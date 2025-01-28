20-те най-добри AI инструмента за маркетинг, с които да останете продуктивни през 2025 г.

Ако филмите и телевизионните сериали са ни накарали да повярваме в едно нещо, то е, че досега трябваше да имаме цяло общество от роботи, които да вършат нашите натоварени задачи.

Предполага се, че роботите трябва да почистват домовете ни, да ни приготвят закуската и да отговарят на телефоните ни. А някои от тези роботи трябва да са дързъки и да говорят с британски акцент. Но, увы, ние сме в 21-ви век и днес не сме видели нито един дързък британски робот. ??‍♀️

Макар че това бъдеще може да е все още далеч, изкуственият интелект вече е тук. Разбира се, той няма да ни приготви яйцата сутрин, но AI технологията може да улесни работния ни живот, като автоматизира някои от ежедневните ни маркетингови задачи. А за маркетинговите екипи подходящият AI маркетингов инструмент може да направи работата по-продуктивна, по-креативна и по-забавна.

Ето 20-те най-добри AI маркетингови инструмента, които целият ви екип ще обикне.

AI (изкуствен интелект) маркетингов инструмент се отнася до прилагането на технологии за изкуствен интелект в маркетингови стратегии и усилия. Тези инструменти използват машинно обучение, маркетингова аналитика и предсказващи алгоритми за автоматизиране, оптимизиране и разширяване на различни маркетингови задачи.

Какво трябва да търсите в един AI маркетингов инструмент?

Различните AI маркетингови инструменти изпълняват различни функции, но всеки инструмент, който използвате, трябва да ви улеснява, а не да ви затруднява.

Знаем какво си мислите: „Е, разбира се!“ Но понякога, когато избирате инструменти, това изискване може да е по-лесно на думи, отколкото на практика. Ето какво да търсите, за да сте сигурни, че получавате добър инструмент. ?

Интуитивно потребителско изживяване: Този софтуер е предназначен за вашия маркетинг екип, а не за ИТ екипа, така че потребителският интерфейс трябва да е лесен за научаване и използване. Тъй като вашият маркетинг екип е ориентиран към дизайна, малко красота в интерфейса ще подобри изживяването на всички.

Лесни автоматизации: Целта на изкуствения интелект е да ви освободи от работа. Затова един Целта на изкуствения интелект е да ви освободи от работа. Затова един AI инструмент трябва да предлага маркетингови автоматизации, които ви позволяват да изпълнявате повтарящи се процеси с едно натискане на бутон. А членовете на вашия екип не трябва да имат познания по програмиране, за да настроят тези автоматизации.

Многобройни интеграции: Повечето екипи се нуждаят от повече от едно приложение, за да изпълнят работата си, но преминаването от едно приложение към друго може да доведе до допълнителна работа и неудовлетвореност за вашия екип. Уверете се, че всеки AI инструмент, който изберете да интегрирате, е съвместим с софтуера, на който вече разчитате.

Без припокриване: Можете да оптимизирате маркетинговите си технологии, като изберете по-малко приложения, които правят повече. Но се уверете, че не избирате приложения с припокриващи се функции, защото в противен случай част от екипа ви може да разчита на едно приложение, а останалите – на друго, което ще направи работния ви процес по-малко оптимизиран, вместо по-оптимизиран.

Ето 20-те най-добри AI инструмента за маркетинг. Макар никой от тях да няма британски акцент или остроумни отговори, тези приложения ще ви помогнат да достигнете до целевата си аудитория, да оптимизирате маркетинговите си работни процеси, да подобрите управлението на маркетинговите си кампании, да създадете SEO-оптимизирано съдържание и да проследявате резултатите си.

И това е само началото.

Опитайте ClickUp Brain Използвайте AI асистента за писане на ClickUp, за да персонализирате и създадете ефективно маркетингово съдържание.

ClickUp е приложението, което ще замести всички ваши приложения. То събира цялата ви работа – от управление на задачи и проследяване на цели до чатове и документи – на едно място. И включва единствения в света AI асистент, базиран на роли.

Можете да персонализирате AI функциите на ClickUp по отношение на тон и креативност, а вградените структури на съдържанието позволяват на вашия маркетинг екип да спести време при изготвянето на конспекти и форматиране. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Работете съвместно по маркетингови задачи в ClickUp Docs

Ограничения на ClickUp

Крива на обучение: Огромният брой функции на ClickUp може да бъде прекалено много за начинаещите потребители, но интуитивният потребителски интерфейс улеснява обучението и пълното персонализиране.

Цена: Въпреки че ClickUp предлага безплатен тарифен план, този план не включва достъп до функциите за изкуствен интелект.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 7 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 ревюта: 4,7/5 (над 6700 ревюта)

Отзиви в Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

2. Zapier

чрез Zapier

Zapier е програма за автоматизация без кодиране, която се отличава от другите AI маркетингови инструменти в този списък. Тя ви позволява да проектирате всякаква автоматизация, от която се нуждаете, използвайки логиката на машинно обучение if-then.

Например, можете да автоматизирате вашите стратегии за имейл маркетинг, като създадете if-then, който автоматично изпраща имейл за добре дошли на потенциалните клиенти, ако се регистрират в вашия имейл списък. Или можете да увеличите ангажираността на клиентите, като всички съобщения, които получавате чрез Facebook Messenger, се изпращат на вашия Slack, за да ги видите по-бързо и да се свържете с вашата целева аудитория по-бързо.

