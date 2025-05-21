Какво е управление на маркетингови кампании (с примери и шаблони)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е управление на маркетингови кампании?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Управлението на маркетингови кампании е процесът на планиране, изпълнение и мониторинг на стратегически маркетингови усилия. То включва всички задачи, необходими за организиране, стартиране и оценяване на маркетингова кампания през целия й жизнен цикъл, от стратегията до стартирането и последващия анализ. " } } ] }

„Просто го направете.“

През 1988 г. новосъздадена рекламна агенция измисли този слоган за своя първи клиент, малка компания за спортни облекла от Орегон, наречена Nike. Изненада, изненада: маркетинговата кампания се превърна в незабавен хит.

Фразата определено е запомняща се, но това не е единствената причина за успеха на рекламната кампания. Агенцията също така е избрала подходящ момент за нея.

Ясно е, че управлението на маркетингови кампании е важно, но може да се окаже трудна задача за агенциите. Как да балансирате кампаниите между клиентите? Как да поддържате контрол над кампаниите, без да сте вътрешни служители?

Без усилие!

В този наръчник за управление на маркетингови кампании ще обхванем всичко, което трябва да знаете, за да проведете успешни кампании за вашите клиенти от начало до край.

Какво е управление на маркетингови кампании?

Управлението на маркетингови кампании е процесът на планиране, изпълнение и мониторинг на стратегически маркетингови усилия. То включва всички задачи, необходими за организиране, стартиране и оценяване на маркетингова кампания през целия й жизнен цикъл, от стратегията до стартирането и последващия анализ.

Ако се занимавате с управлението на маркетингови кампании за клиенти в агенция, вероятно сте отговорни за неща като:

Определяне на маркетингова стратегия

Провеждане на пазарно проучване, за да се опознае целевата аудитория

Помагане на клиентите да определят и управляват своя маркетингов бюджет

Създаване и управление на календар с съдържание

Укрепване на разпознаваемостта на марката на вашите клиенти чрез маркетинг на съдържание и социални медии

Създаване на визуално впечатляващи графики и видеоклипове, които предават посланията на вашите клиенти за реклами

⭐ Представен шаблон Между междуфункционалното сътрудничество и натиска да дадете най-доброто от себе си, провеждането на кампания може бързо да се превърне в прекалено голямо бреме. Но това не е задължително. Безплатният шаблон за управление на маркетингови кампании на ClickUp ви помага да организирате всички маркетингови ресурси и инициативи на едно място за всичките си кампании! Получете безплатен шаблон Планирайте, провеждайте и проследявайте успешни кампании с шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp.

Ключови елементи Планиране на управлението на маркетингови кампании

Като част от управлението на маркетингови проекти, трябва да определите всички компоненти, от които се нуждае маркетинговата кампания на вашите клиенти, за да бъде успешна.

Ето шест ключови елемента, на които да се фокусирате при планирането на маркетингови кампании за клиенти:

