10-те най-добри инструмента за пренаписване на статии за парафразиране през 2025 г.

Опитвате се да преодолеете писателския блок или да се справите с огромна работна натовареност? Създаването на уникално съдържание с едно кликване на мишката и получаването на резултати за секунди със сигурност би улеснило живота ви. И това не е просто пожелание – инструментите за пренаписване на статии го превръщат в реалност.

Технологиите и изкуственият интелект от 2024 г. ви дават възможност да преразказвате с едно натискане на бутон, а днешните инструменти за пренаписване могат да ви спестят много време. Това е толкова лесно, колкото да въведете статията, която искате да пренапишете, и да оставите инструментът да я преразкаже в нещо ново.

Можете да използвате преработеното съдържание, за да подобрите класирането си в търсачките, да ангажирате читателите си и да подобрите маркетинговата си кампания. Да не говорим, че ще спестите време, за да свършите повече работа (или, знаете ли, да се развихрите и да използвате тези допълнителни часове, за да направите нещо забавно)!

Прегледахме цифровото пространство, за да оценим 10-те най-добри инструмента за пренаписване и преобразуване на статии, които 2024 г. може да предложи. Ще разгледаме функциите, ограниченията, цените и отзивите от реални хора, за да ви помогнем да вземете информирано решение.

Какво е инструмент за пренаписване на статии?

Инструментът за пренаписване на статии е инструмент, който автоматично преразказва или пренаписва съществуващи статии или съдържание, за да създаде нови версии, като запазва оригиналния смисъл. Той използва алгоритми и техники за обработка на естествен език, за да замени думи, фрази и синтактични структури с синоними или подобни алтернативи.

Какво трябва да търсите в инструмент за пренаписване на статии?

Преписвачите на статии пренареждат думите, променят структурата на изреченията, преформулират параграфите и използват AI инструменти, за да създадат нещо ново. Оттам нататък, всичко, което трябва да направите, е да проверите преписания текст преди публикуването!

Трикът за създаване на съдържание без плагиатство с високо ниво на четимост е да изберете подходящия инструмент за пренаписване на статии. И тъй като инструментите за пренаписване на статии и парафразиране също използват различни алгоритми и технологии, е добре да сте сигурни, че знаете какво търсите.

Но не се притеснявайте. По-долу сме подчертали някои ключови неща, които трябва да търсите в инструмента за пренаписване на статии (известен още като вашият нов най-добър приятел):

Функции за редактиране: Освен ако не разполагате със собствен инструмент за проверка на граматиката или коректор, потърсете нещо с функции за редактиране, което да ви помогне да създадете качествена работа.

Изкуствен интелект : Все повече и повече съдържание се генерира от изкуствен интелект всеки ден, така че опитайте да намерите преработващ инструмент с изкуствен интелект, за да сте сигурни, че вашето съдържание може да се конкурира с всичко останало на пазара. Изкуственият интелект улеснява и генерирането на оригинално съдържание, ако нямате статия, която да преработите.

Проверка за плагиатство: Освен ако не използвате свой собствен инструмент за проверка за плагиатство, намерете инструмент за пренаписване на статии, който има вградена такава функция, за да проверите уникалността на текста. Дори и писателите на съдържание понякога се сблъскват с неволно плагиатство.

Разширени бази данни и технологии: Потърсете инструмент за пренаписване с обширна база данни от синоними, за да постигнете най-добри резултати. А ако не използвате изкуствен интелект, ще ви е необходима технология за дълбоко пренаписване на статии, за да гарантирате точност и свежо съдържание.

Поддръжка на формати: Помислете как ще използвате инструмента редовно и намерете такъв, който ви подхожда. Например, може би ще ви е необходим инструмент за пренаписване на параграфи и инструмент за пренаписване на статии. Или, ако пишете надписи за социални медии, може би ще ви е необходим инструмент за пренаписване на изречения. И не забравяйте файловите формати като .doc, .docx, .pdf и .txt.

