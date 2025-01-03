15-те най-добри AI инструмента за създаване на съдържание през 2025 г.

Откакто ChatGPT на OpenAI беше представен на света, маркетолозите, малките предприятия и авторите на съдържание търсят AI инструмент за писане на съдържание, който да улесни работата им.

Но макар ChatGPT да се използва за множество цели – от финансово планиране до съвети от диетолози и публикации в социалните медии, създадени с изкуствен интелект – той не е единственият инструмент на пазара.

Ще намерите много платформи за генериране на съдържание с изкуствен интелект с разширени функции, които помагат при писането на блогове, описания на продукти, проучване на ключови думи и дори оценяване на съществуващо съдържание. Всичко това може да ви се стори прекалено сложно, ако не сте сигурни откъде да започнете.

За щастие, ние сме направили проучването, за да не се налага вие да го правите. Тук ще споделим 15-те най-добри AI инструмента за писане, като сравняваме функции, предимства, недостатъци, отзиви и цени.

Какво трябва да търсите в един AI инструмент за писане?

Инструментите за писане с изкуствен интелект (AI) се базират на големи езикови модели (LLM). LLM се обучават чрез самоконтролирано машинно обучение и техники за обработка на естествен език върху огромни количества данни. ChatGPT-4 на OpenAI, например, е обучен на 300 милиарда думи.

След като бъдат обучени, моделите за изкуствен интелект се пускат в действие. Всеки може да ги използва, като въведе „подсказки“ (също както правите с търсачките, за да намерите ключови думи), а инструментите за изкуствен интелект генерират отговори и създават съдържание. Оттук идва и терминът генериращ изкуствен интелект.

Софтуерът за писане с изкуствен интелект, който изберете, трябва да има следните характеристики:

Инструменти, базирани на LLM: Размерът е от значение, когато става въпрос за езикови модели. Изберете ChatGPT или модели за машинно обучение с подобен размер за писане на съдържание. В противен случай дори подробните подсказки ще генерират спам и съдържание с лошо качество.

Голям контрол върху текстовите резултати: Трябва да можете да влияете върху стила, тона, езика и съдържанието, създавани от всеки софтуер за писане с изкуствен интелект.

Удобно за ползване уеб приложение: AI инструментите за писане на съдържание трябва да улесняват работата ви, а не да я затрудняват. Потърсете такъв, който е толкова удобен, колкото всеки AI инструментите за писане на съдържание трябва да улесняват работата ви, а не да я затрудняват. Потърсете такъв, който е толкова удобен, колкото всеки софтуер за маркетингови агенции , който вече използвате. Той трябва да работи като AI асистент за писане , а не като заместител на писателя.

Достъпни за вашата продукция на съдържание: Пазарът на генеративни технологии и софтуер за изкуствен интелект се развива бързо, така че цените вероятно ще се променят с разработването на нови функции. Но не искате да харчите много, ако използвате инструмент за писане с изкуствен интелект, за да генерирате идеи или Пазарът на генеративни технологии и софтуер за изкуствен интелект се развива бързо, така че цените вероятно ще се променят с разработването на нови функции. Но не искате да харчите много, ако използвате инструмент за писане с изкуствен интелект, за да генерирате идеи или да обобщавате документи

Сега нека видим как се сравняват най-добрите AI инструменти за писане.

Независимо дали сте собственик на бизнес, автор на съдържание или част от маркетингов екип, AI инструментите за писане могат да ускорят процеса на писане и да намалят повтарящите се и отнемащи време задачи, като обобщаване на последната ви кампания, изготвяне на имейли за продажби или генериране на идеи за блог публикации.

Ето списък с 15-те най-добри AI инструмента за писане с всички подробности, които трябва да знаете.

1. ClickUp – Най-доброто за управление на проекти с интегрирана изкуствена интелигентност

Започнете с ClickUp Brain Получавайте незабавни отговори на въпросите си и автоматизирайте напредъка на задачите с ClickUp Brain.

ClickUp, платформата за продуктивност „всичко в едно“, вече включва ClickUp Brain – AI генератор на съдържание, мениджър на проекти и мениджър на знания, който е вашият най-добър виртуален асистент за по-бързо изпълнение на работата. AI Writer for Work на ClickUp Brain е полезен за преодоляване на творческата блокада, мозъчна атака и оптимизиране на процеса на създаване на съдържание.

