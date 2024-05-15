Статистики за ChatGPT, които разкриват еволюцията на технологичното чудо

ChatGPT е име, което завладя цифровия свят.

От технологични ентусиасти до случайни интернет потребители, всички са очаровани от тази леснодостъпна и хипнотизираща технология, която имитира човешките реакции. Човешкото взаимодействие обаче е само едно от многото постижения, които можете да постигнете с помощта на ChatGPT.

С времето започнаха да се появяват няколко хакове на ChatGPT, които дават представа за възможностите на ChatGPT. Тези перспективи допълнително засилиха интереса на всички, тъй като ChatGPT продължи да променя различни индустрии.

Тази статия разглежда забележителни статистически данни за ChatGPT, за да покаже как той се е превърнал от обикновен алгоритъм за изкуствен интелект в трансформираща сила.

Какво е ChatGPT?

Начален екран на ChatGPT

ChatGPT е усъвършенстван модел на изкуствен интелект (AI), който генерира текст, като използва технологии като обработка на естествен език (NLP), дълбоко обучение (DL) и машинно обучение (ML).

Тази генеративна AI технология използва огромни набори от данни за обучение по различни теми, за да предлага контекстуални, релевантни и човекоподобни реакции на подсказки.

Като такъв, той може да изпълнява различни функции – да отговаря на въпроси, да пише творчески, да води разговори, да извършва изчисления или други задачи, свързани с езика.

Кой е собственикът на ChatGPT?

Лого на OpenAI чрез Open AI

ChatGPT е разработен от брилянтните умове в OpenAI. Open AI е изследователска лаборатория, посветена на развитието на изкуствения интелект в полза на човечеството. Тя е създадена като нестопанска организация през 2015 г. от Сам Алтман, Илон Мъск, Иля Суцкевер, Грег Брокман и други технократи. През 2019 г. обаче организацията е преструктурирана като компания с ограничена печалба (LP).

Как работи ChatGPT?

ChatGPT използва големи езикови модели, за да разбира и генерира текст, подобен на човешкия. Той придобива тази способност от големи обеми тренировъчни данни, съдържащи разнообразни текстови източници, които използва, за да научи контекста, моделите и езиковите нюанси.

С тази информация ChatGPT приема подсказка или входни данни, за да генерира кохерентен и контекстуално уместен текст. Целият процес включва анализиране на входните данни, предсказване на намерението или последователността на думите и генериране на подходящ отговор.

И това не е всичко; ChatGPT използва итеративно обучение, за да подобри качеството на отговорите в различни сценарии.

Разбира се, това е само началото.

В нашия подробен блог пост обясняваме как работи ChatGPT.

Еволюцията на ChatGPT през поколенията

ChatGPT беше пуснат на пазара през ноември 2020 г.

Въпреки това, основният му модел – Generative Pre-trained Transformer (GPT) – претърпя няколко модификации преди и след 2020 г. За да разберете това, ето един поглед върху еволюцията на GPT моделите през поколенията:

Поколение Модел ChatGPT Параметри на данните за обучение Описание 1-во GPT 1 117 милиона Пуснато на пазара през 2018 г., първото поколение GPT демонстрира ефективността на големите езикови модели при генерирането на човекоподобен текст. 2-ри GPT 2 1. 5 милиарда Второто поколение, пуснато на пазара през 2019 г., показа забележителни постижения в областта на генеративната изкуствена интелигентност. С по-високи параметри и усъвършенствани алгоритми, то предостави убедителен текст, генериран от изкуствена интелигентност, сравним с този на човешки писатели. 3-ти GPT 3 175 милиарда GPT 3 бележи монументален скок в мащаба и производителността на генеративната изкуствена интелигентност. С 175 милиарда параметри, това е най-големият езиков модел, създаван досега. GPT 3 може да улавя контекста, да генерира кохерентни реакции и да изпълнява езикови функции като обобщаване, превод и отговаряне на въпроси. 4-ти GPT 4 1 трилион GPT 4 е най-новата версия, пусната на пазара през март 2023 г. Тя е и най-големият и най-богат на функции модел GPT, с цена 20 долара на потребител на месец. GPT 4 е по-креативен и надежден и може да се справя с нюансирани указания от потребителите. Той се предлага и с Vision, което позволява на GPT 4 да обработва визуални входни данни.

