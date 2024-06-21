Примери за използване на ChatGPT в бизнеса (с примерни подсказки и предложения за употреба)

Изкуственият интелект (AI) има потенциал да революционизира индустриите, но как да интегрирате ефективно тези усъвършенствани инструменти?

Въпреки първоначалния ентусиазъм около AI, повечето хора, включително много професионалисти и лица, вземащи решения, все още имат повърхностно разбиране за AI.

Няколко фактора допринасят за тази празнина. Един от тях е сложността на AI, с сложни концепции като невронни мрежи и дълбоко обучение, които изискват значително време и усилия, за да бъдат усвоени.

Освен това, подвеждащите изображения в филми, телевизионни предавания и новини често преувеличават възможностите на AI, създавайки погрешни представи. Също така, липсват достъпни, висококачествени образователни ресурси, които да преодолеят разликата между основното познание и дълбокото техническо разбиране.

Почти всеки, който има достъп до интернет, може да използва този AI инструмент, но не всеки знае как да го използва ефективно. Това често означава, че хората не извличат максимална полза от AI технологиите.

Макар ChatGPT да не може директно да автоматизира вашите изследователски и оперативни процеси, той може да подобри производителността. Можете да използвате ChatGPT, за да бързо:

Обобщете по-големите теми

Създайте брифинги за вашия маркетинг екип

Редактиране, документиране или писане на код

Генериране на съдържание

Измислете бизнес стратегии

Преведи текста на други езици

Отговаряне на запитвания на клиенти

Сканирайте няколко уеб статии за консолидиран резултат

Освен това, приложенията на ChatGPT могат да бъдат полезни в медицината, игрите, анализа на данни, планирането на събития, електронната търговия, личните финанси, писането на сценарии, преводаческите услуги, обслужването на клиенти и др.

Ще ви покажем 14 примера за употреба на ChatGPT, заедно с историята на този AI инструмент и някои насоки за неговото използване. 🤖

Определение и история на ChatGPT

Разработен от OpenAI, ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) беше представен за първи път през 2018 г. Първоначалният му модел използваше рамката на дълбокото обучение (DL), за да разбира и генерира текст по естествен начин, както правят хората, наричано още обработка на естествен език (NLP).

През 2019 г. GPT-2 беше пуснат на пазара със значително по-голям набор от данни и усъвършенствани методики за обучение. В резултат на това ботът започна да генерира кохерентен и контекстуално уместен текст.

През 2020 г. OpenAI представи GPT-3, по-нататъшно разширение на своите възможности за обработка на естествен език и генериране на информация. Но едва с пускането на GPT-4 през 2022 г. ChatGPT наистина привлече вниманието на обществеността.

През годините този AI текстов генератор е проектиран да участва в разговорни взаимодействия, базирани на последните постижения.

В резултат на това отговорите на бота вече много наподобяват човешкия обмен и предоставят практическа помощ при различни ежедневни задачи. Непрекъснатото усъвършенстване ви позволява да решавате въпроси, свързани с няколко индустрии и в няколко формата на съдържание.

Независимо дали става дума за създаване на таблици, писане на научни статии, изготвяне на правни документи, създаване на бюлетини, разработване на документи за планиране или провеждане на изследвания, ChatGPT е придобил значителна популярност сред професионалистите в различни области.

Как работи ChatGPT

Ето някои подробности за това как ChatGPT използва подсказки, за да генерира динамичен текст.

Използване на големи езикови модели (LLM)

AI инструментът е обучен на базата на огромно количество данни от интернет. Чрез учене на статистическите взаимоотношения между думите в милиони изречения, моделът може да генерира фрази и параграфи въз основа на вашия текстов низ, известен още като подсказка.

Функционалността му, особено паметта и способността за обработка на данни, е подобна на тази на човешкия мозък.

Генеративен изкуствен интелект

ChatGPT е отличен пример за генеративна изкуствена интелигентност. Инструментът обработва въведения от вас текст и генерира ново съдържание въз основа на моделите и информацията, научени по време на обучението.