С Zapier можете да автоматизирате цялото пътуване на клиента, така че всеки път, когато клиентът се придвижи по-надолу във вашата фуния, да получи точното съобщение, от което се нуждае.

Най-добрите функции на Zapier

Гъвкави автоматизации : Тъй като създавате свои собствени автоматизации въз основа на всякакви възможни ситуации, които можете да си представите, Zapier незабавно се вписва в работния ви процес.

Интеграции: Има интеграции с над 5000 Има интеграции с над 5000 маркетингови софтуерни програми, които ви помагат да изпращате задачи от едно приложение в друго, така че ако нещо се случи във вашата CRM система, можете да го изпратите на вашата платформа за управление на проекти, вашите AI инструменти за имейл маркетинг и т.н.

Ограничения на Zapier

Ограничена автоматизация в безплатния план: Докато някои от ценовите планове на Zapier ви позволяват да настроите многоетапни автоматизации (мислете за това като „ако това, тогава това, а след това онова и след това другото“), безплатният план позволява само едноетапни автоматизации (само едно „тогава“ на работен процес).

Някои интеграции са по-гладки от други: Някои потребители съобщават, че приложенията, с които интегрирате Zap, могат да ограничат неговите функции. API на някои приложения работи по-гладко и ви дава повече опции.

Цени на Zapier

Безплатни: Безплатни, но позволяват само едноетапна автоматизация.

Стартово ниво: Започва от 29,99 $/месец

Професионална версия: Цена от 73,50 $ на месец

Екип: Започва от 103,50 $/месец

Компания: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Zapier

G2 ревюта: 4,5/5 (над 1000 ревюта)

Отзиви в Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Zapier!

3. Jasper. ai

чрез Jasper

Jasper е AI инструмент за създаване на съдържание, който оптимизира всичките ви маркетингови усилия. С помощта на шаблони за съдържание той може да намали времето, което екипът ви отделя за първите чернови, с 80% и дори може да създава графики, които да придружават публикациите ви.

Той е лесен за използване като инструмент за дигитален маркетинг, с който да подобрите публикациите си в социалните медии, целевите страници, имейл маркетинговите кампании или цялостната си стратегия за маркетинг на съдържанието в блога, за да подобрите класирането си в търсачките. Jasper бързо се превръща в незаменим AI маркетингов инструмент за най-продуктивните компании.

Най-добрите функции на Jasper

Чатбот : Чатботът Jasper може да отговаря на въпроси, да помага с задачи и да прави проучвания.

AI шаблони за писане: С над 50 шаблона, Jasper може да пише първи чернови на С над 50 шаблона, Jasper може да пише първи чернови на SEO-оптимизирани блогове , описания на продукти в Amazon, заглавия на реклами във Facebook, кратки публикации в социалните медии и др.

Създаване на изкуство: Дизайнирайте висококачествени илюстрации и изображения за реклами, блог публикации и целеви страници. Всичко, което трябва да направите, е да въведете описание на изображението, което искате, и AI на Jasper ще го създаде.

Гласът на марката: Jasper използва машинно обучение, за да разбере вашия глас и да се увери, че всички ваши маркетингови материали са в съответствие с марката. Можете да го научите на вашия стилов наръчник, продуктов каталог и история на компанията.

Ограничения на Jasper

Фактически грешки: Както при повечето AI инструменти за писане, всичко, което Jasper пише за вашата марка, трябва да се разглежда като първи чернови вариант. Ще ви е необходим човек, който да прегледа текста, да премахне всички фактически грешки и да го актуализира с ключови моменти, които приложението е пропуснало.

Цена: Jasper не предлага безплатен план и някои потребители се оплакват, че цената е много по-висока от тази на конкурентните продукти.

Цени на Jasper

Pro: 69 $/месец за до 5 места

Екипи: 49 $/месец за 1 място

Бизнес: Персонализирани цени за маркетингови групи от 10 или повече души

Оценки и рецензии за Jasper

G2 ревюта: 4,7/5 (над 1000 ревюта)

Отзиви в Capterra: 4,8/5 (над 1000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Jasper AI!

4. Grammarly

чрез Grammarly

Отдавна считан за най-доброто приложение за редактиране на текстове, Grammarly предлага и AI писане. Така че, ако заседнете, докато работите върху чернова, можете да използвате Grammarly като свой AI асистент, който да ви помогне да измислите следващата идея или параграф с помощта на машинно обучение.

Най-добрите функции на Grammarly

Подобрения в писането: Grammarly е изключително добър в коригирането на граматически и правописни грешки и в посочването на прекалено дълги изречения с помощта на своя AI-базиран редактор.

AI писане : Може да ви помогне да създадете първи чернови на съдържание или да продължите да пишете съдържание, когато не можете да се сетите какво да напишете по-нататък. Вие давате подсказка и Grammarly ще ви даде първи чернови вариант.

Избор на тон: Можете да изберете дали искате вашите текстове да имат официален или неформален тон, както и да изберете прилагателни, които да опишат по-подробно желания тон.

Разширение за браузър: Разширението за браузър ви позволява да използвате функциите на Grammarly в Разширението за браузър ви позволява да използвате функциите на Grammarly в Google Docs , имейли и социални медийни платформи като LinkedIn и Twitter.