Аудитория: Към кого е насочен вашият маркетинг? Целевата аудитория на вашия клиент ще определи посланията, които ще имат резонанс, каналите за Към кого е насочен вашият маркетинг? Целевата аудитория на вашия клиент ще определи посланията, които ще имат резонанс, каналите за достигане до тази аудитория и форматите на съдържанието, които конкретната аудитория използва най-често. Маркетингови цели и OKR: Защо провеждате кампания? Ясните цели държат екипа ви отговорен, докато работи по проектите на клиентите. А с добре дефинирани OKR имате начин да проследявате напредъка на екипа си към тези цели. Тези показатели държат екипа ви и клиентите ви информирани за това, какво правите, защо го правите и колко ефективни са усилията ви. Защо провеждате кампания? Ясните цели държат екипа ви отговорен, докато работи по проектите на клиентите. А с добре дефинирани OKR имате начин да проследявате напредъка на екипа си към тези цели. Тези показатели държат екипа ви и клиентите ви информирани за това, какво правите, защо го правите и колко ефективни са усилията ви. Бюджет: Бюджетът за маркетинговата кампания на вашия клиент поставя конкретна граница за това колко вие или вашият клиент можете да похарчите за тази конкретна инициатива. Макар да не искате бюджетите на клиентите да ограничават креативността, използвайте сумата, за да прецените дали идеите на вашия екип за кампанията са осъществими. Маркетингови дейности: Какъв тип кампания ще създадете за вашия клиент? Този въпрос е ключов за определяне на Какъв тип кампания ще създадете за вашия клиент? Този въпрос е ключов за определяне на разпределението на ресурсите , очакваните резултати и графиците за бъдещето. Телевизионна реклама ще изисква много повече ресурси от кампания с имейл бюлетини. Видът на маркетинговата кампания, която провеждате, ще зависи и от каналите, които използвате, за да достигнете целевата аудитория на клиента си. Например, ако искате да се обърнете към поколението Z , най-подходящи са маркетинговите кампании в социалните медии на платформи за кратки видеоклипове като TikTok. График: Колко време ще отнеме планирането и изпълнението на кампанията на вашия клиент и кога вашето послание ще бъде най-ефективно? Задайте начална и крайна дата за кампанията си и планирайте подходящи етапи в Колко време ще отнеме планирането и изпълнението на кампанията на вашия клиент и кога вашето послание ще бъде най-ефективно? Задайте начална и крайна дата за кампанията си и планирайте подходящи етапи в графика . Ако рекламирате промоция за връщане на училище в САЩ, вероятно ще искате да проведете кампанията от края на юли до средата на август. Планирането трябва да започне не по-късно от юни, като всички резултати трябва да бъдат готови до средата на юли, а през септември ще оцените резултатите от кампанията. Екип: Подобно на Отмъстителите, ще трябва да съберете екип от сътрудници в агенцията си (копирайтъри, дизайнери и т.н.), които да се справят с всяка задача от списъка с задачи на маркетинговата ви кампания. При избора на екип вземете предвид уменията на членовете му и тяхната наличност.

7 стъпки към управление на маркетингови кампании с голямо въздействие

За да покажем как работи управлението на маркетингови кампании на практика, нека си представим, че сте маркетинг мениджър в агенция за маркетинг в социалните медии. Вашият клиент е MySkinDoc, развиващ се стартъп; неговият продукт е приложение за телездраве, което свързва лицензирани дерматолози с пациенти от разстояние. Клиентът ви е наел да проведете (надяваме се, вирусна) кампания в социалните медии, която да повиши популярността на марката им.

Нека разделим стратегията ви за управление на маркетингови кампании на седем практически стъпки.

1. Разберете вашата целева аудитория 🙋

Успехът на една кампания зависи от това колко добре резонира с целевата аудитория на марката. Като агенция, трябва да се запознаете подробно с ключовите клиенти на вашия клиент, преди да се впуснете в създаването на кампания.

Задайте тези въпроси, за да разберете какво мислят целевите потребители и да им предлагате продуктите си по-ефективно:

Кой се възползва най-много от продукта или услугата на вашия клиент?

Какви са желанията, интересите и поведението на целевата аудитория?

Какви са проблемите на аудиторията и как вашият клиент може да ги реши?

Къде в маркетинговия фуния се намира целевата аудитория на тази кампания: в горната част (познаваемост), в средната част (обмисляне) или в долната част (покупка)?

За да отговорите на тези въпроси, вероятно ще трябва да направите проучване на пазара и сегментиране на аудиторията. Попитайте клиента дали има профили на купувачи или идеални клиенти, които може да сподели, за да допълни това проучване.

Проучванията на клиентите от страна на клиента също ви помагат да разберете тяхната целева аудитория и нейните нужди, което ще ви помогне в процеса на управление на маркетинговите кампании.

Примерни отговори: Хора, които биха се регистрирали в MySkinDoc:

Лица, страдащи от кожни проблеми, които не могат или не искат да посетят дерматолог лично

Искате да имате чиста, здрава кожа и да използвате социалните медии, за да следвате марки, които са свързани с вашите интереси.

