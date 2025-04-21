15-те най-добри алтернативи на Quillbot за AI писане през 2025 г.

Като зает писател или маркетинг специалист, вие винаги се занимавате с десетки неща, бързате да спазите срокове, пишете множество статии и се опитвате да се справите със стреса от смяната на контекста.

В този забързан свят всяка спестена секунда е ценна. Тук на помощ идват AI инструментите за писане, като Quillbot.

Но какво става, когато имате нужда от нещо повече от това, което предлага Quillbot? Ами ако ви кажем, че има цяла вселена от алтернативи на Quillbot?

В тази статия ще разгледаме заедно най-модерните алтернативи на Quillbot. Ще надникнем под капака на тези инструменти, за да видим как могат да подобрят вашите писателски умения и да дадат тласък на вашите маркетингови планове.

Не забравяйте, че не избирате просто инструмент, а партньор за вашите писателски приключения.

⏰ 60-секундно резюме Ето 15-те най-добри алтернативи на Quillbot на един поглед: Инструмент Най-подходящи за Основни характеристики Цени ClickUp AI писане на съдържание с управление на задачи и сътрудничество – ClickUp Brain за генериране на идеи и писане на съдържание – Табла за отчитане в реално време – Персонализирани маркетингови шаблони – Интегрирани AI функции в ClickUp Docs Налична е безплатна версия, AI функциите изискват платен план G2: 4. 7/5 (9,900+ рецензии) Jasper Бързо създаване на съдържание за маркетолози – Boss Mode за дълги текстове – AI Art за създаване на миниатюри – SurferSEO интеграция – Grammarly интеграция Създател: 49 $/месец на човек Екипи: 69 $/месец на човек Frase Създаване на съдържание, ориентирано към SEO – Създаване на съдържание, фокусирано върху SEO – Функции за проучване и оптимизация – Интеграция с Google Docs и WordPress Solo: 15 $/месец Team: 115 $/месец (до 3 потребители) Wordtune Парафразиране на съдържание – Подобрения и предложения за изречения – Парафразиране на дълги текстове – Интеграция с платформи за писане Безплатно Разширено: 13,99 $/месец Неограничено: 19,99 $/месец Writesonic Лесно генериране на разнообразни текстове – Персонализирани шаблони – Предложения за ключови думи и вътрешни линкове за SEO – Автоматично генериране на често задавани въпроси – Инструмент за перифразиране БезплатноИндивидуално: 20 $/месецСтандартно: 99 $/месец Speedwrite Бързо пренаписване на просто съдържание – Бързо преразказване – Функция за прекъсване на редове за подобряване на четимостта на съдържанието – Експортиране на текстови файлове Безплатен абонамент: 7,99 $/месец Rytr Създаване на кратки и дълги текстове на достъпна цена – AI гласово обучение – Над 40 примера за използване за генериране на съдържание – Проверка на граматиката и откриване на плагиатство Безплатно без ограничения: 9 $/месец Премиум: 29 $/месец Anyword Създаване на съдържание на корпоративно ниво – Прогнозиране на ефективността на съдържанието – AI Blog Wizard – Над 100 шаблона – Последователност на марката на различни платформи Стартово ниво: 49 $/месец Бизнес ниво: 499 $/месец WordAi Хуманизиране на AI съдържанието – Разширена NLP за точно пренаписване – Опция за пренаписване на големи обеми – Контрол на нивото на креативност за съдържанието Месечно: 57 $/месец Годишно: 27 $/месец Copy. ai Създаване на автоматизирани работни потоци за съдържание – Персонализирани и предварително създадени работни процеси – Поддръжка на няколко езика – AI чатбот за обмен на идеи за съдържание FreeStarter: 49 $/месец Advanced: 249 $/месец Copymatic Създаване на текстове, фокусирани върху конверсията – Множество AI инструменти – Контрол на тона и креативността – Проверка на граматиката и правописа – Разширение за Chrome Pro: 29 $/месецTeam: 49 $/месецEnterprise: 99 $/месец SEO Writing Assistant Създаване на SEO-оптимизиран текст – SEO обратна връзка в реално време – Препоръки за ключови думи – Проверка за плагиатство и граматика – Интеграция с Google Docs и WordPress Включено в плановете на SemrushPro: 149,95 $/месец ChatGPT Генериране на съдържание чрез чат и подсказки – Гъвкаво създаване на съдържание – Създаване на текст, подобен на човешки – Персонализируем стил на писане FreePlus: 20 $/месец Pro: 200 $/месец Grammarly Поддържане на съдържанието без грешки – Проверка на граматика, пунктуация и правопис – Предложения за подобряване на тона – Откриване на плагиатство FreePro: 30 $/месец Enterprise: Персонализирана цена TextCortex Изграждане на работни процеси в предприятието – Генерира контекстуално съдържание, използвайки базата от знания на компанията – Автоматизация на работния процес – Разширение за браузър за лесен достъп БезплатноПремиум: 29,99 $/месецПредприятие: Персонализирана цена

