Тествахме най-добрите алтернативи и конкуренти на ChatGPT през 2025 г. (безплатни и платени)

В днешно време всички изглежда се включват в AI вълната!

Според PwC, влиянието на генеративните AI решения върху световната икономика може да достигне зашеметяващите 15,7 трилиона долара до 2030 г. Над 2 милиона разработчици вече използват ChatGPT API, за да създават персонализирани AI решения.

ChatGPT си е заслужил славата – никога не е имало съмнение в това. Но след като проучих ChatGPT и други софтуери за генериране на изкуствен интелект, разбрах точно в какво ChatGPT се отличава и в какво не успява.

С помощта на други ентусиасти на изкуствения интелект от нашия екип, съставих списък с най-добрите инструменти за изкуствен интелект, които да ви помогнат да се ориентирате в разширяващото се пространство на изкуствения интелект. Всеки от тези инструменти има свои уникални приложения, предимства и недостатъци. Прочетете нататък, за да откриете най-добрата алтернатива на ChatGPT за себе си.

Ограничения на ChatGPT

Макар ChatGPT да работи перфектно при генерирането на отговори в разговори въз основа на вашите инструкции и профил, той страда от някои фундаментални ограничения:

Той разполага с ограничен набор от вградени инструменти, които ви помагат да управлявате задачи или да създавате сложни работни процеси.

Необходими са приложения на трети страни за интегриране с инструменти за управление на проекти или съдържание.

Ако искате по-голям контрол върху функционирането на изкуствения интелект в конкретни работни процеси, може да сметнете ChatGPT за ограничаващ.

Тези ограничения може да ви оставят с желание за повече – за управление на проекти, кодиране или създаване на съдържание.

Какво прави една алтернатива на ChatGPT добра?

При оценяването на всяка алтернатива на ChatGPT се съсредоточих върху случаите, за които те биха били най-подходящи. След това ги оцених въз основа на следното:

Качество на отговорите : Точност и последователност при отговаряне на въпроси

Контекстуална осведоменост : способност да се предоставят подходящи, персонализирани отговори без халюцинации.

Персонализиране : Опции за фина настройка на моделите или използване на предварително създадени решения за конкретни задачи

Поддръжка на езици и индустрии : Възможност за работа с различни езици и конкретни индустрии

Интеграции : Лесни връзки с инструменти на трети страни и стабилен достъп до API

Сигурност и поверителност : Съответствие с регламенти за защита на данните като GDPR или CCPA

Функции, задвижвани от изкуствен интелект : автоматизация, генериране на съдържание и мултимодална поддръжка

Потребителско изживяване : Интуитивен интерфейс с опции за персонализиране

Производителност : Бързи отговори и мащабируемост за по-високи изисквания

Поддръжка и общност : Силна поддръжка на клиенти и активна общност от потребители

Етично използване : Контрол на пристрастията и прозрачност в етичните съображения

Цени: Достъпни планове с разходи, базирани на употребата, и мащабиране за предприятия

Конкурентите на ChatGPT на един поглед

ChatGPT може да е вашият предпочитан AI асистент, но в зависимост от вашите нужди, може да има нещо по-добро. Независимо дали желаете уникални функции, които се интегрират директно в съществуващия ви работен процес, по-добри интеграции или просто по-голяма възвръщаемост на инвестицията, следните са най-добрите AI инструменти като ChatGPT, които могат да отговорят на вашите очаквания.

Инструмент Най-подходящи за Основни характеристики ClickUp Управление на работата с изкуствен интелект ClickUp Brain, автоматизация на задачи с изкуствен интелект, управление на документи, проследяване на проекти, обобщаване и др. Google Gemini Обработка на естествен език и генериране на изображения Мултимодален AI, езикова и визуална обработка на входяща информация Microsoft Copilot Офис автоматизация на корпоративно ниво Интеграция с Office Suite, автоматизация на задачи, генериране на документи Claude Етична AI за разговори Разговори, подобни на човешките, големи езикови модели Perplexity AI Извличане на фактическа информация в реално време Търсене въз основа на цитати, генериране на данни в реално време Jasper AI Създаване на съдържание и маркетинг Създаване на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект, персонализирани тонове и стилове Meta AI Взаимодействие в реално време между платформите на Meta Редактиране на изображения, разпознаване на обекти, групови чат взаимодействия, интеграция с Meta Chatsonic Данни в реално време и AI разговори Новини в реално време, гласови взаимодействия, генериране на изображения Writesonic Създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект Написване на блог публикации и статии, SEO оптимизация, създаване на AI чатбот Semrush ContentShake AI Идеи за съдържание и оптимизация Предложения за съдържание, базирани на SEO, анализ на конкурентите OpenAI Playground Експериментиране с AI модели Персонализирани AI модели, експерименти, управлявани от потребителите Character.AI Създаване на интерактивни AI герои Отговори, подобни на човешките, интерактивни диалози Elicit Създаване на изследователски документи Изследвания, генерирани от изкуствен интелект, проследяване на цитирания Surfer AI Създаване на съдържание, подпомагано от SEO SERP анализ, SEO-ориентирана оптимизация на съдържанието HuggingChat Отворен код за разговорна изкуствена интелигентност Разработване на модели, задвижвано от общността, модели, които могат да се персонализират Socratic Предсказуемо управление на инженерството Наблюдавайте качеството и производителността на кода Amazon CodeWhisperer AI асистент за кодиране за AWS разработчици Препоръки за код, предложения в реално време YouChat AI Изкуствен интелект за разговори с общо предназначение Общи разговори, обобщаване на съдържание, кодиране Undetectable.ai Създаване на съдържание и избягване на откриване Генериране на AI съдържание, неоткриваем текст, генериран от AI GitHub Copilot Писане на код с помощта на изкуствен интелект Завършване на код, предложения в реално време

