10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Speedwrite за 2025 г.

Speedwrite е инструмент, задвижван от изкуствен интелект, за генериране на уникално съдържание. Той работи, като преразказва всеки текст, на всяка тема, за да създаде 100% уникален текст. Той следва най-добрите практики за писане, за да създаде съдържание, което е лесно за четене.

От създаването си Speedwrite е привлякъл много потребители сред студенти, изследователи, автори на съдържание, копирайтъри, SEO и маркетинг експерти.

Макар Speedwrite да е, по всички показатели, отлично средство, то има своите ограничения и може да не е подходящо за всеки. Ето защо е добра идея да се запознаете с някои от най-добрите алтернативи и конкуренти на Speedwrite, да ги сравните и да намерите средство, което може да отговаря по-добре на вашите нужди.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Speedwrite?

Има толкова много генератори на AI съдържание и всички те изглеждат, че се хвалят с еднакви или подобни функции. Когато разгледате техните начални страници, нещата могат да станат объркващи, тъй като всички те обещават много и може да е трудно да разберете какво е наистина важно и какво не е. Трябва ли да търсите скорост, оригиналност или инструменти за сътрудничество? Мобилното приложение е ли съществена функция? Налични са и безплатни алтернативи на Speedwrite, но дали са добри? Нека разберем кои са функциите, на които трябва да обърнете внимание.

Леснота на използване: Когато търсите алтернативи на Speedwrite, със сигурност искате да изберете решение, което е лесно за използване. Инструментите за писане с изкуствен интелект трябва да са лесни и приятни за използване, а интуитивният и изчистен потребителски интерфейс е едно от условията за това.

Проверка на граматиката и правописа: Целта на AI инструментите за писане е да вършат работата вместо вас. Ако трябва да губите времето си, за да проверявате граматиката и правописа на текста, по-добре да го напишете сами.

Разширени функции за редактиране: В идеалния случай, избраният от вас генератор на текст не трябва да се ограничава само до създаването на текст. Той трябва да предлага функции, които да направят писането ви възможно най-ефективно. Тези функции могат да включват обработка на естествен език, брояч на думи, оценка на четимостта с анализ и предложения, синоними, формати на тон и глас и т.н.

Интеграция и експортиране: Ако ще използвате текстовия генератор за работа, било то маркетинг, продажби или разработване на продукти, може да се наложи да използвате някои инструменти за сътрудничество, както и опции за експортиране, които ще ви позволят безпроблемно да интегрирате генерирания текст в инструмента за сътрудничество или текстовия процесор, който използвате. Интеграцията с услуги за съхранение в облак също е плюс.

10-те най-добри алтернативи на Speedwrite, които можете да използвате

Сега е време да ви запознаем с най-добрите програми за преобразуване на съдържание, AI преписвачи и други алтернативи на Speedwrite, които се предлагат на пазара днес.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите си по имейл и др.

Вероятно вече сте чували много за ClickUp, но знаете ли, че тази всеобхватна платформа за продуктивност включва и AI инструмент за писане?

ClickUp AI е функция, разработена, за да отговори на нуждите на всеки от вашите екипи – от продажби до маркетинг, обслужване на клиенти и управление на продукти. Можете да я използвате за документация по проекти, казуси, доклади, имейли за контакти, PRD, дневен ред на срещи и много други.

Още по-добре, инструментът използва внимателно проучени и прецизно създадени AI подсказки за практически всяка роля и цел, организирани в удобни шаблони.

Например, ако имате нужда да подобрите техническите си умения за писане, ClickUp разполага с отличен шаблон ChatGPT Prompts for Technical Writing Template, който ще ви помогне в това, а също така има и редица шаблони за изследователски планове, които са особено полезни за екипи.

Опитайте тези алтернативи на ChatGPT!

Най-добрите функции на ClickUp

Идеални за проектни брифинги, доклади, описания на продукти, имейли за популяризиране и промотиране, съдържание на уебсайтове и др.

ClickUp Automations ви помага да работите по-бързо, като автоматизира много от най-досадните задачи.

Богата библиотека с шаблони с готови подсказки за широк спектър от процеси и задачи

Създаване на обобщение на проекта за коментари, бележки или друго съдържание, което се нуждае от обобщение

Предварително структурирано съдържание с заглавия, точки, таблици и др.

Ограничения на ClickUp

Ограничени възможности за разговор с AI, така че не можете да обсъждате или да си разменяте мнения с него, както можете с някои други инструменти.

В началото може да е малко трудно да се започне с ClickUp, защото има толкова много функции; има известна крива на обучение (но си заслужава!).

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с ClickUp за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)

2. Copy. ai

Copy.ai е друг отличен AI текстов генератор, който може да бъде достойна алтернатива на Speedwrite.