Вероятно се притесняват от външния си вид и не са сигурни какви са възможностите им, освен да посетят лекар на място; MySkinDoc може да ги свърже с дерматолог от разстояние, без да ги съди.

В този момент те все още са в горната част на фунията и започват да се запознават с MySkinDoc; вие искате те да изберат да останат свързани с вашия клиент, като натиснат бутона „Следи“.

2. Задайте конкретни цели и видове кампании 🎯

Какво иска да постигне клиентът с тази кампания и какъв тип кампания ще отговаря най-добре на тази цел?

Клиентите обикновено имат обща представа за своите цели и за това как според тях трябва да изглежда кампанията. Вашата задача е да конкретизирате нещата, за да няма изненади по отношение на крайния резултат. Разгледайте този списък с възможни цели и видове маркетингови кампании:

Увеличете регистрациите за безплатни пробни версии: Пускайте платени реклами в социалните медии, насочени към потенциални клиенти в LinkedIn и Twitter.

Успешно пускане на нова функция на продукт : Създайте свежи, вълнуващи начални страници и изгответе прессъобщения за публикуване в Hacker News. : Създайте свежи, вълнуващи начални страници и изгответе прессъобщения за публикуване в Hacker News.

Увеличете продажбите : Провеждайте имейл маркетингова кампания, която напомня на хората за изоставените им колички в рамките на 24 часа след напускане на вашия уебсайт.

Увеличете трафика на уебсайта и подобрете органичния обхват: Създайте поредица от SEO списъци, които да се класират на първа страница в резултатите от търсачката до края на годината с списъци за „най-добър продукт/софтуер/инструмент“.

Пример: Нека се върнем към примера с MySkinDoc. Това е сравнително нов продукт, така че екипът на компанията иска да повиши популярността на марката чрез серия от платени реклами в Twitter, Instagram и TikTok. Планирате да привлечете вниманието на потребителите в социалните медии, като покажете снимки и видеоклипове „преди“ и „след“ от реални потребители на MySkinDoc.

3. Установете показатели за измерване на успеха 🔢

След като разберете какво трябва да постигне маркетинговата кампания на вашия клиент, можете да решите как ще оценявате ефективността на кампанията. Маркетинговите KPI трябва да бъдат пряко свързани с това колко добре маркетинговата кампания постига целите на клиента, които сте определили в стъпка 2.

Обединете цялата си работа в обща картина с помощта на таблата за управление.

Ето някои примери за маркетингови показатели, които можете да използвате, за да измерите успеха въз основа на целите на вашите клиенти:

За пускане на нови продукти и генериране на приходи: Конверсионни проценти, проценти на кликвания в имейли, квалифицирани потенциални клиенти, нови регистрации, допълнителни продажби, възвръщаемост на инвестициите

За привличане на трафик: Класиране по ключови думи, авторитет на домейна, органичен трафик от търсене, общ брой прегледи на страници, уникални посетители на страници, процент на отпадане, цена на кампаниите с плащане за клик

За познаваемостта на марката: Нагласи на потребителите, показатели за ангажираност в социалните медии, прегледи в YouTube, споменавания в социалните медии или в пресата, обем на търсенията за ключови думи, свързани с марката.

За събития: Общ брой регистрации или продажби на билети, общ брой посетители, квалифицирани потенциални клиенти, процент на привлечени клиенти

Пример: Увеличете броя на последователите и ангажираността в социалните медии, MoM, с 100% във всички канали (впечатления и харесвания в Twitter, харесвания и коментари в Instagram и TikTok).

4. Идентифицирайте наличните си ресурси ✔️

Когато планирате маркетинговата кампания на клиента си, определете кои служители във вашата агенция имат уменията и времето да се заемат с задачите. Оттам нататък вашата стратегия за управление на маркетингови кампании трябва да предостави на тези хора графици и крайни срокове, за да помогне за изпълнението на проекта.