Какво трябва да търсите в алтернативите на Quillbot?

Най-добрата алтернатива на Quillbot ще ви спести време, ще бъде щадяща за портфейла ви и ще ви предостави подробна граматична проверка. Но преди да се впуснете с главата напред, е важно да знаете какво прави една алтернатива на Quillbot добра и ще ви помогне да създадете съдържание, с което да се гордеете:

Обработка на естествен език: Искате Искате AI инструмент , който пише като човек. Алтернативата на Quillbot трябва да създава дълги текстове, които се четат лесно и имат смисъл. Накратко, вашият AI партньор трябва да бъде майстор на думите и отличен инструмент за преразказване, а не просто генератор на думи.

Възможност за персонализиране: Вашият инструмент за писане трябва да се адаптира към вас, а не обратното. Потърсете алтернативи, които ви позволяват да зададете тона, стила и сложността на вашето съдържание.

Удобен интерфейс: Един отличен инструмент за писане трябва да е интуитивен и лесен за навигация. Ако прекарвате повече време в разгадаване на софтуера, отколкото в самото писане, това е тревожен сигнал.

Мощни инструменти за редактиране: Полирането на съдържанието ви е също толкова важно, колкото и неговото създаване. Идеалният инструмент трябва да предлага мощни възможности за редактиране, от основни функции за проверка на граматиката до по-нюансирана обратна връзка за стила и структурата на писането ви.

Интеграции: Потърсете алтернативи на Quillbot, които се интегрират безпроблемно с други инструменти във вашия съществуващ работен процес, било то любимият ви Потърсете алтернативи на Quillbot, които се интегрират безпроблемно с други инструменти във вашия съществуващ работен процес, било то любимият ви инструмент за управление на проекти или предпочитаният от вас текстови процесор.

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и работното ви пространство. С ClickUp получавате AI-базирана помощ за писане в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и други, като същевременно запазвате контекста от цялото си работно пространство.

15-те най-добри алтернативи на Quillbot, които можете да използвате

Готови ли сте да се запознаете с потенциалните си спътници в писането? Ние подбрахме 15-те най-добри алтернативи на Quillbot, които ще ускорят процеса на писане.

Всяка една от тези AI асистенти за писане притежава свой уникален стил, предлагайки комбинация от обработка на естествен език, възможност за персонализиране, лесни за използване интерфейси, мощни инструменти за редактиране и безпроблемна интеграция.

1. ClickUp (най-добър за писане на AI съдържание с управление на задачи и сътрудничество)

Опитайте ClickUp Brain Повишете производителността с ClickUp Brain, интегрирания AI асистент.

ClickUp е многофункционален безплатен софтуер за управление на проекти с инструмент за създаване на съдържание, задвижван от изкуствен интелект, ClickUp Brain. Този иновативен инструмент помага при генерирането на идеи, копирайтинг, редактиране на имейли и обобщаване на текстове – всичко това с конкретни подсказки за вашия конкретен отдел.

Идеален за проучване на съдържание, генериране на идеи, проверка на граматиката, редактиране на текстове и автоматизация, AI Writer на ClickUp Brain гарантира, че вашите нужди от висококачествено съдържание ще бъдат задоволени. Освен това Brain научава вашия стил на писане и извлича информация от базата знания на вашата компания, за да може да пише по-добре и по-бързо.