20-те най-добри алтернативи на ChatGPT, които изпробвахме през 2025 г. (безплатни и платени)

Ето подробен списък с всички 20 алтернативи на ChatGPT, базиран на моите проучвания. Той включва информация за всичките им функции, ограничения и цени, които можете да оцените. Това ще ви помогне да решите кой инструмент ще ви свърши най-добра работа.

1. ClickUp (Най-доброто за управление на работата с изкуствен интелект)

Опитайте ClickUp Brain Изпълнявайте, управлявайте и проследявайте задачите си без усилие с ClickUp Brain.

ClickUp е инструмент за управление на проекти с изкуствен интелект, а неговата AI функция, ClickUp Brain, е задължителна за всяка роля. Както много други в ClickUp, аз се влюбих в нея. Тъй като е интегрирана в пакета ClickUp, тя надхвърля обикновената автоматизация на задачите: тя използва своите AI възможности, за да помогне за оптимизиране на планирането на проекти и работните процеси, да генерира и организира съдържание, да управлява знанията на компанията и да предлага интелигентни предложения за повишаване на производителността.

Най-голямото предимство на ClickUp Brain пред ChatGPT е, че работи в контекста на вашите проекти, за разлика от ChatGPT, който функционира независимо от конкретни работни процеси или системи за управление на задачи. Освен това, макар ChatGPT да е отличен за текстова помощ и генериране на съдържание, той не предоставя инструменти за изпълнение на проекти.

ClickUp се учи от уникалните нужди на вашия екип, предлагайки по-персонализиран подход към управлението на работата, който се адаптира към целите на вашата организация.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте заявки на естествен език, за да намерите подходящи документи, задачи, споменавания и коментари в цялото си работно пространство.

Задавайте въпроси и получавайте ясни, кратки отговори и анализи от вашите задачи, документи и хора с AI Knowledge Manager .

Получавайте актуализации, отчети за състоянието и обобщения за задачи, документи и хора с едно кликване с AI Project Manager .

Създавайте граматически безупречно съдържание, техническа документация и маркетингови материали в свой уникален тон и стил с AI Writer for Work .

Генерирайте шаблони, базирани на изкуствен интелект, за да ускорите обичайната комуникация по работа, като актуализации на статуса или кратки описания на проекти.

Ако сте по-скоро визуален тип, вижте това обяснително видео за ClickUp Brain.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители съобщават за по-стръмна крива на обучение за настройка на сложни работни процеси.

Мобилното преживяване може да не е на нивото на версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

ClickUp предоставя високо интегрирана платформа за управление на проекти. Тя е подходяща както за прости, така и за сложни проекти. Осигурява висока степен на прозрачност както за членовете на екипа, така и за мениджърите по отношение на това от какво се състои проектът и как напредва. Използва изкуствен интелект (ClickUp Brain), за да намали административните нива, необходими за всички аспекти на проектите. Може лесно да генерира отчети за проектите. Предоставя на всички членове на проекта изчерпателен преглед на всички елементи на проекта и на това кой какво прави.

ClickUp предоставя високо интегрирана платформа за управление на проекти. Тя е подходяща както за прости, така и за сложни проекти. Осигурява висока степен на прозрачност както за членовете на екипа, така и за мениджърите по отношение на това от какво се състои проектът и как напредва. Използва изкуствен интелект (ClickUp Brain), за да намали административните нива, необходими за всички аспекти на проектите. Може лесно да генерира отчети за проектите. Предоставя на всички членове на проекта изчерпателен преглед на всички елементи на проекта и на това кой какво прави.

Искате ли повече информация? Ето подробно сравнение между ClickUp и ChatGPT.

2. Google Gemini (най-добрата безплатна алтернатива на ChatGPT)

чрез Google Gemini

Google Gemini предлага истински мултимодално AI преживяване, като лесно интегрира анализ на текст и изображения. Дълбоката интеграция на Gemini с екосистемата на Google го отличава, като ми позволява да използвам безпроблемно услугите на Google и инструментите на Google Workspace, като Google Docs и Sheets.

Gemini използва собствените алгоритми за търсене на Google, предоставяйки достъп до уеб данни в реално време. По-долу са някои от най-добрите функции и ограничения, които ще ви помогнат да изберете между Google Gemini и ChatGPT.

Най-добрите функции на Google Gemini

Достъп до уеб данни в реално време, поддържани от търсачката на Google

Създавайте креативни резултати за съдържание (Google Docs), дизайн (Google Presentation) и анализ (Google Sheets) от AI интерфейса.

Получете богата информация от Knowledge Graph на Google

Ограничения на Google Gemini

Някои потребители се оплакват от ограниченото му контекстуално разбиране.

