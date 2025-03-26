15-те най-добри алтернативи и конкуренти на Copy.ai през 2025 г.

Не всеки AI инструмент за писане е подходящ за всеки.

Може би Copy.ai не ви предоставя необходимото качество или цената не ви устройва. Каквато и да е причината, вие търсите нещо, което да отговаря на вашия работен процес, бюджет и цели по отношение на съдържанието.

Добрата новина е, че имате избор. В тази статия в блога са представени 15 алтернативи на Copy.ai, които си заслужава да разгледате – от инструменти с по-големи възможности за персонализиране до такива, които предлагат по-усъвършенствани AI модели.

Нека намерим подходящия за вас. 🫵🏼

⏰ 60-секундно резюме Ето нашият списък с 15 алтернативи на Copy.ai, които предлагат нещо различно: ClickUp (Най-доброто за управление на съдържание и работни процеси с интегрирана изкуствена интелигентност)

ChatGPT (Най-доброто за създаване на идеи и изготвяне на съдържание с помощта на изкуствен интелект)

Jasper (Най-подходящ за маркетингово съдържание, съобразено с бранда)

Rytr (Най-доброто решение за създаване на AI съдържание на достъпна цена)

Grammarly (Най-доброто за професионално писане и редактиране в реално време)

Frase. io (Най-доброто за оптимизиране на SEO съдържание)

Sudowrite (Най-подходящ за творческо писане и проекти в областта на художествената литература)

Anyword (Най-доброто за маркетингови текстове, създадени с изкуствен интелект)

QuillBot (Най-добър за парафразиране и помощ при писане с изкуствен интелект)

Wordtune (Най-добър за бързо и гъвкаво пренаписване на изречения)

Writer (Най-доброто решение за AI писане на корпоративно ниво)

Writesonic (Най-подходящ за създаване на дълги текстове в голям мащаб)

ProWritingAid (Най-добър за задълбочен анализ на текстове)

Describely (Най-доброто за мащабиране на съдържание за електронна търговия)

Simplified (Най-подходящ за бързо създаване на съдържание в различни формати)

Какво е Copy. ai?

Copy. ai е AI инструмент за създаване на съдържание, който генерира маркетингови текстове, съдържание за блогове, надписи за социални медии и описания на продукти. Той използва обработка на естествен език (NLP), за да създава текст въз основа на потребителски команди.

Платформата предоставя шаблони за различни видове съдържание и позволява на потребителите да настройват тона и стила. Тя включва и инструменти за мозъчна атака и генератори на идеи.

Защо да изберете алтернативи на Copy.ai

Copy.ai предлага съдържание, генерирано от AI, но то може да не е подходящо за всеки. Ето няколко причини, поради които потребителите търсят алтернативи:

Качество на съдържанието: Някои текстове, генерирани от изкуствен интелект, може да се наложи да бъдат доусъвършенствани, за да съответстват на тона и стила на марката.

Персонализиране: Ограниченият контрол върху структурата и форматирането може да бъде недостатък за тези, които се нуждаят от силно персонализирано съдържание.

AI възможности: Други инструменти използват различни AI модели, които могат да произвеждат по-точни или контекстуално релевантни резултати.

Цени: Разходите за абонамент може да не отговарят на всеки бюджет, особено за потребители, които се нуждаят от създаване на съдържание от време на време.

Набор от функции: Някои алтернативи включват вградени SEO инструменти, Някои алтернативи включват вградени SEO инструменти, средства за подобряване на писането , програми за проверка на плагиатство или интеграции, които подобряват работния процес.

Алтернативи на Copy.ai на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи и това, в което са най-добри. 💪🏼

Алтернатива на Copy.ai Пример за употреба Най-подходящо за ClickUp Създаване, организиране и управление на съдържание с помощта на AI и структурирани работни процеси Управление на съдържание и работни процеси с интегрирана изкуствена интелигентност ChatGPT Генериране на идеи, изготвяне на съдържание и усъвършенстване на съобщенията чрез разговорна AI Създаване на идеи за съдържание и изготвяне на чернови с AI Jasper Написване на маркетингово съдържание, което е в съответствие с гласа на марката и ангажираността на аудиторията Маркетингово съдържание, съобразено с бранда Rytr Създаване на съдържание, генерирано от AI, за блогове, имейли и реклами с ограничен бюджет Икономично генериране на съдържание с изкуствен интелект Grammarly Подобряване на граматиката, стила и тона за професионално и безгрешно писане Професионално писане и редактиране в реално време Frase. io Изследване и оптимизиране на съдържанието за по-добри резултати в търсачките Създаване на съдържание, ориентирано към SEO, и проучване на теми Sudowrite Помага на авторите на художествена литература да разработват увлекателни истории и разкази, фокусирани върху героите. Креативно писане и проекти за художествена литература Anyword Създаване и оптимизиране на рекламни текстове с прогнозна оценка на ефективността Маркетингови текстове, създадени с изкуствен интелект QuillBot Парафразиране, обобщаване и усъвършенстване на текста за по-голяма яснота и четимост Пренаписване и подобряване на съдържанието с помощта на AI Wordtune Пренаписване и коригиране на изречения за по-голяма яснота, плавност и ангажираност Бързо и гъвкаво пренаписване на изречения Writer Стандартизиране на гласа на марката, прилагане на стилови насоки и подобряване на съдържанието на корпоративно ниво AI решения за писане на корпоративно ниво Writesonic Създаване на дълги текстове, блог публикации и статии в голям мащаб Създаване на дълги текстове ProWritingAid Предоставя подробен анализ и предложения за подобрения по отношение на структурата, четимостта и стила. Подробен анализ и редактиране на текстове Describely Автоматизиране на описанията на продукти за електронна търговия и SEO оптимизация Мащабиране на производството на съдържание за електронна търговия Опростено Създаване и управление на мултиформатно съдържание, включително графики, видеоклипове и текст Бързо създаване на съдържание в различни формати

🔍 Знаете ли, че... 89% от маркетолозите използват генеративни AI инструменти в работния си процес. Малка група (5%) използва AI за други задачи, докато 11% от маркетолозите все още предпочитат да работят изцяло без AI.

