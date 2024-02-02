Какво е гъвкав маркетинг? Общ преглед и рамки, които да се заимстват

Днес маркетинговите екипи са подложени на силен натиск да правят повече с по-малко ресурси, да действат по-бързо и да доставят стойност по-рано. Вие вече знаете това. Компаниите искат да се движат с бясна скорост, да спечелят конкурентно предимство и да бъдат на първо място в съзнанието на клиентите си.

За да се адаптират, много маркетинг специалисти са заменили традиционните маркетингови техники с гъвкава методология. Традиционният маркетинг с годишни планове, мащабни кампании и по-дълги цикли вече не е достатъчен.

Агилният маркетинг набира скорост, като повече от 50% от анкетираните в доклада „Състоянието на агилния маркетинг 2023“ са готови да внедрят агилния маркетинг в своите устойчиви маркетингови стратегии.

Маркетинг специалистите по целия свят все по-често възприемат гъвкави методологии, за да подобрят ефективността и ефикасността на маркетинга.

Продължете да четете, за да научите как да използвате гъвкави маркетингови процеси, за да подобрите маркетинговите си резултати.

Какво е гъвкав маркетинг?

Агилният маркетинг следва принципа на агилните методологии. Това е стратегически подход и промяна в мисленето, при която работата се разделя на по-малки сегменти и се управлява като независими проекти в спринтове.

Работата по малки проекти дава на маркетолозите широки възможности да итерират и коригират своя курс на действие. Тя също така увеличава обхвата на получаване и прилагане на обратна връзка чрез междуфункционално сътрудничество в екипа. След спринт екипите оценяват резултатите и отбелязват областите, които се нуждаят от подобрение.

Ето няколко начина, по които гъвкавият маркетинг се различава от традиционния маркетинг:

Чести, итеративни кампании вместо няколко големи залога

Разчитане на експерименти и данни, а не на мнения

Сътрудничество, фокусирано върху клиента, вместо работа в изолация

Бърза реакция на промените, вместо да се следват дългосрочни планове

История и развитие на гъвкавия маркетинг

За да разберем историята на гъвкавия маркетинг, трябва да познаваме историята на гъвкавите методологии в разработката на софтуер.

През 90-те години софтуерните разработчици следваха популярен стил на работа, наречен „водопаден модел“. Това е последователен процес, преминаващ от една фаза към друга, подобно на водопад, течащ от ръба на скала.

В началото на процеса мениджърите събират и компилират информация в документ с функционални спецификации. Разработчиците използват този документ като referencia за разработката на софтуера.

Това обаче беше трудна задача, защото се сблъскаха с несигурност и при много малко участие от страна на клиента трябваше да намерят решението самостоятелно. Не успяха да спазят сроковете и, за да влоши нещата, качеството на крайния проект беше далеч от очакванията на клиента.

Ветераните в софтуерната индустрия обмислиха решение като изход от ситуацията. През февруари 2001 г. седемнадесет експерти по разработка на софтуер се събраха и написаха Агилното манифесто за разработка на софтуер.

След десетилетие на пробиви в гъвкавата методология в разработката на софтуер, лидерите в маркетинга създадоха Манифеста за гъвкавия маркетинг. Документът Sprint Zero се превърна в идеалния манифест за маркетинговите екипи след многобройни дискусии и серии от мозъчни бури.

Манифестът определя новите начини за гъвкав маркетинг в пет ключови точки:

Фокусиране върху стойността за клиента и бизнес резултатите, а не върху дейностите и резултатите

Предоставяне на стойност рано и често, вместо да се чака за съвършенство

Учене чрез експерименти и данни, а не чрез мнения и разговори

Междиннофункционално сътрудничество над силозите и йерархиите

Реагиране на промените вместо следване на статичен план

Принципи на Манифеста за гъвкав маркетинг

Би било небрежно да не споменем десетте ръководни принципа на Agile манифеста за маркетинговите екипи. Тези принципи са насоки за ежедневната работа на вашия маркетингов екип в гъвкава среда:

Добрият маркетинг изисква тясно сътрудничество, прозрачност и качествени взаимодействия с вътрешни и външни клиенти.

Търсете различни и разнообразни гледни точки

Приемете и реагирайте на промените, за да повишите стойността за клиентите.

Планирайте само до степен, достатъчна за осигуряване на ефективно приоритизиране и изпълнение.

Поемайте рискове и се учете от грешките си.

Организирайте се в малки, междуфункционални екипи , където е възможно.

Изградете маркетингови програми около мотивирани хора и им се доверете, че ще свършат работата.