Ограничения на Grammarly

По-добро на настолен компютър, отколкото на мобилно устройство: Някои потребители съобщават, че функциите на Grammarly не се интегрират толкова добре с мобилните приложения за дигитален маркетинг, колкото с настолните браузъри.

Може да бъде прекалено формален: Въпреки функциите за избор на тон, много потребители споделят, че AI инструментът на Grammarly може да направи корекциите в съдържанието ви да звучат прекалено формални.

Цени на Grammarly

Безплатно

Премиум: Започва от 12 $/месец

Бизнес: Започва от 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Grammarly

G2 ревюта: 4,7/5 (над 3000 ревюта)

Отзиви в Capterra: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Grammarly!

5. Manychat

чрез Manychat

Разгледахме няколко AI маркетингови инструмента, които могат да ви помогнат да създавате блог публикации и имейли, но този AI инструмент може да води разговори с вашите клиенти. Manychat предоставя интерактивно клиентско преживяване, като използва обработка на естествен език, за да отговаря на вашите клиенти в Instagram DM, Facebook Messenger, SMS съобщения и WhatsApp.

Най-добрите функции на Manychat

Интерактивен чатбот: Manychat е създаден, за да прави едно нещо, и го прави добре. Този чатбот ще отговаря на клиенти, които ви пишат в социалните медии или чрез текстови съобщения.

Ограничения на Manychat

Ограничени анализи: Въпреки че Manychat предлага анализи в рамките на своя платен ценови план, много потребители споделят, че анализите не са особено полезни и не предоставят добра обща представа за данните на клиентите.

Случайни проблеми: Някои потребители съобщават, че API с Facebook Messenger понякога има забавяне или не се зарежда правилно и трябва да бъде презареден.

Цени на Manychat

Безплатно: Безплатно, но не включва SMS съобщения

Pro: 15 $/месец

Премиум: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Manychat

G2 ревюта: 4,6/5 (над 100 ревюта)

Отзиви в Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

6. Evolv. ai

Evolv AI използва изкуствен интелект и алгоритми за машинно обучение, за да подобри клиентското преживяване в реално време. Той непрекъснато се адаптира към поведението на клиентите в реално време на различни платформи – от вашия сайт за електронна търговия до вашите платформи в социалните медии.

Софтуерът за изкуствен интелект провежда експерименти в реално време, за да насочи всеки клиент от вашата демографска група към опита, който най-вероятно ще го доведе по-далеч в маркетинговия ви канал и по-близо до покупка.

Най-добрите функции на Evolv

Автоматизирани клиентски пътувания: Evolv не само може да адаптира клиентското пътуване в реално време за всеки потребител, но и може непрекъснато да се учи от потребителите и данните за клиентите ви, за да създава най-ефективните пътувания с течение на времето.

Ръчно и автоматично таргетиране: Можете да направите своя собствена сегментация на аудиторията и да проведете експерименти с CX чрез Evolv, но AI инструментът също така автоматично ще сегментира потребителите и може да идентифицира и разработи нови сегменти, за чието съществуване може би не сте знаели.

Анализи: Evolv предоставя ясни данни за експериментите с клиентското преживяване, които провежда, за да можете да разберете кои елементи от клиентското преживяване са най-успешни и да вземете по-информирани решения за бъдещето. Той може да се превърне във вашия предпочитан Evolv предоставя ясни данни за експериментите с клиентското преживяване, които провежда, за да можете да разберете кои елементи от клиентското преживяване са най-успешни и да вземете по-информирани решения за бъдещето. Той може да се превърне във вашия предпочитан инструмент за уеб дизайн за обсъждане на актуализации на сайта.

Ограничения на Evolv

Крива на обучение: Evolv е сложна AI технология, така че може да отнеме време да разберете как да я интегрирате във всичките си маркетингови канали и да започнете да я използвате успешно.

Цени на Evolv

Персонализирано: Преди да получите оферта, трябва да насрочите демонстрация и да се срещнете с член на екипа на Evolv.

Оценки и рецензии за Evolv

G2 ревюта: 3,5/5 (1 ревю)

Отзиви за Capterra: Все още няма отзиви

Бонус: AI инструменти за социални медии

7. Писател

чрез Writer

Друг генеративен AI инструмент за маркетинг за копиране е Writer. Този AI инструмент може да създава съдържание за всеки екип във вашата организация – от имейли на HR до оперативни наръчници.

Най-добрите функции на Writer

CoWrite: Функциите на програмата CoWrite ви позволяват да научите AI инструмента на вашия глас, за да постигнете последователен тон на марката във всичките си съдържания.

Резюмета: Преобразувайте съдържанието за различни маркетингови канали с функцията „Резюмета“. С едно натискане на бутон можете да Преобразувайте съдържанието за различни маркетингови канали с функцията „Резюмета“. С едно натискане на бутон можете да превърнете подкаст или събитие в публикация в блог и имейл.

Стилово ръководство: Когато създадете стилово ръководство за вашата марка в Writer, то ще налага вашите стилови правила, когато някой от вашия екип използва програмата за писане.

Ограничения на писателя

Цена: Няма безплатен план, а най-основният план е по-скъп от този на много конкуренти.

Време за настройка: Много потребители се оплакват, че обучението на софтуера за вашия глас и стил може да отнеме много време.