Той е проектиран да ускори производителността с подкрепени от изследвания подсказки за всяка роля и случай на употреба. Това включва десетки подсказки за маркетингови екипи, мениджъри на съдържание и писатели, които да ви помогнат да създадете всичко – от брифинги и казуси до висококачествени маркетингови текстове, описания на продукти и съдържание за блогове.

Най-хубавото на ClickUp е, че можете да използвате неговите AI инструменти, за да пишете убедителни текстове и да съхранявате всичките си документи на едно място. Или можете да използвате ClickUp Notepad, за да записвате идеите си и да ги съхранявате в платформата.

Независимо дали трябва да създадете маркетингов календар или план за социални медии, ClickUp е единственият софтуер за продуктивност, подходящ за екипи от всякакъв размер във всяка индустрия. Повишете своите умения за писане и бързо превърнете мислите си в реалност с ClickUp Brain.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Той разполага с много функции, така че може да се наложи да се научите да го използвате (за щастие, има подробен център за помощ уебинари , шаблони, ръководства и поддръжка , които ще ви помогнат да извлечете максимума от платформата).

Интеграциите на Slack все още не са перфектни

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 долара на потребител на месец

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Предприятия : Свържете се с ClickUp за персонализирани цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Отзиви на клиенти за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Rytr – Най-добър за писане на съдържание с изкуствен интелект

чрез Ry tr

Rytr е AI инструмент за писане, базиран на GPT-3 API на OpenAI, създаден специално за създатели на съдържание и писатели, SEO и копирайтъри.

Защо да използвате Rytr (или друга платформа за писане с изкуствен интелект) вместо Chat GPT? Едно от предимствата на използването на асистента за писане с изкуствен интелект е, че подсказките и шаблоните са вградени за над 40 случая на употреба, от писане на рекламни текстове за Facebook или публикации в социалните медии до създаване на резюмета за блог публикации.

Най-добрите функции на Rytr

Пишете съдържание на над 30 езика и използвайте над 20 тона и стила

Проверявайте за плагиатство, когато пишете статии и редактирате текстовете.

Създавайте изображения на базата на изкуствен интелект от подсказки

Създайте персонализирани примери за използване за генериране на съдържание с премиум абонамент

Ограничения на Rytr

Отзивите и нашите проучвания показват, че той не е толкова мощен, колкото другите AI асистенти за писане.

Приложението за писане с изкуствен интелект има ограничения за броя на думите, дори и при неограничения план.

Цени на Rytr

Безплатен план

Икономичен план: 9 долара на месец или 90 долара на година

Неограничен план: 29 долара на месец или 290 долара на година

Отзиви на клиенти за Rytr

G2: 4,7/5 (над 750 отзива)

Trustpilot: 4,8/5 (над 2100 отзива)

3. Simplified – най-доброто за оптимизиране на процесите на писане с изкуствен интелект

чрез Simplified

С 1 милион потребители и десетки награди G2, Simplified е един от пазарните лидери в областта на AI писането и приложенията за създаване на съдържание. Пакетът AI Writer ви помага да създавате висококачествено съдържание за целеви страници, описания на продукти и блогове. Той е в списъка с най-добрите AI инструменти за писане, защото помага и с други формати, като графичен дизайн, планиране на социални медии и дори редактиране на видео.

Най-добрите функции на Simplified AI Writer

Над 50 шаблона за различни видове съдържание

Настройте го, за да създавате кратко или дълго съдържание в над 10 тона и над 30 езика.

Преработете публикуваното си съдържание с помощта на AI-базирания инструмент Rewriter Tool.

Опростени ограничения

Текстовите резултати не са много по-добри от ChatGPT-4, тъй като извлича резултатите от техния API.