Цена: Определете бюджета си и намерете инструмент за пренаписване на статии, който предлага най-добрата стойност за парите ви. Ако се нуждаете от безплатен инструмент за пренаписване на статии, обмислете да определите бъдещ бюджет, за да получите представа за това, към какво бихте искали да преминете по-късно.

Отзиви на потребители: Разгледайте отзивите на реални потребители, за да разберете по-добре как работи всеки инструмент. По-голям брой отзиви обикновено е по-добре, защото показва повече обратна връзка за това колко лесен за използване и ефективен е инструментът за пренаписване.

Езици: Ако съдържанието ви не е на английски език, потърсете инструменти, които поддържат езиците, от които се нуждаете.

Списъкът може да продължи, но това би трябвало да ви помогне да започнете. А ако имате още идеи за това, което търсите, запишете си ги сега. ?

Готови ли сте? Чудесно. Да преминем към най-интересното! ✨ ?

Кой има време да пресява стотици посредствени опции? Оставете ни да свършим тежка работа. За вас е време да си вземете нещо за пиене, да си починете и да се насладите на обиколката из 10-те най-добри инструмента за пренаписване на статии, които 2024 г. може да предложи.

1. ClickUp

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи, като например казуси.

Вероятно се чудите и си мислите: „ClickUp е посочил ClickUp като най-добрия избор? Няма начин!“ Разбира се, ние сме малко пристрастни, но изслушайте ни.

Не сме единствените, които оценяват ClickUp като най-добрия – само през тази година ClickUp се класира на първо място в класацията на G2 за най-добрите софтуерни продукти за управление на проекти. О, и току-що пуснахме единствения в света AI асистент, базиран на роли! ?

ClickUp AI прави много повече от това да помага на проектните мениджъри и да преразказва съдържание. Как ви звучи създаването на съдържание без входяща статия? Ние сме се погрижили за това. Искате да обобщавате автоматично бележките си? Разбира се. Имате нужда от план за новата си маркетингова стратегия? Няма проблем!

ClickUp AI използва ChatGPT Prompts, за да ви помогне да напишете съдържание с ваши собствени думи за част от времето с няколко прости стъпки. Ето как работи:

Използвайте нашите AI подсказки , за да генерирате завладяващи идеи, предназначени да привлекат вниманието.

Използвайте ClickUp AI, за да създадете информативно и интересно съдържание без дублиране.

Публикувайте съдържанието си в няколко канала за максимална видимост

Освен преразказването, ClickUp може да помогне на авторите на съдържание и блогърите да обогатят всеки съществуващ текст, като го оптимизират за съдържателен маркетинг и оптимизация за търсачки. Да, ние се опитваме да създадем един от най-добрите инструменти за писане. Нищо сложно.

Най-добрите функции на ClickUp:

Ограничения на ClickUp:

ClickUp AI не е включен в безплатния план (но скоро ще бъде достъпен ограничен безплатен пробен достъп).

Някои потребители може да се нуждаят от нашите безплатни демо версии и обучение, за да се запознаят с всички функции.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и ревюта за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Quillbot AI

чрез Quillbot AI

Quillbot AI е инструмент за пренаписване на текст, предназначен да пренаписва всичко – от имейли и публикации в социалните медии до параграфи и статии. Той работи и като инструмент за пренаписване на изследователски статии и есета.

Парафразаторът на Quillbot е сред най-добрите безплатни онлайн инструменти за пренаписване на статии. Той предлага няколко други безплатни функции, като обобщаващ инструмент и различни режими на плавност.

Ще имате достъп и до информация като брой думи и какъв процент от текста е променен в сравнение с оригиналния текст.

Най-добрите функции на Quillbot AI:

Неограничен брой думи в преписвача за премиум потребители, до 6000 думи обобщение, по-висока скорост на обработка и няколко други функции.

Безплатните потребители не трябва да влизат в профила си – просто поставете до 125 думи в инструмента за преразказване или го използвайте като инструмент за пренаписване на изречения, за да преодолеете писателския блок.

Други функции включват граматичен коректор, генератор на цитати, съавтор и проверка за плагиатство.