ClickUp Docs е облачно базирано средство за управление на документи в ClickUp, където вие и вашият екип можете да работите съвместно за създаване на документи, вложени страници и подробни уикита. Разбира се, AI помощта е само на едно кликване разстояние.

Разработвайте, споделяйте и редактирайте съдържание съвместно с помощта на Clickup Docs.

Най-доброто обаче е, че ClickUp безпроблемно интегрира създаването на съдържание с управлението на проекти, управлението на работата и комуникацията в една солидна платформа. За екипи от различни индустрии това е пълен пакет, който позволява сътрудничество, като същевременно поддържа единен работен процес за разработване на съдържание, независимо дали става дума за ваше собствено писане или не.

Настройваемите табла на ClickUp позволяват да виждате в реално време текущите си задачи, а Connected Search в ClickUp прави управлението на вашата база от знания изключително лесно.

С всички допълнителни удобства на автоматизацията, персонализираните шаблони и възможностите за интеграция с любимите ви инструменти, ClickUp е мощно решение за всички области на вашата организация.

Най-добрите функции на ClickUp

Генерирайте идеи за съдържание и пишете увлекателни текстове с над 100 подсказки, базирани на проучвания.

Бъдете в крак с вашите съдържателни и маркетингови операции с табла за отчитане в реално време.

Спестете време от рутинни действия с персонализирана и предварително създадена автоматизация.

Създавайте, редактирайте и споделяйте документация с лекота с ClickUp Docs с интегрирани AI функции.

Изберете от библиотека с персонализирани маркетингови шаблони , за да ускорите процеса си.

Ограничения на ClickUp

Безплатната версия не включва AI функции.

Въпреки че като цяло е мощен инструмент, някои функции за персонализиране могат да бъдат предизвикателни.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4300 рецензии)

2. Jasper (най-добър за бързо създаване на съдържание за маркетинг специалисти)

чрез Jasper

Този AI инструмент за писане е специализиран в решения за маркетинг специалисти. Известен с без излишни екстри подход, Jasper е ценен за своята предсказуема точност и професионално качество на резултатите. Boss Mode, функция, която помага за генериране на дълги текстове, и Jasper Chat, интерактивен AI чатбот, се открояват от останалите.

Инструментът разполага и с AI Art за създаване на миниатюри и илюстрации, интегрира се с SurferSEO за оптимизация на ключови думи и с Grammarly за граматична проверка.

За маркетолозите, които търсят лесен за използване и безпроблемен инструмент за създаване на съдържание, Jasper е най-добрият избор. Можете дори да го използвате, за да създадете персонализирани целеви страници за вашите ABM усилия.

Предварително зададените подсказки и специфичните за маркетинга приложения помагат да се направи процесът на създаване на съдържание по-рационализиран и ефективен.

Най-добрите функции на Jasper

Бързо генериране на съдържание с интерактивен AI чатбот

Планирайте и разработвайте вашите маркетингови кампании на едно място

Проследявайте ефективността на съдържанието си с табло за статистически данни

Създавайте изкуство за миниатюри, илюстрации и реклами

Обучете Jasper на гласа на вашата марка за копиране на марката

Пишете на няколко езика

Ограничения на Jasper

Отнема кредити за всяка създадена дума, независимо дали е използваема или не.

Липсват вградени инструменти за SEO и оптимизация на съдържанието.

Няма налична безплатна версия.

Премиум версията може да бъде скъпа за малките предприятия.

Цени на Jasper

Създател: 49 $/месец на човек

Екипи: 69 $/месец на човек

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1700 отзива)

3. Frase (най-добър за създаване на SEO-ориентирано съдържание)

чрез Frase

Не търсете по-далеч от Frase за едностопно решение за SEO проучвания и създаване на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект. Това е интуитивен инструмент, който обединява тези възможности за лесно и бързо създаване на съдържание.

Най-изявената му характеристика е способността му да търси в интернет конкретна информация за секунди и да създава висококачествени творчески резюмета. Това се допълва от интелигентно проектиран UI/UX, който предлага на писателите изчерпателен преглед на темата на тяхното проучване.