Ограничения за броя на членовете на екипа при всеки ценови план (не повече от 5)

Ограничения за съхранение от 1 GB в безплатната версия и до 500 GB в най-скъпия план

Опростено ценообразуване

Безплатен план

Малък екип: 30 долара на месец за 5 потребители

Бизнес: 50 долара на месец (5 потребители)

Растеж: 125 долара на месец (5 потребители)

Предприятие или агенция: Свържете се с Simplified за цени

Опростени клиентски отзиви

G2: 4,7/5 (850+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (88 отзива)

4. Frase – Най-доброто за SEO-оптимизирано AI съдържание

чрез Frase

Frase комбинира SEO проучвания и AI писане, което го прави всеобхватно AI средство за генериране и оптимизиране на съдържание. Това е полезно за SEO и мениджърите на съдържание, които се нуждаят от цялостно решение за бързо създаване на резюмета. С Frase можете да управлявате целия цикъл на съдържанието от проучването до оптимизацията.

Най-добрите функции на Frase

Анализът на SERP и оценката на конкурентите генерират кратки резюмета за съдържанието на блога и маркетинговите текстове.

Вграденият инструмент за копирайтинг генерира части от текста, като предложения за проекти , въведения и често задавани въпроси.

Ограничения на Frase

За да генерирате повече от 4000 думи, добавката Pro Add-On струва 35 долара на месец.

Липсва точност при генерирането на SEO ключови думи и препоръки, базирани на SERP.

Няма истинска безплатна версия в сравнение с някои други AI инструменти

Цени на Frase

Solo: 14,99 $ на потребител на месец

Основен: 44,99 $ на потребител на месец

Екип: 114,99 $ (3 потребители и 25 $ на месец за всеки допълнителен член на екипа)

Отзиви на клиенти на Frase

G2: 4,9/5 (над 280 отзива)

Capterra: Н/Д

5. Narrato – Най-доброто за помощ при творческо писане

чрез Narrato

Narrato е относително ново попълнение в областта на AI инструментите за писане, но не и в областта на съдържателния маркетинг. Мениджърите на съдържание и SEO специалистите могат да използват този AI инструмент за писане на съдържание и копирайтинг, за да създават брифинги, да ги възлагат на писатели чрез Narrato Marketplace и да управляват работния поток на съдържанието чрез платформата.

Най-добрите функции на Narrato

Инструменти за управление на проекти за съдържателен маркетинг

Изпълнение в рамките на 24-48 часа с ниски цени и неограничен брой ревизии

Вграден инструмент за проверка на плагиатство по време на процеса на създаване на съдържание

Ограничения на Narrato

AI инструментът не винаги постига целта си с произведеното съдържание

Месечен лимит от 76 000 думи за проверка за плагиатство

Цени на Narrato

Pro: 65 долара на месец (до 5 потребители)

Бизнес: 125 долара на месец (до 5 потребители)

По поръчка: Свържете се с Narrato за цени

Отзиви на клиенти на Narrato

G2: 4. 2/5 (5 отзива)

Trustpilot: 3,2/5 (8 отзива)

6. WordAI – Най-добър за генериране на естествен език

чрез WordAI

WordAI е AI инструмент за копирайтинг, създаден да увеличи продукцията ви на съдържание чрез преформулиране, пренаписване и преструктуриране на изречения и части от текст във всичко – от уеб копирайтинг до описания на продукти и рекламни текстове. Той може да създаде до 1000 SEO пренаписвания от едно съдържание чрез своите инструменти за генериране на естествен език.

Най-добрите функции на WordAI

Създадени, за да се избегне дублирането и откриването на изкуствен интелект

Платформата за генериране на съдържание пренаписва цели статии за няколко секунди

Редакторските контроли ви позволяват да решите колко близо да останете до оригиналното съдържание.

Ограничения на WordAI

Малко рецензии, много от които описват WordAI като инструмент за преформулиране или преобразуване на съдържание.

Ограничени възможности за контрол и редактиране за автори и редактори

Цени на WordAI

Месечно: 57 долара на месец

Годишно: 27 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Предприятия: Свържете се с WordAI за цени

Отзиви на клиенти за WordAI

G2: 3,9/5 (17 отзива)

Trustpilot: 2,6/5 (6 отзива)

7. Copy. ai – Най-доброто за копирайтинг, задвижвано от изкуствен интелект

Copy. ai е друг относително нов играч на сцената на AI писането на съдържание. Той е изграден на базата на достъп до ChatGPT-4 API, така че би трябвало да създава прилични блогове и чернови за копирайтинг с подходящи подсказки и входни данни.