Когато ChatGPT получи подсказка или въпрос, той достъпва своите тренировъчни данни, за да отговори творчески, по човешки и в искания стил на комуникация.

Адаптивно обучение

ChatGPT се отличава с интерактивната си способност за учене в сравнение с други AI модели.

Всяко взаимодействие с вас позволява на бота да усъвършенства разбирането си за вашия запитване и да подобри резултатите си. Този адаптивен подход към ученето помага на AI модела да отговаря по-добре на вашите нужди с течение на времето.

14 примера за използване на ChatGPT в седем функции

Можете да използвате ChatGPT за всичко – от математика, кодиране, редактиране, генериране на идеи за кампании, създаване на доклади и др.

Ето 15 примера за използване на ChatGPT за различни функции на работното място:

ChatGPT в управлението на човешките ресурси (HR)

Пример за употреба 1: Назначаване на нови служители

Интегрирането на ChatGPT в процеса на въвеждане на нови служители променя начина, по който запознавате новите служители с културата и процесите в компанията. Можете да автоматизирате предоставянето на персонализирани материали за въвеждане, като модули за обучение, специфични за дадена длъжност.

Способността му да създава административни документи с пълна персонализация за секунди може да намали разходите ви за човешки ресурси.

Това ниво на персонализация подобрява опита при назначаването на нови служители и позволява на вашия HR екип да се фокусира върху по-ценни взаимодействия, като преговори за заплати и повишения.

🤖 Подсказка: „Създайте изчерпателен наръчник за новопостъпилите служители в моята софтуерна компания. Включете основните политики и представяне на екипа. Поддържайте професионален тон.“

Резултат:

Пример за употреба 2: Насоки за разрешаване на конфликти

ChatGPT може да ви помогне в управлението на конфликти на работното място, като ви предостави насоки и етикет за комуникация, базирани на най-добрите практики.

Той може да предложи подходи за медиация и да даде съвети, съобразени с конкретния случай, за справяне с деликатни ситуации. Опитайте да комбинирате тези подсказки с безплатни шаблони за човешки ресурси, за да оборудвате екипа си с инструменти за автоматизация.

🤖 Подсказка: „Създайте стъпка по стъпка ръководство за посредничество при конфликт между двама членове на екипа относно отговорностите по проекта.”

Резултат:

ChatGPT в маркетинга

Пример за употреба 3: Създаване на съдържание

Огромните тренировъчни данни на ChatGPT ви позволяват да използвате инструмента като съавтор. Можете да генерирате висококачествено черново съдържание, което отговаря на предоставените от вас указания.

От писането на интересни блог публикации с уловки до създаването на публикации в социалните медии, календари и стратегии, можете да създавате различни стилове на творческо съдържание за вашата целева аудитория.

Ботът анализира и съществуващото съдържание, за да препоръча подходящи ключови думи и мета описания за SEO и оптимизиране на ангажираността на аудиторията. Това важи за бюлетини, брошури, есета, имейли и маркетингови материали. Още по-добре, можете да поискате от бота да оптимизира съдържанието ви за максимален дигитален обхват.

🤖 Задание: „Създайте календар с блогове за устойчиво развитие за хора на възраст над 40 години. Оптимизирайте заглавията и ми дайте кратко описание на съдържанието за всяка тема.“

Резултат:

Пример за употреба 4: Разработване на стратегия за брандиране

Този AI инструмент може да помогне за създаването на стратегии за брандиране чрез мозъчна атака за идеи за послания на марката, тон на гласа и визуални сигнали.

Можете да създадете съгласувани идентичности на марката във всички цифрови платформи, като споделяте референции и търсите помощ.

ChatGPT може да ви помогне и да създадете изчерпателно ръководство за стила на брандиране, което отразява ценностите на вашата марка и резонира с вашата целева аудитория, като насърчава запомнянето на марката.