Цени за писатели

Екип: 18 $/месец на потребител за до пет потребители

Предприятия: Персонализирани цени за по-големи организации

Оценки и рецензии на автори

G2 ревюта: 4,6/5 (10+ ревюта)

Отзиви в Capterra: 4,7/5 (5+ отзива)

8. SurferSEO

чрез SurferSEO

Ако искате да управлявате стратегията си за съдържание и създаването на съдържание от едно приложение, то това е универсалният SEO инструмент, от който се нуждаете. Surfer предоставя функции за оптимизация за търсачки с полезни информации за проучване на ключови думи, така че да можете да оптимизирате усилията си за писане и да настроите новото или съществуващото си съдържание за по-високи класирания.

Най-добрите функции на SurferSEO

Проучване на ключови думи: Извършете проучване на ключови думи и получите предложения за свързани ключови думи, които да ви насочат към групите съдържание.

Редактор на съдържание: Вижте подробен план на статията и получите предложени ключови думи, докато пишете – независимо дали става дума за текст за дигитален маркетинг.

SEO одити: Получете предложения за SEO оптимизации, които можете да направите на текущите публикации в блога и уеб страниците.

Ограничения на SurferSEO

Несвързани ключови думи: Потребителите се оплакват, че някои от предложените ключови думи за групи от съдържание не са толкова тясно свързани с оригиналната тема, колкото биха искали.

Цена: Много потребители смятат, че цената е твърде висока, което прави този Много потребители смятат, че цената е твърде висока, което прави този маркетингов инструмент труден за достъп за малките предприятия.

Не е пълен AI инструмент: Вероятно няма да ви е от голяма полза, ако търсите само AI инструмент за маркетинг за : Вероятно няма да ви е от голяма полза, ако търсите само AI инструмент за маркетинг за създаване на писмено съдържание или редактиране, но е един от най-мощните SEO инструменти.

Цени на SurferSEO

Essential: 89 $/месец за до 30 статии

Цена: 129 долара на месец за до 100 статии

Scale AI: 219 долара на месец за до 100 статии и 10 AI статии

Enterprise: От 399 $/месец. Свържете се с отдела по продажбите за планове

Оценки и рецензии за SurferSEO

G2 ревюта: 4,8/5 (над 400 ревюта)

Отзиви в Capterra: 4,9/5 (над 300 отзива)

9. Smartly. io

Може би мислите, че сътрудничеството не може да бъде автоматизирано, но Smartly.io е тук, за да докаже, че това е възможно. Този маркетингов инструмент е чудесен за създаване на съдържание и творчески текстове за вашата следваща дигитална маркетингова стратегия.

Най-добрите функции на Smartly.io

Автоматизирано планиране: AI маркетинговият инструмент на Smartly.io може да планира вашата маркетингова стратегия, а след това да използва автоматизация, за да оптимизира работния процес, който трябва да следвате, за да реализирате стратегията.

Многоканално мащабиране: Подобрете управлението на социалните си медии. Прегледайте цялата си кампания, за да съгласувате екипите си за социални медии и да решите как ще изглежда стратегията ви в различните маркетингови канали с помощта на AI-базирани функции.

По-лесно сътрудничество: преглеждайте, коментирайте, редактирайте и одобрявайте всичките си творчески ресурси от едно място.

Ограничения на Smartly.io

Крива на обучение: Много потребители казват, че е необходимо специално обучение, за да може екипът ви да се научи да използва Smartly.io ефективно.

Ограничени интеграции: Няколко потребители споделят, че макар Smartly.io да се интегрира добре с Facebook, той не е толкова полезен с други социални медийни платформи.

Цени на Smartly.io

Персонализирано: Трябва да насрочите демонстрация и да се срещнете с член на екипа, за да получите цена.

Smartly. io оценки и рецензии

G2 ревюта: 4. 4/5 (400+ ревюта)

Отзиви в Capterra: 4,4/5 (над 10 отзива)

10. Седмо чувство

чрез Seventh Sense

Тази програма за имейл маркетинг се интегрира с HubSpot и Marketo, за да направи вашите имейли по-ефективни, да подобри процента на отваряне и да увеличи конверсиите ви. Тя използва AI, за да определи най-подходящото време и честота за контакт с всеки клиент, в зависимост от това на какъв етап от клиентското пътуване се намира.

Най-добрите функции на Seventh Sense

Оптимизация на доставката на имейли : Вместо да използва строги графици или планиране на базата на часови зони, Seventh Sense използва AI, за да определи идеалното време за изпращане на имейли до всеки потребител, което спомага за увеличаване на процента на отворени имейли.

A/B тестване: Вградените функции за A/B тестване ви позволяват да тествате теми на писма и да изберете най-ефективната, преди да изпратите по-голямата част от вашите имейли с оптимизирани графици за доставка.

Одит на доставяемостта: Получете по-задълбочени данни за доставяемостта си с одитите на Seventh Sense, които проверяват не само процента на откази, но и колко имейли достигат до активните пощенски кутии.

Ограничения на Seventh Sense

Налично само с HubSpot и Marketo: Много маркетингови екипи не използват Seventh Sense, защото този AI маркетингов инструмент не работи с предпочитания от тях софтуер за имейл маркетинг.