Заедно с членовете на екипа определете какви инструменти или оборудване са ви необходими за кампаниите, като инструменти за автоматизация на маркетинга и достъп до CRM и Google Analytics на вашите клиенти. Отличният софтуер за управление на кампании като ClickUp ви помага да следите всичките си кампании и списъците с задачи, като гарантира, че екипът ви ще спази всеки краен срок.

Използвайте Workload View на ClickUp, за да видите кой е напред или изостава, и лесно премествайте задачите с плъзгане и пускане, за да преразпределите ресурсите.

Не забравяйте да имате предвид и бюджета, отпуснат от клиента за маркетинговата кампания, за да не надхвърлите ресурсите.

Пример: Ще назначите трима мениджъри за маркетинг в социалните медии за този проект: Сам, Лидия и Марко. Всеки от тях има опит в провеждането на кампании съответно в Twitter, Instagram и TikTok. Ще създадете ресурси в Canva и Final Cut Pro и ще планирате публикациите чрез Hootsuite. Бюджетът за тази кампания е 15 000 долара.

5. Планирайте проекта на кампанията си по времева линия 📅

Създайте календар с съдържание, за да изясните важните етапи и да управлявате очакванията между вашата агенция и клиентите ви. Вие или вашият мениджър на маркетингови кампании можете да създадете календара с съдържание в обикновена електронна таблица или, още по-добре, в инструменти за съвместно управление на проекти като ClickUp.

Използвайте изгледа на календара в началната страница на ClickUp, за да създавате задачи, добавяте срещи или едновременно да следите списъка си със задачи.

Пример: Вашата кампания за MySkinDoc се състои от текстове за социални медии и ресурси за маркетинг в Twitter, TikTok и Instagram:

Кампаниите на MySkinDoc в Twitter, TikTok и Instagram ще се провеждат от 1 октомври до 31 декември.

Вашата агенция ще изготви всички резултати най-малко две седмици преди крайния срок, а маркетинговият екип на MySkinDoc ще предостави обратна връзка или одобрение в рамките на една седмица след доставката.

Вашият екип ще планира всяка публикация в социалните медии в Sprout Social, следвайки най-добрите практики за най-подходящото време за публикуване на всяка платформа.

Ще начертаете сроковете за всяка задача в календара за съдържание и ще я възложите на отговорното лице, например Сам да напише текста за Twitter до 9 септември, Марко да заснеме и редактира TikTok клиповете до 14 септември и т.н.

6. Изпълнете плана си 🏃

Планирането на маркетингова кампания е като подготовката на ракета за изстрелване: трябва да се уверите, че има достатъчно гориво и подходящите астронавти на борда. Изпълнението на кампанията е като натискане на бутона „излитане“ и уверете се, че ракетата се движи по курса си, летейки към Луната!

За да поддържате темпото на този етап, проверете членовете на екипа, за да се уверите, че създават резултати навреме. Насърчавайте всички да се придържат към очертания план, но бъдете подготвени за неочаквани сътресения, като например промяна на обхвата на проекта от страна на клиентите в средата на процеса. В противен случай вашата кампания може да се провали изненадващо!

Превърнете коментарите в задачи в ClickUp или ги възложете, за да превърнете мислите в действия.

Комуникирайте редовно с клиента си, за да се уверите, че всички заинтересовани страни, включително мениджърът на маркетинговата кампания, са съгласни с очакванията и евентуалното влияние върху крайните срокове. Коригирайте графика и резултатите от кампанията само ако е абсолютно необходимо. Не забравяйте, че закъсненията затрудняват спазването на бюджета на кампаниите и често водят до промяна в обхвата.

Пример: Вашият екип се справя отлично. Те са спазили всички срокове, а MySkinDoc е одобрил всички ваши проекти без никакви забележки. Но Сам е претърпял ски инцидент през уикенда и сега ще отсъства от офиса за остатъка от вашата маркетингова кампания.

Трябва да намерите нов член на екипа, който да поеме управлението на кампанията в Twitter. За щастие, По е на разположение, за да помогне с различни платформи за социални медии. Тъй като той е нов в акаунта, първите му няколко публикации не успяват да достигнат целевата аудитория на MySkinDoc. Клиентът дава обратна връзка, а последващите ревизии и процесът на окончателно одобрение водят до забавяния в графика ви за публикуване в Twitter.