Най-добрите алтернативи на Copy.ai, които можете да използвате

Ако Copy.ai не отговаря напълно на вашите нужди, има много алтернативи, които си заслужава да разгледате. Ето някои от най-добрите варианти, които можете да пробвате. 👇

1. ClickUp (Най-доброто за управление на съдържание и работни процеси с интегрирана AI)

Нашите проекти, документация и комуникация са разпръснати в различни инструменти, които намаляват производителността. ClickUp решава този проблем с приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира управление на проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от най-съгласуваната AI за работа в света.

Повечето AI инструменти се фокусират само върху генерирането на текст, но това е само една част от създаването на съдържание.

ClickUp отива още по-далеч, като съчетава AI-базирана помощ със структурирани работни процеси, така че екипите да могат да създават, редактират, сътрудничат и проследяват напредъка на едно място.

ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате публикации в блог, текстове за социални медии, идеи за стратегия за съдържание и други директно в ClickUp Docs.

ClickUp Brain, интегрираният AI асистент на платформата, помага при писането, обобщаването и усъвършенстването на съдържанието.

Например, мениджърът на съдържание, който изготвя план за блог публикация, може да помоли ClickUp Brain да разшири ключовите точки, да предложи заглавия или да генерира уводен текст.

По същия начин, маркетингов екип, който се занимава с множество кампании, може да го използва, за да изготвя бързо поредици от имейли, рекламни текстове и надписи в социалните медии, като същевременно поддържа всичко в съответствие с посланията на марката.

ClickUp Docs

Създавайте, преглеждайте и финализирайте съдържание съвместно в ClickUp Docs.

Планирането на съдържание и сътрудничеството стават по-ефективни с ClickUp Docs, където екипите могат да създават, редактират и съхраняват цялото съдържание в централизиран хъб.

Авторът на съдържание, който работи по доклад за лидерство в мисленето, може да изготви чернови на отделни раздели, докато редакторът оставя коментари в реално време, предлагайки подобрения и проверявайки източниците. Тъй като цялата обратна връзка се съхранява в един документ, ревизиите протичат гладко, без размяна на имейли и объркване с версиите.

Преодолейте езиковите бариери с незабавен превод, базиран на изкуствен интелект, в ClickUp Docs.

Използването на ClickUp Brain в Docs също подпомага усъвършенстването на съдържанието.

Стратегът по B2B съдържание, който финализира дълъг отраслов доклад, може да използва AI, за да усъвършенства тона и да подобри четимостта. Ако дадена секция звучи прекалено технически за широката аудитория, той може да я маркира и да даде указание: *„Пренапишете тази секция в по-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговорно-разговор

ClickUp Brain опростява жаргона, подобрява потока и гарантира яснота, като същевременно запазва съобщението непроменено. Екипите, които изготвят многоезични доклади, могат незабавно да превеждат раздели, като правят съдържанието достъпно за глобална аудитория.

За дълги документи, изискващи много проучвания, AI може да генерира кратки резюмета, помагайки на заинтересованите страни да разберат ключовите идеи, без да четат страници с данни.

ClickUp предлага и шаблони за календар на съдържанието, за да оптимизирате производството. Шаблонът за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp помага да проследявате заявките, да разпределяте задачи и да наблюдавате одобренията, докато шаблонът за календар на съдържанието на ClickUp предоставя структуриран поглед върху крайните срокове за по-лесно планиране.

Най-добрите функции на ClickUp

Не губете от поглед целите си за съдържанието: Използвайте Използвайте ClickUp Goals , за да зададете производствени цели, да разделите големи проекти и да проследявате напредъка, без да губите фокуса си.

Създаване на ясен график за съдържанието: Планирайте публикации в блога, актуализации в социалните медии и стартиране на кампании в Планирайте публикации в блога, актуализации в социалните медии и стартиране на кампании в ClickUp Calendar View , за да поддържате всичко в ред.

Елиминиране на повтарящи се задачи: Автоматизирайте задачите за съдържание, актуализациите на статуса и уведомленията на екипа с Автоматизирайте задачите за съдържание, актуализациите на статуса и уведомленията на екипа с ClickUp Automations , за да не пропуснете нищо.

Лесно проследяване на ефективността на съдържанието: Създайте Създайте табла за управление ClickUp , за да наблюдавате продукцията на съдържание, да измервате ангажираността и да коригирате стратегиите въз основа на данни в реално време.

Събиране на всички дискусии за съдържанието на едно място: Настройте Настройте ClickUp Chat , за да споделяте актуализации, да искате бърза обратна връзка и да поддържате разговори, свързани с конкретни задачи за съдържанието.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение все още не предлага същото ниво на функционалност като версията за настолни компютри.

Въпреки че са гъвкави, прекалено многото опции за персонализиране могат да затруднят настройката и управлението на работния процес за някои екипи.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективна безплатна версия, но постоянното превключване между разделите отнема много време. […] Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективна безплатна версия, но постоянното превключване между разделите отнема много време. […] Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

💡 Професионален съвет: Когато използвате AI за документация, оставете го да се занимава с повтарящите се части, като стандартни процедури, API референции и основни инструкции. Но винаги проверявайте техническата точност и добавяйте реални примери от опита на вашия екип.

2. ChatGPT (най-добър за създаване на идеи и изготвяне на съдържание с помощта на изкуствен интелект)

чрез ChatGPT

ChatGPT е AI чатбот, разработен от OpenAI, който помага за генериране, усъвършенстване и разширяване на съдържанието въз основа на подсказки. Той може да ви помогне при генериране на идеи, изготвяне на блог публикации, академично писане и обобщаване на сложни теми.