Като инструмент, който цени SEO толкова, колкото и създаването на съдържание, Frase също се откроява като една от най-добрите алтернативи на Quillbot. Той може да сравнява топ 20 резултата от търсенето в Google и да оптимизира съдържанието, което може да промени правилата на играта за маркетолозите и писателите, фокусирани върху SEO.

Най-добрите функции на Frase

Изследвайте, създавайте и оптимизирайте съдържание на едно място

Получете изчерпателен преглед на дадена тема за изследване (например блог публикации, маркетингово съдържание, описания на продукти , страници за продажби, SEO брифинги).

Оптимизирайте съдържанието си спрямо най-добрите резултати от търсенето в Google

Интегрирайте с Google Docs и WordPress за по-лесна работа.

Ограничения на Frase

Генерираното съдържание трябва да бъде проверено за точност.

Няма вграден инструмент за проверка на плагиатство.

Премиум версията може да бъде скъпа за по-малки екипи.

Цени на Frase

Solo: 15 $/месец

Базов план: 44 $/месец

Екип: 115 $/месец (до 3 потребители; 25 $/месец за всеки допълнителен потребител)

Оценки и рецензии за Frase

G2: 4. 8/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 380 отзива)

4. Wordtune (най-доброто за преразказване на съдържание)

Чрез Wordtune

Wordtune е помощник на писателя, пълен с функции като редактор, коректор, проверка на тона, преводач и тезаурус. Този AI инструмент за писане се отличава със способността си да коригира изреченията автоматично и да предлага по-добри думи, идеален за писатели, които търсят граматичен коректор и подобрена основна правопис.

Уникалната му характеристика е безпроблемната интеграция с платформи за писане чрез разширение за браузър или десктоп приложение. Предложенията на Wordtune често подобряват яснотата и ефективността на писането, като предоставят широк спектър от алтернативни формулировки и избор на думи, подходящи за конкретния контекст.

Най-добрите функции на Wordtune

Получете предложения за подобряване и коригиране на вашите изречения

Създавайте резюмета на всеки текст или YouTube видео

Превеждайте текста си на различни езици

Парафразирайте всякакъв вид дълги текстове за секунди

Ограничения на Wordtune

Ограничен брой изпълнения на ден в безплатната версия на онлайн инструмента

Някои потребители са отбелязали, че функцията за предлагане на изречения е бавна.

Цени на Wordtune

Безплатни

Разширена версия: 13,99 $/месец

Неограничен: 19,99 $/месец

Екипи: 15,99 $/месец на човек

Оценки и рецензии за Wordtune

G2: 4. 6/5 (170+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (70+ отзива)

5. Writesonic (най-добър за генериране на разнообразни текстове)

Когато се регистрирате в Writesonic, можете да се насладите на редица функции, като персонализирани шаблони, възможност за качване на множество статии в социалните медии и интуитивен потребителски интерфейс.

Той е идеален за хора, които се борят с писателски блок или тези, които искат да подобрят качеството на писането си. С AI-генерирани предложения и идеи, както и способността да предлага SEO-съобразни ключови думи, Writesonic е полезен инструмент за създателите на съдържание и маркетолозите.

Отличителната му черта е способността му да ви помогне да създадете уникални надписи за Instagram, статии за LinkedIn и да промените тона на съдържанието – многофункционалност, която го отличава от другите безплатни алтернативи на Quillbot.

Най-добрите функции на Writesonic

Създавайте и споделяйте съдържание с лекота с помощта на персонализирани шаблони и автоматично споделяне.

Получете предложения за ключови думи и вътрешни линкове, за да подобрите SEO оптимизацията и да постигнете по-добро класиране на съдържанието в търсачките.

Използвайте специалния инструмент за преразказване за професионални биографии , статии в LinkedIn и друго социално съдържание.

Насладете се на достъп до множество LLM модели за създаване на съдържание.

Автоматично генериране на често задавани въпроси от базата знания на вашата компания

Ограничения на Writesonic

Използва кредити за малки промени и в резултат на това системата, базирана на кредити, може да бъде разочароваща, когато се опитвате да генерирате задоволително съдържание.

