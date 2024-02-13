10 безплатни шаблона за изследователски план за екипи и професионалисти

Започването на нов изследователски проект от нулата може да се окаже прекалено трудна задача. Без подходящите инструменти и шаблони ще се окажете с празна страница и без посока. С тях започването на нов проект или организирането на съществуващ такъв става лесно като детска игра.

Ето защо трябва да създадете библиотека с най-добрите шаблони за изследователски планове. А ние сме тук, за да ви помогнем да го направите.

Останете с нас, докато разгледаме предимствата на използването на шаблон за изследователски план и споделим някои от нашите любими – всички те са създадени, за да ви помогнат да реализирате изследователските си проекти като по магия.

Какво е шаблон за изследователски план?

Шаблонът за изследователски план е документ, създаден да ви помогне да изготвите най-добрия възможен план за управление на изследването. Вместо да започвате от нулата с празен екран, документът за изследователски план ви предоставя готови елементи, които да попълните, за да не пропуснете нищо важно.

Има много добри документи за изследователски планове, които обхващат всичко – от проучвания на потребителското преживяване (UX) до шаблони за казуси. Тези шаблони могат да бъдат полезни за всеки екип, независимо дали работите върху прототипи за разработване на продукти или изследователски цели за маркетингов проект. Те са особено полезни за екипите за продуктов дизайн, проучвания на потребителското преживяване и управление на проекти.

Някои от най-популярните шаблони за изследователски план включват:

Всеки от тях е създаден, за да ви помогне да събирате, преглеждате и докладвате за вашите изследвания по по-стратегически и организиран начин. Мислете за плана за изследване като за вашия полезен партньор в изследването – той е там, за да улесни нещата, да ви даде насоки и да ви помогне да изпълните проекта си с отличен успех.

Какво прави един шаблон за изследователски план добър?

Всички търсим нещо различно, когато става въпрос за шаблони за проекти. Може би предпочитате простота и ред, докато друг екип може да предпочита по-креативен подход с много цветове и подсказки.

Въпреки че вашите нужди са уникални, има някои елементи, които почти винаги правят даден шаблон за изследователски план да се откроява от останалите.

Най-добрите шаблони за изследователски план:

Поддържайте себе си и продуктовия си екип организирани

Помогнете си да стандартизирате изследователския процес и изследователския метод, който използвате.

Останете фокусирани върху ключовите цели и резултати на проекта.

Дайте ви предложения за показатели, които да записвате и анализирате.

Помогнете си да съхранявате изследователските си въпроси на едно място

Помогнете си да останете в рамките на графика на проекта си

Предоставя ви определено място, където да съхранявате своите мисли и резултати от изследванията.

Няма един идеален шаблон за всеки индивид или екип. Помислете каква е вашата цел, как изглеждат работните процеси по управлението на проекта и в кои области се нуждаете от най-голяма подкрепа или насоки. Това ще ви помогне да изберете кои шаблони да използвате и как да използвате софтуера за уики, за да създадете колекция от шаблони, към които да се обръщате.

10 шаблона за изследователски план, които можете да използвате

Има стотици шаблони за изследователски планове, но не всички са еднакви. Някои от тях извеждат на преден план най-добрите ви умения за управление на проекти, докато други ги възпрепятстват.

Събрахме най-доброто от най-доброто, за да споделим с вас най-добрия списък с шаблони за изследователски план, които да добавите към работния си процес тази година. Искате ли да знаете какво е още по-хубаво? Не е нужно да плащате за скъп ценови план – всички тези шаблони са безплатни!

1. Шаблон за план за изследване на потребителите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за потребителско проучване на ClickUp

Едно от първите неща, които идват на ум, когато се каже „шаблон за изследователски план“, е проучването на потребителите. За екипите за разработка и проекти това е една от стъпките в процеса, при която стратегията и организираността са от съществено значение.