Въпреки че е гъвкав инструмент, той няма вградени функции за управление на проекти или структурирано сътрудничество. За екипи, които търсят AI-базиран асистент за писане без управление на работния процес по създаване на съдържание, ChatGPT е солиден вариант.

Най-добрите функции на ChatGPT

Създавайте чернови на блогове, публикации в социалните медии и маркетингови текстове въз основа на AI подсказки за писане

Пренапишете и усъвършенствайте съдържанието за по-голяма яснота, ангажираност или SEO оптимизация.

Създайте персонализирани GPT, за да генерирате отговори, съобразени с конкретни индустрии, гласове на марки или уникални бизнес нужди.

Взаимодействайте естествено с AI, за да получавате обратна връзка в реално време и предложения за съдържание.

Ограничения на ChatGPT

Няма вградени функции за организиране на съдържанието или управление на работния процес.

Липсват надеждни възможности за проверка на фактите, което води до потенциална дезинформация.

Дължината на отговора е ограничена в безплатната версия.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 680 отзива)

Capterra: 4,5/5 (100 отзива)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

ChatGPT улеснява значително писането, независимо дали става дума за имейли, блогове или надписи в социалните медии. Харесва ми, че дава подробни отговори и ми спестява време. Когато трябва да пиша по дадена тема, просто говоря с ChatGPT и той пише всичко по тази тема, което ми помага много.

ChatGPT улеснява значително писането, независимо дали става дума за имейли, блогове или надписи в социалните медии. Харесва ми, че дава подробни отговори и ми спестява време. Когато трябва да пиша по дадена тема, просто говоря с ChatGPT и той пише всичко по тази тема, което ми помага много.

🧠 Интересен факт: Дълго преди мемите да завладеят интернет, Graphics Interchange Format (GIF) беше изобретен от Стив Уилхайт. Десетилетия по-късно той се превърна в основен елемент на съдържателния маркетинг, като марките използват GIF файлове за ангажиране на потребителите.

3. Jasper (най-подходящ за маркетингово съдържание, съобразено с бранда)

чрез Jasper

Jasper е предназначен за маркетингови екипи, които се нуждаят от съдържание, съответстващо на бранда. Той предлага персонализирани AI шаблони за блогове, реклами, имейли и уебсайтове, като ви позволява да обучавате AI на гласа и насоките на бранда.

За бизнеса, фокусиран върху AI в съдържателния маркетинг и последователността на бранда, Jasper предоставя структурирана AI-базирана подкрепа за писане.

Най-добрите функции на Jasper

Създавайте маркетингови текстове, използвайки готови шаблони за реклами, блогове и имейли.

Използвайте SEO режима на Jasper, за да оптимизирате съдържанието с подходящи ключови думи и подобрения в четимостта.

Получете достъп до многоезична поддръжка, за да създавате съдържание на над 80 езика, включително испански, немски, японски и португалски.

Оптимизирайте маркетинговото съдържание с предварително създадени рамки за реклами, целеви страници и социални медии.

Ограничения на Jasper

Ограничена гъвкавост извън съдържанието, фокусирано върху маркетинга

По-високи цени в сравнение с някои алтернативи

SEO режимът изисква допълнителен абонамент за SurferSEO.

Цени на Jasper

Създател: 49 $/месец на потребител

Pro: 69 $/месец на потребител

Бизнес: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1840 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Jasper?

Използвах Jasper и Copy. ai. Имат много недостатъци. Например, трябва постоянно да им напомняте да не използват интернет търсачката, ако искате отговори без нея. В Jasper можете да имате само 1 персонализиран бранд глас за 50$... Copy. ai е същото. Имат добри функции, като например текстът звучи по-човешки.

Използвах Jasper и Copy. ai. Имат много недостатъци. Например, трябва постоянно да им напомняте да не използват интернет търсачката, ако искате отговори без нея. В Jasper можете да имате само 1 персонализиран бранд глас за 50$... Copy. ai е същото. Имат добри функции, като например текстът звучи по-човешки.

🧠 Интересен факт: Още преди да съществува терминът „блог“, програмистът Джъстин Хол създаде онлайн дневник, наречен Links.net, в който споделяше лични мисли и открития в интернет. Той се счита за един от първите блогове в историята.

4. Rytr (Най-доброто решение за създаване на AI съдържание на достъпна цена)

чрез Rytr

Rytr ви помага да създавате блог публикации, надписи за социални медии, имейли и други – и всичко това без да се налага да харчите много пари. Той предлага над 40 шаблона, така че не е нужно да започвате от нулата.

Можете да променяте тона и езика, за да съответстват на гласа на вашата марка, и дори да изпълните вградена проверка за плагиатство преди публикуване. Ако търсите AI инструмент за писане, който е прост, ефективен и лек за джоба, Rytr ще свърши работата.

Най-добрите функции на Rytr

Използвайте разширение за браузър за безпроблемно писане на различни платформи и уебсайтове.

Разширявайте, преписвайте и съкращавайте текста, за да се побере в различни формати на съдържание и ограничения за символи.

Създавайте AI-базирани надписи към изображения и подробни описания на продукти за маркетинг, електронна търговия или социални медии.

Запазвайте, категоризирайте и организирайте проектите си ефективно с помощта на вградения мениджър за документация на проекти.

Ограничения на Rytr

Ограничени усъвършенствани инструменти за редактиране в сравнение с някои конкуренти

Безплатният план ограничава потребителите до 10 000 символа на месец.

Има регулаторни проблеми; Rytr преустанови функцията си за генериране на продуктови рецензии с изкуствен интелект, след като се сблъска с действията на Федералната търговска комисия (FTC).

Цени на Rytr

Безплатно

Неограничен: 9 $/месец

Премиум: 29 $/месец

Оценки и рецензии за Rytr

G2: 4,7/5 (над 800 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Rytr?