Бързи резултати с персонализирани настройки в този инструмент за пренаписване на статии

Ограничения на Quillbot AI:

Много ценни инструменти са достъпни само за премиум потребители.

Някои отзиви съобщават за технически проблеми, като отхвърлен текст и неразбираеми изречения.

Цени на Quillbot AI:

Безплатно

Премиум: 19,95 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Quillbot AI:

G2: Н/Д

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Опитайте тези алтернативи на Quillbot!

чрез Small SEO Tools

Small SEO Tools е фантастична колекция от SEO и инструменти за писане, която използва AI-базирана технология, за да ви помогне с всичко, свързано със създаването на съдържание. Първоначално бяха налични само три инструмента, но новата версия предлага над 120 инструмента в различни категории. Освен това качеството е значително подобрено. ?

С Small SEO Tools можете да генерирате отчети, да откривате плагиатство, да проверявате граматиката, да пренаписвате съдържание и да свързвате няколко потребители от екипа си. Още по-добре, основни функции като преразказване и проверка на граматиката са достъпни за безплатните потребители.

Поддръжка на съдържание на няколко езика

Персонализирани профили за членовете на екипа и доклади, които могат да се споделят

Разширено откриване на плагиатство, оценяване на плагиатство и интеграция с WordPress плъгина за плагиатство.

Други функции включват възможности за търсене, проверка на URL адреси, криптиране на данни, качване на файлове и множество потребителски профили.

Множеството версии и нива за всеки премиум план позволяват персонализиране.

Липсва интеграция с други онлайн инструменти

Плановете с достъп до всички функции може да са твърде скъпи за някои потребители, които се нуждаят от основен инструмент за пренаписване на статии.

Няма оценка в популярните сайтове за ревюта

Безплатно

Основен: 9,80 $+/месец

Classic: 24,80 $+/месец

Enterprise: 29,80+ долара на месец

Институт: 149,80+ долара на месец

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

4. Duplichecker

чрез Duplichecker

Duplichecker е инструмент за пренаписване на статии с редица интересни функции, като инструмент за перифразиране, проверка за плагиатство и дори обратно търсене на изображения. Най-хубавото е, че всяка функция за пренаписване на статии е достъпна с (ограничен) достъп за безплатните потребители, а освен това има и страхотни премиум планове за всяка функция.

Duplichecker предлага и SEO услуги и инструменти, които помагат за оптимизиране, оценяване, писане и редактиране, за да помогнат на бизнеса да изпревари конкуренцията.

Забележка за потребителите на Grammarly (представено по-надолу в списъка): функцията за преразказване на Duplichecker използва приставка за Grammarly и вероятно нямате нужда и от двете. ?

Най-добрите функции на Duplichecker:

Множество полезни функции, включително преобразуване на текст в реч, проверка на правописа, проверка на граматиката, анализ на текста, проучване на ключови думи, обратни връзки, управление на уебсайтове, валидиране на код и проверка на уебсайтове.

Достъп до различни инструменти и опции, предназначени за студенти, фирми, свободни професионалисти и частни лица.

Опит, датиращ от 2006 г., с SEO услуги

Ограничения на Duplichecker:

Безплатната версия строго ограничава използването и повечето професионалисти ще трябва да платят за инструмента, за да им бъде полезен.

Article rewriter няма оценки в популярните сайтове за ревюта.

Отделните планове и нива за различни функции могат да доведат до по-високи разходи за много потребители.

Цени на Duplichecker:

Безплатно

Проверка за плагиатство: 10+ долара на месец

Инструмент за преразказване: 10+ долара на месец

Reverse Image Search Pro: 9,99 $+/месец

Оценки и отзиви за Duplichecker:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Copy. ai

Copy. ai използва алгоритми за машинно обучение и изкуствен интелект, за да преформулира текст и да генерира съдържание като кратки статии, уводни части за блогове, текстове за дигитални реклами, теми на имейли и описания на продукти. То е предназначено за копирайтъри, маркетинг специалисти и собственици на фирми, които искат да създават по-бързо убедителни текстове.