Сложен потребителски интерфейс: Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс на Seventh Sense не е много интуитивен, което ги кара да търсят функциите, които искат да използват.

Цени на Seventh Sense

Бизнес за потребители на HubSpot: Започва от 80 $/месец за до 5000 маркетингови контакта

Enterprise за потребители на HubSpot : Персонализирани цени за 150 000 маркетингови контакта или повече

Бизнес за потребители на Marketo: Започва от 450 $/месец за 50 000 потенциални клиенти

Enterprise за потребители на Marketo: Персонализирани цени за 300 000 потенциални клиенти или повече

Оценки и рецензии на Seventh Sense

G2 ревюта: 4. 8/5 (15+ ревюта)

Отзиви в Capterra: 5/5 (3 отзива)

11. Copy. ai

Copy.ai първоначално си извоюва ниша като един от пионерите в генерирането на AI съдържание и продължава да се развива с технологичните напредъци. Този AI-подпомаган инструмент за писане е безценен ресурс за маркетолози, блогъри и създатели на съдържание, като им позволява да произвеждат висококачествено съдържание за своите блогове, Facebook и Google реклами, описания на продукти и целеви страници с ускорени темпове, всичко това благодарение на AI.

Най-добрите функции на Copy.ai:

Удобен за ползване интерфейс

Неограничен брой думи без система на кредити

Достъп до над 25 езика с платен абонамент

Ограничения на Copy.ai:

Някои потребители смятат, че резултатите понякога липсват на творчество.

Някои потребители биха искали да има по-добър начин за документиране на проекти и файлове.

Цени на Copy.ai:

Безплатен план

Pro: 49 $/месец за 5 потребители

Екип: 249 $/месец за 20 потребители

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Copy. ai оценки и рецензии:

G2: 4. 8/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

Бонус инструменти: Алтернативи на Copy AI & Алтернативи на Writesonic

12. 10Web

10Web AI Website Builder се откроява като революционен инструмент в областта на AI маркетинга, поставяйки нов стандарт за лекота и ефективност при създаването на уебсайтове. Той използва усъвършенствана AI технология за автоматизиране на процеса на дизайн, позволявайки на бизнеса и маркетолозите да пускат професионално изглеждащи уебсайтове с минимални усилия. За разлика от традиционните инструменти за създаване на уебсайтове, 10Web AI опростява процеса на разработка, като предоставя интелигентни предложения за дизайн, персонализирани шаблони и възможности за незабавно създаване на уебсайтове.

Това позволява на потребителите да се съсредоточат повече върху своите маркетингови стратегии и съдържание, знаейки, че тяхното онлайн присъствие може да бъде установено и стартирано безпроблемно. За тези, които искат да ускорят разработването на своя уебсайт с помощта на изкуствения интелект, 10Web AI Website Builder предлага атрактивно решение.

Най-добрите функции на 10Web:

Автоматизира създаването на уебсайтове с AI, позволявайки на потребителите да стартират бързо напълно функционални уебсайтове.

Предлага широка гама от дизайнерски шаблони и опции за персонализиране, базирани на изкуствен интелект, което го прави отличен инструмент за маркетолози, които искат да установят онлайн присъствие, без да имат обширни познания в областта на уеб разработката.

Ограничения на 10Web:

Макар че улеснява създаването на уебсайтове, потребителите с конкретни и сложни нужди от персонализиране може да се наложи да направят допълнителни ръчни настройки.

Цени на 10Web:

Business AnnualAI Starter: 10 $/месецAI Premium: 15 $/месецAI Ultimate: 23 $/месец

Ecommerce AnnualAI Ecommerce Starter: 11 $/месецAI Ecommerce Premium: 23 $/месецСпециализиран хостинг: 175 $/месец

Agency AnnualAgency Starter: 24 $/месецAI Premium: 60 $/месецAgency Ultimate: Персонализирана цена

10Web оценки и рецензии:

G2: 4. 4/5 (90+ отзива)

13. Lexica. Art

Ако търсите лесен начин да създавате и добавяте впечатляващи изображения към вашите маркетингови кампании, имейл бюлетини или блогове, тогава Lexica. Art е вашият AI маркетингов инструмент по избор.

Можете да търсите изображения, използвайки конкретни ключови думи, или да генерирате изцяло ново изображение, като използвате подсказки, за да опишете как трябва да изглежда изображението. Този AI-базиран инструмент за генериране на изображения е чудесен за изображения в социалните медии, изображения за корици на блогове и дори за генериране на идеи за продукти.

Lexica. Най-добрите характеристики на Art

Aperture : Създава фотореалистични изображения, които изглеждат като реални изображения на обекти, сякаш са заснети с фотоапарат.

Търсачка : Въведете ключови думи, свързани с визуалното съдържание, от което се нуждаете, и за нула време ще получите богат избор от изображения въз основа на въведеното от вас текстово съдържание.

Персонализиране на изображения: Показва подсказката, размера и други подробности за всяко генерирано изображение. Копирайте подсказката и я модифицирайте, за да създадете подобни изображения с ваша собствена интерпретация или въображение. 3

Lexica. Ограничения на изкуството

Ограничения при генерирането на изображения: Търсете изображения безплатно, но ще трябва да се абонирате за платен план на Lexica AI, за да „генерирате“ изображение.