Цени на Writesonic

Безплатни

Индивидуален: 20 $/месец

Стандартен: 99 $/месец

Направено за вас (AI+човешка услуга): 2000 $/месец

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4,7/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 2000 рецензии)

6. Speedwrite (най-подходящ за бързо пренаписване на прости текстове)

чрез Speedwrite

Speedwrite, както подсказва името, ускорява създаването на съдържание с автоматичния си генератор на текст. Той е победител сред инструментите за пренаписване на статии, идеален за създаване на уникални версии на съществуващо съдържание – полезна функция за изграждане на връзки и други маркетингови стратегии.

Можете да добавите прекъсвания на редове, за да улесните сканирането на съдържанието, което отличава Speedwrite от другите AI генератори на съдържание.

Въпреки че е много лесен за използване инструмент за преразказване и е чудесен за бързо създаване на съдържание, Speedwrite може да не е най-подходящият инструмент за създаване на дългоформатно съдържание от нулата или за умерено променяне на тона и стила на съдържанието.

Най-добрите функции на Speedwrite

Преразкажете бързо всеки текст в ново съдържание

Подобрете сканируемостта на съдържанието с прекъсвания на редовете

Експортирайте генерираното съдържание като текстов файл.

Ограничения на Speedwrite

В сравнение с други инструменти, не е идеален за създаване на съдържание от нулата.

Няма опции за модериране на тона, стила и езика на съдържанието.

Няма опции за корекция на правописа и граматиката.

Цени на Speedwrite

Безплатни

Месечен абонамент: 7,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Speedwrite

G2: Не е налично

Capterra: Не е налично

7. Rytr (най-добър за създаване на кратки и дълги текстове на достъпна цена)

чрез Rytr

Ryter by Copysmith е следващият в списъка ни с алтернативи на Quillbot. Този AI-базиран инструмент може да генерира голямо разнообразие от съдържание, вариращо от блогове и целеви страници до описания на продукти и шаблони за реклами във Facebook.

За мнозина най-голямото предимство на този инструмент е, че можете да обучите AI с вашия собствен глас. Освен това той предлага граматична проверка и откриване на плагиатство, което е полезно, когато създавате съдържание в голям мащаб.

Освен това, разширението за Chrome и полезните уроци правят инструмента още по-лесен за използване. С решения за над 40 случая на използване на AI съдържание, той е мощен инструмент за създателите на съдържание и маркетолозите.

Най-добрите функции на Rytr

Достъп до широка гама от шаблони, от описания на продукти до шаблони за реклами във Facebook.

Бързо преформулирайте и подобрете съдържанието

Обучете AI според насоките и стила на вашата марка.

Използвайте го където и да сте чрез разширението за Chrome.

Ограничения на Rytr

Генерираното съдържание може да изисква многократни итерации.

Проверката за плагиатство е достъпна само в платен план.

Цени на Rytr

Безплатни

Неограничен: 9 $/месец

Премиум: 29 $/месец

Оценки и рецензии за Rytr

G2: 4,7/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (10+ отзива)

8. Anyword (най-подходящ за създаване на съдържание на корпоративно ниво)

чрез Anyword

Запознайте се с Anyword, мощна платформа за създаване на съдържание с изкуствен интелект, известна с прецизните и точни предложения за съдържание. Най-добрата функция на инструмента е възможността да предскаже как ще се представя съдържанието ви, преди да бъде публикувано.

Можете да обучите Anyword на базата на съществуващото си най-добре представящо се съдържание и да генерирате копия без плагиатство за целеви страници, канали в социалните медии и др. Това ще ви гарантира поддържането на последователен глас на марката във всички платформи.

С AI Blog Wizard ще можете да създавате висококачествени блогове, оптимизирани за SEO, и лесно да мащабирате операциите си, свързани с съдържанието.

Най-добрите функции на Anyword

Създавайте големи обеми висококачествено съдържание за използване в различни канали

Осигурете последователност на марката с персонализиран тон и стил във всички съдържания.

Спестете от разходите за A/B тестове

Използвайте над 100 шаблона и подсказки за лесно създаване на съдържание.