Редовните потребители на ChatGPT може да забележат, че сме пропуснали GPT 3. 5 в нашия списък. Това е така, защото GPT 3. 5 е малко по-усъвършенствана подкласа на GPT 3. Въпреки това, GPT 3. 5 се различава от GPT 3 и е по-усъвършенствана от предишната версия. Тя идва с впечатляващи актуализации и подобрения по отношение на производителността, етичните съображения и усилващото обучение от човешките предпочитания (RLHF).

Статистиките за ChatGPT дават представа за неговия блестящ възход

Според актуализация на Sam Altman, ChatGPT привлече един милион потребители само за 5 дни. За сравнение, Instagram отне 2,5 месеца, за да достигне 1 милион потребители, а Spotify постигна това за 5 месеца. Той дори успя да достигне 100 милиона потребители по-бързо от TikTok – а всички знаем за бързия растеж на TikTok!

Възходът на ChatGPT е бил метеоритен.

За да илюстрираме тази точка, ние проследяваме това пътуване с факти и цифри, разпръснати по различни параметри.

Топ статистики за ChatGPT

Нека започнем с някои ключови статистически данни за ChatGPT, за да освежим основните познания за ChatGPT.

Потребители и употреба на ChatGPT

Нека анализираме ChatGPT, използвайки параметри като броя на потребителите, които използват платформата, демографските данни на потребителите и други подробности.

ChatGPT е достъпен в 188 държави

Най-висок процент потребители на ChatGPT има в САЩ (16,49%), Индия (7,42%), Филипините (3,6%), Колумбия (3,47%) и Канада (3,11%).

Уеб трафик на ChatGPT по държави чрез SimilarWeb

Демографски данни за аудиторията на ChatGPT чрез SimilarWeb

Трафик на ChatGPT

Въпреки че трафикът в ChatGPT има своите възходи и падения, като цяло се наблюдава възходяща тенденция. Ето един поглед върху статистиките на ChatGPT, свързани с трафика:

Уебсайтът ChatGPT е привлякъл 1,6 милиарда посещения на настолни и мобилни устройства през февруари 2024 г., което е увеличение с 1,05% в сравнение с януари 2024 г.

Популярните ключови думи за търсене включват ChatGPT ( 50 милиона ), ChatGPT (34,3 милиона) и ChatGPT login (1 милион), което показва присъствието на марката.

Търсене на ключови думи за ChatGPT чрез SimilarWeb

Трафик и ангажираност на ChatGPT чрез SimilarWeb

Освен директния трафик, най-големите фактори, допринасящи за трафика на ChatGPT, са органичният трафик (13,21%) от търсачки, социалните медии (0,52%) и препратките (0,35%).

YouTube (65,3%) , Facebook (7,84%) и WhatsApp (6,25%) са трите най-големи източника на трафик в социалните медии за ChatGPT.

Приложение ChatGPT

Макар че пускането на приложението ChatGPT беше неочаквано, то беше поредният ураган, който развълнува потребителите на ChatGPT. Ето някои статистически данни за приложението ChatGPT:

Приложението ChatGPT е достъпно безплатно за устройства с Android и iOS.

Приложението приема входни данни под формата на текст, изображения и глас.

Приложение ChatGPT за Android чрез Google Play

Приходи от ChatGPT

ChatGPT безспорно се радва на огромна популярност. Но превръща ли се този интерес в приходи за OpenAI? Печеливша ли е OpenAI? Ето някои статистически данни за ChatGPT, които ще отговорят на вашите въпроси:

Статистика за ChatGPT 4

Тъй като ChatGPT 4 е премиум версия на AI инструмента, той се представя като 10 пъти по-добър по отношение на креативност, логика, надеждност и точност. Той работи и на най-новия GPT модел, GPT 4. Ето един обзор на ChatGPT 4:

Докато безплатната версия работи с GPT 3. 5, ChatGPT Plus идва с GPT 4, DALL-E, браузър и други. Цената е 20 долара на месец за потребител.

GPT 4 може да обработва до 25 000 думи , което е 8 пъти повече от оригиналния модел ChatGPT.

GPT 4 се предлага в три варианта – 8K версия, 32K версия и 128K версия (Turbo), което показва дължината на контекста в токени.