Повторяемост: Тъй като е в процес на разработка, зависи от разнообразието на данните за обучение. Има голяма вероятност инструментът да генерира повтарящи се изображения след известно време, освен ако не усъвършенствате и не настроите точно своите команди.

Lexica. Оценяване на произведения на изкуството

Стартово ниво : 10 долара на месец

Pro: 30 долара на месец

Максимум: 60 долара на месец

Lexica. Оценки и рецензии за произведения на изкуството

G2 ревюта : Недостатъчно ревюта

Отзиви за Capterra: Недостатъчно отзиви

14. Notion AI

чрез Notion

Ако вече използвате Notion за управление на проекти, вграденият AI асистент на Notion е добавка, която ви помага да свършите повече работа по-бързо.

Интегрираният AI инструмент за писане може да отговаря на въпроси, свързани с работното ви място, да бъде ваш партньор в мозъчната буря, да ви помогне да подобрите съдържанието си и да превърне данните в полезни идеи.

Примерите за използване на Notion AI за маркетинг включват:

Обяснете техническия жаргон на всички

Превеждайте съдържание на други езици

Редактирайте гласа и тона на вашите маркетингови материали

Генерирайте следващи стъпки от бележки от срещи, обобщения от действия и изводи от продажбени разговори и изследователски сесии.

Най-добрите функции на Notion AI

Въпроси и отговори: Задавайте въпроси, свързани с вашите проекти, уикита, документи и задачи в Notion Workspace, а AI маркетинговият инструмент на Notion ще генерира обобщения в рамките на секунди.

Автоматично попълване на данни: Извлечете ключови показатели, прозрения, резултати и други важни подробности от вашите проекти и задачи и ги превърнете в ясни действия, които имат смисъл.

AI шаблони: Достъп до предварително дефинирани рамки за продажбени презентации, календари за социални медии, сценарии за видеоклипове и др. Notion AI помага за предварително попълване на съдържанието в тези шаблони.

Ограничения на Notion AI

Неточност: Потребителите съобщават, че AI асистентът неволно изтрива или дублира определени параграфи по време на писане. Това понякога води до необходимостта писателите да отделят допълнително време за пресъздаване или редактиране на съдържанието.

Стръмна крива на обучение: Notion AI има множество приложения, но разбирането как да го използвате максимално отнема много време, освен ако не сте опитен потребител на Notion.

Цени на Notion AI

Безплатно: 8 долара на месец за работно място

Плюс: 22 долара на месец за всеки работен пост

Бизнес : 28 долара на месец за работно място

Предприятие: Персонализирани цени

Notion AI може да бъде добавен към работното пространство за 8 долара на месец на член.

Оценки и рецензии за Notion AI

G2 ревюта: Недостатъчно ревюта

Отзиви за Capterra: Недостатъчно отзиви

15. Userbot. ai

Чатботовете имат безброй предимства за екипите по продажби, поддръжка, операции и маркетинг. Те автоматизират отговорите на често задаваните въпроси, редактират текста, за да персонализират и поддържат гласа и тона на марката, и отговарят на въпроси 24/7 чрез чат, гласови обаждания и агенти за дигитална поддръжка.

Генеративната AI платформа на Userbot предлага AI решения за управление на директната комуникация с вашите клиенти в реално време по всички канали.

Изключителна функционалност на Userbot е Digital Humans – фотореалистичен аватар, който прави всяко взаимодействие с клиенти по-човешко. Той се интегрира с вашите дигитални канали, позволявайки ви да предложите омниканално клиентско преживяване.

Userbot. ai най-добри функции

Персонализирани потоци на разговори : Създавайте различни пътища на разговори въз основа на отговорите на клиентите с помощта на прост инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане.

Управление на разговорите: Управлявайте всички разговори с клиенти на една платформа, за да не пропуснете нищо.

Bot+AI: AI конструктор без кодиране за бързо създаване на персонализиран бот

Ограничения на Userbot. ai

Ограничени възможности за персонализиране: Потребителите срещат затруднения при създаването на подробни диалогови потоци, тъй като не можете да персонализирате чат преживяванията извън рамките на прости въпроси и отговори.

Липса на точност: Според докладите, той има ограничени възможности за учене, поради което не винаги може да отговори точно на запитване на клиент.

Цени на Userbot. ai

Персонализирани цени

Userbot. ai оценки и отзиви

G2 ревюта: Недостатъчно ревюта

Отзиви за Capterra: Недостатъчно отзиви

16. Приложение Hemingway

чрез Hemingway

Ако сте маркетинг специалист, сигурно сте използвали приложението Hemmingway, за да редактирате документи, да направите езика по-ясен и да отстраните граматическите грешки.

Hemingway Editor Plus използва AI, за да анализира изреченията във вашия текст и да ви даде незабавни предложения за пренаписване на дълги изречения, слаби фрази и пасивен глас. Той отива отвъд обикновената проверка на правописа, за да съответства на вашия тон и избор на думи, така че пренаписаните изречения да звучат като вас, а не като роботи.

Най-добрите функции на приложението Hemingway

Цветово кодирани акценти: Изреченията са подчертани с различни цветове, за да се покаже какво може да се подобри.

Hemingway Editor Plus : Разширено приложение с AI интеграция, което пренаписва съдържанието в ваш тон и стил.