Потребителите са съобщили за случаи на бавно време за отговор при обработката на сложни мултимодални заявки.

Някои потребители може да сметнат, че интеграцията с услуги, които не са на Google, е ограничена в сравнение с други AI инструменти.

Цени на Google Gemini

Налична е безплатна версия

Бизнес: 20 долара на потребител/месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: 30 долара на потребител/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Google Gemini

G2: 4. 4/5 (над 150 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Google Gemini

Gemini напълно промени начина, по който използваме и управляваме данните си. Това е мощна и адаптивна платформа с впечатляващ набор от функции, която може да отговори на изискванията както на големите предприятия, така и на индивидуалните потребители. Още когато започнахме да използваме Gemini, веднага забелязахме, че производителността и ефективността на потребителите са били основни приоритети при неговото проектиране. Една от най-забележителните характеристики на Gemini е плавната интеграция на Google с различни източници на данни. Благодарение на тази свързаност вече не се налага да се занимаваме с трудоемкия процес на преминаване между няколко инструмента и бази данни, което ни дава консолидирана картина на нашите данни. В резултат на това производителността на нашия екип се е повишила, а работните ни процеси са станали много по-ефективни.

Gemini напълно промени начина, по който използваме и управляваме данните си. Това е мощна и адаптивна платформа с впечатляващ набор от функции, която може да отговори на изискванията както на големите предприятия, така и на индивидуалните потребители. Още когато започнахме да използваме Gemini, веднага забелязахме, че производителността и ефективността на потребителите са били основни приоритети при неговото проектиране. Една от най-забележителните характеристики на Gemini е плавната интеграция на Google с различни източници на данни. Благодарение на тази свързаност вече не се налага да се занимаваме с трудоемкия процес на преминаване между няколко инструмента и бази данни, което ни дава консолидирана картина на нашите данни. В резултат на това производителността на нашия екип се е повишила, а работните ни процеси са станали много по-ефективни.

3. Microsoft Copilot (най-доброто за AI-повишена продуктивност в Microsoft Office)

чрез Microsoft Copilot

Вероятно вече използвате Microsoft Copilot , ако използвате пакета Microsoft 365. Той е интегриран директно в приложения като Word, Excel и PowerPoint, добавяйки слой AI-базирана помощ и усъвършенствайки всичко – от изготвянето на документи до анализа на данни.

Тази алтернатива на ChatGPT не е просто поредният AI чатбот – тя се отличава с използването на големи езикови модели за генериране на текстове за разговори и е способна да извършва напреднали анализи на данни.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot

Получете предложения за анализ на данни, генериране на формули и създаване на съдържание

Автоматизирайте повтарящи се задачи, включително изготвяне на имейли в Outlook

Подобрете сътрудничеството с интеграцията на Microsoft Teams

Ограничения на Microsoft Copilot

Достъпно само за абонати на Microsoft 365

AI възможностите може да се сторят елементарни за по-напредналите потребители, които са запознати с по-сложни инструменти.

Първите доклади споменават случайни неточности при генерирането на определени формули в Excel.

Цени на Microsoft Copilot

20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Microsoft Copilot

Copilot намалява рутинните ежедневни задачи, като изготвяне на дневен ред за среща или обобщаване на резултатите от виртуални срещи. Аз го използвам всеки ден. Той помага при проучването на дадена тема с много по-конкретни и целенасочени резултати, отколкото ако се разчита само на търсачката. Или стартира PowerPoint презентация, за да ми даде някои идеи, когато се опитвам да напиша документ или доклад, но не мога да се сетя как да започна. След като научите малко за това как да пишете добри подсказки, е много лесно да го използвате, особено когато е интегриран във всички инструменти на Office 365 и когато е част от вашата организация и има достъп до всички вътрешни документи.

Copilot намалява рутинните ежедневни задачи, като изготвяне на дневен ред за среща или обобщаване на резултатите от виртуални срещи. Аз го използвам всеки ден. Той помага при проучването на дадена тема с много по-конкретни и целенасочени резултати, отколкото ако се разчита само на търсачката. Или стартира PowerPoint презентация, за да ми даде някои идеи, когато се опитвам да напиша документ или доклад, но не мога да разбера откъде да започна. След като се научите малко как да пишете добри подсказки, е много лесно да го използвате, особено когато е интегриран във всички инструменти на Office 365 и когато е част от вашата организация и има достъп до всички вътрешни документи.

4. Claude (Най-доброто за творческо генериране на текстове за разговори)

чрез Claude

Claude е друг инструмент за разговорна изкуствена интелигентност, който съм пробвал, особено за генериране на дълги текстове. Разработен от Anthropic, Claude има за цел да подобри безопасността и използваемостта на изкуствената интелигентност. В сравнение с ChatGPT, резултатите, генерирани от този инструмент за писане с изкуствена интелигентност, изглеждат по-интуитивни.

Когато го помолих да обобщи статии или да ми помогне с идеи, Claude постоянно предоставяше подробни и последователни отговори, които съответстваха на намерението на моите AI команди. Използвал съм Claude и за творчески задачи като писане на блог статии и изготвяне на доклади, като и в двата случая той се справи много добре.

Най-добрите функции на Claude

Възползвайте се от задълбочени и контекстно-ориентирани разговори

Изпълнявайте прости задачи и решавайте сложни запитвания с еднаква лекота.