Резултатите бяха повтарящи се и често нерелевантни, без качеството, което очаквах от AI инструмент за писане. Сега има много по-добри AI опции за писане, които дават далеч по-добри резултати, което прави Rytr лош избор на пазара. Ако търсите решение за писане, бих препоръчал да потърсите другаде.

Резултатите бяха повтарящи се и често нерелевантни, без качеството, което очаквах от AI инструмент за писане. Сега има много по-добри AI опции за писане, които дават далеч по-добри резултати, което прави Rytr лош избор на пазара. Ако търсите решение за писане, бих препоръчал да потърсите другаде.

🔍 Знаете ли, че... Почти 86% от маркетолозите казват, че изкуственият интелект им помага да спестят поне един час на ден, като оптимизира 86% от творческите им задачи.

5. Grammarly (Най-доброто за професионално писане и редактиране в реално време)

чрез Grammarly

Имали ли сте някога момент, в който сте изпратили имейл, само за да забележите правописна грешка секунди по-късно? Е, Grammarly улавя тези досадни грешки, преди да стигнат до пощенската кутия на вашия клиент.

Редакторът, задвижван от изкуствен интелект, се интегрира безпроблемно в браузърите, настолните приложения и Microsoft Office, което го прави достъпен, където и да пишете. Можете да персонализирате целите си за писане въз основа на аудиторията, формалността и областта – от академични статии до неформални имейли.

Най-добрите функции на Grammarly

Анализирайте тона на писане и адаптирайте съдържанието според целевата аудитория в различните канали за комуникация.

Генерирайте контекстуално подходящи допълнения на текст и отговори за различни сценарии.

Проверявайте документи спрямо различни стилови ръководства, като автоматично форматирате цитати и препратки.

Проследявайте напредъка и целите си в писането чрез подробни статистики за ефективността.

Ограничения на Grammarly

Ограничава проверката на документи до 100 файла или 50 000 думи на ден, което ограничава операциите с голям обем.

Необходим е премиум абонамент, за да имате достъп до разширени функции като настройки на тона и пренаписване на изречения.

Функцията за автоматично коригиране понякога може да направи нежелани промени, което налага на потребителите да проверяват два пъти корекциите.

Има затруднения при преглеждане на документи с форматирани елементи като таблици.

Цени на Grammarly

Безплатно

Про: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Grammarly

G2: 4,7/5 (над 9840 отзива)

Capterra: 4,7/5 (7150+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Grammarly?

Бих казал, че не винаги е правилно. Понякога може да не разбере какво се опитвате да кажете и да добави точки и запетаи на грешното място. Аз съм роден англоговорящ, но имам проблеми с правописа и смятам, че Grammarly е много лошо в правописа, затова предпочитам да използвам проверката на правописа в документите. Лично аз смятам, че е добро, но не е най-доброто.

Бих казал, че не винаги е правилно. Понякога може да не разбере какво се опитвате да кажете и да добави точки и запетаи на грешното място. Аз съм роден англоговорящ, но имам проблеми с правописа и смятам, че Grammarly е много лошо в правописа, затова предпочитам да използвам проверката на правописа в документите. Лично аз смятам, че е добро, но не е най-доброто.

6. Frase. io (Най-доброто за оптимизиране на SEO съдържание)

Frase. io ви помага да създавате SEO-оптимизирани статии, които отговарят на това, което хората действително търсят. Той извлича информация от най-високо класираните страници, за да структурира ефективно съдържанието и да запълни евентуалните пропуски.

Можете да генерирате резюмета на съдържанието за минути, да оптимизирате черновите с помощта на AI и да проследявате ефективността с помощта на интеграцията с Google Search Console. За разлика от типичните SEO инструменти, които ви затрупват с данни, Frase поддържа нещата прости – показва ви точно кои теми трябва да обхванете, за да се класирате по-добре.

Най-добрите функции на Frase.io

Изследвайте цели теми за минути, като автоматично събирате и обобщавате подходящо съдържание от най-популярните страници.

Създавайте резюмета на съдържанието, които събират информация за конкурентите, често задавани въпроси и ключови статистически данни.

Отговаряйте по-ефективно на въпросите на потребителите, като анализирате намерението на търсенето и предлагате свързани теми.

Структурирайте статиите си, използвайки AI-генерирани конспекти, базирани на най-добре представящото се съдържание във вашата ниша.

Ограничения на Frase.io

Потребителите споделят, че AI писателят не е най-полезен, като често създава нискокачествено, повтарящо се съдържание.

Платформата се нуждае от повече интегрирани SEO инструменти за по-голяма ефективност.

Кривата на обучение на Frase.io се оказа прекалено трудна за много потребители.

Цени на Frase.io

Безплатен пробен период

Основен: 45 $/месец

Екип: 115 $/месец (за трима потребители)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Frase. io

G2: 4,8/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 330 отзива)

Какво казват реалните потребители за Frase. io?

Аз не бих използвал нито един от тях за създаване на съдържание. Обичам Frase за проучвания, създаване на резюмета на съдържание, които да предавам на писатели, и за оптимизиране на съществуващо съдържание.

Аз не бих използвал нито един от тях за създаване на съдържание. Обичам Frase за проучвания, създаване на резюмета на съдържание, които да предавам на писатели, и за оптимизиране на съществуващо съдържание.

🔍 Знаете ли, че... В началото на интернет търсачките класифицираха страниците предимно по повторение на ключови думи. Това доведе до пренасищане с ключови думи, при което уебсайтовете повтаряха думи прекомерно, за да се класират по-високо. За щастие, алгоритмите за търсене са еволюирали и вече награждават качественото съдържание.

7. Sudowrite (Най-подходящ за творческо писане и проекти за художествена литература)

чрез Sudowrite

Sudowrite прескача маркетинговите клишета и се фокусира върху разказването на истории – от развитието на героите до описанията на сцените. Повечето AI инструменти за писане се опитват да бъдат всичко за всички, но този се придържа към това, което знае най-добре: да помага на романисти и автори на кратки разкази да създават по-добри произведения на художествената литература.