Този AI генератор на съдържание и AI асистент за писане обещава първокласно съдържание за секунди и предлага шаблони за писане на статии, социални текстове, имейли и др. Лесно избирайте от библиотека с инструменти за кратки и дълги текстове, които ви помагат да получите подходящи предложения за текст и стил въз основа на вашия избор.

Най-добрите функции на Copy.ai

Библиотека с шаблони, които помагат за създаването на конспекти и резюмета за блогове за писатели

По-високите нива на сигурност го правят по-подходящ за корпоративни организации, загрижени за съответствието на данните

Ограничения на Copy.ai

В последните отзиви се оплакват, че услугата преминава от ChatGPT-4 към GPT-3 след няколко минути, което ограничава качеството на отговорите.

Много отзиви посочват, че въпросите към обслужването на клиенти остават без отговор и отмяната на абонаментите е трудна.

Цени на Copy.ai

Безплатно: до 2000 думи на месец

Pro: 49 долара на месец, с неограничен брой думи (ограничено до 1 потребител)

Предприятия: Свържете се с Copy.ai за ценова информация.

Отзиви на клиенти за Copy.ai

G2: 4,8/5 (над 160 отзива)

Trustpilot: 3,9/5 (над 160 отзива)

8. QuillBot – най-добър за опростяване на сложно съдържание

чрез QuillBot

QuillBot е AI генератор на текст и инструмент за преразказване на кратко и дълго съдържание. Той не генерира нов текст, но можете да го използвате, за да обобщите или преразкажете документ, статия или каквото и да е друго, което му дадете.

Това просто уеб-базирано приложение може да ви помогне да избегнете плагиатството. Промените в преразказания текст са маркирани с различни цветове, така че можете да следите промените в написаното, което може да помогне на новите писатели във вашия екип.

Най-добрите функции на QuillBot

Седем режима, които определят тона или целта на модификацията

Тезаурус, задвижван от изкуствен интелект, за намиране и замяна на прекалено често използвани думи

Ограничения на QuillBot

Техническите проблеми могат да принудят потребителите да прекарват излишно време в отстраняване на неизправности.

Ограничен брой страници и думи на месец, дори и в платените планове

Цени на QuillBot

Безплатно

Премиум: 19,95 $ на месец (1 потребител)

Екип: 7,50 долара на месец за всеки автор (минимум 5 потребители)

Отзиви на клиенти за QuillBot

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Trustpilot: 2,3/5 (75 отзива)

9. Writerly – Най-добър за редактиране и корекция на текстове

чрез Writerly

Writerly е софтуерен пакет за изкуствен интелект за маркетинг, обслужване на клиенти и е-търговия. Освен инструмента за писане с изкуствен интелект, Writerly предлага и разширение за Chrome с генеративен изкуствен интелект. Разширението за Chrome ви позволява да черпите идеи от статии, докато сърфирате, и да създавате резюмета на съдържанието за вашите автори.

Най-добрите функции на Writerly

Writerly Go се интегрира с Gmail, за да спести време

Creator Cloud включва десетки персонализирани шаблони за писане на съдържание и рекламни текстове.

Може да ви помогне да откриете граматически грешки в инструмента за писане с изкуствен интелект.

Ограничения на писателите

Нисък брой думи в безплатните и по-евтините планове

Шаблоните се нуждаят от повече персонализиране в сравнение с други AI инструменти за писане на съдържание.

Цени на Writerly

Безплатно: 1 създател, до 10 000 думи

Creator AI Chat: 4 долара на месец за 1 потребител, неограничен брой думи

Creator AI Studio: 14 долара на месец за 1 потребител, неограничен брой думи, над 50 шаблона

Team AI Studio: 34 долара на месец за до 3 потребители, неограничен брой думи, над 50 шаблона

Отзиви на клиенти на Writerly

G2: 5/5 (5 отзива)

Capterra: 4,7/5 (15 отзива)

10. Copymatic – Най-добър за превод и перифразиране

чрез Copymatic

Copymatic е AI инструмент, който поддържа създаването на съдържание на над 20 езика и разполага с AI генериране на изображения. Това е многофункционален и лесен за използване инструмент с шаблони, функция за чат, интелигентен редактор и функция за преобразуване на текст в реч.

Най-добрите функции на Copymatic

Възможности за създаване на съдържание за всичко – от съдържание за социални медии до дълги блог статии.