Намалете вредните или пристрастни резултати с подобрени функции за безопасност и ангажимент към етична изкуствена интелигентност.

Ограничения на Claude

Потребителите съобщават за периодична бавност при обработката на голям обем входяща информация.

Няма възможност да генерира изображения или да работи с медии извън текста.

Цени на Claude

Наличен безплатен план

Предимства: 20 долара на човек на месец

Екип: 25 долара на човек/месец, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Claude

G2 : 4,7/5 (23 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Claude

Най-полезното в Claude е способността на изкуствения интелект да общува по-естествено. Харесва ми, че отговорите приличат повече на разговор между хора. Друго нещо, което ми харесва в Claude, е, че отговорите му са контекстуални и ангажиращи. Харесва ми също, че се опитва да дава точни отговори и признава ограниченията си, когато не знае нещо.

Най-полезното в Claude е способността на изкуствения интелект да общува по-естествено. Харесва ми, че отговорите приличат повече на разговор между хора. Друго нещо, което ми харесва в Claude, е, че отговорите му са контекстуални и ангажиращи. Харесва ми също, че се опитва да дава точни отговори и признава ограниченията си, когато не знае нещо.

5. Perplexity AI (Най-доброто за намиране на надеждни източници на данни)

чрез Perplexity AI

Използването на Perplexity AI е като да разчитате на комбинация от търсачка и асистент за разговори, за да намерите отговори. Обичам начина, по който може да извлича информация от множество надеждни източници в интернет, за да отговаря на въпроси задълбочено и без халюцинации.

В сравнение с ChatGPT, който се фокусира върху генерирането на творчески отговори, Perplexity AI предоставя отговори, базирани на факти и изследвания, чиято точност можете да проверите с цитирани източници. Използвал съм го, за да отговоря на нишови въпроси, за които се нуждаех от проверени данни, и той не ме разочарова.

Най-добрите функции на Perplexity AI

Получавайте надеждни източници, цитирани с всеки отговор, за по-голяма прозрачност.

Достъп до точни данни за изследвания и отговори на нишови запитвания

Насладете се на лесен за използване интерфейс, който ви помага да намирате и декодирате отговорите по-бързо.

Ограничения на Perplexity AI

Ограничени в генерирането на творческо или разговорно съдържание в сравнение с други AI инструменти

Отговорите понякога могат да бъдат прекалено кратки за сложни запитвания.

Понякога пропуска по-нови данни, ако не са индексирани в изходната база.

Цени на Perplexity AI

Ценообразуването се основава на размера на токена и заявките.

Оценки и рецензии за Perplexity AI

G2: 4,6/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Perplexity AI

Успях да търся конкретни теми с източници. Вместо да предоставя произволна информация, Perplexity показва откъде е взета информацията, от нейния източник, и аз мога да проверя дали източникът е от надежден уебсайт. При търсене на съдържание за писане или търсене на определени теми за изследване, намирането на източници е почти важно и Perplexity го прави по-добре. Лесно се използва на компютър и мобилно устройство, а потребителският му интерфейс е много удобен. Perplexity може да се използва и да се разчита на него всеки ден за обширно търсене и писане.

Успях да търся конкретни теми с източници. Вместо да предоставя произволна информация, Perplexity показва откъде е взета информацията, от нейния източник, и аз мога да проверя дали източникът е от надежден уебсайт. При търсене на съдържание за писане или търсене на определени теми за изследване, намирането на източници е почти важно и Perplexity го прави по-добре. Лесно се използва на компютър и мобилно устройство, а потребителският му интерфейс е много удобен. Perplexity може да се използва и да се разчита на него всеки ден за обширно търсене и писане.

6. Jasper AI (Най-доброто за създаване на съдържание в голям мащаб)

чрез Jasper AI

Jasper е AI генератор на съдържание, създаден за маркетолози, създатели на съдържание и агенции, които се нуждаят от бързо създаване на големи количества съдържание. Намирам го за особено полезен за създаване на блог публикации, текстове за имейли, съдържание за социални медии и описания на продукти.

Той е по-добър в разбирането и адаптирането към тона на вашата марка от ChatGPT, като гарантира, че съдържанието остава в съответствие с посланията на вашата компания.

Най-добрите функции на Jasper AI

Възползвайте се от обширната библиотека с шаблони за бързо създаване на различни видове съдържание.

Използвайте множество опции за тон на гласа, за да персонализирате съобщенията на марката

Оптимизирайте съдържанието за търсачката Google, както и за търсачката Bing, без външни платформи.

Ограничения на Jasper AI

Може да генерира повтарящо се съдържание без ясни указания за въвеждане на данни.

Кривата на обучение за приспособяване към разширените функции на платформата може да бъде стръмна.

Някои потребители съобщават, че точността на съдържанието може да спадне, когато подсказките са общи.

Цени на Jasper AI

Създател: 39 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Pro: 59 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper AI

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jasper AI

Има толкова много AI инструменти, достъпни онлайн, и след като изпробвах няколко от платените AI инструменти, най-накрая се спрях на един, а именно Jasper. Качеството на генерираното съдържание, както и възможността за предоставяне на персонализирано съдържание, са основната причина за избора на тази платформа.