Фокусът остава тесен и дълбок – без SEO показатели, без календари за съдържание, само пряка творческа подкрепа за тези късни нощни сесии на писане.

Най-добрите функции на Sudowrite

Преодолейте творческите блокажи, като проучвате различни сценични указания, запазвайки стила си на писане.

Разгледайте историите и мотивациите на героите, които изглеждат истински, а не като шаблони, с функцията Brainstorm.

Създавайте подробни конспекти на истории и първи чернови с помощта на Story Engine.

Разширете описанията с сензорни детайли, за да направите сцените по-увлекателни и ангажиращи.

Ограничения на Sudowrite

Sudowrite блокира определено експлицитно съдържание, ограничавайки писателите, които работят по теми за възрастни.

Кредитите могат да се изчерпят бързо, особено при дълги проекти.

Ограничената съвместимост с други инструменти за писане може да наруши работния процес.

Цени на Sudowrite

Хоби и студенти: 19 $/месец

Професионална версия: 29 $/месец

Максимум: 59 $/месец

Оценки и рецензии за Sudowrite

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Sudowrite?

Повече от година използвах Sudowrite, но вече приключих с него и прекратявам абонамента си. Цената му е прекалено висока за това, което предлага, и аз вече съм го надрастнал. Мисля, че SW е подходящ за начинаещи, които тепърва се запознават с AI и искат да разберат за какво става въпрос, но не познавам никого, който да го използва дългосрочно. Изглежда, че след известно време хората просто го надрастват. […]

Повече от година използвах Sudowrite, но вече приключих с него и прекратявам абонамента си. Цената му е прекалено висока за това, което предлага, и аз вече съм го надрастнал. Мисля, че SW е подходящ за начинаещи, които тепърва се запознават с AI и искат да разберат за какво става въпрос, но не познавам никого, който да го използва дългосрочно. Изглежда, че след известно време хората просто го надрастват. […]

🔍 Знаете ли, че... Маркетолозите използват AI при създаването на съдържание по няколко начина, като най-често срещаните са генериране на конспекти (92%) и мозъчна атака за идеи или проучване на ключови думи (88%). Мнозина разчитат на AI и за помощ при проучвания (80%) и изготвяне на прости части от съдържанието (73%). Някои дори го използват за генериране на цели блог публикации, които след това се усъвършенстват и редактират от хора (52%).

8. Anyword (Най-доброто за маркетингови текстове, създадени с изкуствен интелект)

чрез Anyword

Anyword помага на маркетолозите да създават съдържание с висока конверсия, използвайки AI-базирани предсказвателни анализи.

Въведете гласа на вашата марка, целевата аудитория и маркетинговите си цели, и той ще ви предложи варианти на текстове с прогнозни резултати за ефективността. Няма фантастични обещания за 10-кратно увеличение на конверсиите или магическо повишаване на възвръщаемостта на инвестициите – само предложения, базирани на данни, за заглавия, публикации в социалните медии и имейл кампании, които да привлекат вашата аудитория.

Най-добрите функции на Anyword

Тествайте различни варианти на текстове спрямо прогнозни резултати за ефективност, преди да стартирате кампании.

Адаптирайте стила на писане в различните канали, като същевременно поддържате последователност в посланията и тона на марката.

Създавайте съдържание за социални медии , съобразено с уникалните очаквания на аудиторията на всяка платформа.

Персонализирайте текста според конкретни сегменти от аудиторията и маркетингови цели.

Ограничения на Anyword

Прогнозните оценки работят по-добре за някои индустрии, отколкото за други

Ограничени опции за шаблони за по-дълго съдържание

Оптимизирането на моделите за персонализирано оценяване изисква определен период на обучение.

Много потребители считат броя на думите за ограничаващ

Цени на Anyword

Стартово ниво: 49 $/месец

Базиран на данни: 99 $/месец

Бизнес: 499 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Anyword

G2: 4,8/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (390 отзива)

Какво казват реалните потребители за Anyword?

Anyword разполага с разнообразни инструменти, които помагат практически във всяка област. Независимо дали се нуждаете от публикация в социалните медии, цял блог или просто заглавие, Anyword ви предоставя всичко това. Той е лесен за използване, интуитивен и достъпен. Успях да започна да го използвам без никакви инструкции. Все пак посетих YouTube, за да видя уроци с примери за дълбочината и широкия обхват на предлаганите инструменти.

Anyword разполага с разнообразни инструменти, които помагат практически във всяка област. Независимо дали се нуждаете от публикация в социалните медии, цял блог или просто заглавие, Anyword ви предоставя всичко това. Той е лесен за използване, интуитивен и достъпен. Успях да започна да го използвам без никакви инструкции. Все пак посетих YouTube, за да видя уроци с примери за дълбочината и широтата на предлаганите инструменти.

🔍 Знаете ли, че... Официалният Twitter акаунт на Google (сега X) публикува първия си туит през 2009 г., и той не беше на английски език. Той гласеше „I’m feeling lucky” (Чувствам се късметлия) в двоичен код, което беше препратка към известния бутон за търсене.

9. QuillBot (Най-добър за парафразиране и помощ при писане с изкуствен интелект)

чрез QuillBot

QuillBot улеснява пренаписването и усъвършенстването на съдържанието.

Независимо дали полирате статия, обобщавате изследвания или поправяте граматически грешки, този AI-задвижван генератор на параграфи ви помага да усъвършенствате писането си, като запазвате смисъла непокътнат. Различните режими на перифразиране ви позволяват да регулирате тона и яснотата, а вградените граматически и плагиатски проверки ви помагат да създадете чисто, оригинално съдържание.

QuillBot е отличен избор за студенти, професионалисти и писатели, които се нуждаят от бързи и надеждни подобрения на текста, без да започват от нулата.