Като мултимодален модел, той приема текстови и изобразителни входни данни и генерира текстови изходни данни на 26 езика

Той показва 82% по-ниска и 29% по-висока тенденция да отговаря на забранени съдържания и заявки за чувствително съдържание, съответно.

Подпис под изображението: Еволюция на отговорите на GPT 4 чрез Open AI

Това изстреля производителността на GPT 3. 5 от 90-ия процентил до 10-ия процентил в някои от най-трудните изпити като Bar, LSAT, SAT, GRE и други.

GPT 4 Turbo е обучен с данни от април 2023 г. и може да генерира подробни отговори с обем до 300 страници текст в отговор на едно-единствено запитване. В момента обаче той е достъпен само за разработчици.

Предложението на ChatGPT за лично и професионално ползване

Ускореното нарастване на броя на потребителите на ChatGPT показва, че AI инструментът има значителна стойност. Видяхме как потребителите на ChatGPT го използват предимно за учене, работа и забавление. За да разширим тази тема, събрахме някои често срещани примери за използване на ChatGPT в личен и професионален контекст:

Цифрова помощ : Виртуалните асистенти с изкуствен интелект помагат при задачи като настройване на напомняния, планиране на срещи, управление на списъци със задачи, отговаряне на въпроси и правене на резервации.

Създаване на съдържание : Като генеративен AI инструмент, създаването на съдържание е едно от най-известните приложения на ChatGPT. Маркетолозите могат да разчитат на ChatGPT в краен случай, за да генерират маркетингови материали като блогове, статии, публикации в социалните медии, бюлетини, скриптове и др.

Помощ при писане : Притеснявате ли се да напишете имейл или искате някой друг да прегледа нещо, което сте написали? ChatGPT идва на помощ. Освен че генерира текст, ChatGPT помага и за подобряване на писането ви, като предлага обратна връзка и идеи.

Креативно писане: Ако сте в застой, можете да помолите ChatGPT да ви даде креативни идеи за истории, стихове и сценарии. Помолете ChatGPT да ви предложи различни сценарии, за да разберете кой от тях би паснал на вашата история.

Използвайте ChatGPT за вашите творчески писателски занимания

Кодиране и отстраняване на грешки : ChatGPT разбира няколко програмни езика като Python, JavaScript, SQL, C++, C# и други. С този опит потребителите на ChatGPT могат да го използват за генериране на фрагменти от код, завършване на кодове, решаване на проблеми, минимизиране на претрупването на кода и отстраняване на грешки в сегменти от кода за по-добра производителност.

Учене на езици : Учите нов език и искате да практикувате? Искате да локализирате маркетингова кампания? ChatGPT може да извършва езикови преводи, да участва в разговори, да подсилва ученето и да обяснява или коригира граматика и лексика.

Управление на знания : От : От водене на бележки с помощта на изкуствен интелект до обобщаване на текстове, съхранение и извличане на документи, отговори на често задавани въпроси, ChatGPT изпълнява различни функции за организиране на знания и осигуряване на достъп до тях.

Развлечение: ChatGPT може да води човекоподобни разговори, за да ви държи ангажирани. От случайни разговори до разказване на вицове, разказване на истории и играене на текстови игри, ChatGPT е вашият спътник за забавление.

От шеги до игри, ChatGPT доставя

Терапевтична подкрепа : ChatGPT, макар и да не замества професионалната грижа, действа като доверен събеседник и изслушва внимателно вашите чувства. Той потвърждава вашите емоции, проявява съчувствие и предлага различни гледни точки на тези, които търсят насоки.

Здраве и грижа за пациентите : Можете да използвате ChatGPT, за да получите допълнителна информация за медицински състояния, да намерите полезни ресурси, да оптимизирате грижата за пациентите и да разберете диагнозите.

Изследване на теми : Използвайте ChatGPT като свой виртуален изследователски асистент, за да откриете теми, които ви интересуват, да научите повече за различни предмети, да съберете информация, да намерите отговори на вашите въпроси и т.н.

Бизнес разузнаване : ChatGPT може да анализира текстови данни, да извлича информация и да генерира отчети, за да споделя бизнес разузнаване, базирано на данни. Чрез разбиране на пазарните тенденции, обратната връзка от клиентите и други променливи, ChatGPT позволява : ChatGPT може да анализира текстови данни, да извлича информация и да генерира отчети, за да споделя бизнес разузнаване, базирано на данни. Чрез разбиране на пазарните тенденции, обратната връзка от клиентите и други променливи, ChatGPT позволява вземането на решения, базирано на изкуствен интелект , за по-голяма ефективност, производителност и точност.

