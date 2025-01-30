10 най-добри алтернативи и конкуренти на Writesonic през 2025 г.

Writesonic може да бъде полезен инструмент за екипи, които искат да ускорят създаването на съдържание с помощта на изкуствен интелект (AI), но това не е единственият софтуер от този вид. В днешно време имате богат избор от инструменти и приложения, предназначени да улеснят писането, редактирането и оптимизирането на съдържание.

В тази статия ще разгледаме най-добрите алтернативи на Writesonic, които са налични днес. Ще споделим техните функции, предимства, ограничения, цени и оценки на продуктите, за да можете да откриете най-добрия вариант за вашите нужди.

Нека разгледаме най-добрите конкуренти на Writesonic на пазара в момента.

Какво трябва да търсите в алтернативата на Writesonic?

Преди да преминете към друг AI инструмент за писане, първо трябва да обмислите какво точно търсите.

Writesonic предлага функции за писане на съдържание, задвижвани от изкуствен интелект, като преразказване, обобщаване на статии, разширяване на текст и описания на продукти. Разберете кои от тях са задължителни за вас и съставете списък с предпочитаните от вас.

Помислете какво ви харесва в Writesonic и какво не. Някои хора харесват системата, базирана на кредити, докато други предпочитат инструмент с неограничен брой думи. Допълнителните функции на Writesonic, като генератори на изображения и създатели на чатботове, може да ви харесат, или може да предпочетете да се откажете от тях и да преминете към инструмент, който се фокусира изцяло върху писането и сътрудничеството.

Помислете какво искате да прави вашият AI инструмент за писане и потърсете варианти въз основа на това.

10 най-добри алтернативи и конкуренти на Writesonic

Започнете да пишете с ClickUp Използвайте ClickUp Brain за редактиране и обобщаване на съдържание в Docs.

В днешно време винаги се нуждаем от повече съдържание, за да запълним календарите си, а инструментите за писане са един от най-добрите начини да го направим. ClickUp ви предлага начин да ускорите процеса на писане, като съберете всичките си документи, уикита и файлове на едно място, за да можете да оптимизирате работните процеси и да работите по-ефективно.

Опростеният интерфейс и вградените инструменти на ClickUp ви предоставят безпроблемно, но богато на функции място, където да работите върху висококачествено съдържание. Независимо дали изготвяте нова публикация в блога или пишете процес за пускане на продукт на пазара, софтуерът за обработка на текст на ClickUp е интуитивен и лесен за използване.

Използвайте шаблони, за да премахнете усещането за празна страница, добавете опции за форматиране и стил и вижте броя думи и времето за четене. Сътрудничейте с членовете на екипа при редактирането в реално време или асинхронно, а след това споделете съдържанието си със заинтересованите страни и фрийлансърите с лесни линкове за споделяне.

ClickUp е невероятно многофункционално средство за продуктивност и сътрудничество, което определено си заслужава да бъде проучено като решение за по-широките нужди на вашия екип. Освен това, ClickUp Brain ще промени завинаги начина, по който работите с съдържание в ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp:

Изтеглете този шаблон Създавайте без усилие описания на проекти, създавайте задачи за действие и много други с ClickUp Brain.

Ограничения на ClickUp:

ClickUp все още не разполага с AI инструмент за копирайтинг , но това ще се промени много скоро с ClickUp 3.0.

Може да отнеме известно време, докато се запознаете напълно с всички функции на ClickUp и разберете как да ги използвате по най-добрия начин.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 6700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

2. Copy. ai

Copy. ai беше един от първите генератори на AI съдържание на пазара и този инструмент за писане продължава да добавя нови функции с развитието на технологията. Този AI асистент за писане може да помогне на маркетолози, блогъри и създатели на съдържание да пишат висококачествено съдържание за своите блогове, рекламни текстове за Facebook и Google, описания на продукти, целеви страници и по-бързо – благодарение на помощта на AI.

Copy. ai най-добри характеристики:

Интуитивен, лесен за използване интерфейс

Неограничен брой думи вместо система на кредити

Достъп до над 25 езика с платен абонамент

Ограничения на Copy. ai:

Както при повечето AI инструменти, някои потребители смятат, че резултатите понякога липсват на креативност.

Някои потребители биха искали да има по-добър начин за документиране на проекти и файлове.

