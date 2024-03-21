Grammarly срещу ChatGPT: Кой AI инструмент за писане е най-добър през 2025 г.?

Това е битка между едни от най-добрите AI инструменти на пазара. Единият е мощен помощник при писане и инструмент за проверка на граматиката, който използва AI автоматизации, за да подобри създаването на кратко и дълго съдържание. Другият е AI инструмент, който по много начини популяризира AI технологията в масовия свят.

Но когато сравнявате и двата AI инструмента специално за създаване на страхотно съдържание, кой от тях излиза начело? Кой е по-подходящ за вашия маркетингов бюджет?

Дали сравнението между Grammarly и ChatGPT е окончателното решение за намиране на най-добрия наличен инструмент? Нека разберем.

Какво е Grammarly?

Чрез Grammarly

В основата си Grammarly е софтуерна платформа за помощ при писане. Нейният граматичен коректор ви помага бързо да откриете граматически грешки, лоша структура на изреченията и ви дава предложения за тяхното поправяне.

Но този инструмент за помощ при писане отива отвъд основните правописни грешки – особено Grammarly Premium, който включва функции като проверка за плагиатство, AI генератор на съдържание и усъвършенстван асистент за писане, който може да пренаписва цели изречения.

Това не е единственият онлайн асистент за писане, но със сигурност има някои предимства, дори и сред най-добрите алтернативи на Grammarly.

Функции на Grammarly

Grammarly впечатлява с функциите си. Разбира се, всички те са свързани с писменото съдържание. Тук ще подчертаем само функциите, които са от значение за директното сравнение между Grammarly и ChatGPT.

1. Корекция

Чрез Grammarly

Grammarly се отличава не само с проверка на граматиката, правописни и пунктуационни грешки. Създаването на кратко или дълго съдържание е лесно, когато разполагате с този софтуер, който безпроблемно открива грешки, за да оптимизира процеса на редактиране.

Инструментът буквално работи заедно с вас. Всички проблеми се подчертават веднага, а с едно просто преминаване с мишката или кликване се показват алтернативни решения. Grammarly дори ви обяснява защо са отбелязани конкретни грешки, действайки почти като онлайн курс по писане, който с времето подобрява изцяло вашите писмени умения.

2. Създаване на съдържание

Премиум версията предлага разширени предложения за писане, включително тон. Когато настроите Grammarly, тя ви предоставя опции за настройка на гласа и тона на вашата марка. Например, ако вашата марка има разговорно-игрив тон, Grammarly сравнява съдържанието, което създавате, с тона, който сте настроили. Ако вашето писане се отклонява от тона на марката, Grammarly го маркира незабавно.

Въпреки че функцията все още е в бета версия, тя е полезен помощник при писането. Това е особено полезно за екипите в цялата компания, които създават съдържание – помага да се поддържа цялото съдържание в съответствие с бранда и да бъде последователно.

3. Интеграция на инструменти за писане

Чрез Grammarly

Настолната програма Grammarly е самостоятелна платформа, но се интегрира директно в Google Docs и Microsoft Word, за да улесни процеса на редактиране. Тази интеграция се разширява и до безплатната версия на Grammarly, пренасяйки лесния за ползване интерфейс във всяка програма или прозорец, които може да използвате за писане на съдържание.

4. Интеграция на работния процес

Интеграциите на работния процес за Grammarly са свързани предимно с функциите за писане. Благодарение на способността му да работи в любимите ви приложения и безпроблемните предложения за редактиране, можете да подобрите писането си във всичко – от имейли до презентации в Microsoft PowerPoint. Той обаче не функционира като мениджър на задачи, а се фокусира върху подобряването на съществуващите процеси, вместо да претендира, че е инструмент за управление на работния процес.

Цени на Grammarly

Безплатно

Премиум: 12 $/месец

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Какво е ChatGPT?

Чрез ChatGPT

Запознайте се с ChatGPT, най-бързо развиващото се приложение от експлозивния му дебют в края на 2022 г. Създадено от OpenAI, подкрепено от Microsoft, това AI бижу има много функции – то не е просто чатбот, а изключителен генератор на съдържание за всякакви команди, които му дадете.

След като ChatGPT се изстреля към славата, последваха редица алтернативи на ChatGPT. Никоя от тях обаче не постигна същия успех. Вие предоставяте проста подсказка, в резултат на което се получава подходящо съдържание, което може да бъде усъвършенствано чрез последващи подсказки. И ето най-важното – ChatGPT вече не се ограничава само до текст – в най-новата си версия той изпълнява двойна функция като приложение за разпознаване на изображения, отговаряйки на визуални подсказки.

Характеристики на ChatGPT

Тъй като ChatGPT се превръща в предпочитано средство за почти всеки професионалист в областта на писането, от копирайтъри до свободни писатели, си заслужава да се задълбочим в общите му характеристики с Grammarly. Това включва техните възможности за идентифициране на граматически грешки, работа с код и друго съдържание, интегриране с различни инструменти за писане и безпроблемно вписване в по-голям работен процес.