Дългосрочният успех в маркетинга се дължи на работата в устойчиво темпо.

Агилният маркетинг не е достатъчен. Отличното представяне в маркетинга изисква и непрекъснато внимание към основните принципи на маркетинга.

Стремете се към простота

Характеристики на гъвкавия маркетинг

Агилният маркетинг има пет характеристики: работа в екип, разчитане на данни, бързи итерации, фокус върху клиента и ангажираност към манифеста за агилен маркетинг.

Междинни екипи

Агилният маркетинг и творческите екипи процъфтяват благодарение на междуфункционалното сътрудничество. Устойчивият маркетинг изисква членовете на екипа с различни умения и опит да работят заедно по даден проект, вместо да работят в изолирани отдели и йерархии.

Стандартните разговори и прегледите на спринтовете гарантират, че всички са запознати с напредъка, предизвикателствата и целите.

Решения, основани на данни

Данните са пътеводната звезда за гъвкавите маркетолози. Те използват данни, за да провеждат нови експерименти и да правят итерации на съществуващите. Решенията им се подкрепят от ключови показатели за ефективност (KPI), които им помагат да оценят въздействието на усилията си.

Честите и бързи решения, основани на данни, отличават съвременните маркетингови екипи от традиционните екипи, които се фокусират повече върху мненията.

Фокус върху клиента

Агилните маркетинг екипи дават приоритет на нуждите и предпочитанията на клиентите. Агилният подход използва обратната връзка от клиентите и проучвателните разговори, за да усъвършенства стратегиите и непрекъснато да стартира подходящи кампании.

Времето им за пускане на пазара е кратко, защото гъвкавият екип е наясно с това, което иска да приоритизира, и избира няколко дейности с голямо въздействие, вместо да се занимава с много неща наведнъж.

Адаптивни и итеративни кампании

В един гъвкав маркетинг екип акцентът е върху работата в спринтове, за да се добави инкрементална стойност. Една голяма задача се разбива на по-малки, бързо постижими задачи.

По-лесно е да се правят итерации за тези малки задачи и да се адаптираме към променящите се пазари, тенденции или бизнес приоритети на всеки две до шест седмици, вместо да правим промени в края на месеца/тримесечието/годината.

Ангажимент към Манифеста за гъвкав маркетинг

Основните ценности и принципи на Манифеста за гъвкав маркетинг са като Свещения Граал за гъвкавите маркетинг екипи. Ежедневните маркетинг дейности, като кратките срещи и проследяването на спринтовете, се основават на ценностите и принципите в манифеста.

Агилни маркетингови рамки: Scrum, Kanban и Scrumban

Агилните рамки прилагат на практика принципите на агилната методология. Рамките улесняват агилните маркетинг екипи да изградят подход, основан на сътрудничество в маркетинговия отдел, и да създадат основа за бързи итерации на работата си.

Нека разгледаме трите най-популярни гъвкави маркетингови рамки: Scrum, Kanban и Scrumban.

Scrum

Scrum е най-популярната гъвкава рамка, като 87% от организациите използват методологията scrum. Гъвкавата маркетингова рамка scrum започва с разбиране на натрупаните задачи.

Маркетинг екипът разделя натрупаната работа на по-малки спринтове, определя приоритети и единодушно взема решение за графика за изпълнение на тези спринтове. Продължителността на спринтовете може да варира от няколко дни до 2-3 седмици, в зависимост от организацията.

Скрам майсторът подпомага екипа по време на срещите и гарантира, че всички следват гъвкавия маркетингов подход. В маркетинговия екип маркетинговият ръководител обикновено е скрам майсторът.

Структурата на Scrum е разделена на три части – планиране на Scrum, ежедневни срещи на Scrum и срещи след Scrum. Това спомага за изграждането на непрекъсната комуникация между членовете на екипа на Scrum.

Скрам планиране

Агилният екип обикновено отделя по един час седмично за планиране на своя спринт. По време на фазата на планиране членовете на екипа присвояват спринт точки на всеки проект, за да оценят необходимите усилия. Тази техника за оценка показва на екипа колко работа трябва да свърши в един спринт.

Ежедневен скрам

След фазата на планиране, маркетинговият отдел се фокусира върху спринта. Членовете на екипа провеждат ежедневни събрания (или ежедневни скрам), за да споделят индивидуални актуализации. Тези срещи са кратки и обхващат основно три важни неща: актуализации за работата от предния ден, планът за днес и проблемите, с които се сблъскват.

Среща след Scrum

Срещата след Scrum се разделя на преглед на Scrum и ретроспектива на Sprint. При прегледа на Scrum маркетинговият екип представя работата си пред заинтересованите страни, за да събере обратна връзка от тях.