Цени на Copy. ai:

Безплатен план

Предимства: 49 $/месец за 5 потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Copy. ai оценки и рецензии:

G2: 4. 8/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

3. Опростено

Чрез Simplified

Следващата в списъка ни с алтернативи на Writesonic е Simplified. Simplified е проектирана да бъде всеобхватно решение за екипи, които искат да използват AI за мащабиране. Приложението предлага не само AI писател за процеса на създаване на съдържание, но и графики, редактиране на видео и AI функции за социални медии – всичко в един план. Това е удобно за екипи, които искат да оптимизират своя опит.

Опростени най-добри функции:

Полезна система с интерфейс за плъзгане и пускане

Предлага свързани изображения, които съответстват на вашето съдържание

Вградени одобрения за опростен работен процес

Опростени ограничения:

Някои потребители споделят, че дългите текстове могат да изглеждат повтарящи се.

Управлението на форматирането може да бъде трудно понякога.

Опростено ценообразуване:

Безплатно завинаги

Малък екип: 30 $/месец за 5 членове

Бизнес: 50 $/месец за 5 членове

Растеж: 125 долара на месец за 5 членове

Опростени оценки и рецензии:

G2: 4,7/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (80+ отзива)

4. Jasper

Чрез Jasper

Наред с Copy. ai, Jasper AI (по-рано известен като Jarvis) набра популярност, когато маркетинговите екипи и предприемачите започнаха да проявяват интерес към AI инструментите за писане. Jasper се фокусира върху гласа на марката, а приложението е проектирано да ви помогне да извлечете максимума от него, като създавате съдържание, което е в синхрон с вашия тон и стил на писане.

Най-добрите функции на Jasper:

Работете съвместно с функции за редактиране в реално време и управление на екипа

Сканирайте уебсайта си, за да определите тона на гласа си и да създадете свързано дългоформатно съдържание.

Вграден инструмент за проверка на плагиатство

Jasper Art за генериране на AI изображения

Ограничения на Jasper:

Има допълнителна месечна такса, ако искате да добавите Jasper Art, за да допълните писането си.

Някои потребители считат трифакторната автентификация за неудобна.

Цени на Jasper:

Създател: 49 $/месец за 1 потребител

Екипи: 125 $/месец за 3 потребители

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper:

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1700 рецензии)

Сравнете Jasper и Writesonic!

5. Rytr

Чрез Rytr

Rytr е AI асистент за писане, създаден да ускори процеса на писане на съдържание. Този инструмент разполага с над 40 шаблона, които ще ви помогнат да пишете текстове за електронна търговия, имейли, реклами във Facebook, описания на продукти и други, дори и да не сте експерт в писането на съдържание.

Най-добрите функции на Rytr:

Удобна за ползване платформа и интерфейс

Създавайте задачи въз основа на шаблони или вашите собствени цели и OKR

Вградени рамки за тон на гласа и копирайтинг за дълги текстове и бюлетини

Ограничения на Rytr:

Понякога темата на историята и резултатът не съвпадат.

Някои потребители съобщават, че резултатът може да завърши в средата на мисълта, вместо в края на изречението, когато генерирате съдържание

Цени на Rytr:

Безплатни

Спестяване: 9 $/месец

Без ограничения: 29 $/месец

Оценки и рецензии за Rytr:

G2: 4. 7/5 (750+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (5+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Rytr!

6. Wordtune

Чрез Wordtune

Wordtune е AI-базиран асистент за писане, създаден да ви помогне да изразите това, което имате предвид, по най-добрия възможен начин. Wordtune се фокусира върху това да ви помага като AI писател, който може да намира и правописни грешки. Това е чудесна опция за автори на съдържание, защото създава текстове, които не само са оптимизирани, но и изглеждат лични и ангажиращи, което го прави една от най-добрите ни алтернативи на Writesonic.

Най-добрите функции на Wordtune:

Пренапишете собствените си думи , за да съответстват на намерението или целите ви за публикацията в блога.

Подобрете граматиката и структурата на изреченията си

Възможност за лесно добавяне на факти и цитиране на източници

Ограничения на Wordtune:

Няма възможност да зададете конкретен тон на гласа, какъвто предлагат други приложения.

Някои потребители биха искали да има API и повече интеграции с друг софтуер, като WordPress.

Цени на Wordtune:

Безплатни

Премиум: 24,99 $/месец

Премиум за екипи: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wordtune:

G2: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (70+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Wordtune!

7. Anyword

Чрез Anyword

Anyword е софтуерен инструмент за копирайтинг, базиран на изкуствен интелект, чиято цел е да ви помогне да пишете различни видове съдържание, предназначено за конвертиране. Силата на това приложение се крие в използването на предсказуема аналитика и оценка на текстове, за да се създаде копирайтинг с оглед на продажбите.