Процеси, свързани с обслужването на клиенти: AI чатботове и разговорни агенти, задвижвани от ChatGPT, помагат при обслужването на клиенти, продажбите и функциите за поддръжка. Те дешифрират запитвания на клиенти, предоставят подходящи отговори, измерват настроенията на клиентите и се ангажират в естествени разговори, за да подобрят цялостното преживяване на клиентите.

ChatGPT, революционна еволюция или модна прищявка: цялостна оценка

Потребителите на ChatGPT се кълнат в AI инструмента; най-новите статистики потвърждават това мнение. Как обаче се представя ChatGPT по отношение на производителността?

Ето подробен поглед.

Многофункционалност

ChatGPT се гордее с 100 милиона активни потребители. Виждаме и богатото разнообразие на потребителската база, варираща от разработчици до тийнейджъри. Огромният брой потребители, които се обръщат към ChatGPT за различни нужди, е доказателство за неговата гъвкавост.

ChatGPT може да генерира текст за различни цели, от творчески писателски проекти до доклади, подкрепени с данни. Неговите усъвършенствани възможности за анализ на данни, способност да превежда или обобщава текст, да участва в разговори на естествен език, да действа като ваш виртуален асистент, да предлага забавление и т.н., го правят изключително гъвкаво решение. Тази адаптивност го прави изключително универсален за лична и професионална употреба, като списъкът с приложенията му е практически безкраен!

Точност и надеждност

Точността и надеждността са предмет на спорове за потребителите на ChatGPT. От една страна, отговорите на ChatGPT показват висока степен на точност и надеждност при генерирането на текст. От друга страна, резултатите могат да бъдат непредсказуеми.

Пример:

Отговорът на ChatGPT на въпроса за имената на държави, започващи с буквата V

ChatGPT е пропуснал добре известни имена като Венецуела и Виетнам!

Някои проучвания дори откриха различия в тенденциите, свързани с възможностите на различните GPT модели. Например, производителността на GPT 4 спадна от 97,6% точност през март до 2,4% през юни за някои заявки, докато същата се подобри за GPT 3.5 от 7,4% до 86,8%.

Трябва да се има предвид, че качеството на отговора зависи от качеството на въведените данни, сложността на запитването, спецификата на домейна и данните за обучение. Освен това, факт е, че ChatGPT е езиков модел, а не модел на знания, който да е фактически точен. Въпреки това, вариациите са по-малко от успокоителни.

Потребителско преживяване

Потребителското преживяване с ChatGPT като цяло е благоприятно. В крайна сметка, то изисква минимално когнитивно натоварване и е относително лесно за използване – вие въвеждате въпроса си и ChatGPT ви отговаря. Отзивчивостта и стилът на разговор подобряват потребителското преживяване.

Използвахме шаблони за AI подсказки, за да тестваме сами производителността на ChatGPT. Взехме маркетингова подсказка за студено директно съобщение и ето какво ни предложи ChatGPT:

Студеното DM на ChatGPT за слънцезащитен крем

След това използвахме подсказки от шаблони за управление на проекти за проектна харта. Ето как изглеждаше взаимодействието:

Списъкът с ограничения на ChatGPT в хартата на проекта

Потребителското преживяване беше страхотно, докато не започнаха да се появяват проблеми дори при най-простите запитвания. Ето откъде започна всичко да се влошава:

Неспособността на ChatGPT да изпълни желаното действие

Това се превърна в безкраен цикъл и AI чатботът никога не осъзна проблема!

Анализ на разходите и ползите

През февруари 2023 г. OpenAI пусна ChatGPT Plus – платен абонаментен план за GPT 4, който струва 20 долара на месец на потребител. Това беше значително подобрение спрямо безплатната версия, предлагащо по-бързи времена за реакция, приоритетен достъп, интернет достъп и поддръжка на плъгини. От друга страна, ChatGPT API следва модел на плащане за използване с множество конфигурации.

Въпреки това, GPT 3. 5 продължава да бъде безплатен и все още можете да направите много с безплатната версия.