Екипът на Scrum провежда ретроспектива на Sprint, за да оцени резултатите от Sprint и да предложи подобрения.

Канбан

В сравнение със Scrum, Kanban е по-гъвкава гъвкава рамка. Тя се основава на принципа на Kaizen, японската концепция за непрекъснато усъвършенстване.

Таблото Kanban е визуално представяне на маркетинговите програми и различните етапи, в които се намират. Единната точка на истината позволява на маркетолозите да имат обща представа за всички дейности и да ги оптимизират за навременна реализация.

Най-добрият начин да използвате Kanban табло е като разделите целия маркетингов процес на различни етапи. Например, етапите на маркетингово Kanban табло могат да включват „Завършено“, „В процес“, „Отложено за следващия спринт“.

Оптимизирайте дейностите за следващите седмици и избегнете изтощението или преумората на служителите, като визуализирате задачите на всеки етап и усилията и ресурсите, които всяка задача би отнела.

Има шест основни практики на Kanban, които маркетинговите екипи трябва да следват, за да прилагат гъвкавост в маркетинга:

Визуализирайте работния процес: Напишете стъпките, които следвате в момента, за да изпълните дадена задача.

Ограничаване на текущата работа (WIP): Чрез ограничаване на WIP мотивирате екипа си да завърши текущата задача, преди да се заеме с нови задачи.

Управление на потока: Въз основа на вашата визуализация и способност да ограничавате WIP, трябва да можете да анализирате системата Kanban и да правите корекции, за да подобрите потока.

Определете ясно политиките за процесите: Политиките са насоки за изпълнение на задачите; ясното им формулиране гарантира, че всеки член на екипа е запознат с очакванията.

Въведете цикли на обратна връзка: Настройте няколко етапа на преглед в Kanban таблото, за да получавате непрекъсната обратна връзка за процеса.

Подобрявайте съвместно, развивайте експериментално: Сътрудничество с членовете на екипа ви, за да оцените процеса и да се подобрявате непрекъснато.

Scrumban

Scrumban е хибриден гъвкав подход, който комбинира гъвкавите практики на Scrum и Kanban. Той насърчава маркетинговите отдели да работят на Kanban табла, като продължават да пускат работа в Sprints.

Този гъвкав маркетингов подход дава на маркетинговия екип пълна свобода да реши как иска да планира своите гъвкави операции.

Scrumban е идеален за големи маркетингови екипи или такива, които си сътрудничат с външни агенции, където е необходимо да се настройва работният процес, за да отговаря на стила на работа на различните екипи.

ClickUp: инструментът за внедряване на гъвкав маркетинг

Настройте шаблоните на Scrum Board на ClickUp само с няколко кликвания

За да създадете гъвкав маркетинг екип, се нуждаете от подходящия инструмент, който ще им позволи да визуализират работния процес, да документират ефективно, да автоматизират задачите и да проследяват и оценяват ефективността.

ClickUp, усъвършенстван инструмент, базиран в облака, е проектиран за гъвкави екипи, за да оптимизира маркетинговите кампании. Нека разгледаме ключовите функции, които ви помагат да подобрявате непрекъснато вашия гъвкав маркетингов процес.

Спринтове ClickApp

Спринтовете ClickApp ви помага да настроите и персонализирате спринтовете си в ClickUp. Организирайте спринта си в задачи, подзадачи и списъци за лесно управление. Използвайте изгледа „Списък“, за да групирате, филтрирате и редактирате задачите едновременно. С изгледа „Екип“ можете да проследявате напредъка на екипа по статус, приблизително време, точки от спринта или всяко друго персонализирано поле.

Съгласувайте инструментите и екипите си за гъвкав успех с ClickUp Sprints

ClickUp Board View

ClickUp Kanban Board е система, която може да се персонализира за маркетингови екипи. Членовете на екипа могат лесно да преместват задачите и да подреждат таблото по статус, отговорни лица, приоритети и др. Scrum майсторът може да види всички работни процеси с едно натискане на бутон и да направи множество промени в дадена задача с помощта на Bulk Action.

Наблюдавайте задачите и проектите с един поглед и без усилие премествайте задачите, сортирайте и филтрирайте с напълно персонализирана изглед на Kanban Board

ClickUp Docs

Агилният маркетинг започва с безупречна документация, а ClickUp ви помага да го направите с ClickUp Docs. Документите са идеалният помощник за създаване на уикита, справочни документи, SOP и работни потоци, тъй като дават на създателя пълна свобода да добавя маркери, таблици и други опции, за да ги форматира както желае.