Има толкова много AI инструменти, достъпни онлайн, и след като изпробвах няколко от платените AI инструменти, най-накрая се спрях на един, а именно Jasper. Качеството на генерираното съдържание, както и възможността за предоставяне на персонализирано съдържание, са основната причина за избора на тази платформа.

7. Meta AI (Най-доброто за социална интеграция и визуална изкуствена интелигентност)

чрез Meta AI

Аз използвам Meta AI и тя е идеална за социална интеграция. Тя предлага творчески функции в платформите на Meta като WhatsApp, Facebook и Instagram. Тази безплатна алтернатива на ChatGPT ми помага да редактирам снимки, да разпознавам обекти в изображения и дори да генерирам умни надписи.

AI моделът ми позволява да редактирам снимки в чата или да получавам информация за изображенията безпроблемно. Интегрирането на приложенията на Meta означава, че всичко се чувства плавно, от ежедневните задачи до творческите занимания.

Най-добрите функции на Meta AI

Използвайте гласово взаимодействие за поддръжка без ръце чрез AR очила и мобилни устройства.

Интегрирайте с Meta платформи за възможности за генериране на изображения, задвижвани от изкуствен интелект, и интелигентни предложения.

Тагвайте @Meta AI в груповите чатове за динамични разговори.

Ограничения на Meta AI

Някои разширени функции за редактиране може да не работят както трябва при сложни изображения.

Налични са в ограничен брой езици и региони, което ограничава по-широкото им използване.

Цени на Meta AI

Налична е безплатна версия

Оценки и рецензии на Meta AI

Не са широко достъпни поради интеграцията им в платформите на Meta.

8. Chatsonic (най-доброто за гласов чат)

чрез Chatsonic

Chatsonic ми дава усещането, че разговарям с приятел, а не с машина. Това е една от безплатните алтернативи на ChatGPT, която предлага интеграция с различни платформи, което улеснява включването на AI чатботове във вашите проекти или приложения.

Като цяло, ако търсите AI инструмент, който съчетава разговори с възможности за гласови отговори, Chatsonic е добър избор.

Най-добрите функции на Chatsonic

Достъп до интернет в реално време за актуална информация и контекст

Персонализирайте подсказките, за да адаптирате разговорите според нуждите на потребителите.

Ограничения на Chatsonic

Функциите за глас може да изискват допълнителна настройка или интеграция.

Отговорите от AI чата понякога могат да се отклоняват от темата, ако подсказките не са достатъчно конкретни.

Цени на Chatsonic

Безплатен достъп

Оценки и рецензии за Chatsonic

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Writesonic (Най-доброто за копирайтинг, задвижвано от изкуствен интелект)

чрез Writesonic

Writesonic е специализиран в създаването на маркетингови текстове, реклами и дълги текстове с впечатляваща скорост и креативност. За разлика от ChatGPT, който се фокусира повече върху задачи, свързани с разговори, Writesonic генерира убедителни текстове, които стимулират ангажираността и конверсиите.

Това, което потребителите ценят най-много в Writesonic, е интуитивният му интерфейс и лесната му употреба.

Най-добрите функции на Writesonic

Използвайте шаблони за AI подсказки за различни видове копирайтинг

Създайте няколко варианта на изхода, за да изберете най-атрактивното съдържание.

Оптимизирайте съдържанието за търсачките с помощта на вградените SEO функции.

Ограничения на Writesonic

Понякога е необходимо редактиране за нюанси в езика и контекста.

Цената може да се увеличи бързо, ако надвишите лимитите за използване.

Цени на Writesonic

Безплатен достъп

Индивидуален : 16 $/месец, фактурира се ежегодно

Стандартен : 79 $/месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: Персонализирани цени за по-големи екипи

Оценки и рецензии за Writesonic

G2 : 4,7/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Writesonic

Writesonic се оказа полезен инструмент за бързо създаване на основа за публикацията ми в блога. Той спести време, като предостави структуриран план и подходящо съдържание. Въпреки това, резултатът все пак се нуждаеше от преглед и редактиране, за да се гарантира точността и да се добави по-личен подход към текста.

Writesonic се оказа полезен инструмент за бързо създаване на основа за публикацията ми в блога. Той спести време, като предостави структуриран план и подходящо съдържание. Въпреки това, резултатът все пак се нуждаеше от преглед и редактиране, за да се гарантира точността и да се добави по-личен подход към текста.

10. Semrush ContentShake AI (Най-доброто за SEO оптимизация на съдържание)

чрез Semrush ContentShake AI

Semrush ContentShake AI помага на маркетолозите и създателите на съдържание да оптимизират съдържанието си за търсачките, като същевременно генерират висококачествени статии. То позволява на екипите, работещи със съдържание, да анализират ефективността на ключовите думи и да генерират съдържание, пригодено за добро класиране.

Най-добрите функции на Semrush ContentShake AI

Интегрирайте с SEO инструментариума на Semrush за създаване на стратегии за съдържание, базирани на данни.

Създавайте бързо подробни резюмета и конспекти на съдържанието

Получавайте препоръки в реално време въз основа на ключови думи и информация за аудиторията.

Semrush ContentShake Ограничения на изкуствения интелект

По-ефективни за потребители, запознати с SEO и екосистемата на Semrush.