Прегледайте натоварването си по задачите, останали по критичния път, с едно натискане в ClickUp!

Има няколко начина да се справите с всички тези неочаквани пречки. Първо, незабавно информирайте клиента си за ситуацията със Сам.

Помолете ги за търпение, докато По се научава на работата. Нагласете графика и календара си, за да отразят времето, от което той се нуждае, за да се запознае добре с акаунта. Накрая, помолете Лидия и Марко да помогнат на По, за да може той да разбере по-добре нуждите на MySkinDoc възможно най-скоро.

7. Следете ключовите показатели за ефективност (KPI) 📈

Използвайте KPI, които вече сте дефинирали в стъпка 3, за да оцените ефективността на кампанията.

Ако кампанията ви не се развива както очаквате, трябва да повишите тези цифри!

Обсъдете вътрешно идеи за това как можете да подобрите показателите си. Може би рекламата в Instagram се нуждаеше от по-цветна картинка или от съкращаване на описанието. Дръжте клиентите си в течение на процеса на управление на кампанията и получите одобрението им за всякакви промени в маркетинговата стратегия или крайните срокове.

Обсъдете идеи и нарисувайте свободна мисловна карта в режим „Бланк“ в ClickUp.

Пример: В началото на кампанията ви, Twitter акаунтът на MySkinDoc имаше само 30 последователи. Целта беше да удвоите броя на последователите си всеки месец. През октомври акаунтът спечели 40 последователи, надхвърляйки целта ви, но през ноември акаунтът спечели само 50 последователи. Как можете да се уверите, че през декември броят на последователите ще се увеличи от 120 на 240?

Подаръците са чудесен начин да се повиши ангажираността в Twitter. Вие питате MySkinDoc дали могат да организират промоционална акция, като подарят безплатна консултация с един от дерматолозите на платформата им на един късметлия, който ги следва в Twitter. Клиентът се съгласява и По започва да работи по промотирането на тази акция в Twitter.

Бързо, Twitter акаунтът привлича последователи, които се интересуват от тази безплатна консултация. Дори и да престанат да ви следват след края на кампанията, вие сте сигурен, че сте постигнали вашите KPI и че ще достигнете директно до хората от целевата аудитория на MySkinDoc за остатъка от декември.

Предимствата на доброто управление на маркетинговите кампании

Всеки ръководител на маркетингова агенция може да ви каже, че една кампания има много подвижни части. Имате хора, които работят в различни отдели, за да създадат крайни продукти. Има и множество крайни срокове, които трябва да се следят, като същевременно клиентите се информират за напредъка. Да кажем просто, че списъкът продължава.

Но целта е да направите всички тези променливи елементи по-предвидими. С управлението на маркетингови кампании членовете на екипа на вашата агенция могат да си отдъхнат, защото знаят:

Какви са техните отговорности

Кога е крайният срок за изпълнение на задачите им?

Къде да намерите обратна връзка от клиенти

TL;DR? Управлението на маркетингови кампании подготвя членовете на екипа на вашата агенция да изпълнят кампанията навреме и да постигнат целите на вашия клиент, като същевременно позиционира вашата агенция като стратегически партньор, а не просто като поредния доставчик.

Създайте високопоставени цели с Goals в ClickUp, след което ги разделите на по-малки цели, за да проследявате напредъка си.

Клиентите искат висококачествени маркетингови кампании, които да пристигат навреме и да дават осезаеми резултати. Макар че ефективното управление на маркетингови кампании не гарантира тези резултати, то ги прави по-постижими.

Ефективното управление на кампании във вашата агенция може да изглежда по следния начин:

Ръководителите на клиентски сметки следят напредъка на проектите, за да се уверят, че членовете на екипа на агенцията спазват сроковете. Същевременно те предават обратната връзка от клиентите на членовете на екипа, за да се уверят, че крайните резултати са с високо качество.