1. Корекция

С подсказката „Корегирай това:“ ChatGPT може бързо да се превърне в граматичен коректор. Той открива всичко – от пунктуационни грешки до правописни грешки, лоша структура на изреченията и дори проверка за плагиатство.

Красотата на проверката за плагиатство в това приложение се крие в неговата простота. Ръководено от бърза подсказка, ChatGPT създава подобрена версия на същия текст и обяснения за всяка промяна. Това не само предоставя предложения в текущия контекст, но и може да ви помогне да подобрите писането си с течение на времето.

2. Създаване на съдържание

Чрез ChatGPT

ChatGPT си е извоювал репутацията на надежден партньор за създаване на съдържание с основателна причина. Това е областта, в която инструментът наистина блести, като позволява на всеки да създава висококачествено, дългоформатно съдържание с проста команда.

Но където ChatGPT наистина блести, е в детайлите. Можете да помолите инструмента да напише всякакъв вид текст или стил на писане, включително и прессъобщение в стила на поет от 18-ти век. След това усъвършенствайте чрез последващи подсказки, като „опростете изреченията“ или „добавете повече подробности в третия параграф“, за да получите текста, който отговаря на вашите нужди.

3. Интеграции на инструменти за писане

ChatGPT не предлага никакви вградени интеграции с най-популярните приложения за писане. Вместо това, някои от услугите, за които може да ви е необходим инструментът, като Microsoft Office 365, предлагат свои собствени приложения за интеграция, базирани на инструмента.

4. Интеграция на работния процес

Чрез ChatGPT

Тъй като функционира като самостоятелен AI инструмент за писане, ChatGPT не предлага естествена интеграция във вашия работен процес. Ще трябва да отваряте инструмента всеки път, когато искате да го използвате. Вместо тези по-естествени интеграции за писане и работен процес, можете да опростите процеса чрез AI шаблони, които улесняват създаването на съдържание всеки път.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец на потребител

Екип: 25 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Grammarly срещу ChatGPT: сравнение на функциите

Ако се използват правилно, както ChatGPT, така и Grammarly могат да се превърнат в незаменими инструменти за писане. Техните инструменти за проверка на граматиката и корекция, опциите за генериране на съдържание за преодоляване на писателския блок и интеграциите за писане/работен поток могат да бъдат полезни. Все пак, разликите в тези функции могат да ви помогнат да решите „ChatGPT или Grammarly?“ и да вземете информирано решение.

Grammarly срещу ChatGPT: Проверка на граматиката

Чрез Grammarly

ChatGPT наскоро навакса в областта на проверката на граматиката, но Grammarly остава ясен победител.

Редакциите на ChatGPT са повърхностни и не предлагат много възможности за персонализиране. Grammarly, от друга страна, може да бъде настроен да се адаптира към вашия стил на писане. Корекциите могат дори да се адаптират към стандартите на вашата марка, което е ключов фактор, особено за големи организации, които искат да оптимизират писането си.

Grammarly срещу ChatGPT: Генериране на съдържание

Откакто Grammarly въведе опция за генериране на съдържание като част от премиум абонамента си миналата година, както ChatGPT, така и Grammarly са полезни, ако творческите ви идеи са изчерпани. Но ChatGPT остава начело в тази област благодарение на възможността да персонализирате вашите подсказки и да направите генерираното съдържание по-подходящо за вашите нужди.

Grammarly срещу ChatGPT: Интеграция на инструменти за писане

Чрез Grammarly

За разлика от ChatGPT, интеграцията на Grammarly с най-често използваните инструменти за писане е решаващо предимство. Независимо дали работите в Microsoft Word, Gmail или друг инструмент, можете лесно да направите всички необходими редакции, без да напускате прозореца, в който работите.

Grammarly срещу ChatGPT: Интеграция в работния процес

Въпреки фундаменталните си разлики, Grammarly и ChatGPT са изненадващо сходни в това отношение. Нито една от двете платформи не полага допълнителни усилия, за да свърже основните си функции с по-големия ви работен процес, така че нито една от тях не може да бъде считана за победител в тази категория.

Grammarly срещу ChatGPT в Reddit

Досега нашето сравнение между Grammarly и ChatGPT се основаваше предимно на техните функции. Нека да видим как ги възприемат реалните потребители на инструментите, като проверим в Reddit.

Потърсете ChatGPT срещу Grammarly в Reddit и ще откриете, че повечето потребители предпочитат ChatGPT заради инструментите му за генериране на съдържание. Както един потребител го формулира:

„Контекстуалното разбиране на ChatGPT превъзхожда това на Grammarly, което винаги спомага за по-точно коригиране.“

Въпреки това, Grammarly все още печели, когато става въпрос за директна корекция:

„Grammarly, освен че коригира граматиката, пунктуацията и употребата на предлози и глаголи, може да ви помогне да пренапишете цели параграфи, като запазите целостта и смисъла на параграфа.“

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на ChatGPT и Grammarly

Създавайте интегрирани страници, проверявайте граматиката си и генерирайте интересно съдържание – всичко това в ClickUp.