Задайте целево ниво на четене: Настройте оценката на приложението според целта на вашето писане – например, по-висока оценка за академично или техническо писане и по-ниска оценка за по-млада аудитория.

Ограничения на приложението Hemingway

Липса на интеграция: Безплатната версия на Hemingway не се интегрира с други инструменти, като например вашата електронна поща или Google Docs. Ще трябва да копирате и поставите редактираното съдържание от Hemingway Editor в тяхното приложение за писане, което отнема много време.

Цени на приложението Hemingway

Безплатно

Индивидуален 5K: 10 долара на месец

Индивидуален 10K: 15 долара на месец

Team 10K: 15 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за приложението Hemingway

G2 ревюта: 4. 4/5 (40+ ревюта)

Отзиви за Capterra: Недостатъчно отзиви

17. Albert. ai

Albert използва AI, за да помогне на маркетолозите и агенциите да създават реклами, които оптимизират ефективността на кампаниите. То включва проучване на ключови думи, аудитория на платформата, избор на устройство и наддаване в търсачки, социални мрежи, дисплей и крос-канал.

Ако искате да разделите всеки потенциален параметър, който влияе на производителността, да тествате всеки един поотделно и да ги оптимизирате, Albert. ai ви помага да го направите. Използвайте го, за да получите конкретни данни и да направите рекламите си по-ефективни.

Освен това, когато обновявате или замествате рекламно съдържание, вместо да разчитате на предположения, използвайте AI инструмента на Albert за маркетинг, за да вземете решение, основано на данни, което ще ви позволи да надминете KPI и очакванията на клиентите.

Най-добрите функции на Albert. ai

Изпълнение на различни канали: Използвайте Albert. ai за всяка платена кампания в 90% от платформите за наддаване (напр. Display и Video 360 и Bing Ads) на пазара. Това ви позволява да разберете кой канал работи най-добре за вашите реклами.

A/B тестване: Тествайте различни варианти на ключови думи, бюджети, интереси, региони и други параметри, за да подобрявате постоянно кампаниите си.

Разширени отчети: Получете подробна и полезна информация за клиентите, за да разберете как да адаптирате рекламните си материали и съобщения.

Ограничения на Albert. ai

Ограничени обяснения за определени решения: Albert. ai не предоставя подробни обяснения за ефективността на кампаниите. Например, ако даден набор от реклами се представя по-добре от другите, той не може да предложи информация за причините за това.

Цени на Albert. ai

Персонализирани цени

Albert. ai оценки и рецензии

G2 ревюта: Недостатъчно ревюта

Отзиви за Capterra: Недостатъчно отзиви

18. Browse. ai

Browse. ai нарича своя робот „най-лесният“ начин за извличане на данни от всеки уебсайт.

Можете да обучите робот да влиза в уебсайт, използвайки вашата информация. Ботът събира данните от уебсайта и ги въвежда в електронна таблица. Това ви позволява да автоматизирате събирането на данни, включително данни за продукти, цени, обяви за работа и друга информация от всеки уебсайт, който изберете.

Изберете нужната ви информация, маркирайте я и натиснете бутона за изтегляне. Ще получите нужната ви информация за няколко минути.

AI маркетинговият инструмент на Browse разполага с предварително създадени роботи за популярни случаи на употреба и можете да го интегрирате с над 7000 инструмента във вашия маркетингов технологичен набор, включително Zapier, Airtable, Google Sheets и др.

Разгледайте най-добрите функции на ai

Извличане на данни: Извличайте всякаква информация от всеки уебсайт без нито една линия код. Подгответе данните в електронна таблица и дори ги споделете с екипа си.

Наблюдавайте уебсайтове : Настройте робота на Browse. ai да наблюдава непрекъснато конкретна информация на уебсайт и да ви уведомява при промяна. Например, ако сте доставчик, можете да използвате Browse. ai, за да наблюдавате данните за наличностите на вашите търговци на дребно в реално време, за да попълвате запасите си при тях проактивно.

Превърнете всеки уебсайт в API: Генерирайте персонализирано API за всеки уебсайт, дори ако той не разполага с съществуващо API за непрекъснато извличане на данни.

Разгледайте ограниченията на ai

Първоначалната настройка е сложна: Browse. ai има няколко полезни функции, но инструментът е малко сложен, което означава, че настройването му и научаването как да го използвате пълноценно може да отнеме известно време.

Разгледайте цените на Browse.ai

Безплатно: 0 $ на месец

Стартово ниво: 48,75 долара на месец

Професионална версия: 123,75 долара на месец

Екип: 311 долара на месец

Компания: Индивидуални цени

Разгледайте. ai рейтинги и рецензии

G2 ревюта: 4. 8/5 (30+ ревюта)

Capterra: 4,5/5 (50 отзива)

19. Algolia

чрез Algolia

С Algolia можете да добавите AI-базирано търсене към вашия уебсайт. Това ви позволява да оптимизирате потребителското преживяване, като давате възможност на клиентите да намерят точно това, което търсят, за секунди.

Приложението може да анализира големи масиви от данни, за да даде резултати в реално време, което го прави ценен инструмент за маркетолозите, за да подобрят начина, по който клиентите взаимодействат и се ангажират с техните уебсайтове.