Освен това, Copy. ai е чудесен за мозъчна атака, бизнес растеж, пренаписване на статии и други области, изискващи генериране на идеи. Функциите за преформулиране и генериране на съдържание на инструмента разчитат на софтуера GPT-3 AI, за да произвеждат резултати, които са четими за човека, във всички функции.

А ако се интересувате от подобни опции, разгледайте нашия списък с алтернативи на Copy.ai! ?

Най-добрите функции на Copy.ai:

Съвместими езици, включително английски, испански, португалски, френски, китайски и японски.

Усъвършенстваната AI база данни използва машинно обучение, за да генерира ново съдържание от съществуващи статии, подсказки и др.

Функциите за управление на кампании работят с многоканални кампании

Други функции включват график за публикуване, проследяване на ангажираността, персонализирано брандиране и генериране на съдържание за социални медии.

Ограничения на Copy. ai:

Безплатните потребители имат ограничен достъп, а повечето професионалисти ще трябва да платят за инструмента за пренаписване на статии, за да може той да им бъде полезен.

Някои рецензии съобщават, че генерирането на резултати е по-бавно в сравнение с други подобни опции за пренаписване на статии с изкуствен интелект.

Цени на Copy.ai:

Безплатно

Pro: 36 $/месец (ограничение до пет потребители)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Copy.ai:

G2: 4. 8/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

6. Paraphraser. io

Paraphraser. io е страхотен онлайн инструмент за пренаписване и перифразиране на статии, който ви помага да преформулирате статии, без да губите оригиналното им значение, благодарение на някои сложни алгоритми за обработка на естествен език (NLP)! Той е проектиран за съгласуваност, четимост и плавност на писането, като някои функции са достъпни дори безплатно – не е необходимо да си създавате профил.

Но чакайте, има още!

Paraphraser. io също е оборудван с инструмент за проверка на плагиатство, граматика и обобщаване на текст, за да улесни създаването и корекцията на съдържание. Той е предназначен за SEO специалисти, писатели и академични лица, като ви позволява да създавате и коригирате съдържанието си от начало до край, без да напускате уеб страницата.

Paraphraser. io най-добри функции:

Генераторът на цитати улеснява създаването на полезни статии за читателите и повишава надеждността за търсачките.

WordPress плъгинът прави Paraphaser.io по-лесен за използване от блогърите.

AI преписвачът бързо преработва статиите, преди да провери за плагиатство и дублиране на съдържание.

Ограничения на Paraphraser.io:

Безплатните потребители имат ограничен достъп до функциите.

Потребителските отзиви не са лесно достъпни от големите сайтове за рецензии.

Цени на Paraphraser. io:

Безплатно

Основен: 23 $/месец на потребител

Enterprise: 50 $/15 дни

Оценки и отзиви за Paraphraser.io:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

7. Rewrite Guru

чрез Rewrite Guru

Rewrite Guru е инструмент за пренаписване на статии, който използва усъвършенстван софтуер за изкуствен интелект, за да преразкаже поставения текст, като използва синоними, за да запази оригиналния смисъл. Той разполага и с отделен инструмент за преразказване на изречения и параграфи, както и с проверка за плагиатство за допълнителна сигурност.

Rewrite Guru е предназначен за дигитални маркетолози, които се нуждаят от голямо количество съдържание за SEO кампании, като създава преработени статии за секунди. Инструментът за преразказване работи чудесно за преработване на параграфи и изречения, а освен това ви помага да преодолеете писателския блок, ако не можете да намерите нови думи.

Най-добрите функции на Rewrite Guru:

Достъпни за изтегляне на всяко iOS или Android устройство и достъпни чрез всеки уеб браузър.

Синергичните функции включват инструмент за пренаписване на статии, инструмент за парафразиране и инструмент за плагиатство.

Усъвършенстваният AI алгоритъм помага да се открие оригиналното значение на текста и да се запази в преработеното съдържание.