Кой е казал, че трябва да се задоволите само с Grammarly или ChatGPT като единствена опция? В края на краищата, има много алтернативни AI инструменти, които отговарят на функционалната и качествена човешка оценка. Запознайте се с ClickUp – който има свои собствени AI функции, които могат значително да подобрят вашето писане, работния процес и много други.

Представяме ClickUp AI

Създавайте, редактирайте и обобщавайте съдържание с ClickUp AI

Не мислете за ClickUp само като инструмент за управление на проекти. Вместо това, мислете за него като двигател на производителността, който се подобрява, когато добавите ClickUp AI към уравнението.

Това е вграден проверка на правописа, автоматизиран генератор на отговори за съобщения и динамичен асистент за писане. Добавете възможността AI да генерира шаблони, да създава таблици и дори да генерира задачи, и може би ще имате перфектния AI-базиран инструмент за продуктивност.

Но, разбира се, в този наръчник се фокусираме върху директното сравнение между ChatGPT и Grammarly. Нека разгледаме функциите, в които ClickUp директно се конкурира и в много отношения надминава това, което предлагат тези два инструмента.

Подобрете съдържанието си с ClickUp AI

С ClickUp можете лесно и бързо да проверите правописа на цялото си съдържание, от документи до задачи. Но няколко предварително създадени подсказки могат да ви помогнат да стигнете още по-далеч:

Редактирайте с AI въз основа на персонализирано подсказване

Подобрете писането си

Направете по-дълго или по-късо

Опростете писането

Генерирайте действия, за да създадете списък с следващите стъпки

Продължете да пишете, за да продължите с темата, която сте започнали.

Explain This и Summarize This за генериране на резюмета на дълги или сложни текстове.

Превеждайте на английски, френски, испански, португалски, немски, италиански, шведски, холандски, корейски, японски, китайски и арабски език.

AI асистентът за писане ClickUp

И ChatGPT, и Grammarly разполагат с отлични инструменти за генериране на оригинални текстове, които не съдържат плагиатски грешки. Същото важи и за ClickUp, което го превръща в един от най-добрите инструменти за AI копирайтинг, в допълнение към неговите възможности за управление на проекти.

Можете да използвате AI писателя на ClickUp, за да пишете всичко – от блогове до имейли, текстове за уебсайтове и технически документи. Съдържанието е добре форматирано, което гарантира, че ще получите готови параграфи или точки, които можете да вмъкнете в крайния си документ.

Интегриране на AI функции в ClickUp Docs

Създавайте, променяйте и споделяйте документи в ClickUp

Част от това, което прави софтуера ClickUp толкова мощен инструмент за продуктивност, е ClickUp Docs – функция, която добавя управление на документи и знания към типичната функционалност за управление на проекти. И, разбира се, тези AI функции се интегрират директно в Docs, за да осигурят безпроблемен работен процес.

Благодарение на тази интеграция възможностите са безкрайни. Използвайте AI, за да генерирате съдържание, което екипът може да прегледа или да отговори за вашата база от знания. Можете дори да го използвате като AI инструмент за проучване на ключови думи, генериране на свързани идеи за ключови думи и създаване на групи от ключови думи, за да преминете към по-значимите си процеси на анализ на търсачките.

Управление на работния процес с задачи, генерирани от изкуствен интелект

И накрая, и най-уникално сред AI инструментите, ClickUp AI може да вземе всякакъв вид съдържание и динамично да изгради работен процес. От автоматизираното генериране на ClickUp задачи директно от вашите документи до динамични обобщения на проекти и актуализации на процеси, можете да сте сигурни, че всеки в екипа знае какви стъпки да предприеме и върху какво работи всеки в даден момент.

И това е само началото. Същият инструмент може да генерира графици на проекти, брифинги и RACI диаграми въз основа на съществуващата информация. Можете дори да създавате динамични дневен ред на срещи, за да спестите време за по-продуктивни задачи, като същевременно поддържате екипа си в правилната посока.

Цени на ClickUp

Безплатно

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Добавете към всеки план за 5 $/месец на потребител

Използвайте ClickUp, за да подобрите уменията си за писане с изкуствен интелект

В крайна сметка, изборът на най-добрия AI инструмент за вашите нужди не трябва да се свежда до въпроса ChatGPT срещу Grammarly. Вместо това, си струва да разгледате ClickUp, който може би е най-добрият вариант на пазара.

От лесен за използване интерфейс до разширени функции и алтернатива на Google Docs с AI, която активно усъвършенства вашите умения за писане, да не говорим за една от най-добрите безплатни платформи за управление на проекти на пазара, време е да опитате ClickUp.

Започнете с безплатната версия, която ви помага да идентифицирате ключовите функции, които могат да направят премиум акаунта си струва инвестицията ви. Готови ли сте да започнете? Създайте безплатен акаунт още днес!