Политики на магазина, SOP и wiki документи, свързани помежду си в ClickUp Docs

Сътрудничеството с редактиране в реално време, коментиране в нишки, възлагане на задачи и преобразуване на текстове в проследими задачи е лесно.

Можете също така да ускорите всичките си маркетингови работни процеси с помощта на ClickUp AI, който може да създава всичко – от сценарии за имейли и конспекти за блогове до бележки от срещи и стратегии за кампании.

ClickUp Automations

Автоматизирайте рутинните задачи, като избирате измежду над 100 автоматизации на ClickUp, и фокусирайте усилията на екипите си върху по-важни области. Можете да персонализирате работните процеси според вашите изисквания или да ги използвате така, както са.

ClickUp табла

Съвременните маркетингови екипи имат едно общо изискване – инструмент за проследяване и визуализиране на тяхната ефективност. Персонализираните табла на ClickUp ви помагат да видите напредъка на вашите маркетингови работни процеси, да идентифицирате препятствия, да управлявате ресурси и да проследявате графици. Разпределяйте точки Scrum, разпределяйте ефективно ресурсите и преглеждайте и оценявайте вашите тримесечни планове за бъдещо планиране.

Предимства на гъвкавия маркетинг

Агилните методи носят много ползи, но най-добрият начин да ги реализирате за вашия маркетинг екип е да имате ясна цел предвид.

Висока производителност

Агилните екипи са с 25% по-продуктивни в сравнение с традиционните екипи. Агилните екипи включват междуфункционално сътрудничество, което означава, че екипите са съставени от специалисти. Такива екипи могат да завършват работата по-бързо и по-ефективно с по-малко зависимости, а организацията се възползва от по-кратко време за реализация на ползите.

Повишена гъвкавост

Ранното и непрекъснато изпълнение и бързите итерации са в основата на гъвкавите маркетингови екипи. Най-значителната полза от този подход е използването на краткосрочното обучение за изготвяне на дългосрочен план. Гъвкавите маркетолози се фокусират върху дългосрочните цели, но поддържат гъвкавост в краткосрочните си дейности.

Това им позволява да се адаптират по-добре към променящите се обстоятелства. Резултатите от експериментите се прилагат към няколко големи залога, като се вземат предвид променящата се бизнес среда и пазарните условия.

Повишена прозрачност

Агилните маркетинг екипи използват визуални елементи като Kanban табло, за да дефинират работните процеси, вместо да разчитат на архаични идеи като електронни таблици. Scrum Master дефинира списъка със задачи, приоритетите и крайните срокове, като по този начин увеличава прозрачността.

Редовните телефонни разговори и срещи държат членовете на екипа в течение с най-новите постижения и развития.

Решения, основани на данни

Една от основните ценности и принципи на гъвкавия маркетинг е използването на данни за измерване на ефективността на маркетинговите кампании и предприемане на коригиращи действия. По този начин решенията са по-обективни и конкретни и мотивират екипа към непрекъснато усъвършенстване.

По-щастливи екипи

С ясна приоритизация, отворено сътрудничество и честа комуникация, гъвкавите маркетингови екипи са по-ангажирани от традиционните. Гъвкавата рамка дава на членовете на екипа отговорност за задачите и автономност при тяхното изпълнение.

Тъй като всеки член на екипа може да реши как иска да работи за постигането на зададените цели, те са по-щастливи и по-доволни от работата си.

По-голяма конкурентоспособност

Обратната връзка в реално време и постоянните итерации са начело в списъка с приоритети на гъвкавите маркетолози. Това им дава възможност да реагират на най-новите тенденции и промените на пазара и да отговорят на очакванията на своите клиенти.

Освен това решенията се вземат въз основа на данни, което им дава предимство пред конкурентите, които използват традиционни маркетингови методи.

Предизвикателства при внедряването на гъвкав маркетинг

Има многобройни примери за организации с успешни и устойчиви гъвкави екипи.

Въпреки това, само 41% от маркетолозите са съгласни да използват някаква форма на гъвкави маркетингови практики в ежедневната си работа. Какво възпира останалите 59% от маркетолозите да възприемат гъвкавия маркетинг? Ето някои от предизвикателствата:

Липса на обучение и знания

Агилният маркетинг е промяна в парадигмата. Липсата на обучение държи маркетолозите в неведение относно нюансите на тази методология. Компаниите трябва да инвестират в комплексни програми за обучение, за да реализират напълно ползите от агилния маркетинг на работното място.