Цената за използване на ChatGPT зависи от мащаба на използване, конкретните случаи на употреба и наличните ресурси. Тя зависи и от това как ChatGPT се интегрира във вашите работни процеси, за да стимулира автоматизацията, ефективността и производителността. Вземете предвид всички свързани разходи, инфраструктурни изисквания и разходи за поддръжка.

Използвайте шаблон за анализ на разходите и ползите, за да извършите такава цялостна оценка.

Приемане и интеграция

ChatGPT спечели 1 милион потребители само за пет дни, което показва колко лесно е да се възприеме. Без съмнение, нивото на осведоменост относно езиковия модел е доста разпространено сред по-младите демографски групи. Въпреки това, 9% от хората на възраст 45-64 години и 5% от хората на възраст над 65 години са използвали ChatGPT през януари 2023 г., което показва впечатляващите му нива на възприемане.

В професионален план 80% от компаниите от Fortune 500 са избрали ChatGPT Enterprise за различни приложения. По същия начин 8,2% от служителите на глобални компании са съобщили, че са използвали ChatGPT на работното си място за изпълнение на задача.

Пускането на ChatGPT API отключи лекотата на интеграция, която се съчетава добре с неговата гъвкавост и адаптивност. Моля, имайте предвид, че успешната интеграция и внедряване зависят от осведомеността и техническата грамотност на заинтересованите страни, персонализирането на решенията и оптимизацията, за да отговорят на конкретните бизнес изисквания.

Сигурност и поверителност

Сигурността и поверителността са трън в очите на ChatGPT.

Повече от половината от жителите на Югоизточна Азия посочват поверителността и сигурността на данните като причина, която ги възпира да използват услугата.

ChatGPT беше временно забранен в Италия за събиране на данни от книги, интернет, публикации в Reddit и др. за обучение. Такива източници на данни вероятно са съдържали лична информация, която не е била изрично споделена с OpenAI, което е нарушение на GDPR.

Ars Technica също съобщи как един потребител на ChatGPT твърди, че неговите разговори са били изтекли. Въпреки че OpenAI твърди, че акаунтът може да е бил компрометиран, това все пак разкрива колко малко знаем за практиките на ChatGPT по отношение на поверителността и сигурността на данните.

Политиката за поверителност на OpenAI е доста стандартна и посочва, че събира информация за акаунта, въведена информация и други идентификатори, извлечени от устройството или браузъра. Въпреки това, фактът, че записва и съхранява транскрипти от вашите разговори, може да бъде тревожен за някои хора.

Етични съображения

Етичните опасения около ChatGPT се отнасят до пристрастността, справедливостта и отговорното използване на AI инструмента. Етиците в областта на AI изразиха опасения относно ролята на ChatGPT в затвърждаването на стереотипи, разпространяването на дезинформация или генерирането на вредно съдържание. ChatGPT се появи в новините, защото помогна за написването и разпространението на злонамерен код или беше подмамен да сподели стъпка по стъпка план за унищожаване на човечеството.

Виждаме, че OpenAI признава тези опасения и постепенно усъвършенства чувствителното и забранено съдържание в GPT 4. Досега опитът ни е доста положителен.

ChatGPT проявява повишена чувствителност при отговаряне на запитвания

Разбира се, горните няколко примера не обхващат пълния спектър от етични проблеми и не ги разрешават всички. Етиката в изкуствения интелект обаче е дълъг дискурс.

Това, което обаче могат да направят фирмите или отделните лица, е да дадат приоритет на етичните съображения при използването или внедряването на ChatGPT.

Алтернативи и конкуренти на ChatGPT

Ние обхванахме всички най-нови статистики за ChatGPT, който е любимец на публиката. Това обаче не означава, че той е единственият играч на пазара! Ето нашият списък с алтернативи на ChatGPT за различни приложения:

1. ClickUp Brain: Цялостно управление на проекти

Блог публикация на ClickUp Brain за бъдещето на управлението на проекти

ClickUp Brain е платформен AI инструмент, достъпен в цялата екосистема на ClickUp. Можете да го използвате, за да управлявате детайли, свързани с проекти (AI Knowledge Manager), да генерирате съдържание (AI Writer for Work) и да управлявате проекти (AI Project Manager) – всичко наведнъж. Той подкрепя екипната работа и сътрудничеството, за да помогне на вашата организация да постигне целите си.