Шаблонът за план за потребителско проучване на ClickUp ви улеснява да постигнете това и още много други неща. Има място, където можете да споделите общата информация за проекта си и целите на проучването, хипотезите и други – плюс бонус документ за отчет от интервюто.

Този шаблон служи като централен ресурс за всички заинтересовани страни. Използвайте го, за да обедините екипа си, да потвърдите целите и задачите си и да останете на правилния път при изпълнението на вашия качествен изследователски проект.

Бонус: инструменти за UX дизайн!

2. Шаблон за пазарно проучване на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за пазарно проучване на ClickUp

Планирането на пазарното проучване е задължително, ако искате да получите възможно най-добрите данни. Предоставете на екипа си всичко необходимо на едно място и това ще спомогне за гладкото протичане на процеса.

За да помогнем на вашия екип да бъде информиран и готов за работа, разработихме шаблона за пазарно проучване на ClickUp. Това е шаблон за задачи, който ви предоставя ключова информация на едно място.

Нашият шаблон за пазарно проучване включва пет полета за персонализиране – линк към презентация на проучването, тип пазарно проучване, линк към доклад, техника за събиране на данни и етап на проучването. Добавете кликаеми линкове и използвайте падащите менюта, за да зададете правилния етап или тип, докато напредвате.

3. Шаблон за бяла дъска за изследвания на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бяла дъска за изследвания на ClickUp

Можете да събирате данни от потребителски проучвания по много начини. Анкети, интервюта с потребители, фокус групи, сесии за потребителски проучвания или социални медии. Друг изключително интересен начин да направите това е с помощта на бяла дъска.

Сътрудничеството и проучването на потребителите стават интерактивни и забавни с шаблона Research Whiteboard Template от ClickUp. Насърчете екипа си да споделят събраните от тях идеи в този изключително визуален шаблон, с цифрови лепящи се бележки вместо празни бели кутийки.

Използвайте този шаблон за бяла дъска на ClickUp като по-атрактивен начин за преглед на вашите потребителски проучвания. Можете да го използвате и като инструмент за вътрешни изследователски проекти – поканете заинтересованите страни чрез линк и ги помолете да коментират директно.

4. Шаблон за доклад за проучване на акции на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за доклад за проучване на акции на ClickUp

Ако се занимавате с консултиране на инвеститори какво да правят с парите си, докладът за собствения капитал е задължителен. Вместо да пишете ръчно нов доклад всеки път, шаблонът за изследователски план може да ви помогне да съкратите процеса и да преминете направо към подробностите.

Въведете шаблона за доклад за проучване на капитала от ClickUp. Той е създаден, за да ви помогне да споделите знанията си по по-стратегически начин. Споделете информация за общата картина на компанията, мениджърския екип, резултатите, пазарната оценка и препоръките.

Този шаблон за изследователски план съдържа всичко необходимо, за да представите заключенията си пред инвеститорите по организиран и ефективен начин. Изглеждайте като професионалист пред инвеститорите и партньорите си и съхранявайте всичките си данни по смислен начин, за да можете да ги разгледате по-късно.

5. Шаблон за SEO проучване и управление на ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp SEO изследователски и управленски шаблон

Да бъдете в крак с SEO представянето на вашата компания не е лесна задача. Има толкова много променливи елементи, инструменти, проекти, цели и членове на екипа, че се нуждаете от начин да останете организирани и продуктивни.

За щастие, шаблонът за SEO проучване и управление на ClickUp е тук, за да ви помогне да опростите процеса и да направите добро впечатление на шефа си. Този шаблон за папка ви предоставя специално място, където да работите по вашите SEO цели, с персонализирани полета, свързани с SEO, и много видове персонализирани задачи, които да помогнат на екипа ви да комуникира напредъка и да види препятствията в плана ви за проучване.

Използвайте този шаблон, за да видите с един поглед къде се намират вашите SEO проекти, така че да можете да бъдете по-проактивни по отношение на работата на вашия екип. Можете също така да се запознаете с подробностите и да разберете приблизителните срокове, датите на публикуване и къде се намират вашите класирания.