Най-добрите функции на QuillBot

Преформулирайте текста, използвайки седем различни режима на писане, които ви позволяват да коригирате тона, яснотата и формалността.

Сравнете няколко преработени версии една до друга, за да изберете най-естествената и ефективна формулировка на съдържанието.

Проверявайте текста в академични бази данни за плагиатство, като същевременно гарантирате правилното цитиране.

Разширете избора си от речник с интелигентни предложения за думи, които подобряват четимостта.

Ограничения на Quillbot

Безплатният план има строги ограничения за броя символи при преразказване и обобщаване.

Липса на контрол върху структурата на изреченията в някои режими на перифразиране

Ограничена поддръжка за езици, различни от английски

Цени на Quillbot

Безплатно

Месечна такса: 9,95 долара

Тримесечно: 6,65 $/месец

Годишна такса: 4,17 $/месец

Оценки и рецензии за Quillbot

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Quillbot?

Промените не винаги са правилни, но не виждам нищо лошо в използването му като инструмент. Това означава да четете и проверявате всяка реда от работата си и може би да го използвате по-скоро като приятел, седящ до вас, който може да ви даде някоя добра идея. Мислете за него като за малко (малко!) по-добро автокоригиране. Не като лек за рана.

Промените не винаги са правилни, но не виждам нищо лошо в използването му като инструмент. Това означава да четете и проверявате всяка реда от работата си и може би да го използвате по-скоро като приятел, седящ до вас, който може да ви даде някоя добра идея. Мислете за него като за малко (малко!) по-добро автокоригиране. Не като лек за рана.

10. Wordtune (Най-добър за бързо и гъвкаво пренаписване на изречения)

чрез Wordtune

Wordtune се занимава с една задача – подобряване на изреченията. Има разширение за браузъра, което се намира в лентата с инструменти и е готово да се включи, когато имате нужда да преработите тромаво изречение. Инструментът се появява, докато пишете имейли, документи или публикации в социалните мрежи, и предлага различни начини да изразите мислите си.

Докато други AI инструменти се стремят да поемат целия ви процес на писане, Wordtune остава в своята област, фокусирайки се върху подобрения на ниво изречение. Той е подходящ за моментите, в които знаете какво искате да кажете, но не можете да намерите подходящите думи.

Най-добрите функции на Wordtune

Пренапишете изречения в различни тонове, без да губите желаното значение или личен стил.

Регулирайте дължината на съдържанието, като разширявате кратките бележки в подробни обяснения или съкращавате дългите параграфи в ясни резюмета.

Превеждайте мислите си от неформален на формален език за различни аудитории.

Усъвършенствайте избора на думи въз основа на контекста и реалните модели на употреба, като се уверите, че текстовете ви са подходящи за целевата аудитория.

Ограничения на Wordtune

Безплатната версия ограничава потребителите до 10 пренаписвания на ден.

Работи предимно на английски език, с ограничена поддръжка за други езици.

Разширението за браузъра понякога се затруднява с бавното зареждане.

Цени на Wordtune

Основно: Безплатно

Разширено: 13,99 $/месец

Неограничен: 19,99 $/месец

Екипи: 15,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Wordtune

G2: 4,6/5 (над 175 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (75+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Wordtune?

Wordtune е изключително полезен, когато се опитвате да преформулирате нещо, за да има повече смисъл и да предаде ефективно съобщението. Често ми е трудно да променя изразите, които използвам в имейли по сходни теми, а Wordtune улесни разнообразяването на съобщенията ми.

Wordtune е изключително полезен, когато се опитвате да преформулирате нещо, за да има повече смисъл и да предаде ефективно съобщението. Често ми е трудно да променя изразите, които използвам в имейли по сходни теми, а Wordtune улесни разнообразяването на съобщенията ми.

11. Writer (Най-доброто решение за AI писане на корпоративно ниво)

чрез Writer

Поддържането на ясно и последователно съдържание в екипа може да бъде трудно, но Writer помага да се обедини всичко. Той прилага стилови насоки, усъвършенства тона и оптимизира създаването на съдържание, без да прекъсва работния процес.

AI Studio ви позволява да създавате персонализирани AI модели, съобразени с нуждите на вашата марка, а вградените проверки за граматика и плагиатство помагат за поддържането на точност и оригиналност.

Ако се нуждаете от AI асистент за писане, който работи заедно с вашия екип, вместо просто да изплюва общи текстове, този инструмент е точно за вас.

Най-добрите функции на Writer

Създавайте и прилагайте персонализирани стилови ръководства, които автоматично отбелязват отклонения от стандартите на марката във всички съдържания.

Следете последователността на съдържанието чрез аналитични табла, които проследяват употребата на терминология и спазването на стила.

Персонализирайте AI резултатите, за да съответстват на специфичните характеристики на бранда, от предпочитания за структура на изреченията до одобрен речник.

Мащабирайте създаването на съдържание в множество канали, като поддържате еднородност в съобщенията.

Ограничения на писателя

Ограничението от 10 000 думи на документ може да бъде ограничаващо за дълги текстове.

Ограниченията за използване на AI може да не са достатъчни за създаване на голям обем съдържание.

Разширените функции изискват учене и не винаги са интуитивни.

Инструментът е предназначен по-скоро за корпоративно използване, отколкото за индивидуални потребители.

Цени за писатели

План за разработчици: Безплатен

Екип: 18 $/месец на потребител (за пет потребители)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на писатели

G2: 4. 3/5 (85+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Writer?

Writer AI content detector позволява на нашия екип да използва AI Studio без кодиране и API. Можем да създаваме AI приложения без тези сложности, а неговите графики на знания позволяват анализ на данни с много по-голяма точност. Единствената част, която се нуждае от подобрение, е първоначалната настройка и стъпките за персонализиране. Като цяло е страхотна платформа.