Всички членове на вашия екип знаят индивидуално своите задачи и срокове, което им помага да изпълнят навреме всичките си задачи.

Вашите клиенти знаят какво да очакват от вас и, от своя страна, какво се очаква от тях, т.е. да дават обратна връзка в определени срокове.

Ефективните маркетингови кампании просто постигат резултатите, които клиентите ви искат, и ги правят доволни. А доволните клиенти са по-склонни да станат постоянни партньори. Вие искате паралелен успех, за да разпространят те информация за способността на вашата агенция да свърши нещата бързо и успешно.

Добрата маркетингова кампания изгражда марката и приходите на вашите клиенти, но добре управляваната маркетингова кампания изгражда и вашата агенция!

От друга страна, лошо управляваните маркетингови кампании могат да имат катастрофални резултати както за вашите клиенти, така и за бранда на вашата агенция. Вижте туита на Burger King за Международния ден на жената или рекламата на Pepsi с Кендъл Дженър... определено не е видът маркетингова кампания, която искате потенциалните клиенти да свързват с вашата агенция!

Шаблони за управление на маркетингови кампании

Кой не обича добрите шаблони? Ние определено ги обичаме. Те правят живота толкова по-лесен, защото не е нужно да проектирате цяла система или документ от нулата.

Независимо дали се занимавате с маркетинг за една или за 12 марки, разгледайте шест от нашите любими (безплатни!) шаблони, които могат да ви помогнат да управлявате всичките си маркетингови проекти.

1. Шаблон за управление на кампании и промоции в ClickUp

Този шаблон предоставя цялостен работен процес, от приемането на заявки до планирането и изпълнението на кампании.

Шаблонът за управление на кампании и промоции на ClickUp е всеобхватно средство за всеки мениджър на маркетингови кампании или заинтересовани страни в маркетинговите екипи.

Този шаблон включва няколко изгледа на ClickUp, които ви помагат да визуализирате и планирате маркетинговите си кампании от различни ъгли:

Кампания за пускане на продукт: Кратък списък с всички задачи, групирани по фази на кампанията

Social Media Team Tracker: Разделя задачите в социалните медии на конкретни действия, организирани според отговорен екип. Идентифицира типа на съдържанието и подходящите канали в социалните медии.

Маркетингова фаза: Разделя задачите по фази в Kanban Board

Календар: Планирайте всичките си Планирайте всичките си маркетингови задачи в календар , за да виждате лесно какво предстои.

Референции: Съхранявайте необходимите ви Съхранявайте необходимите ви маркетингови ресурси , като маркетингови предложения, указания за марката и информация за продуктите, в ClickUp Docs.

Budget Tracker: Показва разпределения бюджет за всяка задача, така че винаги да оставате в рамките на бюджета.

2. Шаблон за изглед на списък за управление на кампании и промоции в ClickUp

Използвайте изгледа „Списък“ в шаблона за управление на кампании и промоции на ClickUp, за да проследявате лесно бюджетите и други важни маркетингови анализи.

С помощта на същия шаблон за управление на кампании и промоции на ClickUp можете да редактирате изгледа на списъка, за да подробно опишете важни аспекти на кампанията си, като цели, целева аудитория, бюджет, разходи и статус на проекта.

Няма повече да тормозите маркетинговите екипи за актуализации или да ровите дълбоко за KPI. Този шаблон за проследяване на кампании ви помага да:

Вижте всичките си кампании и показателите за конверсия наведнъж, като изберете кои конкретни KPI искате да проследявате с персонализирани полета за данни.

Визуализирайте работните процеси на кампанията си в няколко изгледа (в този пример се използва изглед „Списък“).

Спазвайте графика и управлявайте крайните срокове с персонализирани полета за начална и крайна дата.

3. Шаблон за управление на кампании и промоции в ClickUp с изглед Kanban

Използвайте този Kanban изглед в шаблона за управление на кампании и промоции, за да организирате ефективно кампаниите си.