Разгледайте тези AI SEO инструменти!

6. Шаблон за изследователски доклад на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за изследователски доклад на ClickUp

Няма нужда да започвате от нулата всеки път, когато ви помолят да съставите изследователски доклад – вместо това използвайте шаблон, за да направите всичките си изследователски въпроси и доклади толкова впечатляващи, колкото и предишните.

Ускорете пътя си към успеха с шаблона за изследователски доклад на ClickUp. Има раздели за вашето резюме, въведение, изследователски метод и техники, резултати и дискусия, препратки и приложения. Добавете автор на доклада и съавтори, за да можете да отбележите всички, които са допринесли за доклада.

Споделете вашите изследователски методи, подход и резултати със заинтересованите страни и клиенти с този впечатляващ шаблон. Той е полезна основа, която ще помогне на вашия екип да се организира и да намери по-добър начин да информира заинтересованите страни за напредъка.

7. Шаблон за резултати от анализ на данни на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за резултати от анализ на данни на ClickUp

Шаблонът за резултати от анализ на данни на ClickUp ви помага да представите данните си на всички по по-значим начин. Вместо да представяте цифри и графики, този шаблон може да ви помогне да се задълбочите в проблема, обхвата, анализа и метода на изследване, резултатите и заключенията.

Използвайте този шаблон, за да организирате мислите си и да съобщите резултатите от проучването си по прозрачен и лесен за четене начин. Обяснете контекста и основната информация заедно с подхода си, за да могат заинтересованите страни да разберат напълно какво показват данните.

8. Шаблон за личен SWOT анализ на ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp Шаблон за личен SWOT анализ

Личният SWOT анализ може да ви помогне да разберете силните и слабите страни, възможностите и заплахите за вас (или вашия екип). Тази информация не само може да ви помогне да работите по-добре, но и означава, че можете да бъдете по-целенасочени по отношение на влиянието си върху компанията като цяло.

Шаблонът за личен SWOT анализ на ClickUp може да ви помогне да не забравите да работите върху своя SWOT анализ. Открийте своите силни и слаби страни, болезнени точки, възможности и заплахи. Този шаблон за задачи включва няколко персонализирани полета, предназначени да ви помогнат да следите напредъка си, включително целта, графика и степента на изпълнение.

Този шаблон може да ви помогне да се съсредоточите върху личния си SWOT анализ, за да бъдете по-целенасочени и да осъзнавате по-добре как допринасяте за постигането на целите на екипа и компанията. Използвайте личния си SWOT анализ, за да си поставите професионални цели в работата и да постигнете по-голям ефект.

9. Шаблон за казус на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за казус на ClickUp

Казусите ви дават ценна информация за това, което правят вашите марки, клиенти или конкуренти. Те представляват задълбочен поглед върху конкретна област от бизнеса, базиран на вашите лични изследвания и заключения.

Опростете процеса на изготвяне на вашите казуси с шаблона за казуси на ClickUp. Този шаблон ви дава солидна основа за представяне на ясни и задълбочени казуси пред вашия екип, заинтересованите страни или клиенти. Представете компанията, целта на вашия казус, решенията и статистическите данни, както и вашите наблюдения.

Използвайте този шаблон, за да създадете казуси в голям мащаб. Представете данните си по ясен и кратък начин, с цялата необходима информация, от която вашият екип или заинтересованите страни се нуждаят, за да извлекат максимална полза от казуса.

10. Шаблон за разследващ доклад на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за разследващ доклад на ClickUp

Често нашите изследвания ни помагат да разберем пазара, нашите конкуренти или дейността на нашата компания. Понякога те ни помагат да разберем инциденти и предизвикателства.

