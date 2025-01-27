10-те най-добри AI инструмента за копирайтинг, които да опитате през 2025 г.

Днес съдържателният маркетинг е крал. Но създаването на съдържание отнема време, ако го правите сами, а освен това не е лесно.

Ако някога сте страдали от писателски блок, докато се опитвате да напишете съдържание като блогове, публикации в социални медии или рекламни текстове, ще обикнете инструментите за писане с изкуствен интелект. Изкуственият интелект е благодат за създателите на съдържание и маркетинговите екипи, както и за предприемачи и свободни професионалисти от всички видове. Той спестява време, подобрява производителността и много често предлага идеи, за които никога не бихте се сетили сами. ?

Разбира се, изкуственият интелект има някои ограничения и, за щастие, вероятно никога няма да замести напълно човешкия мозък. Но ако го разглеждате като удобен инструмент за създаване на съдържание, той може да ви освободи време, което преди сте прекарвали в рутинни задачи по писане, за да можете да се занимавате с по-важни неща, като финализиране на маркетинговата си стратегия или изграждане на отношения с клиентите си. ?

Нека разгледаме какво е AI копирайтинг и как работи. След това, в случай че обмисляте да проучите AI по-подробно, ще споделим някои съвети за това какво да търсите и ще разгледаме някои от най-добрите AI инструменти за копирайтинг през 2024 г.

Какво е AI копирайтинг и как работи?

AI копирайтингът е копирайтинг, извършван от компютри, а не от човешки писател. Той комбинира обработката на естествен език с машинно обучение, за да създаде AI съдържание.

За да започнете, ще трябва да въведете някои команди в AI писателя – подобно на ключова дума за търсачка. Някои от тях ви позволяват да определите елементи като целевата аудитория или тона на гласа. След това използват алгоритми, за да анализират подобно съдържание в интернет и да генерират подходящи идеи или цели блокове от текст за вас. ?

Можете да използвате AI инструменти за копирайтинг, за да ви помогнат при писането и оптимизирането на всички видове маркетингови текстове, включително:

Текст за уебсайт и целева страница

Ресурси за подпомагане на продажбите

Текст за имейл

Реклами във Facebook и Google

Съдържание на блога

Публикации в социалните медии

Разговори с чатбот

Описания на продукти за сайтове за електронна търговия

Мета описания и заглавия

И много други неща.

Функционалността на изкуствения интелект може също да ви помогне да генерирате идеи за вашата маркетингова стратегия, да създадете SEO ключови думи за вашия план за съдържание, да обобщите дългите бележки в кратко и ясно съдържание и да редактирате текста ви.

Имайте предвид, че все пак ще трябва да проверите фактите в текста, създаден от изкуствения интелект, да се уверите, че не е плагиат, и често да добавите човешки допир, преди да го публикувате. ?

Какво да търсите в инструмент за AI копирайтинг

С толкова много налични опции, може да е трудно да разберете кой софтуер за писане ще е най-подходящ за вас. Макар че много различни видове генерират различни видове AI съдържание, има някои критерии, които винаги трябва да имате предвид:

Удобни за ползване: Уверете се, че потребителският интерфейс е интуитивен, за да можете бързо да се научите как да го използвате максимално.

Висококачествено съдържание : Създаденото от изкуствен интелект съдържание трябва да е точно, добре написано с добра граматика и почти без грешки.

Съответствие с конкретен случай на употреба: Изберете инструмент, който ще ви даде нужните резултати, независимо дали става дума за създаване на кратко или дълго съдържание, преразказване или пренаписване на текст, или предлагане на идеи за съдържание или мозъчна атака.

Добра стойност: Софтуерът за AI копирайтинг трябва да се вписва в бюджета ви и да предлага достатъчно опции за персонализиране – например тон, стил и формати – така че да не се налага да използвате няколко инструмента.

Макар ChatGPT да е може би едно от най-известните уеб приложения и много AI инструменти да го използват, вече има и други видове AI софтуер за копирайтинг.

За да изберете подходящия инструмент за копирайтинг за вашия бизнес, обмислете какъв тип съдържание, генерирано от изкуствен интелект, планирате да пишете и колко персонализиране ви е необходимо. След това потърсете лесен за употреба асистент за писане, който може да ви го предостави.

Това са някои от най-добрите опции, които можете да разгледате през 2024 г.

Най-доброто като цяло за AI копирайтинг

Опитайте ClickUp Brain Използвайте AI асистента за писане в ClickUp, за да създавате блог публикации, да генерирате идеи, да съставяте имейли и др.