🤖 Подсказка: „Разработете ръководство за стратегия за брандиране на нова екологична линия облекла, насочена към възрастовата група 17-28 години. Фокусирайте се върху ключови стилове на съобщения и техники за ангажиране на аудиторията.“

Резултат:

ChatGPT в инженерството

Пример за употреба 5: Помощ при отстраняване на грешки в кода

Можете да оптимизирате процеса на отстраняване на грешки в софтуерни проекти, като идентифицирате проблемни модели на код и поискате потенциални корекции.

Чрез интерпретиране на вашите регистри за грешки в реално време, ChatGPT ви помага да спестите време при отстраняването на проблеми.

Ботът е обучен да създава документация за кода въз основа на разпознатите поправки и възможни случаи на употреба. Това, което иначе би отнело седмици, сега може да бъде създадено за минути.

🤖 Подсказка: „Поставете кода тук – Можете ли да оцените този блок код и да обясните защо получавам грешки? Създайте също така доклад с документация за кода за този запитване. ”

Резултат:

Пример за употреба 6: Създаване на техническа документация

Можете да използвате ChatGPT, за да автоматизирате създаването на техническа документация за вашите софтуерни проекти, което ще повлияе на части от вашата инженерна ефективност.

AI инструментът може да създава ясни, кратки и точни наръчници, ръководства за настройка и спецификации на продукти. Това може да спести време и да гарантира съгласуваност между документите. Той може да бъде пренасочен и към помощна документация за екипите за поддръжка на клиенти.

🤖 Подсказка: „Създайте изчерпателно ръководство за употреба на нашия нов софтуерен инструмент, включващо инсталиране, функции, стъпки за отстраняване на проблеми и други relevante раздели.“

Резултат:

ChatGPT във финансите

Пример за употреба 7: Инвестиционен анализ

ChatGPT подпомага финансови анализатори като вас, като предлага информация за инвестиционни проучвания и пазарни изследвания.

Възможността на инструмента да обработва големи масиви от данни и да подчертава тенденциите в печалбите и загубите през различни периоди от време се използва широко във финансовата сфера.

Използвайте ChatGPT, за да предвидите движенията на пазара и да разберете минали и съществуващи инвестиционни възможности.

🤖 Задание: „Анализирайте настоящите тенденции на пазара на възобновяема енергия и определете най-добрите възможности за инвестиции за следващото тримесечие.“

Резултат:

Пример за употреба 8: Управление на риска

Използването на ChatGPT за идентифициране на финансови рискове и предлагане на стратегии за тяхното намаляване спестява време при проучванията ви в областта на риск мениджмънта.

Той може да анализира финансови отчети, пазарни условия и промени в регулаторната среда, за да предостави цялостна оценка на риска. Можете също да поискате от ChatGPT да направи оценка на риска за взаимни фондове, облигации, индивидуални акции и различни инструменти.

🤖 Задание: „Оценете финансовите рискове от навлизането на азиатския пазар в настоящата икономическа обстановка и предложете стратегии за намаляване на риска.“

Резултат:

ChatGPT в писането

Пример за употреба 9: Помощ при научни изследвания

Писателите могат да използват ChatGPT като помощник в проучванията си. Вместо да преглеждате множество уеб страници, за да намерите подходяща информация, можете да получите обобщен отговор от ChatGPT. Този отговор се получава чрез сканиране на множество източници като научни статии, блогове, доклади и др.

Освен това можете да поискате резюмета, скелети на съдържание, доказателства в подкрепа на вашето съдържание и др.

🤖 Подсказка: „Представете обобщение на последните проучвания относно влиянието на дистанционната работа върху производителността на служителите.“

Резултат:

Пример за употреба 10: Разработване на творчески истории

ChatGPT е ценен инструмент за генериране на идеи за творчески истории и разработване на сюжетни линии. Опитайте да подскажете на инструмента наративни елементи и творчески насоки, за които иначе биха били необходими няколко дни, за да бъдат измислени и документирани.