Някои функции може да изискват абонамент за по-широките услуги на Semrush.

Semrush ContentShake AI цени

Изисква абонамент за Semrush; цените започват от 60 долара на месец.

Semrush ContentShake AI оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

11. OpenAI Playground (най-доброто за експериментиране с AI модели)

чрез OpenAI Playground

OpenAI Playground ми позволява да взаимодействам с различни модели на OpenAI в удобна за ползване среда. Докато ChatGPT не позволява на потребителите да експериментират с подсказки, настройки и параметри, OpenAI Playground го позволява. Това го прави идеален инструмент за разработчици и изследователи, които искат да усъвършенстват своите AI взаимодействия.

Най-добрите функции на OpenAI Playground

Достъп до различни AI модели за различни приложения

Персонализирайте настройките, за да тествате как промените в параметрите на входните данни влияят върху отговорите на изкуствения интелект.

Експериментирайте лесно с подсказки чрез прост и интуитивен интерфейс.

Ограничения на OpenAI Playground

Изисква добро разбиране на концепциите за изкуствен интелект, за да се максимизира потенциалът му.

Някои разширени функции може да изискват технически познания за интегриране.

Цени на OpenAI Playground

Ценообразуване на базата на употребата за по-разширени функции и по-високи лимити

Оценки и рецензии на OpenAI Playground

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

12. Character. AI (Най-доброто за ролеви игри и интерактивни разговори)

Много ми хареса да използвам Character. AI, особено за ролеви сценарии и интерактивно разказване на истории. С безплатната опция на Character. AI мога да създавам уникални персонажи, които ми позволяват да се ангажирам в диалози, вариращи от закачливи шеги до дълбоки философски дискусии.

Това е чудесно за писатели, които търсят идеи, или за всеки, който иска да се отдаде на творчески разговори.

Character. AI най-добри функции

Създавайте и персонализирайте уникални герои за разговори

Участвайте в ролеви сценарии за потапящо разказване на истории

Можете да разчитате на постоянни подобрения в отговорите на героите, тъй като системата непрекъснато се учи от взаимодействията с потребителите.

Характер. Ограничения на изкуствения интелект

Някои герои може да имат ограничена дълбочина на личността, което се отразява на качеството на разговора.

Може да изисква по-голяма креативност от страна на потребителите, за да се инициират по-сложни диалози.

Character. AI ценообразуване

Наличен безплатен план

Премиум: 9,99 $ на месец на потребител

Характеристика. AI оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

13. Elicit (Най-доброто за проучвания и събиране на данни)

чрез Elicit

Elicit е изключително полезна алтернатива, ако използвате ChatGPT за изследвания и събиране на данни. Този инструмент е специално предназначен за академични лица и изследователи, като улеснява ефективното организиране и анализиране на информация.

Това, което най-много ценя в Elicit, е, че мога лесно да споделям своите проучвания с колеги.

Извлечете най-добрите функции

Организирайте литературни рецензии и изследователски данни с структурирани шаблони

Споделяйте шаблони и получавайте обратна връзка чрез разширени функции за сътрудничество.

Генерирайте въпроси въз основа на съществуващата литература за по-задълбочен анализ.

Извлечете ограниченията

Има крива на обучение за навигация в неговите разширени функционалности.

Попитайте за цените

Налична е безплатна версия

Плюс: 10 долара на месец

Предимства: 42 долара на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Получавайте оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

14. Surfer AI (Най-доброто за създаване на SEO съдържание)

чрез Surfer AI

Surfer AI помага за създаването на съдържание, оптимизирано за търсачките. Чрез интегрирането на проучване на ключови думи и оптимизация на страницата чрез инструмента, можете да пишете статии, които са не само информативни, но и SEO-приятелски. За разлика от ChatGPT, който се фокусира върху генерирането на съдържание без SEO прозрения, Surfer AI комбинира креативност с оптимизация, базирана на данни.

Способността на Surfer AI да усъвършенства работния процес по създаване на съдържание го прави изключителен инструмент. Това ми спестява време и подобрява шансовете статиите ми да се представят добре онлайн. Това е всеобхватно решение за тези, които искат едновременно качествено съдържание и SEO оптимизация.

Най-добрите функции на Surfer AI

Интегрирайте проучването на ключови думи и SEO анализите директно в създаването на съдържание

Оптимизирайте предложенията за съдържание въз основа на анализ на най-добре класираните конкуренти.

Създавайте структурирани конспекти за бързо създаване на SEO-оптимизирани статии

Ограничения на Surfer AI

Силно зависи от SEO тенденциите, които понякога може да не съответстват на целите за творческо съдържание.

Това може да бъде прекалено сложно за начинаещи, които са нови в SEO.

Цени на Surfer AI

179 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Surfer AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

15. HuggingChat (Най-доброто за AI проекти с отворен код)

чрез HuggingChat

HuggingChat прави работата по проекти с отворен код за изкуствен интелект истинско удоволствие. Разработен от Hugging Face, HuggingChat позволява на ентусиастите да използват обширната му библиотека от предварително обучени модели за изкуствен интелект, за да създават, тестват и внедряват приложения, базирани на изкуствен интелект.