ClickUp е най-добрият инструмент за продуктивност „всичко в едно“. Той е проектиран да ви помогне да спестите време, да оптимизирате работните си процеси и да подобрите сътрудничеството с клиенти и колеги благодарение на богатия набор от функции за управление на проекти и задачи, включително вградения AI инструмент ClickUp Brain.

Инструментът за писане с изкуствен интелект ClickUp създава съдържание по-бързо и по-добре от всякога. Пишете от нулата или използвайте един от нашите шаблони за изкуствен интелект ChatGPT, за да започнете. С шаблони, които обхващат всичко, включително маркетинг, управление на проекти и копирайтинг, никога повече няма да се сблъсквате с писателски блок. ?

Използвайте изкуствения интелект, за да напишете текста си в ClickUp Doc — вградения инструмент за документи на ClickUp. Съдържанието ви се запазва автоматично в работното ви пространство, като всички важни документи се съхраняват на едно място, за да можете винаги да ги намирате. Можете дори да сътрудничите с екипа си в реално време върху един документ, за да го усъвършенствате.

След това свържете този документ с задача във вашия работен процес. Задачите в ClickUp ви помагат да следите точно какво трябва да се направи и кога. Изберете как искате да виждате задачите си, възложете ги на членове на екипа, създайте персонализирани полета и получавайте напомняния за повтарящи се задачи, като писане на седмичен блог или имейл. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp AI, за да пишете блогове, имейли, текстове за целеви страници, маркетингови слогани или анкети – или да планирате стратегията си за кампания или предстоящо събитие.

Лесно идентифицирайте идеи и действия от документи или задачи

Обобщете дълги текстове, за да не се налага да ги препрочитате дума по дума.

Бързо редактирайте генерирания текст, за да го направите по-ясен и по-убедителен.

Използвайте вграденото форматиране, за да придадете професионален вид на вашия документ.

Генерирайте идеи за мозъчна атака, които ще издигнат вашата креативност до нови висоти.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители споделят, че се чувстват малко претоварени от огромното количество функции на ClickUp, но това може да се поправи с помощта на обширния център за помощ.

Безплатният план на ClickUp не предлага AI инструменти за копирайтинг, така че ще платите 5 долара допълнително на потребител, за да добавите AI към всеки платен план.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: 5 долара на член на месец за всеки платен работен пространство

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Jasper AI

Най-доброто за създаване на всеобхватно съдържание

чрез Jasper

Jasper е AI инструмент за копирайтинг, създаден да ви помогне да създадете съдържание, което съответства на гласа на вашата марка. Той научава какъв тон търсите и работи с вашия стилов наръчник, за да се увери, че всеки тип съдържание е в съответствие с марката. ?

Можете бързо да напишете кратко съдържание като реклами или публикации в социалните медии, а Boss Mode ви помага да създадете дълго съдържание като SEO-оптимизирани блогове, имейли и доклади. Jasper дори дава предложения как да напишете деликатно съдържание, например имейл до раздразнен клиент, по по-конструктивен начин.

Най-добрите функции на Jasper

Създавайте съдържание за чатбот с помощта на Jasper Chat и изображения, които да придружават текста ви с AI Art.

Уверете се, че вашият текст не се появява никъде другаде онлайн, като го проверите с инструмента за проверка на плагиатство.

Сътрудничейте с екипа си в реално време, за да редактирате документа си.

Използвайте Jasper на над 30 езика

Съхранявайте всичките си данни в безопасност с постоянно развиващите се протоколи за сигурност.

Ограничения на Jasper

Понякога Jasper не разбира подсказките и в крайна сметка получавате объркващ или неизползваем текст.

Може да са малко скъпи за малките предприятия, стартиращите компании или физически лица като блогъри или свободни писатели на съдържание.

Цени на Jasper

Създател : За любители, на цена 49 долара на месец

Про : За индивидуални и малки екипи, на цена 69 долара на месец.

Бизнес: Персонализиран план за разрастващи се екипи и бизнеси

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 отзива)

3. Wordtune

Най-добри за усъвършенстване на изречения и редактиране на AI съдържание

чрез Wordtune

Wordtune не е пълен инструмент за AI копирайтинг, но ви помага да пишете текстове по-бързо и по-кратко. Започнете да пишете съдържанието си от нулата или използвайте един от шаблоните за вдъхновение, а след това използвайте AI, за да го преформулирате и усъвършенствате.