Writer AI content detector позволява на нашия екип да използва AI Studio без кодиране и API. Можем да създаваме AI приложения без тези сложности, а неговите графики на знания позволяват анализ на данни с много по-голяма точност. Единствената част, която се нуждае от подобрение, е първоначалната настройка и стъпките за персонализиране. Като цяло е страхотна платформа.

🧠 Интересен факт: Един от най-ранните примери за съдържателен маркетинг е списанието The Furrow, създадено от John Deere през 1895 г., за да предоставя полезна информация на фермерите. То се издава и до днес.

12. Writesonic (Най-добър за създаване на дълги текстове в голям мащаб)

чрез Writesonic

Writesonic се включва в създаването на съдържание с фокус върху по-дълги статии и блог публикации. Инструментът взема вашата тема, целева аудитория и ключови точки, след което ви помага да ги структурирате в пълноценни статии. Въведете тема като „съвети за устойчиво градинарство“ и той ще ви помогне да очертаете статията, ще ви предложи подходящи раздели и ще попълни подробностите.

Инструментът включва AI чатбот, Chatsonic, който извлича данни в реално време – нещо, което стандартните AI писатели не предлагат. Ако имате нужда от комбинация от генериране на съдържание и автоматизация, Writesonic има много да ви предложи.

Най-добрите функции на Writesonic

Проучете съдържанието на конкурентите, докато пишете, за да идентифицирате пропуски и възможности.

Създайте няколко версии на заглавия и мета описания, които отговарят както на изискванията за SEO, така и на интересите на читателите.

Мащабирайте производството на съдържание в различни формати, като преработвате дълги текстове.

Ограничения на Writesonic

Качеството на резултатите от инструмента варира в зависимост от сложността на темата.

Системата му, базирана на кредити, може да ограничи активните потребители.

Функциите за SEO оптимизация изискват отделен абонамент.

Цени на Writesonic

Безплатно

Индивидуален: 20 $/месец (фактурира се ежегодно)

Стандартен: 99 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 2080 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Writesonic?

Writesonic е чудесна отправна точка за опознаване на писането с помощта на изкуствен интелект. Той е лесен за навигация, създава кратко и дълго съдържание и предлага гъвкави ценови планове. Но според мен му липсва доставка. Има ограничен избор от шаблони за кратко съдържание, а дългото съдържание може да изисква значителна редакция и често може да не премине AI детекторите, което означава, че статията не звучи като написана от роден или човешки автор. […]

Writesonic е чудесна отправна точка за опознаване на писането с помощта на изкуствен интелект. Той е лесен за навигация, създава кратко и дълго съдържание и предлага гъвкави ценови планове. Но според мен му липсва доставка. Има ограничен избор от шаблони за кратко съдържание, а дългото съдържание може да изисква значителна редакция и често може да не премине AI детекторите, което означава, че статията не звучи като написана от роден или човешки автор. […]

💡 Професионален съвет: За да различите съдържанието, генерирано от AI, от човешкото, потърсете това, което нарушава модела. AI писането следва предсказуеми модели – равномерно разпределени параграфи, безопасни преходи и балансирани изречения. Хората пишат по-хаотично, с произволни културни препратки, разнородна дължина на изреченията и спорадични отклонения.

13. ProWritingAid (Най-добър за задълбочен анализ на текстове)

чрез ProWritingAid

ProWritingAid ви помага да усъвършенствате писането си с подробни отчети за четимост, яснота и структура на изреченията. Той подчертава областите, които могат да бъдат подобрени, без да променя стила ви, което го прави полезен за всичко – от академични статии до бизнес доклади.

Инструментът се интегрира с популярни приложения за писане като Scrivener, Google Docs и Word, така че не е необходимо да копирате и поставяте всеки път.

Най-добрите функции на ProWritingAid

Анализирайте четимостта, стила и структурата с над 20 отчета, които подчертават дължината на изреченията, сложността и пасивния залог.

Усъвършенствайте структурата на изреченията, коригирайте времената и добавете сензорни детайли за по-гладка четимост с помощта на Sparks Edit.

Персонализирайте целите за писане и стиловите ръководства, за да отговарят на специфичните нужди на бранша, от академични статии до бизнес доклади.

Разширете разказа по естествен начин с Sparks Continue, като включите динамичен диалог и творчески сравнения.

Ограничения на ProWritingAid

Големият обем предложения може да бъде прекалено голям, особено в дълги документи.

Безплатната версия на ProWritingAid има ограничение от 500 думи на проверка и няма разширени функции.

Няма мобилно приложение, което ограничава редактирането в движение.

Цени на ProWritingAid

Безплатно

Премиум: 30 $/месец

Premium Pro: 36 $/месец

Оценки и рецензии за ProWritingAid

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (485+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ProWritingAid?

Аз го използвам и съм голям фен. Той ви дава данни. Това е всичко. […] Да, много от предложенията му са неща, които можете да игнорирате. Най-лошото нещо в ProWritingAid е, че има старомодно усещане за структурата на изреченията (предлага ми да променя диалога „Трябва да обърнеш внимание“ на „Трябва да обърнеш внимание“), но аз просто ги игнорирам. Бих казал, че изглежда работи по-добре за някои жанрове, отколкото за други. Ако пиша фентъзи, научна фантастика или хорър, изглежда, че се справя доста добре. […]

Аз го използвам и съм голям фен. Той ви дава данни. Това е всичко. […] Да, много от предложенията му са неща, които можете да игнорирате. Най-лошото нещо в ProWritingAid е, че има старомодно усещане за структурата на изреченията (предлага ми да променя диалога „Трябва да обърнеш внимание“ на „Трябва да обърнеш внимание“), но аз просто ги игнорирам. Бих казал, че изглежда работи по-добре за някои жанрове, отколкото за други. Ако пиша фентъзи, научна фантастика или хорър, изглежда, че се справя доста добре. […]

🔍 Знаете ли, че... 75% от потребителите се доверяват на съдържание, написано от генеративна AI, което подчертава нарастващото й приемане в цифровата комуникация.