Най-добрите функции на Anyword:

Пренапишете съдържанието, за да го направите по-привлекателно и фокусирано върху конверсията.

Вградена SEO оптимизация за съдържанието на блога

Анализирайте текстовете на вашия уебсайт, каналите ви в социалните медии и имейл маркетинга.

Ограничения на Anyword:

Някои потребители биха искали да има вградена услуга или функция за цитиране.

Възможно е да има известно повторение в генерираното съдържание , особено при по-дълги текстове.

Цени на Anyword:

Starter : 29 $/месец

Базиран на данни: 99 $/месец

Anyword for Business: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Anyword:

G2: 4. 8/5 (1150+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (370+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Anyword!

8. TextWizard

Чрез TextWizard

TextWizard помага на екипите да създават по-добри маркетингови текстове благодарение на инструменти и функции, задвижвани от изкуствен интелект. Инструментът позволява на маркетолозите да спестят време и да се разрастват бързо, с съдържание, създадено да се класира добре в търсачките. Инструментът е сравнително нов, с лесна за четене продуктова пътна карта, която може да се споделя и е лесна за използване с помощта на ClickUp.

Най-добрите функции на TextWizard:

Създайте свои собствени повтаряеми „рецепти за генериране“ въз основа на вашите цели.

Създавайте дълги текстове, публикации в социалните медии , кратки презентации и др.

Преобразувайте съществуващото съдържание, за да го мащабирате бързо

Ограничения на TextWizard:

Някои потребители биха искали да има повече подсказки за дълги текстове.

TextWizard не е толкова богат на функции, колкото другите AI инструменти за писане, които се предлагат днес.

Цени на TextWizard:

Безплатни

Предимства: 49 $/месец на потребител

Екип: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TextWizard:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Ginger

Чрез Ginger

Ginger е AI асистент за писане, създаден да помага на отделни лица и екипи да пишат с по-голяма увереност. Този AI инструмент помага за коригиране на граматиката, дава предложения за по-увлекателен език и добавя стил и изящество към ежедневното съдържание.

Най-добрите функции на Ginger:

Поправете граматически и правописни грешки с едно кликване

Преформулирайте съществуващото си съдържание, за да съкратите изреченията или да ги направите по-интересни.

Интеграции с популярни инструменти като Microsoft Word и Gmail

Ограничения на Ginger:

Цени на Ginger:

Премиум: 13,99 $/месец

Ginger Teams: 4,99 $/месец на член

Оценки и рецензии за Ginger:

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: 4/5 (80+ отзива)

10. Pepper Content

Чрез Pepper Content (по-рано Pepper Type)

Pepper Content – по-рано Pepper Type – е платформа за маркетинг на съдържание, задвижвана от изкуствен интелект, която обединява екипи, данни и съдържание, за да се превърне в предпочитано място за маркетолозите за създаване и оптимизиране на съдържание. Този инструмент беше известен като Peppertype AI, но платформата се разрасна и добави нови функции – и вече има ново име, което отговаря на това.

Най-добрите функции на Pepper Content:

Напишете оптимизирано съдържание с помощта на SEO асистента за писане

Проследявайте ключови думи и подкрепете вашите SEO цели

Безпроблемно преживяване с Pepper AI и Pepper Docs за писане

Ограничения на Pepper Content:

Някои потребители са разочаровани от промяната в посоката на Peppertype от самото му създаване.

Някои потребители намират интерфейса за прекалено сложен на моменти.

Цени на Pepper Content:

Премиум: 399 $/месец за 3 потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Pepper Content:

G2: 4. 6/5 (470+ отзива)*

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)*

*По-голямата част от наличните рецензии са само за Pepper Type.

Намерете подходящия за вас конкурент на Writesonic

Writesonic е чудесен инструмент за писане, базиран на изкуствен интелект, но има и други опции. Използвайте този наръчник, за да решите кои алтернативи на Writesonic да включите в списъка си и да тествате, за да намерите идеалния за вас инструмент за писане, базиран на изкуствен интелект.

Ако търсите инструмент, който прави много повече от писане, опитайте ClickUp. Нашата платформа „всичко в едно“ съчетава писането с сътрудничество, продуктивност, управление на задачи и много други. Свържете се с нашия екип или се регистрирайте безплатно и започнете да проучвате функциите още днес.