Най-добрите функции на Algolia

Категоризация на заявките: Алгоритмите за изкуствен интелект на Algolia могат да интерпретират контекста на заявката и да покажат резултати от най-близката категория, подобрявайки релевантността на резултатите. Например, ключовата дума „бордо“ може да означава цвят, напитка или червило.

Динамично прекласифициране: Algolia използва AI, за да идентифицира тенденциите в дадена категория и да даде приоритет на най-актуалната информация, която да бъде показана на клиента.

Синоними на AI: При анализиране на различни потребителски входни данни, AI на Algolia може да открие синоними на дадена ключова дума и да ги съхрани за по-късна употреба. Това разширява речника на приложението, така че AI да може да идентифицира повече заявки.

Ограничения на Algolia

Трудност при настройката: Потребителите може да се нуждаят от помощ за правилното внедряване на Algolia. Това може да доведе до грешки в търсачката ви, в резултат на което на клиентите ще се показва невярна информация.

Цени на Algolia

Изграждане: 0 долара

Grow : 0 долара за до 10 000 търсения на месец, 0,50 долара за всеки допълнителен 1000 търсения

Премиум : Персонализирано ценообразуване

Elevate: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Algolia

Оценки в G2: 4,5/5 (над 300 рецензии)

Отзиви в Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)

20. Reply. io

Опростете обхвата си в множество канали и привлечете нови клиенти по-бързо с платформата за продажби, задвижвана от AI, на Reply.io. Можете да използвате инструмента, за да създадете подробни последователности за ангажиране на потребители в канали като WhatsApp, LinkedIn и имейл.

Reply. io може да автоматизира задачи като изпращане на заявка за връзка с някого в LinkedIn или филтриране на вашите съобщения, за да премахне отговорите „извън офиса“ или „не съм заинтересован“ в имейла, за да ви спести време.

Най-добрите функции на Reply.io

Многоканална последователност: Създайте автоматизирана последователност от имейли, съобщения в LinkedIn, съобщения в WhatsApp и SMS известия, за да достигнете до потенциалните клиенти по канала, който те предпочитат.

AI чат: Интегрирайте чата на Reply.io с вашата база от знания, за да могат потенциалните клиенти бързо да получат информацията, която търсят. Това е и чудесна функция, която насочва потребителите да извършат определени действия, като например да се регистрират за безплатен пробен период или демо, за да се придвижат по-надолу по продажбения фуния.

Управление на контактите: Сегментирайте клиентите и потенциалните клиенти въз основа на различни критерии, за да знаете точно с кого да се свържете.

Ограничения на Reply.io

Липса на наръчници: Потребителите могат да имат затруднения при разгадаването на начините за използване на всеобхватните функции на Reply.io, а няма подробни наръчници за потребители или наръчници, които да им помогнат.

Ограничена възможност за импортиране на важна информация: Понастоящем Reply.io не може да импортира данни като информация за компанията. Потребителите ще трябва да създадат персонализирани полета, за да записват конкретни подробности, поради ограничената интеграция с инструменти за продажби като Pipedrive.

Цени на Reply.io

Обем на имейлите: 59 долара на месец

Multichannel : 99 долара на месец за потребител

Агенция: 166 долара на месец

Оценки и рецензии за Reply.io

G2 ревюта: 4,6/5 (над 1000 ревюта)

Отзиви в Capterra: 4,6/5 (над 90 отзива)

AI инструментите могат да подобрят маркетинга чрез анализ на поведението на клиентите, идентифициране на пазарни пропуски и персонализиране на комуникацията.

Те могат ефективно да сегментират клиентите, да автоматизират повтарящи се задачи и да повишат ефективността. AI предоставя информация в реално време от големи обеми потребителски данни, което позволява бърза реакция на пазарните тенденции. AI може да подобри ефективността на кампаниите, като подпомага различни маркетингови дейности.

AI предоставя значителна възможност за бизнеса да оптимизира своите маркетингови стратегии.

Независимо дали се опитвате да подобрите съдържанието, имейл маркетинга или маркетинга в социалните медии, подходящите AI инструменти за маркетинг ще направят вашите кампании по-успешни. Можете да ги използвате, за да създадете текстове без грешки, да изберете най-подходящите теми или да проследявате вашите конверсионни проценти в реално време.

Скоро вашите маркетингови усилия ще изискват по-малко... усилия. Така вашият екип ще има повече умствена енергия, която да вложи в следващата си сесия за творческо обсъждане.

ClickUp AI е специално насочен към конкретни екипи – независимо дали става дума за маркетинг, продукти, разработка на софтуер или продажби. Неговите предварително създадени шаблони правят екипите по-продуктивни с помощта на специални подсказки, които конкретен екип във вашата организация би използвал.

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи, като например казуси.

Например, колко по-бързо биха се извършвали вашите маркетингови дейности с AI подсказки за имейл кампании или документи за управление на марката, или за използване в процеса на създаване на съдържание?

Ами ако същият инструмент може да помогне на екипите по продажбите да изпращат по-добри имейли с кратки подробности от вграден редактор, така че всеки да може да подобри своите комуникационни умения?

Това е възможно с ClickUp!

Разгледайте повече AI функции на ClickUp и създайте първото си работно пространство безплатно. Макар че нашият AI асистент може да не говори с британски акцент, той помага на всеки от екипа ви да изпълнява задачите, специфични за неговата роля, доказвайки, че приятелските роботи са по-близо, отколкото си мислите. ?