С ClickUp Brain можете да: Създавайте задачи и подзадачи ефективно

Задавайте въпроси за задачите

Обобщавайте документи, коментари, теми, задачи, уикита и др.

Генерирайте периодично практически StandUps

Споделяйте новини за екипа с едно кликване

Създайте персонализирана автоматизация с помощта на NLP

Импортирайте актуализации на задачи, напредък и обобщения в различни изгледи

Подобряване на писменото съдържание

Разработване или персонализиране на шаблони

Транскрибирайте гласови и видео клипове

Най-важното е, че ClickUp не използва вашите лични данни, за да обучава своите AI модели. Така можете да се възползвате от всички предимства на AI, без да се притеснявате за поверителността и сигурността на данните си. Освен това, ClickUp Brain е повече от езиков модел – това е невронна мрежа, която свързва бизнес знания, задачи, документи и др., за да предлага фактически точна и надеждна информация.

Ето например какво отговори ClickUp Brain, когато го попитахме за страните, започващи с буквата V:

ClickUp Brain се представя по-добре от ChatGPT

Той се представи по-добре от ChatGPT!

2. Google Gemini: Решаване на проблеми и мултимодални възможности

Преди известен като Google Bard, Gemini е мултимодален AI модел, който може да обработва информация от текст, изображения, видеоклипове и код. Gemini се фокусира върху повишаване на производителността чрез надеждно решаване на проблеми, вместо да ограничава ролята си до голям езиков модел като ChatGPT.

Gemini превъзхожда GPT 3.5, а Gemini Ultra засенчва GPT 4 в теста Massive Multitask Language Understanding (MMLU).

За да тестваме това, зададохме същия въпрос за страните, започващи с буквата V, и ето какво отговори Gemini:

Докато ChatGPT даде две опции, Gemini даде шест – доста добре!

Друга важна уникална характеристика на Gemini е вградената интеграция с Google Workspace, която ви помага да работите с Docs, Sheets, Slides и др. По този начин можете да създавате документи, обработвате данни, правите презентации и много други, без да напускате познатата си среда.

3. Microsoft Copilot: Взаимодействие с пакета Microsoft

Това, което Gemini е за Google Workspace, Microsoft Copilot е за Microsoft Suite.

Можете да използвате Microsoft Copilot с Microsoft 365, за да повишите производителността си и да работите в ежедневните си приложения като Word, Excel и Outlook. Той работи на архитектурата GPT 4, което означава, че получавате по-висока точност и надеждност в сравнение с безплатната версия на ChatGPT. Той приема и мултимодални входни данни.

Въпреки това, Microsoft Copilot има дневен лимит на подсказките, който може да се изчерпи бързо! Освен това, ако не сте потребител на Microsoft 365, регистрирането в Microsoft Edge или Bing може да бъде доста неудобно при достъпа до Microsoft Copilot.

Зададохме класическия си въпрос и Microsoft Copilot се представи много по-добре от ChatGPT:

Той също така сподели полезни връзки и други ресурси, които могат да бъдат полезни за изследвания.

4. Claude: Създаване на естествено и креативно съдържание

чрез Zapier

Claude е името на AI чатбота и неговия основен голям езиков модел, разработен от Anthropic AI. Той се отличава с естествени, човекоподобни разговори чрез текст и има нюансирано разбиране на езика. Освен че изпълнява редовни задачи като редактиране, обобщаване, вземане на решения и т.н., той предлага детайлност при конфигурирането на тона и креативността на писменото съдържание.

Claude е в своето 3-то поколение, като Anthropic пуска на пазара Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet и Claude 3 Opus. Всяка от тях напредва в способността си да възпроизвежда човешко ниво на разбиране и писане. Най-интересното е, че поддържа огромна дължина на контекста, равна на 150 000 думи (200 000 токена), което означава, че можете да работите с дълги документи и книги!

5. GitHub Copilot: Писане на код и автодопълване

чрез GitHub

Разработен от GitHub в сътрудничество с OpenAI, GitHub Copilot е AI чатбот за разработчици. Това е инструмент за писане и завършване на код, предназначен да помага на разработчиците.

GitHub Copilot получава контекст чрез коментари, структура на кода, имена на променливи и т.н. и препоръчва подходящи фрагменти от код докато пишете код! Такива полезни предложения улесняват разработчиците да спестят време, да пишат ефективен код и да минимизират грешките.