Създаден предимно за копирайтинг и създаване на съдържание, Copy. ai работи чрез обработка на потребителски команди (които трябва да бъдат предоставени заедно с контекст за най-добри резултати), за да създава уникални блог публикации, имейли, рекламни текстове, рекламни копия и съдържание за социални медии, които конвертират.

В електронната търговия той може да даде тласък на онлайн продажбите чрез създаването на привлекателни описания на продуктите.

Подобно на ClickUp, той също се предлага с готови шаблони за съдържание, макар и не толкова много и не толкова богати като тези на ClickUp.

Copy. ai е многоезичен инструмент, който понастоящем генерира текст на над 29 езика.

Copy. ai най-добри функции

Може да създава съдържание в различни стилове и тонове

90+ инструмента и шаблона

Отлична поддръжка и център за помощ

Чист и интуитивен потребителски интерфейс

Ограничения на Copy. ai

Може да се наложи проверка на фактите

Понякога забавя работата

Не е идеален за дълги текстове

Качеството на създаваното съдържание не е постоянно

Цени на Copy.ai

Безплатни

Pro : 36 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с Copy. ai за цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2 : 4. 8/5 (170+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (55+ отзива)

Опитайте тези алтернативи на Copy.ai!

3. Writesonic

чрез Writesonic

Ако търсите автоматичен генератор на текст, насочен към маркетинговите нужди, не търсете по-далеч от WriteSonic.

Този AI-базиран инструмент за копирайтинг създава SEO-оптимизирано и без плагиат съдържание за блогове, промоционални и информационни имейли, публикации в социални медии, реклами и описания на продукти. Той се захранва от GPT-4 и понастоящем поддържа 24 езика.

Благодарение на интеграцията с Surfer SEO, вашите резултати се оптимизират автоматично по ключови думи и лесно се коригират, ако е необходимо. Освен това, ако ви липсват идеи за съдържание, Writesonic разполага с инструмент, който да ви вдъхнови и да ви помогне да започнете.

Най-добрите функции на Writesonic

Мощен инструмент за преразказване, който създава уникални и по-добри от оригинала преразкази.

Инструмент за разширяване на текст, когато се мъчите да достигнете необходимия брой думи

Шаблони за реклами във Facebook и Google

Обобщаващ инструмент за съдържание за незабавно обобщаване на дълги статии

Безпроблемна интеграция с Zapier

Ограничения на Writesonic

Текстът може да се наложи да бъде проверен граматически.

Ограничението на знанията не позволява да се пишат статии за най-актуалните теми.

Не е сред най-евтините инструменти в сравнение с много алтернативи на Writesonic

Цени на Writesonic

Безплатна пробна версия

Про: Между 12,67 $/месец и 666 $/месец в зависимост от броя потребители и броя думи, генерирани на месец.

Enterprise: Свържете се с Writesonic за цени

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4. 7/5 (‎1,810+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (1790+ отзива)

4. Narrato

чрез Narrato

За копирайтърите и създателите на съдържание Narrato е име, което не се нуждае от специално представяне. Тази платформа и пазар за свободни писатели наскоро се обърна към изкуствения интелект, добавяйки генератор на съдържание към списъка си с функции.

В допълнение към AI асистента за съдържание, той позволява на екипи и индивидуални потребители да управляват целия си работен процес на едно място, директно на платформата, и разполага с богати инструменти за управление на екипа и сътрудничество, за да направи процеса на създаване на съдържание възможно най-ефективен. AI инструментите спестяват огромно количество време, като генерират кратки описания на съдържанието, които мениджърите могат да възложат на авторите, и управляват целия работен процес чрез платформата. Това е голямо предимство за всеки екип, който се стреми да бъде по-продуктивен.

Най-добрите функции на Narrato

Лесно задаване и проследяване на задачи, с известия, масови действия и хранилище за съдържание

AI инструментът генерира идеи за съдържание и кратки описания

Narrato генерира SEO-съобразено и високопроизводително съдържание

Вграден инструмент за проверка на плагиатство

Предложения за четимост, граматика и структура на текста

Ограничения на Narrato

Функциите за социални медии са доста основни

Отчитането се нуждае от подобрение

Narrato би могъл да има повече интеграции, за да се превърне в едно цялостно решение.

Цени на Narrato

Про: 45 $/месец

Бизнес : 95 $/месец

По поръчка: Свържете се с Narrato за цени

Оценки и рецензии за Narrato

G2: 4. 8/5 (30 отзива)

Capterra: 4. 9/5 (15 отзива)

5. WordAi

чрез WordAi

Това е прост и лесен за употреба инструмент, създаден да оптимизира вашата продукция на съдържание, като използва машинно обучение и изкуствен интелект, за да създава текст, който е толкова добър, колкото и създадения от човек, ако не и по-добър. Той се базира на функции за преформулиране, пренаписване и преструктуриране, което означава, че работи най-добре, когато му се даде цял текст, върху който да работи.