Ограничения на Anyword

Няма безплатен план

Скъпо за по-малки екипи

Цени на Anyword

Стартово ниво: 49 $/месец

Екипи, работещи с данни: 99 $/месец

Бизнес: 499 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Anyword

G2: 4. 8/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (390+ отзива)

9. WordAi (най-доброто за хуманизиране на AI съдържание)

чрез WordAI

WordAi е алтернатива на Quillbot, която се отличава като инструмент за автоматично пренаписване и парафразиране. Използвайки усъвършенствани NLP техники, WordAi разбира значението и контекста на текста, за да създаде точни и подобни на човешките пренаписвания.

Сложните или специализирани теми могат да представляват предизвикателство за тази алтернатива на Quillbot, но висококачественото съдържание и човешкото му четимост го правят силен конкурент на пазара. Можете да го използвате, за да генерирате бързо няколко пренаписвания на дадено съдържание.

Инструментът ви позволява също да контролирате нивото на креативност в отговорите на AI, за да отговарят на вашите изисквания.

Най-добрите функции на WordAi

Пренапишете текст с помощта на усъвършенствани NLP техники

Хуманизирайте съдържанието си, за да избегнете роботизираното копиране

Прилагайте различни нива на креативност за различни случаи на употреба.

Качете няколко статии едновременно за масова преработка и спестете време.

Ограничения на WordAi

Някои потребители съобщават, че инструментът може да има затруднения с комплексни или специализирани теми.

По-скъпи от другите алтернативи на Quillbot за малки организации и индивидуални потребители.

Цени на WordAi

Месечна такса: 57 $/месец

Годишно: 27 $/месец, фактурирани ежегодно

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за WordAi

G2: 3. 8/5 (10+ рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (10+ рецензии)

10. Copy. ai (Най-доброто за създаване на автоматизирани работни потоци за съдържание)

Copy. ai е друг популярен AI инструмент за създаване на съдържание, който произвежда персонализирани рекламни текстове, имейли за студено проучване, блог публикации и други.

Тази алтернатива на Quillbot предлага и AI чатбот за генериране на идеи за съдържание, както и възможност за настройване на генерирания текст, за да съответства на гласа и тона на вашата марка. Освен това, тя помага и при по-широки операции със съдържание благодарение на предварително създадените работни процеси за задачи като създаване на брифинги и проучване на ключови думи.

Многофункционалността и поддръжката от общността на Copy.ai (включена в платените планове) го правят изключителен инструмент за създаване на AI съдържание.

Copy. ai най-добри функции

Създавайте персонализирани работни процеси или използвайте готови такива, за да автоматизирате процеси като създаване на кратки описания.

Създавайте съдържание на различни езици

Чат с AI бота, за да обмислите нови идеи за съдържание

Създавайте персонализирани имейли за студено общуване, текстове за социални медии и публикации в блогове за минути.

Разчитайте на полезна общност от копирайтъри за обратна връзка и предложения.

Ограничения на Copy.ai

В безплатната версия няма проверка за плагиатство.

Някои потребители съобщиха за случаи на повторения в големи съдържания.

Цени на Copy.ai

Безплатни

Стартово ниво: 49 $/месец

Разширено: 249 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

11. Copymatic (най-добър за създаване на текстове, фокусирани върху конверсията)

чрез Copymatic

Copymatic е AI инструмент за писане, който привлича вниманието като алтернатива на Quillbot благодарение на интуитивните си и лесни за използване функции. Той предлага набор от автоматизирани инструменти за редактиране, които помагат на писателите да създават съдържание бързо и точно.

За разлика от други инструменти, Copymatic AI може да генерира уникално съдържание, като използва алгоритми за обработка на естествен език и машинно обучение. С помощта на множество AI инструменти можете да генерирате всичко – от публикации в социалните медии до съдържание за електронна търговия. Този инструмент предлага също проверка на граматиката и правописа, както и възможност за преформулиране на изречения.

Най-добрите функции на Copymatic

Създавайте съдържание на над 20 езика

Контролирайте тона на гласа и нивото на креативност на AI съдържанието

Използвайте набор от AI инструменти в интернет с разширението за Chrome.

Обобщавайте онлайн съдържание с AI чат асистента — CopyChat

Ограничения на Copymatic

Пренаписването струва допълнително, което може да се окаже скъпо в сравнение с други инструменти за създаване на съдържание с изкуствен интелект.