Потребителите могат да платят допълнително за многоезични функции

Ограничения на Rewrite Guru:

Безплатният достъп за пренаписване на статии има строги ограничения за използване.

Потребителските отзиви не са лесно достъпни от големите сайтове за рецензии.

Всички ценови нива включват месечни ограничения за брой думи.

Цени на Rewrite Guru:

Безплатно

Основен: 9,99 $+/месец на потребител

Pro: 12+ долара на месец на потребител

Оценки и ревюта за Rewrite Guru:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

8. Jasper

чрез Jasper

Jasper е AI асистент за писане и преразказване, създаден да ви помогне да създавате висококачествено съдържание бързо. Независимо дали трябва да пишете блог постове, актуализации в социалните медии, маркетингови имейли или нещо друго, Jasper ви предлага подкрепа на няколко езика.

Друго страхотно нещо е, че Jasper пренаписва и генерира съдържание от множество източници, което му позволява да пише по почти всяка тема. Тъй като всяко съдържание е създадено от всички налични източници, този онлайн инструмент за пренаписване е оригинален и без плагиатство. О, и може да генерира илюстрации за вашите статии! ?

Най-добрите функции на Jasper:

Jasper използва над 50 умения, базирани на реални примери, за да създава бързи и ефективни текстове.

Възможност да създавате привлекателно съдържание за изкуство , маркетинг, блогове и художествена литература за секунди

Добавете членове на екипа и им предоставете достъп до уникални профили, за да улесните съвместната работа по проектите.

Превключвайте бързо между работните пространства, за да направите работния си ден по-ефективен.

Учебните видеоклипове помагат на потребителите да се научат как да работят с програмата.

Персонализирайте съдържанието с настройки за гласа на марката, за да останете верни на вашия бизнес и аудитория.

Ограничения на Jasper:

Няма план „Безплатно завинаги“

Някои потребители съобщават за фактически неточности и нерелевантна информация, която изисква сериозна редакция.

Цени на Jasper:

Създател: 49 $/месец на потребител

Екипи: 125 $/месец за трима потребители

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper:

G2: 4. 7/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1000 отзива)

Разгледайте тези инструменти за подпомагане на писането!

9. Frase. io

Frase. io е невероятен инструмент, който може да ви помогне лесно да създадете или пренапишете висококачествено съдържание. Той използва усъвършенстван софтуер за изкуствен интелект, фокусиран върху SEO проучвания и машинно обучение, така че можете да бъдете сигурни, че съдържанието е оптимизирано за търсачките и ще привлече вашата аудитория.

Независимо дали му давате подсказка или вмъкнат текст, Frase. io може бързо да генерира интересно съдържание, което отговаря на въпросите и притесненията на вашите клиенти. Той е програмиран да създава разговорно, човешко пренаписано съдържание в голям мащаб, което улеснява собствениците на фирми и маркетинг специалистите да ускорят производството на съдържание без обширно редактиране.

Най-добрите функции на Frase.io:

Планът за екип позволява на до трима потребители да работят съвместно по проекти.

Създадени от AI резюмета на съдържание, конспекти на статии, заглавия на блогове, слогани и мета описания

Използвайте чатбота на Frase.io, базиран на изкуствен интелект, за да подпомагате аудиторията си 24/7 само за няколко минути.

Генераторът на въпроси може да създаде списък с въпроси, свързани с всяка ключова дума, които подобряват SEO.

Ограничения на Frase.io:

Безплатната пробна версия предоставя ограничен достъп до функциите.

Някои потребители съобщават за проблеми с видео уроците.

Липсва интеграция с други програми и онлайн инструменти

Цени на Frase. io:

Solo: 14,99 $/месец на потребител

Основен: 44,99 $/месец на потребител

Екип: 114,99 $/месец за трима потребители

Оценки и рецензии за Frase.io:

G2: 4,9/5 (над 200 отзива)

Capterra: Н/Д

10. Grammarly

чрез Grammarly

Grammarly е софтуер за редактиране и проверка на плагиатство, който наскоро добави някои доста впечатляващи възможности за преразказване и генериране на съдържание, базирани на изкуствен интелект. Писатели, редактори и агенции за съдържание обичат да го използват, за да подобрят писането си. ?