Използвайте набор от AI инструменти в интернет с разширението за Chrome.

Включва AI чат асистент – CopyChat – за обобщаване на онлайн съдържание.

Ограничения на Copymatic

Няма бутон за редактиране, така че пренаписването струва допълнително, което може да се окаже скъпо в сравнение с други инструменти за създаване на съдържание с изкуствен интелект.

Може да е трудно да се поддържа желаният тон или стил с AI-генерираното съдържание.

Цени на Copymatic

Про: 29 долара на потребител на месец

Екип: 49 долара на месец (до 5 потребители)

Enterprise: 99 долара на месец (до 25 потребители)

Отзиви на клиенти за Copymatic

Trustpilot: 4,8/5 (над 1250 отзива)

G2: 4,7/5 (29 отзива)

11. Jasper – Най-добър за писане на дълги текстове

чрез Jasper

Jasper AI е усъвършенстван AI инструмент за писане, който опростява създаването на съдържание. Той използва технологията GPT-3 на OpenAI, за да създава висококачествено съдържание, което изглежда като написано от човек.

Най-добрите функции на Jasper

Създаване на дълги текстове: Може да генерира публикации в блогове, публикации в социални медии, рекламни текстове и др.

Content Improver: Позволява на потребителите да преработват и подобряват съществуващо съдържание, като просто го въведат в системата.

Подходящи за различни бизнес нужди: способни да генерират креативни сюжети, теми и текстове за имейли, както и SEO-оптимизирани блог публикации.

Предоставя готови шаблони: Включва шаблони за различни нужди при писането, от описания на продукти до лични биографии.

Ограничения на Jasper

Качеството на съдържанието може да варира: Създаването на много нишово и високотехническо съдържание може да бъде предизвикателство за този AI.

Може да дава нерелевантни отговори: Понякога AI може да дава отговори, които нямат смисъл или не са релевантни към зададената задача.

Необходима редакция: Както повечето AI инструменти, съдържанието, генерирано от Jasper AI, изисква известна човешка редакция, за да бъде съвършено.

Цени на Jasper

Creator : За любители, на цена 49 долара на месец

Pro : За индивидуални потребители и малки екипи, на цена 69 долара на месец

Бизнес: Персонализиран план за разрастващи се екипи и бизнеси

Отзиви на клиенти за Jasper

G2 : 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1700 рецензии)

12. Speedwrite – Най-добър за проверка на плагиатство

чрез Speedwrite

Speedwrite е AI асистент за писане, който опростява процеса на пренаписване. Той е проектиран да пренаписва всяко предоставено му съдържание, като запазва оригиналния смисъл на текста.

Най-добрите функции на Speedwrite

Съдържание без плагиатство: Помага за създаването на оригинално съдържание чрез преформулиране и перифразиране на съществуващ текст.

Изчерпателни резюмета: съкращава дълги статии до кратко резюме, без да губи ключови моменти.

Създаване на съдържание в големи количества: Позволява на потребителите да преписват няколко статии едновременно, спестявайки време за ръчно преписване.

Ограничения на Speedwrite

Ограничена разнообразност: Често използва един и същ набор от синоними, което води до ограничен речник.

Прекомерна употреба на пасивен залог: Често може да преобразува активни изречения в пасивни конструкции по време на процеса на пренаписване.

Необходима е корекция: Въпреки че пренаписва съдържанието, резултатът често изисква човешка корекция и редактиране.

Цени на Speedwrite

Безплатно

Месечно: 7,99 $

Полугодишно: 39,95 долара

Годишен: 59,95 долара

Оценки и рецензии за Speedwrite

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

13. SpinBot – Най-добрият безплатен AI инструмент за писане

чрез SpinBot

Spinbot е безплатен, автоматизиран инструмент за пренаписване на статии, който преобразува текста, четим за човека, в допълнителен текст, с цел да се възползва от съдържанието, като същевременно се избягва плагиатството.

Най-добрите функции на SpinBot

Без регистрация: потребителите могат да започнат да го използват веднага, без да се налага да се регистрират.

Способни да създават големи обеми съдържание за миг

SEO-съвместим: Помага за създаването на SEO-съвместимо съдържание с богатата си библиотека от синоними и фрази.