Проблеми с тона или стила

Цени на Copymatic

Предимства: 29 долара на месец за потребител

Екип: 49 долара на месец (до 5 потребители)

Enterprise: 99 долара на месец (до 25 потребители)

Отзиви на клиенти за Copymatic

G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Не е налично

12. SEO Writing Assistant (най-добър за създаване на SEO-оптимизирани текстове)

чрез Semrush

Сред най-добрите алтернативи на Quillbot е SEO Writing Assistant, интелигентен редактор за писане от Semrush. Този инструмент се отличава със способността си да оптимизира съдържанието за SEO, като същевременно поддържа висока степен на четимост. Той предоставя незабавни препоръки за подобряване на съдържанието въз основа на най-добре представящите се статии в топ 10 на Google.

SEO Writing Assistant помага да поддържате SEO стратегията си на правилния път, като предоставя препоръки за ключови думи и предотвратява пренасищането с ключови думи. Проверява също за правописни и граматически грешки и плагиатство. Можете да го интегрирате и в Google Docs, Microsoft Word и WordPress.

Функциите му, фокусирани върху SEO, го правят чудесен инструмент за маркетинг специалисти и SEO специалисти.

Най-добрите функции на SEO Writing Assistant

Получавайте обратна връзка, фокусирана върху SEO, в реално време

Предотвратете пренасищането с ключови думи благодарение на полезните препоръки

Включете го в ежедневните си дейности с добавки за Google Docs, MS Word и WordPress.

Проверете и подобрете четимостта, за да създадете SEO-съобразни статии, които да привличат аудиторията ви.

Ограничения на SEO Writing Assistant

Ограничен по отношение на възможностите за генериране на съдържание, служи главно като SEO инструмент.

Безплатната версия има ограничени функции.

Цени на SEO Writing Assistant

Включени в плановете на Semrush, както следва

Про: 149,95/месец

Guru: 249,95 $/месец

Enterprise: 499,95 $/месец

Отзиви на клиенти за SEO Writing Assistant

G2: 4,5/5 (над 2300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2200 рецензии)

13. ChatGPT (най-добър за чат и генериране на съдържание въз основа на подсказки)

чрез ChatGPT

ChatGPT е един от най-популярните AI чатботове днес и една от водещите алтернативи на Quillbot. Той използва техники за машинно обучение, за да генерира текст, подобен на човешкия. Може да отговаря на въпроси, да изготвя имейли, да пише Python код, да преподава различни предмети и дори да пише поезия.

ChatGPT се отличава с динамичната си функция за адаптиране на съдържанието, която му позволява да коригира стила си на писане в зависимост от нуждите на потребителя. Въпреки че не разполага със специален инструмент за проверка на плагиатство, той компенсира това с мощните си способности за естествен език.

Докато безплатният план ви позволява да правите много неща, платените планове ви позволяват дори да създавате изображения, да изграждате персонализирани GPT и да експортирате съдържание в PDF формат.

Отличителната черта на ChatGPT е неговата адаптивност; разработчиците и потребителите могат да настроят модела за конкретни дейности или области чрез подходящи команди. Можете дори да се регистрирате за достъп до API за вашите собствени приложения.

Най-добрите функции на ChatGPT

Използвайте този универсален инструмент, за да създавате бързо съдържание за различни цели.

Генерирайте човекоподобни отговори с контекстуално разбиране

Използвайте мощните LLM модели в платените планове, за да анализирате данни, създавате диаграми и др.

Направете го свой партньор за мозъчна атака, изучаване на нова тема, кодиране и други.

Качете файлове и го оставете да извлече информация за вас.

Ограничения на ChatGPT

Има склонност да пише подробни и излишни текстове понякога.

Няма специален инструмент за проверка на плагиатство.

Безплатният план дава само ограничен достъп до GPT-4o.

Цени на ChatGPT

Безплатни

Плюс : 20 $/месец на потребител

Pro : 200 $/месец на потребител

Екип: 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Отзиви на клиенти за ChatGPT

G2 : 4,7/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 70 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на ChatGPT!