А с новата си AI функция, наречена GrammarlyGo, той може да генерира структури на статии, идеи за заглавия, параграфи и изречения. Освен това, разполага с настройки, които можете да персонализирате, за да помогнете на съдържанието ви да съответства на гласа на вашата марка! И не забравяйте за неговата всеобхватна граматична проверка, която прави почистването на статии, генерирани от AI, бързо и лесно.

Най-добрите функции на Grammarly:

Персонализирайте генерираното съдържание с множество опции за глас, тон и намерение.

Неограничено използване на граматически и плагиатски проверяващи инструменти

Интегрира се с множество мобилни, уеб и десктоп приложения, включително Chrome, Gmail, Slack, Twitter, Facebook и повечето устройства с Windows, Android или iOS.

Препоръки за речник, речник, тезаурус и редактор на стил помагат за създаването на уникално и интересно съдържание.

Други функции включват табло за активност, инструменти за сътрудничество, офис пакет, чат и персонализирани шаблони.

Ограничения на Grammarly:

Безплатната версия не включва достъп до инструмента за преразказване и генериране на съдържание.

Платените нива включват месечни ограничения за AI подсказки

Някои потребители съобщават за пропуснати грешки в граматичния проверка и лоша структура на изреченията с AI съдържание.

Цени на Grammarly:

Безплатно

Премиум: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Grammarly:

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Често задавани въпроси за инструментите за пренаписване

Да, инструментите за пренаписване могат да бъдат открити от софтуер за проверка на плагиатство или ръчна проверка. Макар че тези инструменти могат да пренаписват текста, за да променят формулировката и структурата на изреченията, те често не успяват да променят цялостното значение на съдържанието. Проверяващите за плагиатство могат да идентифицират тази липса на оригиналност.

Инструментите за пренаписване могат да бъдат ефективни за бързо генериране на голямо количество съдържание или за преодоляване на писателския блок. Въпреки това, тяхната ефективност може да варира в зависимост от качеството на използваните AI софтуер и алгоритми. Тези инструменти не могат да заменят човешките умения за писане и редактиране.

Цената на инструментите за пренаписване варира от безплатни до стотици долари на месец, в зависимост от функциите и ограниченията на инструмента. Някои предлагат безплатен пробен период, докато други изискват абонамент или еднократна такса за покупка.

Не, инструментите за пренаписване не трябва да се използват за академично писане, тъй като могат да създадат съдържание, което е твърде подобно на съществуващи работи и може да доведе до плагиатство. Важно е да използвате оригинални идеи и да цитирате правилно всички източници, използвани в академичното писане. Можете обаче да използвате инструмент, базиран на изкуствен интелект, като ClickUp AI, за да ви помогне в проучването и генерирането на идеи за академичното ви писане.

Да, използването на инструменти за пренаписване е законно, стига генерираното съдържание да не нарушава законите за авторското право. Важно е да цитирате правилно всички източници, използвани в пренаписаното съдържание, за да избегнете плагиатство. Въпреки това, винаги е най-добре да използвате инструментите за пренаписване етично и отговорно и да се уверите, че крайното съдържание е уникално и добавя стойност за читателя.

Готови ли сте да пренесете производителността и писателските си умения на следващото ниво? Ако да, тогава е време да приложите този трик за производителност и да започнете да използвате инструменти за генериране и пренаписване на съдържание, базирани на изкуствен интелект! ?

Инструментите за пренаписване могат да бъдат спасители, когато трябва да създадете съдържание бързо и лесно. Освен това, те ще ви помогнат да избегнете страшното изчерпване, което винаги е нещо добро.

Защо да не опитате ClickUp AI? Той може да бъде безценен помощник за всеки, който иска да спести време и да подобри качеството на съдържанието си. Повярвайте ни – вашите текстове (и душевното ви равновесие) ще ви бъдат благодарни!