Можете да персонализирате прозата си с факти, примери, статистики, контрааргументи или шеги, за да я направите по-интересна. И е добре да знаете, че този софтуер за AI копирайтинг използва само факти, които може да провери от пет различни източника, за да се увери, че вашият текст е напълно точен. ✅

Най-добрите функции на Wordtune

Преработете съдържанието си за други платформи, като използвате Wordtune, за да го преформулирате или дори да промените тона.

Използвайте обобщителя, за да извлечете основните точки от блогове, PDF файлове или YouTube видеоклипове.

Добавете разширението за Chrome, за да използвате Wordtune на други платформи като Google Docs, Microsoft, Gmail или LinkedIn.

Работете с Wordtune на мобилно устройство, в приложение или на вашия десктоп.

Ограничения на Wordtune

Техният фокус е върху подобряването на писането, а не върху създаването на текст от нулата, така че не са идеални за измисляне на идеи или писане на дълги текстове.

Безплатният план позволява само 10 пренаписвания на ден, което може да е разочароващо, ако пишете много.

Цени на Wordtune

Безплатно: Безплатно за 10 пренаписвания на ден

Плюс: 9,99 $/месец за 30 пренаписвания на ден

Неограничен: 14,99 $/месец за неограничен брой пренаписвания на ден

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wordtune

G2: 4. 6/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (70+ отзива)

4. Writesonic

Най-подходящи за рекламни текстове и целеви страници

чрез Writesonic

Ако търсите пълноценна платформа за AI съдържание, която може да създава текстове, аудио, изображения и чатбот разговори, Writesonic е добър избор. Тя използва GPT-3 и GPT-4, в зависимост от качеството на текста, който търсите. ?

Използвайте изкуствения интелект, за да пишете дълги статии или блогове, доклади, целеви страници, имейли, описания на продукти за електронна търговия, рекламни текстове и др. Въведете подсказки, като ги напишете или използвате гласови команди, а след това Writesonic генерира няколко версии на подходящ текст. Съкратете, удължете или перифразирайте генерирания текст, докато не получите желаното висококонвертиращо съдържание.

Най-добрите функции на Writesonic

Създайте толкова версии на текста си, колкото искате, за да се доближите до това, което търсите.

Използвайте Writesonic на повече от 25 езика

Повишете класирането на съдържанието си в търсачките с SEO оптимизация.

Публикувайте текста си директно на платформи като Shopify, WordPress или Wix.

Ограничения на Writesonic

Качеството на генерирания текст не винаги е толкова добро или креативно, колкото би могло да бъде.

Ако сте на по-нисък ценови план, броят думи, които можете да генерирате всеки месец, е ограничен.

Цени на Writesonic

Безплатен пробен период: За всеки потребител до 10 000 думи на месец

Малък екип: 19 $/месец на потребител за до 200 000 думи на месец

Фрийлансър: 20 $/месец на потребител за неограничен брой думи

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 отзива)

5. Copysmith

Най-подходящи за маркетингови и търговски текстове

чрез Copysmith

Семейството софтуери за AI копирайтинг на Copysmith включва Describely, Frase и Rytr (които са изброени поотделно по-долу).

Describely създава SEO-оптимизирано продуктово съдържание за каталози и сайтове за електронна търговия. Създайте съдържание от нулата или импортирайте съществуващ списък с продукти и след това го пренапишете в тон по ваш избор, например „Професионален“, „Забавен“ или „Вълнуващ“.

Frase е специално предназначен за създаване на съдържание, което се класира високо в Google. Той ви помага да проучвате ключови думи и статии от вашите конкуренти в търсенето. След това изготвя чернови на текстове въз основа на това проучване, така че да можете да ги използвате за написване на вашето съдържание. ✍️

Най-добрите функции на Copysmith

Интегрирайте Describely с платформи за електронна търговия като Shopify и WooCommerce за лесно управление на продуктите.

Проверете дали вашият текст е уникален с инструмента за проверка на плагиатство.

Използвайте Frase, за да генерирате автоматично подробни SEO резюмета за вашите автори.

Лесно споделяйте документи от Frase с автори и клиенти, като използвате линкове и папки за екипни проекти.

Ограничения на Copysmith

Пакетът Describley Free и Core позволяват само минимален брой продукти и ако имате нужда от повече, ще трябва да направите ъпгрейд или да платите допълнително за Pro Add-On.

Frase не винаги е напълно точен при генерирането на SEO ключови думи и препоръки за копиране.