14. Grammarly (най-доброто решение за поддържане на съдържанието ви без грешки)

чрез Grammarly

Grammarly е известен със своя усъвършенстван проверка на граматика, правопис и пунктуация. Неговата технология, базирана на изкуствен интелект, дава предложения за подобрения в реално време, помагайки на писателите да подобрят яснотата, избора на думи и тона.

Платформата ви позволява да използвате предварително създадени AI подсказки, за да генерирате текст за секунди. Тя предлага и откриване на плагиатство, което я отличава от няколко други AI-базирани инструменти за писане. Платените планове позволяват на бизнеса да качва свои собствени ръководства за марката и стила, за да гарантира, че цялото съдържание остава в рамките на марката.

С разширението за браузъра можете да имате достъп до инструмента отвсякъде, където работите. Можете да използвате Grammarly, за да пишете без грешки в Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn и много други приложения. Лесното му използване го прави една от водещите алтернативи на Quillbot.

Най-добрите функции на Grammarly

Проверявайте граматиката, пунктуацията и правописа в реално време

Получавайте незабавни предложения за подобряване на стила и тона

Предотвратете плагиатството с интегрирания инструмент за откриване на плагиатство.

Обучете го на стила и гласа на вашата марка

Ограничения на Grammarly

Ограничени възможности за генериране на дълги текстове

Няма опция за оптимизиране на съдържанието за SEO

Склонни към грешки

Цени на Grammarly

Безплатни

Предимства: 30 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Отзиви на клиенти за Grammarly

Capterra: 4,7/5 (над 7100 отзива)

G2: 4,7/5 (над 9700 рецензии)

15. TextCortex (най-добър за изграждане на работни процеси в предприятията)

чрез TextCortex

TextCortex, друга възможна алтернатива на Quillbot, е ефективен AI писател, който ви помага да създавате привлекателни текстове въз основа на знанията и данните на вашата организация.

Инструментът може да търси информация за компании, документи и минали проекти и да извлича информация, за да отговори на вашите въпроси. AI писателят използва тези данни, за да генерира фактически и брандирани текстове за имейли, прессъобщения, проектна документация и др.

Работете на различни платформи с помощта на разширението за браузър и интеграциите в стотици приложения. Освен това, с функцията за автоматизация на работния процес можете да автоматизирате повтарящи се задачи като отговори на имейли, проверка на правописа и граматиката и много други.

Най-добрите функции на TextCortex

Създавайте убедителни текстове за имейли, надписи за социални медии, описания на продукти и реклами.

Използвайте базата от знания на вашата компания за генериране на високо контекстуално съдържание.

Автоматизирайте простите ежедневни задачи, използвайки AI шаблони, за да подобрите продуктивността на екипа.

Работете без стрес навсякъде благодарение на интеграциите и разширението за браузър.

Ограничения на TextCortex

Липсват разширени възможности за редактиране

Ограничени възможности за персонализиране на тона и стила на съдържанието

Ограничителен безплатен план

Цени на TextCortex

Безплатни

Премиум : 29,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Отзиви на клиенти за TextCortex

G2 : 4,7/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 180 рецензии)

Използвайте писането, задвижвано от изкуствен интелект, с алтернативите на Quillbot

В голямата схема на създаването на съдържание, AI асистентите са отключили огромен потенциал. Изкуственият интелект е предоставил решение на често срещани предизвикателства като писателски блок и ограничения във времето, като същевременно подобрява креативността и продуктивността.

Ние сме предоставили подробна информация за 15 алтернативи на Quillbot, за да можете да решите коя програма отговаря най-добре на вашите изисквания.

Ако искате иновативна платформа, която съчетава създаването на AI съдържание с управление на работата и комуникация, ClickUp е очевидният избор. Тази интеграция на управление на задачите и AI помощ в една платформа я прави мощен избор за писатели и маркетолози, които искат да оптимизират процеса си на създаване на съдържание.

Чрез комбинирането на предимствата на AI с други функции за управление на производителността, ClickUp ви гарантира, че сте добре подготвени да мащабирате ефективно съдържанието и маркетинговите си усилия. Вашето пътуване към по-ефективно и иновативно създаване на съдържание започва тук!

Регистрирайте се безплатно още днес. 🚀