Този инструмент може да подобри оригиналното ви съдържание, като ви предложи начини да го направите по-лесно четимо, да подобрите яснотата и да разделите текста на по-къси и по-кратки изречения.

Най-добрите функции на WordAi

Гарантира, че няма дублирано съдържание или AI откриване

Отлично време за изпълнение

Благодарение на родния API можете лесно да интегрирате пренаписаните текстове в работния си процес.

Ограничения на WordAi

Това е инструмент за преобразуване на съдържание, който не е подходящ за създаване на висококачествено, оригинално съдържание.

Много основни функции за редактиране на съдържание

Цени на WordAi

Месечна такса: 57 $/месец

Годишно: 27 $/месец

Enterprise: Попитайте Word. Ai за цените

Оценки и рецензии за WordAi

G2: 3. 8/5 (18 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (13 отзива)

6. QuillBot

чрез QuillBot

QuillBot е друг инструмент, който няма да ви помогне да създадете ново, уникално съдържание, но ако търсите решение за ускоряване на пренаписването или създаването на подобно съдържание, той може да бъде интересна алтернатива на Speedwrite, която заслужава вашето внимание.

В допълнение към инструмента Paraphraser, този преписвач на статии разполага и с граматичен проверка, проверка за плагиатство, инструмент за съвместно писане и обобщаване на съдържание. Генераторът на цитати е интересна функция, която може да ви помогне да добавите точни и проверени цитати за нула време.

QuillBot е уеб-базиран инструмент и има разширение за Chrome, което определено е удобно. Цветовото кодиране на преразказаното съдържание помага да следите промените си, така че да не се повтаряте по време на процеса на писане.

Най-добрите функции на QuillBot

Разполага с разнообразни режими, от формални до творчески, включително плавност

Работи на над 23 езика

Вграден тезаурус за заместване на думи със синоними

Поддържа множество езици

Разширението за Chrome работи в Google Docs

Ограничения на QuillBot

Подобно на много алтернативи на QuillBot , той не създава оригинално съдържание.

Ограничен резултат дори при платени планове (например 6000 думи в Summarizer, 4 синонима)

Може да има проблеми

Едно от малкото безплатни инструменти в този списък

Цени на QuillBot

Основно: Безплатен план

Премиум: 9,95 $/месец

Оценки и рецензии за QuillBot

Capterra: 4. 6/5 (118 отзива)

Trustpilot: 3,2/5 (96 отзива)

7. Paraphraser. io

Paraphraser. io е друго просто, ясно и безпроблемно решение за създаване на оригинално съдържание без плагиат, базирано на това, с което го захранвате. Тази безплатна алтернатива на Speedwrite може да перифразира точно всякакъв вид текст за броени секунди и може да ви бъде полезна, когато се нуждаете от прост и бърз инструмент за създаване на съдържание.

Много е лесен за използване, има интуитивен онлайн интерфейс и обещава да помогне за избягване на дублиращо се съдържание.

Генераторът на парафрази има шест режима: Fluency, Standard, Creative, Word Changer, Shorten и Smarter, което позволява голяма гъвкавост по отношение на тона на изхода.

Най-добрите функции на Paraphraser. io

Бърз, евтин и лесен инструмент за преразказване на съдържание, за да създадете уникален текст

Разполага с API без съхранение на данни от тяхна страна и 24/7 поддръжка.

Обещава преразказване на човешко ниво

Една от малкото безплатни алтернативи на Speedwrite в този списък

Ограничения на Paraphraser. io

Потребителски интерфейс с много реклами

Не винаги са надеждни по отношение на оригиналността

Много ограничен безплатен план за инструментите за писане

Недостатъчно обратна връзка от потребители или рецензии

Цени на Paraphraser. io

Безплатни

Седмично : 7 $/седмица

Месечно : 20 $/месец

Годишно: 60 $/година

Paraphraser. io оценки и рецензии

Trustpilot: 3,7/5 (8 отзива)

Няма налични рецензии в G2 или Capterra

8. SpinBot

чрез SpinBot

Сред безплатните алтернативи на Speedwrite, SpinBot се отличава от конкуренцията с изключителната си простота. Разработен, за да прави точно това, което подсказва името му, SpinBot ви помага да увеличите производителността си бързо, като преформулирате или преобразувате текста си.

Това е добър избор за марки и фирми, които се опитват да изградят видимост в интернет чрез маркетинг на съдържание, а също така може да бъде полезен за студенти и изследователи.