Ограничения на SpinBot

Съдържанието не е достатъчно ясно или може да не предава точно първоначалния смисъл

Прекомерната употреба на синоними води до повторения в създадения текст.

Ограничен брой думи: За безплатните потребители има ограничение на броя думи за всяка сесия на преобразуване.

Цени на SpinBot

Безплатно

Оценки и рецензии за SpinBot

G2: Не е наличен

Capterra: Не е налично

14. ChatGPT – Най-добрият безплатен AI инструмент за писане

чрез OpenAI

ChatGPT е мощен AI инструмент за писане, предназначен да помага при широк спектър от задачи, свързани с писането, от създаване на съдържание и мозъчна атака до редактиране и генериране на идеи. Използвайки усъвършенствания езиков модел на OpenAI, той може да създава кохерентен и контекстуално подходящ текст по различни теми, което го прави идеален за блогъри, маркетинг специалисти и писатели, търсещи универсален асистент. ChatGPT се отличава и с усъвършенстването на чернови, предлагането на подобрения и предоставянето на творчески идеи, което го прави идеално решение както за творчески, така и за професионални нужди в областта на писането.

Най-добрите функции на ChatGPT

Генерира изключително креативно, последователно структурирано и подробно писмено съдържание.

Могат да се използват за различни задачи, свързани с писането, от професионални бизнес текстове до художествена литература.

Използва мощна, авангардна AI за създаване на текст

Често актуализирани, за да подобрят качеството и релевантността на отговорите

Ограничения на ChatGPT

Променливо качество на резултата; колкото по-дълъг е текстът, толкова повече изглежда, че губи последователност.

Понякога предоставя отговори, които са фактически неточни или безсмислени.

Най-добрите резултати често изискват ясно дефинирани и конкретни инструкции.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Премиум: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2 : 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

15. Notion AI – Най-доброто за водене на бележки с AI

Чрез Notion

Notion AI се интегрира безпроблемно в популярното работно пространство Notion, като разширява неговите възможности с мощна AI-базирана помощ за писане. То помага на потребителите да създават, редактират и усъвършенстват съдържание директно в своите бележки, бази данни или документи. Notion AI може да обобщава дълги текстове, да генерира нови идеи за съдържание и да предоставя предложения за граматика и стил, което го прави идеален инструмент за писатели, екипи и проектни мениджъри, които вече използват Notion за организиране на работата си. Неговите AI функции оптимизират създаването и управлението на съдържание, предлагайки цялостно решение за продуктивност и сътрудничество.

Най-добрите функции на Notion AI

Обобщете съдържанието, което вече се намира във вашия Notion акаунт.

Нагласете тона и преформулирайте, за да създадете по-привлекателно съдържание.

Възможност за използване на гъвкав текстов редактор с функция „плъзгане и пускане”

Ограничения на Notion AI

Безплатната пробна версия може да ви се стори ограничена.

Някои потребители споделят, че идеите за съдържание, генерирани от изкуствен интелект, могат да изглеждат повтарящи се.

Цени на Notion AI

Notion AI е опционално допълнение към всеки безплатен или платен план за 10 долара на месец на член.

Оценки и рецензии за Notion AI

Въпреки че няма самостоятелни оценки за Notion AI, ето оценките и рецензиите за Notion:

G2: 4,7/5 (над 4600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1600 отзива)

Намерете най-добрия AI инструмент за писане, който отговаря на вашите нужди

AI генераторите на съдържание и инструментите за писане все още са в процес на развитие. Но дори и на този етап от развитието си, те могат да оптимизират работата на маркетолозите и писателите по време на процеса на създаване на съдържание.

За тези, които искат да отидат отвъд ChatGPT, има много възможности за избор. Повечето функции са сходни: шаблони, уеб-базирани интерфейси и генериране на конспекти. Някои предлагат допълнителни инструменти, като например генериране на изображения.

Когато избирате AI инструмент за писане, проверете функциите, отзивите и ограниченията. Изберете такъв, който ще ви помогне да създадете необходимото количество съдържание, като същевременно поддържате качеството, към което се стреми вашият бизнес.

Ако търсите AI инструмент за писане, който се интегрира с мощен софтуерен пакет за управление на проекти „всичко в едно“, обмислете ClickUp Brain. Няма да ви струва нищо и можете да се регистрирате безплатно още днес!