Отново, в същия шаблон за управление на кампании и промоции на ClickUp, можете да използвате изгледа Kanban като напълно нов шаблон за проследяване и управление на вашите кампании.

Този изглед е идеален за управление на кампании в социалните медии, защото предоставя на заинтересованите страни и другите наблюдатели на проекта обща представа за състоянието на всеки актив, публикация или част от съдържанието за социалната кампания.

4. Шаблон за кратко описание на кампания в ClickUp

Изградете всяка стъпка от работния процес на кампанията си в този шаблон в ClickUp Docs.

Имате нужда да обобщите кратко кампаниите си, особено за да получите одобрение от клиента?

Уверете се, че вие и вашите клиенти сте на една и съща вълна с шаблона за кратко описание на кампания на ClickUp, който ви помага да очертаете целите и да изготвите предложение за всяка маркетингова кампания в кратък документ.

Този шаблон ви води през определянето на следните основни компоненти на маркетинговата кампания един по един:

Общ преглед на кампанията

Целеви пазар (включително шаблони за потребителски профили

Предлаган бюджет

Важни дати

Маркетингови усилия, материали (известни още като активи или резултати)

Референции (връзки към подходящи маркетингови ресурси, т.е. указания за марката, списък с конкуренти, данни за вход и др. )

Обобщение и одобрение

5. Шаблон за творчески брифинг на ClickUp

Този шаблон съгласува производствените екипи и заинтересованите страни за реализиране на творчески проекти, като очертава общата стратегия и ключовите елементи.

Шаблонът за творчески брифинг на ClickUp предоставя кратък и ясен преглед на това, за какво се отнася вашата кампания. Идеален за подпомагане на вас и вашия клиент да се съгласувате по основните детайли и срокове. Това е задължително за маркетинговите екипи.

Ето какво включва:

Общ преглед на кампанията : Очертайте целите, етапите, бюджета и целевата аудитория на кампанията си.

Креативни брифинги : Обяснете как да дефинирате посланията, призивите за действие и резултатите от кампанията си. : Обяснете как да дефинирате посланията, призивите за действие и резултатите от кампанията си.

Кратко описание на видеото: Планирайте производството на видеото с помощта на сценарий, списък с кадри и график за заснемане.

6. Шаблон за календар на кампании в ClickUp

Уверете се, че екипът ви остава организиран с различните си кампании в едно единно пространство, което може да се споделя.

Шаблонът за календар на кампаниите на ClickUp помага на вашия екип да бъде организиран при управлението на всички маркетингови кампании. Този календар ви дава цялостна картина на всички активни кампании, като ги картографира, позволява стратегическо планиране на високо ниво и ви дава възможност да:

Планирайте кампаниите си в календар с събития, който може да се разглежда по дни, 4 дни, седмици или месеци.

Прегледайте кампаниите си една до друга на времева ос, за да разберете как се припокриват помежду си. Плъзнете и пуснете, за да коригирате датите на начало и край на кампанията или нейната продължителност.

Покажете задачите, които изискват незабавно внимание, чрез дясната странична лента, в която са изброени всички непланирани и просрочени задачи.

Избройте всичките си кампании и ги групирайте по продължителност, за да разграничите еднократните, краткосрочните и дългосрочните кампании.

Вижте текущото състояние на всичките си кампании, за да могат мениджърите на маркетингови кампании да коригират напредъка им, като ги преместват между колоните на визуална Kanban табло.

Оптимизирайте процеса на управление на маркетинговите си кампании с ClickUp

Не всяка маркетингова кампания може да бъде „лесна, безпроблемна и красива“ като тази на Covergirl, но ние можем да ви приближим с една стъпка към това. 😉

ClickUp е универсален инструмент за управление на кампании, който помага на агенциите и маркетинговите екипи да оптимизират сътрудничеството си с клиентите по маркетингови кампании от начало до край.

Ето само няколко от начините, по които ClickUp ви помага да прекарвате по-малко време в организиране и повече време в работа:

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да започнете да управлявате по-ефективни маркетингови кампании още днес.