Най-добрите функции на SpinBot

Наскоро добавена функция Summarizer

Има отделен инструмент за проверка на граматиката, както и предложения за синоними.

Работи много бързо и може да обработва няколко езика

Безплатният план го отличава от някои други алтернативни инструменти за преразказване на Speedwrite.

Ограничения на SpinBot

Инструментът е много основен в сравнение с повечето алтернативи на Spinbot и не може да създава творческо или оригинално съдържание.

Генерираният текст може да се наложи да бъде проверен за плагиатство с помощта на инструменти за изкуствен интелект.

Въпреки че няма ограничение за сесиите, предоставеният текст не трябва да надвишава 10 000 думи.

Цени на SpinBot

Безплатни

Оценки и рецензии за SpinBot

Trustpilot: 4/5 (6 отзива)

Няма налични рецензии в G2 или Capterra

9. Outwrite

чрез Outwrite

Макар да не е точно инструмент за генериране на текст, а по-скоро асистент за писане, задвижван от изкуствен интелект, Outwrite все пак е солидна платена или безплатна алтернатива на Speedwrite за тези, които се интересуват от използването на машинно обучение за подобряване на писането си.

Това решение, подобно на Grammarly, разполага с инструмент за перифразиране и проверка на граматиката и правописа, а също така може да помогне с стила и структурирането. Безплатната версия е доста основна и помага само с граматиката и правописа, докато платените планове предлагат повече функции, включително предложения за структура и стил и инструменти за проверка на плагиатство.

Най-добрите функции на Outwrite

Интегрира се във всеки текстови процесор (Google Docs, Microsoft Word, Outlook, WordPress, LinkedIn)

Поддръжка на английски, френски и испански език

Информация и статистика за четимост и стил

Инструменти за перифразиране, налични в тази алтернатива на Speedwrite

Ограничения на Outwrite

Премиум функциите са доста скъпи

Някои проблеми с несъответствията

Жалби относно обслужването на клиенти

Цени на Outwrite

Безплатни

Предимства: 8,95 $/месец на потребител

Екипи: 7,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Outwrite

G2: 4. 3/5 (15 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (22 отзива)

10. Frase

Via Frase

Frase. io е иновативен AI инструмент, създаден да оптимизира създаването на съдържание и стратегията за оптимизация на търсачките. Той предоставя подробни резюмета на съдържанието, отговаря на въпроси за вашето съдържание и ви дава полезни съвети за подобряване на вашия SEO рейтинг.

С възможността си да анализира най-добре представящото се уеб съдържание, Frase. io е безценен инструмент за преразказване и пренаписване на статии за създаване на съдържание, което резонира с вашата целева аудитория. Той разполага с граматичен проверчик и се превръща в една от най-популярните алтернативи на Speedwrite.

Най-добрите функции на Frase

Вграден инструмент за перифразиране, който използва три различни стила за писане на кратки текстове

Неговите AI инструменти за писане могат също да генерират секции или фрагменти от текстове, които могат да включват всичко от проектни предложения до секции с често задавани въпроси на вашия уебсайт.

Лесно споделяне на PDF документ само за четене или пълен документ чрез платформата (не е необходимо Microsoft Word или Google Docs)

Ограничения на изразите

За генериране на над 4000 думи, Pro Add-On се предлага с месечен абонамент от 35 долара.

Инструментът може да подобри точността си при генерирането на SEO ключови думи и препоръки, базирани на SERP.

За разлика от някои други AI инструменти, той не предлага напълно безплатна версия.

Макар че програмата за пренаписване на статии може да работи на няколко езика, тя функционира най-добре на английски език.

Цени на Frase

Solo: 14,99 $ на потребител на месец

Базов план: 44,99 $ на потребител на месец

Екип: 114,99 $ (3 потребители и 25 $ на месец за допълнителни членове на екипа)

Отзиви на клиенти за Frase

G2: 4,9/5 (над 280 отзива)

Capterra: Н/Д

ClickUp: Най-добрият инструмент за преразказване и пренаписване

Докато приключваме проучването си на алтернативите на Speedwrite, едно инструмент се откроява от останалите: ClickUp.

ClickUp е най-добрата алтернатива на Speedwrite, защото улеснява авторите на съдържание да генерират свежи идеи, да поддържат темпото на по-големите си конкуренти и да поддържат календарите си с съдържание организирани и в синхрон. Дните на борба с излишната информация и повторенията са минало; с ClickUp AI ще създавате постоянно ново и интересно съдържание.

Опитайте ClickUp още днес, за да разберете защо това не е просто алтернатива на Speedwrite, а вашата следваща стъпка към постигане на по-висока ефективност и ефикасност на съдържанието.