14. Describely (най-доброто за мащабиране на съдържание за електронна търговия)

чрез Describely

Ако се давите в описания на продукти, рекламни текстове и съдържание за социални медии, Describely може да ви помогне да ускорите нещата.

Създаден за електронната търговия, той генерира голямо количество съдържание, като същевременно запазва всичко в стила на марката. Интеграцията с Shopify улеснява актуализирането на обявите на един път. Describely опростява процеса на актуализиране и управление на информацията за продуктите, което го прави безценен инструмент за бизнеса, целящ да подобри своето онлайн присъствие.

Най-добрите функции на Describely

Попълнете липсващите подробности за продукта, като автоматично обогатите информацията от производителите или доставчиците.

Интегрирайте високопроизводителни ключови думи в описанията на продуктите, за да подобрите класирането и видимостта в търсачките.

Подобрете визуалните елементи с AI Images на Describely, за да подобрите продуктовите снимки в голям мащаб и да постигнете по-изтънчен вид.

Открийте неточности с Content Audit, за да проверите твърденията и да подобрите качеството на продуктовите списъци.

Ограничения на Describely

Инструментът все още се нуждае от по-мощни инструменти за персонализиране на гласа на марката.

Поддръжката му е ограничена до платформи за електронна търговия, което ограничава използването му за фирми, които използват други системи.

Първоначалната настройка и персонализиране може да отнеме време и обучение.

Цени на Describely

Базова цена: 28 $/месец (за 50 продукта)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Describely

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: BuzzFeed не е измислил списъците – списания като Cosmopolitan и TIME използват номерирани списъци от десетилетия, защото са лесни за преглед и усвояване. Форматът просто експлодира в интернет.

15. Simplified (Най-доброто решение за бързо създаване на съдържание в различни формати)

чрез Simplified

Simplified подхожда по различен начин към създаването на съдържание. Платформата комбинира AI писане с основни инструменти за дизайн – не за да замести вашите специализирани приложения, а за да ускори рутинните задачи, свързани със съдържанието. Този инструмент за управление на съдържание е полезен за създаване на публикации в социалните мрежи с подходящи визуални елементи или заглавия на блогове, които не изглеждат общовалидни.

Най-голямото му предимство е библиотеката с шаблони, която съдържа над 5000 готови дизайна за често срещани маркетингови нужди.

Опростени най-добри функции

Адаптирайте съществуващото съдържание към формати, специфични за платформата, като използвате интелигентни функции за промяна на размера и предварително зададени размери за всяка голяма социална мрежа.

Ускорете създаването на съдържание, като комбинирате основни елементи на дизайна с предложения за писане с изкуствен интелект в над 30 формата на съдържание.

Редактирайте видеоклипове с вградени инструменти за подрязване, наслагване на текст и ефекти, за да създадете привлекателно съдържание.

Планирайте и график на публикациите в социалните медии директно от платформата, за да поддържате последователно присъствие.

Опростени ограничения

Ограничени възможности за персонализиране при сложни видео редакции в сравнение със специализирания софтуер

Може да се окаже прекалено сложно за потребители, които се нуждаят само от една или две конкретни функции.

Безплатният план има ограничения по отношение на разширените инструменти и опциите за експортиране.

Не се предоставят достатъчно кредити, за да изпробвате инструмента, преди да преминете към платен план.

Опростено ценообразуване

Едно: 29,99 $/месец (за един потребител)

Растеж: 119,99 $/месец (за пет потребители)

Предприятие: Индивидуални цени

Опростени оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 4940 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 290 отзива)

Какво казват реалните потребители за Simplified?

Макар Simplified да има някои страхотни функции, понякога се сблъсква с проблеми с производителността, особено при работа с по-големи проекти. Платформата може да забавя, което може да наруши производителността. Освен това, опциите за персонализиране на шаблони и ресурси изглеждат донякъде ограничени в сравнение с други инструменти за дизайн, което затруднява постигането на високо персонализирани резултати. Накрая, макар AI инструментите да са полезни, понякога могат да произвеждат общо или повтарящо се съдържание, така че често се налага леко фино настройване.

Макар Simplified да има някои страхотни функции, понякога се сблъсква с проблеми с производителността, особено при работа с по-големи проекти. Платформата може да забавя, което може да наруши производителността. Освен това, опциите за персонализиране на шаблони и ресурси изглеждат донякъде ограничени в сравнение с други инструменти за дизайн, което затруднява постигането на високо персонализирани резултати. Накрая, макар AI инструментите да са полезни, понякога могат да произвеждат общо или повтарящо се съдържание, така че често се налага леко фино настройване.

💡 Професионален съвет: Започнете с шаблон за стратегия за съдържание, за да начертаете основните елементи като аудитория и KPI, след което персонализирайте секциите въз основа на данните за ефективността. Шаблоните спестяват време за структуриране, така че можете да се съсредоточите върху стратегията, просто ги настройте, за да отговарят на нуждите на вашата марка. ​​​​​​​​​​​​​​​

ClickUp срещу Copy. ai? Няма състезание; ClickUp печели

Не липсват алтернативи на Copy.ai, но изборът на подходящата зависи от вашите нужди. Някои инструменти помагат при мозъчната атака, други усъвършенстват писането ви, а няколко от тях надхвърлят създаването на съдържание, за да оптимизират целия ви работен процес.

ClickUp прави всичко това и още много други неща! Той пренася писането с изкуствен интелект в пространството, където се извършва реалната работа.

Създавайте, усъвършенствайте и сътрудничете, като същевременно поддържате целите, сроковете и обратната връзка за съдържанието на едно място. Независимо дали създавате блогове, усъвършенствате съобщения или управлявате проекти за съдържание, всичко остава свързано в едно унифицирано работно пространство.

Защо да се задоволявате с поредния AI писател, когато можете да имате по-интелигентен и по-свързан начин за създаване? Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