Експериментирайте с ChatGPT, като го помолите да разшири информация за героите, черпейки вдъхновение от любимите ви телевизионни сериали и филмови сценарии.

🤖 Подсказка: „Създайте сюжетна схема за мистериозен научнофантастичен роман, чието действие се развива в Майорка през 50-те години на миналия век.“

Резултат:

ChatGPT в управлението на проекти

Пример за употреба 11: Оптимизиране на разпределението на ресурсите

ChatGPT е надежден инструмент за регулиране и оптимизиране на разпределението на ресурсите по проекти. Просто въведете изискванията на проекта, сроковете, капацитета на членовете на екипа и други показатели, свързани с ресурсите.

Резултатът ще предложи стъпки и техники за ефективно разпределяне на ресурсите, за да се завърши проектът навреме и в рамките на бюджета.

🤖 Задание: „Предложете оптимален план за разпределение на ресурсите за тримесечен проект за разработка на софтуер с екип от пет члена и бюджет от 40 000 долара.“

Резултат:

Пример за употреба 12: Планиране на мерки за смекчаване на последиците

Ранното идентифициране и анализ на потенциалните рискове по проекта могат значително да подобрят точността и ефективността на управлението на проекта през целия му жизнен цикъл.

ChatGPT има достъп до исторически данни и проектни доклади, за да предскаже риска от превишаване на бюджета, забавяне на графика и недостиг на ресурси.

🤖 Подсказка: „Анализирайте рисковите фактори за предстоящото ми международно пускане на продукт и предложете практически стратегии за намаляване на риска въз основа на подобни проекти от миналото. ”

Резултат:

ChatGPT в управлението на продукти

Пример за употреба 13: Събиране на обратна връзка за функции

ChatGPT може да извършва мащабни оценки на обратната връзка и да събира обратна връзка от клиенти за различни характеристики на продуктите. След това може да категоризира тази обратна връзка по теми и да представи иновативни идеи за подобрения.

От количествено измерване на нивата на удовлетвореност на клиентите до откриване на възможности за иновации и по-добра използваемост, можете да дадете приоритет на актуализациите на функциите и новите разработки.

🤖 Подсказка: „Съберете и анализирайте обратната връзка от клиентите относно потребителския интерфейс на мобилното ни приложение, за да идентифицирате области за подобрение.“

Резултат:

Пример за употреба 14: Анализ на конкурентите

Извършете анализ на конкурентите, като накарате ChatGPT да събере и синтезира информация за продуктите и пазарните стратегии на конкурентите.

Този анализ ви помага да разберете пазарното позициониране на вашия продукт и да предвидите възможни пречки. Той ви позволява да се подготвите предварително за по-ниски продажби или подобрения на продуктите на конкурентите.

🤖 Задание: „Направете анализ на конкурентите на смартфоните от среден клас, пуснати на пазара през последната година, като обърнете специално внимание на техните функции и ценови стратегии. ”

Резултат:

Предпазливо използване и насоки за ChatGPT

Нека разгледаме някои съображения и насоки за хората, които използват ChatGPT:

Етични съображения при използването на ChatGPT

Ето някои етични съображения, които трябва да имате предвид, когато използвате ChatGPT:

Прозрачност: Бъдете прозрачни с клиентите и заинтересованите страни относно използването на AI във вашите процеси, особено в взаимодействията с клиенти, където ChatGPT може да генерира вашите отговори.

Отчетност: Установете ясни линии на отчетност за решенията, взети с помощта на AI. Трябва да се уверите, че има механизми за човешки надзор и намеса, когато е необходимо.

Намаляване на пристрастията: Работете активно за идентифициране и намаляване на пристрастията в отговорите на AI. Необходимо е да проверявате и актуализирате вашите тренировъчни данни, за да намалявате пристрастията редовно.