Цени на Copysmith

За Describely:

Безплатно: За един потребител и до 5 продукта

Стартови план: 19 $/месец за 1 потребител

Професионален план: 49 $/месец за 5 потребители

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

За Frase:

Solo: 14,99 $/месец на потребител за 4 статии на месец

Базов пакет: 44,99 $/месец на потребител за 30 статии на месец

Екип: 114,99 $/месец за 3 потребители и неограничен брой статии

Оценки и рецензии за Copysmith

G2: 4. 3/5 (12 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (27 отзива)

6. Хипотенуза

Най-подходящи за описания в електронната търговия

чрез Hypotenuse

Hypotenuse е проектиран да пише няколко основни типа съдържание: съдържание за блогове, съдържание за социални медии, реклами, заглавия и слогани, както и описания на продукти. Той използва информация за вашата целева аудитория, ключови думи или категорията на съдържанието, за да създаде подходящо и добре структурирано съдържание, включително заглавия.

Този AI инструмент за писане е много прост и лесен за използване, като ви води през стъпка по стъпка процеса. Изберете тона на гласа си и гледната си точка, така че текстът да звучи като вас, след това предоставете малко контекст и Hypotenuse ще генерира контур, текст и заглавие на статията, което да привлича вниманието. ?

Най-добрите функции на Hypotenuse

Обобщете текста или го пренапишете изцяло, ако искате да го освежите или да му дадете ново предназначение.

Генерирайте изображения въз основа на въведения от вас текст.

Използвайте генератора за масивно съдържание, за да създадете партиди от рутинно съдържание, като описания на продукти, и след това синхронизирайте ги директно с Shopify.

Ограничения на хипотенузата

Обхватът на категориите съдържание и шаблоните е доста ограничен.

Необходимо е да въведете доста информация в началото, което може да отнеме много време, когато искате да започнете да пишете.

Ценообразуване на Hypotenuse

Безплатен пробен период: 7 дни

Индивидуален: 29 $/месец на потребител

Екипи: 59 $/месец за до 5 потребители

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Hypotenuse

G2: 4. 3/5 (6 отзива)

Capterra: 5. 0/5 (1 рецензия)

7. WordAi

Най-доброто за пренаписване на статии

чрез WordAi

WordAi е инструмент за пренаписване. Той взема съществуващо съдържание и преструктурира всяко изречение, използвайки различни думи от своята библиотека със синоними. В резултат получавате напълно ново съдържание със същото значение като оригиналното, оптимизирано за четимост и SEO.

С едно кликване можете лесно да обновите текста си или да го пренасочите изцяло за други цели, без да губите допълнително време или пари за това. Използвайте го за съдържание в блогове и социални медии, уеб текстове, описания на продукти или всичко друго, което изберете. ?

Най-добрите функции на WordAi

Напишете няколко – но напълно уникални – текста наведнъж с помощта на масово пренаписване.

Изберете дали искате пренаписването да бъде консервативно, запазвайки повече от оригиналното съдържание, или по-смело, така че да е доста по-различно.

Избягвайте откриването на изкуствен интелект , тъй като съдържанието звучи като написано от човек.

Ограничения на WordAi

Този софтуер за AI копирайтинг не е предназначен за създаване на нови текстове от нулата.

Не можете да контролирате как ще изглежда пренаписаното съдържание, но винаги можете да го редактирате след това.

Цени на WordAi

Безплатен пробен период: 3 дни

Стартово ниво: 9 $/месец за 50 000 думи

Цена: 27 долара на месец за 3 милиона думи

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за WordAi

G2: 3. 8/5 (18 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (11 отзива)

8. Copy. ai

Най-доброто за творчески подтици

Този AI инструмент за копирайтинг ви помага да проучвате данни, да генерирате идеи и да създавате всякакви видове текстове. Copy.ai използва най-добрите езикови модели като основа и постоянно създава висококачествено, уникално и креативно съдържание. Той се вписва безпроблемно във вашия работен процес, като повишава както вашата продуктивност, така и ефективността на вашите текстове. ?

Дайте на изкуствения интелект малко насоки и го помолете да изготви за вас дълги, оптимизирани за SEO блогове, публикации в социалните медии или описания на продукти. Генерирайте кратки описания на съдържанието за вашите автори или създайте реклами или рекламни текстове с висока конверсия. Ще получите няколко опции, от които да изберете най-добрата и след това бързо да я доусъвършенствате за вашата аудитория.

Най-добрите функции на Copy.ai

Почерпете свежа вдъхновение от инструментите за генериране на идеи.

Спестете време, като използвате обширната библиотека с шаблони, която е организирана в категории.

