile проектите с персонализирани статуси

Красотата на Agile методите е, че могат да се прилагат в много различни области.

Няма значение дали става въпрос за продажби, маркетинг или уебсайтове/софтуерни разработки – Agile може да се приложи навсякъде!

Но само защото можете да използвате една и съща методология за различни проекти, това не означава, че те са идентични.

Всеки проект има свои специфични етапи и изисквания. Нашият Agile инструмент трябва да може да се справи с тези различия.

Как ClickUp ви помага в това:

Традиционните инструменти за управление на проекти обикновено ви предоставят стандартен набор от статуси на проекти. ClickUp обаче ви позволява да ги персонализирате!

По този начин няма да сте обвързани с предварително зададени статуси, които не отразяват точно етапите на вашия проект.

Защо това би било проблем?

Представете си, че използвате един и същ набор от статуси както за вашите блог публикации, така и за вашите софтуерни проекти!

С персонализираните статуси на ClickUp обаче това не е проблем.

Можете да бъдете толкова креативни и подробни, колкото искате – „Редакционна проверка”, „Бета тестване”, „Wireframing”, „Проверка на качеството” – изборът е изцяло ваш!

Но това не са всички функции на ClickUp.

Този инструмент за управление на проекти ви предлага и полезни функции като:

Заключение

Да станете Agile екип е един от най-лесните начини да повишите производителността си, да намалите времето за изпълнение и да разберете по-добре клиентите си.

Ако искате да възприемете Agile методологията, защо не опитате софтуер за управление на проекти като ClickUp?

Тя съдържа всичко необходимо, за да управлявате без усилие вашия Agile екип и проекти! Регистрирайте се в ClickUp още днес!