Трудности при управлението на непланирана работа

Много традиционни маркетингови екипи не могат да се справят с нови предизвикателства и да приемат непланирана работа. Динамичната природа на гъвкавия маркетинг обаче изисква маркетолозите да бъдат гъвкави и отворени към сътрудничество, за да се справят с непланирани задачи.

Ключът към решаването на това предизвикателство е изграждането на гъвкаво мислене у членовете на екипа.

Нежелание за промяна

Промяната в стила на работа може да се възприема като предизвикателство. Може да има различни причини за съпротивата; например, екипът може да не желае да напусне зоната си на комфорт.

За да се справи с този проблем, бизнес лидерите трябва да проведат откровен разговор с маркетинговия екип, да обсъдят проблемите и да им помогнат да визуализират ползите от гъвкавия маркетинг.

Липса на подходящи таланти

Това е едно от най-големите предизвикателства за маркетинговите екипи, които желаят да възприемат гъвкавия маркетинг. За да създадат подходящите таланти, компаниите се нуждаят от гъвкав треньор, който да ръководи процеса и да обучава екипа.

Липса на подкрепа от висшето ръководство

Успехът на гъвкавия маркетинг до голяма степен зависи от готовността на висшето ръководство да го съобрази с общата цел на организацията. Те трябва да започнат с подкрепата на гъвкавия подход и осигуряването на ресурси за успешното му изпълнение.

Как работи гъвкавият маркетинг на практика

Ето стъпките, които се следват в гъвкавия маркетинг на практика:

Определяне на очакванията

Агилният маркетинг екип се събира с ръководния екип, за да съгласува всички с целта. След това маркетинг екипът провежда вътрешна среща, за да изложи стратегията за новия стил на работа и да обсъди мерките за въвеждане на агилната култура.

Идентифициране на възможности

Агилният маркетинг екип анализира данните, за да идентифицира възможности в пътуването на клиента. Всеки член на екипа представя своите заключения в ежедневните събрания и очертава стъпките, които планира да предприеме.

Планирайте тестове

След като бъдат идентифицирани възможностите, екипът планира тестове и определя ключови показатели за ефективност (KPI). След това те дават приоритет на тестовете, които най-вероятно ще окажат влияние върху бизнес резултатите.

Подобряване на бизнес процесите

Резултатите от всеки тест се събират и оценяват, за да се реши кои тестове трябва да бъдат мащабирани и кои да бъдат преустановени. Получените знания се съобщават на ръководния екип, за да се предприемат по-нататъшни действия за подобряване на бизнес процесите.

За да приложите гъвкавия маркетинг на практика, препоръчваме да разгледате тези шаблони, които ще ви помогнат да започнете веднага:

Шаблон за гъвкав маркетинг на ClickUp

Шаблонът за гъвкав маркетинг на ClickUp ви позволява да създавате и организирате задачи според вашите маркетингови стратегии, да планирате спринтове и лесно да коригирате задачите според приоритета. Изпълнявайте кампании по-бързо с по-кратко време за изпълнение с този шаблон за гъвкави екипи.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблоните на ClickUp Agile Marketing Template за гъвкави маркетингови работни процеси.

Екипите за дигитален маркетинг могат да го използват, за да адаптират гъвкаво кампаниите и бюджетите и да увеличат видимостта на резултатите от платените и органичните кампании.

Шаблон за управление на Scrum на ClickUp

Шаблонът за управление на Scrum на ClickUp ви дава възможност да управлявате задачите от начало до край. Той помага за бързо проследяване на задачите и създаване на практични визуализации. Поканете екипа си да сътрудничи и гарантирайте бърза доставка с по-малко грешки.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за гъвкаво управление на Scrum на ClickUp, за да подобрите сътрудничеството между екипите за продукти, инженеринг и QA.

Шаблон за планиране на спринт на ClickUp

Шаблонът за планиране на спринтове на ClickUp помага за планирането на спринтове, визуализирането на задачи и зависимости и проследяването на напредъка. Всички заинтересовани страни в екипа получават ясно разбиране за проекта, използвайки този шаблон. Мениджърите могат също да задават крайни срокове и да идентифицират потенциални рискове в даден проект.

Изтеглете този шаблон Персонализирайте спринтовете с шаблона за планиране на Scrum на ClickUp.

Внедрете гъвкав маркетинг с ClickUp

За да внедрят гъвкав маркетинг и да постигнат успех, екипи от цял свят разчитат на инструменти като ClickUp, за да планират, организират, визуализират и проследяват задачите, докато си сътрудничат с различни екипи.

Опитайте ClickUp безплатно още днес!