Уникалното в HuggingChat е неговата гъвкавост – от генериране на текст до превод, той може да ви помогне да постигнете всичко, без да сте обвързани с една единствена платформа като ChatGPT.

Най-добрите функции на HuggingChat

Достъп до обширна библиотека с модели за изкуствен интелект с отворен код за различни приложения

Персонализирайте AI моделите, за да отговарят на конкретни нужди и проекти

Разчитайте на активна общност от разработчици за поддръжка и сътрудничество.

Ограничения на HuggingChat

Изисква известни технически познания, за да се използват пълноценно неговите възможности.

Ограничено до разработчици, запознати с отворени софтуерни рамки

Цени на HuggingChat

Налична е безплатна версия

Платени планове: Starter: 59 $/месец Pro: 249 $/месец Enterprise: Персонализирани цени за широкомащабно използване

Стартово ниво: 59 $/месец

Про: 249 $/месец

Предприятия: Персонализирани цени за широкомащабно използване

Цени за конкретни модели Малък: 100 000 заявки на месец (за всички модели) за 12,90 $/месец Среден: 1 милион заявки на месец (за всички модели) за 59 $/месец Голям: 5 милиона заявки на месец (за всички модели) за 249 $/месец

Малък: 100 000 заявки на месец (за всички модели) за 12,90 $ на месец.

Средно: 1 милион заявки на месец (за всички модели) за 59 долара на месец

Голям: 5 милиона заявки на месец (за всички модели) за 249 долара на месец

Стартово ниво: 59 $/месец

Про: 249 $/месец

Предприятия: Персонализирани цени за широкомащабно използване

Малък: 100 000 заявки на месец (за всички модели) за 12,90 $/месец

Средно: 1 милион заявки на месец (за всички модели) за 59 долара на месец

Голям: 5 милиона заявки на месец (за всички модели) за 249 долара на месец

Оценки и рецензии за HuggingChat

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

16. Socratic (Най-доброто за прогнозно инженерно управление)

чрез Socratic

Socratic е благодат за инженерните екипи, които искат да преминат от ръчно управление на проекти към прогнозно инженерно управление. Платформата се синхронизира с инструменти като GitHub, което позволява на екипите да получават информация в реално време за напредъка на проекта, като същевременно опростява работния им процес.

Socratic използва AI, за да предвижда графици и пречки в работния процес, като предоставя на екипите ясна представа за това, което предстои. Той предлага и персонализирани изгледи и отчети, съобразени с уникалните цели на екипа, което прави проследяването на резултатите много по-ефективно.

Най-добрите функции на Socratic

Получете ясна представа за графиците на проектите и разпределението на натоварването с прогнозиране с изкуствен интелект в реално време .

Преразпределяйте задачите ефективно и поддържайте балансирана ефективност на екипа с управление на натоварването .

Създайте персонализирани табла за проследяване на конкретни показатели, свързани с вашите проекти и ефективността на екипа, с персонализирани изгледи.

Ограничения на Socratic

Липсва интеграция с други инструменти за управление на проекти освен Jira и GitHub.

Настройването и конфигурирането на системата отнема много време в началото.

Ценообразуване на Socratic

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Socratic

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

17. Amazon CodeWhisperer (Най-доброто за AI-базирана помощ при кодиране)

чрез Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer усъвършенства процеса на кодиране като разработчик. Този AI-базиран инструмент предлага интелигентни предложения за код в разговорна форма, за да ви помогне да пишете, отстранявате грешки и оптимизирате кода по-бързо от всякога.

Най-добрите функции на Amazon CodeWhisperer

Интегрирайте предложенията за AI код директно в популярните интегрирани среди за разработка (IDE).

Създавайте приложения, оптимизирани за AWS услуги и готови за работа в облака

Получете поддръжка за множество програмни езици за гъвкавост в различни проекти.

Ограничения на Amazon CodeWhisperer

Ограничено до разработчици, работещи в екосистемата на AWS.

Може да генерира по-малко от оптимален код, особено в случаи на напреднало използване.

Цени на Amazon CodeWhisperer

Безплатна версия на разположение за индивидуални потребители на AWS

Платени планове, достъпни за използване на корпоративно ниво

Оценки и рецензии за Amazon CodeWhisperer

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

18. YouChat AI (Най-доброто за лична помощ и сърфиране в интернет)

чрез YouChat AI

YouChat AI е отличен избор за лична помощ, базирана на изкуствен интелект, и бързо сърфиране в интернет. Той е проектиран да дава отговори в реално време на въпроси от обща култура. Намирам го за полезен при търсене на актуална информация, особено по теми, които са чувствителни към времето. Независимо дали трябва да потърся скорошно събитие, да получа предложения за лични задачи или да обобщя дълги статии, YouChat улеснява всичко това.

Едно от нещата, които най-много харесвам в YouChat AI, е как предоставя кратки отговори, без да ме затрупва с ненужни подробности.

Най-добрите функции на YouChat AI

Получавайте резултати от сърфиране в интернет в реално време за точни и актуални отговори.

Интегрирайте подходящи източници и цитати в отговорите си

Ограничения на YouChat AI

Сърфирането в интернет може да забави времето за отговор в сравнение с други AI модели.

Понякога липсва дълбочина или креативност за сложни, нюансирани дискусии.