Точност: Наблюдавайте и проверявайте точността на информацията, предлагана от ChatGPT, особено в области с висок риск като здравеопазването или финансовото консултиране.

Насоки за бизнеса, използващ ChatGPT

Ето някои насоки, ако сте собственик на бизнес и използвате ChatGPT:

Обучение на потребителите: Обучете екипа си подробно как да взаимодейства и управлява AI бота. Не забравяйте да ги научите да разбират неговите ограничения и нюансите при интерпретирането на резултатите му.

Механизъм за обратна връзка: Внедрете надеждна система за обратна връзка, чрез която вашият екип да може да докладва неточности, проблеми или етични опасения във връзка с отговорите на ChatGPT.

Непрекъснато наблюдение: Редовно преглеждайте и оценявайте резултатите от работата на ChatGPT, включително релевантността на качеството на отговорите.

Определяне на целта: Изчистете всякакви съмнения относно ролята и целите на използването на ChatGPT във вашия бизнес.

Алтернативи на ChatGPT в областта на AI

Докато IBM Watson Assistant има многоезични възможности и е насочен към предприятията, Microsoft Azure’s Bot Service предлага многоканално внедряване и интеграция с услугите на Azure.

По същия начин, отворената платформа на Rasa и акцентът на Google Dialogflow върху NLP са чудесни инструменти като алтернативи на ChatGPT.

Ние също сравнихме ChatGPT и Google Gemini и открихме уникални предимства и в двете.

ClickUp Brain е друга отлична опция. Той предлага същите функции като ChatGPT и е чудесно допълнение към ClickUp, инструмент за цялостно управление на проекти с широки възможности за автоматизация.

Този AI асистент се интегрира директно в платформата за управление на проекти на ClickUp, като помага за генериране на съдържание, анализ на данни и управление на задачи, работни потоци и комуникации в рамките на една унифицирана екосистема.

ClickUp Brain може също да автоматизира рутинните задачи по управление на проекти, като актуализиране на статуса на задачите и уведомяване на членовете на екипа за промени в крайните срокове и нови клиентски изисквания.

Погрижете се за всички повтарящи се задачи, докато се концентрирате върху важните неща с ClickUp Brain.

Ето някои допълнителни функции на ClickUp Brain, които опростяват вашите бизнес операции:

Създаване на съдържание, специфично за дадена роля

Пишете и редактирайте с ClickUp AI

Задавайте въпроси, свързани с проекта

Генериране на персонализирани актуализации за екипа

Създаване и възлагане на задачи

Отговор на коментари към задачата

Транскрибиране на гласови клипове

Превеждайте и локализирайте

Прочетете още: Сравнение между ChatGPT и ClickUp

Въведете AI като ваш асистент за продуктивност

Интегрирането на AI инструмент като ChatGPT в ежедневните операции и задачи на вашия бизнес ще спести време и ресурси. Предоставените от нас подсказки ще подобрят вашата продуктивност и ще ви помогнат да постигнете по-добри резултати по-бързо.

Въпреки че хакове на ChatGPT могат да подобрят резултатите ви, ви препоръчваме да експериментирате с подхода си към задаването на въпроси. Не се колебайте да задавате последващи въпроси на AI инструмента, за да разширите знанията му, свързани с основния ви въпрос.

За да получите разнообразни резултати, общувайте с AI инструмента и му предоставяйте подходяща информация. Обучението на ChatGPT е подобно на обучението на човешкия мозък, но с възможност за запаметяване без грешки.

Шаблоните за AI подсказки на ClickUp са интегрирани в интерфейса за управление на проекти, което прави изключително лесно за вашия екип да ги използва, когато е необходимо. С ClickUp Brain имате достъп до над 100 подсказки, базирани на роли, за да намалите натовареността и да ускорите работните си процеси. Освен това, с софтуер за управление на работата „всичко в едно“ като ClickUp, разполагате с едно единствено решение за вашите нужди от документация, управление на задачи и производителност. Регистрирайте се в ClickUp още днес.