Пренапишете съществуващото съдържание, за да можете да го използвате другаде.

Използвайте Brand Voice (налично само в плана Pro и по-високите планове), за да помогнете на Copy.ai да научи вашия стил, така че да може да го използва последователно за цялото ви съдържание.

Ограничения на Copy.ai

Качеството на създаваното от тях съдържание може да варира значително, вероятно защото опциите за въвеждане на данни са ограничени.

Някои потребители са се оплакали от обслужването на клиенти на Copy.ai.

Цени на Copy.ai

Безплатно: За един потребител за до 2000 думи

Pro : 49 $/месец за 5 потребители и неограничен брой думи

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 рецензии)

9. QuillBot

Най-доброто за преразказване

чрез QuillBot

Като друг инструмент за AI копирайтинг, QuillBot предлага няколко опции, които можете да използвате отделно или като част от Co-Writer.

The Paraphraser пренаписва текста според вашите инструкции, например да го напише по-просто, по-формално или по-творчески, или да съкрати или разшири съдържанието. Grammar Checker предлага подобрения на граматиката ви, а Plagiarism Checker се уверява, че съдържанието ви е уникално. Можете също да обобщите текста, да го преведете или да генерирате цитати от URL адреси в стил по ваш избор. ?

Най-добрите функции на QuillBot

Бързо пренапишете съдържанието, без да губите оригиналния смисъл.

Използвайте тезауруса, за да намерите свежи и подходящи думи за заместване.

Пренаписвайте на ход с интеграцията в браузъра

Използвайте QuillBot на повече от 20 езика

Ограничения на QuillBot

QuillBot не създава нов текст – просто пренаписва съществуващ текст.

Безплатният план е малко по-бавен, ограничава броя на думите и не ви дава достъп до Plagiarism Checker (проверка за плагиатство).

Цени на QuillBot

Безплатно: Безплатно за ограничен брой думи

Премиум: 8,33 $/месец

Оценки и рецензии за QuillBot

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4. 6/5 (над 120 отзива)

10. Rytr

Най-подходящи за лична употреба

чрез Rytr

Като един от инструментите за копирайтинг с изкуствен интелект на Copysmith, Rytr е асистент за писане, който създава висококачествено съдържание, бързо. Всичко, което трябва да направите, е да изберете случая на употреба и тона на гласа си, да дадете малко контекст и новата ви реклама ще се появи.

След това можете да използвате редактора за богат текст, за да го доусъвършенствате. Преформулирайте, разширете или съкратете части, почистете граматиката и накрая форматирайте текста, преди да го публикувате. ↪️

Съхранявайте всичките си проекти за писане в Rytr на едно място в платформата, за да можете лесно да ги намирате и да се позовавате на тях в бъдеще.

Най-добрите функции на Rytr

Изберете шаблони от над 40 примера за употреба, включително имейли, блогове, рекламни текстове, академични документи, въпроси за интервюта и бизнес презентации.

Инсталирайте разширението за браузъра, за да използвате Rtyr на други платформи, като Word, Slack, Gmail и WordPress.

Проверете за прилики с съществуващ текст, използвайки вградения инструмент за проверка на плагиатство.

Използвайте Rytr, за да създавате глобално съдържание на повече от 30 езика.

Ограничения на Rytr

Трябва да редактирате текста, генериран от Rytr, преди да го използвате.

Безплатният и Saver плановете имат ограничен брой символи, които се изчерпват бързо.

Цени на Rytr

Безплатно: Безплатно за до 10 000 символа на месец

Спестяване: 9 $/месец за до 100 000 символа на месец

Неограничен: 29 $/месец за неограничен брой символи

Рейтинги и отзиви за Rytr

G2: 4,7/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (16 отзива)

Инструментите за AI копирайтинг спестяват време и подобряват писането ви по много начини. В зависимост от софтуера, те могат да генерират идеи, да правят проучвания за вас, да създават съдържание, да преписват съществуващи текстове и да редактират и форматират всичко. ?

Просто трябва да въведете някои инструкции, за да дадете насоки на изкуствения интелект. След това той създава всичко – от съдържание за блогове или социални медии, имейли и описания на продукти до маркетингови кампании и страници за продажби.

Изборът на подходящите за вас AI инструменти за копирайтинг може да бъде предизвикателство, но с платформа „всичко в едно“ като ClickUp няма как да сгрешите. ClickUp използва най-доброто от AI и го интегрира във вашия работен процес, за да го направи част от ежедневната ви рутина.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес, за да започнете да създавате най-доброто съдържание в живота си. ✨