Той работи на езиковия модел GPT 4 и е обучен да разбира структурата и моделите на кода в различни програмни езици.

6. Semrush ContentShake AI: Оптимизирано генериране на съдържание

чрез Semrush

ContentShake AI прави две неща правилно. Първо, генерира идеи за съдържание или качествени чернови с бясна скорост и, второ, гарантира, че съдържанието е оптимизирано за класиране в търсачките.

Комбинирането на изкуствен интелект и информация за конкурентите в реално време помага на маркетолозите да подготвят солиден календар с съдържание без да се налага да правят обширни проучвания.

От мозъчна атака до публикуване, ContentShake ви помага да създавате SEO-оптимизирани статии, пригодени да привличат органичен трафик и да стимулират ангажираността.

Въпреки че предлага функции за сътрудничество и безпроблемна интеграция, като писане или редактиране на съдържание в Google Docs и публикуване директно в WordPress, липсва интеграция с важни инструменти за писане като Grammarly. Негъвкавостта на първоначалния подтик също прави ContentShake понякога труден за работа.

7. Perplexity: Браузване в реално време и проверка на факти

чрез Towards AI

От учените на OpenAI и мозъците зад GPT 3 идва Perplexity AI.

Perplexity е търсачка и система за отговори, базирана на изкуствен интелект, която предлага надеждни отговори на запитвания на потребители. Тя използва NLP, за да разбере въпросите, търси в интернет или черпи от своята база от знания и дава отговор в разговорна форма. Отговорите на Perplexity са точни и изчерпателни в сравнение с тези на гигантите в търсачките като Google.

Той компенсира недостатъците си в генерирането на съдържание и способностите за решаване на проблеми чрез провеждането на подробни и задълбочени проучвания. Той е много по-точен от други големи езикови модели, но не е имунизиран срещу случайни халюцинации.

Разгледайте тези алтернативи на Perplexity AI!

Бъдещето на ChatGPT

Макар че пускането на ChatGPT беше повратна точка в историята, то е само началото.

Ето какво според нас предстои в бъдещето на ChatGPT: OpenAI и Microsoft може да намерят начини да направят технологията по-евтина, използвайки усъвършенствани чипове и центрове за данни. Това ще направи LLM още по-лесно управляема.

Повторното използване на технологията ще подобри нейната производителност, надеждност и точност. Подобрените възможности ще насърчат потребителите на ChatGPT да възприемат и препоръчват технологията, докато тя не стане всеобщо разпространена.

Възможно е да станем свидетели на разклоняването на ChatGPT в специализирани области и индустрии като здравеопазване, застраховане, финанси и др., за да се предложат целеви решения на специфични за индустрията предизвикателства.

Излизането на ChatGPT 5 и, в най-скоро време, на ChatGPT 6 ще съживи интереса към AI технологията.

Накратко, ChatGPT ще продължи възходящата си траектория, ако правните, етичните и регулаторните съображения останат благоприятни за неговото популяризиране.

Заключение

Това е краят на пътуването на ChatGPT през статистики, цифри и числа.

Без съмнение, ChatGPT революционизира общественото възприятие за изкуствения интелект и го направи по-достъпен за всеки, който разполага със стабилна интернет връзка. Той също така помогна на хората да приемат факта, че изкуственият интелект не е създаден, за да отнема работни места. Напротив, той ще допълва човешките умения и ще ги подобрява по повече от един начин.

Макар ChatGPT да е пионер в тази област, той не е единственият AI инструмент, който променя пазара. Решения като ClickUp Brain, Gemini, Perplexity и др. допринасят по свой уникален начин в съответните си области.

Свържете се с нас, за да научите как да използвате ClickUp Brain, за да улесните управлението на проекти!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Колко хора използват ChatGPT?

В момента 180,5 милиона потребители са регистрирани в ChatGPT, а 100 милиона потребители го използват активно.

2. ChatGPT добър ли е в статистиката?

ChatGPT се справя доста добре с обработката на данни и статистическия анализ. Може да извършва изчисления и да предоставя обща информация за статистически понятия.

3. Колко данни използва ChatGPT?

ChatGPT беше обучен с помощта на 45 TB данни, които бяха компресирани в 570 GB набори от данни.