Цени на YouChat AI

Налична е безплатна версия

Pro: 15 $/месец, фактурира се ежегодно

Екип: 25 $/месец, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за YouChat AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

19. Undetectable. ai (Най-доброто за създаване на съдържание, наподобяващо човешкото)

Когато имах нужда да създам висококачествено съдържание, което да изглежда естествено и автентично, Undetectable.ai промени изцяло нещата. Тази алтернатива на ChatGPT се отличава с производството на увлекателни, човекоподобни текстове, идеални за есета, блог публикации или всяко съдържание, което изисква личен подход.

Неоткриваеми. Разширените функции на ai дават приоритет на безпроблемно и професионално писане, което го прави отлично средство за студенти, писатели и маркетинг специалисти, които искат да подобрят работата си.

Неоткриваеми. Най-добрите функции на ai

Генерирайте текст, подобен на човешкия, който ангажира аудиторията ви

Персонализирайте стила на писане за различни тонове и сложности

Получавайте незабавна обратна връзка за четимостта и автентичността на съдържанието

Неоткриваеми. Ограничения на AI

Ограничени възможности за творческо писане в сравнение с други AI инструменти

Съдържанието все още може да бъде открито от най-модерните системи за откриване на изкуствен интелект.

Неоткриваемо. Цени на ai

Налична е безплатна версия

Платено: 5,00 $/месец, фактурира се ежегодно

Неоткриваеми. ai оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Undetectable. ai

Улесни ми работата при идентифицирането на съдържание, генерирано от изкуствен интелект. То търси почти всички вероятности за откриване на изкуствен интелект, чрез които всеки може да генерира съдържанието според нуждите си, вместо да го пише от нулата, което отнема време.

Улесни ми работата при идентифицирането на съдържание, генерирано от изкуствен интелект. То търси почти всички вероятности за откриване на изкуствен интелект, чрез които всеки може да генерира съдържанието според нуждите си, вместо да го пише от нулата, което отнема време.

20. GitHub Copilot (Най-доброто за поддръжка на софтуерно кодиране)

чрез GitHub Copilot

GitHub Copilot, съвместен проект на GitHub и OpenAI, помага на разработчиците, като им предоставя предложения за код в реално време, докато пишат. Нашият екип го намира за особено полезен при работа по сложни проекти за разработка на софтуер, тъй като може автоматично да генерира цели редове или блокове код въз основа на контекста, което ни помага да пишем по-чист и по-ефективен код.

Този AI модел може да разпознава модели в структурата на кода ви, за да предложи решения, да преструктурира кода ви и дори да предоставя коментари, което спестява време и намалява грешките. Когато сте затруднени с повтарящи се задачи, като преименуване на методи или внедряване на подобна логика на няколко места, Copilot се включва с точни предложения.

Най-добрите функции на GitHub Copilot

Получавайте информация в реално време за състоянието на завършване на кода за различни програмни езици и рамки.

Поддържайте последователност между проектите с персонализирани бази от знания от хранилищата на GitHub.

Възползвайте се от контекстуални предложения, базирани на съществуващата структура и модели на кода, което го прави адаптивен към вашия стил на разработка.

Интегрирайте го с IDE, GitHub Mobile и CLI за гъвкаво разработване.

Ограничения на GitHub Copilot

Понякога предлага код, който не отговаря на нуждите на проекта, което изисква ръчна намеса.

Въвежда уязвимости в сигурността, ако не бъде внимателно прегледана, особено в чувствителни или патентовани проекти.

Цени на GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 долара на месец на потребител

Copilot Business : 19 $/месец на потребител

Copilot Enterprise: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за GitHub Copilot

Github copilot е един от най-добрите помощници в моята кариера като програмист. Той генерира код въз основа на вашия стил на програмиране. Copilot ми помогна да спестя много време, тъй като генерира повтарящ се код. С едно натискане на табулатора мога да завърша целия си код. Функцията „fix with copilot” също ми помогна много, тъй като не се налага да търся решение в интернет. Освен това е лесно да се интегрира в Visual Studio Code.

Github copilot е един от най-добрите помощници в моята кариера като програмист. Той генерира код въз основа на вашия стил на програмиране. Copilot ми помогна да спестя много време, тъй като генерира повтарящ се код. С едно натискане на табулатора мога да завърша целия си код. Функцията „fix with copilot” също ми помогна много, тъй като не се налага да търся решение в интернет. Освен това е лесно да се интегрира в Visual Studio Code.

Въведете изкуствения интелект в работното си пространство с ClickUp Brain

Тъй като изкуственият интелект продължава да се развива, винаги е добра идея да проучите алтернативи на ChatGPT, които може да отговарят по-добре на вашите нужди. Ние събрахме някои чудесни опции въз основа на качеството на отговорите, възможностите за персонализиране, цените и други. Повечето от тях обаче са самостоятелни инструменти, които изискват да промените работния си процес, за да внедрите възможностите на изкуствения интелект в проектите си.

Сред тези опции ClickUp се откроява като всеобхватно средство за управление на работата, което не нарушава съществуващия начин на работа, а го подобрява с несравнимата интелигентност на ClickUp Brain. Ако се нуждаете от мощна платформа, която прави всичко – от автоматизация на задачите до управление на документи и проследяване на проекти, силно препоръчвам да опитате ClickUp.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp тук!