Тук на помощ идва шаблона за разследващ доклад на ClickUp. Този шаблон е създаден, за да ви помогне да докладвате за инциденти, жалби, събития и нарушения. Опишете подробностите по случая, включително резюме и доказателства, след което преминете към кръстосан разпит с място за въпроси и отговори от интервюто и вашите заключения.

Този шаблон е задължителен за екипи и компании, които искат да покажат как преодоляват предизвикателствата или се справят с инциденти. Той е чудесен за прозрачност и изграждане на доверие и служи като полезен начин за документиране на следи от доказателства, когато имате нужда от тях.

Как да напишете план за изследване

Сега, когато вече имате шаблон за изследователския си план, нека се впуснем в подробностите за това как да го напишете. Следвайте тези стъпки, за да създадете ефективен изследователски план, който ще ви насочва в изследването и ще ви помогне да постигнете целите си.

Стъпка 1: Определете вашия изследователски въпрос

Първата стъпка при изготвянето на изследователски план е да дефинирате ясно изследователския си въпрос или тема. Това ще послужи като основа за цялото ви изследване и ще ви помогне да насочите методите и анализа си. Уверете се, че въпросът ви е конкретен, уместен и постижим в рамките на вашия проект.

Стъпка 2: Очертайте целите си

След това трябва да очертаете конкретните цели на вашето изследване. Тези цели трябва да бъдат съобразени с вашия изследователски въпрос и да предоставят ясна пътна карта за вашия проект. Уверете се, че те са измерими и постижими.

Стъпка 3: Изберете методите си за изследване

Въз основа на вашия изследователски въпрос и цели, вече можете да определите подходящите методи за събиране на данни и провеждане на анализ. Това може да включва анкети, експерименти, интервюта или преглед на литературата. Важно е да изберете методи, които са подходящи за вашата изследователска тема и ще осигурят надеждни и точни резултати.

Стъпка 4: Създайте график

Изследователският план трябва да включва подробен график за всеки етап от проекта. Това ще ви помогне да се придържате към плана и да се уверите, че имате достатъчно време за изпълнение на всяка задача. Бъдете реалистични с графика си и предвидете резервно време за неочаквани забавяния или предизвикателства.

Стъпка 5: Обмислете етичните последствия

При провеждането на изследвания е важно да се имат предвид всички потенциални етични последствия. Това може да включва получаване на съгласие от участниците, гарантиране на неприкосновеността на личния живот и поверителността или спазване на етичните насоки, определени от вашата институция или управляващ орган.

Стъпка 6: Предвиждайте потенциалните резултати

Както при всеки изследователски проект, винаги има потенциални резултати, които могат да възникнат. Те могат да бъдат както положителни, така и отрицателни, и е важно да ги предвидите и планирате. Това ще ви помогне да бъдете подготвени за всякакви потенциални предизвикателства или промени, които могат да възникнат по време на вашето изследване.

Стъпка 7: Преразгледайте и усъвършенствайте плана си

След като сте изпълнили предходните стъпки, е важно да прегледате и ревизирате плана си за изследване, ако е необходимо. Често плановете се променят с напредването на проекта, затова бъдете отворени за корекции и промени в методите или графика си, ако е необходимо.

Бъдете организирани с най-добрите шаблони за изследователски план

Никой не харесва неорганизираните проекти, особено изследователските. Позволете на екипа си да си отдъхне с облекчение и накарайте заинтересованите страни да се усмихнат, когато разберат, че всичко е под контрол.

Използвайте тези безплатни шаблони за изследователски план, за да се организирате, да оптимизирате работните си процеси и да държите всички в течение. Създайте колекция от шаблони, които работят за вашите проекти, и ги превърнете в централна част от начина, по който работите като екип. Стандартизирайте, опростете и станете продуктивни.

Всички тези шаблони за изследователски план са достъпни безплатно в нашата библиотека с шаблони. Получете достъп до тези лесни за употреба шаблони, 100 MB пространство за съхранение, над 1000 интеграции и още много други с ClickUp – безплатно сега и завинаги!